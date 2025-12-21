16 ingyenes adósságtörlesztési nyomkövető sablon, amelyekkel gyorsabban kezelheti és törlesztheti adósságait

Az adósságok könnyen felhalmozódnak...

Egy kártya lehúzása itt, egy „7 napos ingyenes próba” előfizetés ott, és hirtelen három különböző esedékességi dátummal találja magát szemben, és fogalma sincs, melyik egyenleget kell először rendeznie.

Ha kicsit távolabbról nézzük, akkor érthető, miért érezzük ezt terhesnek: az Egyesült Államokban a hitelkártya-egyenlegek 2025 második negyedévében körülbelül 1,21 billió dollárt tettek ki. Ez rengeteg kamat, amely csendben halmozódik a háttérben, miközben Ön csak próbál lépést tartani a mindennapi élettel.

Az adósságtörlesztési nyomkövető sablon segítségével „Remélem, hogy ez működni fog” helyett „Tudom, mi történik, ha befizetem ezt az összeget” gondolatra vált. Minden egyenleget, kamatlábat, minimális befizetést és esedékességi dátumot egy oldalon összegyűjt.

Ebben az útmutatóban 16 ingyenes adósságtörlesztési sablont talál a ClickUp, a Google Sheets, az Excel és a nyomtatható sablonok között, így saját tempójában kezelheti adósságtörlesztéseit.

Mik azok az adósságtörlesztési nyomkövető sablonok?

Az adósságtörlesztési nyomkövető sablonok olyan eszközök, amelyek egy helyen szervezik az adósságtörlesztést. Felsorolják az egyes számlákat a jelenlegi egyenleggel, kamatlábbal, minimális törlesztőrészlettel, törlesztési határidővel és a tervezett törlesztési összeggel.

A legtöbb sablon összeadja az egyenlegeket, megbecsüli a visszafizetés időpontját, és megmutatja a választott módszer alapján fizetett teljes kamatot.

Az adósságokat a hógolyó módszerrel rendezheti, amely először a legkisebb egyenleget célozza meg, vagy a lavina módszerrel, amely először a legmagasabb kamatlábat célozza meg.

Ahogy rögzíti a havi törlesztőrészleteket és az esetleges extra befizetéseket, a sablon frissíti a fennmaradó egyenleget, és kiemeli a következő adósságot, amelyre koncentrálnia kell. A formátumok a nyomtatható ellenőrzőlistáktól a Google Sheets vagy a Microsoft Excel adósságtörlesztési táblázatokig, valamint a munkaterület sablonokig terjednek, amelyek nyomon követik az időbeli előrehaladást.

📖 Olvassa el még: Hogyan szervezzük meg pénzügyeinket: lépésről lépésre

Mi jellemzi egy jó adósságtörlesztési nyomkövető sablont?

Egy jó adósságtörlesztési sablon segítségével áttekintheti az összes számláját, felülvizsgálhatja a pénzforgalmához illeszkedő törlesztési stratégiákat, és extra munkával anélkül követheti nyomon a folyamatos előrehaladást.

Az ideális sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Mezők a jelenlegi egyenleg, kamatláb, minimális törlesztőrészletek, esedékességi dátumok és tervezett törlesztőrészletek megadásához.

Lehetőség a hólyag módszer (a legkisebb egyenleggel kezdve) vagy a lavina módszer (a legmagasabb kamatlábbal kezdve) szerinti rendezésre.

Automatikus összesítések a teljes adósság, a fennmaradó egyenlegek és a várható visszafizetési időpontokról.

A havi törlesztőrészletek és az extra befizetések rögzítése során kiszámítja a teljes kamatot és a fizetett kamatot.

Egyértelmű következő adósságjelző, így minden új dollárnak megvan a maga feladata.

Egyszerű, gyors frissítések a Google Sheets vagy a Microsoft Excel programokban, átlátható képletekkel.

Emlékeztetők a promóciós kamatlábakról és figyelmeztetések a minimális törlesztőrészletek fizetésekor, amelyek megnövelhetik a költségeket.

👀 Érdekesség: Az Egyesült Államokban a hitelkártya-kivonatoknak feltüntetniük kell, hogy mennyi idő alatt lehet visszafizetni a tartozást, ha csak a minimális és a rögzített havi összeget fizeti be, amely 36 hónap alatt törleszti a tartozást. Vegye fel ezt a két adatot a nyomon követőbe, hogy biztosítsa a terv pontosságát .

Ingyenes adósságtörlesztési nyomkövető sablonok áttekintése

Íme egy rövid összefoglaló a legjobb ingyenes adósságtörlesztési sablonokról:

16 adósságtörlesztési nyomkövető sablon

Az adósságkövetés általában a terv előtt megszakad. Az egyenlegek táblázatban vannak felsorolva, a határidők e-mailekben vannak elrejtve, és külön AI-csevegés folyik a bank AI-botjával, ahová beírtad: „Melyik adósságot kell először kifizetnem?”

Ez a munkahelyi terjeszkedés valós időben – és még az egyszerű döntéseket is nehezebbé teszi, mint amilyennek lennie kellene.

