Redmine és Jira: melyik eszköz felel meg a projekt igényeinek?

Minden sikeres projekt mögött egy tökéletesen összehangolt csapat áll. Ezt felismerve számtalan szervezet fordult a Redmine és a Jira felé – két hatékony platformhoz, amelyek újragondolták a csapatok együttműködésének és eredményeinek elérésének módját.

Akár egy startupot bővítenek, akár vállalati kezdeményezéseket koordinálnak, ezek a projektmenedzsment eszközök egyértelmű előnyöket kínálnak.

A Redmine testreszabható, nyílt forráskódú megoldást kínál a technológia iránt érdeklődő csapatok számára, míg a Jira agilisbarát funkcióival és hatékony integrációival tűnik ki.

De melyik illik legjobban a csapatához? Fedezze fel a Redmine és a Jira programokat, hogy eldöntse, melyik eszköz segít rendet teremteni a káoszban és biztosítja a projektek zökkenőmentes lebonyolítását.

Mi az a Redmine?

A Redmine egy sokoldalú, nyílt forráskódú projektmenedzsment eszköz a problémák nyomon követéséhez és több projekt kezeléséhez. Segít a zökkenőmentes együttműködésben, miközben teljes testreszabhatóságot kínál az egyedi munkafolyamatokhoz.

Rugalmas, testreszabható jellegével a Redmine az első számú választás azoknak a fejlesztőknek és projektmenedzsereknek, akik a merev, univerzális megoldások helyett a kontrollt és az alkalmazkodóképességet értékelik.

via Redmine

A Redmine funkciói

A Redmine több mint egy egyszerű projektmenedzsment eszköz; egy olyan eszközkészlet, amelynek funkciói lehetővé teszik a csapatok számára, hogy egyszerűsítsék folyamataikat, nyomon kövessék az előrehaladást és összehangoltan dolgozzanak. Fedezzük fel kiemelkedő képességeit:

🌟 1. funkció: Problémák és hibák nyomon követése

via Redmine

A Redmine problémakövető rendszere az, ahol a varázslat megtörténik. Ezzel a problémákat páratlanul világosan rögzítheti, prioritásba sorolhatja, kioszthatja és megoldhatja.

A Redmine különlegessége, hogy összekapcsolja a problémákat a kapcsolódó feladatokkal, így átfogó képet adva arról, hogy egy probléma hogyan befolyásolhatja a teljes projektet. A munkafolyamatokat testre szabhatja, hogy azok illeszkedjenek az egyedi hibajavítási folyamatokhoz, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

🌟 2. funkció: Többprojekt-menedzsment

via Redmine

A Redmine kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerre több projektet is kezelnek. Többprojektes funkciója lehetővé teszi, hogy egyetlen irányítópulton kezelje a különálló projekteket, miközben egyértelmű határokat tart fenn a feladatok, problémák és mérföldkövek között.

Ez a funkció felbecsülhetetlen értékű ügynökségek, szoftvercsapatok és szervezetek számára, amelyek párhuzamos kezdeményezéseket hajtanak végre anélkül, hogy feladnák a fókuszt vagy a hatékonyságot.

🌟 3. funkció: Egyéni mezők és munkafolyamatok

via Redmine

A Redmine alkalmazkodóképessége lenyűgöző, köszönhetően a testreszabható mezőknek és munkafolyamatoknak.

Egyéni mezőket hozhat létre konkrét adatpontok rögzítésére, például ügyfél-visszajelzések, tesztelési mutatók vagy feladatfüggőségek. A munkafolyamatokat is testre szabhatja, hogy azok tükrözzék csapata folyamatait, így biztosítva, hogy az eszköz az Ön igényeinek megfelelően működjön, és ne fordítva.

🌟 4. funkció: Beépített Gantt-diagramok

via Redmine

A projekt ütemtervének vizualizálása még soha nem volt ilyen egyszerű. A Redmine Gantt-diagramjai valós időben mutatják a projekt előrehaladását, kiemelve a függőségeket, a késedelmes feladatokat és a közelgő határidőket. A statikus diagramokkal ellentétben a Redmine Gantt-funkciója dinamikusan frissül, így mindenki ugyanazon az oldalon marad.

Redmine árak

Örökre ingyenes: nyílt forráskódú verzió ingyenesen elérhető

Felhőalapú tárhely: A fizetős tárhelyek ára havi 25 dollártól kezdődik, és a szolgáltatótól függően változik.

