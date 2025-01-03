A 11 legjobb AI JavaScript generátor eszköz

Órákig hibakeresést végzett a JavaScriptben, csak hogy rájöjjön, hogy egyetlen elírás tönkretette az egész kódot. Ez egy ismerős frusztráció a webfejlesztők számára.

Tiszta, hatékony kód írása kifizetődő lehet, de a ismétlődő feladatok, a szintaxis problémák és az optimalizálási nehézségek gyakran akadályozzák ezt.

Az AI JavaScript kódgenerátorok segítségével ezek a pillanatok kevésbé lesznek stresszesek. Ezek az eszközök segítenek gyorsabban megírni, hibakeresni és finomítani a kódot, így Ön a nagyobb problémák megoldására és a hatékonyabb projektekre koncentrálhat.

Ebben a blogban bemutatjuk a 11 legjobb AI JavaScript kódgenerátort, amelyekkel gyorsabbá és okosabbá teheti fejlesztési munkáját.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Kutatásaink alapján a piacon jelenleg elérhető legjobb AI Javascript generátorok a következők: ClickUp (A legjobb kódrészletek generálásához és a szoftverfejlesztési életciklus menedzsmentjéhez) Tabnine (A legjobb a kontextusérzékeny AI kódolási segítség integrálásához a fejlesztésbe) CodeT5 (A legjobb javításhoz, összefoglaláshoz vagy gyors kódok generálásához) AskCodi (A legjobb teljes körű automatizáláshoz, beleértve a kódgenerálást és a hibajavítást) GitHub Copilot (A legjobb új programozási nyelvek és keretrendszerek elsajátításához) SourceAI (A legjobb precíz JavaScript-kód generálásához emberi nyelven megadott adatok alapján) DeepCode by Snyk (A legjobb a sebezhetőségek felismeréséhez és a biztonsági javítások alkalmazásához) Mutable AI (A legjobb írásos kódból Wikipedia-stílusú cikkek létrehozásához) Replit Ghostwriter (A legjobb valós idejű JavaScript hibakereséshez és kódsegítséghez) Codeium (A legjobb gyors, könnyű JavaScript kódsegítség és együttműködéshez) Claude AI (A legjobb a világos és beszélgetésszerű JavaScript-kódrészletek generálásához)

🔍 Tudta? Az AI eszközök néhány parancs segítségével komplex JavaScript keretrendszereket, például React komponenseket tudnak generálni.

Mit kell keresnie egy AI JavaScript generátorban?

Ha online keres AI JavaScript generátorokat, sok lehetőséget talál. Az Ön igényeinek leginkább megfelelőt megtalálni, keresse meg ezeket a kulcsfontosságú funkciókat:

Kódminőség: Tiszta, karbantartható és hibamentes JavaScript kódot generál, amely minden méretű projekthez alkalmas.

Könnyű használat: Természetes nyelvű utasításokat fogad el, és zökkenőmentesen integrálható a népszerű kódszerkesztőkkel.

Keret támogatás: Kompatibilis a főbb keretekkel, mint például a React, Angular és Vue. js, valamint az alapvető könyvtárakkal.

Szélsőséges esetek kezelése: Hatékonyan kezeli mind a szokásos feladatokat, mind a komplex vagy kevésbé gyakori eseteket.

Hibakereső eszközök: Hibákat észlel, javításokat javasol és optimalizálja a kódot a jobb teljesítmény érdekében.

Tanulási támogatás: Tartalmaz világos megjegyzéseket és magyarázatokat, amelyek segítenek a felhasználóknak megérteni a generált kódot.

Együttműködési funkciók: Megkönnyíti a csapatok közötti megosztást és a kódfelülvizsgálatot, és jól működik olyan verziókezelő rendszerekkel, mint a Git.

Közösség és támogatás: Aktív felhasználói közösség és gyors reagálású technikai támogatás a problémamegoldáshoz.

Testreszabási lehetőségek: API-hozzáférést és lehetőségeket biztosít a modellek finomhangolásához az egyedi fejlesztési igényeknek megfelelően.

🧠 Érdekesség: A JavaScriptet eredetileg Mocha-nak, majd LiveScript-nek nevezték, mielőtt marketing okokból JavaScript-re keresztelték át.

A legújabb tanulmányok szerint a munkavállalók 86,5%-a használja az AI-t a munkahelyén, hogy gyorsabban elvégezze a feladatait. Az AI bevezetése nem csak egy trend, hanem szükségszerűség.

