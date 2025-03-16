Midjourney vs. DALL·E: melyik AI-műalkotás-generátor a jobb?

Ahogy a digitális művészet az AI révén egyre elérhetőbbé válik, az alkotók új dilemmával szembesülnek. Melyik AI művészeti generátort használják, hogy megvalósítsák elképzeléseiket?

Az olyan platformok, mint a Midjourney és a DALL·E, egyedi funkciókat kínálnak, de a választás nem mindig egyértelmű.

A digitális művészek és tartalomalkotók számára, akik projektjeiket szeretnék fejleszteni, a Midjourney és a DALL·E közötti különbségek megértése elengedhetetlen a munkához megfelelő eszköz kiválasztásához.

Szóval, mire várunk még? Kezdjük el! 🖼️

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Midjourney és a DALL·E – a két legnépszerűbb AI-alapú művészeti generátor – egyedülálló előnyöket kínál a digitális művészek, tervezők és tartalomalkotók számára. Íme a legfontosabb összehasonlítások:

A Midjourney és a DALL·E funkcióinak összehasonlítása:

A ClickUp segít megszervezni, együttműködni és racionalizálni a kreatív projekteket a következőkkel:

Mi az a DALL·E?

A DALL·E egy generatív mesterséges intelligencia (AI) technológia, amelyet az OpenAI fejlesztett ki, és amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szöveges utasítások alapján képeket hozzanak létre. Fejlett szöveg-grafikus technológiákat használ, hogy a szöveges leírásokat vizuális ábrázolásokká alakítsa.

A DALL·E felületéhez a ChatGPT-n keresztül férhet hozzá.

Az AI képgenerátor mélytanulási modelleket és egy nagy nyelvi modellt (LLM) használ a természetes nyelvi utasítások megértéséhez és a képek generálásához.

🧠 Érdekesség: Az OpenAI a szürrealista művész Salvador Dalí és a Pixar robotja , WALL·E nevét kombinálta, hogy létrehozza a „DALL·E” nevet, amely tükrözi a program képességét, hogy egyszerű szöveges utasításokból álomszerű képeket generáljon.

A DALL·E jellemzői

A szöveges utasítások részletes vizuális elemekké alakításától a kiváló minőségű képek létrehozásáig a DALL·E számos funkcióval rendelkezik. A platform lehetővé teszi egyedi tervek készítését, meglévő képek szerkesztését, egyedi koncepciók kombinációinak kipróbálását és a grafikai tervezés trendjeinek felfedezését.

Vessünk egy részletes pillantást a kiemelkedő funkciókra. 💁

1. funkció: Kiváló minőségű képalkotás

A DALL·E jelentősen javult a képfelbontás tekintetében. A legújabb verzió, a DALL·E 3, 1024 x 1024 pixel felbontású képeket tud létrehozni, ami jelentős ugrás a korábbi verzióhoz képest. Ez élesebb, részletgazdagabb vizuális élményt eredményez, ami elengedhetetlen a professzionális alkalmazásokhoz, például marketinganyagokhoz, játékeszközökhöz vagy kiváló minőségű műalkotásokhoz.

Kérje meg az AI modellt, hogy az Ön specifikációi szerint készítsen képeket.

Ezenkívül a felhasználók választhatnak a „standard” és a „HD” minőség között, az utóbbi még nagyobb részletességet kínál, kissé magasabb áron.

2. funkció: Szerkesztés, retusálás és testreszabás

A DALL·E által már generált képek testreszabása

A DALL·E lehetővé teszi a meglévő képek módosítását.

Inpainting néven ismert ez a funkció lehetővé teszi, hogy feltöltsön egy képet, majd szöveges utasításokkal megadja a változtatásokat. Például feltölthet egy szobáról készült képet, és megkérheti az AI-t, hogy tegyen egy vázát virággal az asztalra. Ez gyorsabbá és intuitívabbá teszi a képszerkesztést.

