A 10 legjobb HR tudásmenedzsment szoftver 2025-ben

Hol találom a távmunka szabályzatot? Mi a beilleszkedési folyamat? Hogyan férhetek hozzá a munkakörömhöz kapcsolódó képzési anyagokhoz?

Ezek néhány gyakori (és ismétlődő) kérdés, amelyekkel a HR-szakemberek és vezetők nap mint nap szembesülnek. Nem lenne egyszerűbb egy központi adatbázis, amely segítségével a munkavállalók végtelen mappák, e-mailek, táblázatok és megosztott meghajtók átkutatás nélkül hozzáférhetnek a releváns információkhoz?

A HR tudásmenedzsment szoftver a megoldás. 💡

Ezek a rendszerek tárolják, kategorizálják, megosztják és visszakeresik a HR-folyamatokkal, irányelvekkel és munkavállalói erőforrásokkal kapcsolatos kritikus információkat, amikor csak szükség van rájuk.

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb HR tudásmenedzsment szoftvereket, amelyek zökkenőmentessé teszik az információk megosztását. 🎯

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb AI-alapú tudásmenedzsment eszközök, amelyek mindegyike egyedi igényekre van szabva: ClickUp (a legjobb AI-alapú HR tudásbázis) Guru (a legjobb AI-alapú tudáskereső eszköz) Document 360 (A legjobb AI-támogatott dokumentációs platform) Confluence (A legjobb együttműködési munkaterület csapatok számára) Notion (A legjobb all-in-one munkaterület a személyes és csapat termelékenységhez) Tettra (A legjobb tudásmegosztó eszköz csapatok számára) Bloomfire (A legjobb tudásmegosztási platform az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez) Trainual (A legjobb képzési és beilleszkedési szoftver) Slite (A legjobb együttműködési jegyzetelési és dokumentációs eszköz) Helpjuice (A legjobb testreszabható tudásbázis-megoldás)

Mit kell keresnie egy HR tudásmenedzsment szoftverben?

A megfelelő tudásmenedzsment eszköz kiválasztása az HR technológiai eszköztárához nehéz feladatnak tűnhet, különösen a sok rendelkezésre álló lehetőség miatt. A legjobb eszközök közös jellemzői egyszerűsítik az információk kezelését, megosztását és elérését.

Vessünk egy pillantást néhány alapvető funkcióra, amelyekkel HR tudásmenedzsment megoldásának rendelkeznie kell. 👇

Hatékony keresési funkció: Robusztus keresőmotor kulcsszókereséssel, szűrőkkel és címkékkel a releváns dokumentumok és adatok gyors visszakereséséhez.

Integrációs képességek: Zökkenőmentes integráció a meglévő HR-rendszerekkel, például a pályázók nyomon követési rendszereivel (ATS) és a humánerőforrás-menedzsment rendszerekkel (HRMS).

Önkiszolgáló opciók: Funkciók, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy önállóan hozzáférjenek a szabályzatokhoz, juttatásokhoz és egyéb információkhoz.

Biztonság és hozzáférés-ellenőrzés: A részletes jogosultságok csak az arra jogosult személyzet számára biztosítanak hozzáférést, így védve az érzékeny adatokat.

Elemzés és jelentések: Beépített elemző eszközök a minták nyomon követéséhez, a tudáshiányok azonosításához és a tudásbázis hatékonyságának méréséhez.

Együttműködés és testreszabhatóság: Eszközök, amelyek támogatják a tartalomkészítéssel kapcsolatos csapatmunkát, miközben lehetővé teszik a felület, a márkaépítés és a dokumentumok szervezésének testreszabását.

Önkiszolgáló megoldások: olyan funkciók, amelyek lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy önállóan hozzáférjenek a szabályzatokkal, juttatásokkal és egyéb információkkal kapcsolatos releváns adatokhoz.

🧠 Érdekesség: A „humán erőforrás” kifejezés csak az 1960-as években jelent meg. Előtte „személyzeti menedzsmentnek” hívták, és elsősorban adminisztratív feladatokra összpontosított.

