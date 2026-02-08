Hogyan írjunk Grok valós idejű promptokat (példákkal)

A Grok nem úgy nyerte el népszerűségét, hogy úgy viselkedett, mint minden más AI-asszisztens. Az X-hez való élő kapcsolattal reagál a jelenlegi eseményekre, a legfrissebb hírektől a gyorsan változó közvéleményig, ahelyett, hogy befagyasztott képzési adatokra támaszkodna. A OneLittleWeb „AI Big Bang” tanulmányában, amely 2024 augusztusától 2025 júliusáig terjedő időszakot fed le, a Grok havi átlagos látogatószáma 57,2 millió volt, amely az utolsó negyedévben (2025 május–július) 129,8 millióra emelkedett.

A Grok akkor hasznos, ha a történet gyorsabban halad, mint a műszerfalak. Ha csapata az X, a hírek és a közvélemény valós idejű jelzéseire támaszkodik, a prompt szerkezete dönti el, hogy friss bizonyítékokat vagy általános eredményeket kap-e. Ez az útmutató bemutatja, hogyan lehet olyan Grok promptokat írni, amelyek megbízhatóan lekérdezik az élő forrásokat, majd a ClickUp-ban cselekvéssé alakítják az így megszerzett információkat.

Mik azok a Grok valós idejű adatparancsok?

A Grok valós idejű adatparancsai strukturált lekérdezések, amelyek arra utasítják a Grok-ot, hogy egy meghatározott időablakban friss forrásokat (X + web) keressen, majd az eredményeket linkekkel együtt adja vissza, amelyeket Ön ellenőrizhet. Forrás és idő korlátozás nélkül a Grok továbbra is tud válaszolni, de a kimenet valószínűleg inkább a korábban betanított ismeretekre támaszkodik, mint a jelenlegi bizonyítékokra.

Sok nagy nyelvi modellel (LLM) ellentétben a Grok beépített webböngésző funkciókkal és élő kapcsolattal rendelkezik az X-hez. Ez a hozzáférés azonban önmagában nem elég. A Grok csak akkor keres élő forrásokban, ha a prompt egyértelműen ezt kéri. Ha a prompt homályos, a Grok alapértelmezés szerint a statikus képzési adatait használja, ahelyett, hogy valós idejű információkat kérne le.

via Grok

A „valós idejű” kifejezés itt nem azonnali jelentést hordoz. A forrástól függően az elmúlt néhány órában vagy néhány napban keletkezett adatokról van szó. A prompt szerkezete határozza meg, hogy a Grok élő adatokat keressen, vagy alapértelmezésként a statikus képzési tudását használja.

💡 Profi tipp: Íme két kulcsfontosságú elem, amely a promptot „valós idejűvé” teszi: Forrásutasítások: Ha kifejezetten megkéri a Grok-ot, hogy ellenőrizze az X, a híreket vagy a webes eredményeket, akkor megmondja neki, hol keressen. Időbeli jelölők: Az olyan szavak, mint „ma”, „ezen a héten” vagy „most”, jelzik, hogy friss információra van szükség.

Miért fontos a Grok valós idejű adatai a csapatok számára?

A döntéseket a legfrissebb hírek, a változó hangulat és a versenytársak lépései alakítják, amelyek órák alatt, nem pedig negyedévek alatt alakulnak ki. A Grok valós idejű adat-hozzáférése lehetővé teszi a csapatok számára, hogy lássák, mi történik, amint az megtörténik.

Itt látható, hogy a valós idejű hozzáférés milyen kézzelfogható különbséget jelent:

Kövesse nyomon a versenytársakat valós időben (bevezetések, nyilatkozatok, narratív változások)

Figyelje a válságokat a hangulatváltozások alapján (mi gyorsul, mi lassul)

Ellenőrizze a kutatást a jelenlegi források alapján (derítse fel az elavult vagy vitatott állításokat)

Spot igényjelzések korai felismerése (kifogások, kérések, versenytársak említése)

Észlelje a kialakuló trendeket (témák, hashtagek, narratívák)

Mérje folyamatosan a márka megítélését (említések, hangnem, elkötelezettség)

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a olyan beszélgető AI eszközökre támaszkodik, mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek a különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain segítségével azonban nem. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

Hogyan konfiguráljuk a Grok-ot valós idejű adatlekérdezésekhez

Még a legjobb, élő információkhoz fejlesztett mesterséges intelligencia is elavult vagy általános válaszokat adhat, ha a prompt nem kéri egyértelműen a valós idejű adatokat. A Grok sem kivétel. A megfelelő jelek hiányában alapértelmezésként a statikus képzési adatokat használhatja, ahelyett, hogy élő forrásokat kérdezzen le.