A ClickUp mindezt egy konvergált AI munkaterületbe vonja össze . Egyenlegei, esedékességi dátumai, törlesztési stratégiája és a „fizetés teljesítése” feladatait dokumentumok, emlékeztetők és AI kíséri.

Egyszer beírhatja az adósságait, beállíthatja az ismétlődő kifizetéseket, hozzáadhat extra összegeket, ha vannak, és valós időben követheti a haladást, ahelyett, hogy öt különböző lapon kellene ezt tennie.

Ha olyan felületet keres, amely már előre be van állítva a pénzügyi döntések meghozatalához, a ClickUp Finance kész nézeteket és irányítópultokat kínál a költségvetések, számlák és cash flow kezeléséhez.

Ahogy egy G2-es értékelő fogalmazott:

Az is tetszik, hogy annyi eszközt egyesít egy platformon: dokumentumokat, célokat, csevegést és táblákat, így nem kell folyamatosan váltogatnom az alkalmazások között.

Az is tetszik, hogy annyi eszközt egyesít egy platformon: dokumentumokat, célokat, csevegést és táblákat, így nem kell folyamatosan váltogatnom az alkalmazások között.

Íme néhány praktikus adósságtörlesztési nyomkövető sablon, amellyel még ma elindulhat.

1. ClickUp személyes költségvetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre feladatokat a ClickUp-ban, hogy kategorizálja a kiadásokat és nyomon kövesse a kiadási tételeket a ClickUp személyes költségvetési sablonjával.

A ClickUp személyes költségvetési sablonja egy egyszerű nézetben összefoglalja a bevételeket, a számlákat és az adósságtörlesztéseket, így az adósságtörlesztési terve megfelel a valós pénzforgalomnak. Minden számlát, minden esedékességi dátumot és a fizetési összeget láthatja, anélkül, hogy találgatnia kellene.

A beállítás néhány percet vesz igénybe. Hozzáadhatja az egyes számlák aktuális egyenlegét, kamatlábát és minimális törlesztőrészletét, majd felsorolhatja a havi lakásköltségeket, közüzemi díjakat és egyéb alapvető kiadásokat.

Ahogy rögzíti a befizetéseket és hozzáadja az alkalmi extra befizetéseket, a fennmaradó egyenlegek és a visszafizetés időzítése automatikusan frissül. Mindig tudja, melyik adósságra kell legközelebb koncentrálnia, és hogy a mai befizetéssel tartja-e a lépést.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Tervezze meg jövedelmét, fix költségeit és adósságtörlesztéseit egy helyen!

Rendezze az adósságokat a legkisebb egyenleg vagy a legmagasabb kamat szerint, hogy azok illeszkedjenek az adósságtörlesztési stratégiájához.

Kövesse nyomon a fizetési határidőket és a minimális fizetési összegeket, hogy elkerülje a díjakat.

Figyelje az összes adósságot, a fennmaradó egyenleget és a fizetett kamatok összegét, miközben halad előre.

✨ Ideális: Magánszemélyek és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik egyszerű költségvetést szeretnének, amely segít a következetes adósságtörlesztésben.

📖 Olvassa el még: Ingyenes törlesztési ütemterv sablonok a hitelek törlesztéseinek és kamatainak nyomon követéséhez

2. ClickUp egyszerű költségvetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen vizuális ábrát a költségvetési kategóriáiról a ClickUp egyszerű költségvetési sablonjával.

A költségvetések akkor működnek a legjobban, ha könnyen olvashatók és gyorsan frissíthetők. A ClickUp egyszerű költségvetési sablonja tiszta listát ad a bevételekről és kiadásokról, gyors áttekintést a nettó készpénzről, valamint helyet a hitelkártyák vagy diákhitelek havi törlesztéseinek rögzítésére.

Egyszer hozzáadhat kategóriákat, majd rögzítheti a kiadásokat, amint azok felmerülnek. Így vizuális áttekintést kap arról, hova megy a pénze, hol lehet spórolni, és mennyi marad extra kifizetésekre.

Ha a hógolyó módszert részesíti előnyben, akkor az extra pénzt a legkisebb egyenleg törlesztésére fordíthatja. Ha inkább a lavina módszert alkalmazza, akkor az extra pénzt a legmagasabb kamatú egyenleg rendezésére fordíthatja.

A megosztás és a felülvizsgálat egyszerű. Megnyithatja a költségvetési tervet, ellenőrizheti a hónap összesített adatait, és módosíthatja a következő hét fizetési összegét anélkül, hogy új táblázatot kellene készítenie.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Vizuális kategóriák a jövedelem, a számlák és a szabadon elkölthető kiadások számára

Kész nézetek a költségvetési tervhez, a jövedelemhez, a nettó készpénzhez, a kezdő útmutatóhoz és a kiadásokhoz.

Egyedi mezők a hónapok, részösszegek és futó összegek nyomon követéséhez

Gyors exportálás a pillanatfelvétel megosztásához partnerével vagy tanácsadójával

Könnyed emlékeztetők a határidők és a havi fizetések áttekintéséhez

✨ Ideális: Mindenkinek, aki egyszerű költségvetést szeretne, amely bonyolult beállítások nélkül szabadítja fel a pénzt az adósságtörlesztésre.