Ezenkívül rendkívül testreszabott képeket hoz létre. Megadhat olyan tulajdonságokat, mint a szín, a stílus, a textúra és a megvilágítás. Ez a szintű ellenőrzés tökéletessé teszi a márkaépítés, a karaktertervezés és a termékprototípusok pontos specifikációinak megfelelő vizuális elemek létrehozásához. Többféle képirányt is támogat, beleértve a fekvő és álló formátumot is.

🔍 Tudta? A globális AI képgenerátorok piaca 2024 és 2030 között várhatóan 17,7%-os összetett éves növekedési rátával (CAGR) fog bővülni. Ez a mélytanulás és az AI algoritmusok gyors fejlődését mutatja.

3. funkció: Koncepcionális fúzió, finomhangolás és képbővítési funkciók

A DALL·E kiválóan ötvözi több koncepciót, stílust és tulajdonságot egyetlen képen.

Szeretne egy robotot, aki szaxofonozik a dzsungelben, Van Gogh stílusában festve? A DALL·E képes erre. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a alkotók számára, hogy komplex kompozíciókkal és fantáziadús ötletekkel kísérletezzenek.

A meglévő képet részletes utasításokkal tovább módosíthatja.

Ráadásul az Outpainting funkcióval kiterjesztheti a képet az eredeti határain túlra. Az AI zökkenőmentesen generál új tartalmat, amely illeszkedik a meglévő vizuális elemekhez, ami tökéletes nagyobb képek létrehozásához vagy a jelenetek természetes kiterjesztéséhez.

⚙️ Bónusz: Ismerje meg a közösségi média AI eszközeit, hogy digitális marketing stratégiáját tökéletesítse.

DALL·E árak

Egyedi árazás

🔍 Tudta? 2023-ban egy mesterséges intelligencia által generált kép, amely egy hamis robbanást ábrázolt a Pentagon közelében, vírusként terjedt el, és rövid ideig zavart okozott a tőzsdén, mielőtt leleplezték.

Mi az a Midjourney?

A Midjourney egy független kutatólaboratórium által kifejlesztett szöveg-képpé alakító mesterséges intelligencia szolgáltatás. Szöveges leírásokból generál képeket, lehetővé téve különböző művészeti formák létrehozását, a realisztikus stílustól az absztraktig. Kiváló minőségű, jól strukturált és részletgazdag fotók készítéséről ismert.

via Midjourney

Az AI-modell gépi tanulást használ a szöveges prompt példák alapján képek létrehozásához, és nagy nyelvi és diffúziós modellekre támaszkodik.

A Midjourney használatához Discord-fiókra van szükség. Az AI feldolgozza a kérést, és képeket generál, ha a csatornában beírja a „/imagine” parancsot a kívánt kép leírásával.

🧠 Érdekesség: Mivel az AI-modellek a meglévő művészetből tanulnak, folyamatos jogi viták folynak arról, hogy az AI által generált képek szerzői jogi védelem alatt állnak-e, és hogy ki a valódi tulajdonosuk – az AI fejlesztője, a felhasználó, az eredeti ötletet adó alkotó, vagy senki.

A Midjourney jellemzői

A Midjourney robusztus képességekkel rendelkezik, amelyek célja, hogy a kreatív elképzeléseket pontosan és könnyedén megvalósítsák. Nézzük meg néhány kiemelkedő funkcióját. 👇

1. funkció: Felhasználóbarát felület és testreszabási lehetőségek

Elsősorban a Discordon keresztül működik, a felhasználók egyszerű parancsok beírásával könnyedén kommunikálhatnak a mesterséges intelligenciával a csevegőablakban. Ez az egyszerű megközelítés nem igényel technikai szakértelmet vagy programozási ismereteket, így bárki könnyedén elkezdhet mesterséges intelligenciával műalkotásokat generálni.

A Midjourney felülete a Discordban

A felhasználók megoszthatják alkotásaikat, kérdéseket tehetnek fel és együttműködhetnek másokkal. Ráadásul a Midjourney kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál különböző parancsokkal és paraméterekkel. Finomhangolhatja alkotásának minden aspektusát az arányok és a stílusok beállításával az adott művészeti stílusnak megfelelően.

