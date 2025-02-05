10 OneDrive alternatív lehetőség a felhőalapú tároláshoz 2025-ben

Biztonságos felhőalapú tárolót keres az együttműködéshez, fontos fájlok megosztásához vagy munkájának biztonsági mentéséhez?

A Microsoft OneDrive népszerű, könnyű hozzáférést és zökkenőmentes integrációt kínál a Microsoft 365-tel.

A OneDrive felhasználói azonban gyakran fejezik ki aggodalmukat az adatvédelem és a fejlett biztonsági funkciók, például a nulla tudású titkosítás hiánya miatt. Sokan panaszkodnak a lassú szinkronizálási sebességre, a korlátozott ingyenes tárhelyre, a harmadik féltől származó alkalmazások integrációjára, sőt, a bonyolult fájlmegosztási engedélyekre is.

Ha Ön is szembesült ezekkel a kihívásokkal, itt az ideje, hogy felfedezze a legjobb alternatívákat.

A jó hír? Számos kiváló lehetőség kínál biztonságos tárolást, gyorsabb teljesítményt, valamint rugalmasabb és átfogóbb biztonsági funkciókat.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb OneDrive alternatívát, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelő megoldást.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a legjobb OneDrive alternatívákról: iCloud Drive: Legalkalmasabb személyes fájlok tárolására és szinkronizálására

ClickUp: A legjobb a zökkenőmentes együttműködéshez és a központosított fájlkezeléshez A legjobb a zökkenőmentes együttműködéshez és a központosított fájlkezeléshez

Nextcloud: A legjobb önállóan üzemeltetett magánfelhő-tároláshoz

Dropbox: A legjobb csapatmunkához és visszajelzésekhez

Google Drive: A legjobb dokumentumok tárolásához, megosztásához és szerkesztéséhez

MEGA: A legjobb titkosított fájlok teljes adatvédelemmel történő megosztásához

pCloud: A legalkalmasabb érzékeny fájlok tárolására és megosztására

Sync.com: A legjobb adatbiztonsági megoldás titkosítással

Box: A legjobb fájltároláshoz és munkafolyamat-automatizáláshoz

ShareFile: A legjobb megoldás a biztonságos fájlmegosztáshoz és tároláshoz

Mit kell keresnie a OneDrive alternatíváiban?

Amikor a piacon a legjobb OneDrive alternatívát keresi, összpontosítson azokra a funkciókra, amelyek megfelelnek a tárolási, biztonsági és együttműködési igényeinek. Egy kiváló felhőalapú tárolási szolgáltató biztosítja a fájlok és dokumentumok biztonságos megosztását, a hatékony fájlkezelést és az egyszerű eszközintegrációt.

Íme néhány fontos funkció, amelyet érdemes előtérbe helyezni:

Végpontok közötti titkosítás : Válasszon egy biztonságos felhőalapú tárolási megoldást, amely robusztus titkosítással védi fájljait, és biztosítja, hogy csak Ön férhessen hozzá adataikhoz.

Nagy fájlok támogatása : Válasszon olyan : Válasszon olyan fájlmegosztó szoftvert , amely hatékonyan kezeli a nagy fájlok, képek és videók feltöltését és megosztását.

Biztonságos adatközpontok : Válasszon olyan szolgáltatásokat, amelyek magas szintű biztonsági szabványokkal és GDPR-kompatibilis adatközpontokkal rendelkeznek a fokozott adatvédelem érdekében.

Rugalmas csomagok : Válasszon olyan felhőalapú tárolási szolgáltatót, amely különböző ingyenes csomagokat, egyszeri fizetési lehetőségeket vagy költséghatékony megoldásokat kínál a változó tárolási igényekhez.

Készülékek közötti kompatibilitás : Keress olyan megoldást, amely zökkenőmentesen integrálható Windows, Apple-készülékek és böngészők platformjaira, hogy zavartalanul hozzáférhess az adatokhoz.

Jelszóval védett linkek : Ossza meg fájljait biztonságosan olyan linkekkel, amelyek lejárnak és jelszóval vannak védve a nagyobb ellenőrzés érdekében.