💡Profi tipp: Állítson be ClickUp emlékeztetőket minden adósságtörlesztési határidőre, így soha nem kell késedelmi díjakat fizetnie, és nem romlik a hitelképessége. Ismétlődő emlékeztetőket hozhat létre, amelyek napokkal a fizetési határidő előtt értesítik Önt, így időben átutalhatja a pénzt vagy módosíthatja a költségvetését. Az emlékeztetők prioritás szerint testreszabhatók – jelölje meg a legmagasabb kamatú adósságait sürgősnek, hogy azok a fizetések mindig szem előtt legyenek. Legyen mindig egy lépéssel előrébb minden törlesztési határidővel a ClickUp Reminders segítségével.

3. ClickUp fizetési előzmények sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje és kövesse nyomon fizetéseit egy központi helyről a ClickUp fizetési előzmények sablonjával.

A ClickUp fizetési előzmények sablonja folyamatosan nyilvántartja, mit fizet és mit kap. Feljegyezheti a fizetési összeget, dátumot, módszert és hivatkozási számot, majd címkézheti hitelkártya-számlákhoz, személyi kölcsönökhöz vagy egyéb pénzügyi kötelezettségekhez.

Ez a leggyorsabb módja annak, hogy ellenőrizze a minimális fizetési összegeket, szem előtt tartsa a határidőket, és nyomon kövesse a havi pénzforgalmat.

A válaszok keresése egyszerű. Szűrje ki a nyitott tételeket, vizsgálja meg az ügyfél táblázatát a korábbi tevékenységekért, vagy exportáljon egy tiszta pillanatképet az adataidhoz. Be kell mutatnia, hogy a múlt havi fizetés időben megtörtént? Ott van, pontosan ott.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Egy helyen rögzítheti a bejövő és kimenő fizetéseket

Tiszta állapotok, hogy lássa, mi van nyitva és mi van lezárva.

Kényelmes mezők az összeg, a módszer, a nyugta száma és a megjegyzések megadásához.

Kész nézetek a nyugta beviteléhez, a gyors indításhoz, az ügyfél táblához és az összes tételhez.

Kedves emlékeztetők a közelgő fizetési határidők és a havi fizetések áttekintésére

✨️ Ideális: Magánszemélyek, háztartások és kis csapatok számára, akik átlátható ellenőrzési nyomvonalat szeretnének, amely segít az adósságtörlesztés és a napi számlák ütemezett fizetésében.

💡Pro tipp: A ClickUp Brain elolvassa a listáidat és dokumentumaidat, összefoglalja az elmúlt hónap kiadásait kategóriák szerint, jelzi a túllépéseket, és a mérleged és kamatlábad alapján kidolgozza a hólyag- vagy lavinás törlesztési ütemtervet. Ezeket a terveket dátummal ellátott feladatokká alakíthatja emlékeztetővel, így a sablonod élő rutinná válik. Próbáld ki az alábbi utasításokat: „Összegezze a Simple Budget listámon szereplő havi kiadásokat, és jelölje ki a tervben szereplő kategóriákat.”

„Készítsen adósság-hógolyót ezekből az egyenlegekből és APR-ekből, adja hozzá a lejárati dátumokat, és állítson be havi 3000 extra befizetést.”

„Mit tudok lefaragni, hogy 12 hónap alatt visszafizessem az adósságomat, mutasson két forgatókönyvet, és frissítse a feladataimat ennek megfelelően!” Összegezze kiadásait és kategorizálja őket a ClickUp Brain segítségével, hogy könnyebben áttekintse a hónap végét.

📖 Olvassa el még: Ingyenes számla-szervező sablonok a kiadások jobb nyomon követéséhez

4. ClickUp havi költségjelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp havi kiadási jelentés sablonjával gyorsan és egyszerűen szervezheti meg költségvetését és nyomon követheti kiadásait.

A ClickUp havi kiadási jelentés sablonja egyetlen, folyamatosan frissülő havi nyilvántartást biztosít, amelynek segítségével világosan láthatja kiadásait, mielőtt azok meglepetésként érnék.

Adja hozzá a szokásos fix számlákat és a mindennapi kiadásokat, majd kategorizálja őket megfelelően. A minták gyorsan megjelennek. Ez az adósságtörlesztést is egyszerűbbé teszi, mert így felszabadíthatja a pénzforgalmat, és eldöntheti, hogy a többletfizetéseket a legkisebb egyenlegre vagy a legmagasabb kamatú adósságra fordítja-e.

Ha válaszokat szeretne, ne keressen tovább. Hasonlítsa össze a jelenlegi hónapot az előzővel, készítsen egy gyors pillanatképet, amelyet megoszthat, és nagyobb magabiztossággal állapítsa meg a következő fizetési összeget.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Egy helyen rögzítheti a fix és változó kiadásokat, világos havi összegekkel.

Kategória nézetek, amelyek könnyű megtakarításokat mutatnak

Egyszerű exportálás a tiszta áttekintéshez, amikor szüksége van rá.