⚙️ Bónusz: Ismerje meg, hogyan használhatja az AI-t a tartalommarketingben, és lássa, hogyan alakítja át a tartalomkészítést a feladatok automatizálásával, személyre szabott tartalom generálásával és az elkötelezettség javításával.

Azok számára, akik kreativitásukat tovább szeretnék fejleszteni, a Midjourney hatékony kompozíciós eszközöket kínál. Ezek között megtalálhatók:

Rétegezési technikák mélységet és komplexitást kölcsönző képek létrehozásához, valamint vizuális hierarchia érzetének megteremtéséhez.

Perspektíva-beállítások a képek perspektívájának beállításához dinamikus és vonzó kompozíciók érdekében

Térbeli gondolkodás logikailag koherens képek létrehozásához, a különböző objektumok relatív pozícióival és méreteivel.

A generált kép könnyedén testreszabható

🧠 Érdekesség: 2018-ban a Portrait of Edmond de Belamy című, GANs (Generative Adversarial Networks) nevű gépi tanulási modell segítségével létrehozott AI-generált festmény a Christie’s aukciós házban elképesztő 432 500 dollárért kelt el, ami messze meghaladta a 7000–10 000 dolláros becsült árát.

3. funkció: Együttműködési funkciók és keresztmodális generálási képességek

A Midjourney Discord-kiszolgálója egy virágzó közösséget támogat, amely elősegíti a kreatív folyamatot. A megosztott munkaterületeken keresztül a felhasználók valós időben együttműködhetnek a projektekben, visszajelzéseket cserélhetnek, és akár olyan projektmenedzsment eszközöket is integrálhatnak, mint a Trello és az Asana, hogy egyszerűsítsék munkafolyamataikat.

Küldjön közvetlen üzenetet a Midjourney botnak a Discordban.

Ezenkívül keresztmodális képességeket is kínál, amelyekkel különböző módokból, például szövegekből, képekből és vázlatokból származó elemek szintetizálhatók. Ezek a következők:

Képalapú AI-művészeti promptok

Vázlatalapú utasítások

Kombinált módszerek

📖 Olvassa el még: A legjobb Midjourney alternatívák és versenytársak az AI képalkotás terén

Midjourney árak

Alap: 10 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként

Előny: 60 USD/hó felhasználónként

Mega: 120 USD/hó felhasználónként

🧠 Érdekesség: Egy AI-modell létrehozott egy teljesen digitális divatkollekciót „DeepWear” néven, amely egyedi ruhaterveket generált, amelyeket 3D-nyomtathatnak vagy virtuális terekben, például a metaversen viselhetnek.

DALL·E vs. Midjourney: funkciók összehasonlítása

Miután külön-külön megvizsgáltuk a DALL·E-t és a Midjourney-t, itt az ideje, hogy összehasonlítsuk őket egymással.

Itt összehasonlítjuk a két eszköz legfontosabb különbségeit, hogy segítsünk eldönteni, melyik felel meg leginkább művészi elképzeléseinek. ⚒️

Aspektus DALL·E Midjourney Könnyű használat Kezdőbarát, egyszerű felülettel A Discord-alapú felület miatt meredekebb a tanulási görbe. Képminőség Fotórealisztikus képeket hoz létre finom részletekkel és élénk színekkel. Művészi, stilizált képeket nyújt kiemelkedő textúrákkal és merész kreativitással. Képszerkesztő stílus Sokoldalú, minden művészeti stílust támogat Minden művészeti stílust támogat, és kiválóan alkalmas egyedi műalkotások létrehozására. Képméret Négyszögletes, magas és széles Teljesen testreszabható méretek AI-képek szerzői jogai Az Ön által létrehozott összes kép teljes tulajdonjoga A létrehozott képek teljes tulajdonjoga Testreszabási lehetőségek Korlátozott testreszabási lehetőségek Több testreszabási lehetőség a bemeneti paraméterek ellenőrzésével Felület Egyszerű webes felület Teljesen a Discordon belül működik. Iteratív fejlesztés Lehetővé teszi az iteratív alkotást a képbeviteli finomítással A kezdeti utasítások alapján variációkat kínál

