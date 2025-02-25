Hogyan írjunk projektindító dokumentumot (PID)

Ismeri azt a pillanatot, amikor egy projekt elindul, és mindenki bólint... de senki sem tudja pontosan, mi fog történni ezután? Ez az a káosz, amelyet a projektindító dokumentum (PID) hivatott megelőzni.

PID nélkül a projektje kockázatos, mert zavaros célok, elmulasztott határidők és egymással ellentétes célokat követő csapatok miatt zavaros helyzet alakulhat ki. Ez a kiindulási pont, amely biztosítja, hogy mindenki tudja, mit csinál, miért csinálja és hogyan fogja megcsinálni.

A PID elkészítése azonban nem feltétlenül bonyolult feladat. Ez az útmutató pontosan megmutatja, hogyan kell PID-t írni, hogy minden, ami a projekt szervezettségéhez és céljainak eléréséhez szükséges, benne legyen.

PS: A téma különböző aspektusaira is kitérünk, beleértve a projektindító dokumentáció elkészítésének folyamatát, a projektindítási szakasz bonyolult kérdéseinek kezelését, a projektindító dokumentum sablonok használatát és a hatékony projektellenőrzés megvalósítását. Olvasson tovább!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A PID a projekt legfontosabb aspektusainak meghatározásával biztosítja az érdekelt felek összehangolt munkáját.

A PID legfontosabb elemei között szerepel a projekt ütemterve, költségvetése, hatálya, eredményei stb.

A PID mindenki számára biztosítja az információkat és garantálja a felelősségre vonhatóságot.

A ClickUp segít Önnek a PID elkészítésében AI funkcióival, előre elkészített sablonjaival, a Docs alkalmazással az érdekelt felek bevonásához és a Whiteboards alkalmazással a vizualizáláshoz.

A PID karbantartása sajátos kihívásokkal jár, különösen az ütemterv vagy a költségvetés módosításai és a hosszú, elhúzódó folyamatok esetén.

A ClickUp projektmenedzsment funkciói segítségével rendkívül egyszerűen karbantarthatja PID-jeit.

Mi az a projektindító dokumentum?

A projektindító dokumentum egy élő, folyamatosan fejlődő projektdokumentum, amely összehangolja a legfontosabb érdekelt feleket azáltal, hogy meghatározza a célokat, az üzleti esetet, a hatókört, a költségvetést, az ütemtervet, a kockázati tervet és azt, hogy ki miért felelős.

És nem, ez nem csak egy projektcharta díszes elnevezése. Míg a charta átfogó képet ad, a PID a részletekbe is belemegy, és gyakorlati útmutatóként szolgál a feladatok tényleges elvégzéséhez.

Ha a PRINCE2 módszertannal dolgozik, amely a „PRojects IN Controlled Environments” (projektek ellenőrzött környezetben) rövidítése, akkor a PID elkészítése a projektindítási fázis első lépése.

Mivel ez egy „élő dokumentum”, alkalmazkodik a költségvetés módosításaihoz, az ütemterv változásaihoz vagy a váratlan eseményekhez, így az egész csapat naprakész információkkal rendelkezik a következő lépésekről.

A projektindító dokumentum legfontosabb elemei

A jól felépített PID elengedhetetlen a projekt életciklusa szempontjából, mivel mindenki számára biztosítja az információkat, az összehangoltságot és a közös célok elérése érdekében végzett munkát. Ezért meg kell határoznia a legfontosabb információkat, többek között:

Projektdefiníció: Fejtse ki a célokat, a célkitűzéseket és a siker mérőszámait, mintha a projekttervet valakinek magyarázza, aki épp most ébredt fel egy hosszú szundából.

Üzleti eset: Mutassa meg a pénzt! Bontsa le az előnyöket, a becsült költségeket és a befektetés megtérülését, hogy mindenki megértse, miért fontos ez a projekt.

A projekt hatóköre: Gondoljon erre úgy, mint a projekt kívánságlistájára: eszközök, erőforrások és minden más, amire szüksége van a sikerhez. Ne felejtse el jelölni a korlátokat és felvázolni a munkafolyamatokat, hogy a dolgok reálisak maradjanak.

A projekt ütemterve: A határidők a barátok (komolyan). Határozzon meg egyértelmű kezdési és befejezési dátumokat a feladatokhoz, hogy ne kelljen az utolsó pillanatban kapkodnia.

