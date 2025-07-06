12 intelligens tartalom-együttműködési platform, amelyet mesterséges intelligencia támogat

Emlékszik a Nike „Dream Crazy” kampányára? Olyan ikonok szerepeltek benne, mint Serena Williams és LeBron James – és virálissá vált. A kulisszák mögött azonban valószínűleg tucatnyi forgatókönyv, vizuális elem és valós idejű együttműködés kellett ahhoz, hogy ez sikerüljön.

Lehet, hogy nem globális hirdetést indít, de ha valaha is koordinált már blogbejegyzést, e-mail sorozatot vagy céloldalt, akkor tudja, milyen kaotikus tud lenni a tartalomkészítés. Fájlok mindenhol. Szétszórt visszajelzések. Zűrzavar a végleges változatot illetően.

Itt jönnek képbe a megbízható tartalom-együttműködési platformok. Ezek az eszközök egy helyen gyűjtik össze a dokumentumokat, megjegyzéseket, feladatokat és jóváhagyásokat, így gyorsabban és kevesebb káosz mellett hozhat létre, ellenőrizhet és tehet közzé tartalmakat.

Több tucat eszközt teszteltem, és átnéztem a legjobb értékeléseket és funkciókat. Mindezek alapján (és a ClickUp-nál használt eszközök figyelembevételével) íme a 12 legjobb tartalom-együttműködési platform, amelyeket érdemes kipróbálni.

Mire kell figyelnie egy tartalom-együttműködési platform kiválasztásakor?

Ha folyamatosan dokumentumokkal, jóváhagyásokkal és a csapat visszajelzéseivel kell foglalkoznia, a megfelelő platform döntő jelentőségű lehet a tartalom-munkafolyamat szempontjából

Íme, mire kell figyelnie, amikor olyan eszközt választ, amely valóban illik a csapatához

Valós idejű szerkesztés: Késleltetés és zavar nélkül kell tudnia írni, szerkeszteni és megjegyzéseket fűzni a csapatával együtt, különösen a tartalom áttekintése vagy az ötletelés során Értelmes verziókezelés: Minden szerkesztést automatikusan nyomon kell követni, lehetőséget biztosítva a régebbi verziókhoz való visszatérésre, így soha nem veszít el munkát, és nem kerül sor a rossz vázlat közzétételére Beépített feladatok és munkafolyamatok: Keressen olyan eszközöket, amelyekkel kijelölheti a következő lépéseket, határidőket adhat meg, és összekapcsolhatja a dokumentumokat nagyobb projektekkel, így a tartalom soha nem marad elszigetelten Rugalmas fájlmegosztás: A legjobb eszközökkel mindent feltölthetsz és megtekinthetsz, a PDF-ektől a videókig és képekig, a visszajelzések és jóváhagyások pedig ugyanazon a felületen találhatók. Mobilbarát együttműködés: Akár a telefonjáról ellenőrzi egy bejegyzést, akár útközben hagy jóvá változtatásokat, az eszközeinek ugyanolyan zökkenőmentesen kell működniük mobilon is Gyors bevezetés és egyszerű használat: Nem kellene képzésre lennie szüksége csak azért, hogy megjegyzést hagyjon – keressen egy letisztult felhasználói felületet és intuitív élményt, amelyet az egész csapata gyorsan elsajátíthat AI-alapú együttműködés: A megjegyzések összefoglalásától az első vázlatok elkészítéséig az AI aktívan csökkenti a felesleges munkát, és segít abban, hogy a tartalom az ötlettől a publikálásig gyorsabban haladjon.

Miután azonosította, mi a legfontosabb a csapat számára, sokkal könnyebb lesz kiválasztani azt a platformot, amely valóban segít gyorsabban haladni, és nem csak a rendszert tartani.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 48%-a szerint a hibrid munkavégzés a legjobb a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtéséhez. Mivel azonban 50% még mindig főként az irodában dolgozik, a különböző helyszínek közötti összehangolás kihívást jelenthet. A ClickUp azonban mindenféle csapat számára készült: távoli, hibrid, aszinkron és minden más típusú csapat számára. A ClickUp Chat és a hozzárendelt megjegyzések segítségével a csapatok gyorsan megoszthatják a frissítéseket, visszajelzéseket adhatnak, és a megbeszéléseket cselekvéssé alakíthatják – végtelenül hosszú értekezletek nélkül. Dolgozzon együtt valós időben a ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards segítségével, rendeljen feladatokat közvetlenül a megjegyzésekből, és tartsa mindenki számára egyformán átláthatóvá a folyamatokat, függetlenül attól, hogy honnan dolgoznak!💫 Valódi eredmények: A STANLEY Security 80%-os növekedést tapasztalt a csapatmunka elégedettségében a ClickUp zökkenőmentes együttműködési eszközeinek köszönhetően.

A legjobb tartalom-együttműködési platformok áttekintése

Eszköz Legjobb funkció Fő felhasználási terület Árak ClickUp AI-alapú dokumentumok, tartalmi munkafolyamatok, beépített AI-asszisztens (ClickUp Brain) Csapatok, amelyek AI és valós idejű együttműködés segítségével hoznak létre és kezelnek tartalmi munkafolyamatokat, az ötleteléstől a közzétételig Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Google Workspace / Drive Valós idejű közös szerkesztés, egyszerű megosztás, Gemini AI integrációk a Docs és a Meet alkalmazásokban Olyan csapatok számára, amelyek már használják a Google eszközeit, és zökkenőmentes dokumentum-együttműködésre és intelligens javaslatokra van szükségük Személyes használatra ingyenes; az üzleti csomagok ára 8,40 dollártól kezdődik felhasználónként havonta. Notion Egyedi tartalomadatbázisok, szinkronizált oldalak, Notion AI összefoglalókhoz és generáláshoz Csapatok, amelyek rugalmas központot építenek dokumentumok, wikik és tartalom-együttműködés számára Ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 12 dollártól kezdődik Miro Vizuális táblák, brainstorming sablonok, AI az ötletek összefoglalásához és strukturálásához Csapatok, amelyek vizuálisan dolgoznak ki ötleteket, és alakítják át a koncepciókat strukturált munkafolyamatokká Ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 8 dollártól kezdődik Planable Pixel-tökéletes előnézetek, jóváhagyási munkafolyamatok, AI-alapú vázlatkészítés és összefoglalás Marketingcsapatok együttműködése közösségi médiabejegyzések, blogok és hírlevelek készítésében Ingyenes (legfeljebb 50 bejegyzés); a fizetős csomagok ára 39 USD/hó/felhasználó Asana Szerkesztői folyamatok, idővonal-nézetek, mesterséges intelligencia összefoglalókhoz és feladatjavaslatokhoz Több lépésből álló projektek és kampányok tartalmi műveleteit irányító csapatok Ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 10,99 dollártól kezdődik havonta, felhasználónként Smartsheet + Brandfolder Eszközkezelés, metaadatok címkézése, AI-alapú kreatív munkafolyamatok Kreatív csapatok, amelyek nagy léptékben kezelik a márkaeszközöket, az ütemterveket és a jóváhagyási folyamatokat Egyedi árazás Confluence Szervezett dokumentumok, beépített visszajelzések, Atlassian Intelligence az intelligens dokumentumokhoz Csapatok, amelyek aszinkron együttműködéssel dokumentálják a tudást, az irányelveket vagy a specifikációkat Ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 5,75 USD/hó/felhasználó Dropbox Biztonságos fájlmegosztás, Dropbox AI dokumentumokhoz kapcsolódó kérdések és válaszok, valós idejű előnézetek és megjegyzések Nagy fájlokat kezelő vagy külső érdekelt felekkel együttműködő csapatok A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 11,99 dollártól kezdődik. Bitrix24 All-in-one csomag, CRM + tartalom, AI-asszisztens a feladatokhoz és a tartalomhoz Kis csapatok, amelyek egyetlen platformon kezelik a tartalmakat, a CRM-et és a kommunikációt Ingyenes csomag; a fizetős csomagok ára 5 felhasználó esetén havi 49 dollártól kezdődik Box Vállalati biztonság, fájlmunkafolyamatok, Box AI összefoglaláshoz és metaadatokhoz Vállalatok, amelyeknek biztonságos, skálázható dokumentum-együttműködésre és megfelelőségre van szükségük A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 20 dollártól kezdődik. Zoho WorkDrive Zoho integráció, Zia AI kereséshez és összefoglalókhoz, valós idejű dokumentum-együttműködés A Zoho csomagot használó kis- és középvállalkozások a fájlok szervezéséhez, szerkesztéséhez és közös munkához A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 3 dollártól kezdődik.

🎉 Érdekesség: A távoli dokumentum-együttműködés egyik legkorábbi formája? A faxgép. Igen, tényleg. Hosszú utat tettünk meg azóta.

Kiválasztottuk a 12 legjobb tartalom-együttműködési platformot, amelyeket ma érdemes megfontolni – mindegyik egyedi funkciókat kínál a csapatmunka javításához, a feladatok egyszerűsítéséhez és a kivételes eredmények eléréséhez.

1. ClickUp – A legjobb tartalomkészítéshez, -kezeléshez és -együttműködéshez

Ha egyszerre több tartalmi projekttel is foglalkozik, a ClickUp hamarosan az első számú platformjává válhat. A korai ötleteléstől a végső jóváhagyásokig segít egyszerűsíteni a tartalomkészítési folyamat minden szakaszát.