A prompt szerkezete határozza meg az eredményt. Apró döntések – például az idő, a források és a hatókör megjelölésének módja – határozzák meg a Grok teljesítményét.

Kövesse ezt a semleges, lépésről lépésre bemutatott útmutatót a Grok helyes konfigurálásához valós idejű adatlekérdezésekhez.

via Grok

Előfeltételek

X Premium vagy Premium+ előfizetés: A Grok hozzáférés fizető X felhasználókra korlátozódik.

Aktív X-fiók: A fióknak jó állapotban kell lennie.

Életkor-ellenőrzés: A Grok funkciók feloldásához szükséges

xAI-fiók és API-kulcs (fejlesztőknek): A konzolról generálva. x. ai

Lépések a fogyasztók számára

1. Jelentkezzen be az X-be: Nyissa meg az x. com webhelyet vagy az X mobilalkalmazást, és jelentkezzen be.

2. Hozzáférés a Grokhoz: Válassza ki a Grok ikont a navigációs sávból vagy az oldalsó menüből.

3. Használja a Normál módot: Váltson Normál módra a tényszerű, valós idejű válaszokért. A Szórakoztató mód a pontosság helyett a hangnemet helyezi előtérbe.

4. Írjon valós idejű lekérdezést: Kérdezzen kifejezetten aktuális információkat, például: „Mi történik jelenleg [téma] X-ben?

5. Szükség esetén használja a DeepSearch funkciót: Engedélyezze a DeepSearch funkciót, hogy több élő forrást átvizsgáljon a szélesebb kontextus érdekében.

Lépések az API / fejlesztők számára

1. Hozzon létre egy xAI fiókot: Regisztráljon a console. x. ai oldalon.

2. API-kulcs generálása: Hozzon létre egy új kulcsot az API-kulcsok részben.

3. Biztosítsa az API-kulcsot: tárolja azt egy környezeti változóban vagy .env fájlban.

4. Konfigurálja az API-kérelmet: Használja az xAI SDK-t vagy közvetlen HTTP-kérelmeket egy Grok-modellel.

5. Valós idejű X kontextus engedélyezése: Állítsa az enable_x_context értéket true-ra, hogy engedélyezze az élő X adatokhoz való hozzáférést.

6. Szükség esetén engedélyezze a streaminget: Használja a streaming válaszokat, hogy frissítéseket kapjon, amint a Grok azokat generálja.

A konfigurálás után az eredmények minősége kevésbé függ a hozzáféréstől, hanem inkább attól, hogy a promptok mennyire pontosan jelzik az időt, a forrásokat és a szándékot, ezért a valós idejű promptok tervezése kritikus fontosságúvá válik.

💡 Profi tipp: Ha a Grok egyértelműen elavult információkat ad vissza, próbálja meg a következőket: Győződjön meg arról, hogy a valós idejű funkciókkal rendelkező megfelelő modellverziót használja. Formulázza át a promptját erősebb időjelzőkkel Ellenőrizze, hogy a lekérdezése nem túl általános-e

Grok valós idejű adatparancs-sablonok csapatok számára

A csapaton belüli következetlen promptírás felesleges erőfeszítésekhez és változó adatminőséghez vezet. Ez olyan, mintha minden nap újra feltalálnánk a kereket. 🛠️

Ezek a sablonok kiindulási pontokat adnak a csapatának a másolás-beillesztéshez. Testreszabhatja a zárójelben szereplő részeket az iparágához, versenytársaihoz vagy felhasználási eseteihez.

Érzelemelemzési promptok a piac figyelemmel kíséréséhez

Amikor a reakciók óránként változnak, több kell, mint egy általános „pozitív vagy negatív” érzés. Ezek a promptok feltárják, hogy az emberek jelenleg hogyan reagálnak egy márkára, termékbevezetésre vagy iparági témára, és miért alakulnak ki ezek a reakciók.

1. prompt: A mai napon elemezze az X-en és a [MÁRKA/TÉMA] témájú legfrissebb hírekben megjelenő véleményeket. Osztályozza a reakciókat pozitív, negatív vagy semleges kategóriákba. Emelje ki az elmúlt 48 órában leggyakrabban megosztott dicséreteket és kritikákat, és adjon meg linkeket a reprezentatív bejegyzésekhez.

