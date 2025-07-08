A 10 legjobb Kumospace alternatíva a virtuális együttműködéshez 2025-ben

A távoli és hibrid csapatoknak manapság olyan virtuális irodákra van szükségük, amelyek intelligens eszközökkel támogatják a tényleges munkát, például egyszerű ütemezéssel, képernyőmegosztással és valós idejű együttműködéssel.
Ha tehát kinőtte a Kumospace-t, vagy csak valami funkcionálisabbat szeretne, akkor jó helyen jár. Akár virtuális eseményeket szervez, akár távoli munkatársakat irányít, a megfelelő platform nagy különbséget jelent.
Összegyűjtöttük a legkiemelkedőbb Kumospace alternatívákat, amelyek a termelékenységre, nem pedig a trükkökre koncentrálnak, és segítenek csapatának a kommunikációban, az együttműködésben és a feladatok elvégzésében egy hatékony virtuális irodában.
👀 Tudta? A HBR jelentése szerint, ha az adatrendszerek nem szinkronizálódnak, a távoli csapatok időt pazarolnak, lemaradnak a frissítésekről és elveszítik a bizalmukat az információkban, ami lassítja a döntéshozatalt és felesleges feszültségeket okoz. A megoldás? Különböző platformok, amelyek egy helyen összekapcsolják a naptárakat, a beszélgetéseket és a feladatfolyamatokat.
Mit kell keresnie egy Kumospace alternatívában?
A virtuális iroda nem csak jól kell, hogy nézzen ki, hanem ténylegesen is működnie kell. A felhasználóbarát felületen túlmenően biztosítania kell a csapat összeköttetését, produktivitását, és talán még egy kis izgalmat is a bejelentkezéskor.
Íme, mire kell figyelni egy jobb virtuális környezetben:
- Naptárszinkronizálás + ütemezési alkalmazások: A Google Naptárral, az Outlookkal és az ütemezési alkalmazásokkal, például a Calendly-vel való natív integrációk segítenek megoldani a gyakori ütemezési problémákat, és mindenki számára biztosítják a megfelelő ütemezést.
- Intelligens terek, nem csak szépek: Keressen rugalmas elrendezéseket, irodai testreszabási lehetőségeket, fájlmegosztást, szünettermeket és intuitív navigációt a zökkenőmentes kommunikáció támogatásához – különösen nagy vagy hibrid csapatok esetében.
- Beépített együttműködési alapfunkciók: A képernyőmegosztás, a táblák, a fájlmegosztás és az AI-alapú jegyzetelők segítenek csapatának a koncentrációban és csökkentik a oda-vissza levelezést.
- Skálázhatóság és teljesítmény: Akár 20, akár 2000 felhasználóról van szó, a platformnak képesnek kell lennie kezelni a terhelést – videó késleltetés és hangkimaradás nélkül.
- Spontán beszélgetések: A legjobb virtuális irodák lehetővé teszik a gyors csevegéseket és ötleteléseket formális meghívások nélkül.
- Adminisztrátori vezérlők: Kezelje könnyedén a szobákat, szerepköröket és jogosultságokat – technikai gondok nélkül.
Következő: a legjobb Kumospace alternatívák a jobb együttműködés és a valóban produktív értekezletek érdekében.
10 Kumospace alternatíva egy pillantásra
Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy rövid összefoglaló, amely segít megtalálni a megfelelő megoldást – függetlenül attól, hogy virtuális központot épít, nagy rendezvényt szervez, vagy csak a csapat naptárait próbálja rendezni.
|Eszköz
|Legalkalmasabb
|Főbb jellemzők
|Árak*
|ClickUp
|Minden méretű csapat, amely intelligens ütemezést és értekezletkezelést keres feladatintegrációval
|AI-alapú naptár, automatizálás, feladat-szinkronizálás, AI jegyzetelő, emlékeztetők, képernyőfelvétel, testreszabható sablonok
|Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára egyedi árak állnak rendelkezésre.
|SpatialChat
|Kis csapatok vagy oktatási intézmények, amelyek interaktív webináriumokat, csapatmunkaterületeket és virtuális eseményeket terveznek
|Szobák, képernyőmegosztás, közvetítési mód, emoji reakciók, többfunkciós vezérlők
|Ingyenes csomag elérhető; egyedi csomagok vállalatok számára
|SoWork
|Aszinkron és távoli csapatok, akik testreszabható virtuális irodai élményt keresnek
|Gamification, intelligens jelenlét, AI összefoglalók, csapattermek
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 6 USD/hó/felhasználó
|Hyhyve
|Kis és közepes méretű csapatok, akik EU-székhelyű tárhelyet keresnek virtuális terekhez
|GDPR-megfelelőség, időkövetés, térbeli szobák és szüneteltető területek
|Nincs ingyenes csomag; ára 35 USD/hó-tól kezdődik.
