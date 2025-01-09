A legjobb prioritásmeghatározási keretrendszerek a jobb döntéshozatalért

A sikeres emberek és a valóban sikeres emberek közötti különbség az, hogy a valóban sikeres emberek szinte mindenre nemet mondanak.

A sikeres emberek és a valóban sikeres emberek közötti különbség az, hogy a valóban sikeres emberek szinte mindenre nemet mondanak.

Akár szinte mindenre nemet mond, akár nem, van egy dolog, ami sikeressé teszi: a tudatos döntéshozatal.

Más szavakkal: a munkád prioritásainak meghatározása a siker alapja.

Ez a maxim különösen igaz a termékfejlesztés területén. Ebben a blogbejegyzésben megvitatjuk, miért, mikor és hogyan érdemes prioritási keretrendszert használni a sikeres szoftvertermékek fejlesztése során.

A termékprioritizálási keretrendszerek megértése

A termékprioritizálás egy strukturált megközelítés, amelyet a mérnöki csapatok alkalmaznak annak eldöntésére, hogy mely funkciókat, mikor és miért kell megvalósítani.

Egy tipikus termékfejlesztési forgatókönyvben több tucat hiba, fejlesztés és funkció igényli a csapat figyelmét. A termékprioritizálás segít a csapatoknak a fontos munkákra összpontosítani.

Példa: Tegyük fel, hogy egy mobilalkalmazást fejleszt, amelyben a felhasználók Solitaire kártyajátékot játszhatnak. A felhasználók esetleg visszavonás gombot szeretnének. A hirdetők pedig azt kérhetik, hogy a játékok között videókat lehessen beilleszteni. Az alkalmazás teljesítménye miatt előfordulhat, hogy egyes funkciókat kisebb egységekre kell bontania. A termékcsapatnak lehet, hogy saját új játékfunkciói vannak. Mit tegyen először? Hogyan állapítsa meg a prioritásokat?

A jó fejlesztői csapatok számos, bevált agilis prioritásmeghatározási technikát alkalmaznak a döntéshozatal során. Ezek a keretrendszerek a következőket építik fel:

Együttműködés : A keretrendszer mindenki számára közös alapot biztosít a döntéshozatalhoz, elkerülve a felesleges nézeteltéréseket.

Következetesség : Ha minden sprintben ugyanazt a megközelítést alkalmazzák : Ha minden sprintben ugyanazt a megközelítést alkalmazzák a funkciók prioritásainak meghatározásához, a csapatok hosszú távon következetességet és kiszámíthatóságot érhetnek el.

Egyértelműség : Amikor az egész csapat tudja, miért születik egy döntés, akkor stratégiai összhang alakul ki a termék ütemtervével.

Gyorsaság : A keretrendszerek segítségével gyorsabban lehet döntéseket hozni, minimalizálva az értekezletek és egyéb oda-vissza viták számát.

Nyomon követhetőség: A keretrendszerek a korábbi döntések nyilvántartásaként is szolgálnak, ami segíthet az új csapattagok gyors beilleszkedésében.

Mindez nagyszerű, de pontosan mik is ezek a keretrendszerek? 🤔

Nézzük meg, hogyan!

Népszerű termékprioritizálási keretrendszerek

Nincs olyan termékprioritizálási keretrendszer, amely mindenki számára a legjobb lenne. Valójában a helyzet, az erőforrások és a meghozandó döntések alapján a termékfejlesztő csapatok többféle keretrendszert is használnak. Íme néhány fontos termékmenedzsment-prioritizálási keretrendszer, amely segíthet Önnek is.

1. MoSCoW-módszer

A MoSCoW – a must-have, should-have, could-have és won’t-have rövidítése – egy egyszerű és könnyen használható prioritási keretrendszer. Ahogy a neve is sugallja, segít a csapatoknak a funkciókat a következő kategóriákba sorolni:

Elengedhetetlen : olyan funkciók, amelyek nem képezik tárgyalási alapot, és amelyek elengedhetetlenek a felhasználói igények kielégítéséhez.

Kellene : Szükséges, de nem annyira időkritikus, mint a kötelező funkciók.

