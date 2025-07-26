10 legjobb Notion Second Brain sablon az életed szervezéséhez

Érezte már valaha, hogy az agya egyszerre több tucat nyitott lapot futtat – ötleteket, feladatokat, emlékeztetőket, célokat? Ez a mentális rendetlenség terhet jelenthet, megnehezítve a koncentrációt, az alkotást vagy akár a pihenést is.

Kutatások szerint az alkalmazottak naponta 1,8 órát, hetente átlagosan 9,3 órát töltenek információk keresésével és gyűjtésével. Ezért sokan fordulnak a személyes tudásmenedzsment rendszer, más néven második agy koncepciójához .

Ez a megbízható rendszer a fejedben kívül működik, és arra lett kialakítva, hogy rögzítse, rendszerezze és visszakeresse mindazt, ami fontos. Ha pedig ilyen rendszer létrehozásáról van szó, a Notion lett a legnépszerűbb választás. Rugalmas felépítése, letisztult kialakítása és testreszabási lehetőségei ideálisak egy személyre szabott, az életedhez igazodó tudásrendszer létrehozásához.

Ebben az útmutatóban 10 legjobb Notion Second Brain sablont választottunk ki. De bár a Notion fantasztikus kiindulási pont, nem ez a végső megoldás. Maradjon velünk, és fedezze fel azt az eszközt ( a ClickUp-ot ), amely még tovább viheti.

Mi teszi jóvá egy Notion Second Brain sablont?

Íme, mi teszi egy Notion sablont jóvá a második agy felépítéséhez:

Világos információs architektúra: Válasszon egy robusztus második agy sablont, amely világos és intuitív felépítéssel rendelkezik. Gondolatait, jegyzeteit, feladatait és erőforrásait könnyen rögzítheti, és még könnyebben visszakeresheti.

Zökkenőmentes rögzítési rendszer: Válasszon egy második agy Notion sablont, amely lehetővé teszi az információk gyors és egyszerű rögzítését a munkafolyamat megzavarása nélkül. A jó sablonok tartalmaznak egy egységes beérkező levelek mappát vagy gyors rögzítési területet, amelyet később rendezhet.

Összekapcsolt és kontextus szerinti szervezés: Fókuszáljon a legjobb Notion Second Brain sablonokra, amelyek hatékonyan használják a Notion kapcsolati és összesítési funkcióit. A jegyzetek projektekhez, a feladatok célokhoz kapcsolódnak, és minden összekapcsolódik, így az agya Fókuszáljon a legjobb Notion Second Brain sablonokra, amelyek hatékonyan használják a Notion kapcsolati és összesítési funkcióit. A jegyzetek projektekhez, a feladatok célokhoz kapcsolódnak, és minden összekapcsolódik, így az agya könnyen a fontos dolgokra koncentrálhat

Rugalmas és következetes kialakítás: Válasszon egy jó Notion Second Brain sablont, amelyet könnyen testreszabhat a munkafolyamatához, és amely elég következetes ahhoz, hogy minden rendezett maradjon, ahogy a rendszere növekszik.

Feladatok és projektek integrálása: Keressen olyan Notion sablont, amely nem kezeli a feladatokat, projekteket és jegyzeteket különálló egységekként. Ehelyett összekapcsolja őket, hogy biztosítsa Keressen olyan Notion sablont, amely nem kezeli a feladatokat, projekteket és jegyzeteket különálló egységekként. Ehelyett összekapcsolja őket, hogy biztosítsa a magas szintű projektmenedzsmentet

🔎 Tudta? A második agy módszertan fokozza a kreativitást! Az információk átrakásával egy második agy rendszerbe felszabadítja a mentális teret, ami lehetővé teszi a kreativitás fokozását és a komplex problémamegoldásra való koncentrálást.

10 Notion Second Brain sablon

Vessünk egy pillantást a 10 legjobb Notion Second Brain sablonra:

1. Ultimate Brain Template (Végső agy sablon) Thomas Frank által

via Notion

A feladatok, jegyzetek és projektek több alkalmazáson keresztüli kezelése megterhelő lehet. Az Ultimate Brain Template for Notion egy all-in-one irányítópult rendszert kínál az életed szervezéséhez. A termelékenységi szakértő Thomas Frank által kifejlesztett rendszer a feladatkezelést, a jegyzetelést, a projektmenedzsmentet és a célok nyomon követését integrálja a munkaterületébe.

🌟 Miért fog tetszeni:

Használja a My Day irányítópultot a napi tervezéshez.