1. funkció: Tulajdonjog és tartalom-moderálás

Mesterséges intelligenciával történő alkotáskor elengedhetetlen megérteni, hogy ki a végtermék tulajdonosa, és hogy a platform hogyan kezeli a nem megfelelő tartalmakat. Nézzük meg, hogy ezek a generatív mesterséges intelligencia eszközök hogyan kezelik a tulajdonjogot és a moderálást.

DALL·E

A DALL·E a tulajdonjog és a tartalom moderálása terén kiemelkedő teljesítményt nyújt, köszönhetően alapos irányelveinek és kártalanítási politikájának. Az OpenAI részletes felhasználási feltételeket, adatvédelmi irányelveket és útmutatókat hozott létre a szolgáltatások, az adatfeldolgozás és a bővítmények tekintetében.

Midjourney

A Midjourney szigorú tartalom-moderálási politikát alkalmaz és képadatvédelmi funkciókat kínál. Azonban a platformon generált képek alapértelmezés szerint láthatók más előfizetők számára, kivéve, ha a felhasználók magasabb szintű csomagra váltanak a Stealth Mode funkció használatához.

🏆 Győztes: DALL·E szigorú adatvédelmi irányelvei és kártalanítási politikája miatt.

2. funkció: Képminőség

Az AI által generált képek minősége döntő jelentőségű lehet kreatív projektjei sikerében. Nézzük meg, hogyan teljesítenek ezek az eszközök a részletesség, az élesség és a stílus tekintetében.

DALL·E

Lenyűgöző, élénk képeket generál, finom részletekkel, 1024 x 1024 pixel standard minőségben. A DALL·E fotórealisztikus, részletgazdag fotókat is képes generálni, amelyek hangsúlyozzák a realizmust. Bár képei gazdagon kidolgozottak, stilisztikusabbnak és animáltabbnak tűnhetnek.

Midjourney

Az eszköz gyakran készít kiváló minőségű, realisztikus és éles képeket, amelyek nagy pontossággal rögzítik a finom árnyalatokat. Kiemelkedő fotórealisztikusságával professzionális minőségű, díszes vizuális elemekkel rendelkező képeket szállít. A Midjourney maximális képfelbontása 1664 x 1664 pixel, amelyet AI eszközökkel fel lehet skálázni.

🏆 Győztes: Midjourney, magasabb fokú realizmusa és pontossága miatt.

🧠 Érdekesség: 2022-ben egy AI által generált műalkotás, a Théâtre D’opéra Spatial elnyerte az első helyet a Colorado State Fair digitális művészeti kategóriájában, ami vitát váltott ki arról, hogy az AI által generált műalkotások versenyezhetnek-e az ember által létrehozott művészetekkel.

3. funkció: Könnyű használat

Egy eszköz használhatósága nagy hatással lehet a munkafolyamatára. Nézzük meg, hogy az egyes platformok hogyan felelnek meg a különböző felhasználói élménypreferenciáknak.

DALL·E

A DALL·E minimalista felülettel rendelkezik, amely ChatGPT-vel van ellátva, így több platformon is könnyen használható és beszélgetésszerű. A rendszerrel laikus nyelven is kommunikálhat, és a ChatGPT személyre szabott utasításokat generál vagy AI-utasítás sablonokat biztosít a DALL·E 3 számára, elősegítve az intuitív képalkotást.

Midjourney

A Midjourney viszont megköveteli, hogy jól ismerje a prompting technikákat, hogy elérje a kívánt eredményeket. Bár webes felületet kínál, amely egyszerűsíti a képek generálását, mégis tudnia kell, hogyan kell helyesen használni a Discordot.

🏆 Győztes: DALL·E a ChatGPT-n alapuló egyszerű felületéért.

