Ingyenes alkalmazotti feljegyzés sablonok HR-esek és vezetők számára

Lássuk be: a munkahelyi viselkedéssel vagy teljesítményproblémákkal való foglalkozás soha nem tartozik a nap legkedvesebb feladata közé. De a HR-szakemberek, vezetők és csapatvezetők számára ez elengedhetetlen része a produktív munkahely fenntartásának.

Egy jól felépített alkalmazotti értékelési űrlap megkönnyíti ezt a folyamatot. Biztosítja az alkalmazotti információk, az incidensek részletei, a korábbi figyelmeztetések és a válaszok következetes dokumentálását, védve ezzel mind a szervezetet, mind az érintett alkalmazottat.

Ez az útmutató ingyenes, testreszabható sablonokat kínál, amelyek segítségével professzionálisan dokumentálhatja az olyan problémákat, mint a gyenge teljesítmény, a szakszerűtlen viselkedés és a munkavállalók figyelmeztetései. Olvassa el!

🔎 Tudta? Van egy népszerű (és néha vitatott) „visszajelzés szendvics” módszer. Ez azt jelenti, hogy a konstruktív kritikát két réteg pozitív visszajelzéssel párnázzuk. Mint egy ízletes, de néha rendetlen módszer a hírek közlésére! 🥪➡️

Mik azok az alkalmazotti értékelési sablonok?

Az alkalmazotti feljegyzés sablon egy kész űrlap, amely segít rögzíteni az incidens részleteit, az alkalmazott adatait, valamint a konkrét teljesítménybeli problémákat vagy a nem megfelelő magatartást.

Ezek a sablonok zökkenőmentesebbé, következetesebbé és jogilag helytállóbbá teszik a fegyelmi eljárást. Felépítésük összhangban van az alkalmazotti kézikönyvvel, helyet biztosítanak az alkalmazottak megjegyzéseinek, és hivatalos dokumentumként szolgálnak a jövőbeni hivatkozáshoz.

Ha tehát alkalmazott-értékelési sablont használ, akkor:

Időt takaríthat meg és elkerülheti a találgatásokat

Készítsen egységes fegyelmi intézkedési űrlapokat

Biztosítsa a vonatkozó munkaügyi törvények betartását

Dokumentálja a korábbi figyelmeztetéseket és szóbeli figyelmeztetéseket

Tartsa fenn a titkosságot és a professzionalizmust

Tegyük fel, hogy egy alkalmazott többször is késik. Szóbeli figyelmeztetést ad neki, de semmi sem változik. Az alkalmazotti értékelési űrlapon keresztül írásbeli figyelmeztetéssel hivatalosan dokumentálhatja a viselkedést, felvázolhatja az elvárt viselkedést, és egyértelmű utat jelölhet ki a teljesítmény javításához.

➡️ Olvassa el még: A legjobb teljesítményértékelési sablonok az alkalmazottak fejlődésének elősegítéséhez

15 legjobb alkalmazotti értékelési sablon a munkahelyen

Íme a legjobb ingyenes sablonok, amelyek segítségével világos, strukturált formában dokumentálhatja az alkalmazottak teljesítményét, viselkedését és az incidensek részleteit:

1. ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Segítse csapatának fejlődését strukturált, megvalósítható visszajelzésekkel a ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablonjának segítségével.

A ClickUp átfogó teljesítményértékelési sablon segít nyomon követni az alkalmazottak teljesítményét, nyomon követni az időbeli előrehaladást, és elősegíti a fejlesztéssel kapcsolatos érdemi beszélgetéseket.

A testreszabható mezőkkel és strukturált nézetekkel ez a vállalati irányelv sablon biztosítja, hogy a teljesítménybeli problémák professzionálisan dokumentálva legyenek, mielőtt hivatalos írásbeli figyelmeztetéshez vezetnének. Segíti a HR-szakembereket és a vezetőket abban, hogy a visszajelzéseket a vállalati irányelvekkel összhangba hozzák, nyomon kövessék az alkalmazottak fejlődését, és elkerüljék a meglepetéseket a fegyelmi intézkedésekkel kapcsolatos megbeszélések során.

Miért fog tetszeni Önnek:

Figyelje nyomon az alkalmazottak időbeli fejlődését, hogy időben felismerje a gyenge teljesítmény mintáit.

