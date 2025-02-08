A 10 legjobb közösségi média CRM eszköz az elkötelezettség növeléséhez

A közösségi média úgy tűnhet, mint egy állandó, múló pillanatokból álló áramlat, de minden interakció egy lehetőség a kapcsolatépítésre. Legyen szó kommentről, említésről vagy közvetlen üzenetről, ügyfelei beszélgetnek, megosztanak és gyors válaszokat várnak.

De legyünk őszinték: mindezt több platformon is nyomon követni nagyon megterhelő lehet.

Itt jönnek képbe a közösségi média CRM-eszközök. Segítségükkel túlléphet a puszta válaszadáson, és értelmes kapcsolatokat és lojalitást építhet ki.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a 10 legjobb közösségi ügyfélkapcsolat-kezelő eszközt, amelyekkel fokozhatja az elkötelezettséget és a kívánt módon léphet kapcsolatba a közönségével. 🎯

⏰ 60 másodperces összefoglaló Növelje a közönség elkötelezettségét ezekkel a legjobban értékelt közösségi média CRM eszközökkel: ClickUp (A legjobb AI-alapú közösségi média menedzsmenthez) Salesforce Social Studio (A legjobb átfogó közösségi média menedzsment megoldásokhoz) HubSpot CRM (A legjobb integrált marketing és értékesítési automatizáláshoz) Zoho CRM (A legjobb megfizethető és sokoldalú közösségi média menedzsmenthez) Sprout Social (A legjobb robusztus közösségi média marketing funkciókhoz) Nimble (A legjobb kapcsolatkezeléshez és közösségi médiafigyeléshez) Agorapulse (A legjobb felhasználóbarát közösségi média ütemezéshez és elemzéshez) Hootsuite (A legjobb többplatformos közösségi média menedzsmenthez) Buffer (A legjobb egyszerű és hatékony bejegyzés-ütemezéshez) Pipedrive (A legjobb értékesítésközpontú közösségi CRM-megoldásokhoz)

Mi az a közösségi média CRM?

A közösségi média CRM egy olyan rendszer, amely integrálja a közösségi média platformokat a ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) eszközökkel az ügyfelekkel való interakciók figyelemmel kísérése, elősegítése és kezelése érdekében.

Ezek az közösségi média AI eszközök lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék a közösségi médiában zajló beszélgetéseket, válaszoljanak az ügyfelek kérdéseire és elemezzék az elkötelezettség mutatóit. Emellett egységes nyilvántartást vezetnek az ügyfelekkel való interakciókról a különböző csatornákon.

Ez az integráció megkönnyíti a kommunikációt, javítja az ügyfélszolgálatot és a közösségi média aktivitásból nyert betekintés alapján erősebb kapcsolatokat épít ki.

🧠 Érdekes tény: Az üzleti vezetők 96%-a tervezi, hogy a következő három évben integrálja a közösségi adatokat vállalatának CRM-jébe, ami jól mutatja a közösségi CRM növekvő fontosságát.

Miért fontos a közösségi média CRM a digitális marketingesek számára?

A közösségi média CRM áthidalja a közösségi platformok és a CRM rendszerek közötti szakadékot. Hatékony módszert kínálnak a digitális marketingeseknek a közönséggel való kapcsolattartásra, a viselkedés elemzésére és tartós kapcsolatok kiépítésére.

Íme, miért kell elkezdenie használni egy közösségi média CRM eszközt. 📃

Adatok központosítása: A közösségi média és a CRM információkat egyetlen központi nézetben egyesíti.

Egyszerűsíti a kommunikációt: Az eszköz segítségével egyetlen felületről kezelheti a Facebook, Instagram és X platformokon zajló interakciókat.

Elemzések nyomon követése: Nyomon követi a teljesítménymutatókat, mint például a konverziók, a forgalom és a felhasználói interakciók.

Elemezi az ügyfelek véleményét: Az eszköz valós időben figyeli a márkát említő bejegyzéseket és visszajelzéseket, hogy felmérje a közvéleményt.

Kampányok személyre szabása: A közösségi média CRM-eszköz segít a demográfiai adatok vagy a korábbi viselkedés alapján kategorizálni az ügyfeleket a személyre szabott marketing érdekében, és lehetővé teszi az A/B tesztelést, hogy meghatározza, mi működik a legjobban.

🔍 Tudta? Az emberek 31%-a aktívan követi a vállalati oldalakat a Facebookon, 64%-uk pedig meg tudja nevezni a platformon aktív vállalatokat. Ez bizonyítja, hogy a közösségi ügyfélkapcsolat-kezelés hogyan növeli a márka láthatóságát.