Lehet, hogy : Olyan funkciók, amelyek nélkül a felhasználó is meg tud élni, de jó, ha vannak.

Nem lesz: Nem elég fontos ahhoz, hogy a csapat figyelmét felkeltse.

Ez egy kiváló módszer, ha a felhasználói igények egyértelműek és a döntéshozatal során elsődleges fontosságúak. A dinamikus rendszerfejlesztési módszer (DSDM) agilis projektmegvalósítási keretrendszere a MoSCoW-t részesíti előnyben prioritás-meghatározási keretrendszerként.

Előnyök Hátrányok Egyszerű és könnyen használható A felhasználói igényekre vonatkozó adatok hiányában a döntések önkényesek lehetnek. Világos és ügyfélközpontú Könnyű túlbecsülni a kötelező funkciók számát Nem műszaki csapatok számára is alkalmas. Az egyes kategóriákon belül további prioritásrendezés nem lehetséges.

2. RICE pontozási modell

A RICE a hatótávolságot, a hatást, a bizalmat és az erőfeszítést jelenti. A RICE prioritás-meghatározási modell értékeket rendel ezekhez a paraméterekhez, és kiszámítja a kombinált pontszámot, amely alapján a funkciók prioritása meghatározásra kerül.

A hatáskör arra utal, hogy hány ember/felhasználó lesz érintett a funkció által (egy adott időkereten belül).

A hatás arra utal, hogy a felhasználók milyen mértékben lesznek érintettek, és gyakran 0,25-től 3-ig terjedő skálán értékelik (ahol a 3 a legnagyobb hatást jelenti).

A bizalom a hatókör és a hatás becsléseinek bizonyosságát jelenti, amelyet általában százalékban fejeznek ki.

A ráfordítás az a munkamennyiség, amelyet a funkció igényel, és amelyet általában személy-hónapokban becsülnek.

Miután megkapta ezeket a számokat, a következő képlet segítségével számolja ki a RICE pontszámot.

RICE pontszám = (elérhetőség × hatás × bizalom) / erőfeszítés

A RICE pontszám a funkció potenciális üzleti értékét jelenti a fejlesztési erőfeszítésekhez/erőforrásokhoz viszonyítva. A magasabb RICE pontszámmal rendelkező funkciók élveznek prioritást.

Előnyök Hátrányok A döntéshozatal során több tényezőt is figyelembe vesz. A számítás bonyolult lehet, különösen, ha sok funkció van. A bizalmi érték kompenzálja a becslés bizonytalanságait. A hatókör, a hatás, a ráfordítás stb. becslése nehéz lehet, ami önkényes pontszámok kialakulásához vezethet. Az értéket az erőfeszítés függvényeként ábrázolja (segít a befektetés megtérülésének mérésében is). Nem veszi figyelembe a prioritást befolyásoló függőségeket.

3. Kano-modell

Ahogy a MoSCoW figyelembe veszi a felhasználói igényeket, úgy a Kano-modell is a vevői elégedettség alapján rangsorolja a funkciókat. A minőségirányítási szakértő Noriaki Kano által kidolgozott modell a funkciókat a következő kategóriákba sorolja:

Alapok : Ezen funkciók nélkül az ügyfél elégedetlen lesz.

Igények : Ezek a funkciók javítják az ügyfélelégedettséget.

Örömteli élményt nyújtók: Ezek a termékek túlteljesítik az elvárásokat, és örömteli élményt nyújtanak az ügyfeleknek.

Előfordulhat, hogy a terméküzemeltetési csapatok két további kategóriát is használnak, például a „közömbös minőséget”, azaz azokat a funkciókat, amelyek sem nem elégítik ki, sem nem elégítik ki a ügyfeleket, és a „fordított minőséget”, azaz azokat a funkciókat, amelyek bevezetése elégedetlenséget okozhat.

Előnyök Hátrányok Felhasználóközpontú, egyértelműen a vevői elégedettségre összpontosítva A prioritások meghatározásának folyamata és a CSAT-adatok gyűjtése időigényes lehet. A vásárlói visszajelzéseket a Kano kérdőív segítségével gyűjtjük össze valódi felhasználóktól. A megkérdezett ügyfelek esetleg nem értik/nem tudják elképzelni a jövőben fejlesztendő funkciókat. Összekapcsolja a felhasználói élményt (UX) a termékminőséggel Kizárólag az ügyfél-elégedettségre koncentrál, anélkül, hogy figyelembe venné az erőfeszítéseket vagy az erőforrásokat.

