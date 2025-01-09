A 10 legjobb AI átirat-összefoglaló, amelyek 2025-ben a káoszt egyértelműséggé változtatják

A jegyzetek rögzítésében ugyan hasznosak, de órákon át kell böngésznie a hosszú szövegeket.

A jegyzetösszefoglaló AI megváltoztatta a játékszabályokat. Ez az eszköz nem csak leírja a jegyzeteket, hanem tömör összefoglalásokat is készít, így órányi beszélgetésből perceken belül hasznosítható információkat kap.

De itt van a bökkenő: nem minden eszköz egyforma. A megfelelő eszköz kiválasztása az, ami igazán varázslatos. 🔮

Vessünk egy pillantást a legfontosabb AI átírás-összefoglalókra, amelyeket mindenképpen ismernie kell.

Mit kell keresnie egy átírás-összefoglaló AI-ban?

A jegyzetösszefoglaló AI kiválasztásakor összpontosítson a termelékenységet növelő eszközökre. Íme a legfontosabb funkciók:

Testreszabható összefoglalás hossza: Az Ön igényeinek megfelelően állítsa be a részletesség szintjét, legyen szó gyors áttekintésről vagy részletes összefoglalásról.

Több formátum támogatása: Használjon találkozói átiratokat, YouTube-átiratokat és más fájltípusokat a rugalmasság érdekében.

Pontos AI összefoglaló generátor: Olyan összefoglalók készítése, amelyek megőrzik az eredeti kontextust anélkül, hogy a legfontosabb pontok elvesznének.

Integráció olyan platformokkal, mint a Google Meet és a Microsoft Teams: A találkozók automatikus összefoglalása közvetlenül a munkafolyamatában

Valós idejű átírás és összefoglalás: Készítsen hasznos összefoglalókat még a megbeszélés alatt!

Összefoglalási képesség több nyelven: Bővítse a használhatóságot globális csapatok számára

Exportálási lehetőségek népszerű eszközökbe, például a Google Docsba: Ossza meg zökkenőmentesen az értekezletek összefoglalóit

A megfelelő átírás-összefoglaló AI megtalálása jelentősen javíthatja a hatékonyságot, időt takaríthat meg, miközben hasznos információkat szolgáltat. Fedezzük fel a ma elérhető legjobb átírási eszközöket.

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú átírás-összefoglalókhoz)

A ClickUp egy olyan, munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely mesterséges intelligenciát integrál, hogy automatizálja a találkozók jegyzőkönyveinek, a projektfrissítéseknek és egyebeknek az összefoglalását.

A ClickUp Brain számos hatékony AI funkcióval egyszerűsíti a jegyzetek összefoglalását. A Brain segítségével könnyedén összefoglalhatja a találkozók jegyzetét, a projektfrissítéseket, a YouTube-videókat és a többnyelvű tartalmakat.

Lehetővé teszi egyedi összefoglalók készítését, feladatlisták létrehozását közvetlenül a kivont információkból, valamint a haladás automatikus frissítését – mindezt anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

További információk Központosítsa átiratokat, foglalja össze őket AI segítségével, és alakítsa át az ismereteket cselekvéssé – mindezt egy helyen, a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs, amely zökkenőmentesen integrálódik a Brain-nel, még jobbá teszi a dolgokat. Feltöltheti dokumentumait, találkozói jegyzetét vagy átiratát a ClickUp Docs-ba, és egy helyen kaphat összefoglalókat, feladatlistákat vagy frissítéseket.

Az egységes platformnak köszönhetően nem kell több alkalmazást egyszerre használnia, így az egész folyamat gyorsabb és intuitívabb, mint más eszközökkel.

A ClickUp legjobb funkciói

Gyorsan összefoglalhatja a megbeszélések jegyzőkönyveinek és a projektfrissítések legfontosabb pontjait.

A kivont információkat közvetlenül a ClickUp Docs-ban feladatlistákká alakíthatja.

Automatizálja a csapatértekezleteket és a haladásról szóló frissítéseket, hogy csökkentsék a manuális nyomon követést.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást az összefoglalók, feladatok és frissítések központi tárolására egy munkaterületen.