Dokumentálja a vezetői visszajelzéseket, amelyek összhangban vannak az alkalmazotti kézikönyvvel és a munkaköri elvárásokkal.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy kitöltsék az önértékeléseket, ösztönözve ezzel a nyílt kommunikációt és a felelősségvállalást.

🔑 Ideális: HR-szakemberek, csapatvezetők és menedzserek számára bármely iparágban, akik egy könnyen használható alkalmazotti értékelési űrlapot szeretnének, hogy egyszerűsítsék az értékeléseket, növeljék az elkötelezettséget és elősegítsék a növekedés kultúráját.

➡️ Olvassa el még: Hatékony alkalmazotti visszajelzések példái objektív visszajelzések megadásához és a morál javításához

2. ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon az előrehaladást, adjon visszajelzést, és azonosítsa a teljesítménybeli problémákat, mielőtt hivatalos intézkedésre lenne szükség a ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablonjával.

A ClickUp negyedéves teljesítményértékelési sablon strukturált és megismételhető rendszert kínál az alkalmazottak negyedéves előrehaladásának értékeléséhez.

Akár gyenge teljesítményt vagy munkavállalói célokat követ nyomon, akár egy munkavállalói értékelés előkészítésén dolgozik, ez a sablon segít a problémák korai kezelésében, a dokumentáció vezetésében és a fejlődés támogatásában.

A célkövetés, a visszajelzések gyűjtése és a cselekvési tervek kidolgozása egyetlen munkaterületen belül lehetővé teszi az alkalmazottak tevékenységének nyomon követését, a hiányosságok azonosítását és a teljesítménynek a munkakövetelményekhez való igazítását.

Miért fog tetszeni Önnek:

Használja a valós idejű adatokat a teljesítménybeli problémák felismeréséhez, mielőtt azok írásbeli figyelmeztetésekhez vezetnének.

Dokumentumkezelő és munkatársak bejegyzései következetes, szervezett módon az alkalmazottak nyilvántartásában

Vázolja fel azokat a célokat és lépéseket, amelyek segítenek az alkalmazottaknak megfelelni a munkakövetelményeknek és kijavítani a nem megfelelő viselkedést.

🔑 Ideális: HR-szakemberek, csapatvezetők és osztályvezetők számára, akiknek rendszeresen dokumentálniuk és értékelniük kell az alkalmazottak teljesítményét.

3. ClickUp munkavállalói visszajelzési sablon

Ingyenes sablon letöltése Ösztönözze a növekedést és a bizalmat következetes, értelmes munkavállalói visszajelzésekkel és azok nyomon követésével a ClickUp munkavállalói visszajelzési sablon segítségével.

A ClickUp munkavállalói visszajelzési sablon segít összegyűjteni, rendszerezni és felhasználni a csapat értékes észrevételeit.

Ez lehetővé teszi a visszajelzési folyamat egyszerűsítését, függetlenül attól, hogy negyedéves ellenőrzéseket végez, névtelen felméréseket irányít vagy rendszeres csapat-egészségügyi ellenőrzéseket végez. Ez segít a nyitottság és a folyamatos fejlődés munkahelyi kultúrájának ápolásában.

Az alkalmazotti értékelési űrlap segítségével könnyen összegyűjtheti az alkalmazottak érdemi visszajelzéseit, és azokat konkrét lépésekre fordíthatja. Ez egy intelligens, strukturált megközelítés a kommunikáció erősítéséhez, a morál javításához, valamint ahhoz, hogy minden alkalmazott érezze, hogy meghallgatják és értékelik.

Miért fog tetszeni Önnek:

Gyűjtsön értékes visszajelzéseket rendszeresen azáltal, hogy ismétlődő visszajelzési ciklusokat hoz létre, amelyek ösztönzik a munkavállalók részvételét.

Javítsa a vezető-alkalmazott kommunikációt azáltal, hogy biztonságos teret teremt a nyílt, kétirányú beszélgetésekhez.

A visszajelzéseket tegye cselekvéssé azáltal, hogy követési lépéseket rendel hozzájuk, és nyomon követi a felelősségvállalást a folyamatos fejlesztés elősegítése érdekében.

🔑 Ideális: HR-vezetők, csapatvezetők és osztályvezetők számára távoli, hibrid vagy bővülő csapatokban, akik javítani szeretnék az alkalmazottak elkötelezettségét és megtartását.