A ClickUp Docs segítségével valós időben hozhat létre, szerkeszthet és együttműködhet – függetlenül attól, hogy blogbejegyzéseket ír, tartalmi naptárakat tervez vagy visszajelzéseket oszt meg a szerkesztőkkel.

Próbáld ki ingyen a ClickUp Docs-ot! Dolgozzatok együtt bárhonnan – valós idejű szerkesztés és azonnali frissítések a ClickUp Docs-ban

A Docs-dokumentumokat közvetlenül feladatokhoz és munkafolyamatokhoz kapcsolhatja, így minden tartalom cselekvéshez kapcsolódik. A ClickUp a Docs Home és a hatékony kereső segítségével egy helyen tartja rendezve a Docs-dokumentumait, míg a jogosultsági és adatvédelmi beállítások biztosítják az érzékeny munkák védelmét.

Hogyan hozhatja ki a legtöbbet a Docs-ból:

Multimédiás elemek , például képek és videók beágyazása vonzó, interaktív tartalom létrehozásához

A hozzáférés testreszabása , hogy minden csapattag a szerepkörének megfelelően megtekintse, megjegyzéseket fűzzön hozzá vagy szerkessze a tartalmakat

Kapcsolódó dokumentumok összekapcsolása a ClickUp Relationships segítségével egy összekapcsolt tudásbázis létrehozása érdekében

Minden változás nyomon követése a verziótörténet segítségével, és szükség esetén a korábbi verziók visszaállítása

💡 Profi tipp: Ha a ClickUp Docs-ot használod, párosítsd a ClickUp AI-vel, hogy összefoglalja a megjegyzésszálakat, vagy a szerkesztések alapján javasoljon teendőket.

A ClickUp Brain még tovább megy. Ez a beépített mesterséges intelligencia alkalmazkodik a szerepéhez és az igényeihez, segítve Önt a tartalom gyors létrehozásában, kezelésében és fejlesztésében.

Ha kreatív blokkba ütközik, generáljon ötleteket a ClickUp Brain segítségével

Kreatív blokkba ütközött? Használja a ClickUp Brain-t ötletek generálásához vagy kiváló minőségű tartalom vázlatának elkészítéséhez az Ön adatai alapján. Ez hatalmas segítség, ha szoros határidőkkel dolgozik, vagy előnyt szeretne szerezni.

🔁 Valós munkafolyamat-példa Tegyük fel, hogy egy blogbejegyzést írsz. Megnyit egy ClickUp Doc dokumentumot, leírja az ötleteit, és @megemlíti a szerkesztőjét, hogy átnézze. Ő bekapcsolódik, valós időben megjegyzéseket fűz hozzá, és miután minden készen áll, összekapcsolja a dokumentumot egy feladattal a tartalom-pipeline-jában. Ezt követően a ClickUp Automations lép működésbe: áthelyezi a feladatot a „Review” (Felülvizsgálat) állapotba, értesíti az érintetteket, és hozzárendeli a tervezőjéhez. Ők hozzáadják a vizuális elemeket, címkézik a marketinget, és most már a bejegyzésed a közzétételre vár – mindezt anélkül, hogy valaha is eszközt váltanál. Minden látható, kezelhető és a terv szerint halad. Ez az igazi, végpontok közötti együttműködés a ClickUp-ban.

Zökkenőmentes együttműködés csevegéssel, megjegyzésekkel és említésekkel

Együttműködj valós időben a ClickUp Chat segítségével, hogy csökkentsd az eszközváltásokat és növeld a projekt átláthatóságát

Kommunikálj valós időben a ClickUp Chat segítségével – hozz létre csatornákat vagy küldj közvetlen üzeneteket, hogy megoszthasd a frissítéseket, ötleteket gyűjthess, és minden projektbeszélgetést cselekvésre késztető és rendezett állapotban tarts. Hagyj megjegyzéseket bárhol (feladatoknál, dokumentumoknál vagy tábláknál), hogy visszajelzést adj, kérdéseket tegyél fel vagy tisztázz a követelményeket.

Az Assigned Comments segítségével alakítsd a visszajelzéseket cselekvéssé úgy, hogy feladatként jelölöd meg őket, amelyek megoldásuk után automatikusan teljesítettként kerülnek megjelölésre.

Használd az @említéseket a feladatokban, a Dokumentumokban, a megjegyzésekben és a Csevegésben, hogy azonnal értesítsd a csapattagokat, felelősséget rendelj hozzá, vagy bevonj érdekelt feleket – így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki. Az egységes, kereshető együttműködésnek köszönhetően a csapatod kontextusban dolgozhat együtt, és soha nem veszíti szem elől a fontos beszélgetéseket.

A ClickUp Collaboration Detection segítségével pedig mindig naprakész maradhat, mivel ez jelzi, amikor a csapattársai gépelnek, megjegyzéseket fűznek vagy megtekintik a dokumentumot. Nincs frissítés, nincs késés – csak zökkenőmentes, valós idejű közös szerkesztés.

Szerkesszétek együtt a dokumentumokat platformok között, és maradjatok naprakészek a ClickUp azonnali együttműködés-felismerő funkciójával

⏩ AI-képességek: A ClickUp Brain a legújabb GPT, Claude és Gemini modelleket használja a tartalmi briefek automatizálására, a kommentfolyamok összefoglalására, blogvázlatok generálására, sőt, a munkaterülettel kapcsolatos kérdések megválaszolására is. Az Autopilot Agents segítségével kezelheted az ismétlődő feladatokat – például a dokumentumok áthelyezését a felülvizsgálati szakaszok között vagy a nyomon követési feladatok kiosztását –, így csapatod a kreativitásra koncentrálhat, nem pedig az adminisztratív munkára.

Ideális: egyéni vállalkozóktól a nagy, többfunkciós csapatokig (1–1000+ felhasználó)

Kiknek ajánljuk:

Blogokat, céloldalakat, közösségi tartalmakat vagy kampányokat készítő csapatok, amelyeknek több érdekelt felük van

Hibrid és távoli csapatok, amelyeknek áttekintést kell nyerniük a tartalomkészítési folyamat minden szakaszáról – a vázlattól a kézbesítésig

A ClickUp legjobb funkciói

Dolgozzon valós időben a tartalmakon a csapatával : Készítsen ClickUp Docs dokumentumokat gazdag formázással, ágyazzon be médiát, és szerkessze együtt a munkatársaival, miközben nyomon követi a változásokat

Kössd össze a tartalmakat a munkafolyamataiddal : kapcsold össze a dokumentumokat a feladatokkal, rendelj hozzájuk teendőket, és alakítsd a visszajelzéseket nyomon követhető következő lépésekké anélkül, hogy eszközt váltanál

Azonnali betekintéssel soha nem maradsz le a kontextusról : Használd a ClickUp Brain-t a kommentfolyamok összefoglalásához, a legfontosabb pontok kivonásához vagy tartalmi ötletek generálásához

Tervezd meg tartalmaidat vizuálisan : vázold fel a szerkesztési munkafolyamatokat a Whiteboards-on, majd kapcsold az ötleteket közvetlenül a tartalmi naptáradhoz

Automatizáld az átadásokat : Állíts be szabályokat a feladatok áthelyezésére, a felelősök kijelölésére vagy emlékeztetők indítására, amikor egy dokumentum készen áll a lektorálásra

Tarts mindent egy helyen: a tartalmi briefektől a kampányütemtervekig – használd a sablonokat a létrehozási folyamat egységesítéséhez

Előnyök:

Összevonja a dokumentumokat, feladatokat, táblákat, mesterséges intelligenciát és automatizálásokat egyetlen eszközben

Előre elkészített tartalom-együttműködési sablonokat kínál a gyors induláshoz

A valós idejű szerkesztés és visszajelzés zökkenőmentessé teszi a csapatok közötti együttműködést

A ClickUp-ot használjuk a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunk kezelésére és nyomon követésére. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezve stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Ezenkívül kiküszöböli az e-mailes oda-vissza levelezést, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában megvitathatjuk és delegálhatjuk a feladatokat/következő lépéseket (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és utánkövetésének igényét). A ClickUp csökkentette az e-mailes kommunikáció szükségességét és egyszerűsítette az együttműködést a tartalomkészítő csapatunk számára. Most már 2-3-szor gyorsabban juthatunk el az ötleteléstől/brainstormingtól az első vázlatig.

Hátrányok:

A táblázatos nézet (még) nem érhető el mobil eszközökön.

Az új felhasználóknak szükségük lehet egy kis bevezető képzésre, hogy hatékonyan tudják használni az összes funkciót

Mint minden robusztus platformnál, itt is van egy tanulási görbe – különösen a fejlett automatizálások vagy a beágyazott struktúrák beállításakor. De ha egyszer beállítottad, hihetetlenül hatékony. Szeretnénk látni még mélyebb integrációt a pénzügyi eszközökkel és zökkenőmentesebb mobil élményt a gyakori felhasználók számára.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Teljesen. A ClickUp az első számú választásom a teljes tartalomkészítési folyamat kezeléséhez, anélkül, hogy öt különböző eszköz között kellene ugrálnom. Akár blogbejegyzést szerkesztem a Docs-ban, akár egy tervezőt jelölök meg a Whiteboard-on, akár a Brain segítségét kérem régi bejegyzések újrahasznosításához, minden összekapcsolódik és a terv szerint halad. Ha komolyan gondolod a tartalomkészítési együttműködést – a vázlatos ötletektől a közzétett kampányokig –, a ClickUp kétségkívül a legteljesebb megoldás, amit valaha használtam.