2. prompt: Az elmúlt 72 órában azonosítsa a [MÁRKA/TERMÉK] kapcsán az X-en megjelenő főbb aggályokat és pozitív reakciókat. Csoportosítsa a visszajelzéseket témák szerint, és jegyezze fel, mely témák keltik a legnagyobb érdeklődést. Hivatkozzon az eredeti bejegyzésekre.

3. prompt: Érzelmi változás észlelése Hasonlítsa össze az elmúlt 24 órában az X-en a [MÁRKA/TÉMA] kapcsán kifejezett érzelmeket a hét elején tapasztaltakkal. Azonosítsa a hangnem észrevehető változásait, és magyarázza el, mely események vagy beszélgetések váltották ki a változást. Idézzen forrásokat.

Tényellenőrző utasítások a kutatások ellenőrzéséhez

Mielőtt egy állítás bekerül egy jelentésbe, prezentációba vagy cikkbe, azt össze kell vetni a jelenlegi forrásokkal. Az ebben a szakaszban található promptok segítenek a csapatoknak a tények ellenőrzésében, a feltételezések megkérdőjelezésében és a statikus képzési adatokból kimaradó pontatlanságok kiszűrésében.

1. prompt: Ellenőrizze a következő állítást a jelenlegi webes források és az elmúlt hét hírei alapján: [ÁLLÍTÁS]. Adjon meg alátámasztó vagy ellentmondó bizonyítékokat forráslinkekkel. Jegyezze meg, ha az információ vitatott vagy nem ellenőrzött.

Utasítás 2: Ellenőrizze a [CLAIM] állítást legalább három, az elmúlt 7 napban publikált aktuális forrás összehasonlításával. Azonosítsa a jelentésekben szereplő eltéréseket, és magyarázza meg, miért különböznek egymástól. Adjon meg linkeket.

Utasítás 3: Ellenőrizze, hogy a [PERSON/ORGANIZATION] nevéhez fűződő [QUOTE] pontos-e a legutóbbi jelentések vagy az elmúlt 5 nap hivatalos nyilatkozatai alapján. Jelölje meg az elavult, tévesen tulajdonított vagy hiányzó kontextust.

Trendfelismerési promptok versenyképes intelligencia céljára

Nem minden beszélgetésbeli csúcs érdemel figyelmet. Az alábbi promptok úgy lettek kialakítva, hogy elkülönítsék a korai jeleket a folyamatos zajtól, segítve a csapatokat az új narratívák és a versenyhelyzet változásainak azonosításában.

1. prompt: Keressen az X-en és a legfrissebb hírekben az elmúlt 7 napban a [IPARÁG/VERSENYTÁRSAK] területén felmerült új trendeket. Azonosítsa azokat a témákat, amelyek a múlt hónapban még nem voltak előtérben, de most egyre nagyobb figyelmet kapnak. Hivatkozzon az eredeti forrásokra.

Utasítás 2: Elemezze az elmúlt hét X beszélgetését a [VERSENYTÁRSA] témában. Azonosítsa az új narratívákat, a kiemelt témákat vagy az egyre gyakrabban felmerülő, illetve egyre nagyobb érdeklődést kiváltó kérdéseket. Adjon példákat.

3. prompt: Azonosítsa, mely [IPARÁG] témák fejlődtek a leggyorsabban az elmúlt 72 órában az X-en. Rangsorolja őket a megemlítések növekedése szerint, és magyarázza el, mi okozza a növekedést.

Platformok közötti adatgyűjtési utasítások

Több élő forrásból származó információk összegyűjtése gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet. Ezek a promptok X, hírek és iparági tudósításokat egyesítenek világos, strukturált tájékoztatókba, amelyek jól használhatók vezetői frissítésekhez és csapatok összehangolásához.

1. utasítás: Állítson össze egy összefoglalót a [TÉMA] témáról az X, a Google News és a releváns iparági publikációk elmúlt 72 órában megjelent adataiból. Rendezze a következőképpen: (1) Főbb fejlemények, (2) Figyelemre méltó vélemények, (3) Nyitott kérdések. Idézzen meg minden forrást.

Utasítás 2: Összefoglalja a [TÉMA] legfontosabb frissítéseit X-től és az elmúlt 5 nap legfrissebb híreit. Emelje ki, mi változott az előző héthez képest, és mire kell figyelniük a csapatoknak a jövőben. Tartalmazza a linkeket.

