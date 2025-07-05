A 11 legjobb FAQ szoftver és eszköz 2025-ben

Tudta, hogy az emberek 37%-a nem fejezi be az online vásárlást, mert nem tudott kérdést feltenni vagy választ találni? Ez hatalmas bevételkiesés, és mindezt csak azért, mert a fontos információk nem voltak könnyen elérhetők.

Az ügyfelek nem akarnak menükben böngészni vagy a támogatás válaszára várni. Csak gyors és egyértelmű válaszokat akarnak. Egy jól felépített GYIK oldal megkönnyítheti a dolgát, mert az ügyfelek által leggyakrabban keresett információkat tartalmazza.

A ügyfélszolgálati tudásbázis kézi létrehozása azonban hibalehetőségekkel járó folyamat, és sok időt vesz igénybe. A FAQ szoftver felgyorsítja a folyamatot azáltal, hogy segít a válaszok rendszerezésében, a tartalom gyors frissítésében, és akár mesterséges intelligenciát is felhasználva javaslatokat tesz arra, hogy ügyfelei valójában mit keresnek.

Ebben a cikkben felsoroljuk a legjobb FAQ szoftvereket, amelyekkel olyan tudásbázist építhet, amely valódi kérdésekre ad választ, időt takarít meg a támogató csapatának, és bizalmat ad az ügyfeleknek, hogy habozás nélkül hozzanak döntést.

Mit kell keresnie egy FAQ szoftverben?

Egy hasznos FAQ oldal alapja a megfelelő helpdesk szoftver, amely megkönnyíti a válaszok megtalálását és kezelését. Ehhez az alábbi tulajdonságokra kell figyelnie:

Intelligens keresés: Megérti a helyesírási hibákat, a kifejezéseket és a szándékot. Így még akkor is, ha a felhasználó nem tudja pontosan, hogyan fogalmazza meg a kérdését, releváns válaszokat kap.

AI-alapú javaslatok: AI-alapú javaslatokat generál népszerű témákhoz és válaszokhoz, és a felhasználói viselkedés alapján jeleníti meg a megfelelő információkat. Így kevesebb hiányosság lesz a támogatási tartalmakban.

Egyszerű tartalomkezelés: Drag-and-drop szerkesztőket, tömeges frissítéseket és verziókezelést kínál. Az ilyen FAQ-generátorok segítségével frissítheti a FAQ-kat anélkül, hogy minden változáskor át kellene kutatnia a CMS-t vagy fel kellene hívnia a fejlesztőt.

Zökkenőmentes integráció: Jól működik a meglévő eszközeivel, például a live chattel, a CRM-ekkel, a help deskekkel és a weboldalakkal, így tartalma ott jelenik meg, ahol az ügyfelek keresik.

Mobilbarát és SEO-barát: Mobilbarát FAQ-oldalakat hoz létre, és segít webhelyének jobb rangsorolásban azáltal, hogy megválaszolja a keresőmotorokban gyakran feltett kérdéseket. Egy jól optimalizált FAQ-oldal akár organikus forgalmat is generálhat.

Elemzési és visszajelzési eszközök: Megmutatják, mi működik és mi nem. Keressen olyan eszközöket, amelyek feltárják, mely kérdések kapják a legtöbb megtekintést, melyek vezetnek végül ügyfélszolgálati jegyekhez, és hol hagyják el az ügyfelek a weboldalt.

Testreszabás és márkaépítés: Lehetővé teszi, hogy a GYIK elrendezését a márka stílusához, betűtípusaihoz, színeihez, logóihoz és hangvételéhez igazítsa. Ez javítja a márka felismerhetőségét.

Felhasználói jogosultságok és munkafolyamatok: Lehetővé teszi a hozzáférési jogosultságok beállítását, hogy csak ellenőrzött és felhatalmazott személyek végezzenek frissítéseket.

Többnyelvű támogatás: Több nyelvet támogat, és megkönnyíti a különböző verziók fordítását és kezelését. Ez lehetővé teszi, hogy globális közönséget szolgáljon ki, és inkluzív márkaidentitást alakítson ki.

👀 Tudta? A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet.

A 11 legjobb FAQ szoftver egy pillanat alatt

Itt található a legjobb FAQ-eszközök legfontosabb funkcióinak, árainak és felépítésének rövid összefoglalása.

Eszközök A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp Minden méretű csapatnak szüksége van AI-alapú, kereshető tudásbázisokra, feladatkövetésre, automatizálásra és központosított erőforrás-kezelésre. Beépített mesterséges intelligencia, tudásmenedzsment, együttműködési eszközök, összekapcsolt keresés és tudásbázis-sablonok Ingyenes csomag elérhető; Vállalatok számára egyedi árak elérhetők Zendesk Közepes és nagyvállalatok, amelyek automatizált tudásbázis-frissítést keresnek AI-alapú Content Cue, automatizált tartalomblokkok, többnyelvű támogatás, testreszabható FAQ portálok Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 25 USD/ügynök/hónap-tól kezdődik. Stonly Kis- és középvállalkozások, amelyek interaktív FAQ portálokra szorulnak Interaktív FAQ cikkek, hibaelhárítási útmutatók, elemzések Egyedi árak Document360 Vállalatok, amelyeknek AI-alapú keresőeszközökre van szükségük a GYIK oldalukon AI-alapú keresés, GYIK-elemzések, gazdag tartalomszerkesztés, együttműködési eszközök Egyedi árak Help Scout Nagyméretű vállalkozások, amelyek AI-alapú ügyfélszolgálatot szeretnének bevezetni AI-s vázlatok és mentett válaszok, intuitív keresés, csevegés, elemzések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 55 dollár/hónaptól kezdődik. Support Hero Kis- és középvállalkozások, amelyek ügyfeleik igényeinek megfelelően szeretnék frissíteni GYIK-részlegeiket. Beágyazható widgetek, intelligens javaslatok, kereshető GYIK, jelentéskészítő eszközök Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 49 dollártól kezdődik havonta. HelpJuice Kis- és középvállalkozások, amelyek FAQ-kat szeretnének létrehozni Dinamikus FAQ-szerkesztés, azonnali tartalomjavaslatok, AI-asszisztens, többnyelvű támogatás Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 200 dollártól kezdődik havonta. Zoho Desk A hangulathoz igazodó FAQ-t bevezető vállalkozások Érzelemelemzés, AI-javaslatok és intuitív ügyfélportál Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára havi 7 dollártól kezdődik felhasználónként. Slab Kis- és középvállalkozások, amelyeknek szükségük van alkalmazotti kézikönyvekre Valós idejű együttműködési eszközök, elemzések, verziókezelés, ellenőrzési munkafolyamatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 8 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. HappyFox Közepes és nagyvállalatok, amelyeknek közösségi médiára alkalmas GYIK-ekre van szükségük Támogatási tartalom a közösségi médiához, teljesítménykövetés és fejlett keresősáv Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 29 USD/ügynök/hónap-tól kezdődik. HelpCrunch Többnyelvű támogatást igénylő vállalkozások Automatikus fordítások, AI-alapú szerkesztő, csevegő widget Nincs ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 15 dollártól kezdődik havonta.

A 11 legjobb FAQ szoftver

Most, hogy már tudja, milyen a megfelelő FAQ szoftver, íme a legjobb lehetőségek, amelyeket megnézhet. Ne feledje a kötelező funkciókat, és válassza ki a cégének legmegfelelőbbet.

1. ClickUp (A legjobb integrált dokumentumok, feladatok és belső GYIK-ekhez)

Készítsen és szervezzen részletes tudásbázist a ClickUp Knowledge Management segítségével.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelyet könnyedén testreszabhat tudásmenedzsment és FAQ szoftverként.

A platform együttműködési eszközöket kínál, amelyek segítségével csapata közösen készíthet segítségnyújtási cikkeket, azonosíthatja a meglévő tudásbázis hiányosságait, és minden információt egy helyen tárolhat.

A ClickUp Knowledge Management segítségével testreszabható Wiki segítségével egyetlen megbízható információforrást hozhat létre. A munkaterületen belül rendszerezheti a belső tudásdokumentumokat, wikiket, támogatási feladatokat és megjegyzéseket, ezzel értékes időt takaríthat meg és csökkentheti a több forrásban való keresés szükségességét.

Unod már, hogy egy információért mappákat, Slack üzeneteket és régi e-maileket kell átkutatnod? A ClickUp Docs mindent egy helyen tárol, rendezett, együttműködésen alapuló és könnyen frissíthető.

Különböző csapatokkal tudsz tudáscikkeket, kézikönyveket és GYIK-szakaszokat létrehozni, csapattársakat megjelölni, feladatokat közvetlenül a dokumentumból kiosztani, megjegyzéseket hagyni és dokumentumokat munkafolyamatokhoz kapcsolni.

Készítsen segítségcikkeket és GYIK-eket a ClickUp Docs segítségével

Például, ha ügyfélszolgálati csapata belső FAQ oldalt készít, létrehoz egy „Ügyfélkérdések” nevű dokumentumot, felosztja azt olyan szakaszokra, mint „Számlázás”, „Bejelentkezési problémák” és „Funkciókérés”, majd minden szakaszt egy-egy csapattaghoz rendel.

Az élő szerkesztés és a valós idejű visszajelzéseknek köszönhetően a dokumentum egy élő tudásbázissá fejlődik, amelyet mindenki kereshet, frissíthet és használhat. Beágyazott oldalakat is hozzáadhat, médiát beágyazhat, és fejlett jogosultságokkal szabályozhatja a megosztást.

Emellett beépített mesterséges intelligenciát, a ClickUp Brain-t is kap, amely összekapcsolja vállalatának kollektív tudását, lehetővé téve az információkhoz való azonnali hozzáférést és a rutin feladatok automatizálását.

Jobb keresési eredményeket kaphat a ClickUp mesterséges intelligenciával működő keresőjével és tudáskezelő rendszerével.

Megkérheti, hogy azonosítsa a tudásbázisában lévő hiányosságokat, és javasoljon GYIK-eket és súgócikk-témákat az ügyfélszolgálati portálok gazdagításához.

Az ügyfélszolgálati csapat a Brain segítségével azonnali és pontos válaszokat adva az ügyfelek kérdéseire, gyors segítséget tud nyújtani.

A ClickUp Brain képes feltárni a függőségeket, összekapcsolni a hasonló feladatokat, és kontextusfüggő, valós idejű válaszokat generálni a feladatokból, dokumentumokból és projektekből a csatlakoztatott AI segítségével. A javasolt teendőket akár egyetlen kattintással feladatokká is alakíthatja.

Hozzon létre egy központi tudásmenedzsment rendszert a ClickUp Connected Search segítségével.

A ClickUp Connected Search segítségével több mint 1000 alkalmazást kapcsolhat össze, többek között a Google Drive-ot, a Slacket, a Jirát, a Salesforce-ot és még sok mást. Így egyetlen helyen érheti el az összes tudásmenedzsment-tartalmát.

Ezenkívül ez a funkció tiszteletben tartja a szervezet adatvédelmi beállításait, biztosítva, hogy csak az engedélyezett felhasználók férhessenek hozzá bizonyos információkhoz. Ez a biztonsági intézkedés fenntartja a titkosságot, miközben elősegíti a csapatok közötti zökkenőmentes együttműködést.

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre súgócikkeket, és tartsa őket egy helyen rendezve olyan vállalati együttműködési eszközökkel , mint a ClickUp Docs.

Állítson be egy szabványos keretrendszert a csapatok számára, hogy létrehozzák és rendszerezzék a tudáscikkek, GYIK-ek és források digitális könyvtárát a ClickUp Tudásbázis sablon segítségével.

Készítsen könnyedén bevezető dokumentumokat és belső kézikönyveket a munkavállalói kézikönyv sablonok segítségével.

A ClickUp Brain segítségével azonosítsa a tudásbázis hiányosságait, és készítsen javítási javaslatokat.

A ClickUp korlátai

A kezdőknek eleinte kissé túlterhelőnek tűnhetnek a kiterjedt funkciók.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Thomas Clifford, a TravelLocal termékmenedzsere így nyilatkozik:

A ClickUp-ot használjuk minden projekt- és feladatkezeléshez, valamint tudásbázisként. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos egyéb felhasználási esetre is alkalmazzuk, beleértve a folyamatábrákat, az üdülési kérelmeket és a munkafolyamatokat. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékben tudjuk megvalósítani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.

2. Zendesk (a legjobb automatizált tudásbázis-frissítéshez)

a Zendesk segítségével.

A Zendesk kiemelkedik mesterséges intelligenciával támogatott funkcióival, például a tartalmi jelzésekkel, amelyek gépi tanulást használnak a tudásbázis hiányosságainak azonosítására, új cikkek javaslatára és az elavult tartalmak felülvizsgálatra jelölésére.

Ez a jegyrendszer-szoftver tartalomblokkokat is kínál, így újrafelhasználható információkat, például szövegeket, képeket és videókat hozhat létre, és beillesztheti azokat több cikkbe és GYIK-oldalra. Amikor egy tartalomblokk frissül, az összes, azzal a blokkkal rendelkező tartalom automatikusan frissül, biztosítva a segítségközpont egységességét.

Ezenkívül a Zendesk tudáskezelő platformja több mint 40 nyelven támogatja a többnyelvű tartalmakat, testreszabható témákkal illeszkedik az Ön márkájához, és integrálható különböző ügyfélszolgálati csatornákkal, beleértve a chatbotokat és az élő csevegést is.

A Zendesk legjobb funkciói

Adjon releváns válaszokat az AI-alapú Content Cues segítségével, amely javaslatokat ad a támogató csapatának, hogy mit írjon legközelebb.

Gyorsítsa fel a problémamegoldást a fejlett keresési funkciók és az AI ügynökök segítségével.

Tartsa naprakészen a súgó tartalmát a verziókezelés és a jóváhagyási munkafolyamatok segítségével, amelyekre támogató csapata támaszkodhat.

Testreszabhatja a GYIK oldalak megjelenését, hogy azok illeszkedjenek a márkájához, anélkül, hogy kódolnia kellene.

Integrálja zökkenőmentesen a Zendesk jegyrendszerével, hogy az ügyintézők és a felhasználók egy helyen hozzáférhessenek a releváns válaszokhoz.

A Zendesk korlátai

Néhány fejlett funkció komplex beállítási folyamatot igényel.

Ez a FAQ szoftver meredek tanulási görbével rendelkezik.

Zendesk árak

Támogatási csapat: 25 USD/ügynök havonta

Suite Team: 69 USD/ügynök havonta

Suite Professional: 149 USD/ügynök havonta

Suite Enterprise: Egyedi árazás

Zendesk értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 csillag (több mint 6200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 csillag (több mint 4000 értékelés)

📖 Olvassa el még: Hogyan javíthatja az emberek élményét a munkahelyi kultúra fejlesztése érdekében

3. Stonly (a legjobb interaktív FAQ oldalak létrehozásához)

Az interaktív tartalom 52,6%-kal nagyobb érdeklődést vált ki, mint a statikus formátumok. A Stonly segítségével interaktív útmutatókat, tudásbázisokat és GYIK oldalakat hozhat létre, amelyek nem csak információkat adnak át, hanem lépésről lépésre végigvezetik a felhasználókat a folyamaton.

A vezérelt tartalmakon túl ez az ügyfélszolgálati szoftver olyan funkciókkal tűnik ki, mint az intelligens elágazási logika, a hatékony elemzés és a Zendesk és Intercom eszközökkel való zökkenőmentes integráció.

Azok számára készült, akik csökkenteni szeretnék a jegyek számát, növelni az ügyfelek elégedettségét, és lehetővé tenni a felhasználók számára, hogy saját maguk oldják meg a problémákat.

A Stonly legjobb funkciói

Készítsen lépésről lépésre interaktív FAQ cikkeket

A testreszabható önkiszolgáló útmutatók segítségével a felhasználók maguk oldhatják meg a problémákat.

Használja az elágazási logikát a tartalom személyre szabásához és az ügyfélszolgálati élmény javításához.

Kövesse nyomon a teljesítményt elemzésekkel, hogy lássa, melyik GYIK oldja meg a problémákat, és melyikeket kell frissíteni.

Segítsen ügyfélszolgálati csapatának jobb szolgáltatást nyújtani és időt megtakarítani a vezetett válaszokkal.

A Stonly korlátai

Ez a FAQ eszköz automatizálást és SSO-t csak az enterprise csomagban kínál.

A nagyvállalatok számára egyes funkciók korlátozónak bizonyulhatnak.

Stonly árak

Kisvállalkozások: Egyedi árak

Vállalati: Egyedi árazás

Stonly értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 csillag (130+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Stonlyról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A útmutatók megközelítése nagyon intuitív és felhasználóbarát, a dolgokat több könnyen követhető lépésre bontja! A háttérfelület nagyon könnyen használható, ugyanakkor hatékony is. A Stonly használatával valóban egyszerűbbé válik a tartalom a végfelhasználók számára!

A útmutatók megközelítése nagyon intuitív és felhasználóbarát, a dolgokat több könnyen követhető lépésre bontja! A háttérfelület nagyon könnyen használható, ugyanakkor hatékony is. A Stonly használatával valóban egyszerűbbé válik a tartalom a végfelhasználók számára!

4. Document360 (A legjobb azonnali FAQ portál és tudásbázis cikkek létrehozásához)

A támogatási vezetők 73%-a szerint a ügyfelek ma már gyorsabb, személyre szabottabb támogatást várnak el, de csak 42% érzi úgy, hogy valóban ezt nyújtja nekik. A Document360 segít megszüntetni ezt a különbséget azzal, hogy azonnali súgócikkeket generálhat egy tiszta, könnyen navigálható FAQ portálon.

Az ügyfelek a tudásbázis fejlett keresősávját használva gyorsan megtalálhatják a releváns válaszokat, anélkül, hogy jegyet kellene nyitniuk. A rendszer támogatja a gazdag tartalomszerkesztést, a verziótörténetet és több mint 30 nyelv többnyelvű támogatását is.

Részletes elemzéseket kap, amelyekből megtudhatja, mi működik és mi nem, valamint integrálhatja olyan eszközöket, mint a Zendesk, az Intercom és a Microsoft Teams, hogy támogatási ökoszisztémája összekapcsolt és hatékony maradjon.

A Document360 legjobb funkciói

Használja az AI-alapú keresőt és az Ask Eddy-hez hasonló eszközöket, hogy gyorsan megtalálja a releváns válaszokat.

Központi tudásbázist kínáljon, hogy az ügyfelek gyors megoldásokat kapjanak a gyakori ügyfélproblémákra.

Részletes információkat kaphat arról, hogy mely cikkek hasznosak, és hol hagyják el a felhasználók az oldalt.

Személyre szabhatja ügyfélszolgálati központját a márkaépítéshez és az elrendezéshez kapcsolódó hatékony testreszabási lehetőségekkel.

Segítsen ügyfélszolgálati csapatának a belső jegyzetek és verziókövetés segítségével könnyedén együttműködni.

Egyszerűsítse a tudásmenedzsmentet szervezett kategóriákkal és címkékkel

A Document360 korlátai

Ez a tudásbázis-szoftver nem engedi az ügyfeleknek, hogy értesítéseket engedélyezzenek a kívánt GYIK cikkekhez.

Nem olyan intuitív, mint más tudásbázis-eszközök.

A Document360 árai

Professzionális: Egyedi árazás

Üzleti: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Document360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 csillag (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 csillag (több mint 240 értékelés)

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

5. Help Scout (A legjobb AI-alapú ügyfélszolgálathoz)

Tudta, hogy a szolgáltató szakemberek 63%-a úgy véli, hogy a generatív mesterséges intelligencia segít nekik gyorsabban kiszolgálni az ügyfeleket?

A Help Scout mesterséges intelligencia alapú eszközöket kínál az ügyfélszolgálathoz. Az ügyfelek a mesterséges intelligencia alapú kereső segítségével a megfelelő információkat megtalálhatják anélkül, hogy több oldalt kellene átnézniük. Ezenkívül a mesterséges intelligencia alapú javaslatok segítségével az ügyfélszolgálati csapat gyorsabban és hatékonyabban tud válaszolni.

Ez a FAQ szoftver lehetővé teszi, hogy a tudásbázist a márkájához igazítsa, nyomon kövesse, mely cikkek segítenek valóban az ügyfeleknek, és könnyedén összekapcsolja az e-mail és chat ügyfélszolgálattal.

A Help Scout legjobb funkciói

Használjon jelentéskészítő eszközöket, hogy nyomon követhesse, mennyire segítik az ügyfeleket a GYIK-cikkek és a tudásbázis.

Automatizálja a csevegések hozzárendelését és címkézését a hatékonyság javítása érdekében

Gyorsan készítsen választervezeteket az AI-tervezetek és a mentett válaszok segítségével

Az AI-alapú intelligens kereső és chatbotok segítségével azonnal válaszolhat, és gyorsan megadhatja a megfelelő információkat.

Hozzon létre egy egyszerű, felhasználóbarát ügyfélportált, ahol a felhasználók bármikor segítséget találhatnak.

Hozzáférjen a tudásbázishoz útközben is a teljesen reszponzív mobilalkalmazásokkal.

A Help Scout korlátai

Bár az AI-képességek hasznosak, ez nem a legátfogóbb FAQ-eszköz nagyvállalatok számára.

Ez a FAQ szoftver nem kínál fontos tudásbázis-sablonokat.

Help Scout árak

Örökre ingyenes

Standard: 55 USD/hó

Plusz: 83 USD/hó

Help Scout értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Help Scoutról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Helpscout az elsődleges platform, amelyet ügyfeleink számára használunk. A legtöbb ügyfelünknek szüksége van tudásbázisra az üzleti tevékenységéhez, valamint élő csevegéses támogatásra. Ezért Helpscout segítségével tudásbázist hoztunk létre számukra, és engedélyeztük az élő csevegés opciót is. A fő felhasználási terület az, hogy önkiszolgáló támogatást nyújtsunk a felhasználóknak anélkül, hogy támogatást kellene kérniük, és ez eddig remekül működik.

A Helpscout az elsődleges platform, amelyet ügyfeleink számára használunk. A legtöbb ügyfelünknek szüksége van tudásbázisra az üzleti tevékenységéhez, valamint élő csevegéses támogatásra. Ezért Helpscout segítségével létrehoztunk számukra egy tudásbázist, és engedélyeztük az élő csevegés opciót is. A fő felhasználási cél az, hogy a felhasználók önkiszolgáló támogatást kapjanak anélkül, hogy a támogató személyzethez kellene fordulniuk, és ez eddig remekül működik.

6. Support Hero (A legjobb a GYIK-trendek elemzéséhez és az önkiszolgálás ösztönzéséhez)

Ügyfelei közvetlenül az ügyfélszolgálati oldalra lépnek, anélkül, hogy előbb megnéznék a tudásbázist? A Support Hero intelligens kapcsolatfelvételi oldala arra ösztönzi őket, hogy először nézzék meg a GYIK portált és a tudásbázist, mielőtt jegyet nyitnának vagy felhívnák az ügyfélszolgálatot.

Ez a FAQ szoftver megkönnyíti a FAQ tartalom kezelését és frissítését anélkül, hogy fejlesztőkre kellene támaszkodnia. Beépített tudáskezelő rendszere segít mindent rendszerezni, így csapata a fontos dolgokra koncentrálhat.

Kereshető FAQ-adatbázist hozhat létre, beágyazhatja azt oda, ahol a felhasználóknak segítségre van szükségük, és akár személyre szabhatja önkiszolgáló portálját, hogy az illeszkedjen márkájához. Emellett zökkenőmentesen integrálható más, már használt ügyfélszolgálati eszközökkel is.

A Support Hero legjobb funkciói

Segítsen ügyfeleinek gyorsabban megtalálni a válaszokat a lekérdezéseik alapján intelligens cikkjavaslatokkal.

Testreszabhatja a kapcsolatfelvételi űrlapot és a tudásbázist, hogy azok illeszkedjenek a márkájához, és zökkenőmentes élményt nyújtsanak.

Könnyen integrálható a meglévő ügyfélszolgálati platformjával a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

Hozzáférhet a jelentésekhez, amelyekből megtudhatja, mit keresnek az ügyfelek a GYIK oldalon, és mely cikkekkel interagálnak a leginkább.

A Support Hero korlátai

A felület kissé elavultnak tűnik.

A GYIK elrendezésének testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Support Hero árak

Kis csomag: 49 USD/hó

Közepes csomag: 99 USD/hó

Nagy tervezet: 199 USD/hó

Vállalati csomag: Egyedi árazás

Support Hero értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: Az agy aktívan törli azokat az információkat, amelyekről úgy gondolja, hogy nincs rájuk szükséged. Ezt a folyamatot motivált felejtésnek nevezik. Tehát igen, valószínűleg stratégiai lépés volt, hogy elfelejtetted a középiskolai algebrát.

7. HelpJuice (A legjobb szöveges és videós GYIK-tartalmak létrehozásához és beágyazásához)

A Helpjuice a GYIK-elemzés és a tudásmenedzsment mellett sokoldalú súgócikk-szerkesztőt is kínál. Támogatja a WYSIWYG és a Markdown formátumokat, a média beágyazását és a drag-and-drop feltöltést. Így mind a technikai, mind a nem technikai csapat tagjai hatékonyan hozzájárulhatnak a tudásbázishoz.

A FAQ platform AI-alapú fordítást kínál több mint 300 nyelven, kulcsszó-javaslatokat, kapcsolódó cikkek linkelését, valamint chatbotot/segítségsávot az azonnali válaszokhoz.

Egyéb funkciók: szerepkörökön alapuló hozzáférés, egyszeri bejelentkezés (SSO), GDPR-megfelelőség és több mint 100 előre elkészített integráció, például Slack, Zendesk, Salesforce, Zapier stb.

A HelpJuice legjobb funkciói

Kövesse nyomon a cikkek teljesítményét, és azonosítsa a tartalmi hiányosságokat az elemzési és jelentési eszközök segítségével.

Építsen be keresési funkciót egy AI asszisztenssel, amely segít a felhasználóknak gyorsan megtalálni a releváns információkat és a pontos válaszokat.

Hozzon létre egy strukturált, tiszta és intuitív elrendezésű FAQ részt!

Adjon pontos válaszokat belső tartalomblokkok és cikkek összekapcsolásával.

Támogassa ügyfélszolgálati munkatársait azonnali tartalmi javaslatokkal és szerkesztő eszközökkel.

Ágyazzon be videókat, figyelmeztetéseket és formázott blokkokat, hogy a tartalom vonzó és hasznos maradjon.

A HelpJuice korlátai

A fejlett funkciók miatt az interfész első használatkor túlterhelőnek tűnhet.

Az ára magasabb, mint más FAQ szoftvereké, és az AI funkciókért külön kell fizetni.

HelpJuice árak

200 USD/hó

HelpJuice értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 csillag (190+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 csillag (90+ értékelés)

Mit mondanak a HelpJuice-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A háttérrendszer rendkívül felhasználóbarát, ami gyors és stresszmentes tudásbázis-beállítást tett lehetővé. Ez jelentősen csökkentette a beérkező támogatási kérdések számát. A felépítésük, tárolási lehetőségeik és képzési erőforrásaik kiválóak. Ami igazán kiemelkedő, az a folyamatos támogatás – még a regisztráció után is a csapatuk rendszeresen felveszi velünk a kapcsolatot hasznos tippekkel és frissítésekkel.

A háttérrendszer rendkívül felhasználóbarát, ami gyors és stresszmentes tudásbázis-beállítást tett lehetővé. Ez jelentősen csökkentette a beérkező támogatási kérdések számát. A felépítésük, tárolási lehetőségeik és képzési erőforrásaik kiválóak. Ami igazán kiemelkedő, az a folyamatos támogatás – még a regisztráció után is a csapatuk rendszeresen felveszi velünk a kapcsolatot hasznos tippekkel és frissítésekkel.

8. Zoho Desk (a legjobb automatizált támogatás az ügyfelek véleménye szerint)

Az ügyfelek 71%-a személyre szabott interakciókat vár el a vállalkozásoktól, és 76%-uk frusztrált, ha ez nem történik meg. A Zoho Desk segít megérteni az ügyfél pontos érzéseit, és AI-alapú segítséget kínál a probléma hatékony megoldásához.

Ez az ügyfélszolgálati platform beépített tudásbázisával, testreszabható önkiszolgáló portáljaival és globális csapatok számára nyújtott többnyelvű támogatásával is kiemelkedik. A tartalmakat könnyen navigálható kategóriákba rendezheti, nyomon követheti, melyik GYIK-cikkek a leghasznosabbak a felhasználók számára, és automatizálással csökkentheti a jegyek számát.

A Zoho egyéb eszközeibe és harmadik féltől származó alkalmazásokba való zökkenőmentes integrációval támogató csapata minden csatornán konzisztens, hatékony segítséget tud nyújtani.

A Zoho Desk legjobb funkciói

Elemezze az ügyfelek véleményét valós időben AI-alapú eszközökkel

Testreszabhatja tudásbázisát kategóriákkal és címkékkel.

Intuitív és többnyelvű ügyfélportálon keresztül kínáljon önkiszolgálást

Automatizálja a jegyek kiosztását, az eskalációkat és a nyomon követést

Kövesse nyomon a csapat teljesítményét a beépített irányítópultok és jelentések segítségével.

Zökkenőmentesen integrálható a Zoho alkalmazásokkal és harmadik féltől származó platformokkal

A Zoho Desk korlátai

A fejlett funkciók magasabb árkategóriákban érhetők el.

A harmadik féltől származó eszközökkel való integrációhoz gyakran további konfigurációra van szükség.

Zoho Desk árak

Express: 7 USD/felhasználó/hónap

Alapcsomag: 14 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 23 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 40 USD/felhasználó havonta

Zoho Desk értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 csillag (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 csillag (több mint 2000 értékelés)

👀 Tudta? A tudásmunkások átlagosan napi 6 kapcsolatot tartanak fenn a munkahelyükön.

9. Slab (A legjobb a munkavállalók számára készült tudásbázisok létrehozásához)

Munkavállalói kézikönyv és belső útmutatók nélkül csapataid órákat töltenek majd a válaszok keresésével és az információk ismétlésével, pazarolva az időt és energiát, amelyet értelmesebb munkára fordíthatnának.

A Slab ezt a problémát hivatott megoldani azzal, hogy segít a csapatoknak belső tudásbázis létrehozásában, megosztásában és karbantartásában. Akár új munkatársakat vesz fel, akár központi információforrást épít minden részleg számára, a Slab segítségével könnyen rendszerezheti és hozzáférhetővé teheti az információkat.

Az alapfunkciókon túl ez a tudásmenedzsment eszköz zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Slack, a Google Drive, a GitHub és a Notion. Intuitív szerkesztője támogatja a Markdown-t, a megemlítéseket és a beágyazott struktúrát, így egyszerűen hozhat létre tiszta, olvasható tartalmakat.

A Slab legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet említések, megjegyzések és verziókövetés segítségével.

Építsen be olyan keresési funkciót, amely a csatlakoztatott eszközökből vonja le az eredményeket.

Kövesse nyomon az elkötelezettséget elemzési és jelentési eszközökkel

Ellenőrizze a hozzáférést felhasználói jogosultságokkal és szerepkörökön alapuló beállításokkal.

Tartsa friss a tartalmat frissítési emlékeztetővel és ellenőrzési munkafolyamatokkal

Helyezzen el linkeket, képeket és kódblokkokat közvetlenül a GYIK szakaszba.

Lapkorlátozások

Ez a FAQ szoftver új felhasználók számára kissé bonyolultnak tűnhet.

A jogosultsági rendszer gyakran korlátozó

Árkategóriák

Örökre ingyenes

Startup: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Slab értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 csillag (280+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 csillag (30+ értékelés)

Mit mondanak a Slabról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Slab-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűvé teszi a tudásmegosztást és az együttműködést. Tiszta felülete és hatékony keresési funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan megtalálják és megosszák a tartalmakat. Ráadásul a Slack és a Google Drive eszközökkel való zökkenőmentes integráció révén minden egy helyen marad, ami rendkívül hatékonnyá teszi a csapat munkáját.

A Slab-ban leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerűvé teszi a tudásmegosztást és az együttműködést. Tiszta felülete és hatékony keresési funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan megtalálják és megosszák a tartalmakat. Ráadásul a Slack és a Google Drive eszközökkel való zökkenőmentes integráció révén minden egy helyen marad, ami rendkívül hatékonnyá teszi a csapat munkáját.

10. HappyFox (A legjobb a közösségi médiára kész tudásbázis létrehozásához)

A közösségi média már nem csak mémek és marketing céljára szolgál. A HappyFox segítségével létrehozhat egy megosztható, közösségi médiára kész tudásbázist, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy közvetlenül a közösségi média fiókjukból érjék el a válaszokat.

Rendkívül egyszerű a GYIK-tartalom szervezése, a beépített elemző eszközökkel nyomon követhető, hogy mi működik jól, és a változásoknak megfelelően frissítheti az információkat. Tiszta, kereshető felületet kap, amelyet a támogató csapata és az ügyfelei is szívesen használnak majd.

A HappyFox legjobb funkciói

Készítsen FAQ-szakaszokat a közösségi médiához, hogy ott támogassa az ügyfeleket, ahol éppen vannak.

Rendezze a cikkeket áttekinthető, könnyen navigálható kategóriákba

Kövesse nyomon a teljesítményt a beépített elemzési és jelentéskészítő eszközökkel

Segítsen ügyfeleinek a gyors, intuitív keresősáv segítségével megtalálni a válaszokat

Reszponzív dizájnnal biztosítson mobilbarát hozzáférést

Hozzon létre privát vagy belső tartalmakat támogató csapatának

A HappyFox korlátai

A felhasználói felület nehézkes

Ez a tudásmenedzsment platform drágább, mint más FAQ szoftverek.

HappyFox árak

Alap: 29 USD/ügynök havonta

Csapat: 69 USD/ügynök havonta

Pro: 199 USD/ügynök havonta

Enterprise Pro: Egyedi árazás

HappyFox értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (90+ értékelés)

11. HelpCrunch (A legjobb a súgócikkek automatikus fordításához)

A HelpCrunch automatikusan lefordítja a súgócikkeket, így az ügyfelek saját nyelvükön kaphatnak támogatást, és Ön globális közönséget is kiszolgálhat. Mesterséges intelligenciával működő szerkesztője pedig gyerekjátékká teszi a GYIK írását és frissítését, javításokat javasol és segít Önnek, hogy gyorsan világos, hasznos tartalmat készítsen.

A tudásbázist teljes mértékben a webhelyéhez igazíthatja. Ha pedig interaktív megoldást szeretne, adjon hozzá egy csevegő widgetet, hogy az ügyfelek a weboldalt elhagyása nélkül kapjanak valós idejű segítséget. A Telegram, Facebook stb. csevegések, e-mailek és üzenetek közös beérkező levelesládája segít javítani a hatékonyságot.

A HelpCrunch legjobb funkciói

A súgócikkek automatikus fordítása többnyelvű támogatáshoz

Javítsa a GYIK tartalmát egy AI-alapú szerkesztővel

Személyre szabhatja a GYIK portált a logójával, színeivel és márkájával.

Adjon hozzá egy csevegő widgetet a valós idejű támogatáshoz

A HelpCrunch korlátai

A FAQ szoftver nem kínál IP-korlátozást és kétfaktoros hitelesítést.

Az Android-alkalmazás nem olyan robusztus, mint a webes platform.

HelpCrunch árak

Alap: 15 USD/hó

Pro: 25 USD/hó

Korlátlan: 620 USD/hó

HelpCrunch értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 csillag (200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 csillag (190+ értékelés)

Mit mondanak a HappyFoxról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A rendszer igényeinkhez igazítható, így gyorsan és hatékonyan tudjuk kezelni az ügyfelek kérdéseit. Ennek a csevegőnek köszönhetően már nem maradunk le egyetlen potenciális ügyfélről sem, függetlenül attól, hogy mikor lépnek kapcsolatba velünk.

A rendszer igényeinkhez igazítható, így gyorsan és hatékonyan tudjuk kezelni az ügyfelek kérdéseit. Ennek a csevegőnek köszönhetően már nem maradunk le egyetlen potenciális ügyfélről sem, függetlenül attól, hogy mikor lépnek kapcsolatba velünk.

🧠 Érdekes tény: Az Ebbinghaus-féle felejtési görbe szerint az emberek egy héten belül az új információk 90%-át elfelejtik, ha nem erősítik meg azokat. Ezért léteznek a belső wikik!

Készítsen jobb FAQ-élményeket a ClickUp segítségével

A listán szereplő minden FAQ eszköz valami értékeset kínál. Néhányuk kiválóan alkalmas alapvető önkiszolgálásra, míg mások AI funkcióikkal vagy testreszabási lehetőségeikkel tűnnek ki. Ha azonban egy hatékony, mindent magában foglaló tudáskezelő platformot keres, amely túlmutat a FAQ-kon, akkor a ClickUp a legjobb választás.

A strukturált dokumentumok és AI-alapú válaszok létrehozásától a különböző alkalmazásokból tartalmakat összegyűjtő Connected Search funkcióig a ClickUp segít csapatának olyan GYIK- és tudásbázisokat létrehozni, amelyeket valóban használnak.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és biztosítsa ügyfeleinek és ügyfélszolgálati munkatársainak a várt áttekinthetőséget.