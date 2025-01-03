A legjobb UCaaS platformok a zökkenőmentes csapatkommunikáció és együttműködés érdekében

Képzelje el a következő helyzetet: csapata egy projekt határidejének betartásáért küzd. A vezető e-mailben kéri a feladatok részleteit, de a csapat fele elmulasztja ezt az azonnali üzenetek áradata miatt.

Az eredmény? Zavar, késések és frusztrált alkalmazottak, akik nehezen tudnak összhangban maradni, ami hatékonyságcsökkenéshez vezet. Itt jön be a képbe az UCaaS platform.

Az Unified Communications as a Service (UCaaS) videokonferenciát, azonnali üzenetküldést, fájlmegosztást és még sok más funkciót egyetlen, egyszerűsített megoldásban egyesít. Ezek a skálázhatóságra és integrációra tervezett rendszerek segítik az IT-vezetők és a kommunikációs csapatok munkáját a munkafolyamatok egyszerűsítésében és a költségek csökkentésében.

Fedezze fel a mai üzleti kommunikációt átalakító legjobb UCaaS szoftvereket.

Mi az a UCaaS platform?

Az Unified Communications as a Service (UCaaS) egy felhőalapú modell, amely különböző kommunikációs és együttműködési eszközöket integrál egy egységes kommunikációs platformba. Ez az egységes kommunikációs platform szolgáltatás olyan funkciókat tartalmaz, mint a hanghívás, videokonferencia, azonnali üzenetküldés, fájlmegosztás és ügyfélszolgálati központ kezelése. Az UCaaS felhőalapú számítástechnikát használ a kommunikációs eszközök távoli adatközpontokban való tárolásához.

Íme egy egyszerű összefoglaló:

Felhőalapú infrastruktúra: Minden kommunikációs szolgáltatás biztonságos felhőszervereken fut, amelyeket az UCaaS-szolgáltató kezel.

Eszközintegráció: A felhasználók bármilyen internetkapcsolattal rendelkező eszközről, például asztali számítógépről, okostelefonról vagy táblagépről hozzáférhetnek a platformhoz.

Egységes felület: A platform olyan eszközöket, mint a videokonferenciák, a hanghívások és az üzenetküldés egyetlen irányítópulton egyesít, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.

Valós idejű szinkronizálás: Az adatok és a kommunikációs eszközök valós időben szinkronizálódnak, így a felhasználók mindig hozzáférhetnek a legfrissebb információkhoz.

Az UCaaS előnyei

Az UCAaaS a következőket segíti a szervezeteknek:

Csökkentse a költségeket a helyszíni hardverek felhőalapú megoldásokkal való felváltásával.

Fokozza az együttműködést integrált videohívásokkal, üzenetküldéssel és fájlmegosztással.

Támogassa a távoli és hibrid csapatokat konzisztens, hozzáférhető eszközökkel

Biztosítsa a megbízhatóságot felhőalapú redundanciával és minimális leállási idővel.

Egyszerűsítse az IT -csapat irányítását a kommunikációs rendszerek konszolidálásával

Az egységes kommunikációs platformok típusai

Az UCaaS megoldások általában két kategóriába sorolhatók:

Többfelhasználós platformok: Ebben a modellben több szervezet osztozik ugyanazon UCaaS-infrastruktúrán. Ez költséghatékony megoldás, és olyan kis- és középvállalkozásoknak megfelelő, amelyek skálázhatóságot keresnek anélkül, hogy az infrastruktúra kezelésének terhe rájuk nehezedne.

Egybérlős platformok: Ezeket egy adott szervezet számára készítik, nagyobb ellenőrzést, testreszabott funkciókat és fokozott adatbiztonságot kínálnak. Ideálisak komplex igényű nagyobb vállalkozások számára.

Mit kell keresnie egy UCaaS-szolgáltatóban?

A megfelelő UCaaS platform kiválasztásához olyan funkciókra kell összpontosítani, amelyek segítik a munkahelyi kommunikációs hiányosságok megszüntetését.

