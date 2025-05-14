Hogyan készíts Copilot-utasításokat 10 példával

A Microsoft 365 Copilot csodákat tehet a munkafolyamatával, ha tudja, hogyan kell beszélni a nyelvén!

🧠 Érdekesség: A világszerte működő vállalkozások 72%-a alkalmaz valamilyen formában mesterséges intelligenciát.

Ebben a bejegyzésben 10 gyakorlati példával és a várható eredményekkel megtanulhatja, hogyan írjon Copilot-utasításokat, amelyek maximalizálják a termelékenységet.

De először is kezdjük el a Copilot parancsokról szóló útmutatónkat.

Mik azok a Copilot-utasítások?

A Copilot-utasítások olyan utasítások, amelyeket az AI-alapú eszközöknek, például a Microsoft Copilotnak adsz, hogy segítsd őket a feladatok elvégzésében.

Tekintse őket beszélgetésindítóként – segítenek az AI-nek megérteni az Ön igényeit, és pontosan azt nyújtani, amit Ön szeretne. Minél jobban finomítja a promptokat, annál produktívabbá és hatékonyabbá válik az AI asszisztense!

Akár prezentáción dolgozik, adatokat elemz, vagy blogbejegyzést ír, a promptja határozza meg, hogyan reagál az AI. A jól megfogalmazott prompt világos, tömör és részletes, így biztosítva, hogy a legjobb eredményeket kapja az AI-tól.

Az AI használatával a projektmenedzsmentben segíthet a csapatoknak a komplex feladatok kezelhető részekre bontásában. Például egy marketingcsapat használhatja a promptokat e-mail kampányok megírásához, míg a fejlesztők kódhibák kijavításához vagy dokumentációk létrehozásához.

💡 Profi tipp: Használja az AI-t nemcsak tartalom létrehozására, hanem betekintés nyerésére is. Kérje meg a Copilotot, hogy hasonlítsa össze a trendeket, elemezze a hangulatot, vagy vonjon le következtetéseket nagy adathalmazokból, ne csak egyszerű összefoglalásokat készítsen.

A Copilot-utasítások használatának előnyei

Próbált már valaha receptet követni egyértelmű utasítások nélkül? Valószínűleg nem úgy sikerült, ahogy remélte. Így érződik az AI használata egyértelmű Copilot utasítások nélkül. A konkrét utasítások biztosítják, hogy az AI asszisztens kielégítse az írási, elemzési vagy szervezési igényeit.

Így írhat világos, jobb utasításokat a Microsoft Copilotban, hogy megkapja a kívánt eredményeket:

Növekedett termelékenység: Az egyértelmű utasítások segítenek az AI-nek olyan feladatok egyszerűsítésében, mint a tartalom generálása, az adatok elemzése vagy a prezentációk készítése, így időt takaríthat meg, és a legfontosabb dolgokra koncentrálhat.

Fokozott pontosság: A jól megfogalmazott utasítások biztosítják, hogy az AI pontos és releváns válaszokat adjon, legyen szó e-mailek megírásáról, jelentések összefoglalásáról vagy adatok kiszámításáról.

Következetes eredmények: A Copilot promptok biztosítják a munka következetességét, így minden alkalommal kiszámítható és megbízható eredményeket kap.

Segítség az alkalmazások között: Az intelligens utasítások lehetővé teszik a Copilot használatát a Microsoft 365 eszközökben, az e-mailektől a prezentációkig. Kezdje az Outlookban egy értekezlet összefoglalójával, és alakítsa át PowerPoint-prezentációvá, mindezt célzott utasítások segítségével.

A kontextusból nyerjen betekintést: a Copilot tanul a munkamódszereiből, felismeri a trendeket és automatizálási lehetőségeket javasol, például válaszsablonok létrehozását az ügyfelek visszajelzései alapján.

👀 Tudta? A Microsoft Copilot olyan fejlett nyelvi modelleket használ, mint a GPT-4, amelyek lehetővé teszik számára, hogy megértse és generáljon emberhez hasonló szövegeket. Ez az alap lehetővé teszi a Copilot számára, hogy ne csak kérdésekre válaszoljon, hanem feladatokat is végrehajtson, dokumentumokat hozzon létre, sőt, még a kódolásban is segítsen!