DALL·E vs. Midjourney a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megvizsgáljuk a DALL·E és a Midjourney közötti vitát, és elmélyültünk a felhasználói tapasztalatokkal és észrevételekkel teli különböző témákban.

Egyes felhasználók a felhasználóbarát felület miatt a DALL·E-t részesítik előnyben.

A DALL·E3 hiányosságai megérik a Midjourney és a Discord-exkluzív integrációja okozta fejfájást. Még API-val sem lehet dolgozni, ami hatalmas csalódás. Bármilyen alkalmazást is szeretnék készíteni, ahhoz szabályszegő Discord „önbotot” kellene készítenem, ami – bár nem valószínű – a letiltáshoz vezethet. Nos, akkor legyen a DALL-E.

A DALL·E3 hiányosságai megérik a Midjourney és a Discord-exkluzív integrációja okozta fejfájást. Még API-val sem lehet dolgozni, ami hatalmas csalódás. Bármilyen alkalmazást is szeretnék készíteni, ahhoz szabályszegő Discord „önbotot” kellene készítenem, ami – bár nem valószínű – a letiltáshoz vezethet. Nos, akkor legyen a DALL-E.

Néhány Reddit-felhasználó úgy véli , hogy a DALL·E-nek kevesebb cenzúraproblémája van, mint a Midjourney-nek:

A Midjourney jelenleg biztosan kevésbé cenzúrázottnak tűnik, de a 6-os verzió előtt sokan panaszkodtak a cenzúra miatt (még a „Treasure Chest” kifejezés is problémát okozott, mert a „Chest” szó mellre utal).

A Midjourney jelenleg biztosan kevésbé cenzúrázottnak tűnik, de a 6-os verzió előtt sokan panaszkodtak a cenzúra miatt (még a „Treasure Chest” kifejezés is problémát okozott, mert a „Chest” szó mellre utal).

Másrészt azonban néhány Reddit-felhasználó ellentmond ennek:

Megpróbáltam megkérni a DALL·E-t, hogy készítsen egy stock fotót túlsúlyos emberekről, de nem volt hajlandó. Nem is arról volt szó, hogy vegye át ezeket az embereket a képről, és tegye őket túlsúlyossá, hanem hogy hozzon létre egy új csoportot túlsúlyos emberekből. Valójában sokkal sértőbb, hogy eleve sértőnek tartja a túlsúlyos emberekről készült fotókat, mint maga a potenciális fotó.

Megpróbáltam megkérni a DALL·E-t, hogy készítsen egy stock fotót túlsúlyos emberekről, de nem volt hajlandó. Nem is arról volt szó, hogy vegye át ezeket az embereket a képről, és tegye őket túlsúlyossá, hanem hogy hozzon létre egy új csoportot túlsúlyos emberekből. Valójában sokkal sértőbb, hogy eleve sértőnek tartja a túlsúlyos emberekről készült fotókat, mint maga a potenciális fotó.

Sok felhasználó úgy véli, hogy a két eszköz különböző képességekkel rendelkezik.

*A DALL·E 3 kapcsolatban áll a ChatGPT-vel, ami azt jelenti, hogy beszélgetésszerűen adhat neki utasításokat, mintha egy emberrel beszélgetne. A Midjourney nem rendelkezik nagy nyelvi modellel, ezért nagyon egyszerű szintaxist kell használnia, és nagyon egyértelműen kell megfogalmaznia a parancsokat. Másrészt viszont rengeteg nagyon specifikus képességgel rendelkezik, amelyeket a parancsokhoz hozzáadható paraméterek biztosítanak, beleértve a legújabb karakter- és stílusreferencia funkciókat is.

*A DALL·E 3 kapcsolatban áll a ChatGPT-vel, ami azt jelenti, hogy beszélgetésszerűen adhat neki utasításokat, mintha egy emberrel beszélgetne. A Midjourney nem rendelkezik nagy nyelvi modellel, ezért nagyon egyszerű szintaxist kell használnia, és nagyon egyértelműen kell megfogalmaznia a parancsokat. Másrészt viszont rengeteg nagyon specifikus képességgel rendelkezik, amelyeket a parancsokhoz hozzáadható paraméterek biztosítanak, beleértve a legújabb karakter- és stílusreferencia funkciókat is.

