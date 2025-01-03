Hogyan másolhatunk mappát a Google Drive-ban egyszerűen és gyorsan

A felhőalapú tárolás átalakította a vállalkozások információkezelési és -megosztási módszereit. De van egy bökkenő: nem elég csak jól tárolni az adatokat. A hatékony kommunikációhoz releváns információkat kell eljuttatni a közönséghez.

Ehhez egy népszerű eszköz, amelyet érdemes elsajátítani, a Google Drive. Miért? 2023 végén a Google Drive 31,19%-os jelentős részesedéssel uralta a fájlmegosztó szoftverek piacát . Nagy eséllyel az Ön vállalkozása is erre támaszkodik.

A mappák másolása a Google Drive-ban egyszerűnek tűnhet, de a helyes végrehajtáshoz útmutatásra van szükség. Végül is egy apró hiba – például a belső árazási adatok elküldése egy ügyfélnek – azonnal megzavarhatja az üzenetküldést, a hatást és a bizalmat.

Ez a cikk hét egyszerű lépésben elmagyarázza, hogyan másolhat mappákat a Google Drive-ban. Emellett három szakértői szintű bónusz tippet is bemutatunk, valamint a projektmenedzsment veterán ClickUp programot, mint hatékony alternatívát.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Így másolhat mappát a Google Drive-ban: Először jelentkezzen be a Google Drive-ba, és keresse meg a másolni kívánt mappát.

Használja a keresősávot és a szűrőket a másolni kívánt mappa azonosításához.

Nyissa meg a mappát, válassza ki a kívánt fájlokat, és a Ctrl/Command billentyűkombinációval zárja ki a felesleges fájlokat.

Készítsen másolatokat a kiválasztott fájlokról a menü Másolat készítése opciójával.

Hozzon létre egy új mappát, adjon neki megfelelő nevet, és helyezze el ugyanabban a könyvtárban, hogy könnyen hozzáférhessen.

A másolt fájlokat az „Organize” (Rendezés) és „Move” (Áthelyezés) opciók segítségével helyezze át az új mappába.

Nevezze át a másolt fájlokat, hogy eltávolítsa az alapértelmezett „Másolat” előtagot, és így jobban rendszerezhesse fájljait.

Frissítse az új mappa engedélyeit a megosztási beállítások, a hozzáférési szintek és az érintettek láthatósága módosításával.

Adjon hozzá egy mappa leírást a kontextushoz, és rendszeresen ellenőrizze a tevékenységi naplókat az elszámoltathatóság és a frissítések érdekében.

A Google Drive korlátai között szerepel a natív mappa-duplikálás hiánya, a metaadatok elvesztése, a korlátozott integrációk, a feladatkezelés hiánya és az AI-alapú automatizálás hiánya.

A ClickUp fejlett AI eszközöket, automatizálást és több mint 1000 alkalmazással való integrációt kínál, javítva a mappakezelést és a munkafolyamatok hatékonyságát.

A ClickUp egyetlen kattintással egyszerűsíti a mappák másolását, miközben megőrzi a metaadatokat, beleértve a feladatokat, a fájlok előzményeit és a leírásokat.

Hogyan másolhatunk mappát a Google Drive-ban

Íme a hét lépés, amellyel másolhat egy mappát a Google Drive-ban.

Szituáció: Tegyük fel, hogy megkérték, hogy ossza meg egy projektmappát az ügyfelével. A fájlok készen állnak, csak át kell másolnia és meg kell osztania őket.

1. lépés: Nyissa meg Google Drive-fiókját

Először lépjen be Google Drive -fiókjába. Itt kezelheti az összes fájlját és Google Drive-mappáját.

a Google Drive-on keresztül

💡 Profi tipp: A Google Drive-hoz való hozzáférés a Gmail oldaláról nagyszerű trükk, amellyel időt takaríthat meg. Hogyan? Csak kattintson a jobb felső sarokban található kilenc ponttal ellátott négyzetre.

2. lépés: Keresse meg a másolni kívánt mappát

Ezután térjünk rá a másolni kívánt fájlokra.