A 10 legjobb HR tudásmenedzsment szoftver

Az HR-vezetők napja gyakran számtalan ismétlődő kérdés megválaszolásával telik. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tudják kezelni, okosabb megközelítésre van szükségük a tudás kezelése és megosztása terén.

Íme a 10 legjobb HR-menedzsment eszköz. 💁

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú HR tudásbázis)

A ClickUp Knowledge Management összesíti az összes fontos információt egy helyen, így azok mindig kéznél vannak. A HR-csapatok könnyedén létrehozhatnak, megoszthatnak és kezelhetnek tudást, biztosítva ezzel az összehangoltságot és a zökkenőmentes együttműködést.

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkcióra, amelyek segítenek létrehozni és kezelni a humánerőforrás-terület belső tudásbázisát. 👇

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével világosan formázhatja tudásbázisait.

A ClickUp Docs kiváló eszköz HR-tudásbázis létrehozásához és kezeléséhez. Fejlett formázási funkciói lehetővé teszik az információk strukturálását, a vállalati irányelvektől és a munkavállalói kézikönyvektől a képzési anyagokig.

Egyszerű kulcsszókereséssel másodpercek alatt ellenőrizheti, ki láthatja a dokumentumait, és pontosan megtalálhatja, amire szüksége van.

Hozzon létre beágyazott oldalakat különböző témákhoz a ClickUp Docs-ban.

Emellett beágyazott oldalakat is kínál, így a dokumentumokat aloldalakra bonthatja – ez kiválóan alkalmas az alkalmazotti juttatások, az új munkavállalók beillesztése vagy a megfelelőségi képzés rendezett szervezésére.

Például létrehozhat egy főoldalt az „Alkalmazotti kézikönyv” számára, és aloldalakat hozhat létre a „szabadságolási szabályzat”, a „munkahelyi biztonság” és a „ruházati előírások” témákhoz.

A dokumentum-együttműködési szoftver verziókezelési és előzménykövetési funkciókat is tartalmaz. Könnyedén áttekintheti dokumentumai korábbi verzióit, és szükség esetén visszaállíthatja azokat, így tudásbázisa mindig pontos és naprakész marad.

A hatékony HR tudásmenedzsment stratégia a külső tudásmenedzsmentre is összpontosítania kell, hogy bevonja a szervezeten kívüli érdekelt feleket. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, lehetővé teszik az HR csapatok számára, hogy tudásbázis cikkeket hozzanak létre, amelyek a beszállítók gyakran ismételt kérdéseivel, a megfelelőségi irányelvekkel és a külső partnerségekkel foglalkoznak, megkönnyítve ezzel a határokon átnyúló együttműködést.

ClickUp Brain

Próbálja ki ingyen a ClickUp Brain szoftvert! A ClickUp Brain segítségével válaszokat kaphat a munkaterületén belülről.

A ClickUp Brain egy hatékony mesterséges intelligencia eszköz a tudásmenedzsmenthez. Átalakítja a szervezetek kritikus információk szervezésének, keresésének és elérésének módját.

A ClickUp Brain részét képező AI Knowledge Manager gyorsan előhívja a szabályzatokkal, képzési anyagokkal vagy alkalmazotti nyilvántartásokkal kapcsolatos információkat. Így a felhasználóknak nem kell hosszú dokumentumokat átnézniük, hanem kontextusfüggő kérdéseket tehetnek fel, és azonnali válaszokat kapnak, ami órákat takarít meg a kézi keresésből.

Tegyük fel például, hogy egy HR-vezetőnek információra van szüksége a vállalat szabadságolási szabályzatáról.

Ebben az esetben egyszerűen csak megkérdezhetik a ClickUp Brain-t, és részletes, kontextusfüggő választ kapnak, így a tudás visszakeresése zökkenőmentes és gyors lesz.

Próbálja ki a ClickUp Brain szoftvert! Használja a ClickUp Brain szoftvert a zökkenőmentes HR-folyamatokhoz.

