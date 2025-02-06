A diákok az olvasott anyagokból csak 10%-ot, a hallott anyagokból 20%-ot, az aktívan feldolgozott anyagokból pedig akár 90%-ot is megőriznek.

Hányszor fordult már elő, hogy elhagyta az előadást/osztálytermet, és mire kilépett az ajtón, már teljesen elfelejtette, miről volt szó?

Sokak számára az osztálytermi információk megőrzése nagymértékben függ a tanultakról készített jegyzetektől. Mivel a jegyzetek olyan fontosak, biztosan szeretnéd biztosítani, hogy a legjobb minőségűek legyenek, ugye?

A NotebookLM osztja ezt az elképzelést. Ez egy hatékony, mesterséges intelligenciával működő jegyzetelő eszköz, amely újragondolja a diákok tanulási anyagokkal való interakcióját.

A hagyományos eszközöktől eltérően ez nem csak jegyzeteket tárol. A NotebookLM egy személyre szabott mesterséges intelligencia alapú kutatási asszisztens, amely együttműködésen és interaktivitáson alapuló jegyzetelési stratégiákkal növeli a termelékenységet, elősegítve a kritikus gondolkodást és a mélyebb megértést.

Elmagyarázzuk, hogyan használhatják a diákok a NotebookLM-et a kritikus gondolkodás, az ötletek felfedezése és a tanulás előmozdítása érdekében.

A hagyományos eszközöktől eltérően a NotebookLM virtuális kutatási asszisztensként működik, és a felhasználó által megadott jegyzetekre és forrásokra összpontosítva személyre szabott tudásbázist hoz létre.

Főbb jellemzők: Notebook útmutató : automatikus összefoglalót és javasolt kérdéseket nyújt a feltöltött dokumentumokhoz Interaktív kérdés-válasz : lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes nyelven tegyenek fel kérdéseket, és hivatkozásokkal ellátott válaszokat kapjanak Pinboard : fontos részleteket és jegyzeteket ment el, hogy azok könnyen elérhetők legyenek Podcast-készítés : személyre szabott podcastokat hoz létre, amelyek a dokumentumok legfontosabb pontjait tárgyalják Strukturált formátumok : segít a kutatásokat gyakran ismételt kérdések, tanulási útmutatók és egyebek formájában rendszerezni

A NotebookLM kísérleti fázisában ingyenes, így diákok és kutatók számára is elérhető.

A NotebookLM egyszerűsíti a szervezést és javítja az elemzést egy gyors referencia tudásbázis létrehozásával. Emellett ösztönzi a kreativitást és időt takarít meg az automatizált feladatokkal.

A használatával kapcsolatos kihívások közé tartozik a mesterséges intelligenciára való túlzott támaszkodás, valamint az alkalmi technikai problémák és a összefoglalók pontosságával kapcsolatos kérdések.

Az alternatív lehetőségek, mint például a Bear és a Mendeley, különböző előnyökkel rendelkeznek, míg a ClickUp átfogó projektmenedzsment és jegyzetelési funkciókat kínál.

A ClickUp jegyzetelési és tudáskezelési szolgáltatásai között megtalálható a Docs és a Notepad a jegyzetek szervezéséhez, valamint a ClickUp Brain, amely AI-alapú betekintéssel növeli a termelékenységet.

A ClickUp egy alkalmazásban ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést, így egyszerűsítve a munkafolyamatokat és központosítva az információkat.

Mi az a NotebookLM?

A Google NotebookLM alkalmazás, amelyet eredetileg Project Tailwind néven ismertek, egy mesterséges intelligenciával működő alkalmazás, amely a Google PaLM 2 nyelvi modelljét használja.

Eredetileg diákok számára készült, de hamarosan kiderült, hogy szélesebb körű felhasználók számára is értékes eszköz. Most, NotebookLM néven, egyre szélesebb körben terjed.

A NotebookLM „LM” betűi a nyelvi modellt jelentik. Ez az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az AI-t saját jegyzeteikre és forrásaikra alapozzák.

Ezzel az AI tudását az Ön által megadott adatokra korlátozza, így egy személyre szabott asszisztenst hoz létre, amely ismeri az Ön által használt információkat.

Ez nem csak egy mesterséges intelligencia eszköz a diákok számára – gondoljon rá úgy, mint egy virtuális kutatási asszisztensre, amely az egész kutatási folyamatot segíti.

