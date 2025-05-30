A vizuális tervezéshez legalkalmasabb 10 jegyzetlap-generátor

Szerette volna már valaha is, hogy pillanatok alatt rögzíthesse az ihletet vagy egy fontos feladatot, anélkül, hogy tollat vagy jegyzetlapot kellene keresnie?

Ismerje meg a post-it generátor eszközöket: a digitális megoldást, amellyel a legfontosabb koncepciókat, kreatív ötleteket és mindennapi feladatokat szervezett, megvalósítható teendőlistákká alakíthatja.

Egy kattintással tervezhet projekteket, hozzáadhat szórakoztató ikonokat, és azonnal létrehozhat egy egyedi URL-t, hogy megossza gondolatait vagy közzétegye frissítéseit. Ezek az eszközök nem csak a emlékezésben segítenek – összekapcsolódnak más eszközökkel, szinkronizálódnak a fiókjával, és felkészítik Önt a sikerre.

Készen áll arra, hogy megnézze, hogyan tudja egy egyszerű post-it átalakítani a munkafolyamatát? Összefoglaltuk az összeset!

Mit kell keresni egy post-it jegyzetkészítőben?

A post-it generátorának valóban támogatnia kell Önt és csapatát a gondolkodásban, tervezésben és együttműködésben. A megfelelő post-it generátor segítségével gyorsan rögzítheti ötleteit, vizuálisan rendszerezheti gondolatait, és a brainstorming üléseket valódi eredményekké alakíthatja.

De nem minden eszköz egyforma – egyesek egyszerűek és egyértelműek, míg mások komplex munkafolyamatokhoz kínálnak fejlett funkciókat. Mielőtt választana, szánjon egy percet arra, hogy átgondolja, mi a legfontosabb a projektjei és a csapat dinamikája szempontjából.

Íme a jegyzetlap-generátorok legfontosabb jellemzői és tulajdonságai:

Könnyű használat: Keressen olyan eszközt, amely intuitív, felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és amelynek segítségével könnyedén létrehozhat, áthelyezhet és szerkeszthet jegyzeteket. A legjobb platformok még az új felhasználók számára is könnyűvé teszik a kezdést.

Valós idejű együttműködés: Ha másokkal dolgozik együtt, akkor olyan eszközöket részesítsen előnyben, amelyek támogatják a több felhasználós, valós idejű együttműködést. Az olyan funkciók, mint a szimultán szerkesztés, az élő kurzorok és az azonnali frissítések segítenek mindenkinek kapcsolatban maradni és aktívan részt venni a munkában, függetlenül attól, hogy hol tartózkodik.

Testreszabási lehetőségek: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a jegyzetek személyre szabását különböző színekkel, betűtípusokkal, formákkal, valamint képek vagy linkek hozzáadásával. A testreszabás megkönnyíti az ötletek rendszerezését és Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a jegyzetek személyre szabását különböző színekkel, betűtípusokkal, formákkal, valamint képek vagy linkek hozzáadásával. A testreszabás megkönnyíti az ötletek rendszerezését és a projekt prioritásainak kiemelését.

Integráció feladatokkal és munkafolyamatokkal: A leghatékonyabb sticky note generátorok lehetővé teszik, hogy a jegyzeteket végrehajtható feladatokká alakítsa, vagy integrálja azokat a meglévő projektmenedzsment eszközeivel. Ez segít abban, hogy zökkenőmentesen átlépjen a brainstormingtól a végrehajtásig.

Mesterséges intelligencia és automatizálási funkciók: Fontolja meg az olyan platformok használatát, amelyek mesterséges intelligenciát alkalmaznak a brainstorming, az összefoglalás, az ötletek csoportosítása vagy akár a találkozói jegyzetekből post-it jegyzetek generálása során. Az automatizálás időt takarít meg és új ötleteket inspirál.