3. prompt: Hasonlítsa össze, hogyan tárgyalták a [TÉMA] témát az X-en és a hagyományos hírforrásokban az elmúlt 48 órában. Határozza meg a keret, a hangnem és a fókusz különbségeit. Alátámasztja az eredményeket példákkal.

🚀 ClickUp előnye: Megvannak az összes Grok promptja, de hol tárolja őket, hogy ne kelljen újra és újra ugyanazt leírnia? A ClickUp Docs segítségével összes promptját, sablonját és referenciaanyagát egy élő munkaterületen központosíthatja. Ahelyett, hogy chat-szálakban, e-mailekben vagy véletlenszerű fájlokban szétszórná őket, mindent projekt, csapat vagy felhasználási eset szerint rendezhet, így a megfelelő promptot azonnal megtalálhatja. Az élő szerkesztésnek köszönhetően Ön és csapattársai valós időben együttműködhetnek, közösen finomíthatják a promptokat, frissíthetik a sablonokat, vagy megjegyzéseket fűzhetnek hozzájuk visszajelzésként. Minden frissítés automatikusan mentésre kerül, így csapata mindig a legfrissebb verzióhoz fér hozzá. Központosítsa, szervezze és ossza meg promptjait a ClickUp Docs segítségével, és tegye munkáját kevésbé monotonná

A Grok valós idejű promptok írásának legjobb gyakorlata

Csapatod használja a sablonokat, de az eredmények még mindig bizonytalanok. Ez akkor fordul elő, ha nem érted az AI prompt technikák alapelveit, amelyek a prompt sikerét vagy kudarcát meghatározzák.

Íme azok a minták, amelyek a valós idejű promptokat hatékonnyá teszik. ✨

Legyen időben pontos: A homályos utasítások homályos adatokat eredményeznek. A „legutóbbi” kifejezés gyengébb és kevésbé hatékony, mint egy konkrét időkeret, például „az elmúlt 24 órában”.

Nevezze meg forrásait: Ha megmondja a Groknak, hogy ellenőrizze az X-et, a híroldalakat vagy bizonyos kiadványokat, az növeli az adatlekérés pontosságát.

Kérjen hivatkozásokat: Mindig adjon meg linkeket vagy hivatkozzon forrásaira a promptban, hogy ellenőrizhesse az információk frissességét és hitelességét.

Tesztelje, mielőtt megbízna benne: Mindig futtasson le egy ismert, közelmúltbeli eseményt a prompt struktúráján, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az élő adatok megfelelően áramlanak, mielőtt kritikus feladatra használná.

Ismételje meg a sikertelen kísérleteket: Ha az eredmények nem tűnnek megfelelőnek, ne adja fel. Adjon hozzá erőteljesebb időbeli kifejezéseket vagy egyértelműbb forrásutasításokat, és próbálkozzon újra.

Amikor a Grok valós idejű promptok nem elégségesek

Az alábbiakban felsoroljuk a legfontosabb korlátozásokat, amelyekkel tisztában kell lennie:

Nincs belső kontextus: A Grok a nyilvános weben keres, de nem ismeri a vállalat projektjeit, dokumentumait vagy prioritásait. Mindig újra kell magyarázni a kontextust.

Kézi prompt iteráció: A megfelelő adatok megszerzéséhez gyakran többszöri finomításra van szükség, és az eszköz nem emlékszik arra, hogy mi működött korábban.

Nincs munkafolyamat-integráció: A betekintések a csevegőablakban maradnak. Ahhoz, hogy egy megállapítást feladattá vagy megosztott frissítéssé alakítson, máshová kell másolnia és beillesztenie.

Irányítási hiányosságok: Nincs nyomon követhetőség arról, hogy ki mit kért, és nincs jóváhagyási munkafolyamat az AI által generált információk alapján történő intézkedésekhez.

A források minőségének eltérése: A valós idejűség nem jelenti azt, hogy megbízható is. Az X bejegyzések és a friss hírek tévesek lehetnek, és a Grok nem mindig jelzi a bizonytalanságot.