Vezesse be a PARA (projektek, területek, erőforrások és archívumok) módszert az információk szervezéséhez.

Használja az Archívum funkciót az irreleváns feladatok és jegyzetek automatikus eltávolításához, és tegye rendet a munkaterületén.

Segít gyorsan rögzíteni az ötleteket, hatékonyan megtervezni a napját, és nyomon követni a hosszú távú céljait.

🔑 Ideális: Azok számára, akik egy eszközt keresnek napi tevékenységeik és projektjeik kezeléséhez.

📮 ClickUp Insight: Az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszít el. A munkaterületébe beépített intelligens AI-asszisztens jelentős változást hozhat. Ismerje meg a ClickUp Brain-t! Azonnali betekintést és válaszokat nyújt, másodpercek alatt felkutatva a megfelelő dokumentumokat, beszélgetéseket és feladatokat, így abbahagyhatja a keresést és elkezdheti a munkát. 💫 Valódi eredmények: A QubicaAMF-hez hasonló csapatok a ClickUp használatával hetente több mint 5 órát spóroltak meg – ez évente több mint 250 óra fejenként –, mivel megszüntették az elavult tudásmenedzsment-folyamatokat. Képzelje el, mit tudna létrehozni a csapata egy extra hétnyi termelékenységgel minden negyedévben!

2. Second Brain by Rosidssoy

via Notion

A Rosidssoy Second Brain sablonja strukturált Notion munkaterületet kínál, amelynek segítségével világát kezelhető részekre bonthatja. A Tiago Forte PARA módszerén alapuló sablon különlegessége a gyors rögzítésre és visszakeresésre optimalizált, könnyű kialakítása, amely tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik zavaró tényezőktől mentes második agyat szeretnének.

Akár diákként próbálsz megbirkózni a feladatokkal, akár szakemberként irányítasz projekteket, ez a sablon alkalmazkodik az egyedi munkamenethez.

🌟 Miért fog tetszeni:

Kapcsoljon össze forrásokat, hogy több kontextust nyújtson projektjeihez és jegyzeteihez.

Ellenőrizze napi és heti ütemezését a Naptár nézetben.

Használja a beérkező levelek mappát az erőforrások, feladatok, projektek és jegyzetek megtekintéséhez.

Integrálja a szokások nyomon követésére, a célok kitűzésére és akár a pénzügyi ellenőrzésre szolgáló eszközöket.

🔑 Ideális: Szakemberek számára, akik hatékony módszert keresnek személyes és szakmai életük kezelésére.

➡️ További információ: A legjobb Second Brain alkalmazások és szoftverek jegyzeteléshez

3. Second Brain (PARA Dashboard) az Organized Dashboardtól

via Notion

Az Organized Dashboard Second Brain (PARA Dashboard) egy hatékony Notion sablon, amely a PARA módszerre – projektek, területek, erőforrások és archívumok – épül, és a digitális szervezés egyszerűsítését szolgálja.

A sablonok úgy lettek kialakítva, hogy tükrözzék az agy természetes információszervezési módját, amelyben a kontextus, a megvalósíthatóság és az elérhetőség élvez elsőbbséget.

🌟 Miért fog tetszeni:

Rendezze és tárolja a fontos információkat, hogy könnyen hozzáférhessen azokhoz.

Tervezze meg heti vagy havi ütemtervét egy intuitív naptár segítségével.

Használjon dedikált szakaszokat, például pénzügyek és személyes fejlődés, és dolgozzon külön szakaszokban.

🔑 Ideális: Diákok és szakemberek számára, akik feladataikat és jegyzeteiket egyetlen helyen szeretnék tárolni.

4. A Notion Supreme Second Brain

via Notion

Az Efficiora Supreme Second Brain sablonja egy személyes termelékenységi beállítás, amely mindennek otthont ad, a szétszórt gondolatoktól a kiemelt fontosságú célokig. A sablon kiemelkedő tulajdonsága a PARA módszer mélyreható testreszabása, amely a nagy teljesítményű egyének és alkotók igényeire van szabva.

A szokásos irányítópultokkal ellentétben ez a sablon a célkövetést, a szokásrendszereket és a tudásmenedzsmentet egyetlen, koherens, áttekinthető munkaterületbe ötvözi. Gondosan kidolgozott kialakításával és olyan funkcióival büszkélkedhet, mint például a valós idejű óra widget.

🌟 Miért fog tetszeni:

Osztályozza feladatait és tételeit a „Felülvizsgálni”, „Felülvizsgált”, „Vázlat”, „Végleges” és „Kedvencek” kategóriákba.