Sablonok és táblázatok: Az előre elkészített sablonok brainstorminghoz, gondolattérképekhez vagy retrospektívákhoz segítenek a gyorsabb kezdésben. A rugalmas táblázatok, mint például a Kanban vagy a gondolattérképek, lehetővé teszik, hogy a jegyzeteket a munkafolyamatához igazodó módon szervezze.

Exportálási és megosztási lehetőségek: Győződjön meg arról, hogy tábláit könnyedén exportálhatja képek, PDF-ek vagy megosztható linkek formájában. Ez fontos az ötletek másokkal való megosztásához vagy a munkamenetek rögzítéséhez.

Eszköz- és platformkompatibilitás: Keressen olyan eszközöket, amelyek minden eszközön – asztali számítógépen, táblagépen és mobilon – működnek, így bárhol rögzítheti és rendszerezheti ötleteit.

Biztonság és adatvédelem: Üzleti vagy érzékeny projektek esetén ellenőrizze az olyan funkciókat, mint a felhasználói jogosultságok, a biztonságos adattárolás és az adatvédelmi szabványoknak való megfelelés.

Árak és skálázhatóság: Gondoljon át a költségvetését, és hogy az eszköz képes-e a szükségleteinek megfelelően bővülni. Az ingyenes csomagok kiválóan alkalmasak egyének vagy kis csapatok számára, de a nagyobb szervezeteknek szükségük lehet a fizetős csomagokban elérhető fejlett funkciókra.

A legjobb post-it generátorok áttekintése

💟 Tudta? A híres Post-it jegyzetlapot valójában véletlenül találták fel! Spencer Silver, a 3M tudósa 1968-ban kifejlesztett egy „alacsony tapadású”, újrafelhasználható ragasztót, de nem talált neki felhasználási lehetőséget. Évekkel később kollégája, Art Fry, aki bosszankodott amiatt, hogy a könyvjelzők kiesnek a himnárjából, rájött, hogy Silver „hibája” tökéletes megoldás. Ez vezetett az ikonikus új öntapadó jegyzetlapokhoz, amelyek híres sárga színe szintén véletlen volt, mivel csak ilyen színű papír volt kéznél.

A 10 legjobb post-it generátor

Készen állsz arra, hogy megtaláld a tökéletes eszközt a következő brainstorming üléshez vagy projekttervhez?

Íme a legjobb post-it generátorok, amelyekkel a vizuális tervezés egyszerű, kreatív és együttműködésen alapuló lesz. Fedezze fel az egyes lehetőségeket, és válassza ki a munkafolyamatához leginkább illőt.

1. ClickUp (A legjobb kollaboratív feladatkezeléshez sticky note-okkal)

Próbáld ki most! Csatlakoztassa a post-it jegyzeteket és a feladatleírásokat a vizualizációihoz a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp újrafogalmazza, hogy mi lehet egy post-it generátor – ötvözi a post-itek vizuális szabadságát az AI intelligenciájával és a robusztus feladatkezelés struktúrájával. Akár brainstormingot, tervezést vagy workshopokat tart, a ClickUp táblái lehetővé teszik Önnek és csapatának, hogy valós időben hozzanak létre, mozgassanak és összekapcsoljanak digitális post-iteket.

De a hagyományos sticky note eszközöktől eltérően a ClickUp még tovább megy: minden sticky note azonnal teljes mértékben végrehajtható feladattá alakítható, hozzárendelhető, nyomon követhető és integrálható a munkafolyamatába.

Mint mesterséges intelligenciával működő jegyzetelő alkalmazás, a ClickUp új szintre emeli a brainstormingot. A ClickUp Brain segítségével igény szerint generálhat sticky note-okat – összefoglalhatja a megbeszéléseket, PDF-eket, új ötleteket brainstormingolhat, vagy projektvázlatokat készíthet egy egyszerű parancs segítségével. A mesterséges intelligencia csoportosíthatja a kapcsolódó jegyzeteket, kivonhatja a legfontosabb gondolatokat, és akár javaslatokat is tehet a következő lépésekre vagy teendőkre, így az ötletek halmazát egy világos, prioritásokkal ellátott tervvé alakíthatja.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén készíthet jegyzeteket hosszú dokumentumokból.

