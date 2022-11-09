A ClickUp útja a kiválóság felé: friss hírek stabilitásunk és megbízhatóságunk fejlesztéséről

Az álláskeresők azt mondják, hogy alig várják, hogy olyan új munkát találjanak, ahol a legjobb teljesítményüket nyújthatják. Ez egy komplex feladat az üzleti vezetők számára, de egy dolog biztos: soha nem volt még ennyire fontos, hogy a csapatok rendelkezésére álljanak a megfelelő digitális eszközök.

Kutatások szerint azok a munkavállalók, akik elégedettek a munkájukhoz használt technológiával, 30%-kal kisebb valószínűséggel érzik magukat kiégettnek, és 29%-kal nagyobb valószínűséggel mondják, hogy boldogok a munkájukban. Emellett 23%-kal nagyobb valószínűséggel ajánlják munkaadójukat kiváló munkahelyként.

Tisztában vagyunk azzal, hogy az alkalmazottai a legfontosabb értéke (mi is így gondoljuk!), és fontos, hogy kedveljék az általuk használt eszközöket. Szeretnénk, ha a ClickUp használata élvezetes lenne számukra, ezért elkötelezettek vagyunk platformunk stabilitásának és használhatóságának javítása iránt. Fontos számunkra, hogy a lehető legjobb és legmegbízhatóbb termékélményt nyújtsuk Önnek.

Az elmúlt néhány hónapban hihetetlen előrelépést tettünk annak érdekében, hogy a ClickUp még megbízhatóbbá és könnyebben használhatóvá váljon. Ma örömmel osztom meg Önökkel a legfontosabb mérföldköveinket, amelyeket elértünk.

Szilárd alapok lefektetése

Mielőtt belemennénk a technológiai fejlesztésekbe, fontosnak tartom megemlíteni néhány szervezeti szintű változást is. Nagyon fontos prioritás volt számunkra, hogy több tehetséget vonzzunk a ClickUp-hoz, különösen olyan pozíciókba, amelyek közvetlenül befolyásolják az Önök felhasználói élményét.

Aktívan fektetünk be mérnöki és támogató személyzetünkbe, és az elmúlt évben több mint 150 mérnököt vettünk fel, hogy segítsék fejlesztési erőfeszítéseinket. Ennek részeként két tapasztalt mérnöki alelnököt vettünk fel, Gennadiy Geyfmant és Chirag Chhedát, akik mindketten hihetetlen tapasztalattal rendelkeznek a Lyft, Facebook, Amazon, Salesforce és Microsofthoz hasonló vállalatoknál végzett, hatalmas méretű platformok építésében. Gennadiy a platformunk stabilizálására koncentrál, miközben Chirag a ClickUp termékfejlesztési szervezetét bővíti.

Emellett felvettük Joel Huntington globális ügyfélsikerért felelős alelnököt, aki a Qualtrics-től csatlakozott hozzánk, hogy felügyelje a globális ügyfélszolgálati csapatot. Ez a csapat elkötelezett amellett, hogy segítse az ügyfeleket a ClickUp használatával a termelékenység növelésében, és hatékony támogatóként működjön, azáltal, hogy megismerteti velük a bevált gyakorlatokat és biztosítja, hogy teljes mértékben támogatva érezzék magukat. Joel öt év után csatlakozott a ClickUp-hoz a Qualtrics-től.

Újjáépítés és megerősítés

Bár rendkívül nagyra értékeljük a ClickUp munkatársait, akik előremozdítják küldetésünket, tudom, hogy Önök mindannyian azért látogattak el erre a blogra, hogy friss információkat kapjanak a ClickUp platformról, és sok izgalmas újdonsággal szolgálhatunk Önöknek. Íme egy áttekintés arról, amit csak az elmúlt néhány hónapban elértünk:

Elért és túlteljesített rendelkezésre állási célok: A legtöbb termékünk és szolgáltatásunk esetében havonta 99,9% feletti rendelkezésre állást érünk el, biztosítva a ClickUp-on belüli feladatok, mellékletek és adatok hozzáférésének és frissítésének konzisztenciáját. Ez azt jelenti, hogy megbízhatóbb, zökkenőmentesebb és konzisztensebb felhasználói élményre számíthat.

