Hogyan segít az Amazon Q a kódgenerálásban?

A pull requestnek csak néhány soros API-kapcsolat és egy gyors teszt kellett volna lennie, amit vacsora előtt el lehetett volna végezni. Ehelyett már 23:47 van, és a build nem sikerül, mert valami ok miatt, ami valahol egy évek óta senki által nem használt régi modulban rejtőzik. A legújabb mérnök csendben guglizik azokra a rövidítésekre, amelyeket a beilleszkedés során soha nem tanítottak meg neki.

Ez a repetitív munka és a régi adattárakban rekedt törzsi tudás gyakran kimeríti a csapatokat.

Az Amazon Q Developer pontosan ilyen problémák megoldására lett kifejlesztve. Megérti a kódbázisát, szolgáltatásait és kontextusát, így a kódírás olyan lesz, mintha egy már megkezdett beszélgetést folytatna.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan segíti az Amazon Q a kódgenerálást, a szoftverfejlesztők által leginkább használt funkciókat, valamint azokat a csapatokat, amelyek számára a legalkalmasabb.

Bónuszként megemlítjük azt is, mi történik, ha a kódgenerálás önmagában nem elég, és miért fordulnak egyes csapatok teljesebb rendszerekhez, mint például a ClickUp. 🤩

Mi az Amazon Q Developer?

Az Amazon Q Developer az AWS generatív mesterséges intelligencia asszisztense, amelynek célja, hogy segítse a fejlesztőket és az IT-szakembereket az Amazon Web Services alkalmazások építésében, üzemeltetésében, kezelésében és optimalizálásában.

Az AI-alapú segítséget közvetlenül a fejlesztői eszközökbe, például az IDE-kbe (VS Code, JetBrains, Visual Studio), a parancssorba, az AWS konzolba, sőt még a Slack és a Microsoft Teams csevegőalkalmazásokba is beépíti.

Lényegében egy mesterséges intelligenciával működő együttműködő partner, amely megérti a kódjával, architektúrájával, projektstruktúrájával és a bevált gyakorlatokkal kapcsolatos természetes nyelvű kérdéseket, és releváns, megvalósítható válaszokat ad. Az AWS erőforrásait és a valós fejlesztési munkafolyamatokat alaposan ismeri, köszönhetően az Amazon Bedrocknak, az AWS generatív mesterséges intelligenciával működő platformjának.

🔍 Tudta? Az 1960-as évek „szoftverválsága” arra utal, hogy a szoftverfejlesztés nem tudott lépést tartani a hardver gyors fejlődésével, ami költséges, késedelmes, megbízhatatlan és komplex projekteket eredményezett. A kifejezést az 1968-as NATO-konferencián alkották, és az például az IBM OS/360 rendszerének kudarcát emelte ki, ami a szoftverfejlesztés születéséhez vezetett.

Hogyan kezdjünk el az Amazon Q Developer használatával?

Íme egy világos, lépésről lépésre bemutatott útmutató az Amazon Q Developer használatának megkezdéséhez, anélkül, hogy megváltoztatná a munkamódszerét vagy új munkafolyamatot kellene megtanulnia. 👇

1. lépés: Válassza ki, hol szeretné használni az Amazon Q Developer szolgáltatást

Az Amazon Q Developer többféle környezetben is működik, így Ön ott kezdheti, ahol a legkényelmesebbnek érzi.

A következő területeken használhatja:

IDE-k: JetBrains (IntelliJ IDEA és mások), VS Code, Visual Studio, Eclipse

Parancssor: macOS, Linux (AppImage/Ubuntu), Windows

AWS Management Console: közvetlenül az AWS-fiókjában

GitLab Duo az Amazon Q-val: előzetes betekintés a GitLab Ultimate önkezelő felhasználók számára

Amazon Q fejlesztői webes élmény: átalakítási és modernizációs feladatokhoz

Ha már ír kódot IDE-ben vagy terminálban, akkor ez a leggyorsabb módja a kezdésnek.

2. lépés: Telepítse az Amazon Q Developer alkalmazást

A telepítés csak néhány percet vesz igénybe.

➡️ IDE-k esetében:

Töltse le az Amazon Q fejlesztői bővítményt a szerkesztőjéhez

A támogatott IDE-k között szerepel a JetBrains, a VS Code, a Visual Studio és az Eclipse.

➡️ A parancssorhoz:

Töltse le az Amazon Q Developer CLI-t az operációs rendszeréhez.

MacOS, Linux és Windows rendszereken működik.

Telepítése után az Amazon Q az editor vagy a terminál részévé válik, nincs szükség külön alkalmazásra.

🔍 Tudta? A perfekcionizmus a szoftverfejlesztés során a kiégés egyik fő oka, amelyet gyakran a kód bináris jellege is elősegít: vagy működik, vagy nem. Ez az „mindent vagy semmit” realitás, a szubjektivitással párosulva, gyakran végtelen refaktorálás és önbizalomhiány körforgásába sodorja a fejlesztőket.