Havi összehasonlítások a trendek korai felismeréséhez

Gyakorlatias módszer arra, hogy pénzt szabadítson fel az adósságtörlesztési tervében szereplő extra kifizetésekre.

✨️ Ideális: háztartások és kis csapatok számára, akik pontos havi kimutatást szeretnének a folyamatos adósságtörlesztéshez.

💡 Profi tipp: Mielőtt bármilyen tervet véglegesítene, futtasson le egy gyors ellenőrzést ezzel az egyszerű ClickUp kockázatértékelő kalkulátorral, hogy időben felismerje a változó kamatlábakkal vagy késedelmi díjakkal járó kockázatokat.

5. ClickUp pénzügyi menedzsment sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre feladatokat akár 28 egyéni státusszal a ClickUp pénzügyi menedzsment sablon segítségével.

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon egy helyen egyesíti a költségvetéseket, kiadásokat és adósságtörlesztéseket, így összehangolhatja tervét a valós cash flow-val, és beállíthat egy olyan fizetési összeget, amelyet be is tud tartani.

Hozzáadhatja ismétlődő számláit, változó kiadásait és pénzügyi kötelezettségeit, majd megjelölheti azokat az adósságokat, amelyeknek prioritást szeretne adni. Ha gyors eredményeket szeretne elérni, akkor a legkisebb egyenlegre koncentráljon. A kamat minimalizálása érdekében a legmagasabb kamatú számlára utaljon extra befizetéseket.

Így vagy úgy, tisztább képet kap a következő lépésről és annak hatására az adósságtörlesztés időzítésére. Idővel összehasonlíthatja a hónapokat, megkeresheti a csökkenthető kategóriákat, és eldöntheti, mikor növelje a havi törlesztőrészleteket. A pillanatképet könnyen megoszthatja partnerével vagy könyvelőjével, ami elősegíti a döntéshozatalt.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a költségvetést és a kiadásokat az adósságtörlesztés mellett egy munkaterületen.

Tisztán láthatja a pénzforgalmat, és reális havi törlesztőrészleteket állíthat be.

Hasonlítsa össze a hólabda és a lavina módszerek prioritásait anélkül, hogy újra kellene építenie a tervet.

Jelölje meg a közelgő fizetési határidőket és megújításokat, hogy elkerülje a díjakat.

Ossza meg a tiszta összefoglalót a gyors áttekintés és döntéshozatal érdekében.

✨️ Ideális: kisvállalkozások tulajdonosai, szabadúszók és háztartások számára, akik egy központi helyről szeretnék kezelni a költségvetést, nyomon követni a pénzforgalmat és a többletfizetéseket a megfelelő adósságra irányítani.

6. ClickUp pénzügyi célkitűzés-sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az előrehaladását, és hozza meg adat alapú döntéseit a ClickUp pénzügyi célkitűzés-beállítási sablonjával.

A célok csak akkor működnek, ha összhangban vannak a számokkal. A ClickUp pénzügyi célkitűzés sablon segít abban, hogy olyan ötleteket, mint „adósságmentesség” vagy „három hónapnyi kiadás megtakarítása” világos, nyomon követhető lépésekre bontsa.

Ehhez meghatározza az adósságtörlesztési célokat, hozzáadhat ellenőrzési pontokat a legkisebb egyenleghez vagy a legmagasabb kamatú adóssághoz, és beállíthat egy állandó havi törlesztőrészletet, amely nem rontja a pénzforgalmat.

Ha a bevételei vagy kiadásai változnak, akkor a következő lépést módosíthatja, ahelyett, hogy az egész tervet újraírná. Emellett áttekintheti az eddigi eredményeket is. Mielőtt eldöntené, mi legyen a következő lépés, láthatja, mi halad a terv szerint, mi igényel némi ösztönzést, és hol lenne a leghasznosabb egy extra befizetés.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Átalakítsa általános pénzügyi céljait konkrét lépésekre és mérföldkövekre

Igazítsa a havi kifizetéseket a cash flow-hoz, hogy a terv reális legyen.

Kövesse nyomon az adósságtörlesztés előrehaladását extra táblázatok nélkül.

Jelölje meg a prioritásokat, hogy tudja, melyik adósságra kell legközelebb összpontosítania.

Ossza meg egy egyszerű pillanatképet, hogy partnerei vagy csapattársai is naprakészek legyenek.

✨️ Ideális: Magánszemélyek és kis csapatok számára, akik világos, mérhető célokat szeretnének, amelyek segítenek a tartozások folyamatos visszafizetésében.

7. ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon bevételeit, kiadásait, nyereségét, veszteségeit és egyebeket a ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablonjával.

Ha nem bízik a számokban, a döntések megakadnak. A ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablonja a bevételeket, kiadásokat, nyereségeket és veszteségeket egy áttekinthető jelentésbe gyűjti össze, amelyet perceken belül elolvashat. Egyszerű táblázatokkal rendelkezik, amelyek vizuális ábrázolássá alakulnak, így könnyebb megmagyarázni a pénz forrását és célját.

