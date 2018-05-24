Hogyan exportálhat feladatok a JIRA-ból és importálhatja azokat a ClickUp-ba

Amikor először láttam a JIRA-t, nagyon zavarba ejtett (ugyanúgy, mint a Sprintly ).
Hogyan keres?
Hogyan kapcsolja össze a problémákat?
Hogyan találja meg, mely feladatokkal kell tovább folytatnia?
Kétségtelen, hogy ez az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment szoftver, de biztosan nem az egyetlen.
Több mint 40 000 szervezet használja a JIRA-t, így ez a fejlesztők számára olyan lett, mint a Microsoft Project. Ez a legjobb megoldás a hibák nyomon követésére és a problémák kezelésére, de átfogóbb projektek esetében egyértelműen nem elégséges. Jól használható a hibák kijavítására, de nem a tervezésre. Aki középen ragadt – és utálja a jegyek áradatát, a rengeteg jegyet! –, az reménytelenül elveszett.
Olvassa el részletes Jira-áttekintés ünket, és tanulja meg, hogyan használhatja a Jira-t a projektmenedzsmenthez.
Miért érdemes áttérni a JIRA-ról egy olyan projektmenedzsment szoftverre, amelyet az egész csapat használhat?
- A JIRA bonyolult, és csak a mérnöki csapatok tudják optimálisan használni. A JIRA egyik frusztráló tulajdonsága, hogy a nem technikai csapatnak a fejlesztőkkel és a termék tulajdonosokkal kell együttműködnie a munka befejezéséhez. Ha az egész csapat használja, akkor túl nehézkessé válik, és a csapat többi tagjának másik eszközt kell keresnie, ami még nagyobb szakadékot teremt.
- Drága. Az egész csapat bevezetése havonta több ezer dollárba kerülhet. De az ár miatt úgy érzi, köteles maradni a JIRA-nál. Miért akarja az egész csapatát egy komplex eszközre átállítani csak azért, mert remek hibakövetési képességekkel rendelkezik? Ez nem logikus.
- Vannak egyszerűbb alternatívák. Törje meg a hagyományokat, és keressen egy könnyebben használható JIRA alternatívát, mint például a ClickUp, amelynek alkalmazási aránya sokkal egyszerűbb, különösen azok számára, akik nem annyira mérnöki szemléletűek.
Az anti-JIRA frakció egyre nagyobb hullámot kelt, még a fejlesztők és az IT-üzemeltetők körében is. Ha Jira-ról ClickUp-ra szeretne váltani, akkor érdemes exportálnia a JIRA-adatokat, és importálnia azokat a ClickUp-ba, hogy egy sokkal gördülékenyebb és produktívabb platformot kapjon.
Hogyan importálhatja JIRA fájljait a ClickUpba
Nem tudjuk ellenőrizni, hogy a JIRA hogyan kezeli az exportálást, de a ClickUp segítségével a lehető legkönnyebbé tehetjük.
A ClickUp-fiókjában lépjen a profiljához, a beállításokhoz, és válassza az Importálás/Exportálás lehetőséget. Ott válassza a nagy JIRA gombot az exportálás megkezdéséhez.
A ClickUp használatához nincs szüksége XML- vagy Excel-fájlra, csak meg kell adnia a ClickUp API- hozzáférést, és mi elintézzük a többit.
Ehhez létre kell hoznia egy alkalmazáslinket, be kell állítania az alkalmazáslinket, össze kell hangolnia a JIRA alkalmazás URL-jét a ClickUp-pal, és onnan továbbhaladhat. Tekintse meg a pontos lépéseket, hogy a JIRA importálása sikeres legyen.
Nézze meg, hogyan importálhatja munkáját a JIRA-ból a ClickUp-ba.
Miért érdemes exportálni a JIRA-ból és importálni a ClickUp-ba?
A JIRA helyett a ClickUp használatának számos előnye van. A ClickUp a JIRA funkcióinak és integrációinak nagy részét biztosítja, és még egy örökre ingyenes csomagot is kínál.
A JIRA-ról a ClickUp-ra váltó felhasználók többsége azonnal lenyűgözve van a felület használhatóságától. Nagy változás a JIRA klinikai, unalmas felületéről a ClickUp élénk, gyönyörű felületére váltani.
De a ClickUp nem csak tiszta felülettel rendelkezik; a ClickUp számos hatékony funkcióval rendelkezik, amelyekhez ingyenesen hozzáférhet. Mostantól több nézetet is megtekinthet a projektjeiről, megjegyzéseket rendelhet hozzájuk, rendkívül gazdag szerkesztési lehetőségeket, többfeladatos eszköztárat, egyszerű és egyedi állapotokat, valamint innovatív funkciókat, például alkalmazáson belüli jegyzettömböt és feladat tálcát használhat, hogy a legfontosabb munkáit minimalizálja, és később visszatérhessen hozzájuk.
Minden csapata és részlege együtt dolgozhat egy platformon.
Általában csak a mérnöki csapatok használják a JIRA-t, ami azt jelenti, hogy a marketing, a kreatív, az operatív és a HR csapatok mind más platformot használnak. Ez a ClickUp előnye.
A ClickUp-ban működő szervezetek példátlan összeköttetést és hatékonyságot tapasztalnak, amikor MINDEN csapatuk ugyanazt a gyönyörűen intuitív platformot használhatja, és még táblázatos nézetek is rendelkezésre állnak.
Használja a Scrumot és a Sprintet a ClickUpban
A JIRA egyik nagy előnye az agilis és scrum projektmenedzsment rendszer . A jó hír, hogy ezt közvetlenül a ClickUp-ban is megteheti, anélkül, hogy az interfész bonyolultságával kellene foglalkoznia.
Miután beállított egy hierarchiát, amely illeszkedik a csapatának a tereibe, projektjeibe és listáiba, beállíthat sprinteket a ClickUp-ban, és nyomon követheti projektjeit a kezdetektől a befejezésig. A ClickUp-ban található listákat használhatja az egyes sprintek beállításához.
Minden lista egy-egy egyedi sprintet kell, hogy képviseljen, egy „Backlog” nevű kiegészítő listával. A termék új funkciói és aspektusai ezeken a listákon belül kerülnek fejlesztésre, és befejezésük után archiválásra kerülnek. A listák tökéletesen működnek sprintként, mivel minden lista számos, rá vonatkozó feladatot tartalmazhat. Ezenkívül a listáknak lehet kezdési/befejezési dátumuk, részleteik, teljes tevékenységi száluk és még sok más! Még a sprinteket is színekkel jelölheti, és a címkék segítségével mindent egy helyen tarthat.
További információkért olvassa el ezt a súgódokumentumot, amely pontosan elmagyarázza, hogyan állítsa be a ClickUp-ot a sprintekhez, és azonnal elkezdheti az agilis munkafolyamatot.
Következtetés
Ha a JIRA felhasználói őszinték, akkor beismerik, hogy a szoftver nehézkes. Elmondják, milyen frusztráló ez. Hogy valójában lassítja a felhasználókat a feladatok elvégzésében, ahelyett, hogy növelné a termelékenységet. Jelentős időt és erőfeszítést igényel, hogy megértsük, hogyan kell használni a JIRA-t – miért kellene ezt végigcsinálni? Importálja JIRA feladatait a ClickUp-ba!