📮 ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja a csapat termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

Irányítási tippek a Grok promptokat használó csapatok számára

A Grok valós idejű képességei gyors, szűretlen betekintést nyújtanak, de ez a sebesség növeli a kockázatot, ha a promptokat és a kimeneteket nem szabályozzák gondosan. A kutatásban, döntéshozatalban vagy ügyfélkapcsolati munkafolyamatokban a Grok-ot használó csapatok számára a szabályozás biztosítja a pontosságot, a felelősségre vonhatóságot és a biztonságos használatot nagy léptékben.

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a gyakorlati irányítási bevált gyakorlatokat, amelyeket a csapatok alkalmazhatnak a Grok promptokkal való munkavégzés során.

A prompt sablonok egységesítése: Készítsen közös könyvtárat a validált promptokból kutatási, jelentési és elemzési célokra.

Vezessen be szerepköralapú hozzáférés-vezérlést (RBAC): Határozza meg az adminisztrátor, a haladó felhasználó és a tag szerepköröket, hogy korlátozza, ki módosíthatja a promptokat, férhet hozzá az érzékeny adatokhoz vagy kezelheti az API beállításait.

Változatlan auditnaplók vezetése: Kövesse nyomon a promptok változásait, a használati mintákat és a konfigurációs frissítéseket az auditok és az incidensek utáni felülvizsgálatok támogatása érdekében.

Rendszeresen végezzen red team gyakorlatokat: Tesztelje a promptok ellenálló képességét visszaélések, szélsőséges esetek és biztonsági megkerülési kísérletek szimulálásával.

Használjon kontextusfüggő elválasztókat: Válassza el az utasításokat és a felhasználó által megadott adatokat egyértelmű címkékkel, hogy csökkentse a prompt-beillesztés kockázatát.

Szünetpolitikát kell kialakítani: A csapatoknak lehetőséget kell adni a munkafolyamatok leállítására, ha az eredmények ismételt elfogultságot, következetlenséget vagy instabilitást mutatnak.

Hogyan egészíti ki a ClickUp Brain a Grok valós idejű adatait?

Sikeresen lekért egy kritikus valós idejű adatot a Grokból.

Most mi legyen?

Ez csak szöveg egy csevegőablakban, teljesen független a projekt terveitől, a csapat feladataitól és a meghozandó döntésektől.

Ez a szakadás jelentős feszültséget és állandó kontextusváltást okoz, ami csökkenti a termelékenységet és AI-terjeszkedést eredményez – az AI-eszközök nem tervezett, felügyelet és stratégia nélküli elterjedését.

ClickUp grafikon, amely bemutatja a munka konszolidálásának előnyeit, az automatizált jelentések elkészítését perceken belül, a kevesebb kihagyott frissítést és a kevesebb időveszteséget.

A ClickUp célja, hogy ezt a hiányosságot pótolja.

Ez a legjobb konvergált AI munkaterület, amelynek célja, hogy a feladatokat, dokumentumokat, célokat, beszélgetéseket és ütemterveket egyetlen rendszerbe egyesítse. Ahelyett, hogy az információkat eszközök között mozgatná, egy megosztott környezetben dolgozhat, ahol a kontextus már összekapcsolva van. Amikor külső információk érkeznek, azok csatolhatók a feladatokhoz, hivatkozhatók a dokumentumokban, megvitathatók a megjegyzésekben és nyomon követhetők a munkafolyamatokban.

Tudja, mi teszi ezt még jobbá?

A ClickUp Brain erre építve kontextusérzékeny AI-asszisztensként működik a munkaterületén belül. A külső AI-eszközökkel ellentétben megérti, min dolgozik, kié mi, és hogyan halad a munka. A Grok valós idejű kimeneteit összefoglalókba, teendőkbe, feladatfrissítésekbe vagy dokumentációba tudja alakítani, anélkül, hogy elveszítené a kontextust vagy a lendületet.

Nézzük meg, hogyan segít a ClickUp Brain abban, hogy a valós idejű betekintést valódi munkává alakítsa.

Válaszoljon a valós idejű projektkontextus felhasználásával

A ClickUp Brain megérti a munkádat, mert benne él. Közvetlenül kapcsolódik a feladataidhoz, dokumentumaidhoz, megjegyzéseidhez, csevegéseidhez, céljaidhoz és integrált eszközeidhez, így válaszait a tényleges prioritásaid alapján adja, nem csak a beírt prompt alapján.