A ClickUp táblázatos nézetének funkciója is hasonló a digitális post-it táblákhoz: a kártyákat, azaz a ClickUp feladatokat, áthúzhatja a testreszabható oszlopokba a Kanban, a sprint vagy a szerkesztői munkafolyamatokhoz.

Minden kártya színekkel jelölhető, címkézhető, mellékletekkel, megjegyzésekkel és ellenőrzőlistákkal egészíthető ki, így könnyen áttekinthetővé és kezelhetővé válik csapata munkája.

A ClickUp legjobb funkciói

AI-alapú post-it cetlik: Használja a ClickUp AI-t a post-it cetlik azonnali generálásához, összefoglalásához és csoportosításához, vagy a brainstorming üléseken felmerült teendők kivonásához.

Táblák vizuális együttműködéshez: A ClickUp Whiteboards végtelen vásznat kínál post-it cetlik, gondolattérképek és munkafolyamat-diagramok számára – tökéletes ötleteléshez és tervezéshez.

A jegyzeteket tegye cselekvési tételekké: egyetlen kattintással alakítson bármilyen post-it cetlit ClickUp feladattá, rendelje hozzá, állítsa be a határidőket, és kövesse nyomon az előrehaladást.

Táblanézet Kanbanhoz: A táblanézet lehetővé teszi a feladatok post-it cetliként való kezelését, oszlopok közötti húzással és elhelyezéssel, valamint a projekt szakaszainak vizualizálását.

Gazdag kontextus: Csatoljon fájlokat, hagyjon megjegyzéseket, és kapcsolja a sticky note-okat dokumentumokhoz, feladatokhoz vagy célokhoz a teljes projektkontextus érdekében.

Egyszerű megosztás: Exportálja, ossza meg vagy ágyazza be a táblákat, hogy mindenki naprakész legyen, még a ClickUp-on kívül is.

ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak rövid tanulási folyamaton kell átesniük a platform használatának elsajátításához.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és az eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A táblákkal könnyű ötletelni, egyszerűen átszervezni a prioritásokat, és nagyon gördülékeny a referencia képek hozzáadása stb.

2. NoteGPT (A legjobb AI-alapú post-it generáláshoz és tartalom összefoglaláshoz)

via NoteGPT

A NoteGPT egy AI-alapú platform, amely bármilyen tartalmat – szöveget, PDF-fájlt, weboldalt vagy videót – szervezett digitális sticky note-okká alakít. A sticky note generátor automatikusan kivonja a legfontosabb pontokat és ötleteket, így ideális brainstorminghoz, ötleteléshez és tanuláshoz.

A NoteGPT segítségével gyorsan összefoglalhatja YouTube-videókat, cikkeket és dokumentumokat post-it cetlikre, majd csoportosíthatja, címkézheti és exportálhatja őket további felhasználás céljából. A platform emellett gondolattérkép- és flashcard-készítési funkciókat is kínál, amelyek segítségével a felhasználók hatékonyabban vizualizálhatják és megjegyezhetik az információkat.

A hagyományos post-it eszközöktől eltérően a NoteGPT mesterséges intelligenciát használ a jegyzetelés és a brainstorming automatizálására, ezzel időt takarítva meg és növelve a diákok, szakemberek és csapatok termelékenységét.

A NoteGPT legjobb funkciói

Készítsen pillanatok alatt sticky note-okat szövegekből, PDF-ekből, weboldalakból és videókból!

AI-alapú összefoglalók a legfontosabb pontok gyors kivonásához

Mind map generátor a post-it cetlik vizualizálásához és rendszerezéséhez

Chrome-bővítmény böngészőben történő post-it jegyzetek készítéséhez és videók összefoglalásához

Exportálja a jegyzeteket képek, PDF-ek vagy CSV-fájlok formájában.

A NoteGPT korlátai

Az ingyenes csomag havonta 15 AI-műveletre (kvótára) korlátozódik.

