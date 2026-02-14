Egy olyan korban, amikor mindenki többet vár el kevesebb idő alatt, a hatékonyság rendkívül fontos.

Nincs ideje több szállítói szerződést átolvasni vagy a legapróbb részleteket megjegyezni.

Írja be: AI, hogy összefoglalja a dokumentumokat Önnek.

Az Anthropic által fejlesztett Claude mesterséges intelligencia asszisztens több fájl egyidejű feldolgozására és elemzésére lett kialakítva.

Ebben a blogban bemutatjuk, hogyan használhatja Claude-ot több dokumentum összefoglalásához, különböző használati esetekre vonatkozó prompting mintákkal és bevált gyakorlatokkal. Emellett bemutatjuk azokat a korlátokat, amelyekkel valószínűleg szembesülni fog, és mit tehet ezekben az esetekben.

Mit jelent valójában a több dokumentumot tartalmazó összefoglalás?

A több dokumentum összefoglalása Claude azon képességét jelenti, hogy több dokumentumból származó információkat feldolgozzon és elemezzen, és egyetlen koherens összefoglalót készítsen belőlük. Egyszerre legfeljebb 20 fájlt (egyenként legfeljebb 30 MB méretű) tud elemezni, 200 000 token kontextusmérettel.

Emellett Claude kiválóan alkalmas kivonatolásra és absztrakt összefoglalásra. Összekapcsolhatja a dokumentumok közötti ötleteket, azonosíthatja a mintákat és ellentmondásokat, kivonhatja a legfontosabb információkat, és kombinálhatja a különböző információkat, hogy árnyalt, döntéshozatalt elősegítő összefoglalót készítsen.

🧠 Érdekesség: A Claude AI nevét Claude Shannonról, az információs elmélet atyjaként ismert matematikusról és mérnökről kapta. Munkája megalapozta az információk mérésének, továbbításának és megőrzésének módját – ez illeszkedik egy olyan mesterséges intelligenciához, amelyet nagy mennyiségű kontextusban való gondolkodásra terveztek. Claude először 2023 márciusában jelent meg.

Hol illeszkedik Claude a több dokumentumot tartalmazó munkákba?

A Claude egy mélyreható dokumentumelemzésre kifejlesztett mesterséges intelligencia asszisztens. Használja nagy mennyiségű dokumentum összefoglalásához, vagy ha egyetlen, de túl hosszú dokumentummal kell dolgoznia, amelyet kézzel nem tud feldolgozni.

A jó hír, hogy Claude egyszerre több fájlt is elemezhet, következtetéseket vonhat le mindegyikből, és segíthet Önnek adat alapú, hibamentes döntések meghozatalában.

Íme néhány különböző forgatókönyv, amelyekben a Claude AI segítségével több dokumentumot is összefoglalhat:

Irodalomáttekintések és kutatási szintézis : Kutatási cikkek összefoglalásaként működik, hogy azonosítsa a főbb kutatási hiányosságokat, korlátokat, közös témákat, kutatási módszertant és ellentmondásos eredményeket több kutatási cikkből.

Politikai vagy jogi dokumentumok összehasonlítása : Kivonatokat készít szerződésekből vagy politikákból, feltérképezi a különböző verziók közötti eltéréseket, jelzi a megfelelési kockázatokat, és gyors áttekintéshez vörös vonallal jelölt összefoglalókat készít.

Különböző csapatok jelentéseinek összevonása : Összevonja a különböző részlegek jelentéseit, hogy egy áttekinthető képet kapjon a teljesítménytrendekről, a költségvetési hiányokról és a legfontosabb mutatókról.

Több interjú vagy átirat összefoglalása: Kivonja a témákat, a teendőket, a problémás pontokat, a funkciók iránti igényeket és a hangulati mintákat a kvalitatív interjúkból és a megbeszélésekből, így strukturált adatokat kap, amelyekkel dolgozhat.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgetős AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain esetében azonban ez nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

✏️ Megjegyzés: A Claude csak az Ön által megadott információkkal működik. Nem tudja ellenőrizni a dokumentumok ténybeli pontosságát, sem az adatok helyességét. A program képes összekapcsolni a pontokat, konszenzust kialakítani és mintákat kivonni az Ön által a fájlokban megadott adatokból.

Hogyan használhatja Claude-ot több dokumentum összefoglalásához

Így használhatja Claude-ot több dokumentum összefoglalásához 👇

1. Határozza meg a siker kritériumait

Mit tartana jó összefoglalásnak?

Íme néhány kritérium, amelynek segítségével az Ön felhasználási esetének megfelelően értékelheti az összefoglalás minőségét:

Aspect Mit jelent ez? Használati eset Ténybeli helyesség Az összefoglalónak pontosan kell tükröznie a dokumentumokban szereplő tényeket, fogalmakat és legfontosabb pontokat. Kutatási összefoglalás és megfelelőségi felülvizsgálatok Pontosság A terminológia és a törvényekre, ítélkezési gyakorlatra vagy rendeletekre való hivatkozásoknak helyesnek kell lenniük, és összhangban kell állniuk a jogi normákkal. Jogi szerződések, politikai dokumentumok vagy szabályozási bejelentések összefoglalása Tömörség A tömör összefoglalónak a hosszú dokumentumokat a lényeges pontokra kell összefoglalnia anélkül, hogy fontos részletek vesznének el. Vezetői tájékoztatók, érdekelt felek számára készült frissítések vagy gyors döntéshozatali helyzetek Következetesség Több dokumentum összefoglalásakor a Claude-nak konzisztens struktúrát és megközelítést kell fenntartania minden összefoglalásnál. Különböző csapatok jelentéseinek összevonása vagy több javaslat összehasonlítása Olvashatóság A szövegnek világosnak és könnyen érthetőnek kell lennie, kerülve a nem szakértő olvasók számára érthetetlen technikai vagy jogi szakszavakat. Ügyfeleknek szóló összefoglalók, osztályok közötti kommunikáció vagy nyilvános jelentések Előítéletek és méltányosság Az összefoglalónak elfogulatlan és tisztességes képet kell adnia az egymással versengő érvekről és álláspontokról. Az érdekelt felek nézőpontjainak összehangolása vagy ellentmondó kutatási eredmények összefoglalása

2. Adatok előkészítése

Claude csak annyira működik jól, amennyire az Ön által megadott adatok.

Ne feledje, hogy több fájl összefoglalásakor tisztítsa meg és strukturálja az adatait. Strukturáltság és egyértelműség nélkül Claude hallucinálni fog és részleteket fog kitalálni.