Íme a legfontosabb UCaaS funkciók, amelyekre érdemes figyelni:

Videohívás képernyőmegosztással: Kiváló minőségű videokonferenciák és képernyőmegosztási lehetőség prezentációkhoz vagy együttműködéshez.

Integrált üzenetküldés és jelenlét: Üzenetküldés állapotjelzőkkel a rendelkezésre állás jelzésére, a valós idejű kommunikáció javítása érdekében.

VoIP és telefonálás: Felhőalapú hanghívások olyan funkciókkal, mint a hívásátirányítás, a hangpostai üzenetek átírása és a hívások rögzítése.

Fájlmegosztás és együttműködés: Zökkenőmentes fájlmegosztás és közös szerkesztés közvetlenül a platformon belül

Ügyfélszolgálati integráció: Beépített ügyfélszolgálati funkciók, mint például automatikus híváselosztás, IVR és ügyfélinterakciók nyomon követése.

Zökkenőmentes hangintegráció: Csatlakozzon a nyilvános kapcsolt telefonhálózathoz (PSTN), biztosítva a megbízható kommunikációt a hagyományos és az internetalapú telefonrendszerek között.

Készülékek közötti kompatibilitás: Hozzáférés asztali számítógépekről, mobil eszközökről és táblagépekről, biztosítva Hozzáférés asztali számítógépekről, mobil eszközökről és táblagépekről, biztosítva a zavartalan együttműködési kommunikációt.

Egységes irányítópult: Központi felület az összes Központi felület az összes üzleti kommunikációs eszköz kezeléséhez, csökkentve az alkalmazások közötti váltáshoz szükséges időt.

A 10 legjobb UCaaS szoftver, amelyet ismernie kell

A megfelelő UCaaS-platform megtalálása átalakíthatja csapata kommunikációját és együttműködését, hatékonyabbá téve a munkafolyamatokat. Az alábbiakban bemutatjuk a tíz legjobb UCaaS-platformot, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal támogatja a vállalkozásokat.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projektmenedzsment és együttműködéshez)

A ClickUp egy központi hub a csapatok közötti kommunikáció és együttműködés számára. Ez a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás a munkafolyamat-kezelést, a kommunikációt és az elemzéseket egyesíti egy platformon.

Íme néhány példa a gazdag funkciókészletéből.

ClickUp Chat

További információk A ClickUp Chat segítségével minden feladattal kapcsolatos beszélgetést rendszerezhet és közvetlenül a feladatokhoz kapcsolhat.

A ClickUp Chat biztosítja, hogy az összes feladathoz kapcsolódó beszélgetés a platformon belül legyen szervezve. Így ahelyett, hogy értékes időt veszítenének az e-mailek vagy szétszórt csevegések átnézésével, csapata hivatkozhat a feladathoz kapcsolódó beszélgetésre, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

ClickUp Docs

További információk Brainstorming, dokumentálás, stratégiák és ütemtervek vizuális ábrázolása valós időben a ClickUp Whiteboards segítségével.

Emellett a ClickUp Docs és a ClickUp Whiteboards segít fokozni az együttműködést, így csapataid valós időben tudnak ötletelni, dokumentálni és tervezni.

Például, ha marketingcsapata kampányt tervez, a stratégiát a Docs-ban kidolgozhatja, miközben a Whiteboards segítségével vizuálisan ábrázolhatja az ötleteket, az ütemtervet és a csapat feladatait.

További információk A ClickUp Assigned Comments segítségével könnyedén hozzárendelhet végrehajtható megjegyzéseket csapattársainak, hogy nyomon követhesse, megoldhassa vagy újból hozzárendelhesse a visszajelzéseket.

A ClickUp Assigned Comments funkciója biztosítja, hogy a csapat tagjaihoz rendelt, megvalósítható visszajelzések soha ne maradjanak figyelmen kívül. Lehetővé teszi a megjegyzések egyszerű nyomon követését, megoldását vagy újbóli hozzárendelését, így a feladatok áttekinthetők és szervezettek maradnak, elkerülve a félreértéseket.