Tárolóhely opciók : Válasszon olyan szolgáltatót, amely bőséges ingyenes felhőalapú tárhelyet és a növekvő igényekhez igazodó skálázható opciókat kínál.

Együttműködési eszközök: Válasszon olyan : Válasszon olyan felhőalapú együttműködési eszközt , amely olyan funkciókkal javítja a csapatmunkát, mint a megosztott mappák, a valós idejű frissítések és az egyszerű fájlmegosztási lehetőségek.

A 10 legjobb OneDrive alternatíva, amit érdemes megnézni

Fedezze fel a 10 legjobb OneDrive alternatívát, amelyek megbízható tárolási lehetőségeket, villámgyors szinkronizálást, versenyképes árakat, felhasználóbarát felületet, zökkenőmentes együttműködést és hatékony termelékenységi funkciókat kínálnak:

1. ClickUp (A legjobb a zökkenőmentes együttműködéshez és a központosított fájlkezeléshez)

Ha a OneDrive hatékony alternatíváját keresi, amely feladatkezelést, dokumentumok közös szerkesztését és tudásbázis-integrációt is magában foglal, akkor érdemes megismerkednie a ClickUp szolgáltatással.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy felhőalapú tárolót használjon a ClickUp-on kívüli fájlok csatolásához a feladatokhoz. Integrálhatja a népszerű felhőalapú tárolási szolgáltatásokat, mint például a OneDrive, a Google Drive, a Dropbox és mások. Ez lehetővé teszi, hogy fájlokat közvetlenül csatoljon feladatokhoz, megjegyzésekhez és dokumentumokhoz, biztosítva ezzel a zökkenőmentes együttműködést.

Egyszerűsítse a dokumentumkezelést a ClickUp Docs segítségével

További információk Készíts és rendszerezz dokumentumokat, és szerkeszd őket valós időben a csapattársaiddal a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével dokumentumokat hozhat létre, tárolhat és együttműködhet rajtuk a munkaterületén belül. Tökéletes wikik létrehozásához, jelentések megírásához vagy projektfrissítések megosztásához. A dokumentumokat beágyazott oldalakkal szervezheti, sablonokat használhat a munkafolyamatok egységesítéséhez, és hozzáférési engedélyek beállításával biztonságosan megoszthatja a fájlokat.

Közösen kell kidolgozni egy projekt ütemtervet? Semmi gond! A valós idejű szerkesztésnek köszönhetően mindenki hozzájárulhat, megjelölheti csapattársait, sőt, a dokumentum egyes részeit azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja.

A Docs Hub funkció még nagyobb szervezettséget biztosít. Az erőforrások kategorizálásával és szűrők használatával gyorsan megtalálhat bármit, a találkozói jegyzetektől a projektirányelvekig. Ez teszi a ClickUp Docs-ot tökéletes eszközzé a tudásbázisok kezeléséhez vagy a fontos dokumentumok tárolásához.

A ClickUp Connected Search segítségével másodpercek alatt megtalálhat bármit

További információk Keressen bármit – dokumentumokat, mappákat, feladatokat, beszélgetéseket – a ClickUp munkaterületén belül és azon túl a ClickUp Connected Search segítségével.

Soha nem vesztegette az idejét végtelen mappák vagy alkalmazások között való keresgéléssel?

A ClickUp Connected Search megoldja ezt a problémát. Több mint 20 népszerű eszközzel kapcsolódik össze, például a Google Drive-val, a Gmail-lel, a Slackkel, a Dropboxszal, a OneDrive-val és még sok mással, így egyetlen kereséssel pontosan megtalálhatja, amire szüksége van – nincs szükség alkalmazások vagy webhelyek közötti váltogatásra.

Tegyük fel, hogy egy Dropboxban tárolt tervezési fájlt vagy egy Slacken zajló brainstorming beszélgetést keres. Ahelyett, hogy több alkalmazást is megnyitna, írja be a ClickUp keresősávjába, és azonnal megkapja a szükséges fájlt, feladatot vagy e-mailt.

Szeretne még egy szinttel feljebb lépni? Integrálja tudásbázisát a ClickUp-pal. Például kapcsolja össze az onboarding anyagokat, mint például a képzési útmutatókat vagy a csapatfolyamatokat, közvetlenül a ClickUp kapcsolódó feladataival.