4. Érték vs. erőfeszítés kvadráns

Az érték-erőfeszítés kvadráns a RICE pontozási modell egyszerűbb változata. Összehasonlítja egy funkcióból származó értéket, például bevételt, nyereséget, ügyfélszerzést, költségmegtakarítást stb. az adott funkció fejlesztéséhez szükséges erőfeszítéssel, beleértve a kockázatokat, függőségeket és komplexitást.

Az érték és az erőfeszítés pontszáma alapján a funkciók négy kvadránsba vannak elrendezve, hasonlóan az Eisenhower-mátrixhoz. Azok a funkciók, amelyek a legmagasabb érték és erőfeszítés pontszámot érnek el, prioritást élveznek a fejlesztés során.

Előnyök Hátrányok A hangsúlyt az üzleti értékre helyezi, összekapcsolva a termék- és mérnöki csapatokat. Az érték és az erőfeszítés tág értelemben definiálható, ami önkényes becslésekhez vezethet. Segít a korlátozott erőforrások és erőfeszítések legértékesebb területekre történő elosztásában. Az „üzleti érték” gyakran elvonja a figyelmet a ügyfélélményről. Könnyen használható üzleti és műszaki csapatok számára Mivel a magas és alacsony erőfeszítés vagy érték szubjektív, nézeteltérések merülhetnek fel, ami késleltetheti a döntéshozatalt. A technológiai adósság és a teljesítmény jellemzői háttérbe szorulhatnak, mivel nem lehet megbecsülni az értéküket.

Töltse le ezt a sablont ClickUp prioritási mátrix sablon

Ennek a modellnek egy egyszerűbb változatát a ClickUp Priority Matrix Template (ClickUp prioritási mátrix sablon) kínálja. Ezzel a módszerrel a funkciókat két dimenzió alapján kategorizálhatja: prioritás és fontosság. Ezeket vizuálisan elrendezheti egy 2×2-es mátrixban, majd egyenként végigdolgozhatja őket.

5. ICE pontozás

Az ICE, ahogyan talán már kitalálta, hasonló a RICE pontozási modellhez, néhány kisebb különbséggel. Az ICE a hatás, a bizalom és a könnyedség rövidítése.

Hatás : A funkció potenciális hatása vagy üzleti értéke

Bizalom : Bizonyosság a becsült hatások és a könnyűség tekintetében

Könnyűség: A funkció fejlesztésének könnyűsége, figyelembe véve a kockázatokat, az erőforrásokat és a komplexitást.

ICE pontszám = hatás x bizalom x könnyűség

A magasabb ICE-pontszámmal rendelkező funkciók elsőbbséget élveznek az alacsonyabb pontszámmal rendelkező funkciókkal szemben.

Előnyök Hátrányok A RICE-nál egyszerűbb kiszámítani és használni A hatás és a könnyűség szubjektívek, ezért az értékelés önkényes. A bizalmi pontszám segít kompenzálni a becslések pontatlanságait. Nem összpontosít közvetlenül az ügyfelek igényeire. Összekapcsolja az üzleti értéket a fejlesztési erőfeszítésekkel/könnyűséggel Az, amit Ön hatékonyságnak definiál, aránytalanul befolyásolhatja a prioritások meghatározását.

6. Lehetőségek pontozása

Anthony Ulwick úttörő könyvéből, az „Outcome-driven innovation” (Eredményorientált innováció) című műből merítve, az opportunity scoring modell (lehetőségek pontozási modellje) a funkciókat elégedettségi és fontossági skálán rangsorolja. A tényleges rangsorolást a vásárlók végzik. A csapatok tehát két kérdést tesznek fel a vásárlóknak:

Mennyire fontos egy funkció vagy az általa biztosított funkcionalitás?

Mennyire elégedett az ügyfél a jelenlegi megoldásokkal, amelyekkel ugyanazt az eredményt éri el?