Kockázatkezelési terv: Mi mehet rosszul? Készüljön fel rá! Említsen meg potenciális kockázatokat, azok kezelésének módját, és azt, hogy mi az első teendő, ha a dolgok rossz irányba mennek.

Változáskezelési terv: Költségvetési módosítások? Ütemezés változások? Hatálybővítés? Semmi gond, csak térképezze fel, hogyan fogják kezelni, frissíteni és jóváhagyni a változásokat.

Szerepek és felelősségek: Kerülje el a rettegett „Ezt nekem kellett volna megtennem?” zavart. Legyen teljesen egyértelmű, hogy ki mit csinál és kinek tartozik beszámolni.

Kommunikációs terv: Folyamatosan tájékoztassa a résztvevőket! Döntse el, milyen gyakorisággal kapnak a résztvevők jelentést az előrehaladásról, és hogyan kérhetnek további információkat anélkül, hogy millió e-mailt kellene küldeniük.

💡Profi tipp: Időt takaríthat meg, ha a projekt áttekintő sablonokat használja ezeknek az elemeknek a hatékony szervezéséhez. Ezek olyanok, mint a csalókódok, amelyekkel mindent megszervezhet anélkül, hogy órákat kellene töltenie azzal, hogy kitalálja, hol is kezdje.

A projektindító dokumentum előnyei

Bár ez időigényesnek tűnhet, a tapasztalt projektmenedzserek azt javasolják, hogy kezdje a PID-vel, mivel ez biztosítja a projekt életciklusának zökkenőmentes lefolyását a projekt indításától a befejezéséig.

Nézzük meg, miért.

1. A hatókör kiterjesztésének leküzdése

Emlékszik arra, amikor az ügyfele az utolsó pillanatban megváltoztatta a projekt leírását? Ez a hatókör-kiterjesztés, egy gyakori kihívás , amellyel a vezetők szembesülnek a projekt elindítása után .

A PID a projekt tervrajza, amely az első naptól kezdve biztosítja, hogy a projektcsapat minden tagja ugyanazon az állásponton legyen. Világosan felvázolja a projekt hatókörét, eredményeit és határait, így nem lehet félreértés arról, hogy mi tartozik a projektbe, és mi nem.

A dokumentum emellett egy hivatalos jóváhagyási folyamat meghatározásával korlátokat állít fel a változtatások számára. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a projekt közepén új funkciókat vagy módosításokat javasol, azoknak át kell esniük egy felülvizsgálaton, hogy felmérjék azok hatását az időre, a költségvetésre és az erőforrásokra.

2. Vonja be az összes érdekelt felet

A PID segít megoldani a klasszikus „túl sok szakács” dilemmát, amely egy nagy, érdekelt felekkel teli projekt menedzselésével jár. Például a kéthetente tartott sprint-áttekintések bevezetése a haladás nyomon követése és a problémák megoldása érdekében praktikus módszer az összhang fenntartására.

Ez egyike a számos projektmenedzsment példának, amelyek biztosítják az érdekelt felek támogatását és csökkentik az összehangolatlanság esélyét.

3. Teljes felelősségvállalás

Ha a csapata nem tudja, ki mit csinál, akkor a káosz sem maradhat el. A PID tisztázza a dolgokat, mivel mindenkinek világos listát ad a feladatairól és az elvárásokról.

Ez a tulajdonosi felelősségvállalást is erősíti, mert ha az emberek tisztában vannak a szerepükkel a világos projektdokumentáció révén, akkor nagyobb valószínűséggel lépnek előre és hoznak magabiztos döntéseket, amelyek előreviszik a projektet.