Ez időt takarít meg, segít az új munkatársaknak a koncentrációban, elősegíti az együttműködést és biztosítja a zökkenőmentes munkafolyamatokat.

Forradalmasítsa munkafolyamatainak kezelését a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő neurális hálózat, amely összeköti a feladatokat, dokumentumokat, embereket és vállalatod teljes tudásbázisát. Nem csak információkat tárol, hanem azonnali válaszokat ad a munkáddal kapcsolatos kérdéseidre, legyen szó feladatokról, projektekről vagy munkatársakról.

Próbáld ki ingyen a ClickUp Brain szolgáltatást! A ClickUp Brain segítségével könnyedén összefoglalhatja dokumentumait, jegyzeteket, jelentéseket és beszélgetéseket.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a találkozók összefoglalásának készítése, e-mailek megírása és projektfrissítések generálása, a ClickUp Brain csökkenti a munkaterhelést, így Ön a fontosabb dolgokra koncentrálhat.

Mindenre egy helyen van szüksége? A ClickUp Connect Search funkcióhoz hasonlóan ez az AI-asszisztens is automatikusan integrálódik olyan alkalmazásokkal, mint a Google Drive, a GitHub és a Salesforce, hogy központosítsa a munkafolyamatát.

A ClickUp legjobb funkciói

Kereshet feladatok, fájlok és dokumentumok között több eszközön, többek között a Google Drive-on, a Slack-en és a Dropbox-on a ClickUp Connected Search segítségével.

Integrálja kedvenc eszközeivel, hogy egységes munkaterületet hozzon létre a ClickUp Integrations segítségével.

Tárolja, rendszerezze és egyesítse a dokumentumokat egy helyen, majd szerkessze őket együttműködésben a ClickUp Docs segítségével.

Írj AI segítségével, foglald össze és automatizáld a feladatokat, készíts értekezletjegyzeteket, gyűjts ötleteket vagy fogalmazz meg e-maileket könnyedén a ClickUp Brain segítségével.

Dolgozzon együtt csapatokkal, és kommunikáljon velük közvetlenül a feladatokban és projektekben a ClickUp Chat View segítségével.

Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat hatékonyan, bontsa kisebb lépésekre a projekteket, és automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp korlátai

Bár a ClickUp számos eszközzel integrálható, ezek beállítása néha időigényes lehet, különösen komplex beállítások vagy kevésbé elterjedt eszközök esetén.

A ClickUp mobilalkalmazása nem biztos, hogy a desktop verzióban elérhető összes funkciót kínálja.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkatársonként.

Felhőalapú tárolás: Az : Az Unlimited csomagban és a magasabb szintű csomagokban elérhető.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A G2 egyik értékelése szerint:

A Clickup számunkra a legegyszerűbb és legkönnyebben beállítható projektmenedzsment eszköz. A feladatok nyomon követése rendkívül egyszerű, sok apró részletet is figyelembe véve. A csapatokkal való megosztás és új tagok meghívása a táblára és a feladatokhoz való együttműködésre rendkívül egyszerű. Harmadik féltől származó eszközökkel való integráció is lehetséges, számos alkalmazás áll rendelkezésre. A Datadog és a Clickup integrációi nagy segítséget nyújtanak a Clickupban az olyan eseményekhez kapcsolódó incidensfeladatok létrehozásában, amelyekkel foglalkozni kell, és a csapat ezután megkezdheti az incidensek kezelését. Az ügyfélszolgálat nagyon segítőkész. Ez volt a leggyakrabban használt eszköz a projektünk során.

A Clickup számunkra a legegyszerűbb és legkönnyebben beállítható projektmenedzsment eszköz. A feladatok nyomon követése rendkívül egyszerű, sok apró részletet is figyelembe véve. A csapatokkal való megosztás és új tagok meghívása a táblára és a feladatokhoz való együttműködésre rendkívül egyszerű. Harmadik féltől származó eszközökkel való integráció is lehetséges, számos alkalmazás áll rendelkezésre. A Datadog és a Clickup integrációi nagy segítséget nyújtanak a Clickupban az olyan eseményekhez kapcsolódó incidensfeladatok létrehozásában, amelyekkel foglalkozni kell, és a csapat ezután megkezdheti az incidensek kezelését. Az ügyfélszolgálat nagyon segítőkész. Ez volt a leggyakrabban használt eszköz a projektünk során.