Mit kell keresnie a közösségi média CRM-ben?

A megfelelő közösségi CRM eszköz kiválasztása döntő jelentőségű stratégiája szempontjából. A számos rendelkezésre álló eszköz közül azokra a funkciókra kell összpontosítania, amelyek összhangban állnak céljaival és munkafolyamataival. A közösségi média integrációs képességeitől az elemzésekig és az automatizálásig, a prioritások ismerete kulcsfontosságú ahhoz, hogy olyan megoldást találjon, amely eredményeket hoz.

Nézzük meg, mire kell figyelnie a közösségi média CRM-eszköz kiválasztásakor. 💁

Átfogó ügyfélprofilok: Válasszon olyan CRM-et, amely összefogja a közösségi interakciókból, vásárlási előzményekből és egyéb forrásokból származó adatokat, hogy részletes ügyfélprofilokat készíthessen a személyre szabott ügyfélkapcsolatok kialakításához.

Lead generáló eszközök: Keressen olyan funkciókat, amelyek a közösségi média interakcióiból nyerik ki a leadeket, hogy értékesítési és marketing csapatai hatékonyabban tudják ápolni a potenciális ügyfeleket.

Omnichannel elkötelezettség-támogatás: Győződjön meg arról, hogy a CRM egységesíti a közösségi médián, e-mailben és csevegésben zajló kommunikációt, hogy átfogó képet kapjon az ügyfelekkel való interakciókról.

Gyors visszajelzés és válaszadási eszközök: Adjon elsőbbséget azoknak az eszközöknek, amelyek képesek valós időben válaszolni a kérdésekre és megjegyzésekre.

A 10 legjobb közösségi média CRM

A közösségi média elég kaotikus lehet a rengeteg üzenet és említés miatt. A közösségi média CRM segíthet rendet teremteni a káoszban, hogy jobb ügyfélkapcsolatokat építhessen ki.

Hogy megalapozott döntést hozhasson, íme a 10 legjobb eszköz összefoglalója. 👀

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú közösségi média menedzsmenthez)

A ClickUp, a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazás, a legjobb közösségi média CRM-eszközök listánk élén áll. A feladatkezelés, a tartalomnaptárak és az együttműködési eszközök olyan funkcióival a ClickUp Marketing Solution lehetővé teszi a kampányok hatékony tervezését, végrehajtását és nyomon követését.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével könnyedén hozhat létre és finomíthat tartalmakat a közösségi médiához.

A ClickUp natív AI asszisztense, a ClickUp Brain pedig gondoskodik a kreatív tartalom generálásáról. Adja meg kampányának részleteit, preferenciáit, márka stílusútmutatóját és egyéb releváns információkat, és hagyja, hogy a Brain azonnal elkészítse a közösségi média csatornáihoz igazított tartalmat. Ezt követően a beépített fejlesztési funkciók segítségével tovább finomíthatja és tökéletesítheti azt.

ClickUp Automations

A ClickUp Automations egy hatékony eszköz, amely segít egyszerűsíteni a közösségi média munkafolyamatait és növelni a termelékenységet. Használhatja feladatok automatikus kiosztására, állapotok frissítésére, e-mail válaszok küldésére és a kampányok előrehaladásának nyomon követésére.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a megemlítések nyomon követését a ClickUp Automations segítségével.

Ez a funkció hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek szeretnék csökkenteni a manuális feladatokat, minimalizálni a hibákat és javítani a hatékonyságot.

ClickUp Dashboards

Szerezzen betekintést a közösségi médiába a ClickUp Dashboards segítségével, hogy adat alapú döntéseket hozhasson.

A ClickUp Dashboards kiválóan alkalmas a közösségi média mutatóinak egy központi helyen történő nyomon követésére. Akár az elkötelezettséget figyeli, akár a követők számának növekedését követi nyomon, akár a közösségi médiáját ellenőrzi, a Dashboards segítségével könnyedén vizualizálhatja a legfontosabb mutatókat valós időben.

Például, amikor új marketingkampányt indít, a testreszabott irányítópult segítségével nyomon követheti az egyes bejegyzések teljesítményét, melyik platform generálja a legtöbb interakciót, és hogyan növekszik a követői bázisa.