A ClickUp Brain egyszerűsíti a dokumentumok összefoglalását is, ami felbecsülhetetlen értékű a nagy mennyiségű információt kezelő HR-csapatok számára. Az AI automatikusan összefoglalásokat generál hosszú dokumentumokhoz, például irányelvekhez, képzési anyagokhoz vagy megfelelőségi jelentésekhez.

A ClickUp egy fantasztikus, mindent magában foglaló megoldás, amely felváltja a Docs, Excel és más projektmenedzsment eszközöket. Segítségével csapatom szervezettebbé vált, javult a működési hatékonyságunk, és jobban láthatóvá vált munkánk hatása.

A ClickUp egy fantasztikus, mindent egyben megoldás, amely felváltja a Docs, Excel és más projektmenedzsment eszközöket. Segítségével csapatom szervezettebbé vált, javult a működési hatékonyságunk, és jobban láthatóvá vált munkánk hatása.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp tudásbázis-sablon segítségével biztosíthatja a meglévő tudásbázis konzisztenciáját.

A ClickUp tudásbázis-sablon segít létrehozni és kezelni egy központi digitális információs könyvtárat a csapatán vagy szervezetén belül. Strukturált keretrendszerrel tervezett sablon tartalmaz szakaszokat tudáscikkek, GYIK és egyéb források számára, megkönnyítve az értékes ismeretek szervezését és megosztását.

Ezzel a beállítással a munkavállalók gyorsan megtalálhatják a szükséges információkat, biztosítva a tudáshoz való zökkenőmentes hozzáférést. Az ilyen tudásbázis-sablonok lehetővé teszik az HR-csapat számára, hogy cikkeket készítsen, amelyek útmutatást nyújtanak a felhasználóknak a gyakori kérdésekkel vagy kihívásokkal kapcsolatban.

A ClickUp legjobb funkciói

Központi információs központ: Lehetővé teszi az összes HR-rel kapcsolatos dokumentum, irányelv és útmutató tárolását és rendszerezését egy helyen.

Közös szerkesztés: Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben közösen dolgozzanak az HR-anyagok létrehozásán, frissítésén és felülvizsgálatán.

Strukturált szervezési eszközök: Mappák, címkék és sablonok segítségével a HR-tartalmak jól szervezettek és könnyen hozzáférhetők maradnak. Mappák, címkék és sablonok segítségével a HR-tartalmak jól szervezettek és könnyen hozzáférhetők maradnak.

Egyedi jogosultságok: Ellenőrizheti, hogy ki tekintheti meg, szerkesztheti vagy oszthatja meg az érzékeny HR-adatokat.

Gyors tudás-visszakeresés: Robusztus keresési lehetőségeket tartalmaz, amelyekkel azonnal megtalálhatja a dokumentumokat vagy a HR-rel kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat.

Mesterséges intelligencia által támogatott betekintés: Javaslatokat tesz a fejlesztésekre, azonosítja a dokumentáció hiányosságait és biztosítja, hogy a tartalom mindig naprakész legyen.

Interaktív eszközök az alkalmazottak számára: Megkönnyíti az HR-erőforrásokhoz való önkiszolgáló hozzáférést, lehetővé téve az alkalmazottak számára kérdéseik megoldását.

A ClickUp korlátai

A számos testreszabási lehetőség miatt meredek a tanulási görbe.

Az első beállítás időigényes

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📖 Olvassa el még: Hogyan szünteti meg a kapcsolódó mesterséges intelligencia a szilókat, hogy időt takarítson meg a valódi munkához?

2. Guru (a legjobb AI-alapú tudáskereső eszköz)

via Guru

A Guru egyszerűsíti a tudásmenedzsmentet, segítve a csapatokat az információk hatékony szervezésében és elérésében. Létrehozhat „kártyákat” vagy kis tudásegységeket. Ezek tartalmazhatnak bármit a vállalati irányelvektől a gyakran ismételt kérdésekig, és a jobb érthetőség érdekében multimédiás tartalommal is kiegészíthetők.

A valós idejű frissítésekkel a Guru automatizált felülvizsgálati ciklusok és lejárati emlékeztetők segítségével biztosítja, hogy a felhasználói kézikönyvek mindig naprakészek legyenek. Emellett az AI-alapú javaslatok segítségével gyorsan megtalálhatja a releváns információkat.