3. lépés: Fiókjának hitelesítése

A telepítés után be kell jelentkeznie, hogy az Amazon Q személyre szabhassa a válaszokat és hozzáférhessen az AWS kontextushoz.

A hitelesítéshez használhatja:

Az AWS Builder ID , amely ideális egyéni felhasználók számára és gyors beállításhoz

Az IAM Identity Center a legjobb megoldás csapatok és vállalati környezetek számára.

Ez a lépés biztonságosan összeköti az Amazon Q-t az AWS-környezetével.

4. lépés: Kezdje el használni az Amazon Q Developer szolgáltatást

A hitelesítés után azonnal megkezdheti a munkát.

Az IDE-kben az Amazon Q Developer közvetlenül az aktivitás sávban vagy egy külön eszközablakban jelenik meg, attól függően, hogy milyen szerkesztőt használ. Munka közben közvetlenül cseveghet vele, új kódot generálhat, meglévő logikát átalakíthat, vagy kérdéseket tehet fel a projektjével, konkrét hibákkal vagy AWS-szolgáltatásokkal kapcsolatban.

A parancssorban az Amazon Q Developer közvetlenül a terminálon belül elérhető. Közvetlenül meghívhatja kódrészletek generálásához, magyarázatokhoz vagy javaslatok kéréséhez kódfelülvizsgálatok során, mindezt anélkül, hogy el kellene hagynia a CLI-t vagy meg kellene szakítania a munkafolyamatot.

🔍 Tudta? Az 1946-ban bemutatott ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) több mint 27 tonnát nyomott, és 18 000 vákuumcsövet tartalmazott. A mai programozókhoz képest a korai programozóknak nem kódot kellett begépelniük, hanem kábeleket kellett csatlakoztatniuk és kihúzniuk, valamint kapcsolókat kellett beállítaniuk a számítások elvégzéséhez, ami teljesen eltér a modern IDE-ktől.

5. lépés: Használja az Amazon Q Developer alkalmazást az AWS konzolban (opcionális)

Ha több időt tölt az infrastruktúra kezelésével, mint kód írásával, akkor a konzol kiváló kiindulási pont.

Jelentkezzen be az AWS Management Console-ba (vagy hozzon létre egy ingyenes AWS-fiókot)

Válassza ki az Amazon Q ikont a konzol kezdőlapjának oldalsávjáról.

Kérdezzen az AWS szolgáltatásokról, konfigurációkról vagy bevált gyakorlatokról.

A konzolon belül az Amazon Q a következőket is képes végrehajtani:

Segítsen a hálózati problémák elhárításában a VPC Reachability Analyzer segítségével

A munkaterhelés és a felhasználási kontextus alapján ajánlja a megfelelő Amazon EC2-instancia típusokat.

Ez gyorsabbá és egyszerűbbé teszi az architektúra és az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatalát.

Az Amazon Q fejlesztők számára fontos funkciói a kódgeneráláshoz

Az Amazon Q Developer az AI közvetlen beépítésével a fejlesztési folyamatba a napi kódolási munkák felgyorsítására összpontosít. Íme néhány alapvető funkciója ennek az AI-ügynöknek a kódoláshoz:

Beépített kódjavaslatok és automatikus kiegészítés

Az Amazon Q Developer valós idejű, beépített kódjavaslatokat ad a gépelés közben, így segítve a kód gyorsabb írását a kódolási folyamat megszakítása nélkül. Az Amazon Q kiterjesztés telepítése után ezek a javaslatok alapértelmezés szerint engedélyezve vannak – csak el kell kezdeni a kód vagy a megjegyzések írását, és a Q máris reagálni kezd.

via AWS

Ahogy gépel, az Amazon Q a következőket vizsgálja:

A jelenlegi kódsor vagy megjegyzés

Korábban ugyanabban a fájlban írt kód

Már definiált fájlnevek, változók, állandók és függvények

AWS szolgáltatások, meglévő kódbázisok, SDK-k és könyvtárak, amelyeket használ

Ezen a kontextuson alapulva olyan javaslatokat ad, amelyek a következők lehetnek:

Egyetlen kódsor

Befejezett utasítás vagy blokk

Teljes funkció hiba kezeléssel és megjegyzésekkel

Az editorban pontos javaslatok jelennek meg, amelyeket a billentyűzet segítségével azonnal elfogadhat. Ha egy javaslat nem felel meg az elvárásainak, folytathatja a gépelést.

Idővel ezek a javaslatok testreszabhatók, hogy illeszkedjenek a csapat belső könyvtáraihoz, saját logikájához és preferált kódolási stílusához. Az automatikus kiegészítés kevésbé általánosnak tűnik, és jobban illeszkedik a kódbázis tényleges működéséhez, növelve ezzel a fejlesztők termelékenységét.