Ez a sablon jól illeszkedik az adósságtörlesztési tervhez. Láthatja, mely költségek növekednek, mennyi szabad pénzeszköz marad a havi törlesztések után, és hogy az extra törlesztést a legkisebb egyenlegre vagy a legmagasabb kamatú adósságra kell-e fordítani.

A kép frissül, amint módosít egy bevitelt, így nem kell második lap, hogy kipróbálja az ötleteit. Mentse el a hónap vagy negyedév pillanatképet, válaszoljon gyors kérdésekre egyetlen pillantással, és nagyobb magabiztossággal állítsa be a következő hónap fizetési összegét.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Egy jelentés a bevételekről, kiadásokról és nettó eredményekről

Gyors táblázatok, amelyekkel könnyen felismerhetőek a trendek

Egyszerű összehasonlítások hónapról hónapra vagy negyedévről negyedévre

A cash flow áttekinthetőbb képe, amely segít az extra kifizetésekben

Könnyű exportálás partnerek, ügyfelek vagy tanácsadók számára

✨️ Ideális: Kis csapatok és magánszemélyek számára, akik világos pénzügyi áttekintést szeretnének, amely segít az adósságtörlesztéssel kapcsolatos okosabb döntések meghozatalában.

Gyors tipp: Használja a ClickUp egyéni mezőit olyan adatokhoz, mint a tervezett és a tényleges kiadások, a szállítók és a fizetési határidők. Így az adósságtörlesztési nyomkövető nem egy különálló fájlban, hanem a pénzmozgások teljesebb képében jelenik meg.

📖 Olvassa el még: Tippek a kiadások kezelésének és a csapat munkamenetének optimalizálásához

8. Excel és Google Sheets személyes adósság sablon a Template.net webhelyről

Ha inkább a táblázatok, az Excel vagy a Google Sheets kényelmét részesíti előnyben, a Template.net személyes adósság sablonja egy egyszerű eszköz, amellyel minden egyenleget, kamatlábat és esedékességi dátumot felsorolhat. Adja meg az aktuális egyenleget, kamatlábat és minimális törlesztőrészletet minden hitel vagy hitelkártya esetében, majd havonta rögzítse a törlesztőrészleteket.

Bármelyik módszerhez használhatja adósságtörlesztési táblázatként. A hógolyó módszerhez rendezze a legkisebb egyenleg szerint, a lavina módszerhez pedig a legmagasabb kamatláb szerint. Adjon hozzá egy oszlopot a többletfizetésekhez, és látni fogja, hogy a fennmaradó egyenlegek és a törlesztési időpontok a megfelelő irányba mozdulnak el.

Tartson meg egy másolatot a nyilvántartáshoz, adjon át egy lapot a partnerének, vagy exportáljon egy pillanatképet, mielőtt beállítaná a következő hónap fizetési összegét.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Ismerős táblázatkezelő felület az Excelben és a Google Sheetsben

Oszlopok a jelenlegi egyenleghez, kamatlábhoz, esedékességi dátumokhoz, minimális fizetésekhez és fizetési összegekhez.

A beállítások megváltoztatása nélkül működik a hógolyó vagy lavinamódszerrel.

Gyors összesítés a teljes adósság, a fennmaradó egyenlegek és a fizetett kamatok összegeiről.

Könnyen másolható és megosztható felülvizsgálatok vagy frissítések céljából.

✨️ Ideális: Táblázatkezelő programot használóknak, akik egyszerű, szerkeszthető adósságtörlesztési nyomkövetőt szeretnének extra eszközök nélkül.

👀 Érdekes tény: A kis győzelmek is számítanak. Tanulmányok kimutatták, hogy ha a fizetéseket egy-egy adósság lezárására koncentráljuk, az növeli a motivációt és a kitartást. Ez az egyik oka annak, hogy sokan ragaszkodnak a hógolyó-módszerhez, még akkor is, ha a lavina-módszer papíron több kamatot takarít meg.

📖 Olvassa el még: Hogyan készítsünk működési költségvetést: példák és sablonok

9. Excel és Google Sheets havi adósság sablon a Template.net webhelyről

Ha szereti a havi áttekintést, a Template.net Excel és Google Sheets havi adósság sablonja minden esedékességi dátumot és fizetést egy táblázatban tart. Sorolja fel az egyes számlákat a jelenlegi egyenleggel, kamatlábbal és minimális fizetéssel, majd kövesse nyomon a havi fizetéseket.

Megkapja a hónap ritmusát, valamint egy áttekinthető helyet, ahol rögzítheti az esetleges extra befizetéseket.

A másokkal való megosztás is egyszerű. Elküldheti a táblázatot egy tanácsadónak, elmentheti a havi pillanatképet nyilvántartás céljából, és módosíthatja a következő hónap fizetési összegét anélkül, hogy bármit is újra kellene készítenie.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Ismerős elrendezés Excelben és Google Táblázatokban

Mezők a jelenlegi egyenleg, kamatláb, minimális törlesztőrészletek és esedékességi dátumok megadásához.

Havi szinten nyomon követheti a fizetési összegeket és a fennmaradó egyenlegeket.