Íme néhány dolog, amit meg kell tennie az adatok előkészítése érdekében, mielőtt feltölti a dokumentumokat:

Adatok előkészítése Mit kell tenni? Fájlformátum CSV strukturált adatokhoz, például felmérésekhez, pénzügyi jelentésekhez mutatókkal vagy táblázatos információkhoz; PDF szerződésekhez, kutatási dokumentumokhoz és formázott dokumentumokhoz; DOCX szerkeszthető jelentésekhez, javaslatokhoz és közös Word-dokumentumokhoz. A dokumentumok hossza és mérete Minden fájl legfeljebb 30 MB méretű lehet, 200K token kontextusablakkal. Ha a dokumentumok meghaladják ezt a méretet, ossza fel őket logikusan szakaszokra vagy fejezetekre. A bekezdés vagy gondolat közepén történő véletlenszerű felosztás fragmentálja a kontextust és rontja az összefoglalás minőségét. Fájl előkészítése Győződjön meg arról, hogy a PDF-fájlok világos, géppel olvasható szöveget tartalmaznak, szabványos betűtípusokkal és függőleges tájolással. Futtassa az OCR-t a beolvasott dokumentumok valódi szövegének beágyazásához. Távolítsa el a felesleges oldalakat vagy a nem lényeges képeket a tokenek használatának csökkentése érdekében. Távolítsa el a felesleges szóközöket és oldalszámokat. CSV-adatok esetén használjon leíró oszlopfejléceket, pl. Dátum, Weboldalon keresztül történő értékesítés, Bevétel. Adatkinyerés(multimédiás PDF fájlokhoz) Képekből, táblázatokból, diagramokból és kézzel írt jegyzetekből szöveget vonhat ki OCR-eszközök, például az Adobe Acrobat, a Tesseract vagy a Google Drive beépített funkciói segítségével, mielőtt feltölti azokat. Fájlok szervezése Nevezze el egyértelműen a fájlokat, és csoportosítsa a kapcsolódó dokumentumokat. Használjon leíró neveket, például „Q3_Sales_Report_APAC. pdf”. Kódolási problémák Ellenőrizze a CSV- és szövegfájlokat speciális karakterek vagy kódolási problémák szempontjából.

A feltöltés előtt futtasson egy lint parancsot vagy minőség-ellenőrzést, hogy megbizonyosodjon arról, hogy fájljai megfelelő formátumúak és nincsenek bennük kódolási hibák, amelyek befolyásolhatják Claude feldolgozását.

💡 Profi tipp: Claude segítségével távolítsa el a nem releváns részeket, egységesítse a formázást, vagy vonjon ki konkrét adatokat a rendezetlen dokumentumokból, mielőtt azokat összefoglalás céljából feltölti a projektjébe.

3. Claude-projektek beállítása vagy folytatás Claude-csevegésekkel

Az összefoglalást egy normál Claude Chat-ben is elindíthatja. Azonban több munkamenetet átfogó és ismétlődő összefoglalási feladatokhoz állítson be egy Claude-projektet. Így nem kell újra és újra felépítenie a kontextust.

A projekt beállítása során konfigurálja a következő elemeket:

Projekt utasítások beállítása

Használjon rendszerpromptot a hangnem, a mélység, a formátum és a szerkezet meghatározásához ismétlődő feladatok esetén, így Claude minden összefoglalásban konzisztens marad.

Válassza ki a megfelelő Claude modellt

Sonnet a standard dokumentumok összefoglalásához, Opus, ha mélyebb elemzésre van szükség ellentmondásos forrásokból, és Claude Haiku, ha gyors eredményre van szükség.

Referenciafájlok feltöltése

Töltse fel azokat a referencia dokumentumokat és kontextus anyagokat, amelyekre Claude-nak szüksége lesz a több összefoglalási munkamenet során. Néhány példa a kontextus dokumentumokra:

Vállalati háttérinformációk, küldetésnyilatkozatok vagy szervezeti ábrák

Az Ön területére vonatkozó iparági terminológiai útmutatók vagy szószedetek

Sablonok, amelyek bemutatják az Ön által preferált összefoglalási formátumot vagy szerkezetet

Történelmi kontextus (például „2023-as pénzügyi év éves jelentése referencia céljából”)

Főbb érdekelt felek profiljai

Most már készen áll az összefoglalásra. A projekt konfigurálása után egyszerűen töltsd fel az elemzni kívánt dokumentumokat egy új csevegésbe, és kérd meg Claude-ot, hogy foglalja össze őket.

Claude automatikusan alkalmazza a projekt utasításait az összes összefoglalóra.

4. Fejlett összefoglalási technikák alkalmazása

Ahhoz, hogy az Ön konkrét felhasználási esetéhez értelmes összefoglalásokat készítsen, meg kell adnia Claude-nak, hogyan közelítse meg a feladatot. Íme három technika, amely jól működik több dokumentum összefoglalásához:

Irányított összefoglalás

Ha a dokumentumok nagyok és ugyanazon téma különböző szempontjait fedik le, akkor konkrét utasításokat adhat arra vonatkozóan, hogy mire kell összpontosítani a dokumentumokban – pénzügyi adatok, módszertani hiányosságok, az érdekelt felek aggályai, bármi, ami az Ön felhasználási esetében fontos.

Néhány példa a vezérelt promptokra:

Készítsen összefoglalót ezekből a negyedéves jelentésekből, összpontosítva a legfontosabb eredményekre, a főbb kockázatokra és a vezetőségtől szükséges döntésekre.

Azonosítsa a módszertani ellentmondásokat ezekben a kutatási cikkekben, és jegyezze meg, melyik tanulmány a legfrissebb.

A Customer_Interviews_Jan. docx és a Customer_Interviews_Feb. docx fájlokból azonosítsa a két hónapban ismételten említett problémákat, és csoportosítsa őket termékjellemzők szerint.

Hasonlítsa össze, hogy az egyes szabályozási dokumentumok hogyan kezelik az adatvédelmet, és jelölje meg, hol ütköznek a szabályozások.

💡 Profi tipp: Több dokumentummal dolgozva használjon XML-címkéket a promptok strukturálásához. Például: Quarterly_Report. pdf Annual_Strategy. pdf Hasonlítsa össze a két fájl bevételi előrejelzéseit ! Ez segít Claude-nak a komplex utasítások megbízhatóbb értelmezésében.

Meta-összefoglalás

Ez akkor hasznos, ha hosszú dokumentumokkal dolgozik, amelyek együttes feldolgozása meghaladná a tokenek korlátait, vagy ha minden dokumentumhoz saját összefoglalóra van szükség, mielőtt áttekintheti a teljes képet.