🔍 Tudta? Egy kutatócsoport egy AI-t tanított meg 346 Rembrandt-festmény elemzésére, majd a holland mester stílusában teljesen új műalkotást generált. A végeredmény, The Next Rembrandt, egy 3D-nyomtatott festmény volt, amely Rembrandt ecsetvonásait utánozta.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a DALL·E és a Midjourney legjobb alternatíváját

Az AI által generált képek nagyszerűek, de mi a helyzet az összképpel? Míg az olyan eszközök, mint a DALL·E és a Midjourney kiválóan alkalmasak lenyűgöző vizuális elemek létrehozására, addig ezeket a vizuális elemeket nem tudják integrálni egy áramvonalas munkafolyamatba.

Nos, a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, támogatja Önt. 🤩

Segít megtervezni, együttműködni és könnyedén megvalósítani ötleteit. Akár tervezési eszközöket kezel, visszajelzéseket követ nyomon, vagy akár AI-képeket generál, a ClickUp mindent egy helyen tart.

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkcióra, amelyek tökéletesek lehetnek az AI grafikai tervezésben vagy más területeken való felhasználásához. 🎨

ClickUp One Up #1: ClickUp Brain

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy áttekinthető feladatösszefoglalókat készítsen egyértelmű teendőkkel.

Érezte már úgy, hogy a napjának felét frissítések keresésével, fájlok keresésével vagy szétszórt visszajelzések összerakásával tölti? A ClickUp Brain itt lép be a képbe, virtuális projektmenedzserként, tudásközpontként és munkafolyamat-optimalizálóként működve.

A tervezőknek készült AI-eszköz összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat és beszélgetéseket, hogy az információk azonnal elérhetők legyenek, így több időt fordíthat a kreatív munkára.

Példa: Tegyük fel, hogy egy AI által generált művészeti projektet tervez, és több érdekelt fél jóváhagyására van szüksége. Ahelyett, hogy végtelenül sok követő üzenetet küldene, kérje meg a Brain-t, hogy készítsen egy feladatösszefoglalót a teendőkkel, és automatikusan rangsorolja a feladatokat a határidők alapján.

Emellett releváns dokumentumokat és jegyzeteket is lekér a ClickUp Docs-ból, hogy könnyen hivatkozhasson rájuk, és az AI Writer segítségével e-mailes nyomon követéseket is készít.

🔍 Tudta? Az AI-alapú eszközök képesek helyreállítani a régi, sérült fényképeket a karcolások eltávolításával és a részletek javításával. Emellett történelmi referenciák alapján pontosan színezhetik a fekete-fehér képeket.

ClickUp One Up #2: ClickUp Whiteboards

Az ötletek kidolgozása, tervezése és megvalósítása zökkenőmentesnek kell lennie, nem pedig több eszköz között szétszórtnak.

A ClickUp Whiteboards interaktív digitális teret biztosít a csapatok számára, ahol valós időben vizualizálhatják, megvitathatják és megvalósíthatják ötleteiket. A hagyományos whiteboard eszközöktől eltérően a Whiteboards közvetlenül kapcsolódik a feladatokhoz, dokumentumokhoz és munkafolyamatokhoz, így biztosítva, hogy a nagyszerű ötletek megvalósuljanak.

A Whiteboards különlegessége az AI-alapú képgenerálás. Marketingkampány, terméktervezés vagy kreatív stratégia kidolgozása közben azonnal létrehozhat vizuális elemeket szöveges utasítások alapján – mindezt a Whiteboardon belül.

Képek generálása a ClickUp Brain segítségével a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

📌 Példa: Készítsen egy futurisztikus városi látképet naplementekor, neonfényekkel és repülő autókkel, cyberpunk stílusban.