|Teamflow
|Közepes méretű, elosztott és hibrid csapatok, amelyeknek irodai hangulatra van szükségük
|Táblák, naptárszinkronizálás, szobasablonok és jelenléti buborékok
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
|Spot
|Kis csapatok, amelyek strukturált, napi jelenlétet hoznak létre
|Intelligens riasztások, szobák, Slack integráció és vállalati időzónák
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik.
|ivCAMPUS
|Minden méretű, magánjellegű, biztonságos távoli campusok
|Egyedi térképek, teremvezérlés, avatarok és rendezvények szervezése
|Nincs ingyenes csomag; ára 11 USD/hó/felhasználó
|Sococo
|Nagy csapatok, amelyeknek valós idejű együttműködésre van szükségük
|Tárgyalók, integrációk és vizuális alaprajzok
|Nincs ingyenes csomag; ára 14,99 USD/hó/felhasználó
|Hopin (RC)
|Vállalati szintű webinárium- és hibrid rendezvényeszközöket kereső csapatok
|Színpadi nézet, szünettermek, fülkék, elemzések
|Nincs ingyenes csomag; ára szervezőnként 119 USD/hó-tól kezdődik.
|Gather
|Közepes méretű csapatok, amelyek játékhoz hasonló jelenléttel virtuális központokat építenek
|Egyedi avatarok, térbeli hang, térkép szerkesztő és együttműködési szobák
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.
👀 Tudta? Az IBM által több mint 70 évvel ezelőtt kifejlesztett BANT keretrendszer (Budget, Authority, Need, Timeline – költségvetés, jogosultság, igény, ütemterv) segít az értékesítési csapatoknak gyorsan felismerni a nagy potenciállal rendelkező potenciális ügyfeleket, és a felfedező találkozókat a valódi lehetőségekre összpontosítani.
A legjobb Kumospace alternatívák
Függetlenül attól, hogy milyen formátumú és stílusú találkozókat szervez – napi standupok, spontán megbeszélések vagy teljes létszámú rendezvények –, a megfelelő platform jelentősen javíthatja a helyzetet. Íme néhány Kumospace alternatíva, amelyek struktúrát, energiát és áttekinthetőséget hoznak a virtuális munkaterületébe – káosz nélkül.
1. ClickUp (A legjobb a zökkenőmentes ütemezéshez és a csapatkoordinációhoz)
Időzónák között próbál megbeszélést ütemezni, miközben a csapat fele távoli, a másik fele pedig hibrid módon dolgozik? Ez gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet – kivéve, ha a ClickUp-ot használja, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást. A naptárszinkronizálástól és az AI-alapú jegyzeteléstől a hot desk foglalásokig és az űrlapalapú ütemezésig a ClickUp megszünteti a koordináció kaotikus helyzetét.
Minden a ClickUp Calendarral kezdődik, ahol a feladatok, események és a csapat rendelkezésre állása egyetlen intelligens irányítópulton egyesül. Az AI-alapú ütemezés a munkaterhelés és a határidők alapján javasolja a legjobb időpontokat, míg az emlékeztetők és a feladatok láthatósága biztosítja, hogy ne legyenek ütemtervi ütközések.
A ClickUp Google Naptár integrációja és a ClickUp Outlook integrációja valós idejű szinkronizálást biztosít, így a belső és külső megbeszélések tökéletesen összehangoltak maradnak, még akkor is, ha a tervek az utolsó pillanatban megváltoznak.
Ha pedig külső felek kezdeményeznek megbeszéléseket, a ClickUp Calendly integrációja automatizálja a munkafolyamatot. Ezzel egy mozdulattal elindítja a feladatok létrehozását, a naptár frissítését és a tulajdonosok kijelölését.
A ClickUp Meeting Booking Form Template segítségével könnyű lesz hatékony értekezleteket szervezni.
Ez a használatra kész űrlap rögzíti a résztvevők adatait, a napirendi témákat, a preferált időpontokat és az esetleges mellékleteket – mindezt automatikusan a megfelelő címkékkel és felelősökkel ellátott feladatokba rendezve.
Testreszabhatja belső csapatok szinkronizálására, ügyfélhívásokra, felfedező találkozókra vagy beilleszkedési ellenőrzésekre, így egyszerűvé téve a találkozók előkészítésének egységesítését a különböző részlegek között.
Ahelyett, hogy a beérkező válaszokat keresné a beérkező levelek mappájában, tiszta, strukturált adatokat kap közvetlenül ott, ahol a munka folyik.
A hibrid ütemezés már nem találgatás, köszönhetően a ClickUp irodaterület-kezelési sablonjának. Néhány kattintással asztalokat rendelhet hozzá, nyomon követheti az irodában tartózkodókat, és kezelheti az ismétlődő foglalásokat.
