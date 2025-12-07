A középiskolai bizonyítványok alapvetően a diákok tanulmányi eredményeinek összefoglalói. Egy oldalon mutatják be, hogy milyen tantárgyakat vett fel a diák, hány kreditpontot szerzett, és hogyan teljesített négy év alatt.

Ráadásul több mint 1800 amerikai intézmény eltörölte a SAT/ACT követelményeket, ami azt jelenti, hogy a tanfolyamok története, az osztályzatok és a világos osztályozási skála nagyobb súllyal esik latba, amikor valaki áttekinti a hallgató aktáját.

Ez az útmutató ingyenes, azonnal használható középiskolai bizonyítvány sablonokat gyűjt össze. Megvizsgáljuk az egyes sablonok legfontosabb jellemzőit, és felvázoljuk, mi teszi jóvá egy bizonyítvány űrlapot. Bónuszként megosztjuk a legjobb választásokat tanárok, iskolai adminisztrátorok és otthoni oktatást végző szülők számára.

A 10 legjobb ingyenes középiskolai bizonyítvány sablon egy pillantásra

Itt található egy összefoglaló táblázat a 10 legjobb középiskolai bizonyítvány sablonról (beleértve a ClickUp sablonjait is):

Itt van a táblázata, amelyben a „Legjobb funkciók” oszlopot átírtuk az egyértelműség és a következetesség érdekében, a Weekly Coffee Chat sablon stílusát követve:

Mik azok a középiskolai bizonyítvány sablonok?

A középiskolai bizonyítvány sablon egy kész dokumentum, amely egységesíti a diákok tanulmányi előmenetelének rögzítését. Ez egy helyen tartalmazza a legfontosabb információkat: a diák adatait, a középiskolai tantárgyakat félévek szerint, a megkísérelt és megszerzett krediteket, az osztályzatokat, az osztályozási skálát, a GPA-számításokat, valamint helyet biztosít megjegyzéseknek, például a kiemelt tantárgyaknak, a kettős beiratkozásos tantárgyaknak vagy az ismételt óráknak.

Számos változat tartalmazza a diploma átadásának dátumát, a tanácsadó vagy az adminisztrátor aláírását, valamint egy opcionális pecsétet a hivatalos bizonyítványhoz.

Ezek a sablonok olyan általános formátumokban érhetők el, mint a Google Docs, Google Sheets és PDF, így kinyomtathatja vagy digitálisan megoszthatja őket.

Az otthoni oktatást választó szülők ugyanazt a sablont alkalmazhatják az otthoni oktatás középiskolai bizonyítványához is, ha hozzáadják az otthoni iskola nevét, a tanév szakaszait és a tantárgyak leírását a tananyag pontosabb bemutatásához.

Mi jellemzi a jó középiskolai bizonyítvány sablont?

Az ideális középiskolai bizonyítvány sablonnak a következő funkciókat kell ellátnia:

A legfontosabb információk egy pillanat alatt láthatók: hallgatói adatok, szemeszterenként csoportosított kurzusok, megszerzett és megkísérelt kreditek, betűjelek és egyértelmű osztályozási skála.

A jegyek beírásakor automatikusan frissül a félév és az összesített GPA, nincs szükség külön számításokra.

Kezelje helyesen a különböző tantárgytípusokat, beleértve a kitüntetéses, AP, IB és kettős beiratkozásos tantárgyakat.

Az összesen megszerzett kreditek száma alul található, az ismételt és az egy féléves tantárgyak egyértelműen megjelölve.

Helyezzen el helyet a diploma átadásának dátumára, az aláírási sorra, az iskola elérhetőségeire és egy opcionális pecsétre a hivatalos bizonyítványokhoz.

Tiszta PDF-formátumba exportálhatja az adatokat, miközben a Google Docs vagy a Google Sheets szerkeszthető verziójában megőrizheti azokat a gyors javításokhoz.

A 10 legjobb ingyenes középiskolai bizonyítvány sablon

Az iskolai nyilvántartások gyakran több rendszerben vannak elosztva. Az eredményjegyzék vázlata egy mappában van tárolva, a tantárgyak leírása egy másikban, a kreditpontok egy táblázatban vannak rendszerezve, a GPA-számítások pedig csak a jelentésekben találhatók meg.