Ilyen esetekben a dokumentumokat kisebb, kezelhetőbb részekre bontva és minden részt külön-külön feldolgozva készítsen összefoglalót. Ezután egyesítse az egyes részek összefoglalóit, hogy létrehozza a teljes gyűjtemény meta-összefoglalóját. Így működik a gyakorlatban:

1. lépés: Töltse fel a fájljait, és kérje meg Claude-ot, hogy mindegyiket külön-külön foglalja össze. Például: „Foglald össze a Legal_Contract_A. pdf fájlt, különös figyelmet fordítva a felelősségi záradékokra és a felmondási feltételekre”, majd ismételje meg ugyanezt a B, C és D szerződésekkel.

2. szakasz: Vegye az egyes összefoglalókat, és kérje meg Claude-ot, hogy készítsen egy meta-összefoglalót.

Példa promptra: Öt különböző piackutatási jelentés (Q1_2024-től Q1_2025-ig) összefoglalását vizsgálja. Kombinálja ezeket az egyedi összefoglalókat egy koherens elemzéssé, amely a következőket követi nyomon: 1. Az ügyfelek véleményének időbeli alakulása 2. Az összes negyedévben felmerülő új termékfunkciók iránti igények 3. A válaszadók által említett változások a versenyhelyzetben 4. Az árérzékenység vagy a költségvetési korlátok változásai 5. Földrajzi különbségek a preferenciákban (ha megemlítik) A megállapításokat narratív formában mutassa be, bemutatva az öt negyedév alatt bekövetkezett változásokat. Jelölje meg a jelentések közötti ellentmondásokat, és jegyezze meg, melyik negyedévben történt a legjelentősebb változás a vásárlói magatartásban.

💡 Profi tipp: Használja a Claude Code-ot a git commitok elemzésével a részletes pull request leírások automatikus generálásához. Összefoglalja a változásokat, elmagyarázza a frissítések mögötti okokat, és jelzi a lehetséges töréses változásokat a felülvizsgálók számára.

Összefoglalás indexelt dokumentumok

Az összefoglalóval indexelt dokumentumok egy fejlett megközelítés a dokumentumszinten működő Retrieval-Augmented Generation (RAG) technológiához.

Ez a módszer különösen hasznos, ha pontos információk visszakeresése szükséges – például ha meg kell nyomon követni, melyik dokumentum támasztja alá egy adott állítást, vagy ha a szabályoknak való megfeleléshez hivatkozás szükséges. Így működik:

Összefoglalja az egyes dokumentumokat külön-külön : Claude összefoglalót készít a gyűjteményében található minden fájlról, megragadva a legfontosabb tartalmat a teljes részletek nélkül.

Összefoglalások kontextusba illesztése : Minden összefoglalás annyira tömör, hogy Claude tokenkorlátai között maradjon, így az egész készletet egyszerre feldolgozhatja.

A keresési lekérdezés relevanciájának értékelése : Claude rangsorolja, mely összefoglalók a legrelevánsabbak a feltett kérdésre, és kiemeli azokat a dokumentumokat, amelyek valóban fontosak.

Finomítás újrarangsorolással (opcionális) : Alkalmazzon egy második lépést a legfontosabb eredmények tömörítésére vagy újrarendezésére, hogy még pontosabb eredményeket kapjon.

A végső válasz generálása: Claude a legrelevánsabb dokumentumokból vonja ki az információkat, és hivatkozásokat ad vissza a forrásfájlokhoz.

Példa promptra: A következő lekérdezés és dokumentumösszefoglalók alapján azonosítsa a legrelevánsabb dokumentumokat, majd vonja ki azokat a konkrét mondatokat, amelyek választ adnak a lekérdezésre. Kérdés: Milyen szerződéses kötelezettségeink vannak, ha egy beszállító adatvédelmi incidenst szenved el, amely hatással van az ügyfelek adataira? Dokumentumok: Vendor_Contract_A. pdf, Vendor_Contract_B. pdf, Vendor_Contract_C. pdf, Vendor_Contract_D. pdf Lépések: Tekintse át mind a négy szerződés összefoglalását!

Rangsorolja, mely szerződések a leginkább relevánsak az adatvédelmi kötelezettségek szempontjából.

A legmagasabb rangú szerződésekből vonja ki a szerződésszegésről való értesítésre, a felelősségre, a helyreállítási követelményekre és a kártalanításra vonatkozó pontos záradékokat.

Megtartja az egyes záradékok eredeti jogi nyelvezete

Hivatkozzon a szerződés fájlnevére és szakasz számára minden kivont záradék esetében.

Azok a csapatok, amelyeknek automatizálniuk kell az ismétlődő összefoglalási munkafolyamatokat, kódot írhatnak a Claude API-jával való interakcióhoz és az összefoglalások programozással történő feldolgozásához.

💡 Profi tipp: Használjon egyéni perjelparancsokat a Claude-ban, hogy előre meghatározott munkafolyamatokat indítson el, például „/summarize-contracts” vagy „/extract-findings”, anélkül, hogy minden alkalommal újra be kellene írnia az utasításokat, amikor ugyanazt az elemzési formátumot használja.

5. Értékelje az összefoglalót

Most értékelje az összefoglalókat a meghatározott kritériumok alapján. Ehhez többféle módszer is rendelkezésre áll:

LLM-alapú értékelés : Értékelje az összefoglalókat egy pontozási rendszer alapján, amely felméri a pontosságot, a teljességet, a koherenciát vagy bármely más, az Ön felhasználási esetében fontos szempontot. Ez jól skálázható nagy volumenű összefoglalási feladatokhoz, ahol a kézi ellenőrzés nem kivitelezhető.

Emberi értékelés : Kérje meg a terület szakértőit (jogászokat, témában jártas szakembereket vagy bárki mást, aki a legjobban ismeri a tartalmat), hogy vizsgálják meg az összefoglalók mintáját. Ez nagy léptékben drága és időigényes, de kritikus fontosságú, mint ésszerűségi ellenőrzés, mielőtt az összefoglalókat bevezetik a termelési munkafolyamatokba.

Vegyen véletlenszerűen mintát a forrásdokumentumokból : Válasszon ki véletlenszerűen szakaszokat az összefoglalóból, és kövesse vissza azokat az eredeti fájlokig.

Több összefoglalási változat összehasonlítása : futtassa le ugyanazokat a dokumentumokat különböző promptokkal vagy technikákkal, és hasonlítsa össze az eredményeket.

Kövesse nyomon az időbeli konzisztenciát: Ha az összefoglalások minősége vagy formátuma változik, ahogy egyre több dokumentumot dolgoz fel, tekintse át újra a projekt utasításait vagy példáit.