4. Szabványosított kommunikáció

Ha minden alkalommal egy pennyt kapnánk, amikor egy érdekelt fél azt mondja: „De erről nem tájékoztattak minket!”, akkor valószínűleg már milliomosok lennénk! 😄

Ezért szükséges a PID-ben egy világos kommunikációs terv, amely a következőket tartalmazza:

✔️ Kommunikációs csatornák: A konkrét csoportok vagy csatornák létesítése életmentő lehet az érdekelt felek számára, akik így gyorsan feltehetik sürgető kérdéseiket és választ kaphatnak rájuk. 👉Példa: Belső csevegőszoftver és e-mailek ✔️ Ellenőrzési gyakoriság és haladásról szóló frissítések: A projekt eredményeiről szóló frissítéseket megvitató gyakori állandó értekezletek olyanok, mint a projekt korai figyelmeztető rendszere, mivel az érdekelt felek figyelmeztethetnek, mielőtt a dolgok rossz irányba mennek. 👉Példa: Stand-up meetingek minden hétfőn és pénteken ✔️ Találkozó utáni dokumentáció: Ha valaki lemarad egy találkozóról? A találkozó jegyzőkönyvek (MoM) segítik őket, hogy azonnal felzárkózzanak a projekt részleteihez. 👉Példa: Minden megbeszélés után megosztott jegyzőkönyv (MoM)

➡️ További információ: Hogyan készítsünk termékdokumentációs munkafolyamatot?

📮ClickUp Insight: A szakemberek körülbelül 41%-a az azonnali üzenetküldést részesíti előnyben a csapaton belüli kommunikációhoz. Bár gyors és hatékony kommunikációt tesznek lehetővé, az üzenetek gyakran több csatornán, szálon vagy közvetlen üzenetben terjednek, ami megnehezíti a későbbiekben az információk visszakeresését. Az olyan integrált megoldásokkal, mint a ClickUp Chat, a csevegési szálak konkrét projektekhez és feladatokhoz vannak rendelve, így a beszélgetések kontextusban maradnak és könnyen elérhetők.

A projektindító dokumentum elkészítésének lépései

A projektindító dokumentum (PID) elkészítése bonyolult feladat lehet. Össze kell hangolnia a különböző érdekelt felek véleményét, kezelnie kell a hatókör változásait, és gondoskodnia kell arról, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen.

Az egyik személy több részletet szeretne, a másik kevesebbet, és hirtelen a projekt bonyolultabbnak tűnik, mint amilyennek lennie kellene. Ráadásul a hatókör kiterjedése is beleszólhat, és megváltoztathatja az egész irányt, még mielőtt elkezdené.

Nézzük meg, hogyan segíthet ez a PID-készítési folyamat egyszerűsítésében.

1. Gyűjtsön információkat az üzleti terv vagy a projekt chartájának elkészítéséhez

Kezdje azzal, hogy megválaszol néhány alapvető kérdést.

✔️ Miért folytatja az ügyfél ezt a projektet? ✔️ Mit szeretnének elérni a projekt megvalósításával? ✔️ Milyen támogatást hajlandóak nyújtani? ✔️ Hogyan szeretnék mérni a projekt sikerét?

Ezek a részletek segítenek elmagyarázni a projekt fontosságát és az ügyfél számára nyújtott előnyöket. Ezután kibővítheti a projektdokumentumokat a következő elemekkel:

✔️ A befektetés megtérülését (ROI) meghatározó pénzügyi elemzés ✔️ Kockázatelemzés és a kockázatok kezelésére vonatkozó cselekvési terv ✔️ Keretrendszer a legfontosabb döntések meghozatalához és kommunikációs terv

A ClickUp projektmenedzsment minden szükséges kulcsfontosságú funkciót egy átfogó platformon egyesít. A ClickUp Docs ideális eszköz ezeknek a részleteknek egy helyen történő dokumentálásához. Előre elkészített sablonok segítségével strukturált üzleti esetet vagy projekt chartát hozhat létre, vagy saját sablonokat is testreszabhat.

Dokumentálja a legfontosabb információkat, és működjön együtt csapatával egy helyen a ClickUp Docs segítségével.

Ami megkülönbözteti a többitől, az az a képessége, hogy megoldást kínál a következő gyakori problémákra:

👉 Verziókezelési problémák: Nincs többé össze nem illő vázlatok és végtelen fájlnevek, mint például Final_Final_v3. A valós idejű együttműködés biztosítja, hogy mindenki ugyanazt a dokumentumot szerkessze. 👉 Az érdekelt felek közötti egyeztetés hiánya: Hagyja ki a oda-vissza levelezést, és azonnal ossza meg a dokumentumokat, rendeljen hozzájuk konkrét szakaszokat, és gondoskodjon arról, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. 👉 Hatékony kommunikáció: Ne fulladjon el az e-mailek tengerében, hanem hagyjon megjegyzéseket és említéseket a dokumentumban, hogy a kérdéseket ott oldhassa meg, ahol azok fontosak.