Hogyan lehet hatékony Copilot-utasításokat létrehozni?

A hatékony Copilot-utasítások létrehozása a világosság, a relevancia és az elkötelezettség közötti egyensúly megteremtését jelenti. Íme néhány kulcsfontosságú stratégia, amelyekkel jobb utasításokat hozhat létre a jelentősebb, produktívabb interakciók érdekében:

Használjon világos és konkrét nyelvet : Kerülje a kétértelműséget – fogalmazza meg utasításait világosan, hogy a Copilot gyorsan megértse, mire van szüksége.

Legyen tömör : A részletek fontosak, de a túl hosszú utasítások túlterhelhetik a mesterséges intelligenciát.

Adjon kontextust és relevanciát : Minél több kontextust ad, annál jobban megérti az AI a helyzetet. Például: „Egy állásinterjú során melyek azok a 3 legfontosabb tulajdonságok, amelyeket kiemelne a projektmenedzsment tapasztalatával kapcsolatban?”

Ösztönözze a mélyebb gondolkodást: Rétegezze a promptjait, hogy átgondoltabb válaszokat kapjon. Például: „Hasonlítsa össze és állítsa szembe egymással a hagyományos és a digitális marketingstratégiák sikertényezőit kisvállalkozások esetében. ”

Határozza meg a hangnemet és a stílust : Határozottan jelezze, ha egy adott hangnemű vagy stílusú válaszra van szüksége. Például: „Írjon egy barátságos köszönőlevelet egy állásinterjúra, kiemelve a megbeszélt legfontosabb pontokat. ”

Ismételje meg és finomítsa: A visszajelzések alapján módosítsa a promptokat. Ha egy adott prompt következetesen kiváló eredményeket hoz, elemezze, mi tette hatékonnyá, és finomítsa a jövőbeni használatra.

💡Okosabb AI-asszisztenst keres?Míg a Microsoft Copilot a Microsoft 365 alkalmazásokat támogatja, a ClickUp Brain még egy lépéssel tovább megy. A munkaterületébe beépítve segít a feladatok kezelésében, tartalom generálásában, dokumentumok összefoglalásában és a munka automatizálásában – mindezt egy helyen. ✨ Bónuszként: a ClickUp Brain felhasználói több külső AI modell közül választhatnak, többek között a GPT-4o, o3-mini, o1 és Claude 3. 7 Sonnet közül, amelyek különböző írási, érvelési és kódolási feladatokra alkalmasak!

10 példa Copilot parancsokra

Íme 10 Copilot-utasítás, amelyek különböző iparágakhoz és szakmákhoz igazodnak. Ezek az AI-példák megmutatják, hogyan használhatja a Copilot-ot ügyfélszolgálati, pénzügyi, jogi és egyéb helyzetekben.

1. Marketing

Manapság a marketing adat alapú döntéseken és személyre szabott ügyfélélményeken alapul. Az AI segít elemezni az ügyfelek viselkedését, megjósolni preferenciáikat és célzott kampányokat készíteni.

Megbízható utasításokkal marketingtevékenysége automatizálhatja a rutin feladatokat, hatékonyabban generálhat betekintést, és finomhangolhatja stratégiáit a jobb elkötelezettség érdekében, mindezt a termelékenység és a kreativitás növelése mellett.

Utasítás: Készítsen szegmentált e-mail kampányt tavaszi kollekciónk bemutatásához. Tartalmazza a termékajánlásokat és a személyre szabott kedvezménykódokat.

Eredmény:

2. Szoftverfejlesztés

A szoftverfejlesztő csapatok új módszereket keresnek a kódolás és tesztelés folyamatainak felgyorsítására, a minőség megőrzése mellett.

Az AI használata a szoftverfejlesztésben segít a hibák korai felismerésében, és világosabb, hatékonyabb kódrészleteket generál.

Utasítás: Írjon egy Python függvényt, amely ellenőrzi a felhasználói jelszavakat. Tartalmazza a minimális hosszúság (8 karakter), speciális karakterek, számok, valamint nagy- és kisbetűk ellenőrzését. Adjon hozzá hasznos hibaüzeneteket minden érvénytelen ellenőrzéshez.

Eredmény:

3. Egészségügyi elemzés

Az egészségügyi szakemberek mesterséges intelligenciát használnak a betegadatok elemzésére, a korai figyelmeztető jelek felismerésére, sőt személyre szabott kezelési tervek készítésére is. A mesterséges intelligencia segít az orvosi képek olvasásában és a betegek kimenetelének előrejelzésében is, így a diagnózistól a utókezelésig minden sokkal hatékonyabbá válik.

Utasítás: Elemezze a betegek elmúlt 24 órában mért életjeladatait. Jelölje meg az aggasztó mintákat, és javasoljon megelőző intézkedéseket a betegek korábbi eredményei alapján.

Eredmény:

4. Pénzügyi elemzés

A pénzügyi intézmények AI-alapú utasításokat használnak a piaci trendek elemzésére, a csalások felderítésére és a kockázatok hatékonyabb értékelésére. A helyes utasítások segítenek az AI-nak hatalmas mennyiségű pénzügyi adat feldolgozásában, rejtett minták feltárásában és olyan betekintések generálásában, amelyek javítják a döntéshozatalt.

A jelentések automatizálásától az ügyfélkapcsolatok javításáig az AI-vezérelt utasítások egyszerűsítik a pénzügyi műveleteket.

Utasítás: Készítsen pénzügyi elemzési jelentést egy kiskereskedelmi ágazatban működő közepes méretű vállalat számára. Elemezze a vállalat bevételének növekedését, haszonkulcsát és cash flow-ját az elmúlt 3 évben. Tartalmazza a legfontosabb teljesítménymutatókat (KPI-ket), az iparági referenciaértékeket, valamint a jövőbeli növekedés potenciális kockázatait és lehetőségeit.

Eredmény:

5. Oktatás

Az oktatási ágazat AI-utasításokat használ, hogy a tanulás interaktívabbá és hatékonyabbá váljon. Az automatizált osztályozástól az azonnali visszajelzésekig az AI-alapú eszközök segítenek az oktatóknak időt megtakarítani és a személyre szabott tanulói elkötelezettségre koncentrálni.

A megfelelő utasításokkal az AI képes óravázlatokat készíteni, tanulási tevékenységeket javasolni, tartalmakat áttekinteni, sőt, azokat különböző készségszintekhez igazítani.

Utasítás: Készítsen matematika óravázlatot 7. osztályos algebrai tananyaghoz. Tartalmazza a három nehézségi szintet, vizuális segédeszközöket és gyakorló feladatokat lépésről lépésre megoldásokkal.

Eredmény:

6. Ügyfélszolgálat

Az ügyfélszolgálat gyors és pontos válaszokkal működik jól; az AI-alapú promptok ezt megkönnyítik. A gyakran ismételt kérdések automatizálásával, a 24 órás segítségnyújtással és a rutin jellegű kérdések kezelésével az AI lehetővé teszi az emberi ügynököknek, hogy a bonyolultabb ügyfélproblémák megoldására és a jobb ügyfélszolgálati élmény biztosítására koncentráljanak.

Utasítás: Készítsen válaszsablonokat a gyakori termékvisszaküldési kérdésekre. Tartalmazza a szállítási információkat, a visszaküldési határidő részleteit és a következő lépéseket. Használjon empatikus nyelvet a csalódott ügyfelek számára.

Eredmény:

7. HR és tehetségmenedzsment

Az AI átalakítja a HR világát azáltal, hogy a toborzást okosabbá, gyorsabbá és inkluzívabbá teszi.

Az unalmas feladatok automatizálásától, mint például az önéletrajzok átnézése, a jelöltek és a pozíciók összehangolásáig a készségeik és tapasztalataik alapján, az AI biztosítja, hogy a HR-csapatok a papírmunkával való bajlódás helyett a kapcsolatépítésre koncentrálhassanak.

Utasítás: Írjon egy e-mail sorozatot, hogy passzív jelölteket vonzzon be AI-elemzések segítségével. Építsen be személyre szabott elemeket, állásajánlásokat és emlékeztetőket, hogy fenntartsa az érdeklődést.