Kommunikáljon belső és külső érdekelt felekkel a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat közvetlenül integrálja a kommunikációt a feladatokba és a projektmenedzsmentbe, így ideális a közösségi média kampányok és az ügyfélkapcsolatok hatékony, nagyméretű kezeléséhez.

Felejtse el a kontextusváltást! A ClickUp Chat mindent egy helyen központosít, így a csapatok szervezettek és produktívak maradhatnak. A csevegéseit összekapcsolhatja a ClickUp bizonyos tereivel, mappáival vagy listáival, így kontextust biztosítva a közösségi média kampányokhoz vagy az ügyfélkapcsolatokhoz.

📮ClickUp Insight: A általunk megkérdezett szakemberek közel 20%-a naponta több mint 50 azonnali üzenetet küld. Ez a nagy mennyiség azt jelezheti, hogy a csapat folyamatosan gyors üzenetváltásokkal zsong, ami remek a sebesség szempontjából, de a kommunikáció túlterheltségéhez is vezethet. A ClickUp integrált együttműködési eszközeivel, mint például a ClickUp Chat, beszélgetései mindig a megfelelő feladatokhoz kapcsolódnak, ami javítja a láthatóságot és csökkenti a felesleges nyomon követések szükségességét.

A ClickUp CRM sablon egy hatékony eszköz, amely egyszerűsíti az ügyfélkapcsolatok kezelését minden méretű vállalkozás számára. Központi platformot biztosít az értékesítés nyomon követéséhez, az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez és a potenciális ügyfelek ápolásához.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp CRM-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni az ügyfeleket és az értékesítési lehetőségeket.

A sablon segítségével nyomon követheti a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket a folyamatok segítségével, rendszerezheti a kapcsolattartási információkat, és prioritásokat állíthat fel a feladatokhoz az értékesítési szakaszok szerint.

💡 Profi tipp: A ClickUp közösségi média sablonját is felhasználhatja, hogy egységes tervet készítsen az összes közösségi csatornájához, támogassa a csapat együttműködését, és megszervezze a tartalmi ötleteket a maximális elkötelezettség érdekében.

A ClickUp legjobb funkciói

Integrációk: Szinkronizálja az adatok és elemzések több mint 1000 eszközről, beleértve a Hootsuite-ot és a Buffert, Szinkronizálja az adatok és elemzések több mint 1000 eszközről, beleértve a Hootsuite-ot és a Buffert, a ClickUp Integrations segítségével.

Tartalomkezelés: Használja a Használja a ClickUp naptár nézetét a közösségi média tartalmak ütemezéséhez, megjelenítéséhez és módosításához, egyszerű drag-and-drop funkcióval.

Együttműködési funkciók: A ClickUp Assign Comments segítségével a megjegyzéseket közvetlenül a csapattagoknak rendelheti hozzá, így azok végrehajtható feladatokká válnak. A ClickUp Assign Comments segítségével a megjegyzéseket közvetlenül a csapattagoknak rendelheti hozzá, így azok végrehajtható feladatokká válnak.

A ClickUp korlátai

Meredek tanulási görbe

A mobilalkalmazásból hiányoznak a böngészőben és a desktop verzióban elérhető néhány fejlett funkció.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp-ot olyan eszköznek tartom, amely szinte bármilyen igényt kielégíthet, és kis erőfeszítéssel bevezethető. Használhatja CRM-ként űrlapokkal, feladatkezelő rendszerként, jóváhagyási funkcióval rendelkező tartalomnaptárként, Wiki-ként, vagy akár a Docs funkcióknak megfelelően, cselekvési lépéseket tartalmazó naplóként. Azok a funkciók, amelyek lehetővé teszik a magánélet védelmét, több munkaterület és mappa létrehozását, biztosítják, hogy csak azok a dolgok jussanak el a megfelelő személyhez, amelyeket meg akarok osztani.

A ClickUp-ot olyan eszköznek tartom, amely szinte bármilyen igényt kielégíthet, és kis erőfeszítéssel bevezethető. Használhatja CRM-ként űrlapokkal, feladatkezelő rendszerként, jóváhagyási funkcióval rendelkező tartalomnaptárként, Wikiként, vagy akár a Docs funkcióknak megfelelően, cselekvési lépéseket tartalmazó naplóként. Azok a funkciók, amelyek lehetővé teszik a magánélet védelmét, több munkaterület és mappa létrehozását, biztosítják, hogy csak azok a dolgok kerüljenek a megfelelő személyhez, amelyeket meg akarok osztani.