További információk Kerülje el a párhuzamos munkavégzést a ClickUp Collaboration Detection funkciójával, amely valós időben tájékoztatja Önt a ugyanazon a feladaton dolgozó csapattagokról.

A ClickUp olyan fejlett funkciókkal is rendelkezik, mint a ClickUp Collaboration Detection, amely segít elkerülni a párhuzamos munkavégzést.

Például, ha egy csapattag egyszerre ír megjegyzést vagy szerkeszt egy feladat leírását, akkor élőben láthatja a frissítéseket, ami csökkenti az ütköző változások esélyét. A frissítések, megjegyzések és változások azonnal szinkronizálódnak az összes platformon, így biztosítva, hogy minden csapattag a feladatok és dokumentumok legfrissebb verziójával dolgozzon.

ClickUp Clips

További információk Rögzítsen és osszon meg képernyőn megjelenő útmutatókat hangalámondással, hogy vizuális, egyértelmű és megvalósítható visszajelzéseket kapjon a ClickUp Clips segítségével.

Ha pedig úgy találja, hogy hosszú e-mailek vagy kommentek írása nem hatékony módszer valamit elmagyarázni, akkor egyszerűen rögzítse azt a ClickUp Clips segítségével. Azonnal rögzítheti és megoszthatja a képernyőjét hangos magyarázatokkal. Ráadásul vizuálisan és verbálisan is végigvezetheti a frissítéseket, így nem marad helye félreértéseknek.

ClickUp Brain

További információk A ClickUp Brain segítségével automatikusan létrehozhat kereshető, időbélyeggel ellátott klip-átiratokat.

Végül, a ClickUp Brain mesterséges intelligencia alapú átírási funkciója automatikusan kereshető szöveget hoz létre a klipjéből, időbélyegekkel kiegészítve, így csapata újra megtekintheti a legfontosabb pontokat anélkül, hogy az egész videót újra lejátszaná.

A ClickUp legjobb funkciói

Szervezze meg a feladatokkal kapcsolatos beszélgetéseket a ClickUp Chat segítségével.

Ötleteljen és ossza meg ötleteit vizuálisan a táblák segítségével

Valós időben együttműködhet több felhasználóval a Docs-ban

A gyors kommunikáció érdekében jelölje meg a feladatban részt vevő csapattagokat az @mentions segítségével.

Testreszabhatja a feladatkezelést többféle nézettel, például lista, táblázat és Gantt-diagram.

A ClickUp korlátai

Néhány új felhasználó a rendelkezésre álló funkciók nagy száma miatt tanulási görbéről számol be.

Korlátozott offline funkcionalitás

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Nextiva (A legjobb a fejlett AI-alapú ügyfélkommunikációhoz)

via Nextiva

A Nextiva célja a kommunikációs csatornák, például a hang, a videó, az e-mail, az SMS és a közösségi média segítségével történő ügyfélkapcsolatok optimalizálása. AI-alapú funkciói intelligens útválasztással, valós idejű betekintéssel és a munkafolyamatok automatizálásával javítják az ügyfélélményt.

A vállalkozások konszolidálhatják kommunikációs eszközeiket, javíthatják a belső együttműködést és zökkenőmentesen kezelhetik az ügyfelekkel való interakciókat.

A Nextiva legjobb funkciói

Használja az AI-alapú intelligens útválasztást, hogy az ügyfeleket a megfelelő ügynökökhöz kapcsolja.

Vezessen be automatizálást a munkafolyamatok egyszerűsítése és a manuális beavatkozások csökkentése érdekében.

Optimalizálja az ügyfélélményt mesterséges intelligenciával a személyre szabott, kontextusvezérelt élmény érdekében.

A Nextiva korlátai

A telefonalkalmazás néha letereli a hívást, és újra tárcsázza a számot.