Pluginek és kiegészítők: Különböző Különböző pluginek vásárolhatók meg, például: Agile Plugin: 499 USD (vagy 1199 USD a PRO verzióért) Helpdesk Plugin: 399 USD (vagy 899 USD a PRO verzióért) CRM Plugin: 299 USD (vagy 899 USD a PRO verzióért) Az egyéb pluginek ára 99 és 499 USD között mozog, a funkcióktól függően.

💡Profi tipp: Nehézségeket okoz a feladatok prioritásának meghatározása a Redmine-ban? Használja a prioritási mezőt a feladatok magas, közepes vagy alacsony prioritásúként való megjelöléséhez. Kombinálja ezt a Redmine egyéni munkafolyamataival, hogy automatikus figyelmeztetéseket hozzon létre a lejárt feladatokra vonatkozóan, így biztosítva, hogy egyetlen határidő se maradjon elmulasztva.

Mi az a Jira?

A Jira egy domináns projektmenedzsment eszköz, amelyet kifejezetten az Agile csapatok támogatására terveztek a szoftverek tervezése, nyomon követése és kiadása terén.

Az Atlassian által létrehozott Jira népszerű a fejlesztők és projektmenedzserek körében, akik részletes munkafolyamatokat, együttműködésen alapuló sprinteket és adatalapú döntéshozatalt alkalmaznak. A kis startupoktól a nagyvállalatokig a Jira segít a csapatoknak a szervezettség fenntartásában és az eredmények időbeni és a terveknek megfelelő elérésében.

A Jira, amely robusztus problémakövetési képességeiről és agilis projektmenedzsment funkcióiról ismert, kifinomult felületet biztosít, amely számos módszertant támogat, többek között a Scrumot és a Kanbant.

via Jira

A Jira funkciói

A Jira egy átfogó platform, amely az agilis fejlesztéstől a csapatok közötti együttműködésig mindent támogat. Funkciói segítenek a csapatoknak a szoftverfejlesztési életciklus során hatékonynak, átláthatónak és alkalmazkodóképesnek maradni.

🌟 1. funkció: Agilis táblák (scrum és kanban)

via Jira

A Jira Agile táblái Scrum vagy Kanban módszertanokat alkalmazó csapatok számára készültek, és világos, vizuális módszert kínálnak a feladatok és az előrehaladás nyomon követésére. A táblák lehetővé teszik, hogy a munkát kezelhető sprintekre bontsa, a felhasználói történeteket fontossági sorrendbe állítsa, és a munkafolyamatokat valós időben vizualizálja.

A Jira kiemelkedik abból a szempontból, hogy ötvözi a rugalmasságot és a struktúrát – a táblákat úgy konfigurálhatja, hogy azok illeszkedjenek a csapata folyamataihoz, miközben minden összhangban marad az Agile elvekkel.

🌟 2. funkció: Fejlett jelentések és betekintés

via Jira

A Jira jelentéskészítő funkciói túlmutatnak a felszínes adatokon. Interaktív diagramok, például burn-down és kumulatív áramlási diagramok segítségével részletes betekintést nyújtanak a sprint előrehaladásába, a csapat sebességébe és a szűk keresztmetszetekbe.

Ezekkel az ismeretekkel a sprint közepén adat alapú módosításokat hajthat végre, biztosítva, hogy a projektek a terv szerint haladjanak. A jelentések nem csak a vezetők számára készülnek – ezek az egész csapat számára hasznos eszközök a fejlődéshez.

🌟 3. funkció: Útiterv-tervezés

via Jira

A Jira útvonalterv funkciója segít átlátni a nagy képet. Az útvonaltervek madártávlatból mutatják be a célokat, függőségeket és ütemterveket, miközben egyetlen projektet vagy kezdeményezések portfólióját kezelik. Beállíthatja a prioritásokat és az ütemterveket, biztosítva a hosszú távú összhangot az üzleti célokkal.

🌟 4. funkció: Zökkenőmentes integrációk

via Jira

Az Atlassian Marketplace több mint 3000 alkalmazásával és integrációjával a Jira gyakorlatilag bármilyen, a csapata által használt eszközzel összekapcsolható. A Jenkins és Bitbucket DevOps eszközöktől a Slack együttműködési platformokig a Jira zökkenőmentesen integrálódik, egységes munkafolyamatot hozva létre, ezzel időt takarítva meg a csapatoknak és csökkentve a kontextusváltást.