Összefoglalja a YouTube-videó linkeket, és hozzon létre többnyelvű tartalmakat a zökkenőmentes kommunikáció érdekében.

Rögzítse a valós idejű átiratokat és összefoglalókat a folyamatban lévő megbeszélések során

A ClickUp korlátai

Egyes fejlett AI funkciók csak fizetős csomagokkal érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp központi szerepet játszik a napi munkamenetemben, a projekttervezésben és a tudásbázisomban. Az összes információt egy helyre gyűjtve megoldotta az összes problémát, amellyel a szétszórt információk és az elfelejtett feladatok miatt szembesültem. A ClickUp-ot projektek, értekezletek jegyzőkönyveinek, felújítások és akár ingatlanbefektetések kezelésére is használom. A sablonok életmentők, különösen az ismétlődő feladatok esetében, és az új AI Brain segítségével könnyen kereshetek az összes dokumentumom között. Bármely vállalkozás számára – kicsinek vagy nagyvállalatnak – ez az eszköz elengedhetetlen.

💡 Profi tipp: Kerülje el a több alkalmazás közötti váltást azáltal, hogy olyan eszközöket választ, amelyek integrálhatók a meglévő platformjaival. Ezzel órákat takaríthat meg, és jegyzetét központosíthatja, valamint könnyen megoszthatja. Pontosan ez az, amiért a ClickUp kiemelkedik – ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi a jegyzetek összefoglalását, a megvalósítható feladatok generálását és a projektek kezelését egy egységes platformon belül.

2. Fireflies. ai (A legjobb a találkozói jegyzetek és AI-összefoglalók automatizálásához)

A folyamat automatizálásával a Fireflies. ai megszünteti a találkozók jegyzetelésének és összefoglalásának nehézségeit. AI-alapú Notetaker alkalmazása rögzíti, leírja és összefoglalja a Google Meet, Zoom és Microsoft Teams platformokon zajló beszélgetéseket.

Audio- vagy videofájlokat is feltölthet, és közvetlenül összefoglalókat készíthet. Az egyedülálló AI-szűrők egy kattintással megjeleníthetik a teendőket, kérdéseket és egyéb fontos pontokat, így a megbeszélések utáni áttekintés gyorsabbá és hatékonyabbá válik.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

AI-alapú összefoglalók készítése feltöltött audio- vagy videofájlokhoz másodpercek alatt

Az AI szűrők segítségével egyetlen kattintással azonosíthatja és kivonhatja a teendőket, feladatokat és a legfontosabb megbeszélési pontokat.

Ossza meg a találkozók összefoglalóját és összefoglalóit közvetlenül a csapatával a Slack, a Notion és az Asana segítségével, hogy mindenki naprakész legyen.

Fireflies. ai korlátai

Nem lehet élő beszélgetéseket közvetlenül számítógépre rögzíteni, ami korlátozza a rugalmasságot.

Fireflies. ai árak

Örökre ingyenes

Pro: 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (500+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A Fireflies. ai átalakította a megbeszéléseken való részvételemet: a szükséges rosszból termelékenységet növelő erőforrássá tette. A jegyzetek pontossága hihetetlen – mintha egy emberfeletti hallással rendelkező gyorsíró lenne mellettem. Az AI-alapú összefoglalók és a teendők kivonása forradalmi változást hoztak, olyan személyi asszisztensi élményt nyújtva, amely biztosítja, hogy semmi fontos ne maradjon ki.

➡️ További információ: Nehézséget okoz a hosszú bekezdések jelentésvesztés nélküli tömörítésére? Bízza az AI-ra a nehéz munkát. Olvassa el ezt az útmutatót a legjobb AI bekezdésösszefoglalókhoz, amelyek átalakíthatják írásait!

3. AssemblyAI (A legalkalmasabb a legmodernebb beszéd-AI-val fejlesztő fejlesztők számára)

via Assembly AI

Az AssemblyAI a piacon elérhető egyik legfejlettebb beszéd-szöveggé alakító API-t kínálja, amely tökéletes megoldás azoknak a fejlesztőknek és vállalkozásoknak, akik hangadatokat használnak innovatív, AI-alapú termékekhez.

A nagy pontosságú átírás olyan fejlett funkciókkal rendelkezik, mint a beszélő diarizáció, az érzelemelemzés, a kulcsszavak felismerése és a személyes adatok szerkesztése.