Utasítás: Kérjük, értékelje az imént létrehozott 2024. első negyedévi keresztfunkcionális teljesítményösszefoglalót az előre meghatározott pontozási rendszer alapján. Értékelje az egyes kritériumokat 1-5-ös skálán, és indokolja az egyes pontszámokat, valamint adjon javítási javaslatokat.

📚 További információ: Hogyan szervezze meg hatékonyan a jegyzeteit

6. Az összefoglalások exportálása

Exportálja a generált összefoglalókat egy olyan helyre, ahol csapata felhasználhatja őket. Végül is az összefoglalók célja, hogy elősegítsék a munka előrehaladását és támogassák a stratégiai döntéshozatalt.

Az alkalmazási esettől függően a Claude lehetővé teszi részletes összefoglalók exportálását több formátumban:

Export formátum Legalkalmasabb PDF Hivatalos jelentések, érdekelt felek számára készített prezentációk és megfelelőségi dokumentáció Markdown és JSON kimenet Dokumentációs wikik, GitHub-tárolók vagy olyan eszközök, mint a Notion és a Confluence, ahol meg kell őrizni a formázást. Táblázatkezelő (CXV/Excel) Amikor az összefoglalók strukturált adatokat tartalmaznak, például összehasonlításokat, mutatókat vagy táblázatos eredményeket, amelyek további elemzést igényelnek.

⭐ Bónusz: Összeállítottunk egy rövid videós útmutatót a prompt engineeringről, hogy segítsünk Önnek jobb kérdéseket feltenni az AI-nak.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók több mint fele nehezen találja meg a munkájához szükséges információkat. Míg csak 27% tartja ezt könnyűnek, a többiek valamilyen nehézségekkel szembesülnek, 23% pedig nagyon nehéznek tartja. Amikor a tudás e-mailek, csevegések és eszközök között szétszóródik, a vesztegetett idő gyorsan felhalmozódik. A ClickUp segítségével egyetlen munkaterületen belül e-maileket nyomon követhető feladatokká alakíthat, csevegéseket feladatokhoz kapcsolhat, válaszokat kaphat az AI-tól és még sok mást tehet. 💫 Valós eredmények: A csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát nyerhetnek vissza – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntetik az elavult tudáskezelési folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

Több dokumentum összefoglalásához alkalmas prompting stratégiák

A több dokumentum összefoglalása bonyolulttá válik, ha azt várja Claude-tól, hogy kifejezett utasítások nélkül szintetizálja a forrásokból származó információkat.

Íme néhány prompting stratégia, amelyet különböző felhasználási esetekben alkalmazhat:

Ellentmondó információk szintetizálása különböző forrásokból

Ha a rendelkezésre álló dokumentumok tényeket, idővonalakat vagy bármilyen kritikus részletet illetően ellentmondanak egymásnak, ne hagyja Claude-ra, hogy kitalálja a legjobb változatot.

💡 Íme a követendő prompting minta:

Jelezze előre az ellentmondások lehetőségét : Tisztázza, hogy a források között ellentmondások vannak, és azok feltárása fontosabb, mint a győztes kiválasztása, azaz ezek a jelentések nem egyeznek a negyedéves bevételek tekintetében – mutassa meg, hol térnek el a számok.

Kérjen konkrét példákat az egymásnak ellentmondó információkra : kérjen pontos idézeteket vagy adatokat minden olyan dokumentumból, amelyben ellentmondások találhatók.

Értékelési kritériumok kérése : Ha szeretné, hogy Claude értékelje, melyik forrás hitelesebb, adja meg az értékelés alapját, azaz adjon elsőbbséget a legfrissebb adatokkal rendelkező forrásnak.

Utasítsa, hogy magyarázza el az ellentmondás következményeit: A konfliktus megértése kevésbé fontos, ha nem tudja, hogy ez hogyan befolyásolja a döntését, azaz ha az A szállító árazási modelljét követjük a B szállítóéval szemben, akkor mekkora lesz a hároméves költségkülönbség?

🤖 Példa promptra: Feltöltöttem három versenytárs-elemzési jelentést (Report_Q1. pdf, Report_Q2. pdf, Report_Q3. pdf) az iparágunk piaci részesedésének becsléséről. Összefoglalja a legfontosabb megállapításokat, de jelölje meg, ahol a jelentések nem értenek egyet a piaci részesedés százalékos arányával vagy a növekedési előrejelzésekkel kapcsolatban, hivatkozásokkal alátámasztva.

Összehasonlító összefoglalók készítése

Ha azt szeretné, hogy Claude több dokumentumot egymás mellett hasonlítson össze, akkor a szerkezet fontos. Világos összehasonlítási kritériumok nélkül csak felületes különbségeket kap, amelyek nem segítenek a döntéshozatalban.

💡 Íme a követendő prompting minta:

Állapítsa meg az összehasonlítás alapját: Tisztázza a fontos adatmezőket és azok jelentőségét, azaz hasonlítsa össze a szállítók ajánlatait az ár, a megvalósítás ütemezése, a funkciók teljessége és a folyamatos támogatási költségek tekintetében.

Határértékek megadása: Határozza meg, mi minősül jelentős különbségnek, pl. Csak a 10%-nál nagyobb árkülönbségeket jelölje meg vagy Kiemelje azokat a funkcióbeli hiányosságokat, amelyek a alapvető működést érintik.

Rangsorolt vagy súlyozott elemzés kérése: Ha egyes összehasonlítási pontok fontosabbak másoknál, tisztázza a prioritásokat, pl. A biztonsági funkciókat helyezze előtérbe a könnyű használhatóság helyett, vagy A teljes tulajdonlási költséget súlyozza jobban, mint az előzetes árat.

🤖 Példa promptra: Hasonlítsa össze ezt a négy szállítói ajánlatot, és készítsen összefoglaló táblázatot, amelyben összehasonlítja az előzetes költségeket, az éves licencdíjakat, a megvalósítás ütemtervét, a szükséges integrációkat és az adatmigrációs támogatást. Jelölje meg azokat a szállítókat, akiknél hiányoznak a számunkra szükséges kritikus integrációk.

A források megjelölésének és nyomon követésének megőrzése

Több dokumentummal végzett munkában az állításokat konkrét fájlokhoz kell visszavezetni ellenőrzés, megfelelés vagy nyomon követés céljából.

💡 Az alábbi prompting mintát kövesse:

Minden állításhoz forrásmegjelölés szükséges: Határozottan jelezze, hogy Claude-nak az információkat konkrét dokumentumokhoz kell rendelnie, azaz minden megállapításhoz meg kell jelölnie a dokumentum fájlnevét és oldalszámát vagy szakaszát.