Menjen a keresősávhoz, és írja be a projekt nevét.

Válassza ki a keresett fájltípust. Ezt az opciót a keresősáv alatt találja.

Keresse meg a mappát az eredmények listájában, majd kattintson duplán rá a megnyitáshoz.

3. lépés: Válassza ki a fájlokat az eredeti mappában

A mappa megnyitásakor rájöhet, hogy egyes fájlok belső használatra szántak. Ez azt jelenti, hogy csak bizonyos számú fájlt kell kiválasztania.

Tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt (vagy Command ⌘ , ha MacOS rendszert használ).

Kattintson a szükséges fájlokra

💡 Profi tipp: Ha nagy mennyiségű fájlja van, és néhányat ki szeretne zárni: Tartsa lenyomva a Ctrl/Command ⌘ és az A billentyűket. Ezzel az összes fájlt kijelöli. Ezután tartsa lenyomva újra a Ctrl/Command ⌘ billentyűket, és kattintson a nem szükséges fájlokra.

➡️ További információ: Hogyan szervezzük a fájlokat Mac számítógépen

4. lépés: Készítsen másolatokat a kiválasztott fájlokról

Végül elkészítjük a másolatokat. Így kell csinálni:

Kattintson a mappa neve alatt található három pontra.

Kattintson a Másolat készítése gombra.

Megjegyzés: Az összes másolt fájl ugyanazon a helyen jelenik meg, Másolat… előtaggal.

5. lépés: Hozzon létre egy új mappát

Miután elvégezte a másolást, rendezze el a másolt fájlokat. Az első lépés egy mappa létrehozása a fájlok számára.

Válassza a bal felső sarokban található +Új opciót.

A megjelenő legördülő listából válassza az Új mappa lehetőséget (ez lesz az első lehetőség a listában).

Nevezze el a mappát (nevezzük Project Augustus—Customer Space-nek), majd kattintson a Create (Létrehozás) gombra.

💡 Profi tipp: Alapértelmezés szerint az Ön által létrehozott új mappa a meglévő mappában jelenik meg. A könnyű hozzáférés és az információk jobb ellenőrzése érdekében a legjobb, ha itt hagyja.

6. lépés: A másolt fájlok áthelyezése

Most már készen áll arra, hogy a másolt fájlokat áthelyezze az új mappába. Ehhez tegye a következőket:

Válassza ki újra a fájlokat, kattintson a függőleges ellipszis menüre (a három pontra), navigáljon az Organize (Rendezés) menüpontra, és válassza a Move (Áthelyezés) lehetőséget.

Ezzel megnyílik egy párbeszédpanel, ahol kiválaszthatja a helyet. Válassza ki az új mappát, és erősítse meg a választást.

💡 Profi tipp: Keresse meg a mappa nevét a javasolt szakaszban. Itt jelennek meg gyakran a legújabb mappák és terek.

🧠 Ne feledje: A másolt fájlokat most át kell nevezni. Mindegyikük „Másolat” előtaggal kezdődik, amely kifejezés a kényelem érdekében a fájlválasztás során megmaradt.

Az utolsó lépés a mappa megosztási beállításainak felülvizsgálata és frissítése. Ehhez:

Menjen a mappa neve melletti lefelé mutató nyílra, kattintson a legördülő menüből a Megosztás lehetőségre, majd ismét a második opciókészletből.

A Move (Áthelyezés) opcióhoz hasonlóan ez is egy párbeszédpanelt nyit meg. Ennek célja:

Ellenőrizze, kik rendelkeznek már hozzáféréssel, és távolítsa el azokat a felhasználókat, akik már nem relevánsak.

Adja meg azok e-mail címét, akiknek hozzáféréssel kell rendelkezniük

Válassza ki a hozzáférési szintet (megtekintő, szerkesztő vagy kommentelő)

Általános hozzáférés szabályozása. Ezzel frissítheti a szélesebb körű hozzáférés beállításait (pl. korlátozott, szervezet-szintű vagy nyilvános).

Kattintson a Kész gombra, és ha meg kell osztania a linket egy e-mailben vagy üzenetben, válassza a Link másolása lehetőséget.

