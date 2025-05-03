Hogyan készítsünk vízesésdiagramot a Google Táblázatokban az adatok elemzéséhez

Képzeljen el egy olyan vállalatot, amely több millió dolláros bevételt generál. Oszlopdiagramok vagy kördiagramok használatával nehéz nyomon követni a kezdeti értékhez képest bekövetkezett változásokat és a kumulatív hatást, mivel nincs egyértelmű vizuális összehasonlítás.

A Google Táblázatok vízesésdiagramja megoldja ezt a problémát azzal, hogy minden oszlop kezdete ott kezdődik, ahol az előző oszlop végződik.

Ez a megközelítés megkönnyíti a nézők számára annak megértését, hogy a pozitív és negatív értékek hogyan befolyásolják az összeredményeket.

Bár ezek elengedhetetlen adatvizualizációs eszközök, sok tapasztalt szakembernek gondot okoz a vízesésdiagramok készítése a Google Táblázatokban.

Ebben a cikkben egy lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan készíthet könnyedén vízesésdiagramokat.

Hogyan készítsünk vízesésdiagramot a Google Táblázatokban

A vízesésdiagram elkészítése előtt rendezze el megfelelően az adattáblázatot. Szüksége lesz:

✅ Az első oszlop a kategória címkéinek (pl. bevétel, kiadások, nyereség)

✅ Második oszlop a numerikus adatok számára, beleértve:

Kezdő érték

Pozitív értékek (nyereség)

Negatív értékek (veszteségek)

Végső kumulatív érték

Íme egy példa adatsor:

Kezdjük a lépésről lépésre bemutatott útmutatóval a vízesésdiagram elkészítéséhez.

1. lépés: Válassza ki az adatait

Nyissa meg a Google Táblázatok táblázatát

Kattintson és húzza az egérrel, hogy kijelölje az egész adattáblázatot, beleértve a kategória címkéket és az értékeket is.

2. lépés: Diagram beszúrása

Miután kiválasztotta az adatokat, lépjen a felső menübe, és kattintson a „Beszúrás” > „Diagram” lehetőségre.

Ezzel megnyílik a diagramszerkesztő oldalsáv a jobb oldalon.

3. lépés: Válassza ki a vízesésdiagram típusát

A Diagramszerkesztőben lépjen a Beállítások fülre.

Kattintson a „Diagramtípus” legördülő menüre.

Görgessen lefelé, és válassza a „Vízesés” lehetőséget az „Egyéb” kategória alatt.

A vízesésdiagram most megjelenik a táblázatban, és megmutatja, hogy az egyes adatpontok hogyan járulnak hozzá a végső összeghez.

4. lépés: A vízesésdiagram testreszabása

A Diagramszerkesztőben lépjen a Testreszabás fülre.

Szükség szerint módosítsa a diagram címét, színeit és adatcímkéit.

Engedélyezze a összekötő vonalakat az olvashatóság javítása érdekében.

Szükség esetén használja a tengelyek sorrendjének megfordítását az x-tengely vagy a vízszintes tengely elrendezésének megváltoztatásához.

Íme néhány bevált módszer, amelyet érdemes szem előtt tartani, amikor ezt a funkciót hozzáadja a Google Táblázatokhoz:

Ellenőrizze az adatcímkéket : Győződjön meg arról, hogy minden oszlop megfelelően van címkézve, hogy tükrözze a pozitív és negatív értékeket.

Különböző színek használata : Vizuálisan különböztesse meg a nyereségeket és a veszteségeket.

A diagram átméretezése: Kattintson és húzza a széleket, hogy könnyebben olvasható legyen.

A Google Táblázatok diagramjainak korlátai

Az utóbbi időben a Google Táblázatok egyes felhasználók számára frusztrálóan lassúvá vált. Ahogy egy Reddit-felhasználó leírta:

Az adatbeviteli űrlap kitöltése örökké tart, és még a mezőket sem tudom kitölteni. A lapok túl sokáig tartanak a lekérdezések futtatásához. Nem tudom elhinni, hogy 270 sor leállíthat egy táblázatot. Talán a kaszkád lekérdezések miatt van, de még így is – 270 nem egy nagy szám.