Ahelyett, hogy egyszeri válaszokat kérne, támaszkodhat a Brainre, amely értelmezi és reagál a csapatok és projektek közötti élő munkaterületi kontextusra. Íme néhány gyakorlati módszer, amelyekben a ClickUp Brain segítséget nyújt:

Hozzon létre egyértelmű teendőket a találkozók jegyzetéből, a feladatokhoz fűzött megjegyzésekből vagy a csevegésekből, és automatikusan rendelje hozzájuk a felelősöket és a határidőket.

Azonnal összefoglalhatja a feladat, a projekt vagy a csapat előrehaladását, így az érdekelt felek pontos frissítéseket kapnak, anélkül, hogy manuálisan kellene jelenteniük az állapotot.

Hozzon létre új feladatokat, alfeladatokat vagy dokumentumokat meglévő beszélgetések, jegyzetek vagy értekezletek alapján.

Tervezze meg, írja át vagy fordítsa le a tartalmat a feladatokon és a Dokumentumokon belül, miközben megőrzi a projekt kontextusát és szándékát.

A ClickUp Brain segítségével felismerheti a hasonló vagy ismétlődő feladatokat, és jelölheti a megakadt, késedelmes vagy nem frissített munkákat.

Automatizálja a végrehajtást Super Agents és Autopilot Agents segítségével.

A ClickUp Super Agents mesterséges intelligenciával működő csapattagok, akik több lépésből álló munkafolyamatokat kezelnek, idővel alkalmazkodnak és folyamatosan működnek anélkül, hogy minden alkalommal manuálisan kellene őket utasítani. Ön határozza meg, hogy mire férhetnek hozzá, milyen eszközöket használhatnak és hol cselekedhetnek, így minden biztonságos és szándékos marad.

A gyakorlatban a szuperügynökök képesek:

Összegezze a projektek vagy csapatok tevékenységét

Alakítsa a beszélgetéseket vagy frissítéseket strukturált kimenetekké, például összefoglalók, feladatok vagy dokumentumok formájában.

Végezzen kutatást, tegyen javaslatokat, és tanuljon a visszajelzésekből az idő múlásával.

A ClickUp Agent segítségével figyelemmel kísérheti a folyamatban lévő munkákat, és jelölheti a felmerülő kockázatokat.

A ClickUp Autopilot Agents viszont akkor a legjobb, ha kiszámítható, szabályalapú AI viselkedést szeretne. Ezek meghatározott helyeken működnek, például listákban, mappákban, terekben vagy csevegőcsatornákban, és csak akkor lépnek akcióba, ha egy meghatározott kiváltó ok és feltételek teljesülnek.

Ezek nem az egész munkaterületen gondolkodnak, mint a szuperügynökök, de rendkívül hatékonyak az ismétlődő, hatókörű műveletek kezelésében, világosan és kontrolláltan.

Több lépéses automatizálások telepítése a ClickUp Autopilot Agents segítségével

Ha mérnöki vezető vagy, akkor a Super Agent segítségével folyamatosan figyelemmel kísérheted a projektek sprintjeinek állapotát, és felismerheted az olyan mintákat, mint a hibák számának növekedése vagy a határidők elmulasztása. Amikor egy feladat átlép egy kockázati küszöböt, rendelj hozzá egy Autopilot Agent-et, amely frissítést tesz közzé a csapat csatornáján, és automatikusan létrehozza a követő feladatokat.

A haladás vizualizálása AI kártyákkal

Szeretné, ha a műszerfala egyszerűen elmondaná, mi történik, anélkül, hogy kérdeznie kellene?

Az AI Cards élő, AI által generált betekintést nyújt közvetlenül a ClickUp Dashboards-ba. A munkaváltozásokkal automatikusan frissülnek, így mindig láthatja a folyamat aktuális állását, a kockázatokat és a hiányosságokat.

A ClickUp AI Cards segítségével vizualizálja a csapat lendületét, hogy egy pillanat alatt láthassa az előrehaladást, a felelősségi köröket és az akadályokat.

Íme néhány AI-kártya, amelyeket működés közben láthat:

AI Brain Card: Futtasson egyedi AI-utasításokat közvetlenül a munkaterület adatain, hogy összehasonlítsa a lehetőségeket, összefoglalja a komplex munkákat vagy kivonjon betekintést.

AI StandUp Card: Gyors áttekintést kaphat a kiválasztott időszak legutóbbi tevékenységeiről, ami tökéletes aszinkron standupokhoz vagy napvégi bejelentkezésekhez.

AI Executive Summary Card: A projekt vagy osztály állapotáról átfogó képet ad, vezetői értékelésekhez készült, anélkül, hogy a feladatlistákba kellene belemélyedni.