A NotebookLM alapvetően segít a kutatások szervezésében, az információk elemzésében és új ötletek kidolgozásában a megállapítások alapján. Úgy lett kialakítva, hogy hatékonyabbá és kreatívabbá tegye a munkamenetét.

A tipikus csevegőrobotokkal ellentétben ez a program a már meglévő jegyzetekre és forrásokra koncentrál. Virtuális munkatársként működik, elemzi a szöveget, hogy mélyebb megértést nyújtson a releváns tananyagról.

Összefoglalja a legfontosabb pontokat, elmagyarázza a bonyolult fogalmakat, és még abban is segít, hogy ötleteket gyűjtsön a különböző kutatások közötti kapcsolatokról, és kapcsolódó ötleteket javasoljon.

A NotebookLM legfontosabb funkciói

A NotebookLM számos hasznos funkcióval rendelkezik, amelyek célja a tanulási élmény javítása. Íme egy rövid áttekintés:

1. Funkció #1: A Notebook útmutató

Amikor előadási jegyzeteket (vagy más dokumentumokat) tölt fel a NotebookLM-be, egy „Notebook Guide” nevű irányítópult fogadja. Ez az irányítópult minden olyan értékes eszközt tartalmaz, amelyre szüksége van a munkához.

Először a dokumentum automatikus összefoglalását láthatja. Emellett a feltöltött tartalom alapján személyre szabott kérdéseket is talál. Ha gyors áttekintést szeretne, a gombok segítségével létrehozhat olyan általános dokumentumokat, mint tartalomjegyzékek vagy tájékoztatók.

🧠Érdekesség: A NotebookLM felajánlja a felhasználóknak, hogy forrásanyagaik alapján személyre szabott podcastot készítsenek. Erről itt beszélünk 🔜

2. 2. funkció: Kérdések feltevése

A NotebookLM egyik legizgalmasabb funkciója, hogy természetes nyelvű kérdésekre tud válaszolni a dokumentumaival kapcsolatban.

Háromféle módon tehet fel kérdéseket.

Válasszon egyet a képernyő jobb oldalán található javasolt kérdések közül, vagy írja be saját kérdését az alsó sávba.

Vagy kattintson a bal alsó sarokban található „Csevegés megtekintése” gombra, és kezdjen el gépelni a csevegő felületen. Amikor kérdést tesz fel, a NotebookLM megválaszolja azt, és szürke ovális alakú számokkal jelöli a forrásokat.

Ha az egérmutatót ezekre a számokra helyezi, vagy rákattint, megjelenik a dokumentumban az a hely, ahol a válasz található.

3. 3. funkció: Pinboard

A NotebookLM tartalmaz egy „Pinboard” funkciót, amelynek segítségével fontos idézeteket, részleteket vagy szövegeket menthet el kutatásaiból. Könnyedén beillesztheti a legfontosabb információkat, vagy hozzáadhatja saját jegyzeteit.

Ez segít nyomon követni a fontos részleteket és meglátni a kutatás különböző részeinek összefüggéseit. Olyan, mintha egy személyes, rendezett referencia táblád lenne, amelyhez gyorsan hozzáférhetsz.

4. 4. funkció: Podcast-készítés

A NotebookLM egyik kiemelkedő funkciója a személyre szabott podcastok létrehozásának lehetősége. Ez nem csak egy egyszerű szöveg-beszéd szoftver. Valójában két AI-hang között generál egy beszélgetést, amelyben a dokumentum legfontosabb pontjait vitatják meg.

Képzelje el úgy, mintha egy podcastot hallgatna, amely elmélyül a feltöltött tartalmában. A hangok természetesek és meglepően érzelmesek.

A „Generate” (Létrehozás) gombra kattintva podcastot hozhat létre az Audio Overview (Audio áttekintés) alatt. Néhány percen belül 6–15 perces (vagy néha akár 30 perces) beszélgetést kap.

A podcast nem minden részletet tárgyal, hanem a dokumentum legfontosabb részeire koncentrál.

Bár ez a funkció még fejlesztési fázisban van (mint például a véletlenszerű személyes anekdoták vagy a hamis reklámszünetek), gyorsan fejlődik, és szórakoztató, vonzó módot kínál a tartalom áttekintésére.

