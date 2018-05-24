Hogyan exportálhat feladatok a JIRA-ból és importálhatja azokat a ClickUp-ba

Amikor először láttam a JIRA-t, nagyon zavarba ejtett (ugyanúgy, mint a Sprintly ).

Kétségtelen, hogy ez az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment szoftver, de biztosan nem az egyetlen.

Több mint 40 000 szervezet használja a JIRA-t, így ez a fejlesztők számára olyan lett, mint a Microsoft Project. Ez a legjobb megoldás a hibák nyomon követésére és a problémák kezelésére, de átfogóbb projektek esetében egyértelműen nem elégséges. Jól használható a hibák kijavítására, de nem a tervezésre. Aki középen ragadt – és utálja a jegyek áradatát, a rengeteg jegyet! –, az reménytelenül elveszett.

Miért érdemes áttérni a JIRA-ról egy olyan projektmenedzsment szoftverre, amelyet az egész csapat használhat?

A JIRA bonyolult, és csak a mérnöki csapatok tudják optimálisan használni. A JIRA egyik frusztráló tulajdonsága, hogy a nem technikai csapatnak a fejlesztőkkel és a termék tulajdonosokkal kell együttműködnie a munka befejezéséhez. Ha az egész csapat használja, akkor túl nehézkessé válik, és a csapat többi tagjának másik eszközt kell keresnie, ami még nagyobb szakadékot teremt. Drága. Az egész csapat Az egész csapat bevezetése havonta több ezer dollárba kerülhet. De az ár miatt úgy érzi, köteles maradni a JIRA-nál. Miért akarja az egész csapatát egy komplex eszközre átállítani csak azért, mert remek hibakövetési képességekkel rendelkezik? Ez nem logikus. Vannak egyszerűbb alternatívák. Törje meg a hagyományokat, és keressen egy Törje meg a hagyományokat, és keressen egy könnyebben használható JIRA alternatívát , mint például a ClickUp, amelynek alkalmazási aránya sokkal egyszerűbb, különösen azok számára, akik nem annyira mérnöki szemléletűek.

Az anti-JIRA frakció egyre nagyobb hullámot kelt, még a fejlesztők és az IT-üzemeltetők körében is. Ha Jira-ról ClickUp-ra szeretne váltani, akkor érdemes exportálnia a JIRA-adatokat, és importálnia azokat a ClickUp-ba, hogy egy sokkal gördülékenyebb és produktívabb platformot kapjon.

Hogyan importálhatja JIRA fájljait a ClickUpba

Nem tudjuk ellenőrizni, hogy a JIRA hogyan kezeli az exportálást, de a ClickUp segítségével a lehető legkönnyebbé tehetjük.

A ClickUp-fiókjában lépjen a profiljához, a beállításokhoz, és válassza az Importálás/Exportálás lehetőséget. Ott válassza a nagy JIRA gombot az exportálás megkezdéséhez.

A ClickUp használatához nincs szüksége XML- vagy Excel-fájlra, csak meg kell adnia a ClickUp API- hozzáférést, és mi elintézzük a többit.

Ehhez létre kell hoznia egy alkalmazáslinket, be kell állítania az alkalmazáslinket, össze kell hangolnia a JIRA alkalmazás URL-jét a ClickUp-pal, és onnan továbbhaladhat. Tekintse meg a pontos lépéseket, hogy a JIRA importálása sikeres legyen.

Nézze meg, hogyan importálhatja munkáját a JIRA-ból a ClickUp-ba.

Miért érdemes exportálni a JIRA-ból és importálni a ClickUp-ba?

A JIRA helyett a ClickUp használatának számos előnye van. A ClickUp a JIRA funkcióinak és integrációinak nagy részét biztosítja, és még egy örökre ingyenes csomagot is kínál.

A JIRA-ról a ClickUp-ra váltó felhasználók többsége azonnal lenyűgözve van a felület használhatóságától. Nagy változás a JIRA klinikai, unalmas felületéről a ClickUp élénk, gyönyörű felületére váltani.

De a ClickUp nem csak tiszta felülettel rendelkezik; a ClickUp számos hatékony funkcióval rendelkezik, amelyekhez ingyenesen hozzáférhet. Mostantól több nézetet is megtekinthet a projektjeiről, megjegyzéseket rendelhet hozzájuk, rendkívül gazdag szerkesztési lehetőségeket, többfeladatos eszköztárat, egyszerű és egyedi állapotokat, valamint innovatív funkciókat, például alkalmazáson belüli jegyzettömböt és feladat tálcát használhat, hogy a legfontosabb munkáit minimalizálja, és később visszatérhessen hozzájuk.

Minden csapata és részlege együtt dolgozhat egy platformon.

Általában csak a mérnöki csapatok használják a JIRA-t, ami azt jelenti, hogy a marketing, a kreatív, az operatív és a HR csapatok mind más platformot használnak. Ez a ClickUp előnye.

A ClickUp-ban működő szervezetek példátlan összeköttetést és hatékonyságot tapasztalnak, amikor MINDEN csapatuk ugyanazt a gyönyörűen intuitív platformot használhatja, és még táblázatos nézetek is rendelkezésre állnak.

Használja a Scrumot és a Sprintet a ClickUpban

A JIRA egyik nagy előnye az agilis és scrum projektmenedzsment rendszer . A jó hír, hogy ezt közvetlenül a ClickUp-ban is megteheti, anélkül, hogy az interfész bonyolultságával kellene foglalkoznia.

Miután beállított egy hierarchiát, amely illeszkedik a csapatának a tereibe, projektjeibe és listáiba, beállíthat sprinteket a ClickUp-ban, és nyomon követheti projektjeit a kezdetektől a befejezésig. A ClickUp-ban található listákat használhatja az egyes sprintek beállításához.

Minden lista egy-egy egyedi sprintet kell, hogy képviseljen, egy „Backlog” nevű kiegészítő listával. A termék új funkciói és aspektusai ezeken a listákon belül kerülnek fejlesztésre, és befejezésük után archiválásra kerülnek. A listák tökéletesen működnek sprintként, mivel minden lista számos, rá vonatkozó feladatot tartalmazhat. Ezenkívül a listáknak lehet kezdési/befejezési dátumuk, részleteik, teljes tevékenységi száluk és még sok más! Még a sprinteket is színekkel jelölheti, és a címkék segítségével mindent egy helyen tarthat.

További információkért olvassa el ezt a súgódokumentumot, amely pontosan elmagyarázza, hogyan állítsa be a ClickUp-ot a sprintekhez, és azonnal elkezdheti az agilis munkafolyamatot.

Következtetés

Ha a JIRA felhasználói őszinték, akkor beismerik, hogy a szoftver nehézkes. Elmondják, milyen frusztráló ez. Hogy valójában lassítja a felhasználókat a feladatok elvégzésében, ahelyett, hogy növelné a termelékenységet. Jelentős időt és erőfeszítést igényel, hogy megértsük, hogyan kell használni a JIRA-t – miért kellene ezt végigcsinálni? Importálja JIRA feladatait a ClickUp-ba!