Íme a legjobb AI JavaScript kódgenerátor eszközök listája, amelyekkel javíthatja munkafolyamatát, és gyorsabbá, okosabbá és élvezetesebbé teheti a kódolást.

1. ClickUp (a legjobb kódrészletek generálásához és a szoftverfejlesztési életciklus átfogó kezeléséhez)

A ClickUp nem csak kódoláshoz használható – ez egy olyan alkalmazás, amely mindenre kiterjed, és amely egyszerűsíti a projektmenedzsmentet és a szoftverfejlesztési folyamatot.

Használja a ClickUp for Software Teams alkalmazást a projekt előrehaladásának egyszerű nyomon követéséhez.

A JavaScript-fejlesztők számára a ClickUp for Software Teams olyan eszközöket kínál, amelyek a fejlesztés minden aspektusát javítják, az ES6 kód írásától az API-integrációk kezeléséig és az aszinkron funkciók hibakereséséig.

ClickUp Brain

Automatizálja a kódolást és generáljon utasításokat a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain intelligens, AI-alapú megoldásokat kínál JavaScript kódrészletek generálásához, kódhibák kijavításához és ismétlődő feladatok automatizálásához.

A zökkenőmentes GitHub és GitLab integrációknak köszönhetően nyomon követheti a commitokat, kezelheti a pull requesteket és szinkronizálhatja az ágakat közvetlenül a feladatokon belül, így egyszerűsítve a fejlesztési folyamatot.

Ezenkívül olyan funkciókat is használhat, mint a ClickUp Whiteboards komplex JavaScript architektúrák tervezéséhez, a ClickUp Automations a munkafolyamatok automatizálásához, valamint robusztus sablonok a hibák nyomon követéséhez, a kódok felülvizsgálatához és az agilis fejlesztéshez.

Ugyanilyen fontos a ClickUp kódblokk-formázási funkciója, amely a szintaxis kiemelésével egyszerűsíti a kódrészletek megosztását. Ez biztosítja, hogy a kód könnyen olvasható és érthető legyen, így a együttműködés zökkenőmentesebbé válik, és a fejlesztők hatékonyabban tudnak dolgozni a platformon belül.

Tartson fenn strukturált JavaScript dokumentációt a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével dokumentációt írhat a kódhoz, megoszthatja azt a csapatával, és közvetlenül visszajelzést adhat vagy kaphat.

ClickUp Chat

Rendezze a ClickUp Chat tartalmát címkékkel, például Frissítések, Bejelentések vagy Ötletek.

Ezenkívül a ClickUp Chat valós idejű kommunikációt tesz lehetővé, így a fejlesztők kódrészleteket oszthatnak meg, stratégiákat vitathatnak meg és hibákat javíthatnak a munkafolyamatukon belül.

Soha többé nem kell alkalmazásokat váltania! Mostantól ugyanazon a platformon kezelheti a műszaki dokumentációt, javíthatja a hibákat és cseveghet.

Az AI Answers funkció azonnali válaszokat ad a csevegési előzmények és a csatlakoztatott alkalmazások, például a Google Drive, a GitHub és a Salesforce adatai alapján, biztosítva a gyors megoldásokat és a zökkenőmentes munkafolyamatot.

ClickUp szoftverfejlesztési sablon

Töltse le ezt a sablont Alkalmazzon a ClickUp szoftverfejlesztési sablont, hogy minden projektelemet zökkenőmentesen kezelhessen.

A JavaScript-fejlesztők projektmenedzsmentjének egyszerűsítése érdekében alkalmazza a ClickUp szoftverfejlesztési sablont. Ez a sablon dinamikus munkafolyamatok támogatására lett kialakítva, így ideális olyan csapatok számára, amelyek React vagy Node.js keretrendszereket használnak, és valós idejű frissítésekkel és integrációkkal megkönnyíti az együttműködést.

A ClickUp legjobb funkciói

Időt takaríthat meg az ismétlődő feladatokkal: Automatizálja az olyan feladatokat, mint a függőségek frissítése, a build szkriptek kezelése és a tesztelési munkafolyamatok konfigurálása.

Tegye zökkenőmentesebbé a kódok közös szerkesztését: Ossza meg formázott JavaScript kódblokkokat szintaxiskiemeléssel a jobb olvashatóság és együttműködés érdekében.

Projektjeinek hatékony szervezése: Használja Használja a szoftverfejlesztési sablonokat és a JavaScript fejlesztési projektekre szabott részletes hibajelentési űrlapokat.