2. Later

A Later egy közösségi média menedzsment platform, amelynek célja a tartalom ütemezésének egyszerűsítése és márkájának online jelenlétének erősítése. Felhasználóbarát drag-and-drop felületével több platformon is megtervezheti és ütemezheti bejegyzéseit, többek között Instagramon, Facebookon, Twitteren és Pinteresten. A vizuális tartalomnaptár áttekinthető képet ad az ütemezett bejegyzésekről, megkönnyítve a hatékony tartalomtervezést.

Kiemelkedő funkciója a Média könyvtár, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képeket és videókat tároljanak, rendszerezzenek és kategorizáljanak későbbi felhasználás céljából. A jegyzetek, címkék és csillaggal jelölt média opciók segítségével ez a funkció biztosítja, hogy minden médiaelem könnyen hozzáférhető és kezelhető legyen.

A Later legjobb funkciói

Tervezze meg és ütemezze be a bejegyzéseket egy vizuális tartalomnaptárban, egyszerű drag-and-drop felülettel.

Szerezzen betekintést a hatótávolság, a megjelenítések és az elkötelezettség mutatóiba, hogy finomítsa közösségi stratégiáit.

Hozzon létre egy egyedi Linkin. bio céloldalt az Instagramhoz kattintható képekkel, hogy növelje az Instagram-bejegyzésekből érkező forgalmat.

Későbbi korlátozások

Egyes fejlett funkciók magasabb szintű csomagokat igényelhetnek, ami korlátozza az alapszintű felhasználók funkcionalitását.

A platform nem minden közösségi média csatornát támogat egyformán, ami korlátozhatja egyes felhasználók igényeit.

Későbbi árazás

Kezdő csomag: 25 USD/hó

Növekedés: 45 USD/hó

Haladó: 80 USD/hó

Ügynökség: 200 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Későbbi értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (390+ értékelés)

Mit mondanak a Laterről a valódi felhasználók?

A Later segítségével könnyen rendszerezhetjük tartalmainkat, és előre közzétehetjük azokat közösségi média platformjainkon. Szeretem ezt a feladatot csoportosítani, és már több éve használom a Latert erre a célra. Elég egyszerű ahhoz, hogy ne bonyolítsa túl a munkát, és elegendő eszközzel és opcióval rendelkezik ahhoz, hogy gyors és egyszerű legyen.

A Later segítségével könnyen rendszerezhetjük tartalmainkat, és előre közzétehetjük azokat közösségi média platformjainkon. Szeretem ezt a feladatot csoportosítani, és már több éve használom a Latert erre a célra. Elég egyszerű ahhoz, hogy ne bonyolítsa túl a munkát, és elegendő eszközzel és opcióval rendelkezik ahhoz, hogy gyors és egyszerű legyen.

🔍 Tudta? A közösségi CRM jelentősen javíthatja a kis- és középvállalkozások (KKV) teljesítményét azáltal, hogy erősíti az ügyfélkapcsolatokat és elősegíti az értékorientált, fenntartható üzleti gyakorlatokat.

3. HubSpot CRM (a legjobb integrált marketing és értékesítési automatizáláshoz)

via Hubspot

A HubSpot CRM segít a vállalkozásoknak a különböző platformokon történő ügyfélkapcsolatok kezelésében. Az integrált marketingeszközök lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a közösségi média csatornáin keresztül kapcsolatba lépjenek a potenciális ügyfelekkel és a meglévő ügyfelekkel, miközben valós idejű elemzésekkel nyomon követhetik a teljesítményt.

A platform univerzális beérkező levelek mappája több közösségi média platform üzeneteit is összegyűjti, így a csapatok gyorsan reagálhatnak az ügyfelek kérdéseire. Ezen felül a HubSpot CRM automatizálási eszközöket is tartalmaz, például chatbotokat, amelyekkel javítható a kommunikáció a kezdeti érintkezési pontokon.

A HubSpot CRM legjobb funkciói

Küldjön, kövessen nyomon és fogadjon e-mailes értesítéseket közvetlenül a CRM-ből.

Használja az e-mail marketing, a közösségi média ütemezés és a céloldalak létrehozása funkciókat az átfogó lead generálás támogatásához.

A HubSpot CRM korlátai

Drága marketing kiegészítőt kell vásárolnia ahhoz, hogy automatizált e-maileket küldhessen az ügyfeleknek.

Vállalkozóknak és egyéni vállalkozóknak nincs más lehetőségük.