A Jira árai

Örökre ingyenes: Legfeljebb 10 felhasználó

Alapcsomag: 7,53 USD/hó felhasználónként

Prémium: 13,53 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

✨Érdekesség: A „Jira” név a japán „Gojira” szóból származik, amely „Godzilla” jelent. Az Atlassian ezt a nevet választotta, hogy tükrözze a szerszám erejét és képességét a projektmenedzsment kihívásainak „legyőzésére”.

Redmine és Jira: funkciók összehasonlítása

A Redmine és a Jira egyaránt hűséges követőket szerzett magának robusztus funkcióival és azzal, hogy képes egyszerűsíteni a hagyományos projektmenedzsment rendszerek munkafolyamatait. A Redmine egy testreszabható, nyílt forráskódú eszköz, amely teljes ellenőrzést biztosít a csapatoknak, míg a Jira fejlett Agile képességeivel és zökkenőmentes integrációival tűnik ki.

Az alábbi táblázat összefoglalja a Redmine és a Jira legfontosabb jellemzőit:

Funkció Redmine Jira Bónusz: ClickUp ✨ Problémák nyomon követése Robusztus problémakövetést kínál testreszabható munkafolyamatokkal. A problémákat feladatokhoz kapcsolhatja, és hatékonyan nyomon követheti a függőségeket. Fejlett problémakövetés automatizálással, részletes szűréssel és valós idejű frissítésekkel. Ideális Agile és Scrum csapatok számára. Robusztus probléma nyomon követés testreszabható mezőkkel, állapotokkal és munkafolyamatokkal Támogatja a feladatok függőségét és különböző nézeteket Testreszabás Teljesen nyílt forráskódú, korlátlan testreszabási lehetőségekkel. A bővítményeket, témákat és munkafolyamatokat igényeinek megfelelően módosíthatja. Támogatja az egyéni mezőket, a munkafolyamatokat és az automatizálást, de nem rendelkezik a Redmine-hez hasonló nyílt forráskódú platformok rugalmasságával. Magasan testreszabható állapotokkal, nézetekkel és alkalmazásokkal Jó egyensúlyt kínál az előre elkészített funkciók és a rugalmasság között Agilis eszközök Alapvető támogatás az agilis módszerekhez pluginok segítségével Átfogó agilis eszközök , beleértve a Scrum és Kanban táblákat, ütemterveket és sprinttervezést. Támogatja a különböző agilis módszertanokat testreszabható Scrum és Kanban táblákkal, sprinttervezéssel és jelentésekkel. Felhasználói felület Minimalista és funkcionális, de elavult kialakítású Intuitív, modern felhasználói felület, amelyet a zökkenőmentes navigáció érdekében terveztek, különösen az Agile módszertanokat alkalmazó csapatok számára. Modern és felhasználóbarát felület Me Mode funkcióval a koncentrált munkavégzéshez Árak Ingyenes és nyílt forráskódú (tárhelyköltségek merülhetnek fel) Korlátozott funkciókkal rendelkező ingyenes csomagot kínál, de a fizetős csomagok Ingyenes csomagot kínál nagylelkű funkciókkal, a fizetős csomagok pedig általában

Vessünk egy mélyebb pillantást arra, hogy funkcióik hogyan viszonyulnak egymáshoz, és melyik eszköz felel meg jobban csapata igényeinek.

🌟 1. funkció: Problémák nyomon követése

Redmine

A Redmine problémakövetési rendszere a funkcionalitásának sarokköve. Lehetővé teszi a problémák naplózását, kategorizálását és prioritásba rendezését testreszabható munkafolyamatokkal, amelyek alkalmazkodnak az egyedi hibajavítási folyamatokhoz.

Ezenkívül a Redmine lehetővé teszi a kapcsolódó problémák és feladatok összekapcsolását, így szélesebb kontextust biztosítva a szűk keresztmetszetek és függőségek megoldásához. A Redmine rugalmas megoldás azoknak a fejlesztőknek és csapatoknak, akiknek szükségük van a folyamatok feletti ellenőrzésre.

Jira

A Jira az automatizálás és a részletes információk révén új szintre emeli a problémák nyomon követését. Beállíthat egyedi kiváltókat a problémák hozzárendeléséhez, a megoldatlan hibák eskalálásához vagy az érintettek automatikus értesítéséhez.