Koncentráljon a kódolásra: A Chrome-bővítmény segítségével közvetlenül a böngészőjéből érheti el a ClickUp eszközöket, így platformváltás nélkül javíthatja a kódolási munkafolyamatokat.

Összegyűjtse az összes eszközét: Kombinálja a ClickUp-ot kedvenc Kombinálja a ClickUp-ot kedvenc alkalmazásfejlesztő eszközeivel , mint például a Visual Studio Code, a Jenkins és több mint 1000 egyéb integráció.

A ClickUp korlátai

A ClickUp kiterjedt funkcióinak és testreszabási lehetőségeinek teljes elsajátítása új felhasználók számára időbe telhet.

A ClickUp mobilalkalmazás kényelmes, de kevésbé alkalmas a fejlett testreszabásra.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📖 Olvassa el még: Hogyan használható az AI a szoftverfejlesztésben?

2. Tabnine (A legjobb a kontextusérzékeny AI kódolási segítség integrálásához a fejlesztésbe)

az Eclipse Marketplace-en keresztül

A Tabnine egy AI kódolási asszisztens, amely kiválóan alkalmas egyedi kódgeneráláshoz, teszteléshez és kódfelülvizsgálathoz. Ez az AI eszköz segít a fejlesztőknek gyorsabban minőségi kódot generálni kedvenc IDE-jükben. A kódolási segítségnyújtás minden aspektusát lefedi – kódkészítés, magyarázat, hibajavítás és biztonság.

A Tabnine legjobb funkciói

Generáljon okosabb kódjavaslatokat a korábban használt kódok és ismétlődő minták kontextusából.

Használja ki a legmodernebb technológiát a legújabb LLM-ek, köztük a Claude 3. 5 Sonnet, a GPT-4o, a Command R+ és a Codestral segítségével.

A Tabnine segítségével zökkenőmentesen integrálhatja a munkafolyamatába, mivel csatlakozhat a saját privát modell végpontjaihoz.

Biztosítsa kódja biztonságát, mivel a Tabnine nem tárolja azt, és nem használja modelljei képzéséhez.

A Tabnine korlátai

Erőforrás-igényes lehet, ami nagyobb kódbázisok esetén teljesítmény- és memóriaproblémákat okozhat.

Az eszköz feleslegesen hosszú, többsoros kódokat javasol, amelyeket a felhasználók nem kértek.

Tabnine árak

Alap: Ingyenes

Fejlesztő: 9 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Tabnine értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (40+ értékelés)

Caterra: Nincs elég értékelés

3. CodeT5 (A legjobb javításhoz, összefoglaláshoz vagy gyors kódok generálásához)

via Salesforce

A CodeT5, a Salesforce előre betanított, kódérzékeny kódoló-dekódoló modellje különösen hatékony a JavaScript-fejlesztők számára. Az AI-vezérelt kódértelmezés és a természetes nyelvfeldolgozás segítségével a CodeT5 segít Önnek javítani JavaScript-alkalmazásai általános minőségén.

Egyszerűsíti az olyan komplex feladatokat, mint a kódgenerálás, a kódkiegészítés, a hibajelzés, a magyarázat és az összefoglalás.

A CodeT5 legjobb funkciói

Használja ki a nagyszabású előzetes képzést, hogy rendkívül pontos javaslatokat és kiegészítéseket nyújtson, amelyek specifikusan a JavaScript szintaxisára és mintáira vonatkoznak.

Egyszerűsítse a JavaScript-funkciók magyarázatát és hibakeresését intuitív nyelvi beviteli lehetőségek segítségével.

Felismerje a gyakori JavaScript-problémákat, például a hatókörhibákat vagy az async/await rossz kezelését.

A CodeT5 korlátai

Jelentős finomhangolásra van szükség az optimális teljesítmény eléréséhez bizonyos területeken és konkrét feladatoknál.

Bár a CodeT5 jól érti a kódszerkezetet, komplex logikai vagy kontextusfüggő problémákkal nehezen boldogul.

CodeT5 árak

Egyedi árazás

CodeT5 értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. AskCodi (A legjobb teljes körű automatizáláshoz, beleértve a kódgenerálást és a hibajavítást)

via AskCodi

Az AskCodi egy másik, Gen AI-alapú kódolási asszisztens, amely hasznos a JavaScript fejlesztéshez. Lehetővé teszi a dokumentáció gyorsabb létrehozását és a hibakeresést szakértői betekintéssel.