Ez segít azonosítani azokat a funkciókat, amelyek a legfontosabbak, de a legkevésbé elégedettek. Ezeket fogja prioritásként kezelni.

Előnyök Hátrányok Ügyfélközpontú, ami növeli az üzleti érték teremtésének esélyét. A vevő véleményétől függ, aki lehet, hogy van véleménye a kívánatos funkciókról, de lehet, hogy nincs. Egyszerű és könnyen használható A termékfejlesztési terv minden egyes funkciójáról készült felmérések unalmasak lehetnek a fejlesztőcsapat és az ügyfelek számára. Egyszerű 2×2-es grafikonon ábrázolva a vizuális elemzéshez.

7. Történetfeltérképezés

A történetfeltérképezés egy prioritásrendezési keretrendszer, amely a felhasználó termékkel kapcsolatos útján alapul.

Egyszerűen fogalmazva: a termékmenedzsment csapatok oszlopokat hoznak létre a felhasználói út minden jelentős mérföldkőjéhez.

Például, ha Solitaire játékot fejleszt, az oszlopok között szerepelhet a bejelentkezés, a kártyatervezés, a beállítások, a kártyák egymásra rakása, a játék befejezését jelző animációk stb.

Ezeknek az oszlopoknak mindegyike alatt a csapatok felsorolják a funkciókat, és azok fontossága alapján rangsorolják őket a teljes felhasználói élmény szempontjából.

A történetfeltérképezés legnagyobb előnye, hogy azonosítja a minimálisan életképes termék (MVP) jellemzőit. Ha azonban a termék elég egyszerű, ez a keretrendszer az MVP szakaszon túl is felhasználható.

Előnyök Hátrányok A felhasználói élményre összpontosítva, maximális lefedettséget biztosítva Amikor a felhasználói élmény sokrétűvé és összetetté válik, ez a módszer elveszítheti egyszerűségét. Egyszerűen használható és vizuális – könnyen meg lehet húzni a határt (szó szerint) az között, amit meg fog tenni, és amit nem. Teljesen belső fókuszú, nem veszi figyelembe az üzleti értéket vagy erőforrásokat. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy tevékenységek, feladatok és alfeladatok alapján állapítsák meg a prioritásokat.

8. A késedelem költsége

Az összes fenti keretrendszer a funkció előnyeire összpontosít, például az üzleti értékre vagy a vevői elégedettségi pontszám növekedésére. A késedelem prioritásainak költségei ezt teljesen megfordítják.

A késedelem költségei modell alkalmazásakor a funkciókat azok megvalósításának elmaradásából adódó következmények alapján rangsorolja, azaz: mi történik, ha az ügyfél ma nem rendelkezik ezzel a funkcióval? Vagy hány új felhasználót veszítünk el, ha nem rendelkezünk bizonyos alapvető funkciókkal?

A munka elmulasztásának pénzügyi és alternatív költségeinek figyelembevétele motiválja a csapatokat, hogy a legfontosabb feladatokat végezzenek el először.

Előnyök Hátrányok A tétlenség költségei miatt a csapatok folyamatosan figyelnek az elszalasztott lehetőségekre. A funkciókhoz rendelt pénzügyi értékek önkényesek lehetnek, ami az egész folyamatot kontraproduktívvá teheti. A késedelem költségeire való összpontosítás negatív érzéseket válthat ki azzal kapcsolatban, hogy miért fejleszti a csapat a terméket. A késedelem költségeire való összpontosítás negatív érzéseket válthat ki azzal kapcsolatban, hogy miért fejleszti a csapat a terméket. A csapat figyelmét a folyamat hatékonyságára, gyorsaságára és értékére irányítja.

A fenti lista csupán néhányat tartalmaz a mérnöki csapatok számára jelenleg elérhető legnépszerűbb prioritás-meghatározási eszközök közül. Termékének, ügyfeleinek és igényeinek megfelelően kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb keretrendszert.

Például a csapatok a 100 dolláros tesztet vagy a „vásárolj egy funkciót” modellt alkalmazzák, ha egymással versengő prioritásaik vannak. Mindkét esetben a csapatok a prioritásokról úgy döntenek, hogy mire költenék el a költségvetésüket (100 dollárt).