Kövesse nyomon személyes és szakmai fejlődését anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

Csökkentse a vizuális zavart és a mentális fáradtságot a tiszta és könnyen használható kialakítással.

A műszerfal segítségével gyorsan elérhetők a legfontosabb szakaszok, így a napi feladatoktól a hosszú távú projektekig minden csak egy kattintásra van.

🔑 Ideális: Alkotók, szakemberek és diákok számára, akik intuitív Notion hubot keresnek munkájuk kezeléséhez.

🎥 Nézze meg, hogyan használhatja a ClickUp-ot tudásmenedzsment rendszerként:

5. Second Brain by Easlo

via Notion

Az Easlo Second Brain sablonja egy tiszta, all-in-one Notion munkaterületet kínál, testreszabott adatbázisokkal projektek, feladatok, jegyzetek, hivatkozások, területek, célok, kulcsfontosságú eredmények, témák és kiemelt események számára, kiterjesztve a PARA keretrendszert egy teljes tudásmenedzsment csomagra.

A sablon tartalmazza a használatra kész szokáskövetést, olvasólistát, idézetgyűjtést, heti áttekintéseket és egy útmutatót az Easlo's Circle közösséghez való csatlakozáshoz, életre szóló frissítésekkel és hozzáféréssel.

🌟 Miért fog tetszeni:

Állítson be és vizsgálja felül személyes céljait egy strukturált térben

Gyűjtsön idézeteket, ötleteket és forrásokat, hogy könnyen vissza tudjon rájuk térni.

Hozzáférés világszínvonalú oktatóanyagokhoz és exkluzív támogató közösséghez.

Hasznos útmutatókat és frissítéseket tartalmaz, amelyek a projektjeivel együtt fejlődnek.

🔑 Ideális: Csapatok és egyének számára, akik több projekt kezelésére alkalmas, azonnal használható, áttekinthető rendszert keresnek.

6. Second Brain 1. 0 by OlsNotion

via Notion

Az OlsNotion Second Brain 1.0 sablonja egyesíti feladatait, céljait, szokásait, jegyzeteit és erőforrásait, így nem kell időt pazarolnia az információk keresésére. Az egyszerűbb PARA rendszerekkel ellentétben fejlett könyvkövető és strukturált feladatkezelő funkciókat kínál, így ideális megoldás a lelkes olvasók és a strukturált gondolkodásúak számára.

Ez a sablon tartalmaz egy napi napló részt is, amely ösztönzi a reflexiót és a haladás nyomon követését, így könnyebb jó szokásokat kialakítani és motiváltnak maradni.

🌟 Miért fog tetszeni:

Vezessen naplókat, hogy reflektálhasson és a helyes úton maradjon.

Tárolja fontos jegyzeteit és forrásait egy helyen, rendezett módon.

Kövesse nyomon szokásait, könyveit és céljait, és vizualizálja előrehaladását!

🔑 Ideális: azok számára, akik szeretnék egy helyen összehangolni a szokásaik nyomon követését és a céljaik kezelését.

🧠 Érdekesség: A tudásmenedzsment szoftverek piaca 2024 és 2029 között várhatóan 28,32 milliárd dollárral fog növekedni, ami a prognózis időszakában 14,3%-os CAGR-növekedést jelent!

7. Minimal Second Brain by Notion Avenue

via Notion

Ha egyszerű és fókuszált digitális életet szeretne, akkor a Minimal Second Brain Template by Notion Avenue jó választás. Beépített GTD-stílusú munkafolyamatokkal (tervezés, feldolgozás, összekapcsolás és összefoglalás), heti/havi áttekintésekkel és szokáskövetővel tűnik ki a többi közül.

Tartalmaz továbbá intelligens címkézési rendszereket és automatikus szűrésű nézeteket, amelyek csak a releváns információkat jelenítik meg, így munkaterülete fókuszált és kontextusérzékeny marad.

🌟 Miért fog tetszeni:

Hozzáférhet napi feladataidhoz a csekklista nézetben.

Köss össze és tárold a mindennapi munkádhoz szükséges forrásokat!

Könnyedén navigálhat a munkaterületén a világos elrendezésnek köszönhetően.

🔑 Ideális: Azok számára, akik minimalizmust preferálnak életük minden területén, beleértve a Notionban található második agyukat is.

💡 Bónusz: Ha szeretné: Azonnali keresés a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és az összes csatlakoztatott alkalmazás + a weben

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és utasítson – kéz nélkül, bárhol.

Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, a Claude és a Perplexity, egyetlen, LLM-független, vállalati szintű megoldással váltja fel. Próbálja ki a ClickUp Brain MAX -ot – az AI Super App-ot, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Ez nem egy újabb AI eszköz, amelyet hozzáadhat a gyűjteményéhez. Ez az első kontextusfüggő AI alkalmazás, amely mindet felváltja.

8. Second Brain by Pathpages

via Notion

A Pathpages Second Brain sablonja a PARA rendszer és a GTD módszertan alapján készült. Egy korábbi UX-tervező által tervezett sablon a vizuális áttekinthetőséget és a használhatóságot helyezi előtérbe, beleértve a projekt ütemtervét, a feladatok naptárnézetét (Ma/Közelgő/Késedelmes) és a célok nyomon követését.

Az előre kitöltött példák és a részletes videós útmutatók segítségével minden felhasználó számára zökkenőmentes beállítást és intuitív navigációt biztosít.

🌟 Miért fog tetszeni:

Használja a P. A. R. A. módszert az információk kategorizálásához.

Kövesse nyomon az előrehaladást, állítson be határidőket és osszon ki feladatokat zökkenőmentesen.

Alkalmazzon GTD-elveket a munkafolyamatok fontossági sorrendjének megállapításához és a rendetlenség megszüntetéséhez.

🔑 Ideális: Azok számára, akik bevált termelékenységi módszereken alapuló rendszert szeretnének komplex projektek kezeléséhez.

9. Second Brain by Modern Byte

via Notion

A Modern Byte Second Brain sablonja beágyazott feladatlistákat, egy külön részt idézetek és kiemelt részek számára, valamint egy testreszabható irányítópultot tartalmaz, amely összeköti a területeket, projekteket és erőforrásokat.

Azok számára készült, akik mélységet és egyszerűséget egyaránt keresnek. Az adatgyűjtést intuitív elrendezéssel egyensúlyozza ki, hogy digitális agya szervezett és cselekvőképes maradjon.

🌟 Miért fog tetszeni:

Kapcsolódó jegyzeteket és feladatokat összekapcsolva építsen ki összekapcsolt tudásmenedzsmentet.

Rendszeresen vizsgálja felül a prioritásokat, hogy fenntartsa a lendületet.

Tekintse meg projektjeit prioritás, állapot, ütemterv és határidők szerint.

Támogatja a jegyzetek és feladatok közötti címkézést és összekapcsolást, segítve Önt a kapcsolatok felismerésében és második agyának dinamikus működésében.

🔑 Ideális: Diákok és csapatok számára, akik egyszerre több dolgon dolgoznak.

📚 Olvassa el még: Hogyan kezeljük a szorongást a Brain Dump módszerrel?

10. Second Brain For ADHD (Második agy ADHD-soknak) Lester Yim

via Notion

A Second Brain for ADHD Template by Lester Yim gondosan kidolgozott sablon ADHD-s személyek számára, amely rugalmas és teljes körű rendszert kínál projektjeik kezeléséhez. Tiszta felületet biztosít Kanban táblákkal, naplókkal és jegyzetfüzettel a gyors feljegyzésekhez. A rendszer rendszeres frissítései biztosítják, hogy a rendszer folyamatosan fejlődjön, és megfeleljen a neurodivergens felhasználók egyedi igényeinek.

🌟 Miért fog tetszeni:

A dedikált jegyzettömb segítségével azonnal rögzítheti feladatait és új ötleteit.

A projektek szervezése vizuális Kanban táblák segítségével a jobb áttekinthetőség érdekében

Archiválja a nem fontos elemeket és feladatokat, hogy területe rendezett maradjon.

🔑 Ideális: ADHD-s személyek számára, akik testreszabható és intuitív rendszert keresnek a napi feladatok és hosszú távú projektek kezeléséhez.

A Notion korlátai

Bár a Notion számos előnnyel rendelkezik második agy eszközként, vannak bizonyos korlátai is, amelyek gátolják a termelékenységet:

Lassú teljesítmény nagy méretben: A Notion észrevehetően lassúvá válik, ahogy a második agya növekszik. A felhasználók gyakran jelentenek késleltetést az oldalak közötti váltáskor vagy több száz vagy ezer bejegyzést tartalmazó adatbázisok betöltésekor.