Kétségtelen, hogy a Google Táblázatok hatékony eszköz az üzleti és mindennapi feladatokhoz, de néha inkább gondot okoz, mint megoldást jelent, különösen diagramok és nagy adathalmazok kezelése esetén.

Íme néhány figyelembe veendő hiba:

Nehézségek nagy adathalmazok vagy összetett lekérdezések kezelésekor. Még néhány száz sor is észrevehető késleltetést okozhat, különösen akkor, ha a diagramok valós idejű QUERY, VLOOKUP vagy ARRAYFORMULA függvényektől függenek. Ez lassítja a diagramok megjelenítését és a táblázatkezelő program általános reagálóképességét.

Alapvető formázási lehetőségeket kínál, de az Excelhez vagy speciális adatmegjelenítő eszközökhöz képest hiányoznak a fejlett testreszabási lehetőségek. A felhasználók minimális mértékben tudják szabályozni a tengelyek méretezését, az adatcímkéket és a számok formázását, ami megnehezíti a professzionális minőségű vizualizációk létrehozását.

Minden apró változás után automatikusan frissíti a diagramokat , ami nem feltétlenül hatékony. Az adatbázis-vezérelt irányítópultokkal ellentétben nincs beépített opció a diagramok parancsra történő frissítésére, így a felhasználóknak az Apps Script vagy manuális megoldások segítségével kell optimalizálniuk a teljesítményt.

Támogatja az alapvető diagramtípusokat, de hiányoznak belőle a speciális opciók , mint például a Pareto-diagramok, a doboz- és szakálldiagramok és a Sankey-diagramok. Még a támogatott diagramok esetében is korlátozottak az olyan funkciók, mint a vízesésdiagramokban a csatlakozó vonalak testreszabása vagy a dinamikus trendvonalak hozzáadása. , mint például a Pareto-diagramok, a doboz- és szakálldiagramok és a Sankey-diagramok. Még a támogatott diagramok esetében is korlátozottak az olyan funkciók, mint a vízesésdiagramokban a csatlakozó vonalak testreszabása vagy a dinamikus trendvonalak hozzáadása.

Nem túl jó az élő adatok forrásokból történő lekérésében, mint például a GOOGLEFINANCE vagy az IMPORTRANGE, ami miatt a diagramok megszakadnak, kiszámíthatatlanul frissülnek, vagy „Nincs adat” hibát jeleznek. A dedikált BI eszközökkel ellentétben a Sheets nem kínál zökkenőmentes valós idejű frissítéseket, ami miatt megbízhatatlan a dinamikus irányítópultokhoz.

Táblázatok készítése a ClickUp segítségével

Bár a Google Táblázatok egyszerű módszert kínál az adatok vizualizálására, teljesítménybeli korlátai és a fejlett testreszabási lehetőségek hiánya miatt frusztráló lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagy adathalmazokat kezelnek.

Megpróbálhatja csökkenteni a terhelést további eszközök bevezetésével, de ez a folyamat gyakran új kihívásokhoz vezet: különböző funkciókhoz több platformra kell támaszkodnia. Az információk fragmentálódásával a haladás nyomon követése nehézkessé válik, és az eredmény bizonytalanná válik.

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, itt is a figyelem középpontjában áll. A ClickUp segítségével egy hatékony adatvizualizációs és együttműködési platformot kap, amely lehetővé teszi vízesésdiagramok, oszlopdiagramok, kördiagramok, vonaldiagramok és egyebek létrehozását, mindezt a Google Táblázatok korlátai nélkül:

Hogyan kínál a ClickUp Dashboards valós idejű megoldást az adatok vizualizálására?

A ClickUp Dashboards testreszabható vizuális munkaterületeket kínál, amelyek egy helyen egyesítik a legfontosabb adatokat, diagramokat és jelentéseket.

Kövesse nyomon és rendszerezze adatait egyszerűen a ClickUp Dashboards segítségével.