Hólyag- vagy lavinamódszerrel is használható, a struktúra megváltoztatása nélkül.

Gyors összesítés a teljes adósság és a eddig fizetett kamatokról

✨️ Ideális: Táblázatkezelő programokat használók számára, akik egy áttekinthető havi nyomon követőt szeretnének a határidők, a minimális törlesztőrészletek és az extra törlesztések nyomon követéséhez.

💡 Profi tipp: Több adósság – hitelkártyák, diákhitelek, autóhitelek, személyi hitelek – nyomon követése azt jelenti, hogy különböző számlák és hitelezők egyenlegeit, kamatlábait, fizetési ütemezését és a visszafizetési célok felé tett előrelépéseket kell figyelemmel kísérni. A ClickUp BrainGPT segít értelmezni az adósságtörlesztési adatait anélkül, hogy manuálisan kellene kiszámolnia, mely adósságokat kell előnyben részesítenie, vagy hogy a többletfizetések hogyan befolyásolják az ütemtervét. A ClickUp BrainGPT segítségével vizualizálhatja és optimalizálhatja minden törlesztési döntését Így működik: Azonnali adósságstratégiai válaszok : Tegyen fel kérdéseket a BrainGPT-nek, például: „Ha ebben a hónapban 200 dollárral többet fizetek, melyik adósságra fordítsam ezt az összeget?” és kapjon válaszokat a ClickUp-ban nyomon követett tényleges adósságadatai alapján.

Azonnali hozzáférés a fizetési előzményekhez és dokumentumokhoz : Keressen az összes adósságkövetési feladat, fizetési bizonylat és hitelmegállapodás között, hogy megtalálja a konkrét tranzakciós adatokat, kamatláb-változásokat vagy hitelezői leveleket anélkül, hogy át kellene kutatnia a mappákat.

Hangvezérelt fizetési naplózás : Használja : Használja a Talk to Text funkciót a fizetések naplózásához, az egyenlegek frissítéséhez vagy az extra fizetések rögzítéséhez kéz nélkül – csak mondja ki: „Naplózzon 150 dolláros fizetést a Capital One kártyára”, miközben végzi a fizetést.

Többféle AI-modell pénzügyi számításokhoz : Használja a ChatGPT, Claude, Gemini és más AI-modelleket , hogy különböző adósságtörlesztési forgatókönyveket futtathasson.

Automatikus előrehaladási összefoglalók: Összefoglalja az elmúlt hónap vagy negyedév adósságtörlesztési előrehaladását, és a rendszer a tényleges fizetési adatok alapján jelentéseket generál.

10. Excel és Google Sheets adósságszervező sablon a Template.net webhelyről

Ha számlaadatai különböző helyeken vannak tárolva, a Template.net Excel és Google Sheets adósságszervező sablonja egy olyan szervező, amely ezeket egyetlen, áttekinthető fő listába egyesíti.

Az egyes adósságok alapadatait egyetlen táblázatban rögzítheti, így portálok között ugrálás nélkül láthatja a teljes adósság összegét, kinek tartozik, és mi következik ezután.

Ez egy hasznos első lépés, mielőtt kiválasztaná a törlesztési stratégiát. Az összes aktuális egyenleg, kamatláb, minimális törlesztőrészlet és esedékességi dátum egy helyen látható, így gyorsan megtalálhatja a legmagasabb kamatú adósságot vagy a legkisebb egyenleget. Adjon hozzá egy extra törlesztési oszlopot, és láthatja, hogyan indul el a terv.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Egy helyen felsorolhatja a hitelezőt, a számla nevet, az aktuális egyenleget, a kamatlábat, a minimális fizetést és az esedékességi dátumot.

Opcionális oszlopok promóciós kamatlábak, automatikus fizetési állapot és megjegyzések számára.

Szűrők a legmagasabb kamat vagy a legkisebb egyenleg szerint történő rendezéshez, lavinás vagy hógolyós módszerhez.

Gyors összesítés a teljes adósság és a fennmaradó egyenlegekről

Nyomtatható nézet egyoldalas összefoglalóval, amelyet kéznél tarthat.

✨️ Ideális: Mindenkinek, aki adósságmentes életre vágyik, és átfogó, szerkeszthető áttekintést szeretne kapni minden számlájáról, mielőtt a hógolyó vagy a lavina módszert választaná.

11. Hitel-visszafizetési sablon táblázatkezelő programmal, a Credit Canada jóvoltából

Ha egyértelmű tervet szeretne, anélkül, hogy sok képletet kellene beállítania, akkor a Credit Canada Spreadsheet Debt Repayment Template (Táblázatos adósságtörlesztési sablon) pontosan megfelel az Ön igényeinek. Sorolja fel az egyes adósságokat a jelenlegi egyenleggel, kamatlábbal, minimális törlesztőrészlettel és esedékességi dátummal, majd kövesse a havi ütemezést, amely megmutatja, hogy mit kell fizetnie legközelebb.