A ClickUp Brain azonnal generál egy képet, segítve a csapatot a koncepció vizualizálásában anélkül, hogy megszakítaná a kreatív folyamatot. A véglegesítés után megjelölhetik a releváns csapattagokat, csatolhatnak feladatokat és nyomon követhetik a projekt előrehaladását.

Adjon hozzá jegyzeteket a ClickUp Brain által generált képekkel a Whiteboards-ban

⚙️ Bónusz: Most kezded el használni a ClickUp Whiteboards alkalmazást? Használd a ClickUp új táblasablont a vizuális projekttervezés megkezdéséhez.

ClickUp One Up #3: Tervezési projektmenedzsment

A tervezőcsapatok kreativitásuknak köszönhetően virágoznak – de mi van a projektek, visszajelzések és határidők kezelésével? Ez az, ahol a dolgok bonyolulttá válhatnak.

Dolgozzon együtt csapatával a ClickUp for Design Teams segítségével

A ClickUp for Design Teams egy tervezői együttműködési szoftver, amely rendet teremt a káoszban, és a kreatív szakembereknek egyetlen helyet biztosít az együttműködéshez, a haladás nyomon követéséhez és a munka zökkenőmentes folytatásához – nincs többé szétszórt visszajelzés vagy eltévesztett tervezési kérés.

Csapata így arra koncentrálhat, amiben a legjobb: az alkotásra. Sőt, ezt a ClickUp for Marketing Teams alkalmazással kombinálva hatékony marketingkampányokat is tervezhet.

A ClickUp segítségével könnyen láthatja, ki min dolgozik, így soha nem terheli túl az egyik tervezőt, míg a másiknak van szabad ideje. Ráadásul a beépített eszközökkel, mint a Whiteboards, a Docs és a ClickUp Chat, ötleteket vázolhat, inspirációt gyűjthet és finomíthatja a terveket – mindezt valós időben.

Tegyük fel, hogy új weboldalt tervez. Létrehozhat ClickUp feladatokkal, hogy a projektet kezelhető lépésekre bontsa, felelősségeket osszon ki a csapat tagjai között, és könnyedén nyomon követhesse az előrehaladást. Szüksége van a résztvevők véleményére? Adjon hozzá maketteket a Whiteboardhoz, gyűjtsön visszajelzéseket egy helyen, és folytassa a módosításokat, miközben belső együttműködést folytat a Chat segítségével.

📮 ClickUp Insight: Az AI alkalmazása mindenki számára másképp néz ki. Míg 28% rendszeresen használja a munkafolyamatok racionalizálására, 27% úgy érzi, hogy több képzésre van szüksége ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználhassa annak potenciálját. További 23% nem tudja, hol kezdje, és a magánélet és a bizalom kérdései visszatartják a felhasználók 11%-át. A ClickUp segít a tervezőcsapatoknak az AI zökkenőmentes integrálásában. Akár kreatív folyamatok finomításáról, ötletek gyorsabb generálásáról, akár hatékonyabb együttműködésről van szó, a ClickUp AI-alapú eszközei biztosítják a kreativitás fokozásához szükséges támogatást, automatizálást és biztonságot, anélkül, hogy találgatni kellene.

Az út a tökéletes képekhez – ClickUp

A Midjourney és a DALL·E közötti választás attól függ, hogy mi felel meg leginkább kreatív igényeinek. Mindkét eszköz egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével egyszerű vizuális elemek és művészi kompozíciók egyaránt létrehozhatók.

De miért álljon meg a képgenerálásnál? A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, segít Önnek a tervezési ötletek és projektek könnyed kezelésében. Lehetővé teszi a feladatok, határidők és kreatív folyamatok nyomon követését egy helyen.

Az integrált AI asszisztens, a ClickUp Brain képeket generál, ötleteket rendszerez, brainstormingot végez az Ön nevében, és referenciákat tárol. Eközben a Whiteboards javítja az együttműködést, és intuitívabbá és hatékonyabbá teszi a vizuális tervezést.

Engedje szabadjára kreativitását, és regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! 🧑‍🎨