Korlátozott feladatkezelési képességek: A Notion nem rendelkezik olyan alapvető projektkezelési funkciókkal, mint az időkövetés és a Gantt-diagramok. Bár léteznek megoldások, ezek manuális beállítást vagy harmadik féltől származó eszközökkel való integrációt igényelnek.

A mobil felhasználói élmény nem alkalmas intenzív használatra: Bár a mobilalkalmazás gyors szerkesztésekhez vagy feladatok ellenőrzéséhez alkalmas, intenzív használatra nem ideális. Új sablonok létrehozása, adatbázisok kezelése vagy komplex rendszerekben való navigálás mobil eszközön még mindig nehézkes.

Nincs végpontok közötti titkosítás: A Notion nem kínál olyan fontos funkciókat, mint a kétfaktoros hitelesítés. Bár a biztonsági funkciók a fizetős verzióban jobbak, az ingyenes verzióban még mindig hiányoznak a megfelelő biztonsági intézkedések.

10 alternatív Notion Second Brain sablon projektmenedzsmenthez és személyes használatra

Ha egy hatékonyabb és jobb Notion alternatívát keres, ne keressen tovább, mint a ClickUp!

A mindenre kiterjedő munkaalkalmazásként a ClickUp fejlett funkciókkal és második agy sablonokkal büszkélkedhet, biztosítva, hogy második agya Önnel együtt növekedjen és alkalmazkodjon.

Vessünk egy pillantást a legjobb sablonra:

1. ClickUp tudásbázis sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre egy központi adattárat a legfontosabb információk számára a ClickUp tudásbázis sablon segítségével.

A belső tudás központosítása naponta több órányi kétségbeesett keresési időt takaríthat meg a csapatoknak. A ClickUp tudásbázis-sablon segít a csapatoknak a belső GYIK, termékdokumentáció és SOP-k strukturálásában. Emellett a cikkeket kereshető, szerkeszthető és engedélyezés-vezérelt formátumban tárolja.

A folyamatos frissítések támogatására tervezve, a hagyományos Notion Second Brain beállításokat operatív skálázhatósággal váltja fel. A legjobb rész? Ez a tudásbázis-demó sablon előre kitöltött példatartalommal rendelkezik, így soha nem kell a nulláról kezdenie.

🌟 Miért fog tetszeni:

Rendezze a legfontosabb ismereteket strukturált szakaszokba és kategóriákba

Testreszabhatja és bővítheti oszlopokkal, aloldalakkal és rich text formátummal.

Könnyítse meg az együttműködést azáltal, hogy a csapat tagjai hozzájárulhatnak és frissíthetik a tartalmat.

Dokumentálja a digitális termékeket, egyszerűsítse az új munkatársak beilleszkedését, vagy használja vállalati szintű tudásbázisként.

🔑 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek egy központosított, könnyen navigálható vállalati tudás- és erőforrás-tárat szeretnének létrehozni.

2. ClickUp innovációs ötletkezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Rögzítse és kezelje innovatív ötleteit a ClickUp innovációs ötletkezelő sablon segítségével.

A nagy ötletek csak akkor értékesek, ha megvalósítják őket, és a ClickUp Innovation Idea Management Template segít ennek megvalósításában. A belső javaslatoktól a befektetői prezentációkig mindent rögzíteni képes, és egyértelmű folyamatot biztosít az innovatív ötletek gyűjtéséhez, értékeléséhez és megvalósításához.

Egy exkluzív közösség tagjai regisztrációs űrlap formátumban nyújthatják be ötleteiket. Ezeket az ötleteket aztán szűrik és nyomon követik a fő feladatadatbázisban. Minden ötlet tartalmaz linkelt mezőket a hatásra, az erőfeszítésre és a következő lépésekre vonatkozóan.

🌟 Miért fog tetszeni:

Beépített űrlapokat, színes bannereket és interaktív nézeteket kínál, mint például a Status Boards és a Timelines.

Kutatókat rendelhet hozzá, nyomon követheti az előrehaladást, és akár színkódokkal is jelölheti a hatások szintjét, így azonnal láthatja, mi érdemes továbbvinni.

Gyűjtsön új ötleteket és rangsorolja az időérzékeny lehetőségeket egy megosztott űrlap segítségével.

Kövesse nyomon a haladást vizuálisan és valós időben a státusz táblák és az idővonalak segítségével.

Kezelje ötleteit hatékonyabban az egyéni mezők, például a tényleges költség, a kutató és az ötlet típusa segítségével.

🔑 Ideális: Diákok és csapatok számára, akik szervezett és rugalmas rendszert keresnek innovatív ötleteik kezeléséhez és megvalósításához.