2. Google Workspace/Google Drive – A legjobb valós idejű dokumentum-együttműködéshez

A Google Drive egy széles körben használt felhőalapú tároló- és fájlmegosztó szolgáltatás. Lehetővé teszi a fájlok tárolását, elérését és megosztását bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről. A platform felhasználóbarát felülete és más Google-szolgáltatásokkal, például a Gmail-lel, a Docs-szal és a Sheets-szel való integrációja miatt népszerű választás mind magán-, mind szakmai használatra.

A valós idejű közös szerkesztés a Google Drive egyik kiemelkedő funkciója, amely jelentősen javítja a zökkenőmentes tartalom-együttműködést.

⏩ AI-képességek: A Google Docs mostantól tartalmazza a Gemini (korábban Duet AI) AI-alapú funkcióit, amelyek segítenek a tartalom megírásában, a mondatok átírásában az érthetőség vagy a hangnem javítása érdekében, összefoglalók készítésében, sőt a formázás automatizálásában is. A Gmail és a Google Meet integrációi szintén AI-t használnak a válaszok javaslásához, a kontextus megjelenítéséhez és a találkozók szerkeszthető Docs-dokumentumokká történő átírásához – így az együttműködés intelligensebbé és hatékonyabbá válik.

Ideális: kis és nagy csapatok számára, akik már használják a Google Workspace-t

Kiknek ajánljuk:

Írók, szerkesztők és marketingesek, akik cikkeken, ajánlatokon vagy kampányszövegeken dolgoznak együtt

Távoli vagy hibrid csapatok, amelyek a Google Meet, a Naptár és a Gmail szolgáltatásokat használják a mindennapi kommunikációhoz

A Google Drive legjobb funkciói:

Szerkessze a tartalmakat csapatával valós időben : a Google Dokumentumok, Táblázatok és Prezentációk segítségével több felhasználó is egyszerre írhat, ellenőrizhet és javasolhat módosításokat

Soha ne veszítse szem elől a változásokat : a verziótörténet minden szerkesztést nyomon követ, és lehetővé teszi a korábbi vázlatok egyszerű visszaállítását

Tarts mindent szinkronban : a Google Drive központosítja a megosztott fájlokat, mappákat és jogosultságokat a zökkenőmentes együttműködés érdekében

Együttműködés bárhonnan : Fájlok elérése mobilon, táblagépen vagy asztali gépen, offline támogatással

Vezesd be a megjegyzéseket és a feladatokat a munkafolyamatodba : Használd az @említéseket feladatok kiosztásához vagy visszajelzések közvetlenül a dokumentumokban történő megadásához

Egyszerűsítse az értekezleteket és az utólagos teendőket: a Google Meet és a Gmail mesterséges intelligenciája a beszélgetéseket összefoglalókkal és javasolt válaszokkal ellátott, cselekvésre kész dokumentumokká alakítja

Előnyök:

Rendkívül intuitív és könnyen bevezethető új csapattagok számára

Zökkenőmentes integráció a teljes Google Workspace ökoszisztémával

A valós idejű szerkesztés és együttműködés gyors és megbízható

A Google Workspace-ben leginkább a zökkenőmentes együttműködés és a valós idejű szerkesztési lehetőségek tetszenek olyan eszközökön keresztül, mint a Docs, a Sheets és a Slides. Ez hihetetlenül hatékonnyá teszi a csapatmunkát, függetlenül attól, hogy távmunkában vagy ugyanabban a helyiségben dolgozol. A Gmail, a Naptár, a Drive és a Meet szoros integrációja szintén egyszerűsíti a kommunikációt és az ütemezést, csökkentve a mindennapi munkafolyamatok során felmerülő súrlódásokat. Felhőalapú jellege biztosítja, hogy mindenhez bárhonnan, bármilyen eszközről hozzáférhess, ami különösen értékes a szétszórt csapatok számára. Összességében intuitív, megbízható és a termelékenységre lett kialakítva.

Hátrányok:

Formázási problémák léphetnek fel más platformokra történő exportáláskor

Nem ideális komplex tartalmi munkafolyamatokhoz vagy többszintű jóváhagyási folyamatokhoz

A mappák gyorsan rendezetlenné válhatnak, ha nincsenek egyértelmű névkonvenciók

Néha elromlik a formázás, amikor egy fájlt letöltök a Google Docs-ból vagy a Slides-ból a Microsoft Word-be vagy a PowerPoint-ba. Emellett, ha sokan szerkesztik egyszerre, akkor kicsit lelassulhat. De összességében remekül működik.

A Google Workspace árai

Személyes: Ingyenes

Business Starter: 8,40 USD felhasználónként/hónap (havi, rugalmas)

Business Standard: 16,80 USD felhasználónként/hónap

Business Plus: 26,40 USD felhasználónként/hónap

Google Workspace/Drive értékelések és vélemények

G2 (Google Workspace): 4,6/5 (több mint 40 000 értékelés)

Capterra (Google Drive): 5,0/5 (több mint 1800 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen. A Google Docs továbbra is a leggyorsabb módja a tartalom közös írásának és valós idejű együttműködésnek. Ha már használod a Gmailt vagy a Naptárat, akkor ez egyértelmű választás. A fejlettebb munkafolyamatok és feladatkezelés érdekében azonban érdemes párosítani valami olyasmivel, mint a ClickUp.

🧐 Tudta? A Google Docs továbbra is a legszélesebb körben használt dokumentum-együttműködési eszköz – de ritkán jelent a legteljesebb megoldást a projektmunkafolyamatokkal rendelkező kreatív csapatok számára

3. Notion – A legjobb munkaterületi eszköz a strukturált tartalom-együttműködéshez

A Notion egy olyan all-in-one munkaterület, amely ötvözi a jegyzetelést, a feladatkezelést és a tartalom-együttműködést. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek rugalmas platformra van szükségük a tartalomprojektek kezeléséhez és a dokumentumokon való együttműködéshez. Hasznos lehet tartalmi ötletek rendszerezésénél, vázlatokon való együttműködésnél és tartalmi naptárak kezelésénél, és sokoldalú eszköz bármely csapat számára.

⏩ AI-képességek: A Notion AI segít összefoglalók készítésében, blogcímek kitalálásában, szakaszok átírásában a hangnem vagy az érthetőség érdekében, valamint a teendők kivonásában az értekezletek jegyzetéből. Táblázatokat is kitölthet automatikusan, szöveget fordíthat, és nyers gondolatokat alakíthat strukturált tartalommá – mindezt a Notion munkaterületén belül.

Ideális: Kis- és közepes méretű csapatok számára, akik rugalmas tartalom-munkafolyamatokat keresnek

Kiknek ajánljuk:

Marketing- és tartalomcsapatok, akiknek közös központra van szükségük a dokumentumok, feladatok és naptárak kezeléséhez

Startupok, oktatók és kreatív szakemberek, akik tartalmi ötleteket, márka-wikiket vagy szerkesztési folyamatokat szerveznek

A Notion legjobb funkciói:

Építsd fel tartalomközpontodat egy helyen : Használd az oldalakat, adatbázisokat és beágyazott tartalmakat az írás, a tervezés és a közzététel központosításához

Kövesse nyomon a tartalom fázisait vizuálisan : váltson a Táblázat, Tábla, Naptár és Idővonal nézetek között a szerkesztési folyamatok kezeléséhez

Egyértelmű együttműködés : Adj hozzá beágyazott megjegyzéseket, jelöld meg a csapattagokat, és kapcsold össze a kapcsolódó oldalakat visszautalások és szinkronizált blokkok segítségével

Takarítson meg időt sablonokkal : Induljon el gyorsabban a tartalomtervezéshez, blogbejegyzésekhez, wikikhez és kampánykövetéshez kész keretrendszerekkel

Használd a Notion AI-t a tartalom gyors tisztázásához : néhány kattintással átírhatod a szakaszokat, összefoglalhatod a hosszú dokumentumokat, vagy létrehozhatsz SEO-barát blogvázlatokat

Kódolás nélküli testreszabás: Építs skálázható tartalomkezelő rendszereket adatbázisok, szűrők, képletek és relációs kapcsolatok segítségével

Előnyök:

Rugalmas és gyönyörűen megtervezett felület a tartalomkészítéshez

Kiválóan alkalmas írásos tartalmak összekapcsolására kapcsolódó projektekkel, feladatokkal vagy adatbázisokkal

Az AI-asszisztens felgyorsítja az írás, a strukturálás és az ötletelés folyamatát

A Notion a Google-csomag számos eszközét helyettesíti, és mivel nem a Google fejlesztette, vizuálisan kellemes és felhasználóbarát, könnyen kezelhető. Fejlett funkciókkal rendelkezik, de elég könnyű ahhoz, hogy ezek egyike se akadályozza a használatát. A Notion az együttműködésre is kiválóan alkalmas – minden dokumentumhoz könnyen érthető, finomhangolható jogosultságok tartoznak, és egyszerűen lehet megjegyzéseket fűzni, linkelni vagy hivatkozni belső és külső dokumentumokra.