A Guru legjobb funkciói

Használja a Guru GPT-t a belső és külső információk kombinálására, hogy megválaszolja a HR-rel kapcsolatos kérdéseket.

Kövesse nyomon a kérdéseket, szerkessze a válaszokat, és pótolja a tudásbeli hiányosságokat az AI Training Center segítségével.

Kezelje a hozzáférést testreszabható jogosultságokkal a megosztott erőforrásokhoz.

Kapjon értesítéseket és bejelentéseket, keressen tudást, és működjön együtt csapatával!

Guru korlátai

A keresési funkció túl sok találatot ad vissza, ami megnehezíti a pontos válasz megtalálását.

Nem teszi lehetővé a felhasználók számára, hogy valós idejű visszajelzéseket hagyjanak a kártyákon.

Guru árak

Ingyenes

All-in-one: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

3. Document360 (A legjobb AI-támogatott dokumentációs platform)

via Document360

A Document360 célja, hogy a tudás létrehozását és megosztását egyszerűvé tegye. Intuitív felülete segít a tudásbázisok felépítésében és kezelésében, függetlenül a technikai szakértelemtől.

Az eszköz önkiszolgáló adattárként is működik, minimalizálva az ismétlődő HR-kérdéseket és lehetővé téve a munkavállalók számára, hogy könnyen megtalálják a szükséges információkat.

A Document 360 legjobb funkciói

Hozzon létre és kezeljen tudásbázis-cikkeket hatalmas dokumentációs funkciókkal.

Szerezze be a tudásbázis változásainak verziótörténetét „Markdown” és „Rendered” formátumban.

Hozzon létre linkeket a tudásbázisban található kapcsolódó információkhoz, hogy javítsa a navigációt és a kontextust.

Biztosítsa adatait az egyszeri bejelentkezés (SSO) és az IP-tartomány korlátozások segítségével, hogy korlátozza a dokumentumokhoz való hozzáférést.

A Document 360 korlátai

Az analitikai képességek elsősorban az egyéni felhasználókra vagy konkrét dokumentumokra összpontosítanak, ahelyett, hogy átfogó áttekintést nyújtanának.

Nincsenek beépített megjegyzések, beépített helyesírás-ellenőrzés, illetve más eszközökben végzett műveletek alapján cikkek frissítésének lehetősége.

A Document 360 árai

Ingyenes

Professzionális: 199 USD/hó projektként (éves számlázás)

Üzleti: 399 USD/hó projektenként (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árak

Document 360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

🧠 Érdekesség: A legkorábbi munkaköri leírás az ókori Egyiptomból származik, ahol az „írók” voltak az első olyan szakemberek, akik nyilvántartásokat vezettek és kommunikációt bonyolítottak.

4. Confluence (A legjobb együttműködési munkaterület csapatok számára)

via Atlassian

Az Atlassian Confluence dinamikus környezetet biztosít a tudás rögzítéséhez, szervezéséhez és megosztásához. Központi hubként integrálja a dokumentációt, a projektmenedzsmentet és a csapatok közötti együttműködést.

Valós idejű kommunikációs funkciói lehetővé teszik a távoli és az irodai csapatok összehangolt munkáját.

A Confluence legjobb funkciói

Dolgozzon együtt csapatával valós idejű szerkesztés, megjegyzések és értesítések segítségével.

Találjon információkat a fejlett kereső, címkék és intuitív tartalomhierarchia segítségével.

Használjon sablonokat a HR-dokumentumokhoz, hogy az összes anyag egységes és felismerhető legyen.

Hozzáférés a dokumentumhasználatra vonatkozó betekintéshez a tudáshiányok azonosítása és az erőforrások javítása érdekében.

A Confluence korlátai

A dokumentumok PDF formátumba történő exportálása nehéz, és a platform lassulását okozza.

A Confluence-ból más szoftverekbe nem lehet információkat másolni és beilleszteni anélkül, hogy formázási problémákba ütközne.