Míg az üzleti eset és a projektcharta ugyanazt a megközelítést követi, az üzleti indoklás kissé részletesebb magyarázatot adhat a projekt hatóköréről és költség-haszon elemzéséről.

💡Profi tipp: Készítsen átfogó projekt chartát az ingyenes projekt chartasablonok bármelyikével, amelyek segítenek a projekt indításának strukturált megközelítésében. Inspirációként megtekintheti projekt chartasablonjaink példáit is.

2. Azonosítsa a legfontosabb érdekelt feleket, és biztosítsa az együttműködésüket

Miután elmagyarázta a projekt „mit” és „miért” kérdéseit, itt az ideje foglalkozni a „ki” kérdésével. Készítsen listát az összes érdekelt félről, akik:

👉 Erőforrások biztosítása a projekthez Példa: Felsővezetők, csapatvezetők 👉 A projekt jóváhagyása és a végső döntés meghozatala Példa: Vállalatok tulajdonosai, vezérigazgatók, pénzügyi igazgatók, műszaki igazgatók 👉 A projekt sikerét befolyásoló döntések befolyásolása Példa: befektetők, szponzorok, beszállítók

Jegyezze fel azokat a csapattagokat, akik befolyással lehetnek a projektre. Értesítse őket, és ismertesse velük a teljes tervet. Döntse el azt is, hogy milyen gyakorisággal fogja őket tájékoztatni a projekt előrehaladásáról.

A legfontosabb érdekelt felek elégedettsége fontos tényező a projekt sikerének valószínűségét meghatározó tényezők között. Ha a kezdeti szakaszban sikerül összehangolni az érdekelt felek álláspontját, akkor a terv megvalósítása során elkerülhetőek lesznek az esetleges aggályok és zavarok.

Belső tipp ➡️ Ha elfoglalt érdekelt felekkel szeretné megosztani javaslatát, az olyan lehet, mintha a semmibe kiabálna, igaz? Ebben az esetben a projektjavaslat-sablonok segíthetnek egy tömör, professzionális javaslat kidolgozásában, amely felkelti a figyelmet és egyenesen a lényegre tér – tökéletes megoldás a sűrű napirenddel rendelkező érdekelt felek számára. Itt található a ClickUp projektjavaslat-sablonja , amely segít az indulásban.

Töltse le ezt a sablont Írjon világos és meggyőző projektjavaslatokat a ClickUp projektjavaslat-sablonjával.

3. Megvalósíthatósági jelentés készítése

Izgalmas dolog kitalálni egy ötletet és megvalósítani azt. De a sikeres projektek nem csak ötleteken alapulnak – hanem megvalósíthatóságon is.

Egyszerűen fogalmazva, a megvalósíthatósági tanulmány vagy jelentés legfontosabb szempontja az, hogy megtalálja a választ a következő kérdésre: „Mennyire valószínű, hogy ez a projekt sikeres lesz?”

Ez segít felmérni a projekt sikerét befolyásoló kritikus tényezőket, mint például:

Műszaki szakértelem, infrastruktúra és korlátok

Szabványosított működési folyamatok

Reális költségvetés, költség-haszon elemzés és a források rendelkezésre állása

A projekt piaci megfelelősége és a potenciális kockázatok elemzése

Jogi és megfelelőségi előírások

Elérhető mérföldkövek

A szükséges eszközök, felszerelések vagy emberi erőforrások rendelkezésre állása

A megvalósíthatósági tanulmány elvégzése növeli a projekt sikerességi arányát, mivel a megvalósítás megkezdése előtt kiküszöböli a problémákat.