HubSpot CRM árak

Ingyenes

Sales Hub Starter: 15 USD/hó felhasználónként

Sales Hub Professional: 90 USD/hó felhasználónként

Sales Hub Enterprise: 150 USD/hó felhasználónként

HubSpot CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4000 értékelés)

📖 Olvassa el még: Ingyenes közösségi média naptár sablonok

4. Zoho CRM (A legjobb megfizethető és sokoldalú közösségi média menedzsmenthez)

via Zoho CRM

A Zoho CRM javítja az ügyfélkapcsolatokat és optimalizálja az értékesítési folyamatokat. Ez egy „ ” CRM marketing szoftver, amely 360 fokos rálátást biztosít az ügyfelekkel való interakciókra az összes csatornán, beleértve a közösségi médiát is, így személyre szabott és érdemi kapcsolatok kialakítását teszi lehetővé.

Ezenkívül segít a vállalkozásoknak a CRM-stratégiák megvalósításában azáltal, hogy közvetlenül kapcsolatba lép az ügyfelekkel a közösségi média platformokon, elősegítve a gyors és hatékony kommunikációt.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Csatlakozzon több mint 1000 alkalmazáshoz, beleértve a főbb közösségi média platformokat is, hogy növelje a sokoldalúságot.

Használjon AI-alapú eszközöket, mint a Zia és a ChatGPT az e-mailek megírásához és a szűk keresztmetszetek azonosításához.

Szerezzen értékes betekintést a fejlett jelentéskészítő és előrejelző eszközök segítségével, amelyekkel elemezheti a közösségi média mutatóit és finomíthatja stratégiáit.

A Zoho CRM korlátai

A mobilalkalmazás lemarad, és nem tölti be a desktop verzióban végzett változtatásokat.

Nincs kétirányú üzenetküldési lehetőség

Zoho CRM árak

Alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (2500+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6500 értékelés)

💡 Profi tipp: Használjon chatbotokat olyan platformokon, mint a Facebook Messenger vagy az Instagram, hogy megválaszolja a gyakran ismételt kérdéseket és útmutatást nyújtson az ügyfeleknek, ezzel időt takarítva meg és 24 órás támogatást biztosítva.

5. Sprout Social (A legjobb robusztus közösségi média marketing funkciókhoz)

via Sprout Social

A felhasználóbarát felületéről ismert Sprout Social ötvözi a közösségi média kezelését, az ügyfélkapcsolatok ápolását és az elemzéseket, hogy adat alapú döntések meghozatalát tegye lehetővé.

Egységes beérkező levelek mappája egyszerűsíti az ügyfelekkel való kommunikációt, automatizálja a válaszokat, rangsorolja az üzeneteket és gyorsabb megoldásokat biztosít. Ezen felül zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Salesforce, ami javítja alkalmazkodóképességét a különböző technológiai rendszerekhez és az CRM stratégiákhoz.

A Sprout Social legjobb funkciói

Javítsa az ügyfélszolgálati csapat hatékonyságát AI-vezérelt összefoglalók és igényfelismerés segítségével.

Használja az AI Assist szolgáltatást, hogy alternatív válaszokkal lépjen kapcsolatba az ügyfelekkel.

Szerezzen be egy központi platformot a belső együttműködéshez és a kiterjedt ügyfél-elemzésekhez.

A Sprout Social korlátai

A bejegyzések ütemezésénél nem lehet bejegyzéseket megismételni vagy első hozzászólást hozzáadni egy bejegyzéshez. A szálak ütemezése sem lehetséges.

Nem rendelkezik földrajzi szűrési funkcióval az összes csatornán.

Sprout Social árak

Alapcsomag: 249 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 399 USD/hó felhasználónként

Haladó: 499 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sprout Social értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (35000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Sprout Socialról a valódi felhasználók?

Egy nagyon könnyen használható és érthető közösségi média ütemező platform, amely tökéletes kezdőknek és tapasztalt közösségi média guruknak egyaránt. Kiváló betekintést és elemzéseket nyújt, amelyek segítenek javítani a közösségi média növekedését és megérteni, hogy bizonyos bejegyzések hogyan teljesítenek. Nagyon egyszerű egyszerre több közösségi profil kezelése, ami elengedhetetlen minden közösségi média menedzsment vállalkozás számára.

Egy nagyon könnyen használható és érthető közösségi média ütemező platform, amely tökéletes kezdőknek és tapasztalt közösségi média guruknak egyaránt. Kiváló betekintést és elemzéseket nyújt, amelyek segítenek javítani a közösségi média növekedését és megérteni, hogy bizonyos bejegyzések hogyan teljesítenek. Nagyon egyszerű egyszerre több közösségi profil kezelése, ami elengedhetetlen minden közösségi média menedzsment vállalkozás számára.