AI projektfrissítési kártya: Kövesse nyomon a mérföldköveket, az előrehaladást, a kockázatokat és a következő lépéseket egy adott terület, mappa vagy lista esetében.

Keresés és cselekvés a ClickUp Brain MAX segítségével

A ClickUp Brain MAX az Ön AI asztali társa, amelynek célja, hogy segítse Önt a gondolkodásban, a keresésben és a gyorsabb cselekvésben a teljes munkanap során. Ahelyett, hogy több lapot vagy eszközt nyitna meg, a Brain MAX a munkája mellett működik, és segít Önnek a természetes nyelv használatával kommunikálni az információkkal.

Gyorsabban megtalálhatja a munkát és előhozhatja a megfelelő információkat

Konkrét tervezési dokumentumokat szeretne megtalálni a Google Drive-ban? Csak kérdezze meg egyszer a Brain MAX-ot, és az összes forrásból előhívja a válaszokat anélkül, hogy el kellene hagynia a ClickUp-ot. A ClickUp Tasks és Docs alkalmazásoktól kezdve a Google Drive, GitHub, SharePoint és Slack kapcsolódó alkalmazások fájljáig mindent átkutat.

A Talk-to-Text segítségével gyorsabban diktálhat, majd a szavakat azonnal feladatokká vagy jegyzetekké alakíthatja

A termelékenység további növelése érdekében a Brain MAX tartalmazza az AI-alapú ClickUp Talk-to-Text funkciót, amely lehetővé teszi, hogy ötleteit, keresési lekérdezéseit vagy jegyzeteket diktáljon a gépelés helyett. Gondolatait a folyamat közben is rögzítheti, anélkül, hogy megszakítaná a koncentrációját. Csak beszéljen, és a Brain MAX azonnal szöveggé alakítja a hangját, amelyet kereshet, menthet vagy később feladatokká alakíthat.

Válassza ki a megfelelő modellt a több LLM-intelligenciával

A ClickUp nem korlátozza Önt egyetlen modellre. A ClickUp Brain segítségével a feladat függvényében több vezető LLM közül választhat, például a ChatGPT, a Claude vagy a Gemini közül.

Váltson modelleket a mélyebb elemzés, kreatív tartalom vagy tömör összefoglalók érdekében

A munkaterületét elhagyása nélkül illesztheti az AI-t a kontextushoz, miközben egységes jogosultságokat és biztonságot biztosít az összes modellben. Ez a rugalmasság garantálja, hogy a megfelelő AI-t kapja a megfelelő feladathoz, kihasználva az egyes modellek erősségeit, miközben az összes kimenet kapcsolódik a munkájához.

Biztonságos és szabályoknak megfelelő AI-használat érvényesítése

Ne aggódjon többé, hogy ki mit kérdez. A ClickUp segítségével a használatot audit nyomok követik nyomon, és a ClickUp jogosultságokat és láthatóságot kezelheti, hogy ellenőrizze, ki mit lát, biztosítva ezzel a biztonságos és szabályoknak megfelelő AI-bevezetést.

Csatlakoztassa a valós idejű adatokat a csapat végrehajtásához a ClickUp segítségével

A Grok élő adatok beolvasásával segít a csapatoknak megérteni, mi történik éppen. Ha a promptokat célzottan írják meg, akkor ez egy megbízható módszer a gyorsan változó beszélgetések nyomon követésére és a változásokról való folyamatos tájékozódásra.

De ezeket az információkat kutatási jegyzetekké, projektfrissítésekké vagy konkrét következő lépésekké alakítani gyakran nehézségekbe ütközik, ha az adatok nem a fő munkaszerszámainkon belül találhatók. Az alkalmazások közötti másolás-beillesztés megszakítja a kontextust és gátolja a termelékenységet.

Itt jön be a ClickUp.

A ClickUp Brain a csapatoknak kontextusérzékeny mesterséges intelligenciát biztosít a munkaterületükön belül, hogy összefoglalják a betekintéseket, feladatokat hozzanak létre és a munkát folyamatosan haladjon. A ClickUp Agents kézi beavatkozás nélkül kezeli a felügyeletet és az automatizálást, míg a ClickUp BrainGPT egységes keresést, hangbevitelt és többmodellű mesterséges intelligenciát biztosít egy helyen.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, hogy valóban előrehaladjon a munkája.