A fejlesztők az API segítségével összefoglalhatják, elemezhetik és javíthatják a hangadatokat, lehetővé téve olyan funkciók használatát, mint az automatikus fejezetek és a tartalom moderálása, így azok zökkenőmentesen integrálhatók új vagy meglévő munkafolyamatokba.

Az AssemblyAI legjobb funkciói

Magas pontosságú hang- és videofájlok átírása, több mint 93%-os átírási pontossággal.

Értelmezze az információkat érzelemelemzés, beszélő-naplózás és témafelismerés segítségével, hogy értelmes adatokat kapjon.

Zökkenőmentesen integrálható API-kkal az automatikus fejezetek, a személyes adatok szerkesztése és a fejlett beszédértés érdekében.

Az AssemblyAI korlátai

Bizonyos felhasználási esetekben a leírás pontosságának javítása érdekében enyhe beállítások szükségesek lehetnek.

AssemblyAI árak

Ingyenes

Fizetés használat alapján: 0,12 USD/óra áron

Egyedi: Egyedi árazás

AssemblyAI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

➡️ További információ: A hosszú videók újranézése a legfontosabb pontok kivonása érdekében időt és energiát emészthet fel. Egyszerűsítse a folyamatot olyan AI eszközökkel, amelyek könnyedén összefoglalják a videókat. Fedezze fel itt a legjobb AI videóösszefoglalókat, és nyerje vissza idejét!

4. Sembly AI (A legjobb a hasznosítható értekezlet-elemzések létrehozásához)

via Sembly AI

A Sembly AI új szintre emeli a megbeszélések termelékenységét azáltal, hogy automatikusan generál AI-megjegyzéseket, feladatokat és betekintéseket. A platform rögzíti és átírja a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams megbeszéléseit, majd a megbeszéléseket cselekvésre késztető összefoglalókba rendezi.

Ez az ingyenes eszköz mesterséges intelligenciát használ a feladatok azonosítására és a kockázatok felismerésére, biztosítva, hogy a megbeszélések eredményekhez vezessenek. Fejlett funkciói, mint például a több megbeszélésen átívelő mesterséges intelligencia-csevegések és a mesterséges intelligencia által generált projekttervek, segítenek a csapatoknak a megbeszéléseket könnyedén eredményekké alakítani.

A Sembly AI legjobb funkciói

Automatikusan átírja és összefoglalja a megbeszéléseket több mint 48 nyelven, hogy azokból hasznos információkat nyerhessen.

Azonosítsa és rendszerezze a feladatokat, kockázatokat és a legfontosabb megbeszélési pontokat az azonnali nyomon követés érdekében.

Próbálja ki a több találkozót átfogó AI-csevegéseket, amelyekkel több találkozó során elhangzott beszélgetéseket tekinthet át vagy elemezhet.

A Sembly AI korlátai

Jelenleg nem rögzíti a videó szegmenseket, hogy azok könnyen elérhetők legyenek, amikor a képernyő tartalmát megosztják.

A Sembly AI árai

Személyes: Ingyenes

Professzionális: 15 USD/hó

Csapat: 29 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Sembly AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A Sembly AI elengedhetetlen részévé vált a napi munkámnak. A találkozók jegyzetai olyan pontosak, hogy feleslegessé teszik a külön jegyzőkönyvek készítését, a teendők összefoglalói pedig biztosítják, hogy teljes figyelmemmel a találkozókra koncentrálhassak. Hihetetlenül könnyű integrálni a Google-lal, és legtöbbször manuális beavatkozás nélkül, pontosan csatlakozik a találkozókhoz.

🧠 Érdekesség: A DPG Media mindössze 4 hét alatt racionalizálta hatalmas videó-metadataprocesszát az Amazon Transcribe és AI-alapú modellek segítségével. Ez az innováció napoknyi kézi munkát takarított meg és javította a felhasználóknak nyújtott tartalmi ajánlásokat. Ez egy tökéletes példa arra, hogyan tudják az AI-eszközök átalakítani a munkafolyamatokat!