Sikeresen másolta a mappát a Google Drive-ba. Most, hogy ezt elvégezte, íme két bónusz tipp a fájl- és hierarchiaszerkezet szintjének emeléséhez.

Bónusz tipp #1: Adjon hozzá egy mappa leírást

A mappa leírásának hozzáadása kontextust teremt az érintettek számára. Emellett segít mindenkinek megérteni, hogy mit látnak, és hogyan lehet a mappát jobban használni.

Így adhat hozzá mappaleírást:

Kattintson a mappa neve mellett, a jobb felső sarokban található „ i” gombra.

Válassza a Részletek fület, és görgessen lefelé a Leírás mezőig.

Adjon hozzá egy releváns leírást a másolt mappához

2. bónusz tipp: Rendszeresen ellenőrizze a tevékenységeket

A végrehajtott változtatások megértése megkönnyíti a felelősségre vonást. Hasznos lehet egy projekt vagy esemény kiváltó okainak elemzésében és a cselekvési terv kidolgozásában is.

A mappa tevékenységének áttekintéséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:

Kattintson a mappa neve mellett, a jobb felső sarokban található „ i” gombra.

Válassza a Tevékenység fület, és tekintse át a mappában végzett módosításokat.

➡️ További információ: Hogyan szervezzük a Google Docs dokumentumokat?

A mappák másolásának korlátai a Google Drive-ban

Bár a Google Drive népszerű választás a tároláshoz, néhány korlátozással jár. Íme öt dolog, amit érdemes szem előtt tartani, mielőtt a Drive-ot választaná fájlkezelési megoldásként:

Csak fájlokat másol : A Google Drive nem kínál natív lehetőséget teljes mappák másolására. Ez azt jelenti, hogy ki kell jelölnie az összes fájlt, másolnia kell őket, és manuálisan kell létrehoznia a mappákat. Bár a felület tiszta, a Google Drive korlátozott testreszabhatósága nagyon frusztrálóvá teszi a használatát.

A másolás során elvesznek a metaadatok : A fájlok másolásakor a leírások, megjegyzések és fájlelőzményekhez hasonló fontos adatok nem kerülnek átvitelre. Ez magában foglalja a mappaszerkezet elvesztését is. Ha tehát kiterjedt fájlhierarchiákkal dolgozik, a Google Drive nem a legmegfelelőbb eszköz.

Nincs megfelelő platformintegráció : Kevés eszköz integrálódik teljes mértékben a Google Drive-ba, gyakran csak egyirányú szinkronizálást támogatnak. Ez további lépéseket igényel és csökkenti a több eszközzel végzett munkafolyamatok hatékonyságát. Az integrációk létrehozásának egyetlen módja általában komplex kódolást igényel a Google Apps Script segítségével.

Nincs feladatkezelés : Ebben az eszközben nincs beépített feladatkezelés. A Google Drive mappa elszigeteli az adatokat a projekthez kapcsolódó műveletektől. Ez a hiányosság külső eszközök használatát teszi szükségessé, ami bonyolítja a munkafolyamatokat.

Nem kínál mesterséges intelligenciát az adatok visszakereséséhez vagy elemzéséhez: A Google Drive nem rendelkezik fejlett automatizálási vagy mesterséges intelligencia funkciókkal az adatok rendezéséhez, visszakereséséhez vagy elemzéséhez. A Google Gemini által készített fájlösszefoglalásokon túl a felhasználóknak manuálisan kell átnézniük az információkat, ami időpazarlás.

Mappák létrehozása és szervezése a ClickUp segítségével

Mivel minden korlátozás nyilvánvaló, érdemes megfontolnia a Google Drive alternatíváinak használatát. Végül is ez a szolgáltatás nem támogatja a cselekvésorientált információkezelést.