Ezenkívül a Jira integrálható a népszerű DevOps eszközökkel, lehetővé téve a fejlesztési folyamat valós idejű frissítését.

🏆 Győztes: A Jira automatizálási és integrációs lehetőségei miatt, de a Redmine rugalmassága miatt nyer, ha teljesen testreszabott munkafolyamatra van szükség.

🌟 2. funkció: Agilis módszertanok

Redmine

Bár a Redmine pluginok segítségével támogatja az agilis gyakorlatokat, bizonyos konfigurációra van szükség ahhoz, hogy megfeleljen a Scrum vagy Kanban csapatok igényeinek. Nyílt forráskódú jellege azt jelenti, hogy Ön megalkothatja, amire szüksége van, de ez technikai szakértelmet és időt igényelhet.

Jira

Az Agile a Jira alapját képezi. A dedikált Scrum és Kanban táblák, a sprintkövetés és a valós idejű előrehaladási jelentések segítségével a Jira lehetővé teszi a csapatok számára, hogy minimális beállítással alkalmazzák az Agile keretrendszereket. Útitervi stratégiai áttekintést nyújtanak a projekt ütemterveiről és függőségeiről, biztosítva a napi és a hosszú távú célok összehangolását.

🏆 Győztes: Jira, a teljes körű Agile támogatás és jelentéskészítő eszközök miatt.

🌟 3. funkció: Testreszabhatóság és rugalmasság

Az eszközök munkafolyamatához való alkalmazkodási képessége biztosítja, hogy azok zökkenőmentesen illeszkedjenek a csapat folyamataihoz.

Redmine

A Redmine az álom azoknak a csapatoknak, akik teljes ellenőrzést szeretnének. Az egyéni mezőktől és munkafolyamatoktól a kiterjedt plugin-könyvtárig, a Redmine-t szükségleteihez igazíthatja. Nyílt forráskódú jellege azt jelenti, hogy nem korlátozzák a gyártói korlátozások – a szoftvert tetszése szerint tárolhatja és módosíthatja.

Jira

A Jira szintén testreszabási lehetőségeket kínál, de előre meghatározott határok között. Módosíthatja a munkafolyamatokat, létrehozhat egyéni mezőket és telepíthet alkalmazásokat az Atlassian Marketplace-ről, de egy strukturált keretrendszerben kell dolgoznia. A Jira megközelítése jól működik azoknak a csapatoknak, amelyek hatékony eszközöket szeretnének kevesebb beállítással.

🏆 Győztes: Redmine a végső rugalmasság és ellenőrzés érdekében.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egységes rendszer nélkül a döntések rögzítésére és nyomon követésére a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

Redmine és Jira a Redditen

A Reddit felhasználói sokat mesélnek a Redmine és a Jira használatával kapcsolatos tapasztalataikról. A beszélgetések gyakran kiemelik az egyes platformok erősségeit és gyengeségeit, értékes információkkal szolgálva azok számára, akik váltást fontolgatnak, vagy próbálnak eldönteni, melyik eszköz felel meg leginkább az igényeiknek.

Az egyik felhasználó a Redmine-ről a Jira-ra való áttérésről a következőket mondta:

Korábban a Redmine-t használtuk, most pedig a Jira-t. Azt mondanám, hogy nem akarunk visszatérni a Redmine-hez. A Jira rugalmasabb és az igényeidhez igazítható.

Mások pedig a Redmine egyszerű felületét dicsérik.

A Redmine még mindig a legjobb projektmenedzsment eszköz, amit valaha használtam – igen, egy kicsit lassú, és okosan kell kiválasztani a bővítményeket, de a Jira-hoz képest frissítően egyszerűen használható, és mások is könnyen megtanulják használni.

Mivel a Redmine és a Jira különböző munkafolyamatokat és prioritásokat szolgál ki, egy közvetlen összehasonlítás nem feltétlenül tükrözi azok egyedi erősségeit. Tehát hogyan döntheted el, melyik a megfelelő a csapatod számára?

A Redmine és a Jira közötti döntés: Ha nyílt forráskódú, testreszabható eszközt keres, minimális ráfordítással, akkor a Redmine lehet a legjobb választás. Az agilis munkafolyamatokra és a fejlett problémák nyomon követésére összpontosító csapatok számára a Jira egy biztos választás.

Még mindig nem biztos benne? Akkor nekünk van a megfelelő eszköz az Ön számára!