Ez a zűrzavar a Work Sprawl, azaz a szétszórt feladatok, dokumentumok és frissítések, amelyek elrejtik a részleteket és időt rabolnak.

Ha formalizálja a nyilvántartások és a tananyagok együttes tárolását, egy megbízható tudásmenedzsment rendszer segítségével minden kereshető és konzisztens marad az egész tanév során.

A ClickUp mindent egy konvergált AI munkaterületbe gyűjt, így az átírási adatok, a tantárgylisták, az osztályozási skála és a jegyzetek egy helyen találhatók. Létrehozhat egy ClickUp Doc dokumentumot a hallgató átírásához, csatolhatja a tantárgyleírásokat, nyomon követheti a krediteket az egyéni mezők segítségével, és egyetlen megbízható forrást tarthat fenn, amelyet a csapat minden tagja áttekinthet.

👀 Érdekesség: A 2023–24-es ciklusban a Common App tagintézményei közül körülbelül 5% követelte meg a SAT/ACT pontszámokat, ami azt jelenti, hogy az eredményjegyzékek és a tantárgyak szigorúsága még nagyobb figyelmet kapott.

1. ClickUp diákok tanulmányi eredményeinek jelentése sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen pontos jelentéseket a szülők, az adminisztrátorok vagy más érdekelt felek számára a ClickUp diákok előrehaladásáról szóló jelentés sablonjával.

A ClickUp tanulói előrehaladási jelentés sablon hatékonyan rendszerezi a tanulók teljesítményét, viselkedési megjegyzéseket és kapcsolattartást egyetlen, könnyen kezelhető helyen.

A sablon strukturált egyéni mezőket használ az órák, a teljesítmény és a szülői kapcsolatok számára, míg beépített nézetek, mint például „Útmutató, Figyelemre méltó, Viselkedési problémák és Lista” megkönnyítik az osztály áttekintését és a támogatásra szorulók azonosítását.

A világos státuszok ábrázolják az utat a „Jól teljesít” kategóriától a „Figyelemre szorul” vagy „Önbizalomra szorul” kategóriáig, és tiszta jelentést exportálhat, amikor eljön az ideje a jegyek frissítésének vagy a bizonyítékok megosztásának a konferenciákra.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Tartsa nyomon az előrehaladást, megfigyeléseket és utánkövetéseket egyetlen megbízható forrásban.

A „Figyelemre szoruló” nézet segítségével korán felismerheti a veszélyeztetett diákokat.

Egységesítse a jegyzeteket a viselkedés, az erőfeszítés és az órákra vonatkozó egyéni mezőkkel.

A List View nézetben gyorsan áttekintheti az egész osztályt, és belemélyedhet az egyes rekordokba.

Exportáljon tömör jelentéseket, amelyekre hivatkozhat a diákok bizonyítványainak frissítésekor.

✨ Ideális: tanárok és tanácsadók számára, akik következetes haladáskövetést szeretnének, amely zökkenőmentesen átvezethető az értékelő lapokba és a félév végi eredményekbe.

💡 Profi tipp: Ha szeretné, hogy a haladáskövető eszköz minden más, az osztályában vagy az egyetemen futó programhoz kapcsolódjon, a ClickUp for Education segítségével átfogóbb képet kaphat. A Docs alkalmazásban tanterveket és tudásbázisokat hozhat létre, a feladatokban tárolhatja az óravázlatokat és a határidőket, valamint egy helyen kezelheti a tanfolyamokat, a hallgatói információkat és az adminisztratív feladatokat. A ClickUp űrlapok és felmérések segítségével összegyűjtheti a felvételi kérelmeket, a feladatokat és a szükséges eszközöket, míg a műszerfalak egy pillanat alatt megmutatják az osztálytermi kapacitást, a hallgatók teljesítményét és egyéb fontos mutatókat.

2. ClickUp teljesítményjelentés-sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre automatizált jelentéseket, hogy extra erőfeszítés nélkül naprakész maradjon a ClickUp teljesítményjelentés-sablon segítségével.