Ha még nem jártas a termékprioritizálásban, kezdje egy egyszerű Eisenhower-mátrixszal. Több tucat prioritizálási sablon közül választhat.

Függetlenül attól, hogy milyen keretrendszert használ, néhány fontos tényezőt mindenképpen figyelembe kell vennie. Ezeket a következő részben ismertetjük.

A megfelelő prioritásrendezési keretrendszer kiválasztása

Nincs egyetlen, univerzálisan tökéletes prioritás-meghatározási keretrendszer. Ha egyszerűségre van szüksége, a MoSCoW modell működik a legjobban. Ha korlátozott erőforrásokkal rendelkezik, akkor a érték vs. erőfeszítés modell a legalkalmasabb. Ha pedig a termék minősége a legfontosabb, akkor a Kano modell segít.

A megfelelő prioritás-meghatározási keretrendszer kiválasztása tehát számos tényezőtől függ, például a következőktől.

Célok

Melyek az üzleti céljai? Melyek a termékcéljai? Ha még a kezdeti szakaszban jár, akkor az elsődleges célja az lehet, hogy egy MVP-t indítson el egy adott határidőn belül.

Ehhez a felhasználói történetek feltérképezésének keretrendszere lehet a legmegfelelőbb választás.

Források

Ha Ön egy kis szervezet, amelynek fejlesztési erőforrásai korlátozottak, akkor célja az lehet, hogy olyan funkciókat hozzon létre, amelyek minimális erőforrásokkal maximális hatást érnek el. Prioritáskereteinek ezt figyelembe kell venniük.

Ilyen esetekben a RICE modell vagy az érték-erőfeszítés mátrix a legalkalmasabb.

A csapat érettsége

A prioritások meghatározásának legjobb módja az együttműködés. Azonban nem mindig áll rendelkezésünkre olyan csapat, amely elég érett ahhoz, hogy fontos döntéseket hozzon.

Például egy fiatal fejlesztőkből álló csapat nem feltétlenül látja a kapcsolatot a befektetett munka és az üzleti érték között.

Ilyen esetekben a termékmenedzserek gyakran a csapat nevében hoznak döntéseket. Ilyenkor a RICE vagy az érték vs. erőfeszítés típusú prioritási keretrendszerek segítenek a csapatnak megérteni a döntések mögötti indokokat.

Rendelkezésre álló adatok

A legtöbb kvantitatív keretrendszer, mint például a RICE vagy az ICE, az adatok erejére támaszkodik.

Például képesnek kell lennie arra, hogy ésszerű bizonyossággal kiszámítsa, hogy egy adott funkció hatóköre vagy hatása milyen lehet.

Ha ilyen adatok nem állnak rendelkezésre, a döntés önkényessé válhat, és a vélemények heves vitákat válthatnak ki.

Ha nem rendelkezik adatokkal, akkor a MoSCoW vagy a story mappinghez hasonló együttműködési módszerek lehetnek a jobb választás.

Termékstratégia

Minden szervezetnek van termékmenedzsment stratégiája. Az egyik terméknek talán csak néhány funkciót kell kínálnia, de azokat kellemes módon. A másiknak talán mindenre kiterjedő alkalmazásnak kell lennie, tele funkciókkal. A harmadiknak pedig talán az ügyfelek elvárásaira kell támaszkodnia. A jó prioritásmeghatározásnak összhangban kell lennie a termékstratégiával.

Miután kiválasztotta a prioritás-meghatározási stratégiát, itt az ideje annak hatékony megvalósítására.

A termékprioritizálás megvalósítása valós helyzetekben

A prioritásrendezési keretrendszer egyszerűen egy eszköz, amely segít a döntéshozatalban. A siker attól függ, hogy mennyire következetesen és hatékonyan használja az eszközt. Ehhez alaposan be kell vezetnie azt a szervezetébe egy olyan projektmenedzsment eszközzel, mint a ClickUp for Product Teams. Íme, hogyan.