Hátrányok:

Az új felhasználók számára ez a „tiszta lappal” megközelítés túlnyomó érzést kelthet

Lassabb teljesítmény nagyon nagy vagy összetett munkaterületek esetén

Nincs fejlett munkafolyamat-automatizálás, hacsak nem integrálják külső eszközökkel

Bár a Notion hatékony, használatának elsajátítása némi tanulási folyamatot igényel – különösen azoknak az új felhasználóknak, akik még nem ismerik a blokk-alapú rendszerét. Nagyobb oldalak vagy adatbázisok esetén kissé lassúnak vagy nehézkesnek tűnhet, és egyes fejlett funkciók használatához némi kiskapukra van szükség. Az offline funkcionalitás is lehetne jobb.

A Notion árai

Ingyenes

Plusz : 12 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 24 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6750 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2550 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – különösen, ha olyan rugalmas tartalomközpontot keresel, amely alkalmazkodik a csapatod gondolkodásmódjához és munkamódszereihez. A Notion tökéletes a tartalom, a feladatok, az értekezletek és a dokumentáció kezeléséhez, anélkül, hogy több platform között kellene váltogatnod.

💡 Profi tipp: Ne várj a végleges változatra, hogy visszajelzést kérj. A valós idejű megjegyzések (még a rendezetlen dokumentumok esetében is) felgyorsítják a jóváhagyási folyamatot és erősítik az összehangoltságot.

4. Miro – A legjobb vizuális együttműködéshez és ötleteléshez

A Miro egy digitális táblaplatform, amely segít a csapatoknak a valós idejű vizualizációban, tervezésben és együttműködésben. Különösen hasznos a tartalomkészítési folyamat korai szakaszaiban – amikor kampányötleteket gyűjt, szerkesztői munkafolyamatokat tervez, vagy kreatív koncepciókat dolgoz ki a csapatával.

⏩ AI-képességek: A Miro új AI-eszközei segítenek felgyorsítani a brainstormingot, jegyzetcsomókat generálni, javaslatokat tenni a következő lépésekre a diagramkészítés során, valamint összefoglalni a whiteboard-üléseket. Az AI emellett segít a szabad formájú megbeszéléseket strukturált munkafolyamatokká alakítani, így a kreatív megbeszélések után sem veszik el a dolgok.

Ideális: Közepes és nagy méretű csapatok számára, amelyek vizuálisan végzik a tartalomtervezést vagy az ötletelést

Kiknek ajánljuk:

Marketing-, kreatív vagy ügynökségi csapatok, akik ötleteket gyűjtenek, vázlatokat készítenek és vizuális tartalmakon dolgoznak együtt

Távoli vagy hibrid csapatok, amelyeknek közös térre van szükségük workshopok, hangulatlapok vagy tartalmi naptárak számára

A Miro legjobb funkciói:

Térképezze fel tartalmi ötleteit vizuálisan, valós időben : Használjon post-it cetliket, alakzatokat és sablonokat az időzónák közötti együttműködéshez

Készíts és használd újra a tervezési keretrendszereket : A tartalmi naptárak, kampányfolyamatok és szerkesztőbizottságok sablonjai segítenek a gyors munkavégzésben

Tedd a rendezetlen ötletelést cselekvéssé : kapcsold össze a táblán szereplő elemeket feladatokkal, dokumentumokkal vagy olyan eszközökkel, mint az Asana és a ClickUp

Tartalom beágyazása és közös létrehozása : Dolgozz beágyazott médiával, PDF-ekkel vagy Google Docs-dokumentumokkal közvetlenül a Miro táblán belül

Rögzítse automatikusan az értekezleteket : Használja az AI-t a megbeszélések összefoglalásához vagy a követő feladatok kivonásához a táblás megbeszélések után

Integrálja a tartalomkezelő rendszerébe: Csatlakoztassa a Miro-t a Figma-hoz, a Slack-hez, a Google Drive-hoz és több mint 100 alkalmazáshoz, hogy egységesítse a visszajelzéseket és az eszközöket

Előnyök:

A legjobb a kategóriájában az együttműködésen alapuló fehértábla-használat, az ötletek feltérképezése és a kreatív tervezés terén

Több száz tartalomhoz kapcsolódó sablont és felhasználási eset táblát kínál

Az AI segítségével a brainstorming gyorsan strukturálttá válik

Rugalmas, és könnyen alkalmazkodik a különböző típusú projektekhez és csapatokhoz. A táblák teljes mértékben testreszabható jellege és a sablonok széles választéka segít nekünk minden tevékenységet hatékonyan elindítani. A valós idejű együttműködés az egyik legerősebb funkciója.

Hátrányok:

Nem alkalmas írásigényes munkafolyamatokhoz vagy hosszú dokumentumokhoz

Nem vizuális gondolkodásúak számára képzésre lehet szükség

A táblákon tárolt tartalom strukturálatlanul könnyen rendezetlenné válhat

Bár a Miro számos előnnyel jár, a vizuális eszközökhöz nem szokott új felhasználók számára kissé nehezen sajátítható. Emellett a teljesítmény kissé lelassulhat, ha sokan dolgoznak egy nagy számú elemet tartalmazó, összetett táblán.

A Miro árai:

Ingyenes csomag elérhető

Kezdőcsomag: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – különösen azoknak a csapatoknak, amelyek vizuálisan ötletelnek vagy gyakran tartanak workshopokat. A Miro az egyik legjobb módszer arra, hogy a tartalmi ötleteket az emberek fejéből egy olyan formátumba helyezze át, amelyre építhet.

5. Planable – A legjobb a közösségi és írásos tartalmak munkafolyamataihoz

A Planable egy kifejezetten tartalomkezelő csapatok számára kifejlesztett online együttműködési platform. Úgy tervezték, hogy segítsen Önnek a közösségi média bejegyzések, blogtartalmak, hírlevelek és marketingkampányok létrehozásában, áttekintésében és jóváhagyásában. Drag-and-drop naptárával, pixel-pontos előnézeteivel és valós idejű visszajelzési funkcióival ez az egyik legegyszerűbb módja annak, hogy a szöveges tartalmakat gyorsabban kiadja.

⏩ AI-képesség: A Planable mostantól beépített AI-támogatással rendelkezik, amely segít a bejegyzések megírásában, kampányváltozatok generálásában, hashtagek javaslásában és a visszajelzések összefoglalásában. Az AI segít felgyorsítani a felülvizsgálatokat, így könnyebben juthat el a vázlattól a jóváhagyásig késedelem nélkül.

Ideális: kis- és közepes méretű marketing- és közösségi média csapatok számára, akik több platformon megjelenő tartalmakat kezelnek

Kiknek ajánljuk:

Ügynökségek és vállalati csapatok, amelyek rendszeresen publikálnak és együttműködnek blogok, hírlevelek és közösségi tartalmak terén

Tartalomvezetők és kreatív szakemberek, akik a felülvizsgálatot, a visszajelzéseket és a jóváhagyásokat egy helyen szeretnék összpontosítani

A Planable legjobb funkciói:

Tekintse meg a tartalmat pontosan úgy, ahogyan megjelenik : Nézze meg a közösségi médiás bejegyzéseket és az e-mailek elrendezését pixelpontos pontossággal, mielőtt azok közzétételre kerülnek

Kapj visszajelzést a kontextusban : Írj megjegyzéseket közvetlenül a bejegyzésekhez, jelöld meg a csapattársakat, és oldd meg a szerkesztéseket valós időben

Kampányok tervezése drag and drop segítségével : Használd a naptár nézetet a közelgő bejegyzések, blogok és eszközök platformok közötti szervezéséhez

Többszintű jóváhagyások automatizálása : Hozzon létre egyedi jóváhagyási folyamatokat, hogy a tartalom zökkenőmentesen haladjon át az érintettek között

Tartalmak gyors újrafelhasználása : néhány kattintással másolhatja és módosíthatja a bejegyzéseket a különböző platformokon

Tarts rendet mindenben: Használd a megosztott munkaterületeket és a beépített médiakönyvtárat az eszközök tárolásához és a zökkenőmentes együttműködéshez

Előnyök:

Kifejezetten marketing- és tartalomcsapatok számára készült

A valós idejű együttműködés és jóváhagyások felgyorsítják a gyártási ciklusokat

A vizuális előnézetek kiküszöbölik a publikálás utáni meglepetéseket

Ez a szoftver nagyrészt felváltotta a manuális tartalomkészítési folyamatot köztem, a csapatom és az ügyfeleink között. Nincs más olyan szoftver, amely lehetővé tenné a tartalom megírását, jóváhagyását és ütemezését több platformon is. Naponta használjuk a Planable-t, és könnyedén állítjuk be havi kampányainkat. Annyi időt spórolt nekünk!