A ClickUp teljesítményjelentés-sablon, bár munkahelyi környezetre készült, kiváló kiindulási pont egy részletes középiskolai bizonyítvány elkészítéséhez. A félévi osztályzatokat rögzítheti, nyomon követheti a GPA-t (a KPI-k és a mérföldkövek helyett), és strukturált, könnyen olvasható formátumban dokumentálhatja a tanfolyamok elvégzését. Hozzáadhat egyéni mezőket a standardizált tesztpontszámokhoz, a jelenléti nyilvántartásokhoz és a tanári megjegyzésekhez, így egyszerűen rögzítheti az összes információt, amelyet az egyetemek és az ösztöndíjbizottságok keresnek.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Tartsa egy helyen a pontszámokat, az egységteszteket és a feladatokhoz fűzött megjegyzéseket, hogy gyorsabban áttekintse őket.

A strukturált szakaszok segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a trendeket és az előrehaladást.

A testreszabott mezők és egyértelmű állapotok segítségével egységesítse a frissítéseket.

Váltson nézetet, hogy megtekintse a munkaterhelést, az ütemtervet és a heti összesítéseket.

Ossza meg a tiszta jelentést az érdekelt felekkel anélkül, hogy újra kellene készítenie a diákat.

✨ Ideális: Osztályvezetők, tanulmányi koordinátorok és projektvezetők számára, akik világos heti vagy havi teljesítményáttekintést szeretnének kapni a munkával kapcsolatban.

3. ClickUp osztályzatlap-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Gradebook Template segítségével könnyedén azonosíthatja azokat a területeket, ahol a diákoknak fejlődniük kell.

„Beírtam azt a kvízt, és helyesen súlyoztam?” Minden tanárnak megvan ez a pillanata a haladási jelentések előtt. Amikor a pontszámok különböző lapokon és cetliken szerepelnek, a végső osztályzatok kiszámítása több időt vesz igénybe, mint maga az osztályozás.

Egy áttekinthető osztálynapló, amely összesíti, átlagolja és egy helyen tárolja a jegyzeteket, nyugodtabbá teszi az egész hetet. A ClickUp osztálynapló sablon központosítja a pontszámokat, megjegyzéseket és trendeket, így egyetlen nézetben követheti nyomon a diákok teljesítményét. Használja az egyéni mezőket a „Részvétel”, „Hosszú teszt”, „Hónap” és „Házi feladat” átlagokhoz, és hagyja, hogy a sablon összesítse az eredményeket anélkül, hogy Önnek számolnia kellene.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Tartsa az összes osztályzatot és megjegyzést egy rendezett helyen

Számítsa ki az átlagokat és a végső jegyeket új képletek létrehozása nélkül.

Tekintse meg az osztályt a részvétel alapján, hogy meglássa, kinek kell egy kis ösztönzés.

Használjon értékelési rendszereket az elvárások tisztázásához és az egységes pontozás felgyorsításához.

Exportáljon tömör osztályzatjelentéseket konferenciákhoz és bizonyítványfrissítésekhez.

✨ Ideális: tanárok számára, akik rendezett, rubrikákkal ellátott osztályzatfüzetet szeretnének, amely automatikusan frissíti az átlagokat és támogatja a gyors szülői kommunikációt.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy összefoglalja a diákok félévközi pontszámait egy rövid, bizonyítványbarát összefoglalóban, kiemelje a kitüntetéses és AP tantárgyak súlyozási különbségeit, és felsorolja a végső jegyeket befolyásoló hiányzó vagy késedelmes elemeket. A ClickUp Brain segítségével a szétszórt pontszámokat áttekinthető összefoglalókba, következő lépésekbe és kevesebb ismétlésbe alakíthatja át.

4. ClickUp osztályfeladat-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp osztályfeladat-sablon segítségével közölheti a diákokkal a feladatokat és a határidőket.

„Közzétettem a laboratóriumi feladatot, elhalasztottam az esszé leadási határidejét és emlékeztettem a 3. órára a kvízre?” Mindannyian átéltük már ezt a zűrzavart. A ClickUp osztályfeladat-sablon egy rendezett helyen tárolja a tanfolyam anyagát. A sablon „Lista, Lista határidő szerint, Vizsgák, Dolgozatok és Kezdés itt” nézeteket kínál, így megtervezheti a hetet, és a diákok láthatják, mi következik.