🎥 Nézze meg

3. ClickUp Bubble Map sablon

Ingyenes sablon letöltése Vizualizálja ötleteit a ClickUp Bubble Map sablon segítségével.

A ClickUp Bubble Map sablon vizuális megközelítést kínál gondolatainak szervezéséhez. Ha központi koncepcióját a középpontba helyezi, és onnan ágaztatja el a kapcsolódó ötleteket, egyszerre láthatja a nagy képet és a bonyolult részleteket.

Akár egy projektet tervez, akár egy heti áttekintés stratégiáját vázolja fel, akár csak megpróbálja értelmezni a komplex információkat, a sablon segít összekapcsolni a pontokat. Minden buborék egy feladatnak vagy jegyzetnek felel meg, amelyeket tovább lehet kategóriákba sorolni.

🌟 Miért fog tetszeni:

Alakítsa a buborékokat teljes értékű ClickUp feladatokká vagy ClickUp dokumentumokká

Élőben együttműködhet és nyomon követheti, ki mit tett hozzá

Könnyen azonosíthatja a fogalmak közötti kapcsolatokat

Testreszabhatja és színkódokkal jelölheti a buborékokat, hogy a legfontosabb pontokat kiemelje.

🔑 Ideális: Azok számára, akik hatékonyan szeretnék rendszerezni és vizualizálni ötleteiket.

📣 Ügyfélvélemény: Thomas Clifford, a TravelLocal termékmenedzsere így nyilatkozott a ClickUp használatáról: A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezeléshez, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos más felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, szabadságkérelmeket és munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékben tudjuk megvalósítani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók. A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezeléshez, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos más felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, szabadságkérelmeket és munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékben tudjuk megvalósítani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.

4. ClickUp Team Wiki sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen könnyen hozzáférhető csapat-wikit a ClickUp Team Wiki sablon segítségével.

A ClickUp Team Wiki sablonja tiszta, központi teret biztosít az egész csapat számára, hogy megbízható belső wikit építsenek. Tökéletes folyamatok, bevezetési lépések, eszközök használati útmutatói vagy bármely más információ dokumentálására, amelyre a csapatnak gyakran szüksége van.

🌟 Miért fog tetszeni:

Hozzáférés szűrt nézetekhez téma, tulajdonos és frissítés dátuma szerint.

Készítsen wikiket szakaszos dokumentációval minden funkcióhoz vagy csapathoz.

Valós időben együttműködhet a beépített megjegyzések és szerkesztések segítségével, a csapat szerepei alapján láthatóságot és szerkesztési hozzáférést biztosítva.

Hívjon le információkat egyetlen forrásból, anélkül, hogy új fájlok között kellene ugrálnia.

Beágyazott oldalak, élő szerkesztés, gazdag formázás és akár oldal megosztás – mindez a munkaterületén belül, ezzel a wiki sablonnal.

Kapcsolódjon a feladatokhoz, rendeljen hozzájárulókat, és tartson mindent verzióvezérlés alatt anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

🔑 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyeknek hatékony wikire van szükségük a belső tudás szervezéséhez.

5. ClickUp Master Wiki sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre egy fő wiki-oldalt hivatkozásokkal és linkekkel a ClickUp Master Wiki Template segítségével.

A ClickUp Master Wiki sablon egyszerűsíti a letisztult, jól szervezett wiki létrehozásának folyamatát. A hagyományos intranetek vagy Notion-stílusú wiki dokumentumok helyett strukturált formátumot kínál, amely közvetlenül kapcsolódik a feladatadatbázisához.

A sablon úgy lett kialakítva, hogy segítsen csapatának mindent rögzíteni, a vállalati irányelvektől a projekt útmutatókig, egy könnyen navigálható struktúrában. Teljesen testreszabható, így hozzáadhat státuszokat, címkéket vagy egyéni mezőket, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatához és a márkájához. Könnyedén hozzáadhat és frissíthet tartalmakat, így biztosítva, hogy a wiki releváns maradjon, miközben csapata növekszik és változik.

🌟 Miért fog tetszeni:

Tárolja jogi, HR, marketing és technológiai tartalmait egy helyen, egységes formázással az összhang és a könnyű navigáció érdekében.

Tartsa csapata tudását rendezett és könnyen hozzáférhető állapotban egy könnyen navigálható tudásbázisban.

Kijelölheti a csapat tagjai számára a wiki különböző részeinek létrehozását, és azok rendszeres frissítését.