A fejlett funkciók elsajátítása új felhasználók számára nehéz lehet.

Nextiva árak

Digitális: 25 USD/hó felhasználónként

Alap: 36 USD/hó felhasználónként

Engage: 50 USD/hó felhasználónként

Power Suite: 75 USD/hó felhasználónként

Nextiva értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (3230+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (900+ értékelés)

3. RingCentral (a legjobb AI-alapú zökkenőmentes kommunikációhoz)

A RingSense egy AI-val ellátott egységes együttműködési szoftver, amely élő hívásjegyzetek, intelligens betekintések és zökkenőmentes fordítások biztosításával átalakítja a vállalkozások közötti interakciót. Ezek a funkciók javítják a belső kommunikációt és zökkenőmentesebb ügyfélélményt teremtenek.

A RingCentral legjobb funkciói

Használja az AI-alapú hívásösszefoglalókat a beszélgetések nyomon követéséhez, anélkül, hogy kézzel jegyzetelnie kellene.

Használja az élő fordítást a globális csapatok közötti hatékony kommunikációhoz.

Optimalizálja a munkafolyamatokat több mint 300 alkalmazásintegrációval az üzleti termelékenység érdekében.

A RingCentral korlátai

Az integrációs problémák miatt előfordulhat, hogy újra kell telepíteni vagy a webes platformot kell használni.

A felhasználói felület első használatkor túlterhelőnek tűnhet.

RingCentral árak

Alap: 30 USD/hó felhasználónként

Haladó: 35 USD/hó felhasználónként

Ultra: 45 USD/hó felhasználónként

RingCentral értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (210+ értékelés)

4. GoTo Connect (a legjobb többcsatornás ügyfélkapcsolatokhoz)

a GoTo Connect segítségével

Olyan UCaaS platformot keres, amely ötvözi a felhőalapú telefonrendszert és a többcsatornás eszközöket? Próbálja ki a GoTo Connect szolgáltatást, és hozzon létre egy központi kommunikációs hubot a zökkenőmentes üzleti kommunikáció érdekében.

A GoTo Connect egy felhőalapú telefonrendszert és többcsatornás kommunikációs eszközöket kombinál, hogy központi kommunikációs csomópontot hozzon létre a zökkenőmentes üzleti interakciókhoz. Kiemelkedő funkciója, a GoTo Connect CX, olyan digitális csatornákat integrál, mint a WhatsApp, a közösségi média és az SMS, valamint AI-alapú betekintést nyújt a jobb ügyfélkapcsolatok érdekében.

A GoTo Connect legjobb funkciói

Használja a vizuális tárcsázási tervszerkesztőt a hívásfolyamatok testreszabásához az ügyfélélmény javítása érdekében.

Vonzza be ügyfeleit több digitális csatornán, például WhatsAppon, közösségi médián és SMS-ben.

Alkalmazzon AI-alapú hívásösszefoglalókat a nyomon követés és a teendők egyszerűsítéséhez.

A GoTo Connect korlátai

Az alkalmi rendszerleállások zavarhatják az üzleti tevékenységeket.

Az ügyfélszolgálat lassan reagálhat és oldhatja meg a problémákat.

GoTo Connect árak

Telefonrendszer: 29 USD/hó felhasználónként

Connect CX: 37 USD/hó felhasználónként

Ügyfélszolgálati központ: 86 USD/hó felhasználónként

GoTo Connect értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 600 értékelés)

5. Microsoft Teams (a legjobb az all-in-one üzleti kommunikációhoz és együttműködéshez)

a Teams segítségével

A Microsoft Teams kiemelkedik a Microsoft 365 ökoszisztémába való zökkenőmentes integrációjával, ami hatékonyság és együttműködés szempontjából rendkívül előnyös.

A Microsoft Teams egyedi funkciói, mint például a Copilot AI, AI-generált jegyzetekkel és teendőkkel javítják a megbeszélések hatékonyságát. A Mesh for Teams emellett magával ragadó 3D-élményeket és avatarokat is kínál a jobb interakció érdekében.