A rendezett fájlok és mappáknak hozzá kell járulniuk a projektekhez és az ismeretekhez. Éppen ezért a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a tökéletes iparági szakértő az Ön számára. Minden szükséges eszközzel ellátja Önt a munka elvégzéséhez, a dokumentumok, feladatok és kommunikáció egy alkalmazásban való központosításától kezdve a munkafolyamatok, függőségek és projekt eredmények vizualizálásáig, kiterjedt projektmenedzsment eszközökkel.

Szüksége van még egy kis meggyőzésre? Íme egy összehasonlítás a Google Drive és a ClickUp szolgáltatásokról:

Funkció Google Drive ClickUp Natív mappa másolás ❌Szükséges egy cikk, amely végigvezeti a hét lépésen 🏆✅Csak néhány kattintás szükséges egy teljes mappa másolásához. Metadatok megőrzése ❌A másolás során minden információ elveszik. 🏆✅Minden adatot megőriz, beleértve a beépített feladatokat, megjegyzéseket, fájlelőzményeket, leírásokat és egyebeket. Automatizálás ❌Nem létezik 🏆✅Támogatja a fejlett integrációkat és automatizálást a valós idejű adatlekéréstől a feltételes logikán alapuló feladatokig és adatfrissítésekig. AI az adatok visszakereséséhez és elemzéséhez ➖Kínálja a Gemini nevű AI eszközt, amely egyszerű összefoglalókat generál. Mappákat és fájlokat keres. 🏆✅ A ClickUp Brain , a ClickUp natív AI-asszisztense összefoglalókat, betekintéseket, ütemterveket és akár stratégiákat is generál a mappaadatok hatékony felhasználásához. A ClickUp Dashboards valós idejű vizualizációkat és betekintéseket nyújt, hogy segítsen a projektadatait nyereséges döntésekbe átalakítani. Feladatkezelés ❌Nem kínál feladatkezelési funkciókat 🏆✅Azonnali feladat létrehozás és delegálás a mappán és a fájlon belül. A dokumentumok egyszerű hozzáadása feladat mellékletként a könnyű hozzáférés érdekében. A feladat előrehaladásának és függőségeinek nyomon követése. Központi platform az együttműködéshez ❌Főként a platformon történő adat hozzáadására és frissítésére tervezték. 🏆✅Úgy tervezték, hogy a maximális termelékenység mellett központosítsa az adatok kezelését, elemzését, feldolgozását és végrehajtását. Hatékony fájlkeresés ➖ Alapvető keresési funkciók fájlnevek vagy kulcsszavak használatával. Korlátozott kontextus- és szűrőalapú keresés 🏆✅Fejlett összekapcsolt keresési funkcióval rendelkezik, amely a kontextus, a címkék és a metaadatok segítségével gyorsan megtalálja a fájlokat, feladatokat és mappákat. Testreszabható munkafolyamatok ➖ Minimális testreszabási lehetőségeket kínál. A fejlett munkafolyamatokhoz komplex szkriptekre van szükség. 🏆✅Teljesen testreszabható munkafolyamatok egyszerű drag-and-drop funkcióval. A folyamatok automatizálása kódolás nélkül (egyszerű if-then szekvenciák segítségével).

Még egy gyors összehasonlítás is megmutatja, hogy a ClickUp mennyivel felülmúlja a Google Drive-ot. Ezzel együtt nézzük meg közelebbről a ClickUp négy konkrét funkcióját, amelyekkel könnyedén kezelheti a mappákat.

Fájlkeresés

👀 Tudta? A tudásmunkások idejük körülbelül 60%-át különböző eszközökön történő információ megosztással, kereséssel és frissítéssel töltik.

A hatékony mappakezelés segít gyorsan megtalálni a megfelelő fájlt. Sőt, segít megtalálni azokat az információkat, amelyekre szüksége van a munkájához, és gyorsabban elvégezni azt.

A megfelelő információk keresése nagy adatbázisok esetén gyakran túlmutat a meglévő felhőalapú tárolási erőforrásokon. Gondoljon csak bele! A világ, amelyben dolgozunk, aligha működik egyetlen alkalmazásban.

Lehet, hogy az egyik eszközben ügyfélprezentációja van, a másikban szerződéses ajánlat, a harmadikban hívásfelvételek, a negyedikben pedig e-mailek.