🧠 Érdekesség: Az első közösségi média oldal a Six Degrees volt, amelyet 1997-ben hoztak létre. Lehetővé tette a felhasználók számára, hogy profilokat hozzanak létre, kapcsolatba lépjenek barátaikkal és üzeneteket küldjenek, megalapozva ezzel a jövőbeli platformok kialakulását.

6. Nimble (A legjobb kapcsolatkezeléshez és közösségi médiafigyeléshez)

via Nimble

A Nimble egy „ ” ( ) együttműködési CRM-platform, amely egyszerűsíti az elkötelezettséget és javítja az üzleti kommunikációt. Intuitív kialakításának köszönhetően a csapatok nyomon követhetik a beszélgetéseket, emlékeztetőket állíthatnak be és áttekinthetik az elkötelezettség mutatóit.

Kiemelkedő funkciója a Today Page irányítópult, amely világos áttekintést nyújt a napi prioritásokról, beleértve az értékesítési folyamatokat, a naptári eseményeket és az e-mail teljesítménymutatókat. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a magasabb megnyitási arány nyomon követése és a valós idejű visszajelzés-elemzés, testre szabhatja kommunikációját, hogy jobban kapcsolódjon a közönségéhez.

A Nimble legjobb funkciói

Szinkronizálja a Google és a Microsoft 365 névjegyeket, naptárakat és e-mail integrációkat

Testreszabhatja a kapcsolattartási adatokat és a Today Page irányítópultot az Ön igényeinek megfelelően.

Alkalmazzon munkafolyamat-sablonokat, csoportos üzenetküldést, üzenetsorozatokat és automatizálásokat a hatékonyság növelése érdekében.

Keresse meg potenciális ügyfeleit a közösségi profilok összehasonlító funkcióival, amelyek közösségi információkat, e-mail címeket, telefonszámokat és címeket találnak meg.

A Nimble korlátai

A Nimble havi 1000 üzenetre szóló csomagokat kínál, de a napi limit az e-mail szolgáltatótól függ.

Az alap Nimble-fiók csak 2 GB tárhelyet tartalmaz felhasználónként.

Nimble árak

Alapcsomag: 29,90 USD/hó felhasználónként

Nimble értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (1500+ értékelés)

🧠 Érdekesség: Az első emojit 1999-ben Shigetaka Kurita alkotta meg, aki 176 karaktert tervezett, hogy a digitális kommunikáció kifejezőbbé váljon. Ma már több mint 3000 emoji használatos a különböző platformokon!

7. Agorapulse (A legjobb felhasználóbarát közösségi média ütemezéshez és elemzéshez)

via Agorapulse

Az Agorapulse segítségével közvetlenül publikálhat olyan hálózatokon, mint a TikTok és az Instagram Reels, így rövid videókat is beépíthet stratégiájába. Fejlett közösségi médiafigyelő funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével könnyedén nyomon követheti az iparági kulcsszavakat és a versenytársak tevékenységét.

Közvetlenül integrálható olyan CRM-eszközökkel, mint a Salesforce és a HubSpot, hogy növelje az átláthatóságot és a koordinációt a közösségi média interakciói és az ügyfélkapcsolat-kezelési erőfeszítések között.

Az Agorapulse legjobb funkciói

Fokozza közösségi média üzeneteinek hatását és szerezzen minősített potenciális ügyfeleket az Advocacy by Agorapulse segítségével.

Javítsa közösségi média jelenlétét jobb tartalommal az eszköz AI-alapú írási asszisztensének segítségével.

Kövesse nyomon az említéseket, a hangulatot és az elkötelezettség trendjeit a közösségi médiafigyelő funkcióval.

Az Agorapulse korlátai

A bejegyzéseket a különböző alkalmazásokhoz kell igazítani.

Ha közvetlenül olyan alkalmazásokra teszik közzé, mint az Instagram és a Facebook, a platform nem jeleníti meg a posztok iránti érdeklődés mutatóit.

Agorapulse árak

Ingyenes

Alapcsomag: 99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 149 USD/hó felhasználónként

Haladó: 199 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Egyedi árazás

Agorapulse értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

💡 Profi tipp: Ösztönözze ügyfeleit, hogy osszák meg termékeinek értékeléseit, ajánlásait vagy fényképeit a közösségi médiában. Ossza meg bejegyzéseiket, hogy elősegítse a közösség elkötelezettségét.