A kvótarendszer frissítését igényelheti a gyakori felhasználók esetében.

Korlátozott integráció külső platformokkal és LMS-ekkel

NoteGPT árak

Ingyenes: 15 kvóta/hónap

Alap: 2,99 USD/hó

Pro: 9,99 USD/hó

Korlátlan: 29 USD/hó

NoteGPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a NoteGPT-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Személy szerint én a összefoglaló funkciót szeretem, ahol ha akarod, megkaphatod az összefoglaló gondolattérképét. Ráadásul hozzáadhatod a saját megértésedet jegyzetek formájában, és azt is letöltheted. Néha PDF-összefoglalókhoz használom, és akkor is, ha sietek, és jól működik. Egyszer használtam a prompt library jogi dokumentum-összefoglalóját is, és jó volt, ki tudtam emelni a lényeges pontokat.

3. Appy Pie AI (A legjobb gyors, testreszabható post-it jegyzetek létrehozásához sablonokkal)

via Appy Pie AI

Ha egyedi post-it jegyzeteket szeretne készíteni, az Appy Pie AI egy nagyon jó választás, különösen, ha nem vagy egy tervezési zseni. Ez a nagyobb, kódolás nélküli AI eszközök csomag részét képezi, és úgy lett kialakítva, hogy ezeket a vizuális emlékeztetőket nagyon könnyen lehessen elkészíteni.

Gondoljon rá így: csak beírja a szöveget vagy akár egy hangjegyzetet, és az Appy Pie mesterséges intelligenciája munkához lát. Automatikusan javasol színeket, betűtípusokat és elrendezéseket, hogy a jegyzetlapja jól nézzen ki és könnyen olvasható legyen. Nem kell magának bajlódnia a tervezési beállításokkal!

Ez az eszköz a tervezési folyamat zökkenőmentessé és gyorssá tételét szolgálja. Olyan sablonokat kínál, amelyeket saját igényeidhez igazíthatsz, függetlenül attól, hogy csak egy gyors emlékeztetőt készítesz magadnak, brainstormingot tartasz a csapatoddal, vagy a projekt feladatait próbálod megszervezni.

Az Appy Pie AI legjobb funkciói

Automatikusan generál vizuálisan vonzó sticky note-okat a felhasználó által megadott adatok alapján, javasolt színekkel, betűtípusokkal és elrendezéssel.

Gyorsan átalakítja a szöveges vagy hangos jegyzeteket sticky note-okká

Különböző előre megtervezett sablonokat kínál, amelyeket a felhasználók könnyen módosíthatnak saját igényeiknek megfelelően.

Tervezés és kódolás terén tapasztalatlan felhasználók számára készült, egyszerű kezelőfelülettel.

Az Appy Pie AI korlátai

Egyes tervezési testreszabási korlátozások korlátozhatják az egyediséget.

A komplex kialakítások teljesítményproblémákat okozhatnak.

Korlátozott integrációs lehetőségek harmadik féltől származó eszközökkel

Appy Pie AI árak

Ingyenes

Fizetős csomagok: 8 dollártól havonta

Appy Pie AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak az Appy Pie AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Valójában nincs semmi, amit nem szeretnék az Appy Pie-ban. A platform felhasználóbarát, hatékony és kiváló ügyfélszolgálatot kínál. A kisebb problémákat a reagálóképes csapat gyorsan megoldja, így az általános élmény nagyon kielégítő.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjét, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két lépést valósít meg. A ClickUp azonban segít a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatokat és a találkozókat könnyedén eloszthatja a naptárában a prioritási szintek alapján. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthetsz a fárasztó munkának!

4. Canva (A legjobb vizuálisan gazdag post-it brainstorminghoz és fejlett tervezéshez)

via Canva

A Canva, bár elsősorban grafikai tervező platformként ismert, meglepően sokoldalú, amikor digitális post-it jegyzetek készítéséről van szó, különösen a Whiteboard funkciója révén. Nem egy dedikált „post-it jegyzet generátor”, mint egyes speciális AI eszközök, amelyek összefoglalják a tartalmat, de robusztus képességeket kínál azok tervezéséhez és szervezéséhez.