Az egyéni mezők segítségével könnyedén megjelölhetők a padlóterületek, az akadálymentességi követelmények vagy a műszakok időzítése, míg a megosztott munkaterület nézet segítségével mindenki ugyanazon az oldalon maradhat.
A programot úgy alakították ki, hogy áttekinthető legyen, így csapata magabiztosan tervezheti az irodában töltött időt anélkül, hogy folyamatosan egyeztetnie kellene, és minimalizálhatja az ütköző értekezleteket.
A ClickUp a megbeszélés során is megjelenik. A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a legfontosabb frissítéseket, vagy aszinkron módon megoszthatja a gyors videó összefoglalókat.
Ráadásul a ClickUp AI Notetaker csatlakozik az összes virtuális értekezletéhez, hogy valós időben jegyzeteket készítsen. Segít összefoglalni a megbeszéléseket, és azonnal átalakítani azokat értekezlet-jegyzőkönyvekké és teendők listájává, így az eredmények soha nem vesznek el a fordítás során.
Minden találkozó, a kezdetektől a követésig, közvetlenül a csapat végrehajtási terébe áramlik.
A ClickUp legjobb funkciói
- Hozzon létre feltételes munkafolyamatokat, amelyek az űrlapokba bevitt adatok alapján indítanak el követő feladatokat.
- Ossza meg naptárnézeteit szerepkörökön alapuló jogosultságokkal a magánélet védelme és az áttekinthetőség érdekében.
- Csatoljon fájlokat, prezentációkat vagy értekezletek napirendjéhez kapcsolódó előkészítő anyagokat közvetlenül a kapcsolódó feladatokhoz.
- Hozzon létre ismétlődő értekezlet- sorozatokat, és kapcsolja össze azokat az osztályszintű célokkal.
- Csevegjen és ossza meg az információkat a feladatokon belül valós időben vagy aszinkron módon a ClickUp Chat segítségével.
A ClickUp korlátai
- Megtanulása első használatkor nehéz lehet
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
A Capterra egyik értékelése így szól:
A termék rendkívül testreszabható munkaterületeket biztosít, és jól integrálható más rendszerekkel. A szoftver kiterjedt funkciókkal rendelkezik a feladatok hatékony kezeléséhez és az időkövetéshez. A szoftver költséghatékony.
A termék rendkívül testreszabható munkaterületeket biztosít, és jól integrálható más rendszerekkel. A szoftver kiterjedt funkciókkal rendelkezik a feladatok hatékony kezeléséhez és az időkövetéshez. A szoftver költséghatékony.
💡 Profi tipp: A túlzott kommunikáció ugyanolyan káros lehet, mint a csend. Határozzon meg egyértelmű fókuszidőszakokat, amelyek alatt a csapatok kerüljék a felesleges üzeneteket és megbeszéléseket. Használja a ClickUp Naptár és Állapot eszközeit, hogy jelezze, ha valaki mélyen elmerült a munkában – és tartsa tiszteletben ezt.
📮 ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. Bár ez gyors és hatékony információcserét tesz lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornára, szálra vagy közvetlen üzenetre oszlanak, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését.
Egy olyan integrált megoldással, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.
2. SpatialChat (A legjobb a magával ragadó, szabad mozgású csapateseményekhez)
A SpatialChat használata inkább egy társasági összejövetelhez hasonlít, mint egy megbeszéléshez. Mozgatható avatarokkal, térbeli hanggal és testreszabható terekkel kiválóan alkalmas csapatépítő rendezvényekhez, brainstormingokhoz vagy új munkatársak beillesztéséhez.
A Kumospace-szel ellentétben ez a szolgáltatás nem rajzfilmszerű megjelenésű, hanem folyékonyabb, professzionálisabb hangulatot kínál. Beágyazhat médiát, beállíthat audiozónákat és teljes képernyős prezentációkat futtathat, mindezt úgy, hogy a beszélgetések természetesek maradnak.
A távoli munkavégzésre specializálódott csapatok számára egyensúlyt teremt a struktúra és a spontaneitás között, így az együttműködés emberibb és kevésbé kényszerűnek tűnik.
A SpatialChat legjobb funkciói
- Testreszabhatja a terem elrendezését a különböző eseménytípusokhoz vagy osztályokhoz.
- Adjon hozzá interaktív táblákat és médiafalakat együttműködési eszközként.
- Használja a szöveges csevegőcsatornákat a csendesebb csapat tagok támogatására.
- Időzített jogosultságokkal vendéghozzáférési linkeket engedélyezhet.
- Integrálja az élőben közvetített eseményeket vagy a belső teljes létszámú megbeszéléseket a megosztott szobákba.
- Hozzon létre márkás virtuális tereket egyedi témákkal és logókkal
A SpatialChat korlátai
- Nincs beépített feladatkezelés vagy naptárszinkronizálás
- A hangok átfedése zajos lehet zsúfolt helyiségekben.