5. 5. funkció: Strukturált formátumok

A NotebookLM kiválóan alkalmas arra is, hogy segítse Önt kutatásainak strukturált formátumba rendezésében. Akár gyakran ismételt kérdésekre, tanulási útmutatóra, tartalomjegyzékre vagy idővonalra van szüksége, a Notebook Guide segítségével könnyedén rendszerezheti jegyzetét.

Előre beállított gombok közül választhat, amelyek ezeket a formátumokat közvetlenül a jegyzetfüzetében hozzák létre, így könnyebben áttekintheti kutatásait és mindent rendezett formában tárolhat.

Ezekkel a funkciókkal a NotebookLM a kutatási folyamatot szervezett, interaktív és hatékony élménnyé varázsolja.

NotebookLM árak

A NotebookLM még kísérleti fázisban van, és ingyenesen elérhető.

Ez kiváló választás diákok, költségtudatos kutatók vagy bárki számára, aki érdeklődik az AI-alapú kutatási eszközök iránt.

Hogyan használhatja a NotebookLM-et diákként?

A tanfolyamok, feladatok és kutatások kezelése néha túlterhelő lehet a diákok számára. A NotebookLM mesterséges intelligenciával támogatott funkcióival felbecsülhetetlen értékű eszköz lehet az akadémiai élet szervezésében és a termelékenység növelésében.

Ez az eszköz megkönnyíti és javítja a munkáját, a tartalom összefoglalásától a tanulócsoportokkal való együttműködésig. Nézzünk meg néhány gyakorlati módszert a NotebookLM használatára!

Jegyzetek és tanulási anyagok rendszerezése

Az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a diákok szembesülnek, az, hogy tanulási anyagaikat szervezetten tartsák. A NotebookLM kutatáskezelő szoftverként működik, amely lehetővé teszi dokumentumok, jegyzetek és tankönyvek közvetlen feltöltését a platformra.

👀 Tudta? A NotebookLM a feltöltés után nem csak tárolja az anyagokat, hanem interaktív és hozzáférhető struktúrát is létrehoz számukra. Az eszköz automatikusan kategorizálja a dokumentumokat, indexeli őket a legfontosabb témák szerint, és relevanciájuk alapján még címkéket is hozzárendel a szakaszokhoz.

A beépített tudáskezelő rendszer segítségével könnyedén kereshet és találhat dokumentumokat vagy jegyzeteket kulcsszavak, dátumok vagy konkrét témák alapján, miközben a munkafolyamat tisztán és szervezetten marad.

Beágyazott mappákat is létrehozhat, hogy az anyagokat kurzusok vagy tantárgyak szerint kategorizálja, így biztosítva, hogy a jegyzetek logikusan legyenek csoportosítva.

Ez a funkció magában foglalja az egyes dokumentumok verziótörténetének nyomon követését. Ha folyamatosan szerkeszted és javítod az előadási jegyzeteket, a NotebookLM minden változatot elment, így könnyen visszatérhetsz egy korábbi verzióhoz, vagy nyomon követheted a megértésed fejlődését.

👀 Tudta? Kutatások kimutatták , hogy a klasszikus zene különösen javíthatja a kognitív teljesítményt és segíthet az információk jobb megőrzésében , mint a fehér zaj vagy a zene hiánya. Tehát legközelebb, amikor vizsgára készül, hallgasson klasszikus vagy ambient zenét, hogy javítsa koncentrációját!

Összefoglalja a tartalmat

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben: szöveget másoltunk a ChatGPT-be, és gyors összefoglalót kértünk. Ez egy hasznos eszköz, de az eredmények kissé eltérhetnek a valóságtól.

A ChatGPT néha eltér az eredeti tartalomtól, és máshonnan származó ötleteket kever bele. Minél tovább halad a beszélgetés, annál inkább eltér a témától.

Itt jön be a NotebookLM.

Amikor feltölted a dokumentumaidat – legyenek azok PDF-ek, Google Docs-fájlok vagy szövegfájlok – a NotebookLM folyamatosan a te anyagaidra koncentrál .

Az AI időt szán arra, hogy megértse a dokumentum konkrét tartalmát, és válaszait teljes mértékben arra alapozza.

Ez azt jelenti, hogy sokkal pontosabb és relevánsabb összefoglalásokat és betekintést kap. Biztos lehet benne, hogy a válaszok közvetlenül a feltöltött tananyagokból származnak, és nem valami általános tudásbázisból.