A post-it jegyzeteket manuálisan is hozzáadhatja, de a platform AI-eszközökkel is integrálható, amelyek segítségével egyedi szöveggel, kézírás stílusokkal és háttérrel ellátott, nagyon valósághű képeket hozhat létre.

A Canva Whiteboard funkciója olyan funkciókat is kínál, mint a valós idejű együttműködés, a post-it jegyzetek színek, nevek, témák vagy reakciók szerinti rendezése, és még a kiválasztott post-it jegyzetek Magic Write eszközzel végleges összefoglaló dokumentummá alakításának lehetősége is.

A Canva legjobb funkciói

Végtelen vászon a korlátlan post-it brainstorminghoz

Testreszabható post-it jegyzetek – színek, betűtípusok és elrendezések

Valós idejű együttműködés élő kurzorokkal és szinkronizált időzítőkkel

Mesterséges intelligenciával működő rendezés és Magic Write™ az ötletek összefoglalásához

Hatalmas sablon-, kép- és elemkönyvtár

A Canva korlátai

Egyes sablonok testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Internetkapcsolat szükséges – offline hozzáférés nem lehetséges.

Canva árak

Canva Free: 0 dollár

Canva Pro: 12,99 USD/felhasználó havonta

Canva for Teams: 14,99 dollár/hó áron, maximum 5 felhasználó számára

Canva Enterprise: Egyedi árak

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

Mit mondanak a Canva-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik véleménye szerint:

Kevés tervezési tapasztalattal érkeztem a Canva-hoz, de ahelyett, hogy elborult volna az agyam, azonnal elkezdtem alkotni. A szerszámok és alkalmazások széles skálája elképesztő, és mindez ilyen alacsony áron. Csodálatos. Örökre felhasználója maradok.

5. Font Meme (a legjobb gyors jegyzetlap-képek készítéséhez egyedi betűtípusokkal)

via Font Meme

A Font Meme nem egy tipikus, mindent magában foglaló jegyzetelő alkalmazás vagy együttműködési táblák. Egyedülálló helyet foglal el, mint ingyenes online ragadós jegyzet generátor, amely kizárólag a ragadós jegyzetek egyedi képeinek létrehozására összpontosít.

A Font Meme post-it eszközének lényege a vizuális vonzerő érdekében történő testreszabásában rejlik. Beírhatja a szöveget, majd kipróbálhatja a sokféle betűtípust, beállíthatja azok méretét, és akár hűvös szövegeffektusokat is alkalmazhat, például árnyékokat vagy kontúrokat.

A szövegen túl négy különböző post-it stílus közül választhat, és teljesen testreszabhatja mind a kontúr, mind a kitöltési színeket.

A Font Meme legjobb funkciói

Tervezze meg a jegyzetlapok megjelenését a szöveg és a jegyzetlapok számára egyaránt elérhető széles betűtípus-, szöveghatás- és színválaszték segítségével.

Nincs kötelező regisztráció, nincsenek rejtett díjak, és minden funkció azonnal elérhető.

Használjon speciális betűtípusokat, „kézírásos” megjelenést (bizonyos betűtípusok segítségével) vagy egy adott színsémát prezentációs diákhoz vagy bloggrafikához. A Font Meme készen használható képeket kínál.

Egyszerű felülettel rendelkezik, amely kizárólag a post-it képek generálására összpontosít.

A Font Meme korlátai

Statikus képeket generál – nincs valós idejű együttműködés vagy interaktivitás.

A brainstorming üléseken manuális szervezésre van szükség

Nincs integráció más alkalmazásokkal vagy platformokkal

Font Meme árak

Ingyenes: Minden funkció ingyenesen elérhető.

Font Meme értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Ragasztós jegyzeteket használsz a személyes feladataid megtervezéséhez? Itt van egy tipp: ahelyett, hogy csak ragasztós jegyzeteket használnál, próbáld meg a feladatokat egy teendőlista-alkalmazással szervezni. Használhatja a teendőlista-sablonokat is a munkafolyamat gyors beállításához. Segítségre van szüksége? Nézze meg ezeket a teendőlista-példákat inspirációként – például napi ellenőrzőlistákat vagy projektkövetőket. Így a post-it jegyzetei egy olyan rendszerben válnak végrehajtható lépésekké, amely segít Önnek a terv betartásában!

5. Word. Studio (A legjobb valósághű, kézírásos stílusú post-it képekhez)

Van egy ötlete, vagy csak egy kis színt szeretne vinni a digitális jegyzetébe? Ehhez jön jól a Word Studio online post-it generátora. Ez nem egy fancy jegyzetelő alkalmazás, ami megszervezi az életét, de nagyon praktikus, ha egyedi, vizuális post-it jegyzeteket szeretne készíteni.

Ami igazán remek, az az, hogy a jegyzeteket teljesen személyre szabhatod. Beírod, amit akarsz, és akkor történik a varázslat: különböző kézírásstílusok közül választhatsz, például „Kézzel írt”, „Írásos” vagy akár „Vastag filctoll” megjelenés.

Ez az eszköz remek módja annak, hogy digitális jegyzeteket egy kicsit személyesebbé vagy szemet gyönyörködtetőbbé tegye. Ráadásul kiválaszthatja a post-it színt, és akár különböző háttérre is helyezheti, függetlenül attól, hogy sima fehérre, táblára vagy akár számítógép-monitorra szeretné!

Word. Studio legjobb funkciói

Válasszon a számos kézírás-stílus közül, hogy jegyzetei pontosan úgy nézzenek ki, ahogy szeretné – a szép írott betűktől a vastag filctollig.

Válassza ki a jegyzetlap színének és a háttérnek a színét, például fa, tábla vagy számítógép képernyő.

Adjon meg konkrét tervezési utasításokat a niche ötleteihez

Word. Studio korlátai

A teljes hozzáféréshez Pro tagság szükséges.

A hosszabb üzenetek nehezebben jeleníthetők meg, és helyesírási hibákat okozhatnak.

A testreszabási lehetőségek korlátozottak a fejlett grafikai tervezőeszközökhöz képest.

Word. Studio árak

Pro tagság: Egyedi árak

Word. Studio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Miro (A legjobb digitális post-it jegyzetekhez, brainstorminghoz és ötleteléshez)

via Miro

A Miro egy vezető online táblaszoftver, amely kiválóan alkalmas digitális post-it jegyzetek létrehozására brainstorming, ötletelés és kollaboratív workshopokhoz. Intuitív felületének köszönhetően a csapatok gyorsan hozzáadhatnak, színkóddal jelölhetnek és rendszerezhetnek post-it jegyzeteket egy végtelen vásznon – tökéletes megoldás távoli vagy hibrid brainstorming üléseken, retrospektívákban és gondolattérképek készítésében.

Könnyedén hozzáadhat digitális sticky note-okat, megváltoztathatja azok színét és méretét, majd csoportosíthatja, klaszterezheti őket (akár AI segítségével automatikusan!), és összekapcsolhatja őket a táblán található más diagramokkal, képekkel és dokumentumokkal.

A Miro igazán olyan együttműködési helyzetekben tűnik ki, mint a brainstorming ülések, az agilis ceremóniák (például retrospektívák) vagy a tervezési sprintek, ahol több ember egyszerre járul hozzá ötletekkel post-it cetlik segítségével.

A Miro legjobb funkciói

Pillanatok alatt hozzáadhat, áthelyezhet és színkóddal jelölhet korlátlan számú post-it cetlit egy végtelen vásznon.

Csoportosítsa, rendezze és címkézze a post-it jegyzeteket az egyszerű szervezés és az ötletek rendezése érdekében.

Lásd, ahogy csapattársaid post-it jegyzetei megjelennek élőben, miközben gépelnek.

Egy kattintással alakítsd át a jegyzeteket feladatokká, gondolattérképekké vagy diagramokká!