Hátrányok:

Nem hosszú formátumú tartalmakhoz készült, mint például belső dokumentumok vagy wikik

Az ingyenes csomag korlátozza a bejegyzések számát

Nincs beépített projekt- vagy feladatkezelő eszköz

Bár a Planable erős az együttműködés és a tervezés terén, több területen is hiányosságokat mutat. A fejlett elemzési és jelentéskészítési funkciók hiánya komoly hátrány azoknak a felhasználóknak, akiknek nyomon kell követniük a teljesítményt vagy ügyféljelentéseket kell készíteniük – jelenleg külső eszközökre kell támaszkodniuk az adatok elemzéséhez. A platform emellett nem támogatja a közvetlen közzétételt az Instagram Stories-on vagy a Pinterest-en, és korlátozások vonatkoznak a tartalom tömeges importálására, az örökzöld bejegyzések újrahasznosítására, valamint a bejegyzések újrafelhasználására szolgáló tartalomkönyvtárakra.

A Planable árai:

Ingyenes: Akár 50 bejegyzés

Alapcsomag: 39 USD/hó felhasználónként

Pro: 59 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Planable értékelései és véleményei:

G2: 4,6/5 (több mint 850 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – különösen, ha közösségi média vagy szerkesztői munkafolyamatokat irányít, és gyorsabb, együttműködésen alapuló módszert keres a tervezéshez és a közzétételhez. A Planable tiszta, strukturált visszajelzési eszközökkel és megbízható mesterséges intelligencia-támogatással tölti be a tartalomkészítés és a terjesztés közötti rést.

🎉 Érdekesség: Az „együttműködés” kifejezés a latin collaborare szóból származik, amely szó szerint „együtt dolgozni” jelent – és pontosan ebben kell segíteniük az eszközeidnek.

6. Asana – A legjobb tartalomkövetéshez és szerkesztői munkafolyamatokhoz

Az Asana egy munkamenedzsment eszköz, amely segít a csapatoknak a szervezettségben és a határidők betartásában. Bár nem kifejezetten tartalom-együttműködésre készült, a marketing- és tartalomcsapatok széles körben használják szerkesztői naptárak kezelésére, jóváhagyások nyomon követésére és kampányeszközök koordinálására. Vizuális táblái, naptárnézetei és automatizálási eszközei ideálisak a több lépésből álló tartalom-munkafolyamatok előrehaladásának biztosításához.

⏩ AI-képességek: Az Asana mostantól AI-alapú eszközöket is tartalmaz, amelyek automatikusan rangsorolják a feladatokat, projektösszefoglalókat készítenek, javaslatokat tesznek a következő lépésekre, és kiemelik a kockázatokat. Az AI-integrációk emellett támogatják az intelligens célkövetést, és a munkaterhelés vagy a szűk keresztmetszetek alapján javaslatokat tehetnek a tartalmi ütemtervek módosítására.

Ideális: közepes és nagy méretű tartalom- vagy marketingcsapatok számára, amelyek több lépésből álló projekteket kezelnek

Kiknek ajánljuk:

Szerkesztői csapatok, amelyeknek több szakaszban kell megtervezniük, ütemezniük és nyomon követniük az írásos vagy vizuális tartalmakat

Blog-folyamatokat, kampányfeladatokat, funkciók közötti együttműködést és eszközök átadását kezelő csapatok

Az Asana legjobb funkciói:

Ábrázolja teljes tartalom-folyamatát : váltson a Tábla, Idővonal és Naptár nézetek között, hogy rugalmasan tervezhesse és kezelhesse a feladatokat

Tartsa kézben a tartalmakat határidőkkel és automatizálással : Automatizálja a feladatokat, jóváhagyásokat vagy emlékeztetőket, hogy csökkentse a manuális nyomon követést

Együttműködés csapatok és funkciók között : ossza meg a projekt ütemtervét, jelölje meg a csapattagokat, és tegyen megjegyzéseket közvetlenül a feladatokhoz

Bontsa a tartalmat kezelhető részekre : Használjon alfeladatokat, függőségeket és szakaszokat a nagy projektek áttekinthető szervezéséhez

Kövesse nyomon a tartalom előrehaladását a műszerfalak segítségével : valós idejű jelentésekkel nyomon követheti a kampány állapotát, a késedelmes elemeket vagy a közzététel sebességét

Szinkronizálja kedvenc eszközeivel: Integrálható a Slackkel, a Google Workspace-szel, a Figmával és több mint 200 egyéb eszközzel, hogy minden összekapcsolva maradjon

Előnyök:

Kiválóan alkalmas nagyszabású tartalomkezelési feladatok vagy több részlegre kiterjedő munkafolyamatok irányítására

A rugalmas nézetek és irányítópultok kiváló áttekinthetőséget biztosítanak

Az automatizálási funkciók csökkentik az ismétlődő munkát és a határidők elmulasztását

Az Asana egy hatékony platform a funkciók közötti munkák kezeléséhez. Rugalmassága lehetővé teszi számunkra, hogy olyan sablonokat, munkafolyamatokat és automatizálási szabályokat tervezzünk, amelyek mind a belső, mind az ügyfelek felé irányuló igényeket kielégítik. A különböző nézetek (lista, tábla, idővonal stb.) használatának lehetősége megkönnyíti a különböző projekttípusokhoz és az érdekelt felek preferenciáihoz való alkalmazkodást. Nagyra értékeljük továbbá az erős együttműködési funkcióit (megjegyzések, alfeladatok és integrációk), amelyek biztosítják a csapatok összehangoltságát és a folyamatok átláthatóságát.

Hátrányok:

Nem dokumentumok közös szerkesztésére tervezték – egy olyan dokumentumszerkesztő eszközzel kell párosítani, mint a ClickUp vagy a Google Docs

Korlátozott natív támogatás a verziókezeléshez vagy a valós idejű tartalomjelöléshez

A felületet elárasztják a rengeteg feladat és függőség

Úgy gondolom, hogy az adatbiztonság és az együttműködés tekintetében hiányzik némi részletesség. Lehetővé kellene tenni, hogy beállítsa, mely mezők szerkesztési/megtekintési jogait adja át harmadik feleknek. Úgy vélem továbbá, hogy hiányzik a rugalmasság a létrehozható mezőtípusok tekintetében.

Az Asana árai:

Személyes: Ingyenes

Prémium: 10,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 12 100 értékelés)

Capterra: ⭐ 4,5/5 (több mint 13 500 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – ha összetett, több lépésből álló tartalomprojekteket irányít több érdekelt fél bevonásával. Bár szükséged lesz egy külön dokumentumkezelő eszközre, az Asana segítségével könnyen láthatod, ki mit csinál, mikor esedékes a feladat, és mi tartja fel a munkát.

💡 Profi tipp: Ha hosszú tartalmakon dolgozol együtt, oszd fel a dokumentumot szakaszokra a ClickUp Docs vagy a Notion összecsukható fejlécének segítségével. Ez segít a lektoroknak a koncentrációban, és felgyorsítja a jóváhagyási folyamatot.

7. Smartsheet + Brandfolder – A legjobb megoldás a vizuális eszközökkel való nagyszabású együttműködéshez

A Smartsheet egy táblázatszerű munkaplatform, amely a Brandfolderrel (digitális eszközkezelő megoldásával) párosítva hatékony eszközzé válik a tartalomkezelést végző marketing- és kreatív csapatok számára. Ez a kombináció segít összehangolni a kampányterveket, az ütemterveket, a jóváhagyásokat és a márkaeszközöket – tökéletes megoldás azoknak a csapatoknak, amelyek nagy mennyiségű kreatív kéréssel és teljesítendő feladattal küzdenek.

⏩ AI-képességek: A Smartsheet mesterséges intelligenciája automatikusan osztályozza a tartalomtípusokat, metaadatokat javasol a Brandfolderben található eszközökhöz, és a korábbi tevékenységek alapján munkafolyamatokat ajánl. Az AI emellett dokumentumösszefoglalásokat, prediktív feladatkiosztást és rendellenességek észlelését is támogatja a tartalmi kampányok során.

Ideális: nagy kreatív, marketing vagy ügynökségi csapatok (20–500+) számára, akik vizuális eszközöket és határidőket kezelnek

Kiknek ajánljuk:

Kampányokat, fotó- és videókönyvtárakat, valamint visszajelzési ciklusokat kezelő kreatív operációs csapatok

Tartalom-marketingesek, akiknek szervezniük kell a kreatív feladatokat és az eszközök terjesztését, valamint együtt kell működniük ezekben

A Smartsheet + Brandfolder legjobb funkciói:

Kövesse nyomon a tartalmakat és kampányokat profi módon : Használja a rács-, kártya- vagy naptárnézetet a határidők, feladatok és jóváhagyások nyomon követéséhez az érintettek körében

Központosítsa a márkaeszközöket egy helyen : kezelje a logókat, képeket, videókat és tartalmakat metaadat-címkézéssel, jogosultságokkal és verziókezeléssel

Vizuális és nagyméretű együttműködés : csatoljon próbanyomatokat, jegyzeteljen fájlokat, és továbbítsa a kreatív anyagokat többlépcsős visszajelzés és jóváhagyás céljából

Integrálja a tartalmakat a kampány ütemterveibe : kapcsolja össze a Brandfolder-eszközöket közvetlenül a Smartsheet-projektekkel a könnyebb nyomon követés és újrafelhasználás érdekében

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat : Használjon szabályalapú automatizálásokat az eszközök továbbításához, az állapotok frissítéséhez vagy az érintettek értesítéséhez

Javítsd a szabályoknak való megfelelést az ellenőrzési nyomvonalak segítségével: kövesd nyomon a verziótörténetet, a visszajelzési ciklusokat és az eszközök használatát a kampányok során

Előnyök:

Kiválóan ötvözi a projektmenedzsmentet a kreatív eszközök munkafolyamataival

Skalálható ügynökségek vagy sok együttműködővel rendelkező házon belüli csapatok számára

Kiváló ellenőrzés a márka egységessége és az eszközökhöz való hozzáférés felett

A keresési eredmények szűrésére és elemzésére rengetegféle módszer létezik. Címkék, jelölők és egyéb eszközök beállításával könnyen megtalálhatod pontosan azt, amit keresel a digitális eszközök tengerében. Ez sokkal jobban működik, mint a helyi szervereink egyikén lévő mappaszerkezet használata.