Eredmény:

8. Ingatlan

Az AI intelligenssé és hatékonnyá teszi az ingatlanok vásárlását, eladását és kezelését. Az AI-alapú chatbotoktól, amelyek a vásárlókat a nap 24 órájában segítik, az ingatlanértékeket és piaci trendeket előrejelző prediktív elemzésekig, az AI segít az ügynököknek és az ügyfeleknek megalapozott döntéseket hozni.

A virtuális túrák és a mesterséges intelligencia által vezérelt ajánlások személyre szabják az otthonkeresési élményt, míg az automatizált potenciális ügyfelek generálása és az intelligens szerződésfeldolgozás racionalizálja a tranzakciókat.

Utasítás: Végezzen piacelemzést a helyi ingatlanpiac aktuális trendjeinek és árstratégiáinak azonosítása érdekében. Adjon betekintést az ingatlanértékekbe, a bérleti díjakba és a potenciális befektetési lehetőségekbe: [Helyadatok beillesztése]

Eredmény:

9. Gyártás

Az AI-alapú prediktív karbantartás segít a gyártási csapatoknak előre látni a berendezések meghibásodásait és csökkenteni a költséges leállásokat. Azok a vállalatok, amelyek AI-t használnak a karbantartás tervezéséhez, 20%-os csökkenést jelentettek a leállások számában, ami zökkenőmentesebb működést és jobb erőforrás-elosztást tesz lehetővé.

Utasítás: Elemezze a gyártósor adatait, hogy azonosítsa a termékhibákhoz kapcsolódó mintákat [gyártósor adatainak beillesztése].

Eredmény:

10. Jogi

Az AI-alapú eszközök segítségével a jogi szakemberek gyorsan elemezhetik a hatalmas mennyiségű joggyakorlatot, szerződéseket és jogi dokumentumokat, így órákat spórolva meg a kézi munkával.

A chatbotok kezelik az alapvető ügyfélkérdéseket, így több idő marad a bonyolultabb jogi ügyek kezelésére. Eközben a prediktív elemzés a korábbi adatok alapján értékeli az ügyek kimenetelét, az AI-alapú szerződés-felülvizsgálat és -szerkesztés pedig javítja a pontosságot és csökkenti az emberi hibák számát, így a jogi munka gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

Utasítás: Jogász szakemberként járjon el, aki polgári ügyekre specializálódott. Ügyfelem, egy bérlő, vissza szeretné kapni a kaucióját egy korábbi bérbeadótól, aki visszatartotta azt, annak ellenére, hogy az ingatlan makulátlan állapotban maradt.

Ha ügyfelem elveszíti a pert, adjon részletes elemzést a lehetséges következményekről [az állam törvényei szerint]. Foglalja magában a pénzügyi, személyes és hírnévbeli hatásokat, beleértve a jogi költségeket, a hitelre gyakorolt hatásokat, a jövőbeli bérleti kihívásokat és az üzleti vagy személyes életre gyakorolt bármilyen szélesebb körű hatást. Gondoskodjon arról, hogy a válasz alapos legyen, és figyelembe vegye mind az azonnali, mind a hosszú távú következményeket.

Eredmény:

Gyakori hibák, amelyeket el kell kerülni

A hatékony Copilot csevegési utasítások létrehozása kulcsfontosságú a pontos és értékes eredmények eléréséhez. Akár a Microsoft Copilot, a Copilot Chat, akár a Microsoft 365 Copilot AI-jét használja, a nem egyértelmű utasítások homályos vagy irreleváns válaszokhoz vezethetnek. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki az utasításaiból, kerülje el ezeket a gyakori hibákat:

Túl homályos megfogalmazás: Az AI a világosságra épül. Ahelyett, hogy azt mondaná: „Összefoglalja ezt a dokumentumot”, pontosítsa: „Összefoglalja ezt a jelentést három pontban, a pénzügyi trendekre összpontosítva”.

A kontextus figyelmen kívül hagyása: A Copilot-utasítások a legjobban egyértelmű kontextusban működnek. Mindig adja meg az iparágat, a célt vagy a célközönséget, hogy pontosítsa a választ.

Túl sok információval való túlterhelés: Bár a kontextus elengedhetetlen, a hosszú utasítások túlterhelhetik a Microsoft Copilotot. Legyenek tömörek, de informatívak.