A Google Táblázatokkal ellentétben, ahol a felhasználóknak külön táblázatokat kell létrehozniuk a különböző jelentésekhez, és azokat manuálisan frissíteniük kell, a ClickUp Dashboards automatikusan behívja az élő adatokat a feladatokból, listákból és projektekből. Így működik:

Nincs többé kézi frissítés : a diagramok automatikusan frissülnek, amikor az adatok változnak.

Jobb teljesítmény : Nagy adathalmazokat kezel késleltetés nélkül, amit a Google Táblázatok a QUERY() és a VLOOKUP() függvényekkel tapasztal.

Interaktív jelentések: A statikus Google Táblázatok grafikonjaival ellentétben a ClickUp diagramok lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy szűrjenek, rendezzenek és mélyebbre ássanak bizonyos adatpontokba.

Vízesésdiagram készítése a ClickUp alkalmazásban

Ha a ClickUp segítségével készít vízesésdiagramokat, automatikus frissítéseket kap, amelyekkel valós időben követheti az értékváltozásokat a feladat vagy projekt előrehaladása alapján. A ClickUp lehetővé teszi a bevételek, kiadások és nettó változások dinamikus csoportosítását is, manuális adatkezelés nélkül.

Lépésről lépésre: Vízesésdiagram készítése a ClickUp Dashboards alkalmazásban

Lépjen a ClickUp irányítópultjára, és kattintson a „+ Kártya hozzáadása” gombra.

Az Egyéni widgetek alatt válassza a „Oszlopdiagram kártya” lehetőséget.

Válassza ki az adatforrást – ez lehet bevétel, költség vagy pénzügyi mérföldkő.

Állítsa be az X tengelyt olyan kategóriákhoz, mint a bevételek, a kiadások és a nettó nyereség.

Állítsa be az Y-tengelyt úgy, hogy az numerikus adatokat (pénzértékek, KPI-k stb.) tükrözze.

Engedélyezze az adatcímkéket és a pozitív és negatív értékek színekkel való jelölését.

Kattintson a „Mentés” gombra – a vízesésdiagramja mostantól dinamikusan frissülni fog.

Nincs ideje a nulláról kezdeni? Semmi baj. A ClickUp segít Önnek.

A ClickUp vízesésdiagram-sablonja világos áttekintést nyújt a projektről. Ez azt jelenti, hogy csapata könnyedén és pontosan nyomon követheti a feladatokat, a határidőket és a függőségeket.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp vízesés-menedzsment sablonjával világos feladatkövetés, valós idejű frissítések és határidőkezelés segítségével minden fázisban kézben tarthatja projektjét.

A strukturált tervezés és a valós idejű kiigazítások lehetőségével ez a sablon segít a szervezeteknek előre látni a késedelmeket, javítani az együttműködést és csökkenteni a mérföldkövek elmulasztásának kockázatát, így a projekt végrehajtása hatékonyabbá és kiszámíthatóbbá válik.

További hatékony diagramkészítési funkciók

Mindenki szereti a jó diagramokat (még a főnöke is). A ClickUp segítségével nem is kell sok erőfeszítést tennie ahhoz, hogy olyan táblázatokat készítsen, amelyek tökéletesen illeszkednek az adataihoz.

Íme néhány lehetőség, amelyet kipróbálhat:

1. Vonaldiagram widget – kövesse nyomon a trendeket valós időben

A vonaldiagram tökéletes az időbeli változások nyomon követésére, például:

✅ Bevételi trendek

✅ Értékesítési teljesítmény

✅ Projekt előrehaladása

A Google Táblázatoktól eltérően a ClickUp:

Nagy adatmennyiségeket kezel lassulás nélkül

Valós idejű frissítéseket biztosít a lekérdezések kézi frissítése helyett.

Lehetővé teszi a pontos idővonal-összehasonlítást egyéni dátumszűréssel.

A ClickUp valós idejű vonaldiagramjaival könnyedén figyelemmel kísérheti a bevételeket, az értékesítést vagy a projekt előrehaladását

2. ClickUp oszlop- és kördiagramok – adatok összehasonlítása és elemzése

Az oszlop- és kördiagramok segítségével különböző adatpontok egyértelműen és gyorsan összehasonlíthatók.