Hátrányok:

Nehéznek tűnhet, ha csak egyszerű dokumentumokat vagy blogbejegyzéseket kezel

Meredek tanulási görbe a nem technikai felhasználók számára

A teljes funkcionalitáshoz mind a Smartsheet, mind a Brandfolder szükséges

Kezdetben kicsit bonyolult volt kitalálni, hogyan kell használni a Brandfoldert, egy csapattagomnak végig kellett vezetnie rajta. A Box vagy a DropBox fájltároló szolgáltatásokhoz képest kicsit nehezebb volt a navigáció. Az sem tetszik, hogy amikor külső felhasználókkal kell megosztanom elemeket, a rendszer néha a szervezetem más cégeit is megmutatja a lektoroknak. Ezt úgy oldottuk meg, hogy konkrét elemekhez linkeket hoztunk létre az egyes személyek számára, de ez bonyolult lehet – különösen, ha valamit hozzá kell adni egy meglévő linkhez.

Smartsheet + Brandfolder árak:

Brandfolder: Egyedi árazás

Smartsheet + Brandfolder értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 1350 értékelés)

Capterra: 4,7/5 mindkét eszköz esetében (több mint 440 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – azoknak a tartalomkezelő csapatoknak, amelyek sok multimédiával dolgoznak, különösen azoknak, amelyek külső jóváhagyásokkal, jogkezeléssel vagy márka-megfeleléssel foglalkoznak. A két eszköz együtt egy strukturált, skálázható központot hoz létre a tartalomszolgáltatáshoz.

🎉 Érdekesség: A ClickUp Docs nem csak szövegekhez használható – beágyazhatsz GIF-eket, kódblokkokat, Figma-fájlokat és akár táblázatokat is, hogy minden a kontextusában maradjon.

8. Confluence – A legjobb strukturált dokumentációhoz és belső tudásmegosztáshoz

Az Atlassian Confluence egy hatékony tartalom-együttműködési platform, amely segít a csapatoknak közös tudásbázist építeni. Különösen hasznos belső dokumentációk, wikik, értekezletek jegyzőkönyvei és hosszú formátumú tartalmak esetében, amelyeknél fontos a rendszerezettség. A testreszabható sablonok és strukturált elrendezések segítségével világos, kereshető dokumentációt tarthat fenn a projektek és csapatok között.

⏩ AI-képességek: A Confluence-be beépített Atlassian Intelligence segít az oldalak automatikus összefoglalásában, a dokumentáció generálásában a megadott utasítások alapján, a teendők kivonásában a jegyzetekből, valamint intelligens válaszok adásában a csapat kérdéseire – így a wikidből intelligens tudásasszisztens lesz.

Ideális: közepes és nagy méretű csapatok (25–500+) számára, amelyek központosítani szeretnék a belső dokumentációt és lehetővé tenni az aszinkron együttműködést

Kiknek ajánljuk:

Termék- vagy mérnöki csapatok, akik specifikációkat, döntéseket és sprintjegyzeteket dokumentálnak

HR-, operációs vagy ügyfélszolgálati csapatok, amelyek irányelveket, bevezető útmutatókat és belső GYIK-eket kezelnek

A Confluence legjobb funkciói:

Tegye a szétszórt jegyzeteket rendezett, összekapcsolt tudássá : hozzon létre strukturált oldalakat, amelyeket terekbe és hierarchiákba csoportosíthat

Együttműködés a csapattal a tartalom kidolgozásában : Hagyjon beágyazott megjegyzéseket, jelölje meg csapattársait, és kövesse nyomon a változásokat valós időben

Indulj gyorsabban több mint 100 sablonnal : Használd a kész elrendezéseket értekezletek jegyzetéhez, termékleírásokhoz, OKR-ekhez és még sok máshoz

Bármit azonnal megtalál : az intelligens keresés és a címkék segítségével gyorsan megtalálhatja az oldalakat, mellékleteket vagy frissítéseket

Bővítse munkaterületét : ágyazzon be diagramokat, Miro táblákat, Figma-terveket és Jira-feladatokat az oldalakba anélkül, hogy eszközt kellene váltania

Időzónák közötti munka aszinkron kommunikációval: Cseréld le az e-mail láncokat kontextusba ágyazott beszélgetésekre és frissítésekre

Előnyök:

Ideális hosszú formátumú tartalmakhoz és strukturált dokumentációhoz

Szoros integráció az Atlassian eszközökkel (például Jira, Trello)

Gazdag együttműködési funkciók, amelyek támogatják az aszinkron csapatokat

Az elmúlt néhány évben mind személyes, mind szakmai célokra használtam a Confluence-t, és nagyon elégedett vagyok vele. Kiváló lehetőséget nyújt számomra és kollégáimnak a szoftvertermékünk dokumentációjának közös szerkesztésére. Az, hogy az összes dokumentációnkat verziókezelés alá vonhatjuk, megkönnyíti az információáramlás kezelését, és segít nyomon követni, mi változott és miért.

Hátrányok:

Nem ideális multimédiás tartalmakat tartalmazó munkafolyamatokhoz

A dokumentumok exportálása nehézkes lehet, vagy korlátozott formátumválasztékot kínál

A tartalomszerkezet merevnek tűnhet olyan eszközökhöz képest, mint a Notion vagy a ClickUp

A Confluence, különösen a Confluence Cloud esetében nehéz lehet a megjelenés és a kezelhetőség testreszabása. Ha azt szeretné, hogy a Confluence ne dokumentációs platformnak tűnjön, gyakran harmadik féltől származó alkalmazásokra kell támaszkodnia ehhez.

A Confluence árai:

10 felhasználóig ingyenes

Alapcsomag: 5,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 9,73 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Confluence értékelések és vélemények:

G2: ⭐ 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: ⭐ 4,5/5 (több mint 3600 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – azoknak a csapatoknak, amelyek kiemelten fontosnak tartják a dokumentáció áttekinthetőségét és a belső tudásmegosztást. A Confluence akkor nyújt kiemelkedő teljesítményt, ha olyan közös, megbízható forrásra van szükséged, amely a szervezeteddel együtt bővíthető.

💬 Kérdezd meg magadtól Úgy érzi, hogy a tartalomkezelési folyamata zökkenőmentesebb lehetne? Kezdje itt: Milyen lenne, ha az egész tartalom-munkafolyamatot egy helyen kezelhetnéd?

Hol szoktak általában késések keletkezni – a tervezés, a visszajelzések vagy a jóváhagyások során?

Hány különböző eszköz között váltogat, csak hogy egy munkát elkészítsen?

A csapatod minden tagja láthatja, mi készült el, mi van folyamatban és mi következik – anélkül, hogy kérdeznie kellene?

A visszajelzések szétszóródnak az e-mailekben, csevegésekben és dokumentumokban?

9. Dropbox – A legjobb megoldás a biztonságos fájlmegosztáshoz és a tartalomszinkronizáláshoz

A Dropbox a fájlmegosztás szinonimája, és erre jó oka van. Ez az egyik legfelhasználóbarátabb platform, amely megkönnyíti a fájlok megosztását, a dokumentumokon való közös munkát és a tartalmak biztonságos tárolását. A Dropbox segítségével nagy fájlokat oszthat meg ügyfeleivel, és együtt dolgozhat a tartalmi vázlatokon a csapattagokkal.

⏩ AI-képesség: A Dropbox mostantól tartalmazza a Dropbox AI-t, amely összefoglalja a dokumentumokat, intelligens kiemelésekkel megjeleníti a tartalom előnézetét, és a fájlok tartalma alapján válaszol a kérdésekre – így segítve abban, hogy gyorsabban megszerezze a legfontosabb információkat anélkül, hogy minden fájlt megnyitna.