A kimeneti formátum meghatározásának elmulasztása: Ha listára, táblázatra vagy bekezdésre van szüksége, mondja meg. Példa: „Adja meg ezeket az adatokat egy három oszlopos táblázatban”

Az AI korlátainak figyelmen kívül hagyása: Bár a Copilot hatalmas Bár a Copilot hatalmas AI-tudásbázisra támaszkodik, nem helyettesíti a szakértői ítéletet. Mindig ellenőrizze a kritikus információkat.

A Copilot korlátai

A Microsoft Copilot utasításainak megalkotása előtt elengedhetetlen tudni, hogy mire képes és mire nem képes ez az AI-asszisztens. A reális elvárások megfogalmazása segít hatékonyabb utasításokat létrehozni és a legjobb eredményeket elérni.

Íme néhány fontos korlátozás, amelyet érdemes szem előtt tartani:

Nincs önálló cselekvés: a Copilot segít, de nem cselekszik önállóan. Javaslatokat ad, de Önnek át kell tekintenie és jóvá kell hagynia a válaszokat, mielőtt megosztaná őket.

Nincs memória a csevegések között: Minden beszélgetés újrakezdődik. Ha tegnap marketingstratégiáról beszélgettek, a Copilot ma nem fog emlékezni rá – újra meg kell adnod a kontextust.

Korlátozott adatelemzés: A Copilot lekérdezésenként meghatározott mennyiségű adatot dolgoz fel. Összefoglalja az információkat, de nem alkalmas mélyreható elemzésekre vagy ok-okozati összefüggések megállapítására. Ehhez speciális elemző eszközök használata ajánlott.

Tudáskorlát: A Copilot alapvető tudása 2021 körül áll meg. Bár a Copilot a szervezet konfigurációjától függően aktuális információkat is lekérhet, alapvető modellje nem frissül folyamatosan.

Inkonzisztens válaszok: Ha ugyanazt a kérdést kétszer felteszi, előfordulhat, hogy kissé eltérő válaszokat kap. Ez azért történik, mert a Copilot a válaszokat valószínűségi alapon generálja, nem pedig rögzített szabályok alapján.

Csevegési korlátozások: A beszélgetések 30 interakcióra korlátozódnak egy munkamenet alatt, és lejárhatnak. Ha valami fontos, mindenképpen mentse el – a régi csevegéseket nem lehet folytatni.

Fájlhozzáférési korlátozások: A Copilot fájlokhoz való hozzáférése a beállításaitól függ. Lehet, hogy csak bizonyos helyekről, például a vállalat SharePoint-jéről tud fájlokat letölteni, ami korlátozza a máshol tárolt dokumentumok letöltésének képességét.

Egyszerűbb munkamód válaszok: A Copilot munkamódban történő használata esetén a válaszok rövidebbek és lényegre törőbbek lehetnek, mint más GPT-4 eszközök esetében.

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat.

Használja a ClickUp Brain-t, mint jobb alternatívát

Szüksége van egy olyan AI-asszisztensre, amely megérti a munkafolyamatát? A ClickUp Brain felülmúlja az olyan eszközöket, mint a Microsoft Copilot.

Ez az egyik legjobb Microsoft Copilot alternatíva.

Hogyan? A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít gyorsabban és okosabban dolgozni.

Mély munkaterület-integráció

A Copilot általános célú megközelítésével ellentétben a ClickUp Brain közvetlenül a ClickUp munkaterületén működik. Valós időben hozzáférhet és elemezheti feladatait, dokumentumait és csapatának kommunikációját, hogy releváns segítséget nyújtson.

Kezelje munkaterületét a ClickUp Brain segítségével

Ha például több marketingkampányt kezel, a ClickUp Brain kivonhatja a feladatállapotokból, prioritásokból és csapatkommentekből nyert információkat, hogy segítsen Önnek jobb döntéseket hozni az erőforrások elosztásáról és a következő lépésekről.

Intelligens feladatkezelés

A ClickUp Brain túllép az alapvető AI-csevegésen, aktívan segítve Önt a munka és az időgazdálkodásban. Nincs többé kézi haladáskövetés – a ClickUp Brain automatikusan generál frissítéseket és csapatjelentéseket. Nincs többé kézi haladáskövetés – a ClickUp Brain automatikusan generál frissítéseket és csapatjelentéseket.