Confluence árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5,16 USD/hó felhasználónként

Prémium: 9,73 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 3500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

5. Notion (A legjobb all-in-one munkaterület a személyes és csapat termelékenységhez)

via Notion

A Notion egy egységes platform, amely jegyzeteket, feladatokat és adatbázisokat kombinál a tudásmenedzsment racionalizálása érdekében. Lehetővé teszi továbbá különböző témákról szóló vállalati wikik létrehozását is.

A rugalmas felület lehetővé teszi a csapatok számára, hogy saját igényeikhez igazodó munkafolyamatokat hozzanak létre. Emellett különböző típusú tartalmakat is támogat, beleértve szövegeket, képeket és linkeket, így sokoldalú eszközzé teszi az információk szervezését.

Az előre elkészített sablonok tovább egyszerűsítik a HR-dokumentáció létrehozását és naprakész állapotban tartását.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre egy központi tudásbázist az összes vállalati információ számára, beleértve a bevezető anyagokat, a belső irányelveket és a csapatspecifikus erőforrásokat.

Használja a kész sablonokat, mint például a „Cég honlapja”, „Új munkavállalók beillesztése” és „Találkozói jegyzetek”.

Különböző típusú információkat, például a munkavállalói adatokat és a teljesítményértékeléseket összekapcsolhatja a Notion relációs adatbázisával.

Szervezze meg az olyan összetett témákat, mint a megfelelés, a juttatások és a munkafolyamatok aloldalak segítségével.

Csatlakozzon olyan eszközökhöz, mint a Slack, a Google Drive vagy a ClickUp, hogy koherens tudásmenedzsment rendszert hozzon létre.

A Notion korlátai

A jegyzetek megosztása nem felhasználókkal bonyolult, és nem támogatja a dokumentumok közös szerkesztését.

Megmutatja a nagy adatbázisokkal vagy összetett oldalakkal kapcsolatos teljesítményproblémákat, beleértve a lassú betöltési időket is.

A pontatlan értesítések és az ismétlődő emlékeztetők beállítása a projekt alfeladataihoz kihívást jelentenek.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

💡 Profi tipp: Egy kiváló tudásmenedzsment stratégia lehet az esettanulmányok rögzítése vagy kilépési interjúk lefolytatása. Ezzel megőrizheti a távozó munkavállalók tacit tudását, és értékes betekintést nyerhet a szervezetébe.

6. Tettra (A legjobb tudásmegosztó eszköz csapatok számára)

via Tettra

A Tettra arra összpontosít, hogy segítse a csapatokat a tudás könnyed gyűjtésében, rendszerezésében és megosztásában. Tiszta elrendezése megkönnyíti a gyakran ismételt kérdések, HR-folyamatok és hibaelhárítási útmutatók böngészését, még a legforgalmasabb munkaidőben is.

A platform elősegíti az együttműködést is, lehetővé téve frissítések javasolását vagy megoldások megosztását.

A Tettra legjobb funkciói

A Tettra AI botjával, a Kai-jal azonnali válaszokat kaphat a tudásbázisban található bármely kérdésre.

A „Kérdések és válaszok” funkcióval tárolhatja az ismétlődő kérdéseket és azok válaszait.

Ellenőrizze, hogy tudásbázisának cikkei a beállított ütemezés szerint frissülnek-e a „Verification” (Ellenőrzés) funkcióval.

Kapjon tartalomtisztítási javaslatokat, és azonosítsa a tulajdonos nélküli, elavult és nyilvános tartalmakat, hogy rendet tegyen az adatbázisban.

A Tettra korlátai

Nincs exportálható adatpontja a felhasználói oldalakról és a rendezhető oszlopokból.

Csak egy személy szerkesztheti a dokumentumot, ami korlátozza az együttműködést.

A Tettra árai

Ingyenes

Alap: 4 USD/hó felhasználónként

Ár: 8 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 7200 USD/év 50 felhasználó számára

Tettra értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A Fortune Business Insights szerint az HR-szakemberek 5%-a már bevezette a generatív mesterséges intelligenciát a szervezetébe, míg 9% jelenleg generatív mesterséges intelligencia kísérleteket végez. Ezenkívül az HR-szakemberek 60%-a vesz részt a szervezet generatív mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos vállalati szintű konferenciákon, míg 58% együttműködik az IT-vezetőkkel a lehetséges felhasználási esetek feltárása érdekében.