2. Nextcloud (a legjobb önállóan üzemeltetett magánfelhő-tároláshoz)

A Nextcloud egy nyílt forráskódú megoldás azoknak a felhasználóknak, akik biztonságos felhőalapú tárolást és együttműködési funkciókat keresnek. Olyan funkciókat kínál, mint a fájlok szinkronizálása, titkosított tárolás és még sok más – mindez a saját szerverén. Ez azt jelenti, hogy Ön irányítja az adatait.

Jelentést szeretne megosztani vagy táblázatot szeretne közösen szerkeszteni? A Nextcloud segítségével könnyedén létrehozhat közös munkaterületeket, szinkronizálhat fájlokat különböző eszközök között, és zökkenőmentesen szerkesztheti a dokumentumokat a csapatával.

A Nextcloud legjobb funkciói

Ossza meg fájljait könnyedén, részletes jogosultságokkal a biztonságos együttműködés érdekében.

Bármikor hozzáférhet a fájlokhoz asztali, webes vagy mobil alkalmazások segítségével.

Növelje a biztonságot végpontok közötti titkosítással és kétfaktoros hitelesítéssel.

A Nextcloud korlátai

Korlátozott keresési lehetőségeket kínál, további bővítmények, például az Elasticsearch nélkül.

A felhasználók lassú betöltési időkről és gyakori összeomlásokról számoltak be a nagy forgalmú szervereken.

Nextcloud árak

Alap : 38,63 USD/év felhasználónként

Standard : 69,95 USD/év felhasználónként

Prémium : 103,03 USD/év/felhasználó

Ultimate: 200,93 USD/év felhasználónként

Nextcloud értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

A Capterra egyik értékelése szerint:

A telefonja fontos, de az azon található adatok még fontosabbak. Egyes termékek csak kis mennyiségű információt töltenek fel, de nem mentik el a szöveges üzeneteket, a hívásnaplókat és más fontos fájlokat. A 8 TB-os merevlemeznek köszönhetően csökkennek a más kereskedelmi felhőalapú szolgáltatások költségei, miközben az Ön adatai biztonságban maradnak.

A telefonja fontos, de az azon található adatok még fontosabbak. Egyes termékek csak kis mennyiségű információt töltenek fel, de nem mentik el a szöveges üzeneteket, a hívásnaplókat és más fontos fájlokat. A 8 TB-os merevlemeznek köszönhetően csökkennek a más kereskedelmi felhőalapú szolgáltatások költségei, miközben az Ön adatai biztonságban maradnak.

3. Dropbox (a legjobb csapatmunkához és visszajelzésekhez)

a Dropboxon keresztül

A Dropbox segítségével a fájlok kezelése zökkenőmentessé válik, így biztonságosan tárolhatja, rendszerezheti és megoszthatja dokumentumait és fájljait. Integrálható a Google Workspace és a Microsoft 365 szolgáltatással, így zökkenőmentesen szerkesztheti és megoszthatja dokumentumait, valamint azonnali visszajelzést kaphat a dokumentumokhoz fűzött megjegyzések révén.

A Dropbox Rewind és fájlverzió-előzmény funkciói megkönnyítik a fontos fájlok korábbi verzióinak helyreállítását vagy a törölt dokumentumok visszaállítását. Akár csapatprojektekkel, akár személyes fájlokkal foglalkozik, a Dropbox segít minden biztonságban és hozzáférhető állapotban tartani.

A Dropbox legjobb funkciói

Ossza meg fájljait könnyedén, részletes jogosultságokkal a biztonságos együttműködés érdekében.

Bármikor hozzáférhet a fájlokhoz asztali, webes vagy mobil alkalmazások segítségével.

Növelje a biztonságot végpontok közötti titkosítással és kétfaktoros hitelesítéssel.

A Dropbox korlátai

A ingyenes csomagban korlátozott verziótörténeti funkciókkal rendelkezik.

Ingyenes csomagja csak 2 GB-ot kínál, ami a gyakori felhasználók számára korlátozónak tűnhet.