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Redmine és a Jira legjobb alternatíváját

A lényeg a következő. Akár tapasztalt felhasználó, akár projektmenedzsment újonc, mindkét eszköz egyedi kihívásokkal járhat.

Például a Redmine gyakran elavultnak tűnik, ha nem végeznek rajta kiterjedt testreszabást, míg a Jira komplexitása és költségei gyakran túlterhelik a kisebb csapatokat.

A végső megoldás? Ismerje meg a ClickUp-ot – a mindenre kiterjedő munkaalkalmazást. Ez a Redmine és a Jira tökéletes alternatívája, amely páratlan sokoldalúságot kínál a projektmenedzsment, a hibajelentések nyomon követése, az agilis munkafolyamatok és még sok más területen – mindezt egy felhasználóbarát platformon.

Ha hibákat kell naplóznia, sprinteket kell terveznie, KPI-ket kell nyomon követnie vagy együtt kell dolgoznia a csapatával, a ClickUp mindenre megoldást kínál. Íme, miért lehet a ClickUp a tökéletes választás az Ön igényeinek:

ClickUp első számú előnye: egységes központ a projekt- és szoftverkezeléshez

A ClickUp projektmenedzsment eszközei intuitív felületet biztosítanak a feladatok tervezéséhez, nyomon követéséhez és végrehajtásához. A Redmine-nal ellentétben, amelyhez a fejlett funkciókhoz bővítmények szükségesek, vagy a Jira-val, amely túl bonyolultnak tűnhet, a ClickUp egyszerűséget kínál a mélység feláldozása nélkül.

Egyszerűsítse projektjeit, működjön együtt zökkenőmentesen, és érjen el többet a ClickUp projektmenedzsment platformmal

Az Agile munkafolyamatoktól a Gantt-diagramokig a ClickUp alkalmazkodik az Ön által preferált projektmenedzsment stílushoz. Például a fejlesztőcsapatok Agile táblákat használhatnak a sprintekhez, míg a marketingcsapatok Gantt-diagramokat alkalmazhatnak a kampányok ütemtervéhez.

A Redmine-nel és a Jira-val ellentétben a ClickUp a célkitűzéseket közvetlenül integrálja a projektmenedzsment folyamatába. Ez lehetővé teszi a célok nyomon követését és a feladatok összekapcsolását, hogy biztosíthassa a legfontosabb kezdeményezések mérhető előrehaladását.

A Slack, GitHub és Zapier eszközökkel való integrációs képességei különösen hatékonnyá teszik a szoftvercsapatok számára. A szoftverfejlesztő csapatok számára a ClickUp for Software Teams előre elkészített sablonokat, Sprint menedzsmentet, zökkenőmentes hibakövetést és marketinget kínál. Ezeket a sablonokat gyorsabb bevezetés és konzisztens folyamatok érdekében testreszabhatja.

Egyszerűsítse a munkafolyamatokat és érje el a csapat céljait a ClickUp segítségével

A ClickUp segített központosítani erőforrásainkat, kommunikációnkat és projektmenedzsmentünket, így kétszer, ha nem háromszor hatékonyabbá váltunk.

ClickUp előnye #2: Intelligensebb feladatkezelés és hibakövetés

A ClickUp a feladatkezelést az egyszerű teendőlisták szintjén túlra emeli, és hatékonyságot és áttekinthetőséget előtérbe helyező rendszerré alakítja. A ClickUp Tasks lehetővé teszi a csapatok számára, hogy részletes, egymással összekapcsolt feladatokat hozzanak létre egyedi státuszokkal, időkövetéssel és függőségekkel.

Növelje termelékenységét és maradjon szervezett a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks segítségével:

Bontsa le a komplex feladatokat kisebb, kezelhetőbb részekre, biztosítva ezzel a csapat számára a tisztánlátást és a koncentrációt.

Állítson be kapcsolatokat a feladatok között, biztosítva a logikus folyamatot és megelőzve az akadályokat.

Az egyes feladatokhoz tartozó összes fontos információt rögzítve, a feladatnézeteket saját igényeinek megfelelően alakíthatja ki.

Zökkenőmentesen együttműködhet úgy, hogy feladatokat oszt ki több csapattagnak, elősegítve a közös felelősségvállalást és elszámoltathatóságot.