Adja meg az idézet formátumát: Mondja meg Claude-nak, hogyan strukturálja a hivatkozásokat, hogy azok könnyen ellenőrizhetők legyenek, azaz Használja a következő formátumot: [Találat] (Forrás: Filename. pdf, 3. 2. szakasz) vagy Minden állítás után zárójelben tüntesse fel a dokumentum nevét.

Kérje meg, hogy jelölje meg a nem hivatkozott információkat: Ha Claude olyan állítást tesz, amely nem vezethető vissza egyértelműen egy forrásdokumentumhoz, akkor ezt kifejezetten jeleznie kell, azaz jelölje meg a következtetéseket [Következtetés] jelöléssel, ahelyett, hogy forrásból származó tényekként kezelné őket.

🤖 Példa promptra: Összegezze a kezelés X hatékonyságáról szóló nyolc klinikai vizsgálati jelentés eredményeit. Minden hatékonysággal, mellékhatásokkal vagy betegek eredményeivel kapcsolatos állításhoz hivatkozzon a konkrét vizsgálati jelentésre és arra a szakaszra, ahol az adatok megjelennek. Használja ezt a formátumot: [Eredmény] (Forrás: Trial_Report_2024_Q2. pdf, Eredmények szakasz, 14. oldal). Ha bármely következtetés több jelentés adatainak összevonását igényli, ezt kifejezetten jelezze.

A dokumentumkészletben található lefedettségi hiányosságok azonosítása

Ha több dokumentummal dolgozik, amelyek együttesen egy témát fednek le, a hiányzó információk ugyanolyan fontosak, mint a közös témák megértése. Claude segíthet ezeknek a hiányosságoknak a felismerésében.

💡 Íme a követendő prompting minta:

Határozza meg a várt lefedettséget: Mondja el Claude-nak, hogy mit kell tartalmaznia egy teljes dokumentumkészletnek, azaz ezeknek a negyedéves jelentéseknek minden régióra vonatkozóan tartalmazniuk kell az értékesítési, marketingkiadási, ügyfélszerzési és megtartási mutatókat.

Kérdezze meg, mi hiányzik: Kifejezetten kérjen hiányosságok elemzését, azaz azonosítsa, mely régiók vagy mutatók nem szerepelnek ezekben a jelentésekben.

Ajánlások kérése a hiányosságok pótlásához: Claude javaslatot tehet arra, hogy milyen további dokumentumokra vagy adatokra lenne szükség, azaz milyen információkra lenne szükségünk az elemzés befejezéséhez?

🤖 Példa promptra: Elemezze ezt az öt stratégiai tervezési dokumentumot különböző részlegektől (értékesítés, marketing, termék, mérnöki, ügyfélsiker). Mindegyiknek fel kell vázolnia a 2025-ös célokat, a költségvetési követelményeket, a létszámigényeket és a legfontosabb kezdeményezéseket. Azonosítsa, melyik részlegeknél hiányzik valamelyik elem, és jelölje meg, hol ütközhetnek a különböző részlegek céljai.

💡 Profi tipp: Készítsen egy könyvtárat a Claude promptjaiból különböző összefoglalási forgatókönyvekhez – beszállítói szerződéselemzés, kutatási szintézis, negyedéves jelentéskonszolidáció, ügyfél-visszajelzés-elemzés stb. Így csapata intézményesített tudással rendelkezhet a promptokról, amelyeket sablonként használhatnak és kipróbálhatnak. Használja a kollaboratív Docs szolgáltatást a Claude AI prompt könyvtár létrehozásához.

Bevált gyakorlatok több dokumentumból álló kimenetek értelmezéséhez

Először használja Claude-ot több dokumentum összefoglalásához? Íme néhány kezdőbarát gyakorlat a jobb eredmények elérése érdekében:

Ismerje meg, mit tartott Claude fontosnak: Az összefoglalás azt tükrözi, amit Claude a prompt alapján fontosnak tartott – ha úgy érzi, hogy az összefoglalás nem elég fókuszált, akkor valószínűleg a prompt és az útmutatás nem volt megfelelő.

Jelölje meg a homályos vagy kitérő kifejezéseket: Keresse meg az olyan kifejezéseket, mint lehet, hogy sugallja vagy úgy tűnik, hogy utal – ezek bizonytalanságot jeleznek, és arra utalnak, hogy érdemes tovább kutatni a forrásdokumentumokban.

Ellenőrizze a szintézis elfogultságát: Ha egy dokumentumot gyakrabban idéznek, vagy az uralja az összefoglalót, ellenőrizze, hogy az a dokumentum valóban hitelesebb-e, vagy egyszerűen csak könnyebb belőle információt kivonni.

Iteratív finomítás: Kövesse nyomon Claude kimenetét, és kérjen további részleteket olyan promptokkal, mint Bővítse ki [téma] idézetekkel vagy Hasonlítsa össze az eredményeket az előző összefoglalóval, hogy elmélyítse az elemzést vagy módosítsa a fókuszt.

Korlátozza a fájlokat kezelhető méretűre: Claude egyszerre legfeljebb 20 fájlt tud kezelni, de ne terhelje túl egyszerre az összes fájllal – dolgozza fel a dokumentumokat olyan kötegekben, amelyek közös témával vagy céllal rendelkeznek.

Erősítse meg a kontextust XML-címkékkel: Használja a vagy a címkéket a prompt szakaszainak elhatárolásához, így Claude könnyebben elemezheti a komplex, több lépésből álló kéréseket.

👀 Tudta? A Claude egy alkotmányos AI keretrendszert követ, amelyben válaszait etikai elvek irányítják, vagyis dokumentumösszefoglalásait nem csupán a hatékonyság, hanem a pontosság és a ártalmatlanság szempontjából is feldolgozza.

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni

Íme néhány hiba, amelyet el kell kerülni, ha Claude-ot használja több dokumentum egyidejű összefoglalásához, és mit kell helyette tenni:

❌ Hiba ✅ Mit tegyen helyette? Fájlok feltöltése rendszerezés nélkül Nevezze el a fájlokat leíró módon, pl. Q3_Sales_APAC. pdf, és csoportosítsa a kapcsolódó dokumentumokat feltöltés előtt. Strukturálatlan, alacsony minőségű fájlok feltöltése Futtassa az OCR-t beolvasott komplex dokumentumokon, és külön-külön vonja ki a táblázatokat és képeket. A feltöltés előtt győződjön meg arról, hogy a szöveg géppel olvasható. A fájlok felosztásakor a szemantikai kapcsolatok nem maradnak meg Osztja fel a dokumentumokat logikusan (fejezetek, szakaszok vagy témák szerint), hogy megőrizze a kontextust, ahelyett, hogy önkényesen oldalak szerint osztaná fel őket. Az absztrakt összefoglalások tényként való kezelése ellenőrzés nélkül Kérje meg Claude-ot, hogy az absztrakt összefoglalás mellett közvetlen idézeteket is mellékeljen a kritikus állításokhoz, így mind a szintetizált betekintést, mind az eredeti nyelvet összehasonlíthatja. Félreértelmezett adatok Kérje meg Claude-ot, hogy először gondolkodjon el az adatok megértéséről – melyek a mezők, milyen kapcsolatok vannak közöttük –, majd javítsa ki az esetleges félreértéseket, mielőtt az összefoglalót kérné.

👀 Tudta? Évente közel 180 zettabyte adat keletkezik világszerte. A vállalkozásoknak ez a nyers adatanyag egy igazi aranybánya. Azok, akik ki tudják aknázni, olyan lehetőségekhez juthatnak, amelyek mások számára láthatatlanok.

A Claude valódi korlátai a több dokumentumot tartalmazó összefoglalások készítésében

A Claude AI több dokumentum összefoglalására lett kifejlesztve. De ennél többet nem tud. Amikor a projektjei megvalósításra kerülnek, a következő korlátokat fogja észrevenni 👇

Nem alkalmas rendkívül nagy dokumentumgyűjteményekhez: Előfeldolgozhatja az adatokat, hogy azok illeszkedjenek Claude kontextusablakához, de a darabokra bontási stratégiák torzíthatják az eredményeket, ha nem figyel oda a dokumentumok felosztására vagy a promptokban megadott prioritásokra.

A kollaboratív munkafolyamatok hiánya: A csapatok nem tudnak egyszerre iterálni a kimeneteken vagy kísérletezni az összefoglalásokkal – egyszerre csak egy személy irányítja a beszélgetést, ami korlátozza a megállapítások finomításának vagy validálásának sebességét.

Nem alkalmas dinamikus adatkészletek ismétlődő elemzésére: Nem alkalmas olyan adatkészletekhez, amelyek gyakran változnak, például a napi ügyfélszolgálati jegyekhez vagy a valós idejű értékesítési adatokhoz. Minden alkalommal manuálisan kell feltöltenie az új fájlokat, előfeldolgoznia és megtisztítania őket, majd újraindítania az összefoglalási folyamatot.

Natív integrációk hiánya: Claude nem tud Claude nem tud valós idejű adatokat importálni olyan munkaeszközökből, mint a Google Drive, a Slack, a CRM-ek vagy a projektmenedzsment platformok – manuálisan kell exportálnia a fájlokat, feltöltenie azokat a Claude-ba, majd az összefoglalókat visszaexportálnia a rendszereibe, hogy azokat feldolgozhassa.

Nincs verziókezelés vagy ellenőrzési nyomvonal: Ha több beszélgetés összefoglalóját ismételgeti, nincs beépített módszer az összefoglaló forrásának nyomon követésére, ami megnehezíti az eredmények reprodukálását vagy a döntések utólagos indoklását.

Az összefoglalási munkafolyamatok nem automatizálhatók: Minden összefoglalási feladat manuális promptolást igényel – nem állíthat be ütemezett összefoglalásokat, és nem indíthat el automatikusan összefoglalást új dokumentumok érkezésekor.

👀 Tudta? Bár az adatok értékes kincsesbányának számítanak, ez az érték gyakran kihasználatlanul marad. Egy jelentés szerint a gyűjtött adatok több mint 43%-át soha nem használják fel.

Hol működik valójában a több dokumentumot összefoglaló szintézis (és miért használják a csapatok a ClickUp-ot)

Még akkor is, ha Claude elvégzi a több dokumentum összefoglalásának nehéz munkáját, akkor is szükség van egy külön rendszerre, hogy ezek az összefoglalók hozzáférhetők maradjanak. Egy helyre, ahol végrehajthatók. Egy helyre, ahol a projektek továbbhaladnak, ahelyett, hogy az eredmények tétlenül állnának.

Pontosan ezt kínálja a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás.

Ez a konvergált AI-munkaterület összekapcsolja a projekteket, dokumentumokat, csevegéseket, feladatokat és tudást.

Nincs szükség az összefoglalók másolására és beillesztésére a különböző eszközök között, hogy csapata azokat felhasználhassa.

Így működik.

Szervezze és tárolja összefoglalását a ClickUp Docs-ban.

Használja a ClickUp Docs-ot központi tudásbázisként.

Írja meg és tárolja a projekt dokumentációját a Docs-ban. Az információkat beágyazott oldalakkal strukturálhatja, YouTube-videókat ágyazhat be, táblázatokat és PDF-fájlokat adhat hozzá stb.

Mivel ez egy együttműködési munkaterület, megjegyzésekkel címkézheti a csapattagokat és feladatokkal láthatja el őket. Ezeket aztán nyomon követhető feladatokká alakíthatja.

Hozzon létre szerkeszthető ClickUp Docs dokumentumokat a több dokumentumot tartalmazó összefoglalók tárolásához.

Ezt követően megkérheti az AI-t, hogy összefoglalja a szöveget. Adjon meg utasításokat az összefoglalás hangnemére, olvashatóságára és célközönségére vonatkozóan, hogy az kontextusban relevánsabb legyen.

Kérje meg a ClickUp AI-t, hogy összefoglalja a dokumentumokat Önnek.

Egy mesterséges intelligencia, amely minden munkáját ismeri

Ha natív AI-re van szüksége a munkaterületén, a ClickUp Brain valós időben elemzi a feladatokból, dokumentumokból és csevegésekből származó információkat.

Ez a kontextusfüggő mesterséges intelligencia mindent meg tud csinálni: feladat- vagy dokumentumösszefoglalásokat generál, javításokat javasol az írásához, tartalmat (szöveget és képeket) hoz létre, projektfrissítéseket fogalmaz meg és még sok mást, ezzel javítva az Ön általános termelékenységét.

Bármely adott feladat esetében a Brain hivatkozhat:

Feladatok, alfeladatok és feladat hierarchiák

Állapotok, prioritások, határidők és függőségek

Projektekhez és feladatokhoz kapcsolódó dokumentumok

Megjegyzések, döntések és folyamatban lévő beszélgetések

Tulajdonjog és felelősség a csapatok között

Mivel a Brain a ClickUp engedélyezési modelljén belül működik, csak azokat az információkat jeleníti meg, amelyeket a felhasználó láthat.