5. Grain (A legjobb személyre szabott AI-találkozói jegyzetek és munkafolyamatokhoz)

via Grain

A Grain egy AI-alapú összefoglaló eszköz, amely automatizálja a jegyzeteket, összefoglalókat és munkafolyamatokat, így a megbeszélésekből hasznosítható információkat nyerhet. A Grain segítségével kiemelheti a jegyzetek legfontosabb pillanatait, megosztható videoklipeket készíthet, és jegyzeteket integrálhat a Slack, a HubSpot és a Salesforce alkalmazásokba.

A Grain rugalmasságával tűnik ki – testreszabható sablonok, ChatGPT-szerű kérdés-válasz feladatok, valamint AI által generált összefoglalók és kiemelt részek, amelyek csökkentik a megbeszélés utáni munkaterhelést.

A Grain legjobb funkciói

Rögzítse és átírja a Zoom, Google Meet és Microsoft Teams platformokon tartott értekezleteket

AI-alapú személyre szabott jegyzeteket és a beszélgetések legfontosabb pillanatait másodpercek alatt megkapja.

Integrálja natívan olyan eszközökkel, mint a Slack, a HubSpot és a Salesforce, hogy automatizálja a munkafolyamatokat.

Grain korlátozások

A HubSpotot nem használóknak további manuális munkára lehet szükségük a jegyzetek egyéni munkafolyamatokba való integrálásához.

Gabonaárak

Ingyenes

Starter: 19 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 39 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információ: A videók lejátszása és visszajátszása jegyzetek készítése céljából rengeteg időt vehet igénybe. Képzelje el, hogy minden szükséges információt elsőre rögzíthet, anélkül, hogy ezzel bajlódnia kellene. Ismerje meg, hogyan készíthet jegyzeteket videókból zökkenőmentesen.

6. Otter. ai (A legjobb valós idejű találkozók átírásához és teendőkhöz)

via Otter AI

Az Otter. ai automatizálja a találkozók átírását, összefoglalását és a teendőket, így a csapatok a jegyzetelés helyett a megbeszélésekre koncentrálhatnak. Az OtterPilot AI összefoglaló funkciója automatikusan csatlakozik a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams találkozóihoz, hogy valós idejű átírást és összefoglalót biztosítson.

Az Otter.ai 30 másodperces értekezlet-összefoglalók, élő feliratok, lejátszás és AI-csevegés segítségével nyújt betekintést. Több platformon való támogatása és együttműködési eszközei biztosítják a csapatok összehangolt és produktív munkáját.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Csatlakozzon automatikusan virtuális értekezletekhez, hogy valós időben leírja, összefoglalja és feladatokhoz rendelje a jegyzeteket.

Összefoglalja az egyórás megbeszéléseket 30 másodperces összefoglalókba a gyors áttekintés érdekében.

Szerezzen be AI-alapú csevegőprogramot a kérdések megválaszolásához és a nyomon követő e-mailek vagy frissítések létrehozásához.

Az Otter.ai korlátai

A hangfelismerés pontossága javítható

A beépített automatikus mentés megakadályozza a mentés után a szerkesztések visszavonását, ami megzavarhatja a munkafolyamatokat.

Otter. ai árak

Alapszintű: Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és minősítések

G2: 4,4/5,0 (280+ értékelés)

Capterra: 4,4/5,0 (80+ értékelés)

Az Otter. ai hihetetlenül könnyen használható, köszönhetően a Zoom és a Google Naptár zökkenőmentes integrációjának. Automatikusan csatlakozik a hívásokhoz és leírja azokat, és a élő leírás nézet fantasztikus funkció. Egy kiemelkedő funkciója az, hogy automatikusan rögzíti a képeket, amikor a képernyőket megosztják vagy megváltoztatják a hívás során, így értékes kontextust adva a leírásokhoz. Az AI-s funkciók kiválóak, és a beállítás is olyan egyszerű, mint egy integráció engedélyezése.

🧠 Érdekesség: Hollywood az AI-ra alapozza a vizuális effektusok iparágának átalakítását. Az AI-alapú storyboardok és automatizált speciális effektusok segítségével a Lionsgate-hez hasonló stúdiók „több millió dollárt” takaríthatnak meg.