A Codi Sandbox valós idejű kódolási javaslatokat kínál, míg a használati esetekre orientált Codi Apps személyre szabott élményt nyújt konkrét programozási feladatokhoz, például hibaelmagyarázáshoz, kódátalakításhoz és Big-O elemzéshez.

Az AskCodi legjobb funkciói

Valós idejű javaslatokat kaphat a szintaxisra, a logikára és a keretrendszer-specifikus kódra vonatkozóan.

Használjon több Codi alkalmazást konkrét kódolással kapcsolatos felhasználási esetekhez.

Több IDES támogatása, beleértve a VSCode, JetBrains, Sublime Text és másokat.

Az AskCodi korlátai

Néha, ha a válasz túl hosszú, az AI hirtelen leállítja a kód generálását.

A felhasználók panaszkodtak a kreditstruktúrára, mivel az alkalmazás egyszerűen használhatatlanná válik, ha elfogy a kredit.

AskCodi árak

Prémium: 14,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 34,99 USD/hó felhasználónként

AskCodi értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. GitHub Copilot (a legjobb új programozási nyelvek és keretrendszerek elsajátításához)

a GitHubon keresztül

A GitHub Copilot automatikusan kiegészíti a kódot és támogatja az AI-val történő közös kódolást, zökkenőmentes integrációt kínálva különböző IDE-kbe, mint például a Visual Studio, a JetBrains és a terminálkörnyezetek.

A GitHub Copilot szoftverfejlesztő eszközként a kódbázis kontextusát használja fel releváns javaslatok generálásához. Ez ideális megoldás a fejlesztés felgyorsításához, miközben illeszkedik a kódolási stílusához. Privát kiterjesztéseket hozhat létre, hogy a Copilot-ot belső eszközeihez és munkafolyamataikhoz igazítsa.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Pontos automatikus kiegészítéseket és javaslatokat generálhat a meglévő kódja és a projekt kontextusa alapján, miközben gépel.

Szerezzen be AI által generált leírásokat és összefoglalókat a kódváltozásokról, hogy megértse a frissítések hatókörét.

Állítson be egyéni utasításokat a VS Code vagy a Visual Studio programban, hogy a kedvenc eszközei, szervezeti gyakorlatai és kódolási szabványai alapján testreszabhassa a csevegési válaszokat.

Integráljon privát kiterjesztéseket és harmadik féltől származó integrációkat, például a GitHub Actions-t.

A GitHub Copilot korlátai

A Copilot javaslatainak relevanciája és hatékonysága néha változó lehet.

Időbe telhet, mire megtanulja, hogyan lehet hatékonyan használni és integrálni a GitHub Copilot javaslatait egy projektbe.

GitHub Copilot árak

Ingyenes

Csapat: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 21 USD/hó felhasználónként

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

6. SourceAI (A legjobb precíz JavaScript-kód generálásához emberi nyelven megadott adatok alapján)

via SourceAI

Ha átalakítani szeretné a JavaScript kódoláshoz való hozzáállását úgy, hogy mind a fejlesztők, mind a nem fejlesztők részt vehessenek benne, akkor a SourceAI a legjobb választás. A legmodernebb AI modelleket, mint a GPT-3 és a Codex használja, hogy egyszerű szöveges leírásokból kiváló minőségű, futtatható kódot generáljon.

A hagyományos eszközöktől eltérően a SourceAI többnyelvű támogatása és egyszerű kialakítása miatt kiemelkedik a többi közül.

A SourceAI legjobb funkciói

Fordítsa le a sima szöveges leírásokat több nyelven, például Python, JavaScript, C++ és más nyelveken kóddá.

Készítsen könnyedén funkcionális szoftvereket a teljes kódolásmentes fejlesztési folyamattal.

Automatizálja az optimalizált, újrafelhasználható kódkomponensek létrehozását az újrafelhasználható kódrészletek segítségével a fejlesztési ciklusok gyorsításához.

A SourceAI korlátai

Előfordulhat, hogy a válaszok betöltése hosszabb időt vesz igénybe, és a kimenet hiányos lehet, ha nem adnak meg elegendő részletet egy problémáról.

A képzéshez kiterjedt adatkészletekre van szükség, amelyek speciális területeken vagy alulreprezentált nyelvek és kultúrák esetében nehezen beszerezhetők.

SourceAI árak

Egyedi árazás

SourceAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (25+ értékelés)

🤝 Barátságos emlékeztető: Mindig ellenőrizze az AI által generált kódot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összhangban van-e a projekt logikájával és szabványaival.