Testreszabhatja az összefoglalás hosszát, kiválaszthat egy rövid áttekintést vagy egy részletesebb kivonatot.

Ezenkívül a NotebookLM természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képességeit felhasználva azonosíthatja a különböző dokumentumok kritikus témáit. Ez lehetővé teszi, hogy gyorsan megértse a különböző olvasmányok főbb pontjait, és meghatározza, hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különböző források.

Például, ha egy adott elméletet tanulmányoz, a NotebookLM kiválaszthatja az összes releváns hivatkozást a különböző cikkekből, segítve Önt a tartalom összefoglalásában és a komplex fogalmak átfogó megértésében.

🧠 Érdekes tény: Az aktív tanulási technikák, mint például az önellenőrzés, az önmagyarázat és az összefoglalás, sokkal hatékonyabbak lehetnek, mint a passzív olvasás, például a jegyzetek újraolvasása és átírása.

Interaktív kérdés-válasz

Gyakran előfordulhat, hogy zavarba ejtenek bizonyos kifejezések, fogalmak vagy elképzelések. A NotebookLM segítségével intuitívabb módon dolgozhat a kutatási anyagokkal, mint a hagyományos jegyzetelési eszközökkel.

Természetes nyelvű kérdéseket írhat be, például „Mit jelent ez az elmélet?” vagy „Hogyan kapcsolódik ez X-hez?”, és az AI a feltöltött szöveg alapján konkrét válaszokkal reagál.

Az eszköz képes megjelölni, honnan származik a válasz, ami még hatékonyabbá teszi, átláthatóságot biztosít és segít az információk ellenőrzésében.

Minden válasz hivatkozási jelölőket tartalmaz (szürke ovális alakú kis számok), amelyekre rákattintva megtekintheti a hivatkozott dokumentum pontos részét.

Ez a funkció különösen hasznos kutatásigényes kurzusok vagy olyan esszék vagy dolgozatok írása esetén, amelyekhez konkrét forrásokból származó bizonyítékokra van szükség.

Ötletek és kutatások nyomon követése

Ha több feladatot vagy projektet kell egyszerre kezelni, elengedhetetlen a gondolatok nyomon követése és kezelése. A NotebookLM Pinboard funkciója lehetővé teszi szövegrészletek, idézetek vagy akár saját jegyzetek mentését, így könnyebben visszakereshetők a fontos információk.

Ez a szövegkivágó eszköz személyes kutatási asszisztensként működik, segítve Önt a fontos ötletek, adatok vagy inspirációk összegyűjtésében, amelyek egyébként figyelmen kívül maradnának.

Az egyes részleteket kulcsszavakkal is megjelölheti, hogy később könnyebben megtalálja őket. Ha például környezetvédelmi témájú dolgozatot ír, a különböző forrásokat olyan kifejezésekkel jelölheti meg, mint „klímaváltozás”, „fenntarthatóság” vagy „energiapolitika”.

A kutatások előrehaladtával ezek a címkék lehetővé teszik a releváns információk gyors visszakeresését és összekapcsolását.

🧠 Érdekesség: A NotebookLM mesterséges intelligenciája a mentett anyagok alapján javasol kapcsolódó anyagokat. Például, ha egy közgazdasági cikkből egy adott idézetet vagy részt ment el, a NotebookLM javasolhat a témához kapcsolódó cikkeket, folyóiratokat vagy tankönyveket. Ez egy összekapcsolt kutatási ökoszisztémát hoz létre, amely időt és energiát takarít meg, miközben mélyebb betekintést nyújt.

Együttműködés tanulócsoportokkal

A csoportos tanulási foglalkozások koordinálása kihívást jelenthet, különösen akkor, ha nagy mennyiségű anyaggal kell dolgozni. A NotebookLM együttműködési funkciói zökkenőmentes csapatmunkát tesznek lehetővé a diákok között, és központi platformot biztosítanak a csoportos kutatáshoz.

Megoszthatja feltöltött dokumentumait vagy összefoglalóit tanulótársaival, így mindenki valós időben hozzáférhet ugyanazokhoz az információkhoz. A változások és hozzájárulások nyomon követése még hatékonyabbá teszi ezt az együttműködési folyamatot.