Ideális: kis- és közepes méretű csapatok (5–200+) számára, amelyek a tartalom tárolására, kézbesítésére és az egyszerű fájl-együttműködésre összpontosítanak

Kiknek ajánljuk:

Kreatív csapatok, amelyek nagy fájlokat kezelnek, például videókat, prezentációkat vagy tervezési elemeket

Ügynökségek, amelyek eredményeket osztanak meg ügyfeleikkel, vagy visszajelzéseket gyűjtenek multimédiás tartalmakról

A Dropbox legjobb funkciói:

Fájlok egyszerű szinkronizálása az eszközök között : Legyen mindig naprakész az asztali és mobil eszközökön történő automatikus fájlszinkronizálásnak köszönhetően

Fájlok előnézete és megjegyzések hozzáadása letöltés nélkül : Hagyjon visszajelzést közvetlenül a dokumentumokon, PDF-eken, képeken és videókon

Rendezze tartalmát intuitív módon : Használjon mappákat, kiemelt elemeket és a keresőt, hogy rendezett maradjon, és csökkentse a fájlok keresésével töltött időt

Biztonság a fejlett jogosultsági beállításokkal : Jelszóval védett és lejárati dátummal ellátott linkek segítségével szabályozhatja, hogy ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy töltheti le a fájlokat

Könnyen együttműködhet külső ügyfelekkel : osszon meg fájlokat vagy kérjen feltöltéseket anélkül, hogy fiókot kellene létrehozniuk

Integrálja a meglévő rendszerébe: Csatlakoztassa a Dropboxot a Slackhez, a Zoomhoz, a Canvához és a Google Workspace-hez

Előnyök:

Rendkívül megbízható fájlmegosztáshoz és verziókövetéshez

Intuitív felhasználói felület és kiváló mobilalkalmazás-élmény

Robusztus külső megosztási és ügyfél-együttműködési funkciók

- Nagyon praktikus a fájlok megosztásához: feltöltesz egy dokumentumot, és másodpercek alatt elküldheted egy linkkel. Tökéletes a bonyodalmaktól mentes csapatmunkához. - Jól szinkronizál az eszközök között: elkezdhetek valamit a számítógépen, és gond nélkül folytathatom a telefonon. Ez már többször is megmentett. - Jó verziótörténete van: ha véletlenül törölsz valamit, vagy vissza kell állnod egy korábbi verzióra, stressz nélkül helyreállíthatod.

Hátrányok:

Korlátozott feladat- és projektkezelési funkciók

Drága a magasabb szintű hasonló tárolóeszközökhöz képest

A dokumentumok valós idejű közös szerkesztése még mindig nem olyan gördülékeny, mint a Google Docs vagy a Notion esetében

A keresési funkció lehetne intelligensebb – a mélyen egymásba ágyazott mappákban lévő fájlok megtalálása nem mindig olyan gyors, mint szeretném. Emellett, bár a Dropbox Paperben van potenciál, mi inkább más eszközöket használunk a dokumentációhoz és az együttműködéshez, mert a Paper még nem éri el teljesen a Google Docs vagy a Notion sebességét és rugalmasságát.

A Dropbox árai

Plusz : 11,99 USD/hó felhasználónként

Essentials : 19,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 30 USD/hó felhasználónként

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 27 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – különösen, ha a csapata nagy fájlokkal dolgozik, vagy gyakran együttműködik ügyfelekkel. Noha nem egy teljes értékű tartalomkezelő munkaterület, fájlmegosztó platformként a Dropbox továbbra is a legjobb a kategóriájában.

Olvassa el még: A 10 legjobb Dropbox Paper alternatíva és versenytárs 2024-ben

10. Bitrix24 – A legjobb megoldás az all-in-one csapat- és ügyfél-együttműködéshez

A Bitrix24 egy átfogó platform, amely lehetővé teszi a tartalom-együttműködést. Eszközöket kínál a projekt- és tartalommarketing-menedzsmenthez, a CRM-hez és a kommunikációhoz. Kiváló választás, ha egyetlen megoldást keres a vállalkozása több területének kezeléséhez.

Nagyra értékelem a Bitrix24 közösségi intranetes funkcióját, amely informálisabb környezetben segíti elő a csapaton belüli kommunikációt és együttműködést.

⏩ AI-képességek: A Bitrix24 generatív AI-t vezetett be az intelligens e-mail-válaszokhoz, az automatizált CRM-nyomon követéshez és a tartalmi javaslatokhoz. AI-asszisztense emellett segít a csevegések összefoglalásában, feladatcímek javaslásában és az ügyfeleknek szánt dokumentumok megírásában a platformon belül.

Ideális: Kis- és közepes méretű, ügyfélközpontú csapatok (10–200 fő) számára, akiknek egy helyen kell együttműködniük és CRM-et használniuk

Kiknek ajánljuk:

Marketingügynökségek, amelyek az üzletek és az ügyfélkommunikáció mellett a tartalmakat is kezelik

Kis- és középvállalkozások számára, akik beépített feladatkövetést, fájlmegosztást és ügyfélportálokat szeretnének

A Bitrix24 legjobb funkciói:

Cserélje le 4–5 eszközt egy csomagra : tartalmazza a CRM-et, a feladatkezelést, a tárhelyet, a naptárat és a csevegést – mindezt egyetlen bejelentkezéssel

Dokumentumok tárolása és közös szerkesztése : Tölts fel, szerkessz és dolgozz együtt dokumentumokon a beépített Drive-ban

Kössd össze a csapatodat és az ügyfeleidet : Használd az ügyfélportált és a beépített telefon- és csevegőfunkciókat, hogy a beszélgetések egy helyen maradjanak

Automatizáld a jóváhagyási folyamatokat : hozz létre munkafolyamatokat a tartalmak jóváhagyásához, a feladatok átadásához és a vezetői irányításhoz

Maradjon szervezett a munkacsoportok segítségével: hozzon létre dedikált tereket projektek, osztályok vagy ügyfelek számára

Előnyök:

Kiváló megoldás azoknak a csapatoknak, akiknek tartalomkezelésre és CRM-re van szükségük egy platformon belül

Kódírás nélküli munkafolyamat-készítő belső folyamatokhoz

A valós idejű szerkesztés és az integrált csevegés szoros visszacsatolási ciklusokat biztosít

Ez egy igazán jó platform kisvállalkozások számára, amelyet vállalati szintű kommunikációs és együttműködési eszközként használhatnak, anélkül, hogy a Jira, a Confluence és az MS Teams platformok költségeit és nehézségeit kellene viselniük. Különösen tetszik az együttműködés, valamint a sablonokkal ellátott weboldal-fejlesztő varázsló.

Hátrányok:

A felhasználói felület zsúfoltnak tűnhet, különösen az új felhasználók számára

Az adminisztrációs beállítások merevek – csak a szuperadminisztrátorok konfigurálhatnak bizonyos funkciókat

Meredekebb tanulási görbe a nem technikai csapatok számára

Egy kezdő számára ez egy kicsit bonyolult. Sok funkcióval bővült, ami miatt terjedelmes programnak tűnik. Mivel elég nehéz program, lelassítja a PC-t/laptopot.

A Bitrix24 árai

Ingyenes

Basic: 49 USD/hó öt felhasználó számára

Standard: 99 USD/hó 50 felhasználó számára

Professional: 199 USD/hó 100 felhasználó számára

Enterprise250: 399 USD/hó 250 felhasználó számára

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 530 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 850 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – ha olyan mindent tudó platformot keresel, amely egyesíti a tartalmat, a CRM-et és a kommunikációt. Csak készülj fel egy rövid tanulási folyamatra.

11. Box – A legjobb választás a biztonságos vállalati tartalom-együttműködéshez

A Box egy felhőalapú platform, amelyet vállalati tartalomkezelésre és együttműködésre terveztek. Különösen alkalmas nagy szervezetek számára, amelyeknek összetett tartalomprojekt-együttműködési igényeik vannak. A Box kiváló eszköz nagy mennyiségű tartalom kezelésére, különösen akkor, ha szigorú megfelelési és biztonsági intézkedésekre van szükség.

⏩ AI-képességek: A Box AI (GPT-alapú) mostantól képes összefoglalni hosszú dokumentumokat, kivonni a szerződések legfontosabb pontjait, és válaszolni a Box Drive-on tárolt tartalmak alapján feltett kérdésekre. Ezenkívül metaadatokat javasol és automatizálja a tartalom osztályozását a gyorsabb keresés és a szabályoknak való megfelelés érdekében.

Ideális: Közepes és nagyvállalatok (200+ felhasználó) számára, amelyek prioritásként kezelik a biztonságos tartalom-együttműködést

Kiknek ajánljuk:

Szabályozott iparágak (egészségügy, jog, pénzügy), amelyek érzékeny tartalmakat kezelnek

Vállalati IT-csapatok, amelyeknek adminisztrátori ellenőrzésre és tartalomkezelésre van szükségük

A Box legjobb funkciói:

Biztonságos együttműködés a részlegek között : Valós idejű szerkesztés részletes felhasználói jogosultságokkal és verziótörténettel

Védje az érzékeny tartalmakat : HIPAA, FINRA, GDPR és egyéb előírásoknak megfelelő, beépített fenyegetésérzékelő és adatmegőrzési szabályokkal

Használd a meglévő rendszereidet : natív integrációk több mint 1500 alkalmazással, beleértve a Salesforce-t, a ServiceNow-t és a Slacket

Egyszerűsítse az elektronikus aláírásokat és a jóváhagyásokat : Használja a Box Sign szolgáltatást a szerződések és dokumentumok aláírásának kezelésére a munkafolyamatán belül

A tartalom életciklusának irányítása: automatizálja az archiválást, a megőrzést és a jogi megőrzési kötelezettségeket

Előnyök:

Rendkívül biztonságos és auditálható, vállalati használatra

Mélyreható integrációs ökoszisztéma az IT-eszközökkel

Megbízható teljesítmény elosztott globális csapatok számára

A Box kiválóan alkalmas fájlmegosztásra és együttműködésre, egyrészt a szétszórt csapatunk számára, másrészt azoknak az ügyfeleknek, akikkel megosztjuk az anyagokat. A felület tiszta és könnyen használható. A Google Workspace-szel való integráció zökkenőmentes volt, és életmentőnek bizonyult az összes dokumentumunk szervezésében és az együttműködésben.