💡Profi tipp: Maximalizálja a termelékenységet a ClickUp Feladatfüggőségek funkciójának használatával. Ha egy feladat elvégzése egy másik feladat elvégzésétől függ, jelölje meg „Blokkolja” jelöléssel, hogy zökkenőmentes sorrendet hozzon létre és elkerülje a csapat zavarát.

Szeretne naprakész információkat kapni a napi feladatokról és a projekt előrehaladásáról? Szerezzen be napi jelentést a ClickUp Brain-től.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a projektfrissítések, a munkaterületi kérdések és válaszok, a standup jelentések és egyebek gyors összefoglalásához.

Ráadásul a ClickUp számos előre elkészített sablont kínál, köztük egy hatékony hibakövetési sablont, amely egyszerűsíti a szoftverfejlesztési folyamatot.

A ClickUp hibakövetési sablon egy teljesen testreszabható rendszer, amely egyszerűsíti a hibák azonosítását, prioritásuk meghatározását, megoldásukat és jelentésüket.

Testreszabható munkafolyamatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a hibák állapotát, például „Folyamatban” vagy „Visszajelzésre vár” állapotot, saját folyamatukhoz igazítsák. Minden hibajelentés tartalmazhat átfogó részleteket, például leírásokat, prioritási szinteket és mellékleteket, például képernyőképeket vagy naplófájlokat, így biztosítva, hogy a fejlesztők rendelkezzenek minden szükséges információval a problémák hatékony megoldásához.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp hibakövetési sablonjával hatékonyan követheti, rangsorolhatja és megoldhatja a hibákat.

A hibákat kapcsolhatja a kapcsolódó feladatokhoz, automatikus figyelmeztetéseket állíthat be, hogy értesítse a csapat tagjait az állapotváltozásokról, és a műszerfalakat használhatja a megoldási trendek nyomon követésére.

📌Példa: A projektmenedzser figyelemmel kísérheti a hibajavítások sebességét, miközben biztosítja, hogy a kritikus problémák a telepítés előtt megoldódjanak.

A ClickUp harmadik előnye: a döntéshozatalt segítő irányítópultok

A ClickUp Dashboards a nyers adatokat hasznos információkká alakítja, lehetővé téve a csapatok számára, hogy gyorsan megalapozott döntéseket hozzanak. A Redmine pluginok nélkül nehezen boldogul az elemzésekkel, a Jira jelentései pedig túlterhelőnek tűnhetnek, de a ClickUp intuitív irányítópultjaival tökéletes egyensúlyt teremt.

A ClickUp Dashboards segítségével egy pillanat alatt áttekintheti projektje előrehaladását

A ClickUp Dashboards segítségével több mint 50 widget közül választhat vizualizációs elemeket a következő célokra:

Kapjon élőben friss információkat a projekt előrehaladásáról, a csapat tevékenységéről és a feladatok állapotáról, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

Válasszon oszlopdiagramok, kördiagramok, idővonalak és egyéb ábrák közül, hogy az adatokat az Ön igényeinek megfelelő formátumban jeleníthesse meg.

Állítson be, kövessen nyomon és érjen el csapat- vagy egyéni célokat vizuális mutatók segítségével, hogy mindenki összhangban legyen.

Néhány kattintással részletes jelentéseket készíthet a teljesítményről, a feladatok teljesítési arányáról vagy a nyomon követett mutatókról.

Kombinálja a műszerfalakat az automatizálással, hogy bizonyos mutatók vagy küszöbértékek alapján riasztásokat vagy frissítéseket indítson el.

ClickUp: a tökéletes megoldás a Redmine és a Jira közötti vitában

Bár a Redmine és a Jira mindegyike rendelkezik saját erősségekkel, gyakran kompromisszumokat igényelnek – a Redmine testreszabhatóságot kínál, míg a Jira az agilis projektmenedzsmentben jeleskedik. De miért kellene kompromisszumot kötni, ha van egy eszköz, amely mindent meg tud csinálni?

A ClickUp a testreszabható munkafolyamatokkal, átfogó hibakövetési sablonokkal, valós idejű irányítópultokkal és intuitív felülettel ötvözi a két rendszer legjobb tulajdonságait. A ClickUp alkalmazkodik a csapat igényeihez, és a növekedéseddel együtt bővíthető.

Ideje egyszerűsíteni a projektmenedzsmentet és növelni csapata termelékenységét. Regisztráljon még ma ingyenesen, és élvezze a korlátok nélküli projektmenedzsmentet.