Mindez még könnyebbé válik az AI segítségével. A ClickUp Brain az alábbiakban segíthet Önnek:

➡️ A korábbi projektadatok elemzése a technikai erőforrások és eszközök javaslatához Próbálja ki: Átnézné a korábbi projektjeinket, és javaslatot tenne a projekthez szükséges technológiai eszközökre és infrastruktúrára? ➡️ Reális költségvetési becslések készítése a korábbi projektköltségek és a befektetés megtérülése alapján Próbálja ki: Meg tudja becsülni a projekt költségvetését hasonló projektek és azok költségének lebontása alapján? ➡️ Hasonló projektek elemzésével azonosítsa a potenciális kockázatokat, és kínáljon kockázatcsökkentő stratégiákat. Próbálja ki: Milyen kockázatok merültek fel hasonló projektekben, és hogyan lehet ezeket enyhíteni ebben a projektben? ➡️ A projekt elérhető mérföldköveinek és ütemtervének meghatározása a csapat rendelkezésre állása és munkaterhelése alapján Próbálja ki: Csapatunk rendelkezésre állása alapján milyen reális mérföldkövek és határidők állnak rendelkezésre ehhez a projekthez? ➡️ A költség-haszon elemzés egyszerűsítése a projekt erőforrásainak felülvizsgálatával Próbálja ki: Segítene azonosítani a projekthez szükséges erőforrásokat (emberek, eszközök, felszerelések) és a megoldandó hiányosságokat?

Itt van a ClickUp Brain, amely elmagyarázza, mi ment rosszul a Hubspot tartalmi stratégiájában.

Bár kis projektek esetében nincs szükség megvalósíthatósági elemzésre, a nagy beruházásokkal, nagy csapatokkal és hosszabb megvalósítási határidőkkel járó nagyobb projektek esetében ez előnyös lehet.

4. Határozza meg a projekt hatókörét

A projekt hatálya a projekt tervrajza – részletesen leírja, mi tartozik bele, mi nem, és ki miért felelős. Hatékonyan határozza meg a hatályt az alábbiak szerint:

➡ A termék kézzelfogható eredményeinek vázlatos bemutatása

Példa: Indítson el egy mobilalkalmazást felhasználói hitelesítéssel és fizetési átjáró integrációval a harmadik negyedév végéig.

➡ A projekt szakaszokra bontása reális határidőkkel

Példa: 1. fázis: Tervezés és prototípus készítése az 1. hónap végéig. 2. fázis: Fejlesztés a 2. hónapig. 3. fázis: Tesztelés és bevezetés a 3. hónapig.

➡ ️A minden egyes eredményért egyértelmű felelősséget rendelünk, így nem lehet félreértés

Példa: John felelős az alkalmazás tervezéséért, Terry a háttérfejlesztésért, Mike pedig a minőségbiztosításért és a tesztelésért.

De mi van akkor, ha csapata különböző időzónákban vagy kontinenseken dolgozik? A brainstorming és a projekt hatókörének véglegesítése kissé nehézkessé válik.

Itt segít a ClickUp Whiteboards, amely egy helyen lehetővé teszi a projekt minden részének vizualizálását, megvitatását és megtervezését. Olyan, mintha egy nagy táblás megbeszélést tartanál az egész csapattal, függetlenül attól, hogy az irodában vannak-e, vagy pizsamában a kanapéról dolgoznak.

Vizualizálja, megvitassa és térképezze fel a projekt hatókörét csapatával a ClickUp Whiteboards segítségével.

Tegyük fel, hogy csapatával együtt új mobilalkalmazást indít.

Először hozzon létre egy táblát a ClickUp-ban, és ossza fel három fő szakaszra: Tervezés, Fejlesztés és Tesztelés. Minden szakasz saját teret kap, ahol felvázolhatja a szükséges lépéseket.

➡️ John, a tervezés vezetője, felragaszt egy jegyzetet az UI/UX vázlatokról, és határidőt szab a terv jóváhagyására az első hónap végéig. ➡️ Cary, a fejlesztő, a második hónapra megjegyzéseket fűz olyan feladatokhoz, mint a backend API integráció és a frontend funkcionalitás. ➡️ Taylor, a tesztelés szakértője felsorolja a QA tesztelés és a bevezetés legfontosabb mérföldköveit a harmadik hónapra vonatkozóan.

A csapat megbeszélése során hozzászólásokat fűznek, módosítják a határidőket és áthelyezik a feladatokat – mindezt közvetlenül a táblán.

Nincs többé keresgélés a dokumentum legújabb verziója után, vagy frissítések nyomon követése e-mail láncokban. Mindenki láthatja a változásokat, amint azok megtörténnek, így biztosítva, hogy a hatókör rögzüljön, és mindenki ugyanazon az oldalon álljon. Amikor a terv végleges, a csapat közvetlenül a tábláról indíthatja el a feladatokat.