🧠 Érdekesség: 1953-ban John W. Backus és csapata az IBM-nél kifejlesztette a Speedcoding (vagy Speedcode) programot, hogy enyhítse az IBM 701 számítógép nyers gépi kóddal történő programozásának hatalmas nehézségét. A fejlesztés egyszerűsége és a hatékonyság közötti feszültség az egyik legkorábbi dokumentált ösztönző tényező volt a kódolás automatizálása felé.

Természetes nyelv kódra fordítása

Az Amazon Q Developer lehetővé teszi, hogy egyszerű angol nyelven írjon kódot. Ahelyett, hogy egy üres fájlból indulna ki vagy példákat keresne, leírhatja, mit szeretne létrehozni, és a Q ezt a szándékot működő kóddá alakítja.

via AWS

Az alábbiakhoz használhatja:

Írja le a funkciót egy megjegyzésben, és kapjon egy teljes funkciót generálva.

Kérje meg a Q-t, hogy egyszerű nyelven hozzon létre API-kat, Lambda-kezelőket vagy konfigurációs logikát.

Magyarázza el, mit szeretne elérni, ne pedig azt, hogyan kell sorról sorra megírni.

Például írhat egy megjegyzést, mint például „Hozzon létre egy S3-tárolót, és tárolja a felhasználók feltöltéseit”, és az Amazon Q generálhatja a szükséges kódot, importokat és AWS SDK-hívásokat a leírás alapján.

Ez a természetes nyelvű megközelítés strukturáltabb feladatok esetén is működik:

Infrastruktúra-definíciók formátumok közötti fordítása (például egy IaC-keretrendszer másikra való konvertálása a CLI segítségével)

Sablon kód generálása szerver nélküli alkalmazásokhoz

Beállítási logika, engedélyek és erőforrás-meghatározások létrehozása egy rövid utasítás alapján

Kódtestreszabás a kódbázisához

Alapértelmezés szerint az AI-eszközök általános javaslatokat adnak. Az Amazon Q Developer azonban egy lépéssel tovább megy, lehetővé téve a kódgenerálás és a csevegési válaszok testreszabását a saját privát kódbázis felhasználásával. Ez azt jelenti, hogy a Q tudja, hogyan kell kódot írni, és megtanulja, hogyan ír kódot a csapata.

via AWS

A kód testreszabása az Amazon Q Developer Pro szint részeként érhető el, és az adminisztrátor állítja be.

A folyamat egyértelműen a következő lépéseket követi:

Csatlakoztassa kódtárolóit: Az adminisztrátor biztonságosan csatlakoztatja a GitHub, GitLab, Bitbucket vagy Amazon S3 tárolókat. A testreszabás létrehozása: Az Amazon Q elemzi a kódot és létrehoz egy testreszabott modellt. Az értékelési pontszám mutatja, hogy a testreszabás várhatóan mennyire lesz hatékony. Hozzáférés aktiválása és ellenőrzése: A testreszabás aktiválásra kerül, és megosztásra kerül meghatározott felhasználókkal vagy csapatokkal. Használja az IDE-ben: A fejlesztők kiválasztják az egyéni profilt a támogatott IDE-kben, például a VS Code-ban vagy a JetBrains-ben, és azonnal megkapják a személyre szabott javaslatokat és csevegési válaszokat.

A modell rendszeresen frissül, hogy tükrözze a kódbázis változásait, így az ajánlások naprakészek maradnak a rendszer fejlődésével.

❗️ Megjegyzés: Az összes testreszabáshoz használt kód a szervezetén belül marad. Nem használják az AWS alapmodelljeinek képzésére, és a testreszabott javaslatok csak a fiókján belül engedélyezett fejlesztők számára láthatók.

Komplex feladatokhoz szükséges ügynöki képességek

Az Amazon Q Developer nem csak kódjavaslatok és kérdések megválaszolására korlátozódik. Ügynökként is működhet, vagyis minimális oda-vissza kommunikációval komplex, több lépésből álló feladatokat tervezhet, érvelhet és hajthat végre az Ön nevében.

via AWS

Ön természetes nyelven írja le a célt, az Amazon Q pedig kitalálja, hogyan lehet azt elérni. A kérést logikai lépésekre bontja, eldönti, mely eszközöket használja, végrehajtja a műveleteket, és addig ismételgeti, amíg a feladat be nem fejeződik.

Ez magában foglalja a kifejezetten erre a célra kifejlesztett ügynököket, amelyek mindegyike a szoftverfejlesztési életciklus egy adott részére összpontosít. Íme néhány közülük, amelyek segítenek az AI hatékony felhasználásában a szoftverfejlesztés során:

1. Fejlesztési ügynök (/dev)

Ha új funkciót szeretne létrehozni vagy hibát javítani, akkor ez az az ügynök, amelyhez először forduljon. Segít funkciók implementálásában vagy hibák javításában több fájlban. Ön egyszerű nyelven leírja a változtatást, az ügynök pedig elemzi a meglévő kódbázist, lépésről lépésre kidolgozza a tervet, és megmutatja, mit szándékozik módosítani.