Testreszabhatja a sablont, hogy illeszkedjen vállalatának arculatához és jövőképéhez.

A szűrt nézetek engedélyalapú hozzáférést támogatnak, az életre szóló frissítések pedig segítenek naprakész maradni az új irányelvek megjelenésekor.

🔑 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek központosított, szervezett és könnyen hozzáférhető tudásbázist szeretnének létrehozni.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Brain alkalmazást a Second Brain fejlesztéséhez, és összekapcsolhatja a jegyzeteket, feladatokat és dokumentumokat olyan hatékony funkciók segítségével, mint az intelligens címkézés, az AI író, a kapcsolatok feltérképezése és az AI-alapú keresés! Fejlessze második agyát a jegyzetek, feladatok és dokumentumok összekapcsolásával a ClickUp Brain segítségével

6. ClickUp napi jegyzetek sablon

Ingyenes sablon letöltése Rögzítse gondolatait és ötleteit a ClickUp Daily Notes Template sablonnal.

Néhány ötlet a legfurcsább pillanatokban merül fel – a ClickUp Daily Notes Template sablonja pedig gondoskodik arról, hogy soha ne veszítsd el őket. Gyors hozzáféréssel és tiszta elrendezéssel segít azonnal rögzíteni a gondolatokat, a teendőket és az átmeneti ötleteket.

A űrlap nézet egyszerűen varázslatos! Mentse el telefonjára, böngészőjébe vagy beérkező levelei közé, így mindig csak egy kattintásra van attól, hogy leírjon valamit. Amint elküldi, a jegyzet egy rendezett listába kerül, típus és időbélyeg szerint csoportosítva.

🌟 Miért fog tetszeni:

Készítsen személyes archívumot szakmai fejlődéséről!

Tartsa az összes jegyzetét típus szerint csoportosítva az egyszerű rendezés érdekében.

Adjon hozzá kontextust, megjegyzéseket és mellékleteket minden jegyzethez.

Több nézetben is megnyitható, beleértve a Napi jegyzetek, Bevezető útmutató és Jegyzetek listája nézeteket.

🔑 Ideális: Mindenkinek, aki tiszta teret szeretne, hogy mentálisan szervezett és produktív maradjon minden nap.

📚 Olvassa el még: Hogyan használhatja a ClickUp AI-t a termelékenység és a hatékonyság növelése érdekében

7. ClickUp Team Docs sablon

Ingyenes sablon letöltése Dolgozzon együtt a csapattagokkal, hogy a ClickUp Team Docs sablon segítségével releváns wikit hozzanak létre.

A digitális termékek létrehozása gyakran megköveteli a csapaton belüli gyakori együttműködést és dokumentálást. A ClickUp Team Docs sablon egy tökéletes, testreszabható felület a csapat információinak központosításához.

A találkozói jegyzetektől a projektirányelvekig mindennek megvan a maga helye, így a együttműködés zökkenőmentes, az információk visszakeresése pedig gyerekjáték. Lehetővé teszi, hogy különböző emberek valós időben együtt szerkesszék, kommenteljék és közvetlenül a dokumentumban hozzárendeljék a követendő feladatokat.

🌟 Miért fog tetszeni:

Hozzon létre beágyazott oldalakat folyamatokhoz, értekezletek jegyzetéhez és standupokhoz.

Beágyazott feladatok és valós idejű frissítések a dokumentum szakaszaiba

Készítsen szervezeti ábrákat, linkeljen hasznos forrásokhoz, és csatoljon mellékleteket referencia céljából.

Csökkentse az információkereséssel töltött időt a szervezett tartalommal

A dokumentumok címkézve, szűrve és egy központi feladat-adatbázisban tárolva vannak, és az életre szóló hozzáférésnek köszönhetően nincs további díj.

🔑 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek dokumentációs folyamataikat szeretnék egyszerűsíteni és a tudásmegosztás kultúráját szeretnék előmozdítani.

8. ClickUp vállalati wiki sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Company Wiki sablon segítségével tájékoztassa az új alkalmazottakat a vállalat értékeiről és folyamatairól.

A ClickUp Company Wiki sablon központi helyet biztosít az összes fontos információ tárolásához. Ez megkönnyíti a csapat tagjai számára, hogy megtalálják, amire szükségük van, anélkül, hogy végtelen dokumentumokat kellene átnézniük.