Ossza meg a határidőket, csatoljon értékelési rendszereket, és szűrjön osztály vagy hét szerint, amikor eljön az előkészülés ideje. Egy helyen további jegyzeteket, tanulási eszközöket, termelékenységi alkalmazásokat a diákok számára és egyéb releváns információkat is hozzáadhat.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Tartsa minden feladatot, utasítást és határidőt egy helyen

Osztály, téma vagy állapot szerint rendezve láthatja, mire kell most figyelnie.

Készüljön fel előre a vizsga- és dolgozatnézetekkel, hogy a határidők ne ütközzenek egymással.

Adjon hozzá egyéni mezőket és mellékleteket, hogy a diákok tudják, mi számít jónak.

Kövesse nyomon a haladást valós időben, és csökkentse a nyomon követő üzenetek számát.

✨ Ideális: tanárok számára, akik barátságos, szervezett rendszert szeretnének a tanórai feladatok tervezéséhez, bejelentéséhez és nyomon követéséhez.

Gyors tipp: Próbálja ki a Brain MAX-ot, hogy javítsa a diákok teljesítményének nyomon követését. Így működik: Használja a ClickUp Brain MAX Talk to Text funkcióját, hogy rögzítse az osztályzatváltozások gyors indokait az óra alatt, és csatolja azokat a diákok adataihoz a tiszta ellenőrzési nyomvonalak érdekében. Ez megkönnyíti a döntések azonnali dokumentálását, biztosítva az átláthatóságot minden módosítás esetében.

A Brain MAX több prémium LLM-jével, mint például a Gemini, Claude és GPT , kiválaszthatja a legjobb AI modellt a diákok visszajelzéseinek összefoglalásához, elemzéséhez vagy generálásához.

Ráadásul a belső egységes keresési funkció segítségével azonnal megtalálhat bármilyen jegyzetet, megjegyzést vagy feljegyzést a munkaterületén, így soha nem veszíti el a fontos tanulói információkat vagy dokumentumokat. Ne feledje, hogy a ClickUp Brain és a Brain MAX a munkaterületéről tanulnak, így lekérhetik a hivatalos osztályozási skálát és átalakíthatják a százalékokat betűkké, biztosítva az osztályok közötti következetes GPA-számításokat.

5. ClickUp jelenléti ív sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp jelenléti ív sablonjával felismerheti a jelenléti trendeket és eltéréseket.

„Ki van itt, ki késik, és kinek kell bejelentkeznie?” A névjegyzék felvétele meghatározza a nap hangulatát. A ClickUp jelenléti űrlap sablon a neveket, állapotokat és gyors megjegyzéseket egy egyszerű névjegyzék-nézetbe gyűjti, így másodpercek alatt áttekintheti a jelenlétet.

Jelölje meg a diákokat jelenlévőként, későn érkezőként, hiányzóként vagy beosztottként, és adjon hozzá kontextust az egyéni mezők segítségével. Ha pillanatképet szeretne készíteni az adminisztrátorok vagy a családok számára, szűrjön dátum, osztály vagy státusz szerint, és exportáljon egy tiszta összefoglalót anélkül, hogy bármit is újra be kellene gépelnie.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Gyorsan végezze el a jelenléti ívet, és tartson megbízható nyilvántartást minden diákról.

Rögzítse az okokat és az elérhetőségeket a rendezhető egyéni mezők segítségével.

Használja a jelenléti űrlapot, hogy bármilyen eszközről másodpercek alatt rögzíthesse a bejegyzéseket.

Szűrjön dátum, osztály vagy státusz szerint, hogy megtalálja a mintákat és gyorsan nyomon követhesse azokat.

Exportáljon rendezett összefoglalókat jelentésekhez vagy a szülőkkel való kommunikációhoz.

✨ Ideális: tanárok és koordinátorok számára, akik azonnali, megbízható jelenléti nyilvántartást szeretnének, hasznos háttérinformációkkal a nyomon követéshez.