8. Hootsuite (A legjobb többplatformos közösségi média menedzsmenthez)

via Hootsuite

A Hootsuite egy közösségi média projektmenedzsment platform, amely robusztus CRM funkciókkal rendelkezik. Lehetővé teszi a közösségi médiában zajló beszélgetések figyelemmel kísérését, a vevőkkel való kapcsolattartást és az adatok elemzését egyértelmű, hatékony jelentések segítségével.

A közösségi médiafigyelő eszközei nyomon követik a márka említéseit, az iparági kulcsszavakat és a versenytársak tevékenységét, hogy segítsenek megérteni a vásárlói hangulatot és a piaci trendeket. A Hootsuite automatizálási funkciókat is kínál, mint például automatikus válaszadók, mentett válaszok, automatikus címkézés és feladatok.

A Hootsuite legjobb funkciói

Kezelje összes közösségi fiókját egyetlen felületről, amelyen könnyedén ütemezhet, publikálhat és elemezhet.

Kövesse nyomon a kulcsszavakat, említéseket és hashtageket, hogy a közösségi médiafigyelő funkcióval naprakész legyen a márka iránti véleményekről és az iparági trendekről.

Használja a Hootsuite Amplify alkalmazást, hogy kihasználja vállalatának alkalmazottainak közösségi hálózatait a márka népszerűsítéséhez.

A Hootsuite korlátai

Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy több képet is posztoljon, de az Instagramra csak legfeljebb 10 képet tölthet fel.

A jelentéskészítő funkció nem teszi lehetővé, hogy egy kattintással közvetlenül hozzáférjen a diagramok és grafikonok további részleteihez.

Hootsuite árak

Professzionális: 99 USD/hó felhasználónként

Csapat: 249 USD/hó 3 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Hootsuite értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 5200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3500 értékelés)

Mit mondanak a Hootsuite-ról a valódi felhasználók?

A Hootsuite fantasztikus eszköz a közösségi média kezeléséhez. A felület könnyen használható, a különböző platformokon történő bejegyzések közzététele és ütemezése rendkívül kényelmes, és minden nap használjuk, mint közösségi médiánk központi pontját. Több fiók kezelése és a követőkkel való interakció egy helyen hatalmas időmegtakarítást jelent.

A Hootsuite fantasztikus eszköz a közösségi média kezeléséhez. A felület könnyen használható, a különböző platformokon történő bejegyzések közzététele és ütemezése rendkívül kényelmes, és minden nap használjuk, mint közösségi médiánk központi pontját. Több fiók kezelése és a követőkkel való interakció egy helyen hatalmas időmegtakarítást jelent.

9. Buffer (a legjobb egyszerű és hatékony posztolási ütemtervhez)

via Buffer

A Buffer egy közösségi média menedzsment alkalmazás, amely segít magánszemélyeknek és vállalkozásoknak marketingtevékenységeik finomításában. Lehetővé teszi a bejegyzések ütemezését, a teljesítmény elemzését és több közösségi média fiók kezelését egy központi irányítópultról.

A platform elsősorban felhasználóbarát felületéről és robusztus elemzési funkcióiról ismert.

A Buffer legjobb funkciói

Használja a Buffer Publish alkalmazást különböző platformokon történő bejegyzések létrehozásához és ütemezéséhez, valamint több közösségi média fiók kezeléséhez.

Vizualizálja a posztolási ütemtervét, és végezzen módosításokat a testreszabható naptár segítségével.

Szerezzen részletes teljesítménymutatókat a bejegyzésekről, hogy megértse az elkötelezettség szintjét és optimalizálja stratégiáit a Buffer Analytics segítségével.

A puffer korlátai

Nem biztosít elemzéseket az összes közösségi média platformra vonatkozóan, ami korlátozza a felhasználók képességét a teljesítmény átfogó nyomon követésére.

Az ingyenes csomag nem teszi lehetővé a szálakba rendezett tweetek létrehozását, és korlátozza a csatlakoztatott közösségi média fiókok számát.

Buffer árak

Ingyenes

Alapvető funkciók: 6 USD/hó felhasználónként

Csapat: 12 USD/hó felhasználónként

Buffer értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

🤝 Barátkozó emlékeztető: Egy hasznos CRM-tipp, hogy legyen átlátható. Ha valami probléma adódik, ismerje el azt nyilvánosan a közösségi médiában. Az ügyfelek értékelik az őszinteséget és a felelősségvállalást.