Ahelyett, hogy elszigetelten generálna kimenetet, az AI a munkaterület élő adatait elemzi, és olyan válaszokat ad, amelyek tükrözik a valós végrehajtási állapotot.

⭐ Bónusz a ClickUp AI használatáról : A ClickUp Brain táblázatokat is elemezhet Önnek! Egyszerűen töltse fel a táblázatot egy csevegésbe, és kérje meg, hogy vizsgálja meg az adatokat, készítsen összefoglalót, emelje ki a legfontosabb trendeket, és válaszoljon konkrét kérdésekre az információkkal kapcsolatban.

Összefoglalja vállalatának tudását a ClickUp Enterprise Search segítségével.

A Claude használatának legnagyobb nehézsége nem maga az összefoglalás, hanem az adatok Claude-hoz való eljuttatása.

Dokumentumai szétszórva vannak a Google Drive-on, a Slackben, a projektmappákban és a régi e-mail szálakban. Mielőtt elkezdené az összefoglalást, manuálisan kell keresnie és exportálnia. Ez az, ami igazán időigényes.

A ClickUp Enterprise Search segítségével az összes munkával kapcsolatos információt egy helyen találhatja meg.

A ClickUp Enterprise Search funkciója ezt kiküszöböli. Átnézi a dokumentumokat, feladatokat, megjegyzéseket és a kapcsolódó alkalmazásokat, mint például a Google Drive és a SharePoint. Csak annyit kell tennie, hogy természetes nyelven felteszi a kérdést, és a rendszer átkutatja:

ClickUp feladatok, dokumentumok, megjegyzések és mellékletek

A Google Drive, GitHub, SharePoint és más csatlakoztatott eszközökben tárolt fájlok

A munkaterület előzményei és döntései, amelyek egyébként a szálak között elsikkadnának

A hagyományos kulcsszókereséssel ellentétben a Brain a munka szervezésének módja alapján ad vissza válaszokat és kapcsolódó fájlokat. Ez különösen értékes nagy munkaterületeken, ahol az információk projektek, csapatok és eszközök között vannak szétszórva.

Ahelyett, hogy a mappákban vagy a műszerfalakon keresgélnének, a csapatok olyan kérdéseket tehetnek fel, mint:

„Milyen döntések születtek az árakról az elmúlt negyedévben?”

„Mely feladatok említik ezt az ügyféligényt?”

„Hol dokumentáltuk a végleges jóváhagyást?”

Automatizálja az összefoglalók létrehozását a feladatokhoz

Az összefoglalás elkészítése azonban csak a munka fele. Az igazi érték akkor jön létre, amikor ez a szintézis olyanná válik, amire az egész csapat építhet.

A ClickUp Brain összefoglalja a feladatokat és a projektfrissítéseket menet közben. Adjon hozzá két oszlopot a feladatlistájához: AI Summary (AI összefoglalás) és AI Project Updates (AI projektfrissítések), és automatikus összefoglalásokat kap anélkül, hogy minden feladatot külön kellene megnyitnia.

📌 Például:

Összegezze a termékbevezetési projekt összes feladatának jelenlegi állapotát

Mi a legfrissebb helyzet a beszállítói bevezetési feladatokkal kapcsolatban?

Adjon egy gyors áttekintést az összes függőben lévő feladatról a harmadik negyedévi kampány munkaterületén!

Az egyszeri szintézisek közös megértéssé alakítása

A Claude-dal végzett összefoglalási projektek a munkamenet végén lezárulnak.

Amikor legközelebb frissíteni szeretné ezeket az összefoglalókat, újra kell kezdenie az egészet: be kell töltenie a kontextust, újra fel kell töltenie a fájlokat, újra el kell magyaráznia a fontosságukat, meg kell adnia a promptokat és tesztelnie kell a narratívákat. A szintézis nem épül önmagára. Csak ott áll, mozdulatlanul, amíg manuálisan újra nem hozza létre.

Megkönnyíti az emberi ítéletek rétegezését az AI kimenetén.

Tegyük fel, hogy Claude öt szállító ajánlatát foglalja össze, és arra a következtetésre jut, hogy „A szállító A kínálja a legjobb ár-érték arányt”.

De a te csapatod tudja, hogy az A szállító támogatása borzalmas, és ez volt az oka annak, hogy az utolsó implementáció három hónappal túllépte a határidőt.

Ha azonban az összes összefoglalás Claude-ban maradt volna, a csapata nem tudta volna figyelembe venni vagy rétegezni a saját véleményét. Claude együttműködési képességeinek hiánya azt jelenti, hogy az összefoglalás a csevegőablakban marad.

A ClickUp segítségével az összefoglalás nem korlátozódik az AI által kivont információkra. Ez egy döntéshozatali eszközzé válik, amely lehetővé teszi a csapat számára, hogy valós időben együttműködjön és megalapozott döntéseket hozzon.

Ha a szintézise a ClickUp Docs-ban van tárolva, sokkal könnyebb:

Ellenőrizze az érvényességet : közvetlenül kommentelje az érvényességet igénylő összefoglaló szakaszokat a csapattagok megjelölésével.

Jelölje meg az ellentmondásokat : Jelölje ki azokat az állításokat, amelyek nem egyeznek a belső tudásával, és bízzon meg valakit azok ellenőrzésével.

Kapcsolja össze a feltételezéseket a tesztekkel: Kapcsolja össze a szintézis pontjait olyan feladatokkal, amelyek a gyakorlatban igazolják azokat (például „ellenőrizze az A szállító jelenlegi támogatási SLA-ját”).

Kísérletezzen több AI-modellel

A ClickUp Brain segítségével több AI-modellhez is hozzáférhet, beleértve a Claude Sonnet 4-et is, közvetlenül a munkaterületén belül. Nincs szüksége külön előfizetésre vagy más eszközökbe való bejelentkezésre, hogy kipróbálhassa a különböző AI-modelleket.

Nincs többé szükség a szállítói szerződések összefoglalására a Claude-ban, majd a megállapítások kézi másolására a projektmenedzsment eszközbe a követési feladatok létrehozása érdekében. Csapata valós időben együttműködhet ezeken az összefoglalásokon, és a lapok közötti váltás nélkül is intézkedhet a megállapítások alapján.

Váltson a legjobb AI modellek között az összefoglalási feladatokhoz a ClickUp BrainGPT segítségével.