Hátrányok:

Lassúbb felhasználói felület nagyon nagy fájlok feltöltése vagy szinkronizálása esetén

Nem ideális alkalmi tartalomkészítőknek vagy egyszerű projektekhez

Néhány fejlett funkció csak a magasabb szintű csomagokban érhető el

Az offline funkciók használata közbeni szinkronizálás kissé lassú és nehézkes lehet. A mobilalkalmazás sem túl felhasználóbarát. A nagyobb dokumentumok nem szinkronizálódnak jól az asztali verzióval.

A Box árai

Business : 20 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Business Plus : 33 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Enterprise: 47 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Box értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5400 értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – ha szigorú szabályozási környezetben dolgozik, és megbízható adminisztrációs ellenőrzésekre van szüksége. Kisebb csapatok számára azonban valószínűleg túlzott megoldás.

12. Zoho WorkDrive – A legjobb tartalom-együttműködéshez a Zoho ökoszisztémákban

A Zoho WorkDrive egy felhőalapú dokumentumkezelő és együttműködési eszköz, amelyet azoknak a csapatoknak szabtak, amelyek már használnak Zoho termékeket, mint például a Zoho CRM, a Zoho Projects és a Zoho Mail. Hatékony fájlszervezést, biztonságos megosztást és beépített eszközöket kínál a csapatok együttműködéséhez – anélkül, hogy bonyolultsággal terhelné Önt.

⏩ AI-képességek: A Zoho WorkDrive integrálta a Zia AI-t a fájlok automatikus osztályozásához, a dokumentumok rendellenességeinek felismeréséhez és intelligens keresési eredmények nyújtásához. A Zia hosszú dokumentumokat is összefoglalhat, és metaadatokat javasolhat a gyorsabb visszakeresés érdekében.

Ideális: kis- és közepes méretű csapatok (5–100 felhasználó) számára, akik már használják a Zoho alkalmazásokat

Kiknek ajánljuk:

A Zoho üzleti csomagját használó startupok és kis- és középvállalkozások

Tartalomkezelő csapatok számára, akik egyszerű, mappákra épülő együttműködést és megosztást szeretnének

A Zoho WorkDrive legjobb funkciói:

Rendezze a tartalmakat csapatmappákba : tartsa a dokumentumokat osztály, projekt vagy cél szerint rendszerezve

Valós idejű fájl-együttműködés : Használd a Zoho Writert az egyidejű szerkesztéshez, a megjegyzésszálakhoz és a feladatok kiosztásához

Biztonságos megosztási beállítások : állítsd be a linkek lejárati idejét, a megtekintési/letöltési jogosultságokat és a felhasználói szerepköröket

Eszközök közötti szinkronizálás : asztali számítógép, mobil és böngésző támogatás automatikus biztonsági mentéssel

Fájlanalízis: Kövesse nyomon a fájlok használatát, megtekintéseit és módosításait a csapat egészében

Előnyök:

Zökkenőmentes integráció a Zoho CRM, Projects és Mail alkalmazásokkal

Egyszerű, letisztult felhasználói felület kis csapatok és korai fázisú startupok számára

Hatékony rendszergazdai vezérlők és fájl-helyreállítási lehetőségek

A Zoho Docs együttműködési funkciója valós idejű szerkesztést, megjegyzés hozzáadást és verziókezelést kínál. A csapattagok megjelölésének és a feladatok közvetlenül a dokumentumokon belüli kiosztásának lehetősége jelentősen egyszerűsíti a munkafolyamatokat. A Zoho oktatóanyagai az alkalmazás használatáról nagyon hasznosak.

Hátrányok:

Korlátozott integrációk a Zoho ökoszisztémán kívül

Alapvető funkciók a robusztusabb vállalati platformokhoz képest

Egyes együttműködési eszközök elavultnak tűnnek a modern tartalomkezelő rendszerekhez képest

Hátrányként említhető, hogy az offline munkavégzés bonyolult lehet, mivel az offline hozzáférés meglehetősen alapszintű. Ha még nem ismeri a Zoho-t, eltarthat egy ideig, amíg megszokja, mert a rendszer eleinte kissé bonyolultnak tűnhet. A mobilalkalmazásban szintén nem állnak rendelkezésre azok a funkciók, amelyek a számítógépen elérhetők.

A Zoho WorkDrive árai:

Starter: 3 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Team: 6 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Üzleti: 1 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Zoho WorkDrive értékelések és vélemények:

G2: ⭐ 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (90+ értékelés)

Ajánlom ezt az eszközt?

Igen – ha a csapata már használja a Zoho eszközöket, a WorkDrive szépen összeköti az egészet. Ha nem, akkor talán talál jobb, önálló alternatívákat.

Tökéletes. Íme a felülvizsgált Különdíjak szakasz, amelyben 4 gondosan kiválasztott eszköz szerepel a szűkített listánk alapján – mindegyik erős niche-hasznossággal, SERP-jelenléttel vagy egyedi AI-fejlesztésekkel rendelkezik:

🙌 Dicséretes említések

Ezek az eszközök nem kerültek be a fő listába, de mégis kiváló tartalom-együttműködési platformok, különösen bizonyos munkafolyamatokhoz vagy kisebb csapatok számára.

Microsoft OneDrive – A legjobb az Office 365-ös tartalom-együttműködéshez

Ha csapata a Microsoft Word, Excel vagy PowerPoint programokat használja, a OneDrive for Business zökkenőmentessé teszi a dokumentumok közös szerkesztését. Lehetőséget nyújt a közös szerkesztésre, a verziótörténet megtekintésére, valamint szoros integrációt biztosít a Teams és a SharePoint alkalmazásokkal.

AI-képesség: A Microsoft Copilot mostantól segít összefoglalók, teendőlisták és tartalmi vázlatok létrehozásában közvetlenül az Office-dokumentumokon belül.

OnlyOffice – A legjobb választás az önállóan üzemeltetett dokumentum-együttműködéshez

Az OnlyOffice ötvözi az együttműködésen alapuló dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat a rugalmas telepítéssel. Nyílt forráskódú, így a csapatok helyben vagy a felhőben is futtathatják a platformot.

AI-képességek: A beépített AI-asszisztens támogatja az összefoglalást, a fordítást, a nyelvtani javításokat és az automatikus kiegészítést a tartalmi blokkok esetében.

Slite – A legjobb aszinkron csapatdokumentációhoz

A Slite egy modern tudásbázis és együttműködési platform, tiszta felülettel, amelyet az aszinkron munkamódszert előnyben részesítő csapatok számára fejlesztettek ki. Különösen hasznos értekezletek jegyzeteléséhez, projektdokumentációhoz és a távoli csapatok összehangolásához.

AI-képességek: A Slite AI-asszisztense a megadott utasítások alapján dokumentumvázlatokat készít, összefoglalja a Slack-beszélgetéseket, és segít a rendezetlen jegyzeteket kifinomult tartalommá alakítani.

Wordable – A legjobb megoldás Google Docs-dokumentumok WordPress-be történő közzétételéhez

Ha a tartalomcsapatod a Google Docs-ban dolgozik, és a WordPress-en publikál, a Wordable egyszerűsíti az egész átadási folyamatot. Egy kattintásos export, tiszta formázás és képkompresszió is benne van.

AI-képesség: A Wordable mostantól AI-t használ a rendezetlen formázás kijavítására, az eszközök tömörítésére, valamint a bejegyzések SEO-optimalizálására az exportálás során.

Válaszd ki a legjobb tartalom-együttműködési platformot

Akár tartalmi naptárat kezel, ügyfélajánlatokat vizsgál át, vagy egy elszórt csapat munkáját koordinálja – a megfelelő tartalom-együttműködési platform segít mindent egy helyen összefogni. Nincs többé e-mailek között való turkálás vagy eszközök közötti váltogatás csak azért, hogy a tartalom továbbhaladjon.

A listán szereplő platformok mindegyike valami mást kínál – a Notion rugalmas oldalaitól a Miro tábláin és a Planable közösségi munkafolyamataiig. A legjobb választás azonban a csapatod méretétől, sebességétől és stílusától függ.

Ha olyan eszközt keresel, amely egy helyen egyesíti a tartalomkészítést, a projektkövetést, a fájlmegosztást és a valós idejű együttműködést, akkor a ClickUp forradalmi változást hoz. A Docs-ban készíthetsz vázlatokat, tartalmi feladatokat oszthatsz ki, emlékeztetőket automatizálhatsz, sőt, az AI segítségével gyorsabban összefoglalhatod, szerkesztheted és közzéteheted a tartalmakat.

👉 Készen áll a tartalom-munkafolyamatok egyszerűsítésére? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot! Nem fogja megbánni.