Szeretné megtudni, hogyan lehet a ClickUp újrafelhasználható sablonjaival konzisztens, hibamentes bizonyítvány-elrendezéseket létrehozni? Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg:

6. ClickUp diákok számára készült oktatási sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen határidővel ellátott projektterveket a feladatok időbeni elvégzésének biztosításához a ClickUp Student Education Template segítségével.

Nézett már valaha egy félévi tervre, és gondolta: „Ez úgy néz ki, mint három naptár és egy álom”? A ClickUp Student Education Template egy helyen szervezi meg a kurzusokat, a mérföldköveket és a kreditpontokat.

Használja a „Tanterv” menüpontot az órák és a határidők megtervezéséhez, az „Előfeltételek” menüpontot annak megerősítéséhez, hogy mi kell előbb megtörténnie, és a „Kezdő útmutató” menüpontot tippek és források megszerzéséhez.

Az egyéni mezők, mint például a tantárgy száma, a tantárgy állapota, a kreditpontok, az e-mail és a végső osztályzat, lehetővé teszik a részletek kereshetőségét. Ezután hozzáadhat feladatokat, idővonalakat állíthat be, és áttekintheti az egészet egy Gantt-diagramon, ha átfogó képet szeretne kapni.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Tartsa egy helyen a tanórákat, a feladatokat és a kreditpontokat egy áttekinthető nézetben.

Tekintse meg az előfeltételeket, és kerülje el az ütemterv ütközéseit, mielőtt azok bekövetkeznének.

Kövesse nyomon az előrehaladást egyértelmű státuszokkal, és szűrjön tantárgy vagy hét szerint.

Használja az egyéni mezőket, hogy a kurzusadatok rendezettek és könnyen kereshetők legyenek.

Tervezzen előre az esedékességeket és határidőket bemutató ütemtervekkel.

✨ Ideális: diákok és tanácsadók számára, akik megbízható rendszert keresnek a tanfolyamok tervezéséhez, a munkaterhelés nyomon követéséhez és a kreditek nyomon követéséhez.

💡 Profi tipp: A ClickUp for Students segítségével a „Majd később eszembe jut” mondat valódi tervvé válik. A tanulók egy munkaterületen tarthatják nyomon az órákat, feladatokat, vizsgákat, klubokat és személyes projekteket, és a feladatok, naptárak és ellenőrzőlisták segítségével mindig lépést tarthatnak a határidőkkel. A ClickUp for Students segítségével alakítsa az órákat, feladatokat, vizsgákat és célokat egy határidővel rendelkező tervvé. A Docs-ban jegyzeteket tárolhatnak, hosszú távú célokat követhetnek nyomon, és különböző nézeteket (például Lista, Naptár vagy Tábla) használhatnak, hogy pontosan lássák, mi és mikor esedékes. A saját ClickUp beállításaival párosítva ez egy közös nyelvet hoz létre a haladás nyomon követéséhez: a tanárok nyomon követik a fejlődést, a diákok nyomon követik a kötelezettségvállalásaikat, és mindenki ugyanazon a szervezett rendszeren dolgozik.

7. PDF tanulmányi eredménylap sablon a Template. Net webhelyről

A Template. Net PDF-es tanulmányi eredménylap-sablonja professzionális elrendezést kínál, amely tartalmazza a hallgatói információkat, a szemeszterenkénti tantárgylistákat, a betűjelekkel jelzett osztályzatokat, a megkísérelt és megszerzett krediteket, valamint helyet biztosít a GPA (átlagos tanulmányi eredmény) feltüntetésére.

A sablon szerkeszthető és nyomtatható, így gyorsan frissítheti egy szerkesztőben, majd exportálhatja a kész fájlt nyilvántartás céljából. Használhatja arra, hogy a osztályozási skála látható legyen, az összes kredit pedig alul, és rövid megjegyzéseket fűzhet hozzá, ha egy kurzushoz kontextusra van szükség. Ha egy diák bizonyítványát állítja össze átvétel vagy ösztöndíjcsomag céljából, ez a formátum biztosítja a világosságot és a következetességet.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Kezdje egy tiszta, professzionális PDF-fájllal, amely már eleve hivatalosnak tűnik.