Ha együtt dolgoznak egy projekten, a NotebookLM lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket fűzzenek a dokumentum egyes szakaszaihoz vagy a tisztázásra szoruló kérdésekhez. Ez egy közös tér, ahol ötleteket gyűjthetnek, megvitathatnak és finomíthatnak, miközben a beszélgetés szervezett marad.

A munkaterhelést is feloszthatja – konkrét tanulási szakaszokat vagy releváns forrásanyagokat rendelhet a különböző csoporttagokhoz – anélkül, hogy aggódnia kellene a félreértések vagy a munkák átfedése miatt.

Személyre szabott tanulási tervek

Gyakran nehéz olyan tanulási ütemtervet készíteni, amely az Ön számára megfelelő, de a NotebookLM segítségével kézben tarthatja tanulmányi ütemtervét.

A platform lehetővé teszi, hogy feltöltsd a tananyagot, a feladatokat és a vizsgaidőpontokat, majd mesterséges intelligenciájának segítségével személyre szabott tanulási tervet készít a céljaid alapján.

A rendszer a feladatok fontosságát sürgősségük alapján rangsorolja, tanulási blokkokat javasol az egyes tantárgyakhoz, és még arra is figyelmeztet, hogy rendszeresen ismételje át a legfontosabb pontokat.

A tanfolyamok terhelésének és a határidőknek az integrálásával a NotebookLM biztosítja, hogy szervezett maradjon anélkül, hogy mindent manuálisan kellene kezelnie.

Ezenkívül az AI alkalmazkodik az Ön előrehaladásához: amint befejezi a feladatokat vagy a tanulási blokkokat, automatikusan frissíti a tervét, valós idejű kiigazításokat végezve, hogy Ön a terv szerint haladjon.

Készüljön fel a tesztekre és vizsgákra

A vizsgákra való felkészülés során a NotebookLM strukturált formázási eszközei jól jöhetnek. Készíthet tanulási útmutatókat, kártyákat vagy akár idővonalakat közvetlenül a jegyzetekből, így hatékonyabban szervezheti a felkészülést.

Az eszköz segít a komplex témákat kezelhető tanulási szakaszokra bontani, így biztosítva, hogy a legfontosabb területekre koncentrálhass.

Például, ha történelem vizsgára készül, a NotebookLM automatikusan létrehozhat egy idővonalat a jegyzetekből a legfontosabb eseményekről. Ezt felhasználhatja a történelmi folyamatok vizualizálására, így könnyebben megjegyezheti és áttekintheti a tényeket.

Ezenkívül az AI a tanulási anyag alapján gyakran ismételt kérdéseket generál, amelyek segítségével önmagát tesztelheti a legfontosabb fogalmakból.

A NotebookLM személyre szabott tanulási stratégiákat kínál és a jegyzeteket strukturált formátumba rendezi, így hatékony tanulási segédeszközzé válik, amely megváltoztatja a vizsgákra és tesztekre való felkészülés módját.

A NotebookLM használatának előnyei a diákok számára

A NotebookLM számos fontos előnnyel jár, amelyekkel hatékonyabbá teheti kutatási és jegyzetelési tevékenységét. A főbb előnyök a következők:

Egyszerűsített szervezés: Tartsd az összes jegyzetedet, PDF-fájlodat és egyéb anyagodat egy helyen. Az AI kivonja a legfontosabb pontokat, így gyorsan eljutsz a lényeghez.

Jobb elemzés: Tegyen fel mélyebb kérdéseket, és fedezze fel a témák közötti összefüggéseket. Ez segít felismerni a tanulmányai során a mintákat és a legfontosabb témákat.

Gyors referencia tudásbázis: Ahogy egyre több dokumentumot tölt fel, a NotebookLM személyre szabott tudásbázist épít fel. Egyszerűen megkérheti az AI-t, hogy keresse meg a szükséges információt, és másodpercek alatt hozzáférhet az adatokhoz.

Kreativitásnövelés: Segítségre van szüksége ötleteléshez vagy vázlatkészítéshez? A NotebookLM összefoglalókat és ötleteket generál, amelyek beindíthatják kreativitását, és segítenek a feladatok gyorsabb elvégzésében.

Időmegtakarítás: Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például a hivatkozások kezelése vagy a tartalom összefoglalása. Így több idő marad a kritikus gondolkodásra és az anyag megértésére.

Valós idejű betekintés és javaslatok: Amint jegyzeteket készít vagy kutatást végez, a NotebookLM mesterséges intelligenciája hasznos tanácsokat ad a következő lépésekkel kapcsolatban – függetlenül attól, hogy egy adott témával kapcsolatos pontosításra van szüksége, vagy új szempontokat keres.

👀 Tudta ezt? Az élet első néhány évében az agy másodpercenként 1 millió új idegkapcsolatot alakít ki. Ez a folyamatos átalakulás segít megtanulni mindent, a nyelvtől a komplex problémamegoldásig. Ezt neuroplaszticitásnak nevezik – az agy alkalmazkodási és változási képességének.

A NotebookLM-et használó diákok gyakori problémái

Bár a NotebookLM kiváló funkciókat kínál, a diákok néhány kihívással szembesülhetnek. Ezek megértése segíthet abban, hogy hatékonyabban használja az eszközt:

Tanulási görbe: Mint minden új eszköznél, itt is van egy kis tanulási görbe. Néhány diáknak időbe telhet, mire rájön, hogyan töltse fel és szervezze meg hatékonyan anyagaikat, különösen, ha nem ismerik az AI-alapú eszközöket.

Kontextus megértése: Bár a NotebookLM kiválóan képes kivonni a legfontosabb pontokat, nagyon specifikus vagy összetett tartalmak esetén nehézségekbe ütközhet. Például niche témák esetében az AI nem mindig képes megragadni a kívánt mélységet vagy árnyalatokat.

Túlzott támaszkodás az AI-ra: Ha túlzottan támaszkodsz az AI által generált összefoglalókra, az ahhoz vezethet, hogy lustává válsz a tartalom önálló megértésében. Könnyű hagyni, hogy a szerszám végezze el a munkát, de ez gátolhatja a képességedet, hogy mélyen elmélyülj az anyagban.

Technikai problémák: Bár a NotebookLM általában megbízható, alkalmanként technikai problémák merülhetnek fel, például dokumentumfeltöltési problémák vagy az AI válaszainak következetlensége.

Az összefoglalások pontossága: Bár az AI képes összefoglalni a szöveget, előfordulhat, hogy néhány fontos részletet kihagy, vagy a bonyolult gondolatokat leegyszerűsítve értelmezi. Fontos, hogy ellenőrizzük a munkáját, különösen a feladatok vagy vizsgák esetében.

Ne feledje ezeket a problémákat, és ne habozzon kombinálni a NotebookLM funkcióit saját elemzésével a maximális hatékonyság érdekében!

Bár a NotebookLM egy remek eszköz, más alternatívák – köztük olyan népszerű eszközök, mint a OneNote – is segíthetnek a jegyzetelés és a kutatás terén.

📌 Például a Bear egy minimalista jegyzetelő alkalmazás, amely segít a gyors ötletek rögzítésében vagy részletes esszék megírásában. Nem támaszkodik annyira az AI-ra, mint a NotebookLM, de egyszerű, szervezett felépítéséről ismert.

A Bear kiváló választás azoknak a diákoknak, akiknek egyszerű módszert keresnek a jegyzetek kategorizálására, a teendőlisták kezelésére és vázlatok készítésére.

📌 Hasonlóképpen, a Mendeley is kiváló választás azoknak a diákoknak, akiknek referenciakezelésre specializálódott eszközre van szükségük. Noha nem kínál ugyanolyan szintű AI-alapú betekintést, mint a NotebookLM, kiválóan alkalmas kutatási cikkek kezelésére és tudományos referenciák nyomon követésére.

Ha azonban egy all-in-one AI eszközt keres az íráshoz és a jegyzeteléshez, akkor a ClickUp mindenképpen megér egy próbát.

Tárolja jegyzetét, referenciaanyagait és tanulási anyagait közvetlenül a ClickUp Docs-ban, hogy könnyen hozzáférhessen azokhoz.

A tartalmak és a tanulási anyagok sok platformon szétszórva könnyen csökkenhet a termelékenység. Itt jön jól a ClickUp diákoknak készült projektmenedzsment szoftvere.

A ClickUp a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé. Ma már több mint kétmillió csapat támaszkodik a ClickUp-ra a munkafolyamatok racionalizálása, a tudás központosítása és a zavaró tényezők kiküszöbölése érdekében. Az eredmény? Gyorsabb munka, hatékonyabb együttműködés és a szervezeti termelékenység jelentős növekedése.

De mi teszi a ClickUp-ot az egyik legjobb AI jegyzetelő alkalmazássá a diákok számára? A ClickUp több száz felhasználóbarát funkciója közül javasoljuk, hogy kezdje ezekkel a három (teljesen ingyenes!) jegyzetelési és információkezelési funkcióval: Docs, ClickUp Brain és Notepad!

ClickUp Docs

A ClickUp Docs egy helyen rendezi a jegyzeteket, feladatokat és tanulási anyagokat. A ClickUp Relationships funkciójával könnyedén összekapcsolhat mindent, ez a praktikus funkció zökkenőmentesen összeköti a munkáit.

A Docs alkalmazásban aktiválhatja a Fókusz mód funkciót is, amely segít koncentrálni egy-egy szövegrészletre, ami ideális a mélyreható tanuláshoz.

Ha szereti személyre szabni tanulási anyagait, könnyedén hozzáadhat egy egyedi borítóképeket asztali számítógépéről, az Unsplash-ről vagy a galériából.

A szálba rendezett válaszok segítségével közvetlenül a jegyzetekbe rendelhet cselekvési elemeket, így biztosítva, hogy egyetlen feladat se vesszen el.

Használja a kész ClickUp sablonokat egy strukturált digitális könyvtár létrehozásához az információk szervezése érdekében.

A ClickUp segítségével könnyedén áttekintheted a dokumentum egészében található kapcsolatokat és visszautaló linkeket, így hatékonyabban követheted nyomon az ötleteket és koncepciókat.

Végül, az oldalsávról elérhetők a jegyzetkészítési sablonok, beleértve a ClickUp tudásbázis sablont is, amelyek segítségével gyorsan rendszerezheti tanulási anyagait és jegyzetét.

🧠 Érdekesség: A Pomodoro-technika egy időgazdálkodási módszer, amely 25 perces koncentrált munkavégzést és azt követő rövid szüneteket tartalmaz. Segít fenntartani a koncentrációt és megelőzni a kiégést, így kiválóan alkalmas arra, hogy hosszú tanulási időszakok alatt is megőrizze a figyelmet.

ClickUp Brain

Ébressze fel kreativitását a ClickUp Brain virtuális brainstorming-társával!

Ha szeretnéd fokozni tanulmányi teljesítményedet, a ClickUp Brain a megoldás. Ez az AI-alapú kutatási és jegyzetelési eszköz egyszerűsíti a munkafolyamatokat, rendszerezi az információkat, és támogatja a kreatív és tanulmányi feladatokat – mindezt egyetlen platformon.

Tekintse úgy, mint egy digitális asszisztenst, amely a diákok igényeire van szabva.

A ClickUp Brain a következő tulajdonságokkal tűnik ki:

Web Clipper a ClickUp Chrome kiterjesztés : Gyűjtsön könnyedén kutatási anyagokat úgy, hogy közvetlenül a weboldalakról kivágja a tartalmakat, és egyetlen kattintással elmenti és rendszerezi a projektekhez szükséges részleteket. Gyűjtsön könnyedén kutatási anyagokat úgy, hogy közvetlenül a weboldalakról kivágja a tartalmakat, és egyetlen kattintással elmenti és rendszerezi a projektekhez szükséges részleteket.

A Chrome-bővítmény segítségével mentse a weboldalakat közvetlenül a ClickUp Feladatok vagy Dokumentumok mappájába, hogy később gyorsan visszatérhessen hozzájuk.

Összefoglalók az egyszerűsített kutatáshoz: Végtelen jegyzetekkel küzd? Használja a ClickUp Brain alkalmazást a tömör kutatási összefoglalók automatikus generálásához. Az AI Knowledge Manager és Végtelen jegyzetekkel küzd? Használja a ClickUp Brain alkalmazást a tömör kutatási összefoglalók automatikus generálásához. Az AI Knowledge Manager és az AI Custom Fields funkciók segítségével azonnal hozzáférhet ezekhez az összefoglalókhoz.