Exportálja a jegyzetlapokat képek, PDF-ek vagy CSV-fájlok formájában megosztás és dokumentálás céljából.

A Miro korlátai

A sok post-it-cédulával teli nagy táblák lassíthatják a teljesítményt.

Néhány fejlett post-it funkció (például tömeges exportálás vagy integrációk) fizetős csomagokat igényel.

Az offline hozzáférés korlátozott – valós idejű együttműködéshez internetkapcsolat szükséges.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8000+ értékelés)Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Miro-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint :

A Miro hatalmas funkciókészlete sokféle felhasználó számára segít megoldani a problémákat. Szolgáltatástervezőként, aki sok elosztott csapattal dolgozik, a Miro elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenkit egy egyetlen, folyékony munkaterületre hozzak össze, amely segít nekem a gondolatokat olyan kézzelfogható formába önteni, amelyet a csapatok megértenek, együttműködnek és elkötelezettek maradnak.

7. Mural (A legjobb közös ötleteléshez és vizuális ötletek szervezéséhez)

via Mural

A Mural alkalmazásban a sticky note-ok rendkívül sokoldalúak: könnyedén hozzáadhatja őket, megváltoztathatja színüket, alakjukat és méretüket, majd csoportosíthatja, áthelyezheti és összekapcsolhatja őket más elemekkel, például képekkel, dokumentumokkal és keretekkel.

Különösen hatékony strukturált workshopok és design sprintok lebonyolításában, mivel a segítő eszközökre és a sablonok hatalmas könyvtárára összpontosít. A Mural AI-képességekkel is rendelkezik, amelyek segítenek a sticky note-ok összefoglalásában, kategorizálásában vagy ötletek generálásában, javítva ezzel az együttműködési folyamatot.

A Mural legjobb funkciói

Könnyen használható, végtelen vásznat kínál a csapatok számára, ahová drag-and-drop módszerrel felragaszthatják a sticky note-okat és egyéb vizuális elemeket.

Tartalmazza a speciális „Facilitation Superpowers” funkciókat, mint például időzítők, privát mód, szavazás, résztvevők összehívása és lézerpointerek.

Több száz előre elkészített sablon áll rendelkezésre, amelyek mindegyike nagymértékben használja a sticky note-okat.

Mesterséges intelligenciát használ a legfontosabb tanulságok összefoglalásához, a jegyzetek szövegének érzelmi kontextus szerinti kategorizálásához vagy új ötletek javaslásához.

A Mural korlátai

Ingyenes csomag 3 faliképpel korlátozva

Nagyon nagy táblák esetén a teljesítmény romolhat.

Egyes felhasználók a prémium funkciók árát magasnak tartják.

A Mural árai

Ingyenes

Team+: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 17,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Muralról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A legjobb választás online webináriumok szervezéséhez. A résztvevők a világ minden tájáról könnyedén csatlakozhatnak a webináriumhoz. A webináriumok során a táblás eszköz segítségével jobban tudtam tisztázni a témákat. A vendégek könnyedén feltehetik kérdéseiket. A találkozó résztvevői és szervezői egyaránt használhatják a csevegési funkciót, hogy kapcsolatban maradjanak egymással.

8. StickyNotes. pk (A legjobb ingyenes, egyszerű digitális post-it jegyzetek készítéséhez és megosztásához)

A StickyNotes.pk egy online post-it generátor, amely leegyszerűsíti a különböző tartalomformátumok szervezett, vizuális jegyzetekké alakításának folyamatát. Lehetővé teszi, hogy szövegekből, PDF-ekből, dokumentumokból, weboldalakról, YouTube-videókból vagy más videóformátumokból könnyedén hozzon létre post-it jegyzeteket.