Míg az Excelben vagy a Google Táblázatokban kördiagramok készítéséhez gyakran bonyolult képleteket kell megjegyezni, a ClickUp segítségével:

Nincs szükség képletekre vagy bonyolult függvényekre – automatikus adatfeldolgozás

Interaktív szűrés – azonnali diagrambeállítások

Nincs szükség kézi diagrambeállításokra – a diagramok automatikusan frissülnek.

A ClickUp automatikusan frissülő oszlop- és kördiagramjaival azonnal láthatóvá válnak az adatok összehasonlításai

3. ClickUp Gantt-diagram nézet – tökéletes a projektek nyomon követéséhez

A Gantt-diagram elengedhetetlen a projekt ütemtervének, függőségeinek és a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez.

Ahelyett, hogy manuálisan végezné a feladatokat a Google Táblázatokban, hagyja, hogy a ClickUp gondoskodjon a következőkről:

Nincs szükség kézi beállításokra – a Gantt-diagram automatikusan frissül a feladatok előrehaladásával.

Egyszerű függőségek nyomon követése – a feladatok vizuális összekapcsolása, ellentétben a Google Táblázatokkal

Zökkenőmentes projektintegráció – az idővonalak egyszerűen áthúzhatók és módosíthatók

Kövesse nyomon a függőségeket és az előrehaladást valós időben a ClickUp Gantt Chart View segítségével

4. ClickUp Táblázatos nézet – ideális a szervezéshez

Ha megszokta az Excel-stílusú adatkezelést, a ClickUp táblázatos nézetének használata ideális alternatíva lehet.

Íme, hogyan viszonyul a Google Táblázatokhoz:

✅ Nincs szükség a QUERY() függvényekre – a táblázatok dinamikusan frissülnek.

✅ Több sor egyszerre módosítható a tömeges szerkesztési funkciók segítségével.

✅ Az export és import kompatibilitásnak köszönhetően könnyedén átviheti az adatokat a ClickUp és a táblázatok között.

Kezelje könnyedén a nagy adathalmazokat a ClickUp Table View segítségével, amely támogatja a tömeges szerkesztést.

A késedelmek károsak a projektjeire nézve. De a feladatok egyértelmű szervezésével, a valós idejű haladás nyomon követésével és a határidők kezelésével garantált a siker.

Ezt kínálja a ClickUp vízesés projektmenedzsment sablonja .

Ingyenes sablon letöltése Tartsa csapatát összehangoltan a strukturált, fázisok szerinti projektvégrehajtással, és biztosítsa a határidők betartását a ClickUp vízesés projektmenedzsment sablonjával.

A sablon strukturált, fázisok szerinti projektvégrehajtást tesz lehetővé, segítve a csapatokat a határidők betartásában és a minőség fenntartásában a projekt teljes életciklusa alatt.

Ne hagyja, hogy adatai elsüllyedjenek a vízesésdiagramokban, a ClickUp mindent folyékonnyá tesz.

Chandu Prasad T. S., a Smallcase Technologies Pvt Ltd vezető ügyfélkapcsolati menedzsere néhány gondolatot oszt meg a ClickUp diagramkészítő funkcióiról és a ClickUp Dashboardsról:

Számos nyomonkövető eszköz, például időkövetők és különböző diagramok (kördiagram, vonaldiagram, oszlopdiagram) segítenek a projektek hatékony kezelésében a ClickUp alkalmazásban. A több dashboard létrehozásának és testreszabásának lehetősége rendkívül hasznos, értékes információkat nyújtva a csapatoknak a hatékonyabb munkavégzéshez.

A termelékenység ugrásszerűen megnő, ha a haladás vizuálisan is látható. A jól felépített irányítópult motiválja és tájékoztatja a csapatokat.

A ClickUp vízesés-menedzsment sablonjával, dinamikus irányítópultjaival és valós idejű diagramkészítő funkcióival a csapatok könnyedén nyomon követhetik a feladatokat, elemezhetik a teljesítményt és optimalizálhatják a munkafolyamatokat anélkül, hogy elavult táblázatokkal kellene foglalkozniuk.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és alakítsa adatait hasznos információkká!