Ez különösen hasznos olyan változások esetén, amelyek több réteget érintenek, például az API-k, az üzleti logika és a konfiguráció együttes frissítése esetén.

🧠 Érdekesség: Az ikonikus „Hello, World!” program az 1970-es években vált híressé, mint a kezdők számára standard első program, és Brian Kernighan munkájának köszönhetően a Bell Laboratories-ban megszilárdította helyét a programozási kultúrában.

2. Tesztelő ügynök (/test)

Miután a kód elkészült, a következő logikus lépés a tesztelés, amelyet az ügynök végez el, a tesztelési lefedettség javítására összpontosítva. Az ügynök azonosítja a tesztelendő elemeket, egységteszteket generál (beleértve a szélsőséges eseteket és a hibás forgatókönyveket), szükség szerint mockokat hoz létre, és futtatja a teszteket az IDE-ben.

3. Ügynök felülvizsgálata (/review)

Mielőtt bármit is összevonna, érdemes egy második véleményt is kikérni. Itt jön be a képbe a felülvizsgáló ügynök. Ez egy automatizált kódfelülvizsgálóként működik, és átvizsgálja a kódot biztonsági kockázatok, minőségi problémák és a bevált gyakorlatok megsértései, például a nyilvánosságra hozott hitelesítő adatok, a nem biztonságos lekérdezések vagy a gyenge hiba kezelés szempontjából.

4. Dokumentációs ügynök (/doc)

És amikor minden készen áll a szállításra, a dokumentáció gyakran az utolsó akadályt jelenti. A dokumentációs ügynök ezt úgy oldja meg, hogy kódbázis-elemzéssel generálja vagy frissíti a projekt dokumentációját.

README fájlokat hozhat létre vagy frissíthet, API-kat magyarázhat és kulcsfontosságú komponenseket dokumentálhat, így nem kell mindent manuálisan megírnia.

Amazon Q fejlesztői felhasználási esetek fejlesztői csapatok számára

A funkciók fejlesztésének felgyorsításától a felhőalapú munkafolyamatok egyszerűsítéséig, az Amazon Q Developer az AWS-en alkalmazásokat fejlesztő és karbantartó csapatok számára készült.

Ezek az alkalmazási példák bemutatják, hogy hol illeszkedik legjobban a valós mérnöki munkafolyamatokba, hogyan alkalmazzák a csapatok az alapvető kódjavaslatokon túl, és hogyan segíthetnek ezek az AI-támogatott gyakorlatok abban, hogy jobb programozóvá váljon.

Egységtesztek generálása meglévő projektekhez

Az Amazon Q Developer segítségével az egységtesztek írása már nem lassú, manuális feladat, hanem a mindennapi munkafolyamat része lesz. Ahelyett, hogy kézzel készítené el a teszteseteket, az IDE-n belül egy egyszerű /test parancsot adva indíthatja el az egységteszt-ügynököt.

📌 Hogyan működik a gyakorlatban:

Kiemelhet egy funkciót, vagy közvetlenül az Amazon Q csevegésben futtathatja a /test parancsot. A Q elemzi a kódbázist, megérti a környező kontextust, és automatikusan generálja a releváns egységteszteket. Ez magában foglalja a gyakori útvonalakat, a szélsőséges eseteket és a könnyen elnézhető hibás forgatókönyveket.

⚡️ Mi teszi hasznossá:

Tesztfájlok generálása vagy a meglévőkhöz való hozzáfűzés

Mockokat hoz létre és kivételeket kezel

Javítja a lefedettséget a sablonos munkák nélkül

Mielőtt bármit hozzáadna, az Amazon Q az Ön jóváhagyását kéri. Ön áttekinti a változtatásokat, elfogadja a kívántakat, és teljes mértékben megtartja az irányítást.

Az eredmény: gyorsabb tesztelési lefedettség, megbízhatóbb kód és több idő a funkciók fejlesztésére, ahelyett, hogy ismétlődő teszteket kellene írni.

A régi kódok átalakítása és optimalizálása

A régi kódok gyakran lassítják a csapatok munkáját komplex logikájukkal, elavult mintáikkal és kockázatos változásaikkal. Az Amazon Q Developer segít ezeket biztonságosan megtisztítani, közvetlenül az IDE-ben.

📌 Hogyan lehet refaktorálni az Amazon Q segítségével:

Nyissa meg a fájlt, jelölje ki a javítani kívánt kódot, és kérje meg az Amazon Q-t, hogy egyszerű utasításokkal, például „egyszerűsítse ezt a logikát” vagy „optimalizálja a teljesítményt”, refaktorálja vagy optimalizálja azt.

Az Amazon Q először egy világos, lépésről lépésre kidolgozott tervet mutat be, amelyben elmagyarázza:

Mi fog változni?

Miért van szükség a változásra?

Hogyan javítja az olvashatóságot, a teljesítményt vagy a karbantarthatóságot?