A Microsoft Teams legjobb funkciói

Használja a Teams „Csatornákat” funkcióját a beszélgetések és fájlok projekt vagy téma szerinti rendezéséhez, hogy a közös munkára összpontosíthasson.

Javítsa a hibrid együttműködést a Teams Rooms segítségével az optimális értekezletek érdekében.

Állítsa be és csatlakoztassa kedvenc eszközeit (pl. Trello, SharePoint) a Teams munkaterületén lapokként, hogy könnyen hozzáférhessenek.

A Microsoft Teams korlátai

Alkalmi szinkronizálási problémák asztali és mobil eszközök között

Bizonyos esetekben hiányzó értesítések a mobiltelefonon

A Microsoft Teams árai

Teams Essentials: 4 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Basics: 6 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 15 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 9000 értékelés)

6. Webex (a legjobb AI-alapú hibrid munkavégzéshez és ügyfélkapcsolatok ápolásához)

A Webex sokoldalú kommunikációs platformként kiemelkedő teljesítményt nyújt, mesterséges intelligenciával támogatott eszközöket kínálva hibrid munkakörnyezetekhez és ügyfélkapcsolatokhoz. A Webex Suite integrálja a hívásokat, az üzenetküldést, a webináriumokat és a videokonferenciákat, így zökkenőmentes munkaterületet teremt a belső együttműködéshez és az ügyfélkapcsolatokhoz.

A Webex legjobb funkciói

Használja az AI-alapú értekezlet-összefoglalókat a teendők és a nyomon követés egyszerűsítéséhez.

Használja a Webex Suite integrációját a hívások, üzenetek és események egységesítéséhez.

Használja ki a fejlett szavazási és kérdés-válasz funkciókat a webináriumok iránti érdeklődés fokozása érdekében.

A Webex korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek bizonyos eseményfunkciókhoz

Az árak emelkedhetnek olyan kiegészítőkkel, mint a valós idejű fordítás.

Webex árak

Webex Free

Webex Meet: 14,50 USD/hó felhasználónként

Webex Suite: 25 USD/hó felhasználónként

Webex Enterprise: Egyedi árazás

Webex értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 19 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7300+ értékelés)

7. Vonage (A legjobb API-alapú kommunikációhoz és ügyfélkapcsolatokhoz)

via Vonage

Egy másik UCaaS platform, a Vonage, API-alapú platformjával tűnik ki, amely zökkenőmentesen integrálja a hang-, videó- és üzenetküldési funkciókat a munkafolyamatokba. Ez a legjobb választás azoknak a vállalatoknak, amelyek olyan eszközökkel szeretnék személyre szabni az ügyfélélményt, mint a beszélgetésalapú kereskedelem és a felhőalapú ügyfélszolgálati központok.

A Vonage lehetővé teszi a funkciók közötti csapatok számára, hogy hatékonyan együttműködjenek és kommunikáljanak, megbízható rendelkezésre állással és olyan fejlett funkciókkal, mint a hívásrögzítés, a csapatüzenetek és az AI-alapú betekintés.

A Vonage legjobb funkciói

Használja a kommunikációs API-kat az üzenetküldés, a hang- és videokommunikáció integrálásához az egyedi munkafolyamatokba.

Vezessen be beszélgetésalapú kereskedelmi eszközöket, hogy az ügyfelek kedvenc csatornáikon keresztül vegyenek részt a kommunikációban.

Támogassa a csapatok együttműködését videokonferenciák, SMS/MMS és fájlmegosztó eszközök segítségével.

A Vonage korlátai

A szöveges üzenetküldő rendszerek megfelelőségi problémái időnként zavarhatják az üzenetküldő szolgáltatásokat.

A fejlett funkciók magasabb szintű csomagokat igényelnek, ami megnöveli a kisvállalkozások költségeit.