Rögzítse a tantárgyakat félévente, kreditek és betűjelek mezőkkel.

Tartsa szem előtt a GPA-t és a kreditpontok összegét, hogy gyorsan ellenőrizhesse azokat.

Digitálisan szerkessze, majd nyomtassa ki vagy ossza meg a kész bizonyítványt.

Használja a megjegyzések mezőket az ismétlések, a kitüntetések súlyozása vagy a kettős beiratkozás tisztázására.

✨ Ideális: tanárok, nyilvántartók és otthoni oktatást végző szülők számára, akik egyszerű, nyomtatható bizonyítvány-sablont keresnek, amelyet gyorsan elkészíthetnek.

👀 Érdekesség: 2019-ben az amerikai középiskolai végzettek körülbelül 35%-a vett részt legalább egy kettős beiratkozású kurzuson, és a vidéki területeken a részvétel aránya jelentősen magasabb volt.

📖 Olvassa el még: Fizetős és ingyenes óravázlat-sablonok tanárok és oktatók számára

8. Középiskolai bizonyítvány sablon a Scribd-től

Szüksége van egy gyors, nyomtatható, mégis hivatalosnak tűnő bizonyítványra? Ha átiratot, ösztöndíjat vagy egyetemi felvételi csomagot állít össze, a kitöltésre kész sablonok sokkal kényelmesebbek, mint a képletekkel való bajlódás. A Scribd számos középiskolai bizonyítvány sablont kínál, amelyeket megnyithat, szerkeszthet és exportálhat anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

A Scribd középiskolai bizonyítvány sablonja általában tartalmazza a diák adatait, a szemeszterenként csoportosított tantárgyi táblázatokat, a megkísérelt és megszerzett krediteket, a betűs osztályzatokat, valamint helyet biztosít a kumulatív GPA és az osztályozási skála számára.

Számos változat tartalmaz szabványosított tesztmezőket (SAT/ACT), a diploma kiadásának dátumát és az adminisztrátor aláírásának/pecsétjének helyét, amelyek hasznosak lehetnek, ha hivatalos bizonyítványformátumra van szüksége. Találhat hagyományos iskolai és otthoni oktatási elrendezéseket, beleértve a tantárgyak szerinti és évről évre szóló táblázatokat, amelyeket saját igényeihez igazíthat.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Kezdje egy kész bizonyítvánnyal, amely tartalmazza a krediteket, az osztályzatokat és a GPA mezőket.

Válasszon a hagyományos vagy otthoni oktatási változatok közül, opcionális tesztpontszám-sorokkal.

Egyszerűsítse az ellenőrzést aláírási/pecsétes mezők és a diplomázási adatok megadásával.

Szerkessze, mentse és exportálja a csomagokhoz vagy felülvizsgálatokhoz szükséges, tökéletes PDF-fájlt.

Válasszon tantárgyalapú vagy félévente összeállított táblázatokat, hogy azok illeszkedjenek az Ön nyilvántartási stílusához.

✨ Ideális: tanácsadók és otthoni oktatást végző szülők számára, akiknek gyorsan szükségük van egy tiszta, kinyomtatható bizonyítványra, amelyen hely van a GPA-nak, a tesztpontszámoknak és az aláírásoknak.

9. Lone Star által készített házi oktatási bizonyítvány sablon

Via Lone Star

„Ez elég a felsőoktatási felvételihez?” – ezt a kérdést teszik fel a legtöbb otthoni oktatást választó szülő, amikor összeállítják gyermekük bizonyítványát. Olyan elrendezést szeretne, amely ismerős a felvételi bizottság tagjai számára, egyértelműen feltünteti a középiskolai krediteket, és helyet hagy a tantárgyak leírásának, ha egy osztály nem felel meg a szabványos címnek.

A Lone Star által készített otthoni oktatási bizonyítvány sablon könnyen olvasható, iskolai stílusú formátumot követ, a diák adataival és az otthoni oktatás nevével a tetején. A sablon ezután évente csoportosítja a középiskolai tantárgyakat, feltüntetve a megkísérelt és megszerzett krediteket, a betűjeleket és az átlagos osztályzatokat.