5. Készítsen kommunikációs tervet

A rossz kommunikáció gyorsabban tönkreteheti a projektet, mint bármi más. Senki sem szereti a végtelen e-mail-váltásokat vagy a „Várj, azt nem a múlt héten hagyták jóvá?” pillanatokat. Egy szilárd kommunikációs terv mindenki számára biztosítja a tájékozottságot és az egységes információáramlást.

Ebben segít a ClickUp Chat. Ez nem egy átlagos csevegőplatform, mivel a következőket kínálja:

👉A csevegési üzeneteket tegye cselekvési tételekké: Van egy gyors ötlete vagy feladata? Tegye az üzeneteket cselekvési tételekké, és azonnal rendelje hozzá őket a csapat tagjaihoz. 👉A kontextus a legfontosabb: Minden beszélgetés összekapcsolható feladatokkal, dokumentumokkal vagy projektekkel, így soha nem veszíti szem elől a nagy képet. 👉AI-alapú összefoglalók: Hosszú szálak? Hagyja, hogy az AI összefoglalja a beszélgetéseket, így csapatának nem kell átnéznie a rengeteg üzenetet, hogy felzárkózzon.

A csevegéseket alakítsa át végrehajtható feladatokká, és gondoskodjon arról, hogy csapata mindig rendelkezzen a szükséges kontextussal a ClickUp Chat segítségével.

Kihívások és megoldások a projektindítás során

Még a profik is szembesülnek akadályokkal a projekt indításakor. Íme, hogyan lehet megbirkózni néhány gyakori kihívással:

1. Hatástalan erőforrás-elosztás

Az RGPM felmérése szerint a projektmenedzserek 44%-a szerint a legnagyobb kihívás az erőforrások hiánya. Könnyű megérteni, miért: amikor egy kis csapatnak mindent kell összehangolnia az e-mail sablonoktól a marketing szövegekig, a dolgok gyorsan kicsúszhatnak a kezéből.

💡 Megoldás: Mérje fel csapata készségeit, és gondoskodjon a feladatok egyenletes elosztásáról. Rendszeres ellenőrzések elengedhetetlenek, és ha a költségvetés engedi, biztosítson lehetőséget a csapat tagjainak a továbbképzésre.

2. Váratlan időbeli késedelmek vagy költségvetés-módosítások

Hirtelen új szabályok lépnek életbe, vagy a költségvetést drasztikusan csökkentik. Most mihez kezdjen?

💡Megoldás: Az Agile módszertan segítségével bontsa kisebb részekre a projektet. Nézze meg a korábbi projekteket, hogy reális ütemtervet állíthasson össze, és hagyjon magának egy kis mozgásteret a pufferidővel.

➡️ További információ: Hogyan írjunk szoftverfejlesztési dokumentációt?

3. A soha véget nem érő minőségbiztosítási folyamat

A visszacsatolási ciklus úgy tűnik, hogy soha nem ér véget, és a hibák folyamatosan felbukkannak, ami mindent késleltet.

💡Megoldás: Határozzon meg egyértelmű minőségi szabványokat a kezdetektől fogva, és ösztönözze csapatát, hogy vállaljon felelősséget a munkájáért. Ha felelősséget vállalnak, akkor a legjobb teljesítményt fogják nyújtani.

További információ: Feladatok kezelésére szolgáló projektirányítási sablonok

Készítsen könnyedén projektindító dokumentumot a ClickUp segítségével

A projektindító dokumentum (PID) elkészítése elengedhetetlen, de gyakran hatalmas munkának tűnik. Össze kell gyűjtenie az adatokat, azonosítania kell az érdekelt feleket és fel kell mérnie a megvalósíthatóságot.

Ráadásul mindennek összehangolása és nyomon követése is fejfájást okozhat.

A ClickUp segítségével könnyebb megszervezni a projekt részleteit. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy mindent wikikben strukturáljon, nyomon kövesse a mérföldköveket, és folyamatosan tájékoztassa az érdekelt feleket. Ráadásul az AI-alapú funkciók tovább segítik csapatát a gyorsabb munkavégzésben.

A ClickUp segítségével a PID létrehozása nem jelent többé gondot, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat: a projekt elindítására.