Feladatok azonosítása és kategorizálása

A jó prioritásmeghatározáshoz kiváló backlog szükséges. Mielőtt bármit is tennél, győződj meg arról, hogy rendelkezésedre áll a csapatod által megvalósítandó funkciók erős backlogja.

Hozzon létre backlogot

Adjon minden backlog elemnek egyedi nevet, és egészítse ki egy egyértelmű leírással. Ezek a feladatkezelési sablonok jó kiindulási pontot nyújtanak.

Ehhez a legjobb módszer egy olyan feladatkezelő eszköz használata, mint a ClickUp. Hozzon létre egy feladatot minden egyes hátralévő elemhez, adjon hozzá leírást, hozzon létre egyéni mezőket, és vezessen egyértelmű nyilvántartást minden ötletről.

Dinamikus backlog a ClickUp Tasks segítségével

Feladatok megtekintése

Mostantól minden feladatát egy helyen tekintheti meg, ami megkönnyíti az egyes feladatokkal kapcsolatos döntéshozatalt. A ClickUp listája, naptára és táblázata kiválóan alkalmas erre a célra. Segítségükkel vizualizálhatja feladatait, és a funkciókat egyszerűen áthúzhatja a prioritási mappákba.

A feladatok kategorizálása

Most pedig kategorizálja a feladatokat, ha a prioritás-meghatározási keretrendszere ezt megköveteli.

Ha például a történet-térkép modellt választja, akkor a felhasználói útvonal egyes mérföldkövei alatt kell kategorizálnia a feladatait.

A ClickUp Action Priority Matrix Template (Cselekvési prioritási mátrix sablon) egyszerű módszert kínál a feladatok erőfeszítés és hatékonyság alapján történő kategorizálására. Ez a sablon egyszerűsíti a prioritások meghatározását és egyértelművé teszi a következő lépéseket.

Prioritások és felelősök kijelölése

Miután megalapozta a tudását, ideje a feladatokat a választott kategóriákba sorolni.

Prioritások meghatározása

Gyűljenek össze csapatként, nézzék át az összes feladatot, és helyezzék őket a megfelelő prioritási kategóriákba. Használja a ClickUp Task Priorities funkciót a prioritási szintek beállításához.

Kész prioritásmeghatározás a ClickUp-on

Ezenkívül egyéni mezőket is létrehozhat a személyre szabott prioritási szintekhez.

Például létrehozhat egy egyéni mezőt a MoSCoW prioritásrendezéshez, és beállíthatja a „must-have” (szükséges), „should-have” (ajánlott), „could-have” (lehetséges) és „wont-have” (nem szükséges) opciókat.

Ha vizuális megközelítést szeretne alkalmazni ehhez a folyamathoz, próbálja ki a ClickUp Prioritizálási mátrix sablonját. Ez a kezdőknek is könnyen használható, testreszabható sablon lehetővé teszi, hogy a funkciókat egy 2×2-es mátrixba húzza és ott prioritásba rendezze. Mi több, ugyanazon a táblán tárolhatja ötleteit is.

Jelölje ki a felelős személyeket

A megbeszélések alapján ossza ki a feladatokért való felelősséget a csapat tagjai között.

A prioritások felülvizsgálata és kiigazítása

Minden sprint egy prioritás-meghatározási gyakorlat. Ami az előző sprintben nem volt annyira fontos, hamarosan fontos lehet. Ezért a termék tulajdonosoknak alkalmazkodóképesnek kell maradniuk, hogy időről időre felülvizsgálják és módosítsák a prioritásokat.

A ClickUp megkönnyíti ezt a feladatot. A ClickUp Dashboards valós idejű képet nyújt az egyes feladatok előrehaladásáról, így szükség szerint felülvizsgálhatja és módosíthatja a prioritásokat.

Például, ha látja, hogy egy funkció több időt vesz igénybe a becsültnél, gyorsan újraszámolhatja a RICE pontszámot és újrapriorizálhat.

Sprint jelentések a ClickUp Dashboards-on

A ClickUp Automations segítségével egyszerűsítheti a folyamatokat, hogy jobb prioritás-meghatározást és teljesítést támogasson. Például, ha egy funkció túl sok időt vesz igénybe, erről értesítheti a termék tulajdonosát, hogy új prioritást határozzon meg. Ha valami egy befejezetlen feladattól függ, a fejlesztőket értesítheti a módosításokról. Vagy ha egy adott funkció ügyfél-elégedettségi pontszáma csökken, az automatikusan felkerülhet a prioritási listára.