📌 Példák a felhasználási esetekre:

Gemini információkban gazdag vagy keresztreferenciált feladatokhoz

ChatGPT a napi feladatok elvégzéséhez és gyors vázlatok készítéséhez

Claude hosszú formátumú elemzéshez és szintézishez

✏️ Megjegyzés: Minden modellhez való hozzáférés a ClickUp Brain-en keresztül történik. Ez azt jelenti, hogy az AI használata központosított, engedélyezett és ellenőrizhető marad a munkaterületen belül. Ezzel elkerülhető a fragmentáció, amely akkor következik be, amikor a csapatok több önálló AI eszközre támaszkodnak.

Automatizálja az összefoglalási feladatokat a Super Agents segítségével

A ClickUp Super Agents úgy lett kialakítva, hogy ezeket az információkat felhasználva cselekedjen, anélkül, hogy Önnek kellene utasítást adnia.

Ezek olyan környezeti AI-asszisztensek, amelyek folyamatosan figyelik, mi történik a munkaterületén. Reagálnak a feladatok változásaira, az új dokumentumok feltöltésére, az ütemterv változásaira és a projekt mérföldköveire – anélkül, hogy minden alkalommal manuálisan kellene elindítania az összefoglalást.

Állítson be AI-alapú munkafolyamatokat ismétlődő összefoglaló feladatokhoz a ClickUp Super Agents segítségével.

📌 Példák arra, hogy mit tehet Önért egy szuperügynök

Figyelje a szerződések mappáját, és automatikusan foglalja össze az új beszállítói megállapodásokat azok feltöltésekor, kijelölve a standard sablontól eltérő kulcsszavakat.

Heti összefoglaló jelentéseket készíthet a találkozók jegyzetéből, a feladatokhoz fűzött megjegyzésekből és a projekt dokumentumaiból származó frissítésekből, majd minden pénteken közzéteheti az összevont összefoglalót a vezetői csatornán.

Észlelje, amikor a kutatási feladatok befejezettként vannak jelölve, és automatikusan állítsa össze a csatolt dokumentumokból származó eredményeket egyetlen összefoglaló dokumentumba.

Kövesse nyomon a negyedéves jelentéseket az egyes részlegeknél, és indítson összehasonlító összefoglalásokat, amikor minden csapat benyújtotta frissítéseit.

Ez azt jelenti, hogy a több dokumentumot tartalmazó összefoglalás nem ér véget Claude munkamenetének befejezésével. Ez egy ismétlődő munkafolyamat lesz, amely a háttérben fut, és manuális beavatkozás nélkül biztosítja a csapat összehangolt munkáját.

Ha szeretné látni, hogyan működik ez a gyakorlatban, nézze meg ezt a videót arról, hogyan használja a ClickUp a Super Agents szolgáltatást 👇

Hangvezérelt dokumentumszintézis

Amikor hét jogi szerződést bámul, és logikus összefoglalást próbál készíteni, az utasítások begépelése megszakítja a gondolkodását. Félúton elveszíti a fonalat, miközben leírja, hogyan kell strukturálni a kimenetet, és mely felelősségi feltételeket kell összehasonlítani.

A ClickUp Talk to Text funkciójával könnyedén megfogalmazhatja összefoglalási igényeit. Beszéljen természetesen a dokumentumok tartalmáról, azok egymáshoz való viszonyáról és arról, hogy mit szeretne kivonni belőlük. Határozza meg elemzési kritériumait, adja meg a kimeneti struktúrát és tisztázza a szélsőséges eseteket – mindezt kéz nélkül.

Írjon olyan gyorsan, ahogy beszél, a Talk to Text segítségével

Több dokumentum összefoglalásához ez azt jelenti, hogy: Részletes összehasonlítási kritériumokat adjon meg, miközben a szerződéseket egymás mellett vizsgálja át.

Jelölje meg a témában jártas szakértőket a megjegyzésekben, ha ellentmondásokat talál a kutatási cikkekben, és azonnal vonja be őket a validációs folyamatba.

A hangos megjegyzéseket strukturált dokumentumokká alakíthatja, amelyek rögzítik az érvelését arról, hogy miért kell bizonyos dokumentumokat eltérő súllyal kezelni.

Készítsen követési feladatokat a szintézisből nyert betekintésekből, amint azok felmerülnek, anélkül, hogy meg kellene állnia a kontextus begépelésére.

Több dokumentumot átfogó intelligencia kiépítése a ClickUp segítségével

A legtöbb AI-eszköz a munkája mellett található. A ClickUp konvergált AI-munkaterülete belül található.

A ClickUp egy rendszerben ötvözi a mesterséges intelligenciát az élő projektekkel, feladatokkal, dokumentumokkal, beszélgetésekkel és ütemtervekkel. Ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia nem csak azt érti meg, amit kérdez, hanem azt is, hogy mi történik már, mi akadályozza a folyamatot, és mi a következő lépés.

A konvergencia előnye a következőket jelenti:

A kontextus ott él, ahol a munka történik, nem a másolt promptokban.

A tulajdonjog és az ütemtervek növelik a felelősségvállalást

Az AI-társaid, a Super Agents, elvégzik a nehéz munkát helyetted.

Készen áll a kezdésre? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on ✅

GYIK

Igen, Claude egyszerre akár 20 fájlt is elemezhet és összefoglalhat 200K token kontextusablakkal, így több dokumentum szintézisére is alkalmas.

Claude egyszerre legfeljebb 20 fájlt tud feldolgozni, amelyek mindegyike legfeljebb 30 MB méretű lehet. A legjobb eredmény érdekében a dokumentumokat témák vagy időszaki szerint csoportosítsa, ahelyett, hogy mindent a maximális kapacitásig feltöltene.

A Claude pontossága több dokumentum összefoglalásakor a fájlok minőségétől, a prompt specifikusságától, a tartalom jellegétől és az Ön útmutatásaitól függ. A Claude nem ellenőrzi a tényeket és nem igazolja az egymásnak ellentmondó információkat – csak összefoglalja az Ön által megadott információkat.

Claude képes feltárni a források közötti ellentmondásokat és összehasonlítani a különböző nézőpontokat, de nem határozza meg, melyik forrás a helyes, hacsak nem ad meg értékelési kritériumokat a promptban.

Nem, kézzel lehetetlen ellenőrizni az absztrakt összefoglalókban szereplő minden állítást – a csapatoknak részletesen át kellene vizsgálniuk a dokumentumokat, ami ellentmondana az összefoglalás céljának. Ehelyett használjon útmutatókat, hogy közvetlen idézeteket kérjen a kritikus állításokhoz, kérje meg Claude-ot, hogy idézze a legfontosabb megállapítások forrásait, és jelölje meg a bizonytalan területeket, hogy pontosan tudja, mire kell összpontosítania az ellenőrzést.