Használja ezt a fizetési információk, megfelelőségi dokumentumok és csapat szabványok tárolására. Az elavult intranetekre unott csapatok számára ez egy megbízható bázis. Ezenkívül az intuitív felépítés lehetővé teszi az új alkalmazottak számára, hogy gyorsan felzárkózzanak, míg a régóta alkalmazottak könnyen hozzáférhetnek a fontos anyagokhoz.

🌟 Miért fog tetszeni:

Tájékoztassa a csapat tagjait a dedikált frissítési szakaszokkal.

Egyszerűsítse az új munkatársak beilleszkedését szervezett forrásokkal, például munkavállalói kézikönyvekkel és hírlevelekkel.

Támogassa az összehangolást egyértelműen meghatározott küldetés és értékek révén.

Osztja szét az oldalakat osztályok, felhasználási esetek vagy frissítési gyakoriság szerint.

🔑 Ideális: Az átláthatóság elősegítésére és egy központi wiki létrehozására törekvő szervezetek számára.

9. ClickUp For Dummies könyv sablon

Ingyenes sablon letöltése Írjon következetes és jól felépített könyvet a ClickUp For Dummies könyvsablon segítségével.

Akár használati útmutatót, akár oktatóanyagot készít, a ClickUp For Dummies Book Template barátságos, tudásalapú struktúrát biztosít. A népszerű „For Dummies” könyvsorozat ihlette sablon leegyszerűsíti a sűrű információkat, és segít rendezni gondolatait, megtervezni a fejezeteket és fenntartani a könyv egészének következetességét.

🌟 Miért fog tetszeni:

Tartalmazza a bemutató videók linkjeit, sablonokat, szótári kifejezéseket, oktatóvideókat és vizuális példákat.

Képzelje el könyvének előrehaladását olyan egyéni mezőkkel, mint a kezdeti vázlat, az előrehaladás, a végleges vázlat és a lektor.

Gondoskodjon arról, hogy könyve fejezetei szervezettek és következetesek legyenek.

Használjon ikonokat, címkéket és kiemeléseket a bonyolult témák tisztázásához.

A testreszabható állapotok és mezők segítségével nyomon követheti az előrehaladását a brainstormingtól a végső szerkesztésig.

🔑 Ideális: Mindenkinek, aki átfogó, jól strukturált útmutatókat szeretne készíteni.

10. ClickUp marketingcsapat működési sablon

Ingyenes sablon letöltése Végezzen sikeres marketingkampányokat a ClickUp Marketing Team Operations Template segítségével.

A ClickUp Marketing Team Operations Template összefogja a kampányismertetőket, stratégiai dokumentumokat és a projektkövetést. A külön regisztrációs űrlapok, bemutató videók vagy Google Spreadsheets használata helyett ez az all-in-one sablon egységes otthont teremt a csapat műveleteinek.

Világos struktúrát biztosít a szerepek, a felelősségek és az ütemtervek számára. Ráadásul az integrált kommunikációs és dokumentációs eszközökkel csapata többet tud a kreativitásra koncentrálni, és kevesebbet a koordinációra.

🌟 Miért fog tetszeni:

Célok kitűzése és szervezése valós idejű haladáskövetéssel

6 különböző nézetben nyitható meg, beleértve a Marketing Wiki, a szervezeti ábra, a találkozók jegyzőkönyvei és a csapat dokumentumai nézeteket.

Tervezze meg a szerkesztői ütemtervet és kövesse nyomon a negyedéves teljesítménycélokat!

Hozzon létre egyedi státuszú feladatokat, például Befejezett, Tervezett, Felülvizsgálat alatt és Folyamatban.

🔑 Ideális: Marketingcsapatok számára, akik javítani szeretnék a koordinációt, növelni a hatékonyságot és elősegíteni az együttműködésen alapuló környezetet.

📚 Olvassa el még: Hogyan szervezzük meg céljainkat a maximális termelékenység érdekében

Építsd fel a második agyadat a ClickUp segítségével

A Notion Second Brain sablonok remek kiindulási pontot jelentenek az életének megszervezéséhez. Rugalmasak és minimalisták, így segítenek felépíteni egy struktúrát a tudás, a feladatok és az ötletek kezeléséhez.

De ahogy az igényei növekednek, úgy növekszik a rendszer komplexitása is.

Itt jön be a ClickUp. Hatékony sablonjaival, beépített automatizálásával, együttműködési dokumentumaival és dinamikus nézetével a ClickUp egy skálázhatóbb, testreszabhatóbb és all-in-one megoldást kínál, amellyel valóban központosíthatja második agyát.

Regisztráljon még ma ingyenesen!