10. Pipedrive (a legjobb értékesítésközpontú közösségi CRM-megoldásokhoz)

via Pipedrive

A Pipedrive segít a digitális marketingeseknek és üzleti stratégáknak javítani az elkötelezettséget és kezelni az ügyfélkapcsolatokat. Vizuális pipeline elrendezése megkönnyíti a beszélgetések nyomon követését, a potenciális ügyfelek előrehaladásának figyelemmel kísérését és az elkötelezettségi lehetőségek azonosítását.

Az automatizált funkciók, mint például a nyomon követő e-mailek generálása és az emlékeztetők, egyszerűsítik a munkafolyamatokat, így több idő marad a stratégia kidolgozására és a kreativitásra. Az Insights funkció optimalizálja a közösségi média CRM-tevékenységeket, és kiemeli azokat az elkötelezettségi mintákat, amelyek eredményeket hoznak.

A Pipedrive legjobb funkciói

Legyen naprakész a nyomon követéssel olyan eszközökkel, mint a LeadBooster, a Live Chat, a Chatbot és az AI-alapú promptok.

Valós idejű jelentések, mesterséges intelligencia által generált betekintések, célkövetés és fejlett elemzések segítségével mélyebb betekintést nyerhet a közösségi média platformokon található közönségébe.

Zökkenőmentesen integrálható technológiai eszközeivel, többek között a Google Drive-val, a Zapierrel, a Hubspot-tal és másokkal.

A Pipedrive korlátai

Nincs lehetőség konkrét potenciális ügyfelekhez szabott terméklisták létrehozására, ami potenciális adatkezelési zavarokhoz vezethet.

A magas szintű adatok, például az új ügyfelek száma megszerzése gyakran bonyolult szűrőbeállításokat igényel, és megbízhatatlan eredményeket hozhat.

Pipedrive árak

Alapvető: 24 USD/hó felhasználónként

Haladó: 44 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 64 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 79 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 129 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3000+ értékelés)

Mit mondanak a Pipedrive-ról a valódi felhasználók?

Nagyra értékelem a Pipedrive egyszerű felhasználói felületét, rugalmasságát a testreszabás terén, valamint széles körű integrációs lehetőségeit, amelyek ebben a kategóriában páratlanok. Még modulárisnak is nevezném, mivel harmadik féltől származó integrációk segítségével szinte bármilyen funkciót könnyedén hozzáadhat. Ez biztosítja, hogy soha ne korlátozzák Önt azok a korlátok, amelyekben a Pipedrive nem jeleskedik. Másrészt, ha inkább egy all-in-one megoldást preferál, a Pipedrive ebben a tekintetben is felülmúlja versenytársait.

Nagyra értékelem a Pipedrive egyszerű felhasználói felületét, rugalmasságát a testreszabás terén, valamint széles körű integrációs lehetőségeit, amelyek ebben a kategóriában páratlanok. Még modulárisnak is nevezném, mivel harmadik féltől származó integrációk segítségével szinte bármilyen funkciót könnyedén hozzáadhat. Ez biztosítja, hogy soha ne korlátozzák Önt azok a korlátok, amelyekben a Pipedrive nem jeleskedik. Másrészt, ha inkább egy all-in-one megoldást preferál, a Pipedrive ebben a tekintetben is felülmúlja versenytársait.

Jobb közösségi média használat a ClickUp segítségével

A legjobb közösségi CRM-eszközök áttekintése után egyértelmű, hogy számos megbízható lehetőség közül választhatunk, amelyek mindegyike rendelkezik saját erősségeivel.

De ha a hatékonyság és az intelligens funkciók kombinálásáról van szó, akkor a ClickUp határozottan kiemelkedik a többi közül. 👑

Ötvözi a projektmenedzsment és a CRM funkciókat, hogy egyszerűsítse az ügyfelekkel való interakciókat és fokozza az elkötelezettséget. A ClickUp Automations segítségével könnyedén kezelheti a nyomon követéseket és az ismétlődő feladatokat, míg a ClickUp Brain mesterséges intelligenciát használ az adatok központosításához és a tartalmi stratégia finomhangolásához. A ClickUp Chat segítségével pedig zökkenőmentesen együttműködhet csapatával.

Mindezek a funkciók teszik a ClickUp-ot a legjobb választássá a közösségi média CRM kezeléséhez, így stratégiája mindig egy lépéssel előrébb járhat.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