Kapjon javaslatokat a feladatok ütemtervéhez, és hozzon létre Gantt-diagramokat a ClickUp Brain segítségével a ClickUp alkalmazásban.

Ez az automatizálás jelentős időmegtakarítást jelent azokhoz az eszközökhöz képest, amelyeknél manuálisan kell összegyűjteni és összefoglalni az információkat. A marketingcsapat vezetője gyorsan megkaphatja az AI által generált áttekintést az összes folyamatban lévő kampányról, a szűk keresztmetszetekről és az erőforrásigényekről, anélkül, hogy órákat kellene töltenie az adatok összeállításával.

Az olyan további funkcióknak köszönhetően, mint a feladatok, a műszerfalak, a csevegések és az időkövetés, az emberek odavannak a ClickUp munkavégzéshez.

👉 Vladimir Janovsky az AstraZeneca-tól így nyilatkozott a ClickUp-ról:

Bár még csak a kezdeti szakaszban járunk a ClickUp integrálásával a többfunkciós csapatprojektekbe, hasznossága különösen nyilvánvaló a több országot átfogó csapatok esetében. A platform gazdag funkciókészlete hatékonyan kezeli a több országra kiterjedő feladatok komplexitását és hatókörét, racionalizálva mind a kommunikációt, mind a koordinációt.

Bár még csak a kezdeti szakaszban járunk a ClickUp integrálásával a többfunkciós csapatprojektekbe, hasznossága különösen nyilvánvaló a több országot átfogó csapatok esetében. A platform gazdag funkciókészlete hatékonyan kezeli a több országra kiterjedő feladatok komplexitását és hatókörét, racionalizálva mind a kommunikációt, mind a koordinációt.

Tartalomkészítés támogatása

ClickUp Brain egyéni prompt e-mailekhez

A ClickUp AI Writer funkciója segít a csapatoknak a tartalmak gyorsabb létrehozásában és finomításában. Legyen szó közösségi bejegyzésekről, tervezési briefekről vagy projektfrissítésekről, a ClickUp Brain képes vázlatokat generálni, miközben megőrzi márkád hangját és beépíti a munkaterület kontextusát.

Ez sokkal jobb, mint több eszköz között váltogatni – egy helyen végezheti el az ötleteléstől a kivitelezésig tartó folyamatot.

💡Profi tipp: Íme egy kiváló ClickUp Brain trükk: Ha a feladatleírásai homályosak vagy zavarosak? Próbálja ki ezt a promptot 👉 „Írja át ezt a feladatleírást úgy, hogy világosabb és cselekvésorientált legyen, miközben megőrzi az összes lényeges részletet. ” Így biztos lehet benne, hogy csapata pontosan tudja, mit kell tennie.

Szoftverfejlesztés

Mivel a ClickUp Brain közvetlenül a ClickUp munkaterületén belül működik intelligens asszisztensként, felbecsülhetetlen értékű eszközzé válik a szoftverfejlesztő csapatok számára. A ClickUp Brain támogatja a szoftverfejlesztést kód generálásával, bevált gyakorlatok biztosításával, a munkaterületbe való integrálással, az együttműködés támogatásával és tanulási források kínálásával – mindezt a ClickUp-on belül. Ez segít a csapatoknak gyorsabban haladni, fenntartani a minőséget és szervezettnek maradni.

ClickUp Brain: az AI-alapú termelékenységi partnere

A promptok írása nem feltétlenül nehéz feladat – a ClickUp Brain segítségével könnyedén megteheti. A munkafolyamatába közvetlenül beépített eszköz tökéletes AI-eszköz, függetlenül attól, hogy jelentéseket kell-e szerkesztenie, feladatokat kell-e generálnia vagy dokumentumokat kell-e összefoglalnia.

Mi különbözteti meg a ClickUp Brain-t a Microsoft Copilot-tól? Zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp-ba, ami azt jelenti, hogy eszközök közötti váltás nélkül kezelheti a projekteket, feladatokat és dokumentumokat.

Ráadásul az OpenAI és az Anthropic csúcskategóriás AI-modelleit is kihasználja, így intelligens automatizálást biztosít, amely az Ön igényeinek megfelelően működik.