A Dropbox árai

Alap: Ingyenes

Plusz: 11,99 USD/hó

Essentials : 19,99 USD/hó

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 27 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

4. Google Drive (a legjobb dokumentumok tárolásához, megosztásához és szerkesztéséhez)

A Google Drive kiváló OneDrive alternatíva, amely felhőalapú tárolást kínál, egyszerűsítve az egyének és csapatok együttműködését és szervezését. Akár dokumentumokat, képeket vagy videókat kezel, a Google Drive segítségével minden eszközről hozzáférhet a fájlokhoz és megoszthatja azokat, anélkül, hogy lemaradna valamiről.

A Google Workspace-be integrált Drive új szintre emeli az irodai csapatmunkát. Készítsen javaslatot a Docs-ban, számoljon a Sheets-ben, vagy készítsen prezentációt a Slides-ban – mindezt valós időben együttműködve csapattársaival.

A Google Drive legjobb funkciói

Szinkronizálja a fájlokat az eszközök között a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében útközben is.

A fejlett keresési és szűrési funkciók segítségével gyorsan megtalálhatja a fájlokat.

Csatlakozzon a Google Workspace eszközökhöz, például a Gmailhez és a Google Meethez, hogy egyszerűsítse feladatait.

A Google Drive korlátai

A feltölthető fájlok maximális mérete 5 TB.

A felhasználók naponta legfeljebb 750 GB-ot tölthetnek fel és másolhatnak.

A Google Drive árai

Business Starter: 6 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A G2 egyik értékelése szerint

A Google Drive a legjobb eszköz az együttműködéshez, és a legjobb benne, hogy minden böngészőben fut, bárhol és bármikor, anélkül, hogy bármilyen szoftvert kellene telepíteni.

A Google Drive a legjobb eszköz az együttműködéshez, és a legjobb benne, hogy minden böngészőben fut, bárhol és bármikor, anélkül, hogy bármilyen szoftvert kellene telepíteni.

Google Drive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 27 000 értékelés)

5. MEGA (A legjobb titkosított fájlok teljes adatvédelemmel történő megosztásához)

a MEGA- n keresztül

A MEGA biztonságot és végpontok közötti titkosítást biztosít azoknak, akiknek a biztonság a legfontosabb, így garantálva adatai magánjellegét. A fájlok eszközök közötti szinkronizálásától a jelszóval védett linkekkel történő megosztásig a MEGA mindenre gondoskodik.

A nagylelkű 20 GB-os ingyenes tárhellyel (bónuszokkal bővíthető) és akár 16 TB-ig terjedő fizetős csomagokkal a MEGA tökéletes választás azok számára, akiknek nagy tárhelyre van szükségük. Intuitív felülete felhasználóbarátvá teszi személyes és szakmai használatra egyaránt, akár dokumentumok biztonsági mentéséről, akár médiafájlok megosztásáról van szó.

A MEGA legjobb funkciói

Szinkronizálja zökkenőmentesen az adatokat az eszközök között a MEGA asztali és mobil alkalmazásokkal.

A véletlen törlések esetén a Tárhely funkcióval visszaállíthatja a törölt fájlokat.

Titkosítsa fájljait biztonságosan végpontok közötti titkosítással a magánélet védelme érdekében.

A MEGA korlátai

Az ingyenes MEGA felhasználók naponta körülbelül 5 GB adatot tölthetnek le.

A felhasználók nem szerkeszthetik a dokumentumokat közvetlenül az eszközben, hanem le kell tölteniük a fájlokat a módosítások elvégzéséhez.

MEGA árak

Ingyenes csomag

Pro I : 10,42 USD/hó

Pro II : 20,85 USD/hó

Pro III: 31,28 USD/hó

MEGA értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

6. pCloud (a legalkalmasabb érzékeny fájlok tárolására és megosztására)

a pCloud segítségével

A pCloud egy másik OneDrive alternatíva, amely lehetővé teszi a fájlok és mappák szervezését, valamint a dokumentumok tárolását, megosztását és az eszközök közötti zökkenőmentes együttműködést. Felhasználóbarát felülete és több eszközről való hozzáférése lehetővé teszi, hogy mindent kezeljen, a munkahelyi projektektől a személyes fotókig.