A StickyNotes.pk többnyelvű támogatást is kínál, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy több nyelven is jegyzeteket készítsenek, megkönnyítve ezzel a különböző régiók közötti együttműködést. Különböző exportformátumokat kínál, többek között PNG, JPG, PDF, SVG, XML és WebP formátumokat, amelyek rugalmas megosztást és újrafelhasználást tesznek lehetővé. A platform kiemeli a könnyű használhatóságot, mivel nincs szükség bejelentkezésre, és a szolgáltatás teljesen ingyenes.

StickyNotes. pk legjobb funkciói

Vendég mód azonnali jegyzetek létrehozásához (bejelentkezés nem szükséges)

Korlátlan számú tábla és jegyzet regisztrált felhasználók számára

Drag-and-drop felület az egyszerű szervezésért

Nyilvános táblák közös ötleteléshez és megosztáshoz

StickyNotes. pk korlátai

A vendégjegyzetek a böngésző cookie-jaiban vannak tárolva, és a cookie-k törlésével elveszhetnek.

Nincsenek fejlett funkciók, mint például integrációk vagy gazdag formázási lehetőségek.

StickyNotes. pk árak

Ingyenes: Korlátlan számú tábla és jegyzet minden felhasználó számára

StickyNotes. pk értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Ideaflip (A legjobb csapat brainstorminghoz és dinamikus workshopokhoz)

via Ideaflip

Próbált már valaha egy csapatbeszélgetés során feljegyezni a felmerülő ötletek özönét, vagy olyan workshopot vezetni, ahol mindenki egyszerre hozzászól? Ez az, ahol az Ideaflip igazán kiemelkedik. Ami megkülönbözteti a többitől, az az, hogy milyen könnyedén lehetővé teszi a fizikai post-it-jegyzetek élményének megismétlését.

Digitális jegyzeteket készíthet, ötleteket firkálhat (vagy begépelhet!), megváltoztathatja azok színét, csoportosíthatja őket, sőt, szavazhat is róluk. Különösen hatékony workshopokhoz, mert fenntartja a folyamatosságot – gyorsan meghívhat vendégeket, kisebb munkacsoportokra oszthatja őket a koncentrált megbeszélésekhez, majd újra összehozhatja őket a megosztáshoz.

Az Ideaflip legjobb funkciói

A fizikai post-it-ek használatának tapintható élményét utánozza.

Lehetővé teszi, hogy nagyobb csoportokat könnyedén kisebb, fókuszált virtuális terekre osszon szét.

Fogja meg, mozgassa, csoportosítsa és szavazzon az ötletekre egy folyékony, nem lineáris módon, amely megfelel a gyors brainstormingnak.

A könnyű használatra összpontosít, nincs meredek tanulási görbe.

Az Ideaflip korlátai

Nincs dedikált alkalmazása, ami miatt a felhasználói élmény okostelefonokon kevésbé lehet kifinomult.

A használatához internetkapcsolatra van szükség.

Nem teljes értékű projektmenedzsment csomagként készült, mélyreható feladatkövetéssel vagy függőségi térképezéssel.

Ideaflip árak

Személyes: 0 USD

Alap: 6 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árak

Ideaflip értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Tartsd meg ötleteidet a ClickUp segítségével

A digitális post-it cetlik terén minden igényt kielégítő lehetőségek közül választhat!

Ha csak egy jól kinéző post-it képet szeretnél készíteni egy prezentációhoz vagy a közösségi médiához, akkor a Font Meme és a Word Studio eszközök a legjobb választás. Ingyenesek és a tervezésre koncentrálnak.

Hosszú tartalmakat kell összefoglalnia, vagy gyorsan jegyzeteket kell készítenie AI segítségével? Az olyan eszközök, mint a StickyNotes. pk és az Appy Pie AI, pontosan erre a célra lettek kifejlesztve.

De ha egy olyan all-in-one eszközt keres, amely megvalósítja az ötleteit, akkor a ClickUp a legjobb választás!

Végül is a megfelelő választás attól függ, hogy mit szeretne, hogy a sticky note tegyen: legyen egy szép kép, gyorsan összefoglalja az információkat, elősegítse az együttműködést, és cselekedjen is.

Regisztrálj még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és kezdj el dolgozni!