7. Bloomfire (A legjobb tudásmegosztó platform az alkalmazottak elkötelezettségének növeléséhez)

via Bloomfire

A listán a következő a Bloomfire, egy HR-menedzsment platform, amely lehetővé teszi vizuális tartalmak, például videók és infografikák létrehozását. Ez megkönnyíti a komplex ötletek magyarázatát.

A Bloomfire hatékony keresési funkcióival és elemző eszközeivel segíti a HR-csapatokat a használat nyomon követésében és a fejlesztésre szoruló területek azonosításában.

A Bloomfire legjobb funkciói

Használja a mély indexelést és a fejlett mesterséges intelligenciát a gyors és pontos információkeresés megkönnyítéséhez.

Különböző típusú dokumentumok és tartalmak kategorizálása, archiválása és elérése

Vegyen részt vitákban és ossza meg HR-rel kapcsolatos szakértelmét interaktív fórumokon keresztül.

Az „Analytics suite” segítségével betekintést nyerhet abba, hogyan érhető el és osztható meg a tudás, és így azonosíthatja a hiányosságokat.

A Bloomfire korlátai

Csökkenti a cikkek szélességét, ami formázási problémák miatt megnehezíti a táblázatok és a beágyazott dokumentumok olvashatóságát.

Tömeges dokumentumfeltöltés nem elérhető.

A felhasználók panaszkodtak, hogy nem kapták meg a jelszó-visszaállítási e-maileket.

Bloomfire árak

Egyedi árazás

Bloomfire értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

8. Trainual (A legjobb képzési és beilleszkedési szoftver)

via Trainual

A Trainual részletes képzési dokumentációk készítésére specializálódott a hatékony beilleszkedés és a munkavállalók fejlesztése érdekében. Felhasználóbarát felületén átfogó képzési kézikönyveket állíthat össze, amelyek a vállalati irányelveket és a bevált gyakorlatokat fedik le.

Az ellenőrzőlisták segítenek az új munkavállalóknak a modulok szisztematikus elvégzésében, míg a multimédiás támogatás biztosítja a képzési anyagok vonzó voltát.

A Trainual legjobb funkciói

A mobilalkalmazás segítségével bárhol és bármikor hozzáférhet a tudásbázishoz.

Automatikus emlékeztetőket kaphat a tartalom új frissítéseiről.

Ossza meg a tartalmakat más érdekelt felekkel, és kezelje a hozzáférést a biztonság garantálása érdekében.

Használja a vállalat, a folyamatok és a szabályzatok tartalmi tárolóit a meglévő tudásbázis kezeléséhez.

A Trainual korlátai

Meg kell szereznie minden csapattag hitelesítő adatait, és azokat egyenként hozzá kell adnia.

A könyvtár nem érhető el a mobilalkalmazáson keresztül.

Terhes beállítási folyamat

A szoftver használatának folyamatában hiányzik az egyértelműség, így a felhasználók nem tudják pontosan, hol kezdődik és hol végződik a munkafolyamat, és milyen javasolt munkafolyamatot kell követniük.

Trainual árak

Kisvállalkozások: 299 USD/hó 1–25 alkalmazott esetén

Közepes: 349 USD/hó 26–50 alkalmazott esetén

Növekedés: 499 USD/hó 51–100 alkalmazott esetén

Egyedi árak 101–10 000+ alkalmazott esetén

Trainual értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (450+ értékelés)

9. Slite (A legjobb együttműködési jegyzetelési és dokumentációs eszköz)

via Slite

A Slite egy kiváló HR tudásmenedzsment szoftver, amely hatékony módszert kínál a csapatoknak dokumentumaik strukturálására. Az információkat mappák és címkék segítségével kategorizálhatja, hogy azok könnyen hozzáférhetők legyenek.