A biztonságos kliensoldali titkosítással a pCloud védi az érzékeny dokumentumokat és fájlokat. Funkciói, mint például a fájlverziók, segítenek nyomon követni a változásokat, míg a pCloud Drive lehetővé teszi, hogy helyet takarítson meg eszközén azáltal, hogy közvetlenül a felhőben érheti el a fájlokat.

A pCloud legjobb funkciói

Több eszközön is hozzáférhet fájljaihoz, külön díj fizetése nélkül.

Készítsen biztonsági másolatot a Facebook és Instagram platformokról származó fotókról és fájlokról.

Használja a pCloud Drive-ot virtuális merevlemezként a több tárhely érdekében.

A pCloud korlátai

A fájlok verziókezelése ingyenes felhasználók számára 15 napra korlátozódik.

Csak 10 GB ingyenes tárhelyet kínál.

A pCloud árai

Üzleti : 9,99 USD/hó

Business Pro: 19,98 USD/hó

pCloud értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (170+ értékelés)

A Capterra egyik értékelése szerint:

Eddig a pCloud-dal volt a legjobb tapasztalatunk, mivel nagyon hatékonyan kezeli vállalatunk adatait és biztosítja azok titkosságát. Előnyök: Nagy fájlok is feltölthetők a pCloud-ra, és multimédiás fájlokat is megnyithatunk benne, mivel a pCloud beépített multimédiás lejátszóval rendelkezik.

Eddig a pCloud-dal volt a legjobb tapasztalatunk, mivel nagyon hatékonyan kezeli vállalatunk adatait és biztosítja azok titkosságát. Előnyök: Nagy fájlok is feltölthetők a pCloud-ra, és multimédiás fájlokat is megnyithatunk benne, mivel a pCloud beépített multimédiás lejátszóval rendelkezik.

7. Sync. com (A legjobb adatbiztonsági titkosítással történő tároláshoz)

A magánélet védelmét előtérbe helyező, hatékony alternatívát keres a OneDrive-hoz? A Sync.com kiváló választás. A nulla tudású titkosításnak köszönhetően csak a saját fájljaihoz férhet hozzá, így tökéletes megoldás érzékeny adatok tárolására. Könnyedén tárolhat, szinkronizálhat és megoszthat fájlokat különböző eszközök között, miközben adatai biztonságban maradnak.

A Sync.com olyan funkciókkal, mint a fájlok verziókezelése, fejlett megosztási beállítások (jelszóval védett linkek és lejárati dátumok) és korlátlan fájlméret, egyszerűbbé teszi a feladatait.

A Sync.com legjobb funkciói

Ossza meg fájljait biztonságosan jelszóval védett linkek létrehozásával, lejárati dátumok és letöltési korlátok beállításával.

Hozzáférhet és visszaállíthatja fájljainak korábbi verzióit akár 365 napig.

Védje az érzékeny adatokat nulla tudású titkosítással, amelyhez csak Ön férhet hozzá.

A Sync.com korlátai

Nincs beépített funkciója a dokumentumok közvetlenül a platformon belüli szerkesztéséhez.

Az ingyenes verzió csak 5 GB tárhelyet kínál, ami nagy adatmennyiség esetén elégtelen lehet.

Sync.com árak

Személyes: 5 USD/hó

Solo Basic : 8 USD/hó

Solo Professional : 20 USD/hó

Teams Standard : 6 USD/hó felhasználónként

Teams+ Unlimited : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sync.com értékelések és vélemények

G2: 4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (40+ értékelés)

8. Box (A legjobb fájltároláshoz és munkafolyamat-automatizáláshoz)

A Box segítségével fájljait online tárolhatja, különböző eszközökön érheti el őket, és megosztott mappák és linkek segítségével zökkenőmentesen együttműködhet másokkal. Robusztus biztonsági funkciói, például a fejlett titkosítás és a jogosultság-vezérlés, védik adatait.

A Box segítségével biztonságosan megoszthatja a projektjelentést a csapatával, miközben ellenőrizheti, hogy ki tekintheti meg vagy szerkesztheti azt. Integrálhatja a Microsoft eszközökkel, például az Excel programmal, így közös szerkesztés nélkül is szerkesztheti a táblázatokat, anélkül, hogy számtalan e-mail mellékletet kellene elküldenie.

A Box legjobb funkciói

A Box Drive segítségével bármikor és bárhonnan hozzáférhet a fájlokhoz asztali számítógépen vagy az Android és iOS mobilalkalmazáson keresztül.

Fájlmegosztási és megjegyzésfunkciók segítségével valós időben együttműködhet a csapattagokkal.

Szinkronizálja az adatokat az eszközök között a naprakész hozzáférés érdekében, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el.

A Box korlátai

Ingyenes csomagja csak 10 GB-ot kínál, ami még személyes használatra sem feltétlenül elegendő.

A mobilalkalmazás gyakran összeomlik, és nem olyan intuitív és reagálóképes, mint a desktop verzió.

Box árak

Starter : 7 USD/hó

Personal Pro : 14 USD/hó

Üzleti: 20 USD/hó

Business Plus: 33 USD/hó

Vállalati: 47 USD/hó

Enterprise Plus: Egyedi árazás

Box értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 4900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 5500 értékelés)

A G2 egyik értékelése szerint:

A Box egy fantasztikus platform; tökéletes felhőalapú tárolásra, könnyen érthető felülettel rendelkezik, tiszta, és csak be kell jelentkeznem, hogy elmenthessem, amire szükségem van. Kiválóan alkalmas biztonsági mentésekhez, könnyen beállítható és használható. Ahogy cégünk növekszik, és egyre több ügyfelet, projektet és csapattagot veszünk fel, a platform alkalmazkodik a dokumentumok igényeihez. Az egyes mappákkal való szinkronizálás képessége egyszerűsíti a fájlok és dokumentumok tárolásának, visszakeresésének és megosztásának folyamatát. A jól előkészített és professzionális megjelenés minden vállalkozás számára előnyt jelent.

A Box egy fantasztikus platform; tökéletes felhőalapú tárolásra, könnyen érthető felülettel rendelkezik, tiszta, és csak be kell jelentkeznem, hogy elmenthessem, amire szükségem van. Kiválóan alkalmas biztonsági mentésekhez, könnyen beállítható és használható. Ahogy cégünk növekszik, és egyre több ügyfelet, projektet és csapattagot veszünk fel, a platform alkalmazkodik a dokumentumok igényeihez. Az egyes mappákkal való szinkronizálás képessége egyszerűsíti a fájlok és dokumentumok tárolásának, visszakeresésének és megosztásának folyamatát. A jól előkészített és professzionális megjelenés minden vállalkozás számára előnyt jelent.

9. ShareFile (A legjobb biztonságos fájlmegosztási és tárolási megoldásokhoz)

ShareFile -on keresztül

A ShareFile segítségével az adatvédelem és a csapatmunka kerül előtérbe. Bármilyen méretű fájlt biztonságosan feltölthet, tárolhat és megoszthat, mobil hozzáféréssel és erős biztonsági funkciókkal a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

Ezenkívül a ShareFile és olyan eszközök integrációja, mint a Microsoft Outlook, lehetővé teszi nagy méretű dokumentumok és fájlok közvetlen elküldését e-mailben. Ez segít a hagyományos e-mail mellékletek korlátai nélkül megosztani a jelentős méretű dokumentumokat.

A ShareFile legjobb funkciói

Ossza meg fájljait ügyfeleivel vagy kollégáival jelszóval védett linkek segítségével.

Szerezzen aláírásokat a szerződésekre közvetlenül a platformon belül, gyorsítva ezzel a jóváhagyási folyamatokat.

Hozzon létre márkás portálokat az ügyfelek számára, hogy könnyen hozzáférhessenek bizonyos fájlokhoz.

A ShareFile korlátai

Sok felhasználó számolt be késedelmes ügyfélszolgálati válaszokról, ami frusztrációt okozott.

A ShareFile megköveteli, hogy a nagy fájlokat tömörítsék vagy kisebb részekre bontsák a feltöltéshez.