7. Notta (A legjobb kétnyelvű átíráshoz és zökkenőmentes együttműködéshez)

via Notta

A Notta egy jegyzetösszefoglaló eszköz, amely automatikusan szerkeszthető szöveggé alakítja az élő találkozókat, interjúkat vagy felvételeket. A Notta akár 58 nyelvet támogat, és valós időben kétnyelvű átírást és fordítást kínál, így globális csapatok igényeit is kielégíti.

A program a leíráson túlmutatva AI-alapú összefoglalókat, előadói betekintéseket és együttműködési eszközöket is biztosít, hogy minden érintett fél egyformán tájékozott legyen. A Notta lehetővé teszi a leírások és összefoglalók különböző formátumokba való exportálását is, így ideális megoldás sokféle munkafolyamat számára.

A Notta legjobb funkciói

Kétnyelvű találkozók valós idejű átírása és fordítása, több mint 58 nyelv támogatása

Készítsen egyetlen kattintással tömör AI-összefoglalókat a legfontosabb információkkal és teendőkkel!

Exportálja jegyzeteket és átiratokat több formátumba, beleértve a PDF, Word Doc és SRT formátumokat.

Notta korlátai

Az ingyenes próbaidőszakok nem átláthatóak a pontos lejárati időpontot illetően, ami váratlan költségekhez vezethet.

Notta árak

Ingyenes

Pro: 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információ: Szeretné, ha a megbeszélései produktívabbak lennének, anélkül, hogy elmerülne a jegyzetelésben? Fedezze fel, hogyan forradalmasíthatja az AI a megbeszélések jegyzetelését ezzel a forradalmian új útmutatóval.

8. Sonix (A legjobb automatizált átíráshoz és fordításhoz több mint 50 nyelven)

via Sonix

A Sonix egy hatékony átírási eszköz, amely gyors, pontos és megfizethető átírási és fordítási szolgáltatásokat kínál. Több mint 50 nyelvet támogat, így ideális azoknak a szakembereknek, akik audio- és videotartalmakat szeretnének könnyedén átírni, feliratozni vagy lefordítani.

A Sonix olyan funkciókat kínál, mint az AI-alapú összefoglalók, fejezetek létrehozása, érzelemelemzés és automatikus feliratok. Intuitív böngészőbeli szerkesztőjével a felhasználók könnyedén szerkeszthetik, kereshetnek és rendszerezhetik a jegyzeteket.

A Sonix legjobb funkciói

Automatikusan átírja az audio- és videotartalmakat több mint 50 nyelven

Fejlett AI-eszközök, például érzelemelemzés, témafelismerés és AI-összefoglalók

Készítsen és testreszabjon feliratokat állítható betűtípusokkal, színekkel és időkódokkal

A Sonix korlátai

Az alacsonyabb szintű csomagokban található együttműködési eszközök nem feltétlenül felelnek meg minden csapat igényének.

Sonix árak

Alapár: 10 USD/óra

Prémium: 5 USD/óra és 22 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Sonix értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5,0 (130+ értékelés)

A Sonix AI hihetetlenül közel áll a tökéletességhez. A leírás minősége kiváló, és nagyon elégedett vagyok a szolgáltatással. Különösen tetszik, hogy a feliratokat különböző fájlformátumokban lehet exportálni, ami hatalmas előny a médiával kapcsolatos projekteknél.

💡 Profi tipp: Finomítsa AI-összefoglalóit a maximális érthetőség érdekében. Számos átírás-összefoglaló lehetővé teszi az összefoglaló hosszának és fókuszának testreszabását. Mielőtt belevetné magát egy eszköz használatába, határozza meg a célját. Állítsa be a beállításokat a céljainak megfelelően, hogy élesebb, jobban felhasználható betekintést nyerjen.

9. Transcribe (A legjobb többnyelvű átíráshoz és automatikus összefoglalókhoz)

via Transcribe

A Transcribe egyszerűsíti az audio- és videofájlok használható szöveggé és tömör összefoglalókba való átalakítását. Több mint 120 nyelvet támogat, és transzkripciót és AI-alapú összefoglalást kínál, amely segít a felhasználóknak gyorsan azonosítani a legfontosabb pontokat és betekintéseket.