Vonage árak

Mobil: 19,99 USD/hó felhasználónként

Prémium: 29,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 39,99 USD/hó felhasználónként

Vonage értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 300 értékelés)

8. 8×8 Work (A legjobb a zökkenőmentes globális kommunikáció és az ügyfélélmény-kezelés terén)

A 8×8 átfogó kommunikációs platformot kínál, amely hang-, videó-, üzenetküldő és ügyfélszolgálati funkciókat egyesít egy helyen.

A 8×8 Work for Web böngészőalapú, letöltés nélküli azonnali kommunikációt tesz lehetővé, így ideális megoldás a mozgásban lévő csapatok számára. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a globális hívások, az omnichannel útválasztás és az AI-alapú elemzés, a 8×8 javítja a belső együttműködést és az ügyfél-elkötelezettséget.

A 8×8 legjobb funkciói

Használja a böngészőalapú 8×8 Work for Web alkalmazást a hívások, csevegések és értekezletek egyszerű eléréséhez.

Alkalmazzon omnichannel útválasztást a kapcsolattartó központban a zökkenőmentes ügyfélszolgálat érdekében.

Használja a nagy mennyiségű SMS-t és a globális hívásokat a hatékony ügyfélkapcsolatok kialakításához.

8×8 korlátai

Az ügyfélszolgálati jegyekhez az időzóna kiválasztása nehézkes lehet.

A fejlett funkciók optimális használatához további konfigurációra lehet szükség.

8×8 árak

Egyedi árazás

8×8 értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 300 értékelés)

9. Dialpad (A legjobb AI-alapú termelékenység és kommunikáció)

a Dialpad segítségével

A Dialpad az AI-alapú betekintést egy zökkenőmentes, egységes kommunikációs platformmal ötvözi, így hatékony eszközzé válik az értékesítés, a támogatás és a csapatmunka területén. AI-funkciói, mint például a valós idejű átírás, az élő coaching és az automatizált jegyzetelés, finomítják a munkafolyamatokat és csökkentik a manuális feladatok számát.

A Dialpad legjobb funkciói

Használja az AI-alapú átírást az azonnali értekezletjegyzetek és a nyomon követéshez.

Automatizálja a munkafolyamatokat a CRM-mel és a termelékenységi eszközökkel való integrációval.

Hozzon létre egyedi útmutatókat a hívások eredményességének és a csapatképzés javítása érdekében.

A Dialpad korlátai

Esetenkénti átírási hibák komplex terminológiák esetén

Az audio minősége a hálózat stabilitásától függhet.

A Dialpad árai

Alapcsomag: 27 USD/hó felhasználónként

Előny: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Dialpad értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (530+ értékelés)

10. Zoom (A legjobb sokoldalú videokonferenciákhoz és együttműködéshez)

Az utolsó UCaaS platform a listán a Zoom.

UCaaS-képességei túlmutatnak az egyszerű konferenciákon, olyan eszközöket kínálva, mint a Zoom Phone és a Zoom Team Chat, amelyek egyesítik az üzenetküldést, a hang- és videohívásokat egy platformon. Ráadásul a Zoom olyan funkciókkal, mint a magával ragadó nézetek, a kis csoportok számára kialakított szobák és a valós idejű átírás, kiválóan alkalmas vonzó virtuális élmények létrehozására.

A Zoom legjobb funkciói

Használjon kis csoportok számára kialakított szobákat a nagyobb értekezleteken belüli koncentrált csapatmegbeszélésekhez.

Használja a Zoom Phone-t a zökkenőmentes hangkommunikáció és híváskezelés érdekében.

Integrálja a Zoomot a CRM eszközökkel, hogy központosítsa az ügyfélkapcsolati adatokat.

A Zoom korlátai

A nagy sávszélességet igénylő funkciók megterhelhetik az internetkapcsolatot.

A biztonsági beállítások gyakori frissítése szükséges lehet a zavarok elkerülése érdekében.

Zoom árak

Alap: Ingyenes

Pro: 15,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként

Zoom értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 54 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 13 000 értékelés)