A platform segítségével csapata gyorsan hozzáférhet a gyakran feltett kérdésekhez és a fontos szabályzatokhoz.

A Slite legjobb funkciói

Rendezze dokumentumait rugalmas „gyűjteményekbe”, hogy szűrje, rendezze és mentse a nézeteket; vázlatokat, videókat vagy beágyazott opciókat is hozzáadhat a kontextus kiegészítéséhez.

Adjon hozzá tartalmat más eszközökből, például a Google Workspace-ből, a YouTube-ból és másokból.

Tegyen fel kérdéseket az AI asszisztensnek a munkaterületen található információkkal kapcsolatban.

Időt takaríthat meg az előre megtervezett sablonok használatával az új munkavállalók beillesztési útmutatóihoz, irányelvekhez és egyebekhez.

Slite korlátai

Nincs lehetőség a jegyzetek automatikus név szerinti rendezésére.

Nincs offline hozzáférés

Slite árak

Alapcsomag: 8 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,5 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Slite értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

🔍 Tudta? Az AI átlagosan 2,39 órát takarít meg az HR-csapatoknak hetente. A toborzók a technológiát használják a munkaköri leírások megírásához, a korábbi jelöltek és az aktuális álláshelyek összehangolásához, valamint a jelentkezőknek küldött üzenetek megírásához.

10. Helpjuice (A legjobb testreszabható tudásbázis-megoldás)

via Helpjuice

A 2011-ben alapított Helpjuice központi adattárat hoz létre a HR-rel kapcsolatos dokumentumok számára. Funkciói, például a „szerepkörön alapuló jogosultságok”, megkönnyítik a szerkesztési hozzáférés ellenőrzését.

Tartalmaz továbbá fejlett elemzési funkciókat is, amelyek nyomon követik, hogyan interagálnak a munkavállalók a tartalommal, segítve ezzel a HR-csapatot az információs hiányosságok azonosításában.

A Helpjuice legjobb funkciói

A többnyelvű funkcióknak köszönhetően bármilyen nyelven hozzáférhet az információkhoz, így a sokszínű munkaerő is könnyedén használhatja.

Kezeljen többféle dokumentumformátumot, például PDF-eket és Word-fájlokat, miközben integrálja a SharePoint és a Dropbox szolgáltatásokat.

Adjon lehetőséget az alkalmazottaknak egy önkiszolgáló modellel, hogy különböző forrásokból hozzáférjenek a válaszokhoz.

Kövesse nyomon, hogyan használják az alkalmazottak a tudásbázist, és azonosítsa az erőforrások hiányosságait az analitika segítségével.

A Helpjuice korlátai

A megjegyzésekkel kapcsolatos értesítő e-mailek nem archiválhatók külön, így könnyen elveszthetők a szerkesztések, ha egy kommentelő több cikkhez is visszajelzést ad.

Nincs „javaslat mód” szerkesztési funkciója azoknak a csapatoknak, ahol több író és szerkesztő dolgozik ugyanazon a cikkön.

A dokumentumokhoz fűzött megjegyzések többszöri próbálkozás ellenére is eltűnnek vagy rossz szöveghez kapcsolódnak.

Helpjuice árak

Ingyenes

Prémium: 120 USD/hó 4 felhasználó számára

Helpjuice értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

📖 Olvassa el még: 10 ingyenes alkalmazotti kézikönyv sablon Word és ClickUp formátumban

A „tudásalapú” választás – ClickUp

A HR tudásmenedzsment szoftverek időt takarítanak meg, csökkentik a zavart, és lehetővé teszik a csapatok számára, hogy a prioritásokra koncentráljanak. Bár minden opció kiváló funkciókat kínál, a ClickUp sokoldalúságával, felhasználóbarát felületével és hatékony integrációival tűnik ki a többi közül.

A ClickUp a tudásmenedzsment és a projekt szervezés legjobb funkcióit egyesíti egy dinamikus térben. Akár a szabályzatok központosításáról, akár automatizált felülvizsgálati ciklusok beállításáról van szó, minden, amire a csapatának szüksége van, egy helyen található. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