A Transcribe zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökbe, mint a Zoom és a Google Drive, így megkönnyíti az összefoglalók megosztását és az együttműködést. Sokoldalú fájlkompatibilitása és beépített szerkesztője kiemeli a Transcribe-ot a többi közül, mivel lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző formátumú fájlokat importáljanak és könnyedén testreszabják az összefoglalókat.

A legjobb átírási funkciók

Átírja és összefoglalja az audio- vagy videotartalmakat több mint 120 nyelven, globális használhatóság érdekében.

Készítsen tömör AI-összefoglalókat, amelyek kiemelik a legfontosabb pontokat és a megvalósítható ötleteket.

Integrálja a Zoom, a Gmail és a Google Drive alkalmazásokkal a platformok közötti zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

A leírás korlátai

Hasznos lehet több együttműködési funkció bevezetése a csapatalapú projektekhez.

Transcribe árak

Ingyenes

Teljes: 14,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 59,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

➡️ További információ: A találkozók kézi összefoglalása értékes időt vesz igénybe. Bízza ezt az AI-ra, és koncentráljon a fontosabb dolgokra. Ismerje meg a 10 legjobb AI-alapú találkozó-összefoglalót, és forradalmasítsa munkamenetét még ma!

10. Recast Studio (A legjobb podcast-tartalmak marketing célokra való újrahasznosításához)

via Recast Studio

A Recast Studio segítségével a marketingcsapatok könnyedén átalakíthatják a podcast-tartalmakat vonzó videókká, blogbejegyzésekké, e-mailekké és közösségi média-bejegyzésekké az AI segítségével. A minimális videószerkesztési tapasztalattal rendelkező csapatok számára tervezett platform automatikusan generál kiemelt részeket és rövid, megosztható klipeket a hosszú formátumú tartalmakból.

Ezen felül AI-generált show notes-okat, SEO-barát blogbejegyzéseket, e-mail összefoglalókat és közösségi bejegyzéseket is biztosít, így egy komplett tartalomkészítő eszközkészletet kínál podcast-készítőknek és marketingeseknek egyaránt.

A Recast Studio legjobb funkciói

Podcast-hanganyagokból vagy videókból perceken belül automatikusan készítsen rövid, megosztható klipeket!

Készítsen automatikusan show-jegyzeteket, blogbejegyzéseket, e-maileket és közösségi média tartalmakat podcast-epizódokból.

Szerezzen be audiogramokat, animált szövegeket és haladási sávokat, hogy növelje a közösségi média iránti érdeklődést.

A Recast Studio korlátai

A kész sablonok választéka korlátozott, bár a jelenlegi sablonok funkcionálisak.

Recast Studio árak:

Kezdő csomag: 17 USD/hó

Prémium: 57 USD/hó

Professzionális: 37 USD/hó

Recast Studio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információ: Hosszú cikkeket és dokumentumokat böngész, hogy hasznos információkat találjon? Ne fáradjon ezzel! Fedezze fel, hogyan képes az AI másodpercek alatt összefoglalni a tartalmat. Íme a legjobb AI cikkek és dokumentumösszefoglalók végső útmutatója.

Transzformálja a jegyzetösszefoglalást a ClickUp segítségével: forradalmasítsa termelékenységét

A jegyzetösszefoglaló AI-k vizsgálatakor fontos, hogy ne csak a funkciókat és az árat vegye figyelembe. Gondoljon arra is, hogy ezek az eszközök hosszú távon milyen értéket jelentenek a munkafolyamatában – skálázhatóság, integrálhatóság a meglévő platformokkal, valamint az a képességük, hogy támogatják a csapatát a növekedés során.

Rendkívül fontos, hogy egy eszköz képes legyen alkalmazkodni az Ön igényeihez, legyen szó többnyelvű támogatásról, fejlett AI funkciókról vagy zökkenőmentes exportálási lehetőségekről.

Itt jön jól a ClickUp. Nem csak a jegyzetek összefoglalásával foglalkozik, hanem a feladatkezelést, az együttműködést és az AI-alapú projektelemzéseket is egyetlen platformba integrálja. A ClickUp segítségével nem csak a feladatokat automatizálja, hanem az egész munkafolyamatot optimalizálja.

Készen áll a munkamenet egyszerűsítésére és a termelékenység növelésére? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!