Az összes keretrendszer, eszköz és bevált gyakorlat segítségével elsajátította a munkája prioritásainak meghatározását. Most pedig hogyan tudja meg, hogy ez hatékony-e? Íme néhány ötlet.

A termékprioritizálás sikerének mérése

Sok csapat számára a projektprioritizálás szubjektív feladat. A következő lépés meghozatalakor a válasz gyakran csak találgatás. Még a bevált keretrendszerek esetében is van egy bizonyos fokú önkényesség a döntéshozatalban.

Az egyetlen módja annak elkerülésére, hogy felülvizsgálja a prioritásrendezés sikerességét. Íme, hogyan.

Hasonlítsa össze a célokkal

A termékjellemzők prioritásainak meghatározásakor fontos szempont az üzleti cél. Mérje fel prioritás-keretrendszerének sikerességét azzal, hogy megvizsgálja, elért-e a kitűzött célokat.

Például, ha az üzleti cél a vevői elégedettség javítása, és Ön a Kano-modellt használta, mérje meg a CSAT-pontszámok növekedését a funkció bevezetése után.

Érték mérése

Számos prioritás-meghatározási modell, többek között a RICE, az ICE, az érték kontra erőfeszítés stb. a funkció üzleti hatására támaszkodik. Tehát a prioritás-meghatározás hatékonyságának mérésére a legjobb módszer annak nyomon követése, hogy az érték valóban megvalósult-e.

Ha például arra számított, hogy a legújabb, teljesítményjavító verzió megjelenése után növekedni fog az új felhasználók regisztrációjának száma, használja a ClickUp Dashboard widgetjét, hogy nyomon kövesse ezt a funkció megjelenésének dátumától kezdve.

Kövesse nyomon az adatok pontosságát

Ha olyan modellt használ, amely a prioritások meghatározásába beépíti az erőfeszítéseket, akkor a hatékonyság nyomon követése is hasznos lehet.

Például hasonlítsa össze a becsült időt a ténylegesen eltöltött idővel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a prioritás meghatározásához használt adatok a lehető legpontosabbak.

Csapat teljesítmény

Az egyik olyan dolog, amelyet nem mérnek gyakran, a csapat teljesítménye és elégedettsége. Úgy érzi a csapat, hogy a prioritásrendezési keretrendszer túlterheli őket? Túl sok időt vesz igénybe? A prioritásrendezési keretrendszer alkalmas a rendelkezésre álló erőforrásokhoz?

A prioritásmeghatározás hatékonyságának méréséhez célszerű szem előtt tartani a csapatot is. Végezzen rövid felméréseket, hogy megértse, hogyan befolyásolja a prioritásmeghatározás a munkaterhelés kezelését. Ez alapján végezzen megfelelő módosításokat.

A siker prioritásainak meghatározása a ClickUp segítségével

A kiváló szoftverek fejlesztése számos tényezőtől függ: ügyfélközpontúság, technikai kiválóság, erőforrások rendelkezésre állása, jól meghatározott stratégia, piac és még sok más. Ahhoz, hogy ezeket a változó tényezőket egyensúlyba hozza és a legnagyobb hatást elérő funkciókat fejlessze, két dologra van szüksége: a megfelelő prioritás-meghatározási keretrendszerre és egy hatékony eszközre annak megvalósításához.

Ebben a blogbejegyzésben megismerkedett a legnépszerűbb prioritás-keretrendszerekkel, amelyeket a legjobban teljesítő csapatok használnak. A hatékony prioritáskezelés érdekében integrálja keretrendszerét a projekttervezésbe a ClickUp all-in-one projektmenedzsment platformjával.

Használja a ClickUp alkalmazást a hátralékok dokumentálására, vizualizálására, kategorizálására és prioritásainak meghatározására a hatékony termékfejlesztés érdekében. Próbálja ki a ClickUp alkalmazást még ma ingyenesen.