Az alkalmazáson belüli keresés egyszerűen nem elég.

Itt jön be a ClickUp Connected Search funkciója.

Kössük össze a pontokat a ClickUp Connected Search segítségével Keresés platformok, fájlok és alkalmazások között a ClickUp Connected Search segítségével

Ez egy hatékony funkció, amely lehetővé teszi fájlok, feladatok és mappák keresését a munkaterületén, a csatlakoztatott alkalmazásokban és akár a helyi meghajtón is. Az AI-vezérelt kontextuskeresést fejlett szűrőkkel kombinálja, így több platformon való keresgélés nélkül is megtalálhatja a szükséges elemeket. Címkék, metaadatok és egyéni parancsikonok segítségével finomíthatja az eredményeket és elmentheti a szöveget későbbi felhasználásra, ezzel időt és energiát takarítva meg.

A ClickUpban a Parancsközpontból vagy a Globális műveletsávból több pontról is elérhető, így bárhonnan gyorsan elő lehet hívni. Ez a központosított keresési funkció zökkenőmentessé és rendkívül hatékonnyá teszi a nagy adatbázisok vagy integrált munkafolyamatok kezelését.

Kereshet bármit, bárhol, egyetlen kattintással vagy billentyűleütéssel, a csatlakoztatott AI segítségével. Máris felülmúlta a Google Drive-ot, igaz?

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 30%-a AI-eszközöket használ kutatáshoz és információgyűjtéshez. De létezik olyan AI, amely segít megtalálni azt az egy elveszett fájlt a munkahelyen, vagy azt a fontos Slack-szálat, amelyet elfelejtett elmenteni? Igen! A ClickUp mesterséges intelligenciával működő Connected Search funkciója azonnal átkutatja az összes munkaterület tartalmát, beleértve az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokat is, és megjeleníti az információkat, erőforrásokat és válaszokat. A ClickUp fejlett keresőjével akár 5 órát is megtakaríthat egy héten!

Egy kattintással másolás

A mappák másolása ugyan fontos feladat, de mégis csak adminisztratív munka, ezért nem szabad sok időt igénybe vennie. A ClickUp-ban nem kell hét részletes lépést végrehajtani a mappák másolásához – csak egy kattintás és néhány beviteli sor szükséges.

Így kell csinálni:

Jelentkezzen be ClickUp-fiókjába, keresse meg a mappa nevét, majd kattintson a mellette található ellipszis menüre (három pont).

Válassza a legördülő menüből a Duplicate (Másolás) lehetőséget. Ezzel megnyílik egy párbeszédpanel.

Frissítse az új mappa nevét, helyét és mindent, amit másolni szeretne.

Most már az egész mappa, a feladatoktól a leírásokig és a dokumentumokig, lemásolásra került.

💡 Profi tipp: A ClickUp segítségével metaadatokat, például címkéket és egyéni mezőket is átvihet. Ez segít megőrizni az információáramlás zavartalanságát, például amikor szűrni vagy áttekinteni szeretné a fájlokat.

Mesterséges intelligencia és automatizálás

A ClickUp úgy is lett kialakítva, hogy csökkentse a kézi munkát minden tevékenységében – a mindennapi feladatok kezelésétől a projekt teljesítményének elemzéséig. A mappakezelés terén az AI eszköz, a ClickUp Brain egyszerű, természetes nyelvű parancsokkal képes lekérni a mappa helyét, a forráslinkeket, az összefoglalókat, az adatokra vonatkozó információkat és még sok mást.

Csak annyit kell tennie, hogy a jobb felső sarokban megkeresi az Ask AI gombot, majd beírja a kérdését.

Próbálja ki most A ClickUp Brain segítségével megkeresheti a mappák helyét, a forráslinkeket, az összefoglalókat, az adatokra vonatkozó információkat és még sok minden mást.

A ClickUp segít automatizálni a műveleteket és a munkafolyamatokat is. Hatékony funkciói lehetővé teszik akár egyedi feltételes logika létrehozását is.

Így juthat el ide:

Kattintson a mappa melletti három pont menüre.