Adjon hozzá egy extra befizetést, és a táblázat frissíti a törlesztés ütemezését és a teljes kamatot, így azonnal láthatja a hatást. Elmenthet egy másolatot magának, vagy megoszthatja azt egy partnerrel vagy tanácsadóval, és mindketten ugyanazt a tervet fogják látni.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Egyszerű oszlopok a hitelező, az egyenleg, a kamatláb, a minimális összeg és a lejárati dátum számára.

Beépített hólyag vagy lavina módszer közül választhat

Automatikus összesítések a teljes adósság, a fennmaradó egyenlegek és a fizetett kamatok tekintetében.

Hónapról hónapra olvasható ütemterv

Google Táblázatokban vagy Excelben működik.

✨️ Ideális: Mindenkinek, aki egy egyszerű táblázatot szeretne, amelyben a terv és az előrehaladás egyértelműen látható.

👀 Érdekes tény: A hitelkártya-tartozás félidőben történő visszafizetése csökkentheti a kamatot, mivel sok kibocsátó azt napi szinten számítja ki az átlagos napi egyenleg alapján, így az egyenleg korábbi csökkentése csökkenti a felszámított kamatot.

12. Excel adósságtörlesztési tervező és nyomon követő sablon a The Happy Giraffe-től

Szeretne egy táblázatot, amely tervet és futó naplózást is biztosít? A The Happy Giraffe Excel adósságtörlesztési tervező és nyomon követő sablonja mindkettőt megteszi. Adja meg az egyes adósságok nevét, aktuális egyenlegét, kamatlábát, esedékességi dátumát és azt, hogy a minimális összeg felett mennyit tud fizetni.

Ez a sablon bemutatja a követendő lépéseket, és egy egyszerű nyomonkövetési táblázatot tart fenn, amelyet a fizetéssel együtt frissíthet. Ez a sablon a várható adósságmentesség dátumát is frissíti. Használhatja a praktikus ClickUp Days Calculator alkalmazást is, hogy megbecsülje a mai naptól számított visszafizetési dátumot, és reális idővonalat tartson fenn.

Másolhatja a Google Sheetsbe vagy megőrizheti az Excelben, és havonta mentheti a pillanatképet.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Tervezés és nyomon követés egy fájlban

Készre állítva használható hólyag- vagy lavinamódszerrel

Egyértelmű útmutatás a következő adósságokhoz, egyszerű lépésenkénti ütemezéssel

Automatikus frissítések a tervezett adósságmentesség dátumához

Excel vagy Google Sheets, ingyenesen letölthető

✨️ Ideális: Mindenkinek, aki ingyenes, nonprofit táblázatot szeretne, amely megmutatja a következő lépést és nyomon követi az előrehaladást egy helyen.

📖 Olvassa el még: Ingyenes Google Sheets kiadáskövető sablonok pénzügyeinek optimalizálásához

13. Adósságtörlesztés-nyomkövető (5 az 1-ben) a Vertex42-től

Ha egy lapon szeretné nyomon követni több adósságát, a Vertex42 Debt Payoff Tracker (5-in-1) alkalmazás a legegyszerűbb megoldás. Adja meg az egyes adósságok kezdeti összegét és a minimális törlesztőrészletet, és a táblázat kitölti az elérendő összegeket. A mérföldkövek elérésével színezheti be a négyzeteket vagy jelölheti őket, és rögzítheti az egyes lépések dátumát, hogy a haladás látható maradjon.

A beállítás is egyszerű. Szerkessze a szükséges címkéket, sorolja fel számláit, és máris készen áll a kifizetések egyetlen nézetben történő jelölésére. Nyomtatható PDF- vagy Excel-fájlként működik, így egy példányt az asztalán vagy a meghajtóján tarthat.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Több adósságot is nyomon követhet egy munkalapon

Az adósság kezdő dátumának és a minimális összegek megadását követően a célösszegek automatikusan kitöltődnek.

Jelölje be vagy színezze be az előrehaladást, és jegyezze fel a befejezés dátumát.

Excelben vagy szerkeszthető PDF-ben működik.

✨️ Ideális: Mindenkinek, aki egyetlen, kinyomtatható, automatikusan frissülő nyomon követőt szeretne.

14. Adósság-hógolyó-nyomkövető a Vertex42-től

A Vertex42 által készített Debt Snowball Tracker játékos és áttekinthető. Beírja a teljes adósság összegét, és a táblázat egy célt állít fel, amelyet hógolyókkal tölt meg, miközben fizet. Az Excelben a hógolyók feltételes formázás segítségével automatikusan kitöltődnek, így a haladás extra munkát nem igényel.

A minimális és extra hógolyó mezők referenciaként szolgálnak, hogy a lendületre összpontosíthasson. Vizuális ösztönzést kap, hogy folytassa, és egyszerűen láthatja, hogy milyen messzire jutott. Használja, hogy motivált maradjon a teljes költségvetés ellenőrzései között. Minden fizetés után színezzen be néhány hógolyót, és figyelje, ahogy a cél egyre közelebb kerül.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Vizuális cél, amely kitöltődik, ahogy fizeti a törlesztőrészleteket.