Jelölhet egy középiskolai kreditpontot vagy fél kreditpontot egy félévre, megjegyezheti a közösségi főiskolán elvégzett kettős kreditpontos órákat, és felsorolhatja a CLEP-hez hasonló kiegészítő vizsgákat, ha releváns.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Mutasson be egy ismerős, iskolai stílusú otthoni tanulmányi eredményt, amelyet az egyetemek bizalommal fogadnak el.

Rögzítse a tantárgyak nevét, kreditjeit és osztályzatait évente, egyszerű GPA mezőkkel.

Adjon hozzá tantárgyleírásokat, hogy elmagyarázza a tananyagot vagy az önálló tanulást.

Vegyen fel olyan extrákkal, mint a kettős beiratkozású kurzusok, a kiemelt kurzusok és a CLEP tesztjegyzetek.

Nyomtassa ki a kitöltött bizonyítványt, és tartson meg egy digitális változatot a gyors frissítésekhez.

✨ Ideális: Otthon tanító szülők és otthoni oktatásban végzett diákok számára, akik tanulmányi eredményeket készítenek ösztöndíjak, átjelentkezések és egyetemi felvételi eljárásokhoz.

10. Középiskolai bizonyítvány sablon a Flanders Family-tól

Ha olyan otthoni tanulmányi eredményeket szeretne, amelyek „hivatalosnak” tűnnek, de nem bonyolultak, akkor a egyszerűség a nyerő.

A Flanders Family középiskolai bizonyítvány sablonja minden ismerős és rendezett. Hozzáadhatja otthoni iskolája nevét és a diák adatait, majd felsorolhatja a középiskolai tantárgyakat év szerint, a megszerzett és megkísérelt kreditekkel, betűjelekkel és helyet hagyva a kumulatív GPA-nak.

Az oldalon látható osztályozási skála, valamint aláírási/dátum mezők megkönnyítik a véglegesítését, ha valaki hivatalos másolatot kér. Ha egyedi osztályra vonatkozó kontextusra van szüksége, adjon meg rövid tanfolyamleírásokat egy kísérő oldalon, és csatolja azt a kitöltött bizonyítványhoz.

🌻 Íme, miért fog tetszeni ez a sablon

Mutasson be egy klasszikus iskolai stílusú bizonyítványt, amelyet a házi oktatást választó családok gyorsan kitölthetnek.

Rögzítse a tantárgyak nevét, kreditjeit, osztályzatait és átlagát egy áttekinthető, olvasható táblázatban.

Tartson egy osztályozási skálát az oldalon, hogy az olvasók megértsék, hogyan alakulnak az osztályzatok.

Szükség esetén írja alá és dátumozza a végleges hivatalos bizonyítványt.

Nyomtassa ki a kész PDF-fájlt, és tartson meg egy szerkeszthető példányt az évközi frissítésekhez.

✨ Ideális: Otthon tanító szülőknek, akik egyszerű, egyetembarát bizonyítványt szeretnének, amelyet kinyomtathatnak és magabiztosan benyújthatnak.

Gördüljenek a kreditek a ClickUp segítségével

Ha a középiskolai bizonyítvány a hivatalos történet, akkor a ClickUp az a csendes szerkesztő, amely egyenesben tartja a cselekményt.

A tanfolyamok sorakoznak, a kreditek összeadódnak, és az osztályozási skála nem változik a félév közepén. Egy rendezett helyet kap, ahol a diákok bizonyítványát összeállíthatja anélkül, hogy fájlokat kellene keresnie.

Akár otthoni középiskolai bizonyítványt szerkeszt, akár rendezett PDF-fájlt exportál hivatalos bizonyítványhoz, a megfelelő sablon és a ClickUp kombinálásával kevesebb meglepetés érheti.

Ha a címekhez kontextusra van szükség, rövid tantárgyleírásokat is hozzáadhat, jegyzeteket készíthet a hallgató bizonyítványához, és nem kell többé azt kérdeznie, hová tűntek az előző félév jegyei.

Egyszerű, rendezett, kész. ✨️

Készen áll arra, hogy a „Hova tettem azt?” kérdés a múlté legyen? Regisztráljon a ClickUp-ra és kezdje el az átírásokat.