Lépjen a Mappa beállításokhoz, és kattintson az Automatizálás gombra.

Kattintson a megfelelő mappa melletti ellipszis menüre, válassza a Mappa beállítások lehetőséget, majd az Automatizálás lehetőséget.

Állítsa be a kiváltó tényezőt, a logikát és a kívánt eredményt (mi történik és mikor), majd kattintson a Létrehozás gombra.

Határozza meg a műveletek logikáját és időzítését a ClickUp Automations párbeszédpanelen, majd kattintson a Create gombra

Ezzel egy kódolás nélküli automatizálási sorozatot hozhat létre, amely önállóan végzi el az ismétlődő, előre látható feladatokat, anélkül, hogy Önnek bármit is tennie kellene.

Ha az a célja, hogy időt takarítson meg a kereséssel és a munkavégzéssel, a ClickUp Automations segít Önnek!

💡 Profi tipp: Egy egyszerű automatizálási példa, amikor egy feladat státusza megváltozik, a feladat egy adott mappába kerül, és a további intézkedés céljából a „x” csapattaghoz kerül hozzárendelésre.

A ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, egy helyen integrálja a projekt anyagaidat és erőforrásaidat – feladatokat, dokumentumokat, táblázatokat, prezentációkat, jegyzeteket, diagramokat és grafikonokat, Kanban táblákat, sőt még csevegési szálakat is. Emellett lehetővé teszi, hogy ezeknek az erőforrásoknak a megosztási beállításait azonnal frissítsd, így hatékonyabbá téve az együttműködést.

Így juthat el oda:

Kattintson a mappa neve mellett található ellipszis menüre.

Válassza a Megosztás és engedélyek lehetőséget.

Itt adhatja meg az e-mail azonosítókat, másolhatja a megosztási linket, és akár frissítheti a megosztott mappa beállításait is.

Ráadásul minden ClickUp mappában importálhat fájlokat számos külső alkalmazásból. Ez magában foglalja a Google Drive integrációt, számos fájlformátumot és még a termelékenységi alkalmazásokat is.

Importáljon és integráljon bármilyen fájlt vagy feladatot a mappájába a ClickUp integrációs és importálási funkcióival

Így kell csinálni:

Kattintson a mappa neve mellett található három pontra.

Válassza a +Új létrehozása , majd az Importálás lehetőséget.

Válassza ki a legördülő menüből az importálni kívánt fájlt vagy a csatlakoztatni kívánt üzleti eszközt

💡 Profi tipp: A profilképed mellett található kilenc ponttal ellátott négyzet alakú menüben található ClickApps segítségével több mint 1000 eszközt integrálhatsz a munkaterületedbe.

Több mint 1000 eszközt integrálhat azonnal a ClickUp munkaterületébe a ClickUp Integrations* segítségével.

Az integrációk, eszközök és egyszerű fájl létrehozás mellett a ClickUp lehetővé teszi, hogy bármilyen tartalmat bárhonnan feladatlistává alakítson. Ez a funkció biztosítja, hogy hatékonyan szervezze meg tevékenységeit, és azokat közvetlenül a központi mappájához igazítsa, így megőrizve a relevanciát és a fókuszt.

Zökkenőmentes információszervezés a ClickUp segítségével

Az üzleti információk szervezése átgondolt és átlátható megközelítést igényel. Fontos fájlok és mappák megosztásakor célszerű azokat másolni.

Bár ez az útmutató segít egyszerűen és gyorsan elvégezni a feladatot, vajon a Google Drive a megfelelő választás? Végül is hiányosságai vannak az adatok kezelése, a feladatok nyomon követése és az automatizálás terén.

A ClickUp könnyedén pótolja ezeket a hiányosságokat. Egy kattintással másolható mappák, egyszerűsített munkafolyamatok, részletes vizualizációk és hatékony elemzések állnak rendelkezésre. Ezenkívül a teljes mértékben testreszabható funkciók növelik a termelékenységet és egyszerűsítik a mappakezelést.

Lenyűgöző, igaz? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg a különbséget!