➡️ Olvassa el még: A legjobb 360 fokos visszajelzési szoftver átfogó munkavállalói értékelésekhez

4. ClickUp visszajelzési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Gyűjtse össze, elemezze és kezelje az ügyfelek visszajelzéseit – mindezt egy helyen, könnyedén, a ClickUp visszajelzési űrlap sablonjával.

A ClickUp visszajelzési űrlap sablon segít őszinte, hasznos információkat gyűjteni az ügyfelektől, felhasználóktól és partnerektől.

Akár új funkcióval kapcsolatos visszajelzést, akár ügyfélszolgálati tapasztalatokat szeretne gyűjteni, ez a sablon segítségével a megfelelő kérdéseket teheti fel, és a válaszokat strukturált, könnyen elemzhető formátumban rögzítheti.

Ezzel a sablonnal a nyers válaszokat értelmes adatokká alakíthatja, amelyek segítenek a termékek fejlesztésében, növelik az ügyfelek elégedettségét és erősebb kapcsolatokat építenek ki.

Miért fog tetszeni Önnek:

Készítsen célzott felméréseket, hogy olyan releváns visszajelzéseket gyűjtsön, amelyek összhangban állnak üzleti céljaival és az ügyfelek vásárlási útjával.

Egyszerűsítse az adatgyűjtést, hogy a válaszok rendszerezve és elemzésre készen érkezzenek, anélkül, hogy Önnek plusz munkát kellene végeznie.

A Visszajelzés nézet segítségével tárolhatja és rendszerezheti a kapott visszajelzéseket.

Támogassa az okosabb döntéseket azzal, hogy a termék-, szolgáltatás- vagy stratégiaváltozásokat valódi ügyfél-visszajelzésekkel támasztja alá.

🔑 Ideális: Termékcsapatok, ügyfélsiker-menedzserek és vállalkozás tulajdonosok számára, akik az ügyfelek visszajelzéseit szeretnék felhasználni a fejlesztések irányításához és a felhasználói élmény javításához.

5. ClickUp munkavállalói értékelési űrlap sablon

Ingyenes sablon letöltése Értékelje a teljesítményt és ösztönözze a fejlődést a ClickUp munkavállalói értékelési űrlap sablonjával.

A ClickUp munkavállalói értékelési űrlap sablon segít egyszerűsíteni és egységesíteni a munkavállalók teljesítményének értékelését.

Akár rendszeres értékeléseket végez, akár előléptetésekre készül, ez a sablon biztosítja, hogy értékelései következetesek, informatívak és összhangban álljanak a vállalat céljaival.

Ez a munkavállalói értékelési űrlap sablon felhasználható visszajelzések gyűjtésére, az erősségek és a fejlesztendő területek azonosítására, valamint a teljesítmény időbeli alakulásának nyomon követésére. Ez egy praktikus és hatékony eszköz a méltányosság, az átláthatóság és a munkavállalók fejlődésének elősegítésére.

Miért fog tetszeni Önnek:

Kövesse nyomon az alkalmazottak teljesítményét az idő múlásával az értékelések rendszeres rögzítésével, hogy figyelemmel kísérhesse az előrehaladást és a következetességet.

Hozzon létre egyedi értékelési űrlapokat minden alkalmazott számára az Értékelési űrlap nézet segítségével.

Gyűjtsön konstruktív visszajelzéseket csapattól, kollégáktól vagy vezetőktől, hogy gazdagabbá tegye a teljesítményértékeléseket.

A visszajelzések elemzésével azonosítsa a fejlesztendő területeket, hogy felismerje a készséghiányokat vagy a coaching igényeket.

🔑 Ideális: HR-szakemberek, csapatvezetők és osztályvezetők számára, akiknek tisztességes, strukturált teljesítményértékeléseket kell végezniük, következetes nyomon követéssel.

6. ClickUp alkalmazotti incidensjelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Naplózza, kövesse nyomon és oldja meg a munkahelyi incidenseket a ClickUp munkavállalói incidensjelentési sablonjával.

A ClickUp munkavállalói incidensjelentés sablon segítségével gyorsan, pontosan és következetesen dokumentálhatja a munkahelyi incidenseket. Hasznos lehet egy növekvő csapat irányításához vagy a HR-előírások betartásának biztosításához is.

Ez a sablon egy központi rendszert biztosít az incidensek rögzítéséhez, a frissítések megosztásához és a korrekciós intézkedések meghozatalához, mindezt a legkisebb késedelem nélkül.

Az incidensjelentési folyamat egyszerűsítésével növeli az átláthatóságot, javítja a munkahelyi biztonságot és bizalmat épít. Emellett gyorsabban reagálhat az incidensekre, azonosíthatja a trendeket, és megvédheti csapatát és szervezetét a megelőzhető kockázatoktól.

Miért fog tetszeni Önnek:

Kövesse nyomon minden eseményt az elejétől a végéig, hogy soha ne veszítsen el fontos részleteket szétszórt e-mailekben vagy dokumentumokban.

Hatékonyan dokumentálja a bizonyítékokat és nyilatkozatokat, hogy teljes, pontos és időbélyeggel ellátott jelentést készíthessen.

Egyszerűsítse a munkavállalói kommunikációt és a problémamegoldási munkafolyamatokat, hogy mindenki tisztában legyen a történésekkel és a következő lépésekkel.

🔑 Ideális: HR-csapatok, biztonsági tisztviselők, megfelelőségi vezetők és műveleti vezetők számára számos olyan iparágban, ahol a világos dokumentálás és az incidensekre való gyors reagálás kritikus fontosságú.

💡 Profi tipp: Kíváncsi arra, hogyan lehet hatékony HR-politikákat kidolgozni? Íme néhány tipp, amelyet követhet: Legyen világos és tömör, hogy elkerülje a félreértéseket 💬

Hangolja össze a szabályzatokat vállalata értékeivel és a jogi követelményekkel 📚

Tegye őket könnyen hozzáférhetővé és érthetővé minden alkalmazott számára 🧩

Rendszeresen ellenőrizze és frissítse őket, hogy relevánsak és megfelelőek maradjanak 🔄

7. ClickUp Munkavállaló és vezető 1-1 sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Employee & Manager 1-on-1 Template segítségével minden egyéni megbeszélés összhangban lesz a célokkal, a növekedéssel és a vállalati irányelvekkel.

A ClickUp Employee & Manager 1-on-1 Template segít abban, hogy a rutinellenőrzéseket strukturált, célorientált beszélgetésekké alakítsa. Akár a teljesítményről van szó, akár a korábbi szóbeli figyelmeztetések áttekintéséről, akár a jövőbeli célok összehangolásáról, ez a sablon rendet és egyértelműséget hoz az egyéni megbeszélésekbe.

Ez nem csak a munkavállalói értékelések nyomon követéséről vagy a fegyelmi intézkedések kezeléséről szól, hanem a kölcsönös elvárások, az előrehaladás és a felelősségvállalás írásbeli rögzítéséről is.

A ClickUp segítségével biztosíthatja, hogy minden értekezletnek legyen célja, és jelentősen hozzájáruljon a szakmai fejlődéshez és a vállalati irányelvek betartásához.

Miért fog tetszeni Önnek:

Készítsen strukturált egyéni napirendeket, hogy biztosítsa a következetes, produktív találkozókat az alkalmazottak és a vezetők között.

Kövesse nyomon és ellenőrizze a teljesítménybeli problémákat vagy viselkedési kérdéseket a korábbi szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetések után.

Hatékonyan oldja meg az alkalmazottak közötti vitákat az átlátható és hozzáférhető találkozók történetének vezetésével.

🔑 Ideális: HR-csapatok, osztályvezetők, csapatvezetők és felettesek számára, akik strukturált munkavállalói elkötelezettséget és egyértelmű kommunikációt szeretnének elérni.

8. ClickUp munkavállalói tevékenységi jelentés sablon

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a napi feladatokat, kezelje a problémákat korán, és támogassa a beszámolókat a ClickUp munkavállalói tevékenységi jelentés sablonjával.

A ClickUp munkavállalói tevékenységi jelentés sablon segít rögzíteni a munkavállalók napi tevékenységeit, és világos, strukturált módszert kínál a teljesítmény értékeléséhez, az eredmények kiemeléséhez és a folyamatos fejlődés támogatásához.

Ha célja a fegyelmi eljárás egyszerűsítése vagy a napi munka írásbeli dokumentálása, ez a sablon segít Önnek a szervezettség fenntartásában, a vállalati irányelvek betartásában és a csapat fejlődésére való összpontosításban.

Miért fog tetszeni Önnek:

Támogassa a fegyelmi eljárást azáltal, hogy írásos dokumentumot vezet a feladatokról, a viselkedésről és a munkamorálról , amelyre hivatkozhat a jövőbeli munkavállalói értékelések vagy írásbeli figyelmeztetések során.

Tartsa fenn az átláthatóságot az alkalmazottakkal szemben azáltal, hogy minden nap elején világosan felvázolja az elvárásokat és a célokat.

Csökkentse a munkavállalói vitákat egy hivatalos dokumentummal, amely rögzíti a napi tevékenységeket és problémákat, és amely bármilyen munkavállalói fegyelmi intézkedéshez vagy értékelő megbeszéléshez hasznos lehet.

🔑 Ideális: vezetők, HR-csapatok és csapatvezetők számára, akik a napi teljesítményt szeretnék figyelemmel kísérni, a vállalati irányelveket érvényesíteni és a szakszerűtlen viselkedést csökkenteni.

9. ClickUp munkavállalói kézikönyv, irányelvek és eljárási sablon

Ingyenes sablon letöltése Hozzon létre egységes fegyelmi eljárást és szabályzatot a ClickUp Alkalmazotti kézikönyv, szabályzatok és eljárások sablonjával.

A ClickUp munkavállalói kézikönyv, irányelvek és eljárási sablon segít felvázolni az elvárásokat, minimalizálni a félreértéseket és dokumentálni minden lényeges munkahelyi irányelvet.

Akár növekvő startup, akár már megalapozott vállalkozásról van szó, a dokumentumsablon segítségével olyan hivatalos dokumentumot hozhat létre, amely professzionális hangnemet teremt, biztosítja a jogi előírások betartását, és egyértelműen támogatja a fegyelmi eljárást.

Az alkalmazotti értékelési űrlap strukturált megközelítést kínál az alkalmazottak viselkedésének kezeléséhez, a szabályszegések megismétlődésének megelőzéséhez és az egyes alkalmazottak személyi aktájában található írásos feljegyzések következetes vezetéséhez.

Miért fog tetszeni Önnek:

Hozzon létre és kezeljen vállalati irányelveket, hogy az alkalmazottak számára egyértelmű, következetes referenciaanyagot biztosítson az elvárások, a magatartás és az eljárások tekintetében.

Dokumentálja az alkalmazottakra vonatkozó írásbeli figyelmeztetéseket, hogy nyomon követhesse a nem professzionális viselkedést, és hatékonyan kezelhesse a problémákat a szóbeli figyelmeztetésektől a írásbeli figyelmeztetésekig.

Szabványosítsa a fegyelmi eljárást egy megbízható rendszerrel, amelynek segítségével szükség esetén figyelmeztető leveleket és további írásbeli figyelmeztetéseket küldhet a munkavállalóknak.

🔑 Ideális: HR-vezetők, kisvállalkozások tulajdonosai, jogi csapatok és operatív vezetők számára, akik következetesen szeretnék kezelni a munkavállalói értékeléseket, érvényesíteni a vállalati irányelveket és kezelni a munkavállalói vitákat.

10. ClickUp teljesítményjavítási terv sablon (PIP)

Ingyenes sablon letöltése Kialakítson strukturált teljesítménycélokat és csökkentse a vitákat a ClickUp teljesítményjavítási terv sablonjával (PIP).

A ClickUp teljesítményjavítási terv sablon (PIP) kiválóan alkalmas arra, hogy a gyengén teljesítő alkalmazottakat a siker felé vezesse. Segít egyértelmű utat kijelölni a fejlődéshez azáltal, hogy egy együttműködésen alapuló, nyomon követhető dokumentumban összefoglalja az elvárásokat, a teljesítményi referenciaértékeket, a támogatási stratégiákat és a határidőket.

Ha ismételt szabályszegésekkel, korábbi szóbeli figyelmeztetésekkel vagy szakszerűtlen viselkedés korai jeleivel kell foglalkoznia, ez a sablon hivatalos dokumentumot biztosít a folyamat nyomon követéséhez, az egyének felelősségre vonásához és a fegyelmi eljárás során felmerülő félreértések minimalizálásához.

Ez a visszajelzés és a mérhető intézkedés közötti híd.

Miért fog tetszeni Önnek:

Tisztázza a vállalati politikákkal és teljesítményi elvárásokkal kapcsolatos elvárásokat

Dokumentáljon minden lépést, és készítsen írásbeli feljegyzést, amely mind a munkavállalót, mind a munkáltatót védi.

Vonja be a feletteseket és a HR-t, hogy elősegítse a felelősségvállalást és a támogatást a fegyelmi eljárás minden szakaszában.

🔑 Ideális: HR-vezetők, csapatvezetők és osztályvezetők számára bármely olyan iparágban, ahol a munkavállalói értékelések és a fokozatos fegyelmi intézkedések a folyamatos teljesítménymenedzsment részét képezik.

💡 Profi tipp: Hogyan reagáljon egy figyelmeztetésre a munkahelyén? Íme néhány okos stratégia, amelyet érdemes megfontolni: Maradjon nyugodt, és gondosan olvassa át a feljegyzést 🔍

Tartson tiszteletteljes beszélgetést a vezetőjével 🗣️

Dokumentálja a történetet a saját szemszögéből professzionális módon 📄

Összpontosítson a fejlesztésekre és a világos célok kitűzésére 🎯

11. ClickUp alkalmazotti beilleszkedési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp munkavállalói beilleszkedési sablonjával zökkenőmentes, a szabályzatnak megfelelő beilleszkedést biztosíthat.

A ClickUp munkavállalói beilleszkedési sablon segítségével minden új munkavállaló számára következetes, hatékony és vonzó beilleszkedési élményt biztosíthat – nincs többé szétszórt dokumentumok, elfelejtett lépések vagy elmulasztott nyomon követések.

Ez a sablon biztosítja az új munkavállalók sikerét azáltal, hogy megtervezi a kezdeti megbeszéléseket, dokumentálja a beilleszkedés folyamatát és felvázolja a vállalati irányelveket. Ezzel egyszerűsíti a HR-munkafolyamatokat és szilárd alapot teremt a hosszú távú sikerhez.

Miért fog tetszeni Önnek:

Készítsen strukturált beilleszkedési folyamatot, amely világosan felvázolja az új munkavállalókra vonatkozó elvárásokat, határidőket és felelősségeket.

Könnyedén rendeljen bevezetési feladatokat, hogy minden csapattag tudja, mit kell tennie és mikor.

Tekintse meg a feladatok és határidők idővonalát az Onboarding Calendar View segítségével.

Készítsen írásbeli feljegyzést az új munkavállalók beillesztési tevékenységéről, amely kiválóan alkalmas későbbi hivatkozásra vagy munkavállalói értékelésekhez.

🔑 Ideális: HR-vezetők, csapatvezetők és növekvő startupok számára, akik szeretnék egyszerűsíteni az új munkavállalók beilleszkedését, csökkenteni a munkavállalói vitákat, és írásos nyilvántartásokkal rendszerezni a munkavállalói fegyelmi intézkedéseket vagy a szabályok betartását.

12. PDF-formátumú munkavállalói értékelési űrlap sablon az AIHR-től

via AIHR

Az AIHR PDF-formátumú munkavállalói értékelési sablonja segít Önnek a munkavállalói fegyelmi intézkedések egyértelmű és professzionális dokumentálásában. Strukturált módszert kínál az incidensek, szabályszegések és a javulásra vonatkozó elvárások egy helyen történő rögzítésére.

Ez a hivatalos dokumentum jogi védelmet nyújt vállalatának, és ösztönzi a felelősségvállalást és a vállalati irányelvek következetes végrehajtását. Kiválóan alkalmas minden olyan vezető számára, aki egyszerűsíteni szeretné az alkalmazottakról szóló írásos értékeléseket, megoldani az alkalmazottak közötti vitákat, és szilárd írásos nyilvántartást vezetni az alkalmazottak személyi aktáiban.

Miért fog tetszeni Önnek:

Dokumentálja az alkalmazottak viselkedését az incidens, a szabályszegés és a következmények egyértelmű leírásával.

Kövesse nyomon a fegyelmi lépéseket az első figyelmeztetéstől a végső írásbeli figyelmeztetésig, és gondoskodjon a fokozatos intézkedésekről.

Készítsen írásbeli feljegyzést, amelyet teljesítményértékelésekhez, jövőbeli vitákhoz vagy további írásbeli feljegyzésekhez használhat.

🔑 Ideális: HR-szakemberek, csapatvezetők és felettesek számára, akik nem professzionális magatartással vagy ismételt szabályszegésekkel foglalkoznak.

13. PDF-formátumú alkalmazotti értékelési sablon a Betterteam-től

via Betterteam

A Betterteam PDF-formátumú munkavállalói értékelési sablonja segít hivatalosan kezelni a munkahelyi szabályszegéseket és egyértelműen megfogalmazni a jövőbeli elvárásokat.

Akár jelenléti problémákról, szabályszegésekről vagy gyenge teljesítményről van szó, ez a jelentéssablon biztosítja, hogy az alkalmazottnak szóló figyelmeztetés részletes, következetes és jogilag megalapozott legyen.

A vállalat és a munkavállaló védelmére tervezett munkavállalói értékelési űrlap segít dokumentálni az egyes eseményeket, meghatározni a következményeket és kidolgozni a javítási tervet.

Ezzel csökkentheti a félreértéseket, kezelheti a munkavállalói vitákat, és egyértelmű írásbeli nyilvántartást vezethet a munkavállaló személyi aktájában.

Miért fog tetszeni Önnek:

A konkrét szabályszegéseket, például a hiányzást vagy a biztonsági szabályok megsértését dokumentálva egyértelműen kezelje a problémákat.

Támogassa a tisztességes HR-folyamatokat azzal, hogy ezt a sablont hivatalos dokumentumként használja egy zártkörű megbeszélésen, szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés céljából.

Védje vállalatát jogilag azáltal, hogy gondoskodik a következetes dokumentációról arra az esetre, ha az alkalmazott nem javul, vagy vitatja a feljegyzést.

🔑 Ideális: HR-szakemberek, üzemeltetési vezetők és csapatvezetők számára, akiknek foglalkozniuk kell a helytelen magatartással, nyomon kell követniük a munkavállalók viselkedését, vagy fegyelmi eljárásokat kell kezdeményezniük.

14. Google Docs munkavállalói fegyelmi jelentés sablon az AvaHR-tól

via avaHR

Az AvaHR által készített Google Docs munkavállalói fegyelmi jelentés sablon segít a szabályszegések dokumentálásában és a fegyelmi intézkedések kezelésében. Biztosítja a következetes jelentéstételt, miközben mind a munkavállalók, mind a vezetők számára strukturált teret biztosít az incidensek, szabályszegések és megoldások leírásához. Különösen hasznos érzékeny munkahelyi kérdések, például szabályszegések, jelenléti problémák vagy szabályzatok megsértése esetén.

Ez a jelentés sablon egyértelmű keretet biztosít a munkavállalói jelentések és korrekciós intézkedések dokumentálásához, elősegítve a felelősségvállalást és ösztönözve a tisztességes és törvényes HR gyakorlatokat.

Miért fog tetszeni Önnek:

A megbízható hivatkozás biztosítása érdekében egyértelműen dokumentálja a szabályszegést az eset összes lényeges részletének rögzítésével.

Rögzítse a tanúk vallomásait, hogy alátámasztó bizonyítékokkal szolgálhasson, és csökkentse az elfogultságot a zártkörű megbeszéléseken vagy a HR-értékeléseken.

Vázolja fel a hozott fegyelmi intézkedéseket, például a coachingot vagy az írásbeli figyelmeztetést, hogy nyomon követhesse, hány írásbeli figyelmeztetést kapott az alkalmazott.

🔑 Ideális: HR-szakemberek, csapatvezetők és menedzserek számára olyan területeken, ahol a szabályszegéseket, a jelenléti problémákat és a munkavállalói visszaéléseket gyorsan és méltányosan kell kezelni.

15. HiBob által készített sablonok és példák alkalmazottak írásbeli figyelmeztetéséhez

via HiBob

A HiBob alkalmazotti írásbeli figyelmeztetés sablonjai és példái segítenek dokumentálni a teljesítmény- vagy magatartási problémákat, felvázolni a szükséges javításokat, valamint tiszteletteljes és szabályoknak megfelelő módon közölni a lehetséges következményeket.

Akár ismétlődő jelenléti problémákkal, akár súlyos magatartási problémákkal kell foglalkoznia, ez az alkalmazotti értékelési űrlap biztosítja, hogy dokumentációja alapos és méltányos legyen.

Ezzel a sablonnal szilárd nyilvántartást hozhat létre az alkalmazottakról, így csapattagjainak egyértelmű esélyt adva a javulásra, mielőtt további intézkedéseket hozna.

Miért fog tetszeni Önnek:

Világosan felvázolja a problémát, a szabályszegést és a várt javulást.

Tájékoztatja a következményekről és a lehetséges következő lépésekről, beleértve a felmondást is.

Hivatkozzon a korábbi figyelmeztetésekre és a probléma magánúton történő megoldására tett erőfeszítésekre.

🔑 Ideális: HR-csapatok, közvetlen felettesek és felügyelők számára, akiknek egységes megközelítésre van szükségük a munkavállalók írásbeli figyelmeztetéseinek kezeléséhez és a folyamatos magatartási vagy teljesítménybeli problémák megoldásához.

➡️ Olvassa el még: Sajnálatos és nem sajnálatos felmondás: különbségek és bevált gyakorlatok

Mi jellemzi a jó alkalmazotti értékelési sablont?

Egy átgondoltan kidolgozott alkalmazotti értékelési sablon megkímélheti Önt a zavaros félreértésektől, a HR-rel kapcsolatos fejfájástól és a jogi problémáktól. Egyértelműséget, következetességet és szabályszerűséget hoz a fegyelmi eljárásba.

Az ideális alkalmazotti értékelési sablonnak a következő főbb jellemzőkkel kell rendelkeznie:

Munkavállalói információk szakasz : A munkavállalói értékelési űrlapnak tartalmaznia kell a legfontosabb részleteket, mint például a munkakör, az osztály és a felettes, hogy az értékelés kontextusba helyezhető legyen.

Az eset egyértelmű leírása : A teljes átláthatóság érdekében dokumentálnia kell a történteket, beleértve az időpontot, a dátumot és a munkavállaló cselekedeteit.

A vállalati irányelvek megsértése : A jelentés sablonjának hivatkoznia kell a munkavállalói kézikönyv azon szakaszára, amelyet megsértettek.

A kiadott figyelmeztetés típusa : Meg kell határozni, hogy ez az első figyelmeztetés vagy végső írásbeli figyelmeztetés, hogy nyomon lehessen követni a korábbi figyelmeztetéseket.

Hatása a munkával kapcsolatos elvárásokra : Az alkalmazotti értékelési űrlapnak meg kell magyaráznia, hogy az alkalmazott viselkedése vagy gyenge munkateljesítménye hogyan befolyásolja a csapat termelékenységét vagy kultúráját.

Munkavállalói válaszok szakasz : Helyet kell biztosítani a munkavállalók megjegyzéseinek vagy vitáinak, hogy elősegítsék a nyílt kommunikációt.

Korrekciós intézkedési terv : Az alkalmazotti értékelési űrlapnak fel kell vázolnia a következő lépéseket és a teljesítmény javításával kapcsolatos elvárásokat, hogy elkerülhetőek legyenek a további fegyelmi intézkedések.

Elismervény és aláírások: Helyet kell biztosítani mind az alkalmazott, mind a felettes aláírásának, hogy megerősítsék a találkozót és a megbeszélést.

➡️ Olvassa el még: A legjobb alkalmazotti teljesítményértékelő szoftver

Kezelje a helytelen magatartást és javítsa a felelősségvállalást a ClickUp segítségével!

Az alkalmazottak helytelen magatartásának kezelése és a fegyelmi intézkedések nyomon követése végtelen papírmunkának tűnhet. De kihagyni a dokumentálást? Ez egy olyan kockázat, amelyet nem engedhet meg magának. Az alkalmazottakra vonatkozó írásbeli figyelmeztetések, teljesítménybeli problémák és figyelmeztető értesítések hatékony dokumentálása biztosítja, hogy csapata felelősségteljes maradjon, a szabályzatok betartásra kerüljenek, és elkerülhetők legyenek a jövőbeli viták.

Ezek a használatra kész alkalmazotti értékelési űrlap sablonok megkönnyítik a problémák egyértelmű és következetes dokumentálását.

Ezenkívül a ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, segít a HR-szakembereknek és a vezetőknek a munkavállalói fegyelmezés egyszerűsítésében a feladatok nyomon követésével, egyedi űrlapokkal, megjegyzésekkel és bizalmas dokumentumokhoz való hozzáféréssel.

A legjobb rész? A ClickUp több mint 100 testreszabható sablont kínál az HR-munkafolyamatok támogatásához. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, hogy átláthatóságot, következetességet és ellenőrzést biztosítson az alkalmazottak irányítási folyamatában!