Szilárd biztonság: Befejeztük az ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 és ISO 27018:2019 szabványok hivatalos tanúsítását . Ezek a tanúsítványok bizonyítják a ClickUp elkötelezettségét az ügyfeleink biztonsága, adatvédelme, minőség és bizalom iránt. Büszkék vagyunk ezekre a tanúsítványokra, mert tudjuk, mennyire fontos az Ön munkájának biztonsága. Ez egyben bizonyíték arra is, hogy biztonsági szempontból jóval megelőzzük a versenytársakat és más platformokat ebben a területen.

Platform Sharding : Folytatjuk a platformunk átalakítását kisebb, földrajzilag szétszórt adatbázisok köré – ez a folyamat sharding néven ismert. Ezáltal garantálni tudjuk a magas teljesítményt és megbízhatóságot, miközben tovább bővülünk.

Javított betöltési idők: Az elmúlt negyedévben jelentős javításokat hajtottunk végre a nézetek betöltési idejével kapcsolatban, beleértve a Főoldal, a Munkaterhelés nézet, Az elmúlt negyedévben jelentős javításokat hajtottunk végre a nézetek betöltési idejével kapcsolatban, beleértve a Főoldal, a Munkaterhelés nézet, a Tábla nézet és az értesítések oldalt. A javított oldalbetöltési időknek köszönhetően gyorsabban és megbízhatóbban férhet hozzá a munkájához.

Új és továbbfejlesztett kereső : A Slapdash felvásárlását követően átalakítottuk keresési funkcióinkat. Ma már sokkal relevánsabb eredményeket kaphat, és mindezt a korábbiakhoz képest töredékidő alatt. Átlagosan új keresőnk kétszer gyorsabb, mint az előző verzió, vagyis kevesebb időt kell kereséssel töltenie, és több idő jut a munkára!

A parancsközpont átalakítása: Átalakítottuk a parancsközpontot, és egyesítettük a keresővel, hogy egyetlen, elegáns felületet hozzunk létre a parancsok kereséséhez és futtatásához. Most már másodpercek alatt könnyedén létrehozhat új feladatot, dokumentumot vagy emlékeztetőt. Célunk, hogy a ClickUp a világ legjobb integrált keresési élményét nyújtsa.

Gyorsabb értesítések: A hatalmas adatbázisunk tisztításával javítjuk az értesítések teljesítményét. Ezáltal jobban fel leszünk szerelve a platform hosszú távú bővítésére. Az értesítéseket azonnal 30%-kal gyorsabban fogja megkapni. Emellett újradefiniáljuk az értesítések adatbázisunkból való lekérésének módját, hogy jobban kézben tarthassa munkáját.

Mobilalkalmazás átalakítása: A munkához való hozzáférés útközben kritikus fontosságú funkció : A munkához való hozzáférés útközben kritikus fontosságú funkció a mai hibrid és távoli csapatok számára. Ezt szem előtt tartva 2000-szeresére növeltük a ClickUp mobilalkalmazáshoz való hozzáférés és az azzal való interakció sebességét, mind online, mind offline állapotban. Folyamatosan fejlesztjük az alkalmazás offline teljesítményét, hogy bárhol is használja, megbízhatóbb legyen.

Figyelés és cselekvés

Mint már korábban említettem, szeretnénk biztosítani Önöket arról, hogy figyelünk az Önök kéréseire és keményen dolgozunk azok megvalósításán. Láttuk az Önök visszajelzéseit az automatizálás, a műszerfalak és a platform frissítési problémáival kapcsolatban, és biztosíthatjuk Önöket, hogy ezek szerepelnek a termékfejlesztési tervben, és megvalósításuk folyamatban van.

Már átalakítottuk a műszerfalainkat, hogy a widgetek zökkenőmentesebben működjenek, és szinte befejeztük a WebSockets felújítását is, így a frissítési problémák már a múlté. Reméljük, hogy máris tapasztalhatta ennek a munkának az előnyeit, és bízunk benne, hogy a jövőben is folyamatos fejlesztéseket fog tapasztalni.

Nagyon büszkék vagyunk az elvégzett munkára, de fontos tudni, hogy ezeknek a projekteknek a befejezése időbe telik. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy jelentős, magas színvonalú fejlesztéseket hajtsunk végre, amelyek kiállják az idő próbáját, és ezt gyorsan és hatékonyan tesszük.

Alig várjuk, hogy 2023 elején, a LevelUp rendezvényünkön teljes mértékben bemutathassuk ezeknek az erőfeszítéseknek az eredményét! A 2023-as rendezvényünkre már lehet regisz trálni, és alig várjuk, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel termékünk jövőjéről.