Automatikus színezés az Excelben feltételes formázás segítségével

Egyszerű referencia mezők a minimális és extra törlesztőrészletekhez

Nyomtatható PDF opció, ha kedveli a tollat és a papírt

✨️ Ideális: A hólabda módszert alkalmazók számára, akik minden fizetés után gyors vizuális eredményt szeretnének látni.

15. Adósságmentes út térképek a Vertex42-től

Ha inkább havi áttekintést szeretne, a Vertex42 Debt Free Journey Charts (Adósságmentes út táblázatok) vizuális ábrázolást nyújt az egyenleg csökkenéséről. Minden hónapban rögzíti az új egyenleget, és a háttérkép darabonként megjelenik, így a haladás egy pillantásra könnyen látható.

A táblázat Excel-kompatibilis. Használjon egy egyszerű képletet, például =EDATE(prevdate,1), hogy a hónapokat előre tolja, és a határidőket rendezett állapotban tartsa. Párosítsa a fő adósságtörlesztési nyomkövetőjével. Tartsa ezt a lapot havi „haladási táblázatként”, és hagyja, hogy a napi számokat a költségvetése kezelje.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

Havi egyenlegnapló, amely a fizetésekkel egyidejűleg megjelenő grafikonnal rendelkezik.

Könnyű dátumkezelés beépített Excel képlet tippel

Tiszta vizuális megjelenítés, amelyet partnerével vagy tanácsadójával együtt áttekinthet.

Fenntartja a motivációt a költségvetési ülések között

✨️ Ideális: Mindenkinek, aki egyszerű havi előrehaladási táblázatot szeretne, amely láthatóvá teszi a törlesztés ütemét.

16. Adósságtörlesztési nyomkövető táblázat a Vertex42-től

Szereti kipipálni a mezőket, ahogy halad? A Vertex42 adósságtörlesztési táblázata 200 cellát tartalmaz, amelyeket színezhet vagy áthúzhat, amikor eléri az egyes célösszegeket. Írja be a hitelezőt és a minimális törlesztőrészletet a tetejére, adja meg a kezdeti adósságot, nyomtassa ki, és kezdje el jelölni az előrehaladást.

Egyszerűen felragaszthatja a hűtőre vagy a laptopja mellé. Ha látja, hogy a táblázat kitöltődik, akkor még a mozgalmas hónapokban is könnyebben tartani tudja a tervet. Használhatja egyetlen egyenleghez vagy készíthet egyet minden számlához. A táblázat nullára csökkenésekor felszabaduló pénzforrás a következő adósság törlesztésére fordítható.

🌻 Ezért fog tetszeni ez a sablon:

200 cellás rács, amelyet a fizetéssel színezhet

Hely a hitelező, a minimális fizetési összeg és az adósság kezdete feljegyzésére

Nyomtatható PDF és Excel verziók

Kiválóan alkalmas látható emlékeztetőként a fizetési határidők között.

✨️ Ideális: Vizuális nyomon követőknek, akik kedvelik a papírbarát rácsot, amely a folyamatos haladást mutatja.

📮 ClickUp Insight: A felmérésben résztvevők 78%-a küzd azzal, hogy motivált maradjon a hosszú távú célok elérése érdekében. Ez nem a motiváció hiánya miatt van, hanem az agyunk működése miatt! Ahhoz, hogy motiváltak maradjunk, látnunk kell a sikereket. 💪 Pontosan ebben segít a ClickUp. Kövesse nyomon az eredményeket a ClickUp Milestones segítségével, szerezzen azonnali áttekintést a haladásról a rollupok segítségével, és maradjon koncentrált az intelligens emlékeztetőkkel. Ezeknek a kis sikereknek a vizualizálása lendületet ad a hosszú távú célok eléréséhez. 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói arról számolnak be, hogy ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni anélkül, hogy túlterheltek lennének.

Tegye hatékonnyá adósságtörlesztését a ClickUp segítségével

Az adósságmentességet nem találgatással, hanem építkezéssel lehet elérni. Ez egy átlátható tervből, apró, zökkenőmentesen végrehajtható módosításokból és annak bizonyításából áll, hogy minden egyes befizetés a megfelelő egyenleget eredményezi. Most már rendelkezik egy sablonkészlettel, amellyel nyomon követheti az összegeket, megtervezheti a határidőket, és kiválaszthatja a fizetési módját leginkább megfelelő utat.

Ha szeretne egy helyet, ahol a számok, a jegyzetek és a következő lépések egy helyen találhatók, a ClickUp otthont ad az adósságtörlesztési tervének.

A költségvetéseddel párhuzamosan vezetheted a számláidat, havi szinten ellenőrizheted az előrehaladást anélkül, hogy a lapok között kellene keresgélned, és az életed változásaihoz igazíthatod az ütemezést. Az adósság-hógolyó módszer és a lavina módszer egyaránt működik itt, mert a terv és a teendők ugyanazon a felületen maradnak.

Válasszon egy sablont, állítsa be a pénzforgalmához illő ütemezését, és hagyja, hogy a rendszeres törlesztések elvégezzék a nehéz munkát. A győzelem a mai átláthatóság és a holnapi lendület.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy egyetlen munkaterületen szervezze meg költségvetését és adósságtörlesztését.