7. DeepCode by Snyk (A legjobb a sebezhetőségek felismeréséhez és a biztonsági javítások alkalmazásához)

via DeepCode

A GPT-4-hez hasonló, egyetlen modellt használó AI-eszközökkel ellentétben, amelyek adatvédelmi problémákkal és véletlenszerű „hallucinációkkal” küszködhetnek, a DeepCode önállóan üzemeltetett, így adatai biztonságban vannak. Több modellt és biztonsági szempontú képzést használ, hogy az alkalmazásai biztonságát garantálja.

A DeepCode különlegessége, hogy a szoftverfejlesztő csapatok számára készült AI-t kombinálja szimbolikus és generatív AI-vel, gépi tanulással és a Snyk biztonsági csapatának szakértői ismereteivel. Ennek eredményeként pontosabban észleli a problémákat és kínál megoldásokat – találgatások nélkül.

A DeepCode legjobb funkciói

A DeepCode AI Fix funkcióval azonnal alkalmazhatja a biztonsági javításokat közvetlenül az IDE-ben, csökkentve ezzel a manuális beavatkozást és felgyorsítva a biztonságos kódolást.

A logika és a folyamatok alapján azonosítsa a kódmintákat és a sebezhetőségeket, hogy a szintaxison túlmutató, újrafelhasználható egyéni szabályokat hozhasson létre.

Jelölje meg a sebezhetőségeket a kód generálása közben, és valós idejű szkenneléssel egy kattintással javítsa ki azokat.

Kínáljon teljes körű átláthatóságot fejlett felügyeleti és jelentési funkciókkal, hogy biztonsági gyakorlatát méretezhetővé tegye.

A DeepCode korlátai

Komplex kódok kezelése esetén hamis pozitív eredményeket generálhat a kódban.

A kimeneti minőség nagymértékben függ a képzési adatok minőségétől.

DeepCodeAI árak

Ingyenes

Csapat: 25 USD/hó termékenként

Vállalati: Egyedi árazás

DeepCodeAI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Mutable AI (a legjobb írásos kódból Wikipedia-stílusú cikkek létrehozásához)

via Youtube

A Mutable. ai Auto Wiki funkciója a kódbázisát dinamikus, interaktív dokumentációvá alakítja, hasonlóan a Wikipedia oldalaihoz. Egyszerűsíti a komplex projektek megértését azáltal, hogy a kódot strukturált, könnyen navigálható tartalommá szervezi.

Ugyanazzal a kóddal ez az eszköz naprakészen tartja a dokumentációját és egyszerűsíti a kódolási folyamatot, segítve Önt a nagy kódbázisok kezelésében és abban, hogy jobb programozóvá váljon.

A Mutable AI legjobb funkciói

A dokumentációt automatikusan kapcsolja össze a kód meghatározott soraihoz, biztosítva az egyértelműséget és kiküszöbölve a kétértelmű hivatkozásokat.

Használja a Mermaid.js-t architektúra-vizualizációk létrehozásához, hogy a csapatok egy pillanat alatt átlássák a komplex rendszerterveket.

Próbálja ki az AI-támogatott szerkesztést és a wikik finomítását, hogy a dokumentáció pontos és informatív maradjon.

Szinkronizáljon havonta a tárolókkal, vagy minden egyes commit után egy hamarosan megjelenő pull request bot segítségével.

A Mutable AI korlátai

A teljes pontosság elérése kihívást jelenthet, különösen komplex kódok esetében.

API és harmadik féltől származó integrációs funkciók hiányoznak

Mutable AI árak

Egyedi árazás

Mutable AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Replit Ghostwriter (A legjobb valós idejű JavaScript hibakereséshez és kódsegítséghez)

via Replit Ghostwriter

A Replit egy webalkalmazás és weboldal-készítő, amely AI-t használ, hogy villámgyorsan elvégezze a feladatokat. A Ghostwriter egy AI-alapú Replit eszköz, amely integrálódik a Replit kódszerkesztővel, hogy javítsa a fejlesztők kódolási élményét.

Fejlett nagy nyelvi modelleket (LLM) használ, hogy segítsen olyan programozási feladatokban, mint a kódkiegészítés, a hibakeresés és a generálás.

A Replit Ghostwriter legjobb funkciói

Valós idejű, szerkesztőben megjelenő kódjavaslatokat kap, amelyek alkalmazkodnak az Ön által használt fájlokhoz és kódszerkezethez.