Kérdéseket tehet fel, finomíthatja a megközelítést, vagy teljesen leállíthatja a folyamatot. A jóváhagyás után a frissített kód egyetlen kattintással beilleszthető. Sok esetben a Q frissíti vagy generálja a teszteket is, így azonnal ellenőrizheti a változásokat.

Gyorsítsa fel az új fejlesztők beilleszkedését

Az onboarding általában ismeretlen kódok, elavult dokumentumok és rengeteg kérdés átnézését jelenti. Az Amazon Q Developer felgyorsítja ezt a folyamatot, mivel beépített útmutatóként működik az IDE-n belül.

📌 Így segít:

A kódbázis gyorsabb megértése: Az új fejlesztők megkérhetik az Amazon Q-t, hogy magyarázza el a fájlokat, funkciókat vagy munkafolyamatokat, és közvetlenül a tényleges kódhoz kapcsolódó válaszokat kapnak.

A dokumentáció hiányosságainak automatikus pótlása: A /doc ügynök segítségével a Q a lerakat elemzésével README fájlokat vagy mappa szintű dokumentációt generálhat. Ez segít az új munkatársaknak gyorsan megérteni az architektúrát, az adatáramlást és a legfontosabb összetevőket.

Tanuljon a gyakorlatban: az Amazon Q olyan kódot generál, amely követi a meglévő mintákat és belső könyvtárakat, így segítve az új fejlesztőket abban, hogy már az első naptól kezdve helyes kódot írjanak.

📖 Olvassa el még: Szoftverfejlesztési sablonok

Az Amazon Q fejlesztői kódgenerálás legjobb gyakorlata

Az Amazon Q Developer akkor működik a legjobban, ha úgy kezeli, mint egy intelligens párprogramozót. Íme néhány gyakorlat, amely segít pontos, használható eredményeket elérni, miközben kódbázisát ellenőrzése alatt tartja.

Kezdje a meglévő struktúrával: Adjon hozzá importokat, osztálydefiníciókat vagy függvényvázakat, mielőtt a Q-t logika generálására kéri, hogy megértse a hatókört és a szándékot.

Tartsa a fájlokat összpontosítva: Ossza szét a nem kapcsolódó logikákat külön fájlokba vagy modulokba, hogy elkerülje a modell összezavarását vegyes kontextussal.

Használja a csevegést komplex feladatokhoz: Ha a feladat magyarázatot, iterációt vagy lépésről lépésre történő érvelést igényel, váltson az inline javaslatokról a csevegőpanelre.

Legyen konkrét és pontos: Ne általános kérdéseket tegyen fel, hanem említsen meg nyelvet, keretrendszert, verziót és várható eredményt.

Valódi bemenetek hozzáadása: Illessze be a releváns kódrészleteket, hibaüzeneteket vagy mintadadatokat, hogy a Q meg tudja érteni a tényleges problémát.

Elfogadás előtt olvassa el: Ellenőrizze a generált kód helyességét, biztonsági kérdéseit és a projekt céljaival való összhangját.

Az Amazon Q Developer korlátai

Az Amazon Q Developer hatékony eszköz, de még a legjobb kódszerkesztőknek is megvannak a maguk korlátai. Ismernie kell az eszköz kvótáit, technikai korlátait és működési korlátait, hogy reálisan tervezhesse a használatát, és elkerülje a meglepetéseket a bevezetés terjedésével.

Havi kódátalakítások korlátozása: A Pro szintű szolgáltatásban az automatizált kódátalakításokat havi 4000 sor kódra korlátozza, amelyeket fiók szinten összesít.

Az ügynökök által vezérelt munkafolyamatok korlátozása: Havonta csak 30 ügynöki meghívás engedélyezett az IDE-kben és az Amazon CodeCatalyst fejlesztői ügynökökben.

Pull request összefoglalók korlátozása: Havonta legfeljebb 20 pull request összefoglalót generál a CodeCatalystban.

Csökkentse a szabad rétegek kapacitását: Alacsonyabb kvótákat alkalmaz az AWS Builder ID és az IAM felhasználók számára, mint a Pro-tier felhasználók számára.

A prompt méretkorlátozásának érvényesítése: Chat promptonként maximum 4000 karaktert fogad el, ami korlátozhatja a nagyon nagy vagy komplex kéréseket.

Emberi ellenőrzés szükséges: Esetenként hiányos vagy helytelen kódot generál, ezért a fejlesztői ellenőrzés kötelező.

Korlátozza a fejlett munkafolyamatokat: nagy volumenű vagy magasan specializált automatizálást nehezít meg vállalati szintű támogatás nélkül.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 12%-a szerint az AI-ügynökök beállítása vagy eszközeikhez való csatlakoztatása nehéz, további 13% pedig úgy véli, hogy túl sok lépés szükséges ahhoz, hogy egyszerű feladatokat elvégezzenek az ügynökökkel. Az adatokat manuálisan kell bevinni, az engedélyeket újra kell definiálni, és minden munkafolyamat egy integrációs lánctól függ, amely idővel megszakadhat vagy eltérhet. Jó hír? Nem kell „összekapcsolnia” a ClickUp Super Agents alkalmazást a feladataival, dokumentumaival, csevegéseivel vagy megbeszéléseivel. Ezek natívan beágyazódnak a munkaterületébe, és ugyanazokat az objektumokat, engedélyeket és munkafolyamatokat használják, mint bármelyik másik emberi munkatárs. Mivel az integrációk, a hozzáférés-vezérlés és a kontextus alapértelmezés szerint a munkaterületről öröklődnek, az ügynökök azonnal cselekedhetnek az eszközök között, anélkül, hogy egyedi bekötéseket kellene végezniük. Felejtse el az ügynökök nulláról történő konfigurálását!

Alternatívája az Amazon Q Developernek

Az Amazon Q Developer akkor működik jól, ha elsődleges igénye az IDE szintű kódsegítség, különösen az AWS ökoszisztémán belül. De a csapatok növekedésével sokan szembesülnek a korlátaival és azzal a ténnyel, hogy a szoftverek szállítása sokkal többet jelent, mint csak kód írása. A modern szoftverfejlesztéshez egy all-in-one rendszerre van szükség, anélkül, hogy a fejlesztőknek öt különböző eszközt kellene összekapcsolniuk.

Itt jön be a képbe a ClickUp for Software Teams, a világ első konvergens AI munkaterülete, amely egy helyen köti össze a tervezést, a végrehajtást, a dokumentációt, az együttműködést és a kódot. Lefed minden szoftverfejlesztési életciklust (SDLC), az AI-t közvetlenül beépítve minden munkaszintbe, így kiküszöbölve a munkaterületek szétszóródását.

Ez azt jelenti, hogy a ClickUp megérti a projekt teljes kontextusát: mi a feladat, miért fontos, ki a felelős érte, hol helyezkedik el a sprintben, és milyen dokumentáció létezik már róla.

Nézzük meg, hogyan lép túl a platform az IDE-szintű segítségnyújtáson, és válik az Amazon Q Developer valódi alternatívájává! 💁

Válaszoljon a munkával kapcsolatos kérdésekre a ClickUp Brain segítségével

Az LLM-ek kiválóan értik a nyelvet. De valódi kontextus nélkül még mindig csak találgatnak.

A ClickUp Brain egy kontextusérzékeny AI eszköz, amely összekapcsolja a munkaterületén található összes elemet. Összegyűjti a ClickUp feladatok, dokumentumok, beszélgetések és projektelőzmények adatait, így válaszaiban a valós helyzetet tükrözi, nem csak azt, amit a felhasználó beírt a parancssorba.

A ClickUp Brain segítségével közvetlenül a feladatokból, PR-jegyzetekből vagy mérnöki megbeszélésekből generálhat technikai specifikációkat.

Íme, mit tehetnek a csapatok ezzel az AI-vel a szoftverfejlesztő csapatok számára:

Összegezze a sprint előrehaladását, az akadályokat és a döntéseket a valós idejű projektadatok felhasználásával.

Kérdéseket tehet fel, és valós feladatelőzmények alapján kaphat rájuk választ.

Készítsen kódrészleteket a Docs-ban vagy feladatokban természetes nyelvű parancsok segítségével.

A termékértékeléseket és a felhasználói visszajelzéseket rendelje hozzá a valódi felhasználói igényekhez és prioritásokhoz.

Ha például egy mentális egészségügyi alkalmazás ötletét vizsgálja, megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy segítsen érvényesíteni a termék-piac illeszkedését. A ClickUp Brain a dokumentumokból, kutatási jegyzetekből és beszélgetésekből merít, és a válaszokat a tényleges projektkontextusba ágyazza.

🧠 Érdekesség: Az 1969-es Apollo Guidance Computer (AGC) mindössze 72 kilobájt memóriával működött (a köznyelvben gyakran 64 KB+ként emlegetik). Ez a minimális, kézzel szőtt mágneses magmemória kevesebb volt, mint amennyi adat egy modern okostelefonon egy egyetlen nagy felbontású fénykép tárolásához szükséges.

Keresés a munkaterületén a ClickUp Enterprise Search segítségével

A ClickUp Enterprise AI Search a háttérben működik, hogy minden fájl, jegyzet és integráció azonnal megtalálható legyen. Összekapcsolja az összes eszközt, például a dokumentumokat, feladatokat, csevegéseket, értekezleteket, sőt még a külső alkalmazásokat is, mint a Drive, a Slack, a Gmail és a Notion, egyetlen AI-alapú keresési rétegbe.

Közvetlen, magas szintű kérdéseket tehet fel, például „Melyek a legfontosabb ügyfélproblémák ebben a hónapban?” vagy „Mely funkciók akadályozzák ezt a sprintet?”, és a munkaterület élő adatain alapuló válaszokat kaphat.

Kérje meg a ClickUp Enterprise AI Search-t, hogy másodpercek alatt keresse meg a kívánt dokumentumokat vagy feladatokat

🚀 ClickUp előnye: Ha valaha is abbahagyta a hibakeresést, csak azért, hogy átnézze a régi jegyeket, dokumentumokat, GitHub-szálakat vagy találkozói jegyzeteket, akkor tudja, milyen gyorsan megszakítja a lendületet a kontextusváltás. A ClickUp Brain MAX megoldja ezt a problémát. Egy asztali AI-társad lesz, amely a ClickUp Workspace-en, külső AI-koordinációs eszközökön és a weben is működik. Prémium AI-modellekkel, például Brain, Claude, Gemini, OpenAI és másokkal cseveghetsz, hogy hibákat keress, kódot vizsgálj, követelményeket foglalj össze vagy dokumentációt generálj. Amikor az akadályok abból fakadnak, hogy „Hol tárgyalták ezt?” vagy „Mi a legújabb specifikáció?”, a Brain MAX univerzális keresője egy helyen gyűjti össze a kontextust a feladatokból, a dokumentumokból, a GitHub-ból, a fájlokból és a beszélgetésekből. Gyorsabb validálás és egyértelműbb döntések a ClickUp Brain MAX segítségével

Autonóm munkafolyamatok futtatása a ClickUp Agents segítségével

Kíváncsi arra, hogyan lehet az AI-t felhasználni a feladatok automatizálására? Akkor jó helyen jár.

A ClickUp Super Agents mesterséges intelligenciával működő csapattagok, akik a munkaterületén belül működnek; megjelölhetők, feladatokkal megbízhatók vagy automatikusan aktiválhatók. Ezek az ügynökök nem csak egyetlen választ adnak, hanem több lépésben is végzik el a következtetéseket.

Konfiguráljon több lépésből álló munkafolyamatokat testreszabható eszközök és adatforrások segítségével a ClickUp Super Agents segítségével a munkaterületén

A hagyományos AI-asszisztensektől vagy szabályalapú botoktól eltérően a ClickUp Agents rendelkezik a következő tulajdonságokkal:

Memória: rövid távú, hosszú távú, epizodikus és preferencia memória, így emlékeznek arra, hogyan működik a csapata.

Kontextus-intelligencia: Folyamatos tájékozottság a projekt frissítéseiről, döntéseiről és változásairól

Autonómia: Az a képesség, hogy érveljen, feladatokat delegáljon alügynököknek, és teljes munkafolyamatokat hajtson végre.

Emberi irányítás: Kifejezett engedélyek, ellenőrzési naplófájlok és jóváhagyási ellenőrzőpontok

Környezeti tudatosság: Proaktív módon felhívhatják a figyelmet a kockázatokra, akadályokra vagy betekintésekre anélkül, hogy folyamatosan figyelmeztetni kellene őket.

Ez alapvetően megkülönbözteti őket az IDE-hez kötött ügynököktől vagy automatizálási szkriptektől.

Bepillantás a ClickUp Super Agents-be:

Készítse el saját ClickUp Super Agentjét

📌 1. lehetőség: Szuperügynök létrehozása a természetes nyelvű építő segítségével

Ez a leggyorsabb módja a kezdésnek, és a legtöbb csapat számára ajánlott. Így működik:

Nyissa meg az AI-t a globális navigációs oldalsávról.

Válassza az Új szuperügynök lehetőséget az oldalsáv menüből

Válasszon az alábbiak közül: Válasszon egy sablont az Agent katalógusból Kezdje a nulláról egy egyszerű angol nyelvű kéréssel (pl. „Set up a content workflow assistant” – Tartalom-munkafolyamat-asszisztens beállítása)

Válasszon sablont az Agent katalógusból

Kezdje a nulláról egy egyszerű angol nyelvű kéréssel (pl. „Állítson be egy tartalom-munkafolyamat-asszisztenst”).

Válaszoljon a fejlesztő további kérdéseire

Tekintse át az ügynöki profilt az oldalsávban.

Az ügynök aktiválása

Válasszon sablont az Agent katalógusból

Kezdje a nulláról egy egyszerű, közérthető kéréssel (pl. „Állítson be egy tartalom-munkafolyamat-asszisztenst!”).

📌 2. lehetőség: Szuperügynök létrehozása a semmiből

Ez az opció teljes kézi vezérlést biztosít. Csak annyit kell tennie, hogy:

Nyissa meg az AI menüpontot a globális navigációban, és válassza az All Super Agents (Minden szuperügynök) lehetőséget.

Kattintson a „Start from scratch” (Kezdés a nulláról) gombra a ClickUp Super Agents felületén.