- A mobil élmény nem olyan gördülékeny, mint a számítógépen
SpatialChat árak
- Ingyenes
- Virtuális iroda: 5 USD/hó felhasználónként
- Webináriumok: 49 USD/hó (25 felhasználó)
- Események: 99 USD/hó (50 felhasználó)
- Oktatás: Egyedi árazás
SpatialChat értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a SpatialChat-ről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése így szól:
Olyan események, ahol fontos, hogy a résztvevők saját erőből mozoghassanak, saját kis beszélgetőcsoportokat válasszanak stb., például együttműködésen alapuló innovációs műhelyek, „soft skills” tréningek, informális találkozók, társasági események.
Olyan események, ahol fontos, hogy a résztvevők saját erőből mozoghassanak, saját kis beszélgetőcsoportokat válasszanak stb., például együttműködésen alapuló innovációs műhelyek, „soft skills” tréningek, informális találkozók, társasági események.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, amely a feladatlap mellett található, ahelyett, hogy minden megbeszélésen megismételné az utasításokat. Használja a döntések, a megbeszélések jegyzetének és az állapotfrissítések nyomon követésére egy helyen. Amikor új tagok csatlakoznak vagy az érdekelt felek bejelentkeznek, nem kell időt pazarolnia arra, hogy felzárkóztassa őket.
3. SoWork (A legjobb személyiséget tükröző, játékosított távoli irodákhoz)
Szeretné, ha a távoli irodájában táncszünetek, varázslókalapok és spontán „vízhűtő” beszélgetések lennének? A SoWork ezt lehetővé teszi, miközben a csapata továbbra is a feladatra koncentrál. Ez egy élénk, avatarral működő munkaterület, ahol standup-ra rohanhat, fókusz módba léphet, vagy megoszthat egy virtuális fánkot.
A Kumospace-nál dinamikusabb SoWork mozgást, állapotjelzéseket és interaktív zónákat ad hozzá, amelyek emberibbé teszik a mindennapi munkát. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek hosszú távú kapcsolatot, kultúrát és ritmust keresnek virtuális központjukban.
A SoWork legjobb funkciói
- Tartson napi megbeszéléseket tematikus szobákban vagy szüneteltető zónákban.
- Kövesse nyomon a jelenlétet és a rendelkezésre állást vizuális állapotikonok segítségével.
- Használja a walk-and-talk módot az alkalmi beszélgetésekhez
- Jutalmazza az elkötelezettséget játékos elismerési jelvényekkel
- Rendeljen egyedi avatarokat és szerepeket a csapat identitásához
- Használja a térkép szerkesztési funkcióját, hogy idővel fejlessze irodája elrendezését.
A SoWork korlátai
- A felület egyes vállalati csapatok számára túl informálisnak tűnhet.
- Nincs mély integráció a feladat-/projektkezelő eszközökkel
- Régebbi eszközökön vagy böngészőkön erőforrás-igényes lehet.
SoWork árak
- Ingyenes: Legfeljebb 10 tag, 30 perces találkozókorlát, nincs videó
- Alap: 6 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 15 USD/hó felhasználónként
SoWork értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (45+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a SoWork-ról a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
A SoWork-ot nagyon könnyű elsajátítani és azonnal használni kezdeni. A videojátékok ihlette kialakítás különösen könnyűvé teszi a használatát, ha Ön is játékos. Az összes testreszabási lehetőség segítségével könnyen kifejezheti magát, és a munkatársakkal való interakció is gyerekjáték és rendkívül intuitív. Imádom, hogy bekapcsolva hagyhatod a kamerádat, de addig nem láthatnak, amíg valaki nem közeledik hozzád. A megbeszélések szórakoztatóbbak, mert mindenki avatarját együtt láthatod, és imádom, hogy van egy klasszikusabb galéria stílusú nézet, ha a többi elem elvonja a figyelmet.
A SoWork-ot nagyon könnyű elsajátítani és azonnal használni kezdeni. A videojátékok ihlette kialakítás különösen könnyűvé teszi a használatát, ha Ön is játékos. Az összes testreszabási lehetőség segítségével könnyen kifejezheti magát, és a munkatársakkal való interakció is gyerekjáték és rendkívül intuitív. Imádom, hogy bekapcsolva hagyhatod a kamerádat, de addig nem láthatnak, amíg valaki nem közeledik hozzád. A megbeszélések szórakoztatóbbak, mert mindenki avatarját együtt láthatod, és imádom, hogy van egy klasszikusabb galéria stílusú nézet, ha a többi elem elvonja a figyelmet.
4. HyHyve (A legjobb spontán hálózatépítéshez és rendezvény jellegű találkozókhoz)
A HyHyve játékos spontaneitást hoz a virtuális eseményekbe, ahol a beszélgetések mozgásból fakadnak, nem pedig találkozókból. Irányítsd avatárodat valós időben, találkozz csapattársaiddal, és hagyd, hogy az interakciók természetesen alakuljanak.
Ideális olyan hálózatépítésre alkalmas formátumokhoz, mint a virtuális konferenciák vagy a csapatok közötti összejövetelek. A Kumospace rögzített elrendezéseivel ellentétben a HyHyve a folyamatosságot helyezi előtérbe, így inkább élménynek, mint rendezvényhelyszínnek tűnik.
Egyedi márkajelzéssel, elkötelezettség-nyomon követéssel és rugalmas terembeállításokkal ez egy jó választás azoknak a csapatoknak, amelyek nem csak koordinációt, hanem kapcsolatot is szeretnének virtuális irodai platformjukon.
A HyHyve legjobb funkciói
- Indítson el többtermes elrendezéseket egyidejű munkamenetekhez
- Engedélyezze az interakciós buborékokat, amelyek közelről videót indítanak el.
- Használja a szponzorzónákat márkás partnerstandokhoz
- Időkorlátozott hálózati munkamenetek beállítása visszaszámlálással
- Engedélyezze az anonim vendégek részvételét a nyílt ajtós rendezvényeken
- Testreszabhatja az üdvözlő képernyőket és az utasításokat a zökkenőmentes beilleszkedés érdekében.
A HyHyve korlátai
- Korlátozott hasznosság a strukturált csapatmunkához
- Nincs natív feladatkezelés vagy nyomon követés
- A kisebb felhasználói bázis kevesebb harmadik féltől származó integrációt jelent.
HyHyve árak
- Alkalmi: 35 USD/hó (2000 perc)
- Közepes: 70 USD/hó (5000 perc)
- Heavy: 118 USD/hó (10 000 perc)
- Vállalati: Egyedi árazás
Az euróban megadott árak USD-re átszámítva*
HyHyve értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Teamflow (A legjobb választás a folyamatosan elérhető virtuális irodákhoz, vizuális munkafolyamatokkal)
A Teamflow ötvözi a fizikai iroda hangulatát a valódi munkához tervezett eszközökkel. Mintha a csapata egy digitális loftba költözött volna – fehér táblák, megbeszélések és feladat táblák egy közös térben.
A közösségi funkciókra összpontosító Kumospace-szel ellentétben a Teamflow a koncentrált, valós idejű együttműködésre lett tervezve. Az egyes szobákban húzható alkalmazások, például feladat táblák és dokumentumok találhatók, így csapata brainstormingot folytathat, feladatokat oszthat ki és megbeszéléseket tarthat anélkül, hogy lapot kellene váltania.
A Teamflow legjobb funkciói
- Használja a térbeli hangot a beszélgetések természetes szegmentálásához
- Rendezzen spontán találkozókat az avatarok összehúzásával
- Rendeljen hozzá egyedi elrendezésű és jogosultságokkal rendelkező projektterületeket
- Könyvjelzőzzön megosztott erőforrásokat a tartós munkaterület-nézetekben
- Testreszabhatja a szobákat a különböző részlegek vagy funkciók igényeinek megfelelően.
A Teamflow korlátai
- A vizuális felület túlterhelő lehet a minimalisták számára.
- Nem ideális rendezvényekhez hasonló hálózatépítéshez vagy nagyszabású összejövetelekhez.
- Egyes fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
Teamflow árak
- Ingyenes: Legfeljebb 5 felhasználó számára
- Seed: 20 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként
Teamflow értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Teamflow-ról a valódi felhasználók?
Egy G2-es értékelő így ír:
A Teamflow mindenki számára élvezetessé és egyszerűvé teszi a napi távmunkát, és lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy jobb vállalati kultúrát teremtsen. Az alkalmazottak könnyedén megtalálhatják azokat a személyeket, akikkel szükség szerint beszélgetni szeretnének, anélkül, hogy kirekesztettnek vagy magányosnak éreznék magukat, amikor minden nap otthonról dolgoznak. Segít könnyebben lebontani a korlátokat, amikor mindenki új egymás számára, és a csapat tagjai közelebb érzik magukat egymáshoz.
A Teamflow mindenki számára élvezetessé és egyszerűvé teszi a napi távmunkát, és lehetővé teszi a munkáltató számára, hogy jobb vállalati kultúrát teremtsen. Az alkalmazottak könnyedén megtalálhatják azokat a személyeket, akikkel szükség szerint beszélgetni szeretnének, anélkül, hogy kirekesztettnek vagy magányosnak éreznék magukat, amikor minden nap otthonról dolgoznak. Segít könnyebben lebontani a korlátokat, amikor mindenki új egymás számára, és a csapat tagjai közelebb érzik magukat egymáshoz.
6. Spot (A legjobb könnyű csapatjelenlét és hangulat alapú együttműködéshez)
A Spot a virtuális irodai világ nyugodt, hangulatos sarka – olyan csapatok számára készült, akik értékelik a zajmentes kapcsolattartást. Egyszerű kialakításával, hangulatjelzőivel és térbeli hangzásával digitális zavaró tényezők nélkül teremt teret a valódi jelenlétnek.
A Kumospace témájú szobáival és avatár-centrikus felépítésével ellentétben a Spot tiszta és intuitív felületet kínál. Ideális kisebb, összetartó csapatok számára, akik együttműködni, bejelentkezni vagy csak együtt lenni szeretnének – a teljesítményorientált távoli kultúra nyomása nélkül.
Fedezze fel a legjobb funkciókat
- Osszon ki zónákat konkrét csapatok vagy munkafolyamatok számára
- Engedélyezze a kis hangerőjű környezeti hangokat a különböző szobákban
- Hozzon létre azonnali huddle tereket rövid megbeszélésekhez
- Integráljon könnyű csevegést az aszinkron bejelentkezésekhez
- Engedélyezze a privát, egy kattintással elérhető audiozónákat a menedzser 1:1-es beszélgetéseihez.
Fedezze fel a korlátokat
- Korlátozott skálázhatóság nagy csapatok vagy külső események esetén
- Nincs beépített projekt- vagy feladatkövető eszköz
- A funkciókészlet túl minimálisnak tűnhet a gyorsan növekvő startupok számára.
Azonnali árazás
- Ingyenes (legfeljebb 5 egyidejű felhasználó)
- Növekedés: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (35+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Spotról a valódi felhasználók?
Egy G2-es értékelő így fogalmaz:
A Spot megoldotta a távoli munkavégzés során a csapatok közötti szoros kapcsolatok fenntartásának folyamatos kihívását. A Spotra való áttérésünk új életet lehelt a távoli együttműködésbe. A testreszabás és az együttműködés zökkenőmentes ötvözésével a virtuális iroda koncepciója áthidalja a korábbi hiányosságokat. Ez a csapatok közötti kapcsolatok újjáépítéséhez, a termelékenység növeléséhez és a csapatszellem megújulásához vezetett.
A Spot megoldotta a távoli munkavégzés során a csapatok közötti szoros kapcsolatok fenntartásának folyamatos kihívását. A Spotra való áttérésünk új életet lehelt a távoli együttműködésbe. A testreszabás és az együttműködés zökkenőmentes ötvözésével a virtuális iroda koncepciója áthidalja a korábbi hiányosságokat. Ez a csapatok közötti kapcsolatok újjáépítéséhez, a termelékenység növeléséhez és a csapatszellem megújulásához vezetett.
7. ivCAMPUS (A legjobb akadémiai stílusú virtuális campusokhoz és strukturált együttműködéshez)
Ha a Zoomnak lenne campusza, és a Slack ütemezett módon működne, akkor az ivCAMPUS-t kapnád. A struktúra és az áttekinthetőség érdekében időbeosztáson alapuló elrendezést használ, szobaszintű adatvédelemmel, szerepkörökhöz igazodó hozzáféréssel és célorientált terekkel, mint például laborok, irodák vagy tantermek.
A Kumospace játékos, nyitott elrendezésével ellentétben az ivCAMPUS a rutinról és a szervezésről szól. Foglaljon szobákat, zárja le őket a megbeszélésekre, és kövesse nyomon a tevékenységeket a tér szerint. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek előre látható munkafolyamatokkal működnek.
Az ivCAMPUS visszahozza a fizikai irodák rendjét a távoli munkavégzésbe – ingázás nélkül.
Az ivCAMPUS legjobb funkciói
- Ismétlődő találkozókat ütemezhet be fix digitális terekbe.
- Hozzon létre „irodai munkaidőt” látható jelenlétblokkok segítségével.
- Mentorokat vagy vezetőket rendeljen konkrét zónákhoz az új munkatársak beillesztése érdekében.
- Használja a szobabejelentkezéseket a jelenléti arány vagy az elkötelezettség nyomon követéséhez.
- Testreszabhatja a felületet, hogy tükrözze a valódi iroda vagy campus elrendezését.
Az ivCAMPUS korlátai
- Kevésbé alkalmas spontán vagy társas csapatinterakciókhoz.
- A felület nagyon kreatív vagy agilis csapatok számára merevnek tűnhet.
- Más alkalmazásokhoz képest korlátozott harmadik féltől származó alkalmazásintegrációk
ivCAMPUS árak
- Alap: 11 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
ivCAMPUS értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Sococo (A legjobb választás a hagyományos irodai elrendezés kedvelőinek és a szétszórt csapatoknak)
Emlékszik még az alaprajzokra? A Sococo digitális formában hozza vissza őket. „Bejárhatja” a szobákat, megnézheti, ki van ott, és csatlakozhat a beszélgetésekhez, mintha egy valódi irodában lenne.
A Kumospace tematikus zónáival és vizuális stílusával ellentétben a Sococo egyszerű és strukturált. A tervrajzszerű elrendezés segít a távoli csapatoknak a szervezettség, a láthatóság és a koncentráció fenntartásában.
Ha csapata az újdonságok helyett a világosságot értékeli, a Sococo egy erős Kumospace alternatíva, amelyet a mindennapi működéshez fejlesztettek ki, nem csak különleges eseményekhez.
A Sococo legjobb funkciói
- Állítson be személyre szabott irodai térképeket címkézett szobákkal
- Koordinálja a találkozókat azáltal, hogy előre lefoglalja a tereket.
- Figyelje a csapat jelenlétét a szobák valós idejű kihasználtságának nyomon követésével.
- Rendeljen magánirodákat vagy csapatzónákat a kulcsfontosságú személyzetnek.
- Használja a virtuális huddle tereket az osztályspecifikus frissítésekhez.
- Készítsen egyedi elrendezéseket a különböző részlegek vagy helyszínek számára!
A Sococo korlátai
- A felhasználói felület elavultnak tűnhet az újabb platformokhoz képest.
- Nincs beépített feladat- vagy dokumentum-együttműködési funkció
- A strukturális elrendezésen túlmenő korlátozott testreszabási lehetőségek
Sococo árak
- Sococo: 14,99 USD/hó felhasználónként
- Sococo Unlimited: 24,99 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)
Sococo értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (20+ értékelés)
Mit mondanak a Sococo-ról a valódi felhasználók?
A Capterra egyik értékelése így szól:
A virtuális iroda elrendezése hasznos, hogy lássuk, ki találkozik kivel. Ez sokkal jobb, mint csak azt látni, hogy valaki online van, mint a Hangouts esetében, vagy online és telefonál, mint a Slack esetében. Nagyon hatékony, hogy láthatjuk, kik találkoznak. Ezenkívül könnyű be- és kilépni a találkozókból.
A virtuális iroda elrendezése hasznos, hogy lássuk, ki találkozik kivel. Ez sokkal jobb, mint csak azt látni, hogy valaki online van, mint a Hangouts esetében, vagy online és telefonál, mint a Slack esetében. Nagyon hatékony, hogy láthatjuk, kik találkoznak. Ezenkívül könnyű be- és kilépni a találkozókból.
9. Hopin/RingCentral (A legjobb nagy léptékű virtuális események és csúcstalálkozók szervezéséhez)
A legtöbb itt bemutatott opcióval ellentétben a Hopin (ma RingCentral) nem utánozza az irodát, hanem egy színpadot épít. Nagyszabású eseményekre, például termékbemutatókra, csúcstalálkozókra vagy többszálú webináriumokra tervezték, és olyan backstage eszközöket, hálózati társalgókat és strukturált üléstermeket kínál, amelyek messze meghaladják a szokásos találkozók kereteit.
Míg a Kumospace a szabad formájú interakcióra összpontosít, a Hopin kifinomult, nagy kapacitású eseményeket kínál olyan funkciókkal, mint napirendek, jegyvásárlás, virtuális standok és élő elemzések.
A Kumospace alternatívájaként tökéletes azoknak a csapatoknak, amelyeknek pontosságra és professzionalizmusra van szükségük – ideális ügyfelek, partnerek vagy bármilyen olyan esemény fogadására, ahol a hatás fontos.
A Hopin legjobb funkciói
- Több párhuzamos szakasz vagy szünetbeosztás beállítása
- Tervezzen márkás regisztrációs oldalakat és jegy típusokat
- Szponzori standok és interaktív bemutatótermek beágyazása
- Kezelje a háttérszemélyzet és az előadók hozzáférését a résztvevőktől függetlenül.
- Lehetővé teszi a gyors hálózatépítést véletlenszerű párosítással
- Kövesse nyomon a csapat elkötelezettségét a beépített elemző eszközökkel.
A Hopin korlátai
- Nem ideális a napi megbeszélések vagy alkalmi találkozók lebonyolításához.
- A technikai támogatás nélkül ez bonyolultnak tűnhet az első alkalommal használók számára.
- A magasabb szintű funkciók egyedi árazás mellett érhetők el.
Hopin árak
- Events Pro: 119 USD/hó szervezőnként
- Events Pro+: 239 USD/hó szervezőnként
- Events Enterprise: 359 USD/hó szervezőnként
Hopin értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (900+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Hopinról a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése így szól:
A funkciók és a beállítások egyszerű használata, valamint a RingCentral University, amely részletes lépéseket tartalmaz az esemény beállításához. Könnyű létrehozni a helyszínt, az ütemterveket és a márkázást. Tetszik, hogy az esemény és a regisztrációs oldalak személyre szabhatók, és könnyen és intuitív beállításokkal professzionális megjelenést kapnak.
A funkciók és a beállítások egyszerű használata, valamint a RingCentral University, amely részletes lépéseket tartalmaz az esemény beállításához. Könnyű létrehozni a helyszínt, az ütemterveket és a márkázást. Tetszik, hogy az esemény és a regisztrációs oldalak személyre szabhatók, és könnyen és intuitív beállításokkal professzionális megjelenést kapnak.
10. Gather (A legjobb gamifikált virtuális találkozóhelyekhez, meeting funkcióval)
Emlékszik még, amikor a születésnapi ünnepségek és a brainstorming ülések ugyanabban a teremben zajlottak? A Gather pixel-art avatarokkal, interaktív funkciókkal, például irodai térképekkel és a mozgásra reagáló térbeli hangokkal hozza át ezt az energiát az internetre. Nemcsak szórakoztató vizuális élményt nyújt, hanem elősegíti a kötetlen beszélgetéseket és a csapat természetes pillanatait is.
A Kumospace alternatívájaként a Gather teljes mértékben a játékhoz hasonló kialakításra és testreszabható terekre helyezi a hangsúlyt. A témájú szobáktól a közelségalapú interakciókig ötvözi a munkát és a játékot olyan módon, hogy az természetesnek tűnik – ideális azoknak a csapatoknak, akik a kapcsolattartást ugyanolyan fontosnak tartják, mint a termelékenységet.
Gyűjtse össze a legjobb funkciókat
- Tartsa csapattársait láthatóvá a képernyőn lebegő videóablakokkal
- Állítson be egyéni állapotokat projektlinkekkel vagy elérhetőségi jelzésekkel.
- Kezdje el azonnal a videohívásokat egyetlen kattintással
- Munkacsoportok hozzárendelése a spontán bejelentkezések egyszerűsítése érdekében
- Hátteret elmosó és zajszűrő funkciók engedélyezése
- Integrálja a könnyű naptár láthatóságot a napi munkafolyamatba
Korlátozások összegyűjtése
- A játékos megjelenés nem feltétlenül vonzó a formális vállalati csapatok számára.
- A beállítás és a bevezetés időigényes lehet nagyobb terek esetében.
- A böngésző teljesítménye régebbi gépeken vagy instabil internetkapcsolat esetén lassulhat.
Árak összegyűjtése
- Ingyenes
- Prémium: 7 USD/hó felhasználónként
Gyűjtsön értékeléseket és véleményeket
- G2: 4,9/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Gatherről a valódi felhasználók?
A G2 egyik értékelése szerint:
A Gatherben leginkább azt szeretem, hogy emberibbé teszi a távoli munkát. A hagyományos videokonferencia-eszközökkel ellentétben a Gather egy térbeli, játékos környezetet hoz létre, ahol „összefuthat” munkatársaival, átmehet a megbeszélésekre, vagy virtuális társalgókban töltheti az idejét. Visszahozza a spontaneitást és a kötetlen interakciókat, amelyek gyakran hiányoznak a távoli munkakörülményekből. Ráadásul a testreszabható terek és avatarok még vonzóbbá és egy kicsit szórakoztatóbbá teszik az együttműködést.
A Gatherben leginkább azt szeretem, hogy emberibbé teszi a távoli munkát. A hagyományos videokonferencia-eszközökkel ellentétben a Gather egy térbeli, játékos környezetet hoz létre, ahol „összefuthat” munkatársaival, átmehet a megbeszélésekre, vagy virtuális társalgókban töltheti az idejét. Visszahozza a spontaneitást és a kötetlen interakciókat, amelyek gyakran hiányoznak a távoli munkakörülményekből. Ráadásul a testreszabható terek és avatarok még vonzóbbá és egy kicsit szórakoztatóbbá teszik az együttműködést.
Építsen stabilitást távoli munkafolyamatába a ClickUp segítségével
Akár spontán bejelentkezéseket, teljes körű eseményeket szervez, akár a következő hibrid hetet tervezi, a legjobb virtuális irodai eszköz az Ön ritmusához igazodik, és nem fordítva.
Az avatár-vezérelt társalgóktól a nagy teljesítményű együttműködési központokig, ez a lista bemutatja, hogy számos lehetőség áll rendelkezésre a Kumospace helyettesítésére. Egyes eszközök struktúrát, mások energiát hoznak. És csak néhány hoz mindent egy fedél alá.
Ezért a ClickUp az ideális választás. Nem csak egy találkozóhely, hanem a munkaterületed, ütemező, űrlapkészítő, automatizálási motor és együttműködési táblád is.
Ha készen állsz az eszközeid központosítására és a csapatok közötti együttműködés megkönnyítésére, a ClickUp az all-in-one megoldásod.
Építsd meg okosabb, élesebb virtuális központodat. Regisztrálj a ClickUp-ra, hogy összehozd csapatodat, bárhol is legyenek.