Szerezzen be projektösszefoglalókat és frissítéseket a ClickUp Brain segítségével

ClickUp AI Writer az akadémiai kiválóságért : Írjon esszéket, projektdokumentációkat, vagy foglalja össze a hosszú tankönyveket Írjon esszéket, projektdokumentációkat, vagy foglalja össze a hosszú tankönyveket testreszabható AI-utasítások segítségével. Finomhangolhatja a tartalmat az igényeinek megfelelően, vagy újbóli utasítást adhat az AI-nek egy még jobb vázlat elkészítéséhez.

A ClickUp Brain segítségével könnyedén készíthet tartalmat bármilyen témában.

Hatékony szerkesztőeszközök: Finomítsa munkáját könnyedén az AI-vezérelt nyelvtani ellenőrzéssel, nyelvi fordítással, hangnem-beállítással és hosszúság-testreszabással. Akár esszét, akár prezentációt készít, a ClickUp Brain a szerkesztéshez szükséges társ.

Finomítsa kutatási dolgozatait a ClickUp Brain segítségével a nyelvtan, a hangnem, a hosszúság és egyéb tényezők módosításával.

A kutatások szervezésétől a kifinomult beadandók elkészítéséig a ClickUp Brain több mint egy eszköz – az Ön tanulmányi segédje.

Fedezze fel a ClickUp Brain és a ClickUp Connected AI alkalmazásokat is, és nézze meg, hogyan javíthatják tanulási élményét!

Így kezdheted el:

Aktiválja a „Connected Search” ClickApp alkalmazást

Integrálja kedvenc eszközeit a zökkenőmentes hozzáférés érdekében

Használja a munkaterületén található „Ask AI” funkciót, hogy kérdéseket tegyen fel az összes integrált eszközzel kapcsolatban.

Itt a lehetőség, hogy kiaknázza AI-alapú funkcióink teljes potenciálját.

Nézze meg ezt a rövid összefoglaló videót, hogy többet tudjon meg a ClickUp Brain segítségével történő tudáskezelésről.

ClickUp jegyzettömb

A ClickUp Notepad segítségével gyorsan leírhatja ötleteit, jegyzeteket készíthet, vagy akár megtervezheti következő projektjét.

Könnyedén készíts jegyzeteket a ClickUp Notepad segítségével

Csak annyit kell tennie, hogy megnyit egy jegyzetet, és kiterjeszti azt a teljes képernyőre, így zavartalan írási felületet kap, amelyen koncentrálhat. Ezután nyomon követheti az előrehaladását a jegyzet előzményeiben a változások megtekintésével és visszaállításával, így biztosítva, hogy soha ne veszítsen el egyetlen fontos részletet sem.

Amikor eljön az ideje a munkád szervezésének, a ClickUp segítségével jegyzeteket nyomtathatsz vizuálisan vonzó formátumban. A keresőfunkció megkönnyíti a jegyzetekben szereplő kulcsszavak megtalálását, így időt takaríthatsz meg, amikor konkrét információkat keresel.

Ezenkívül a /Slash parancsok segítségével javíthatja jegyzeteit, amelyek gazdag szerkesztési lehetőségeket kínálnak, hogy a tartalmat pontosan úgy formázhassa, ahogyan szeretné.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható 7 dollárért.

Válassza ki a megfelelő AI eszközt a jobb jegyzetelési élmény érdekében

Az AI fejlődésével átalakul a diákok és tanulók kutatási, jegyzetelési és akár kreativitási megközelítése is. A találkozók jegyzetének rendszerezésétől a komplex kutatások elemzéséig az AI eszközök személyre szabottabbá, előrejelzőbbé és hozzáférhetőbbé teszik a tanulást.

Az egyik eszköz, amely ezt a változást vezeti, a NotebookLM, amely ötvözi az AI-alapú betekintést, az egyszerű dokumentumösszefoglalásokat és még a podcast-stílusú audio áttekintéseket is.

A NotebookLM azonban hatékony funkciói ellenére még kísérleti stádiumban van, és néha nehezen boldogul a komplex vagy nagyon technikai lekérdezésekkel.

A tanulási rutin további egyszerűsítése érdekében a ClickUp a jegyzetelésen túlmutató, AI-alapú funkciókat is kínál. A feladatok szervezésére, a projektek kezelésére és a határidők nyomon követésére szolgáló eszközökkel a ClickUp segít Önnek mindenben naprakész maradni.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel jegyzetek teljes potenciálját!