Konfigurálás: Név és leírás Engedélyek és láthatóság Utasítások és célok Indítók (kézi, ütemezett vagy eseményalapú)

Név és leírás

Engedélyek és láthatóság

Utasítások és célok

Triggerek (kézi, ütemezett vagy eseményalapú)

Az ügynök aktiválása

Név és leírás

Engedélyek és láthatóság

Utasítások és célok

Triggerek (kézi, ütemezett vagy eseményalapú)

❗️ Megjegyzés: Mielőtt az ügynököt aktív munkafolyamatokba vonná be, tesztelheti és javíthatja. Indíthat egy DM-et, hogy kérdéseket tegyen fel, visszajelzést adjon vagy módosítsa a viselkedést, vagy egyszerűen manuálisan indíthatja el, hogy megnézze, hogyan viselkedik egy ütemezés szerint. Ismételje meg a műveletet szükség szerint, hangolva a promptokat, engedélyeket és eszközöket, amíg az ügynök pontosan úgy viselkedik, ahogyan szeretné.

Hibajavítás és funkciók szállítása a ClickUp Codegen segítségével

A ClickUp Codegen egy külső AI-ügynök, amely természetes nyelvet használva végzi el a feladatokat, építi a funkciókat és válaszol a kóddal kapcsolatos kérdésekre. Úgy tervezték, hogy segítse a szoftverfejlesztő csapatokat a funkciók gyorsabb kiadásában, a hibák csökkentésében, sőt, a termeléskész pull requestek létrehozásában is.

Így működik a Codegen a ClickUp-ban:

Adjon feladatokat a Codegen Agentnek , vagy @megjelöléssel említsen meg a feladat megjegyzéseiben, hogy elindítsa annak funkcióit.

Automatizálja a fejlesztési feladatokat , válaszoljon technikai kérdésekre, és segítsen a kódolásban közvetlenül a ClickUpból.

Integrálja a munkaterületével, lehetővé téve a feladatok olvasását és frissítését, megjegyzések hozzáadását, feladatok kiosztását és a csapat munkamenetével való interakciót.

Integrálja a ClickUp Codegen alkalmazást a munkaterületébe a kódolás automatizálása érdekében

A Codegen használatához a munkaterület adminisztrátorának vagy tulajdonosának az App Centerből kell csatlakoztatnia, és a felhasználóknak rendelkezniük kell Codegen-fiókkal. A beállítás után a munkaterület bármely tagja kommunikálhat a Codegen Agenttel.

📌 Példa: A kiadás után azonnal jelentik a termelési hibát. A ClickUp-ban létrehozunk egy feladatot, amely tartalmazza a hibajelentéseket, a felhasználókra gyakorolt hatást és a kapcsolódó funkciókhoz vezető linkeket. Ahelyett, hogy másik eszközre váltanánk, a feladatot a ClickUp Codegen Agentnek rendelhetjük hozzá, hogy megkezdje a vizsgálatot.

A funkciók elindításához említsd meg a ClickUp Codegent a feladat megjegyzéseiben.

A Codegen elolvassa a feladat teljes kontextusát, nyomon követi a kódbázis releváns részeit, és azonosítja a hibát okozó szélsőséges esetet.

Miután a probléma tisztázódott, a Codegen olyan javítást generál, amely követi a meglévő kódmintákat és szabványokat. Frissítheti vagy hozzáadhat egységteszteket a hibás forgatókönyv lefedésére, és biztosíthatja, hogy a hiba ne újuljon meg.

Íme, mit mondott Abraham Rojas, a Pattern szállítási csapatának vezetője a ClickUp használatáról:

A ClickUp segítségével nyomon követjük a házon belüli szoftverfejlesztési projekteket; több projekt és csapat kezelése megkönnyíti a munkámat, ez az egyik legjobb eszköz, amit eddig használtam a scrum és a modern agilis projektek kezeléséhez.

A ClickUp segítségével nyomon követjük a házon belüli szoftverfejlesztési projekteket; több projekt és csapat kezelése megkönnyíti a munkámat, ez az egyik legjobb eszköz, amit eddig használtam a scrum és a modern agilis projektek kezeléséhez.

A ClickUp segítségével a kódsegítség végrehajtássá válik

Az AI által generált kód akkor működik a legjobban, ha összhangban van a fejlesztők már meglévő munkamódszerével. Az Amazon Q Developer ezt jól végzi el az IDE-n belül, segítve a mérnököket a meglévő kód megértésében, a biztonságos refaktorálásban és a gyorsabb szállításban, különösen az AWS-központú stackekben.

De hatóköre a kódra korlátozódik. Nem látja a tervezési megbeszéléseket, a támogatási kontextust vagy a dokumentációt, amelyek megmagyarázzák, miért létezik valami.

Ha ez a kontextus máshol található, a fejlesztőknek még mindig össze kell állítaniuk a történetet.

A ClickUp más megközelítést alkalmaz. A ClickUp Brain megérti a feladatokat, a dokumentumokat és a beszélgetéseket, míg a ClickUp Super Agents a munka előrehaladtával ennek megfelelően cselekszik. A ClickUp Codegen pedig a kódváltozásokat közvetlenül a valós követelményekhez köti. Együttesen egységes munkaterületet biztosítanak, amely a tervezéstől a szállításig megőrzi a kontextust, anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatot. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