ShareFile árak

Fejlett : 17,60 USD/hó/3 felhasználó

Prémium : 27,50 USD/hó/3 felhasználó

Ipari előny : 45,83 USD/hó/3 felhasználó

Virtuális adatterem : 75 USD/hó/5 felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

ShareFile értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

A G2 egyik értékelése szerint:

Imádom, hogy a ShareFile-t olyan sokan használják. A más csoportokkal és személyekkel való együttműködés a dokumentumok küldése és fogadása során gyerekjáték. Amikor adatokat mentek és töltök le, a kezdőképernyőm és az eszköz memóriája nem telik meg. Az adatok biztonságosan tárolódnak, és csak azok láthatják a velük megosztott dokumentumokat, akiket én engedélyezek. Imádom, hogy az összes adatom egy helyen van, ahol bármikor, bármilyen eszközről megtekinthetem őket.

Imádom, hogy a ShareFile-t olyan sokan használják. A más csoportokkal és személyekkel való együttműködés a dokumentumok küldése és fogadása során gyerekjáték. Amikor adatokat mentek és töltök le, a kezdőképernyőm és az eszköz memóriája nem telik meg. Az adatok biztonságosan tárolódnak, és csak azok láthatják a velük megosztott dokumentumokat, akiket én engedélyezek. Imádom, hogy az összes adatom egy helyen van, ahol bármikor, bármilyen eszközről megtekinthetem őket.

10. iCloud Drive (a legjobb személyes fájlok tárolásához és szinkronizálásához)

Ha Apple-eszközöket használ, és egyszerű módot keres a fájlok tárolására, szinkronizálására és megosztására, az iCloud Drive kiváló választás. Lehetővé teszi a fájlok megosztását egyszerűen egy link létrehozásával, amelyet megoszthat barátaival és kollégáival.

Az iCloud Drive segítségével dokumentumokat, fényképeket és videókat menthet, és iPhone, iPad, Mac vagy akár PC készülékén is hozzáférhet hozzájuk. Ha például Mac számítógépén dolgozik egy Keynote prezentáción, azt könnyedén folytathatja iPad készülékén.

Az iCloud Drive legjobb funkciói

Integrálja az Apple alkalmazásokkal, például a Fotókkal és a Jegyzetekkel, a zökkenőmentesebb munkafolyamat érdekében.

Hozzáférhet a fájlokhoz az iOS Fájlok alkalmazásából, ami kényelmes megoldás útközben is.

Engedélyezze a fejlett adatvédelmet a fokozott biztonság érdekében, és védje meg az érzékeny információkat.

Az iCloud Drive korlátai

Az új felhasználók csak 5 GB ingyenes felhőalapú tárhelyet kapnak, ami nem biztos, hogy elegendő több eszköz biztonsági mentéséhez.

Az iCloud Drive nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint a verziókezelés, ami megnehezíti a régi vagy törölt verziók helyreállítását.

iCloud Drive árak

50 GB : 0,99 USD/hó

200 GB : 2,99 USD/hó

2 TB : 9,99 USD/hó

6 TB : 29,99 USD/hó

12 TB: 59,99 USD/hó

iCloud Drive értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Központosítsa a dokumentumok szervezését és fokozza az együttműködést a ClickUp segítségével!

A megfelelő felhőalapú tárolás kulcsfontosságú a személyes fájlok vagy csapatprojektek szervezettségének és hatékonyságának megőrzéséhez. Biztosítja a biztonságos tárolást, a zökkenőmentes munkafolyamatokat és a könnyű megosztást – ami elengedhetetlen a hatékonysághoz.

Az ebben a listában szereplő OneDrive alternatívák olyan funkciókat kínálnak, mint a biztonságos fájlmegosztás, a népszerű eszközökkel való integráció, a közös szerkesztés és a fejlett keresési lehetőségek, amelyek egyszerűsítik a munkát és növelik a termelékenységet.

Ezek közül a ClickUp viszi el a pálmát, mint átfogó Google Drive alternatíva. Ötvözi a dokumentumkezelést, a csapatmunkát és az alkalmazásokkal való zökkenőmentes integrációt egy rugalmas platformban, amely alkalmazkodik a munkafolyamataihoz.

Készen állsz a munkád egyszerűsítésére és a szervezettség megőrzésére? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és tapasztald meg a következő szintű termelékenységet!