A Replit környezetben azonosíthatja a kódjában található problémákat, megoldásokat javasolhat és automatikusan kijavíthatja azokat.

Hagyja, hogy a Ghostwriter zökkenőmentesen átalakítsa kódját, a hurkokat rekurzióval vagy fordítva helyettesítve, az Ön preferenciáihoz igazodva.

A Replit Ghostwriter korlátai

A feladat és a prompt összetettségétől függően helytelen vagy nem optimális kódot generálhat.

Csak a Replit platformon belül használható, ami korlátozza az integrációt más fejlesztési környezetekkel.

Replit Ghostwriter árak

Starter: Ingyenes

Replit Core: 25 USD/hó

Csapatok: 40 USD/hó felhasználónként

Replit Ghostwriter értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Codeium (A legjobb gyors, könnyű JavaScript kódsegítség és együttműködéshez)

via JetBrains

A Codeium egy hatékony AI kódolási eszközkészlet, amely számos intelligens funkciót kínál, többek között AI-vezérelt kódgenerálást, kontextusfüggő automatikus kiegészítést és valós idejű együttműködési eszközöket, amelyek mindegyike integrálva van a népszerű fejlesztői környezetekbe.

A Codeium olyan eszközökkel látja el, amelyekkel okosabb kódolást, gyorsabb hibakeresést és jobb csapatmunkát valósíthat meg, növelve ezzel a fejlesztők termelékenységét és koncentrációját.

A Codeium legjobb funkciói

Integrálja az AI-vezérelt kódgenerálást és az automatikus kiegészítést a valós idejű együttműködéssel és verziókezeléssel a Codeium Windsurf Editor segítségével.

Használja a Codeiumot minden kedvenc kódszerkesztőjében, például a VS Code, JetBrains, Neovim és mások között.

Integrálja a Codeium Forge-ot fejlett AI kódgeneráló eszközökkel a valós idejű együttműködés és verziókezelés érdekében.

Használja ki az AI-vezérelt kódjavaslatokat közvetlenül a csevegőfelületen, és növelje a kódolás termelékenységét és hatékonyságát a Codeium Live segítségével.

A Codeum korlátai

Nem működik jól nagy kódbázisokkal

Helyi modellekkel nem lehet offline módban dolgozni

Codeium árak:

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó

Pro Ultimate: 60 USD/hó

Codeium értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Claude AI (a legalkalmasabb egyértelmű és beszélgetésszerű JavaScript-kódrészletek generálására)

via Medium

Az Anthropic által fejlesztett Claude. ai egy AI asszisztens, amelyet számos feladatra terveztek, beleértve a szövegalapú tartalmak generálását, elemzését és finomítását.

Bár legfőbb erősségei a természetes nyelv megértése és a beszélgetési segítségnyújtás, képességei nemrégiben kibővültek a JavaScript kód végrehajtásával az Analysis Tool segítségével, amely egy 2024-ben kiadott funkció.

Claude. ai legjobb funkciói

Könnyedén generáljon és finomítson sablonkódokat vagy specifikus JavaScript funkciókat.

Azonosítsa a JavaScript kód hibáit, és kapjon közvetlenül a felületen megvalósítható javaslatokat vagy javításokat.

Írjon és futtasson kódokat a Claude. ai-ban, hogy számos elemzési feladatot támogasson.

Készítsen világos, tömör dokumentációt a komplex kódstruktúrák magyarázatához.

Claude. ai korlátai

Lehet, hogy nem integrálható zökkenőmentesen bizonyos fejlesztési környezetekbe.

Bár a Claude nagy mennyiségű kontextust képes kezelni, teljesítménye romolhat, ha rendkívül összetett vagy egymástól erősen függő JavaScript-kódbázisokkal kell dolgoznia.

Claude. ai árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Claude. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Tökéletes JavaScript-kódok generálása a ClickUp segítségével

A JavaScript továbbra is kulcsfontosságú nyelv a modern webfejlesztés számára.

A weboldalak, alkalmazásfejlesztők és más tartalomcsapatok nagy része a stabil teljesítmény érdekében támaszkodik rá. Éppen ezért van szüksége AI JavaScript generátor eszközökre, amelyek segítségével másodpercek alatt létrehozhatja kódjait.

A ClickUp ehhez egy átfogó megközelítést alkalmaz, amely ötvözi a ClickUp Brain páratlan képességeit, a ClickUp Docs alapos dokumentációját és még sok minden mást, hogy egy helyen biztosítsa Önnek mindazt, amire szüksége van.

Mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra!