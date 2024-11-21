A 20 legjobb DevOps automatizálási eszköz a munkafolyamatok racionalizálásához

Amikor az IT-vezetőknek azt kérdezik, mi a legnagyobb technikai készséghiány a szervezetükön belül, sokan a DevOps-ot emelik ki. És jó okkal.

A megszokott régi rendszerekről a modern architektúrákra való áttérés sok szervezet számára gyakran nagy változást jelent. Természetesen sokkal nagyobb teljesítményt és rugalmasságot kapunk, de ezzel együtt rengeteg komplexitás is jár, amely megfelelő eszközök nélkül nehezen kezelhető.

A DevOps automatizálási eszközök olyan mentőövek, amelyek segítenek a csapatoknak csökkenteni a manuális feladatokat, racionalizálni a CI/CD és DevOps folyamatokat, és biztosítani a zökkenőmentes működést.

Összeállítottunk egy listát a 20 legjobb DevOps automatizálási eszközről, amelyek segíthetnek a termelékenység növelésében és a munkafolyamatok racionalizálásában.

A DevOps automatizálási eszköz kiválasztásakor néhány fontos szempontot érdemes szem előtt tartani – ezeket ne hagyja ki!

Kompatibilitás az infrastruktúrájával : Az eszköznek jól kell működnie a meglévő beállításokkal. Nem jó, ha olyan eszközt talál, amely papíron tökéletes, de bonyolult integrálni a már meglévő eszközökkel.

Jellemzők és funkcionalitás : Győződjön meg arról, hogy az eszköz megfelel a csapata igényeinek. Nézze meg a jellemzők listáját – minden követelménynek megfelel?

Könnyű használat : Senki sem szeretne olyan eszközzel dolgozni, amelyhez hosszú kézikönyv szükséges. Válasszon valami felhasználóbarát eszközt, amelynek elsajátítására a csapata nem kell sok időt fordítania.

Integráció más eszközökkel : Valószínűleg már számos más eszköz is szerepel a munkafolyamatában. Győződjön meg arról, hogy ez az eszköz kompatibilis velük, így nem kell plusz munkát végeznie a dolgok összehangolásához.

Költség: Végül, ne lépje túl a költségvetését! Lehet, hogy egy eszköz a legcsodálatosabb a piacon, de ha egy vagyonba kerül, akkor talán nem éri meg. Keressen olyat, amely megfelel az igényeinek, anélkül, hogy tönkretenné a pénztárcáját.

A CI/CD-folyamatok kezelésétől a konfigurációk és telepítések kezeléséig, ez a 20 DevOps automatizálási eszköz megkönnyíti az életét és zökkenőmentesebbé teszi a munkafolyamatokat. Vessünk bele!

1. ClickUp (A legjobb a DevOps feladatok és sprint menedzsment automatizálásához)

A ClickUp egy all-in-one hub, amely támogatja az Agile keretrendszereket a feladatok és a sprint menedzsment automatizálásával , egyszerűsítve a fejlesztési életciklust. A Kanbantól a Scrumig, alkalmazkodik a munkafolyamatához, segítve a szoftvercsapatát a gyorsabb és okosabb teljesítésben.

Legyen szó feladat létrehozásáról, állapotfrissítésről vagy értesítések küldéséről, a ClickUp Automations az Ön által beállított szabályok és kiváltók alapján mindent elvégez. Ez azt jelenti, hogy automatikusan áthelyezheti a feladatokat az Agile munkafolyamat különböző szakaszaiba.

Növelje termelékenységét az ismétlődő feladatok automatizálásával a ClickUp Automation segítségével

Beállíthatja az automatizálást úgy is, hogy megváltoztassa a feladatok állapotát, feladatokat rendeljen a csapat tagjaihoz, vagy automatikusan frissítse a határidőket.

A ClickUp segítségével összekapcsolhatja és automatizálhatja a DevOps és CI/CD folyamatok minden szakaszát. Több mint 200 eszközzel integrálható, többek között a GitHub, Figma, Sentry, Slack és másokkal, így könnyedén racionalizálhatja munkafolyamatait.

Ezek az integrációk lehetővé teszik, hogy minden feladatát, kommunikációját és frissítését egy helyen központosítsa.

Szerezzen értékes betekintést a folyamataiba, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards és időkövető funkciói segítségével áttekintést kaphat csapata előrehaladásáról. Nyomon követheti a határidőket, kezelheti a feladatokat és figyelemmel kísérheti a valós idejű frissítéseket, hogy mindenki összhangban és koncentráltan dolgozzon.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatkezelés automatizálása : A ClickUp testreszabható automatizálási funkciója meghatározott szabályok alapján indíthat el feladatokat, frissítheti az állapotokat és küldhet értesítéseket, így minimális manuális erőfeszítéssel tarthatja mozgásban a projekteket.

Zökkenőmentes integráció : Csatlakozzon más DevOps eszközökhöz, mint például a Google Drive, a Salesforce és a nyílt forráskódú megoldások, hogy minden feladatát, kommunikációját és frissítését egy helyen központosítsa.

Sokoldalú nézetek : Válasszon a Térkép, Táblázat, Idővonal és egyéb nézetek közül, hogy a csapatának munkafolyamatához leginkább illeszkedő módon jeleníthesse meg projektjeit.

Az együttműködés megkönnyítése : Használjon olyan eszközöket, mint a címkézés, a megjegyzések, a Kanban táblák és a fehér táblák, hogy a kommunikáció nyitott maradjon és a feladatok szervezettek legyenek a zökkenőmentes csapatmunka érdekében.

A projekt struktúrájának vizualizálása: Használja a ClickUp Mind Maps alkalmazást a komplex projektek lebontásához és a feladatok intuitív szervezéséhez.

A ClickUp korlátai

Kis tanulási görbe: A ClickUp új felhasználók számára kissé nehezebb megtanulni, mivel nagyon sok funkcióval rendelkezik.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Jenkins (A legjobb a folyamatos integrációhoz és szállításhoz a DevOps-ban)

via Jenkins

A Jenkins segít a fejlesztőknek a kódhibák korai felismerésében és a gyorsabb telepítésben a szoftverfejlesztési életciklus különböző szakaszainak automatizálásával.

A Jenkins másik legnagyobb erőssége a sokoldalúsága. Minden környezetben működik – helyszíni, felhőalapú és hibrid – így a fejlesztőknek lehetőségük van felhőalapú alkalmazásokat készíteni, tesztelni és szükség esetén telepíteni.

A Jenkins legjobb funkciói

Nyílt forráskódú és ingyenes : A Jenkins ingyenesen elérhető, és nyílt forráskódú jellege egy erős közösség kialakulását eredményezte, amely rendszeresen járul hozzá fejlesztésekhez és új funkciókhoz.

Széles körű pluginok : A Jenkins kiterjedt plugin-könyvtárat kínál, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy az eszközt az adott projekt igényeihez igazítsák és funkcionalitását bővítsék.

Integráció a főbb eszközökkel : A Jenkins zökkenőmentesen működik együtt olyan népszerű eszközökkel, mint a Git, a Docker és a Kubernetes, így sokféle technológiai környezethez alkalmazkodik.

Rugalmas megoldás : A Jenkins bármilyen méretű és összetettségű projektben használható, több szerver integrációját támogatja a globális csapatok közötti folyamatos szállítás érdekében.

API-csomaggal: A Jenkins API-jai célzott adatlekérést tesznek lehetővé, elősegítve a zökkenőmentes szerverkommunikációt és lehetővé téve az egyedi integrációkat.

A Jenkins korlátai

Kiszámíthatatlan költségek : Bár a Jenkins maga ingyenes, a tárhelyhez kapcsolódó költségek a szerver terhelésétől függően jelentősen változhatnak.

Hiányzó együttműködési funkciók : A Jenkins nem kínál beépített lehetőségeket a csapat tagjainak, hogy könnyen megtekintsék egymás commitjait, ami bonyolultabbá teheti a nagyobb csapatok projektkövetését.

Korlátozott elemzés: A Jenkins nem nyújt mélyreható elemzést a telepítési ciklusokról, ami korlátozza a teljes fejlesztési folyamatba való betekintést.

Jenkins árak

Ingyenes

Jenkins értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (550+ értékelés)

3. GitLab CI/CD (a legjobb integrált DevSecOps a DevOps-ban)

via GitLab

A GitLab CI/CD képességei miatt kiváló választás a hibák korai felismeréséhez, biztosítva, hogy kódja megfeleljen az összes gyártáshoz szükséges szabványnak. Fantasztikus eszköz a DevSecOps folyamat egyszerűsítéséhez.

A GitLab CI/CD legjobb funkciói

A DevSecOps egyszerűsítése : A GitLab CI/CD a fejlesztési, biztonsági és üzemeltetési eszközöket egyetlen platformba egyesíti, megkönnyítve a csapatok számára a kód és : A GitLab CI/CD a fejlesztési, biztonsági és üzemeltetési eszközöket egyetlen platformba egyesíti, megkönnyítve a csapatok számára a kód és a DevOps munkafolyamatok kezelését.

Beépített biztonsági vizsgálatok : Ezek a vizsgálatok átfogó biztonsági megoldást nyújtanak, biztosítva, hogy a sebezhetőségeket már a fejlesztési folyamat korai szakaszában felismerjék.

Problémák nyomon követésének támogatása markdown segítségével : Ez a funkció vonzóbbá teszi a problémák nyomon követését, ráadásul a markdown támogatás kellemes formázási lehetőségeket kínál.

Felhőfüggetlen telepítések lehetővé tétele: A GitLab rugalmas és bármely felhőszolgáltatónál telepíthető.

A GitLab CI/CD korlátai

Néhány rendszeren kihívást jelentő integráció : A GitLab parancssorból történő integrálása Windows vagy Mac rendszeren új felhasználók számára kissé bonyolult lehet.

Összetett frissítések és migrációk : Az új szerverre való áttérés vagy a GitLab frissítése nehéz lehet, és néha, ha egy funkció meghibásodik, az más funkciókat is érinthet.

Bizonyos funkciók hiánya a közösségi kiadásokban: Néhány fejlett funkció csak a fizetős verziókban érhető el. Ez korlátozhatja a kisebb csapatok lehetőségeit.

GitLab CI/CD árak

Ingyenes

Prémium : 29 USD/felhasználó/hónap

Ultimate: Egyedi árazás

GitLab CI/CD értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1100 értékelés)

4. CircleCI (A legjobb testreszabható CI/CD újrafelhasználható konfigurációkkal)

via CircleCI

A CircleCI egy vezető CI/CD platform, amely rugalmasságáról és hatékony funkcióiról ismert, mint például az Insights Dashboard, a tiszta környezetek és az Orbs nevű újrafelhasználható konfigurációk.

A CircleCI többféle infrastruktúrát támogat, a Linux-tól a macOS-ig és még az ARM-ig is, így sokoldalú megoldás a legtöbb DevOps-csapat számára.

A CircleCI legjobb funkciói

Insights Dashboard : Ez a funkció átfogó képet nyújt az összes CI/CD folyamatról, lehetővé téve az állapot nyomon követését, az időtartam figyelemmel kísérését és az erőforrás-felhasználás optimalizálását.

Tiszta környezetek futtatása : A CircleCI lehetővé teszi tiszta képek futtatását és egyszerű provisionálását, csökkentve ezzel a buildok közötti konfliktusok kockázatát.

Újrafelhasználható konfigurációk meghatározása Orbs segítségével : Az Orbs lehetővé teszi a feladatok, végrehajtók és parancsok konfigurációinak újrafelhasználását, így a beállítás gyorsabbá és egyszerűbbé válik.

Több környezet támogatása : A CircleCI Linux, macOS, Windows, ARM és más rendszerekkel is kompatibilis, így rugalmasságot biztosít a különböző infrastruktúrákban.

Munkafolyamat-koordináció: A munkafolyamatok lehetővé teszik a feladatok végrehajtásának meghatározását és kezelését, így Ön irányíthatja, hogy a feladatok hogyan és mikor kerüljenek végrehajtásra.

A CircleCI korlátai

A meredek tanulási görbe leküzdése : A környezetek beállítása és az olyan fogalmak megismerése, mint a gyorsítótár és a feladatok, időbe telhet, különösen a kezdők számára.

A szoftver két verziójának kezelése : A CircleCI Cloud és Server verziói zavaróak lehetnek, mivel mindkettő különböző képességeket és kezelési követelményeket kínál.

Alkalmi megbízhatósági problémák a Dockerrel: Egyes felhasználók alkalmi problémákat jelentenek a Docker szolgáltatásfelismeréssel kapcsolatban, ami bonyolíthatja a Docker Compose-ra támaszkodó építéseket.

CircleCI árak

Ingyenes

Teljesítmény : 15 USD/hó-tól

Skálázhatóság: 2000 USD/hó-tól

CircleCI értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

5. Travis CI (A legjobb egyszerűsített CI/CD-hez, erős GitHub-integrációval)

via Travis CI

A Travis CI egyszerű használata és zökkenőmentes GitHub integrációja kiváló eszközzé teszi a DevOps-t most ismerkedő csapatok számára.

Ez a CI/CD eszköz Build Matrix funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több környezetben párhuzamosan futtassanak teszteket, ami jelentős időmegtakarítást jelent a csapatok számára. A CircleCI-hez hasonlóan a Travis CI is számos környezetet támogat, többek között a Linuxot, a macOS-t és a Windows-t.

A Travis CI legjobb funkciói

Párhuzamos építések támogatása a Build Matrix segítségével : A Travis CI lehetővé teszi a tesztek több környezetre való felosztását, a feladatok párhuzamos futtatását a gyorsabb eredmények érdekében.

Egyszerű GitHub-integráció : A GitHub-ot szem előtt tartva tervezett Travis CI egyszerűvé teszi a tárolók összekapcsolását és a GitHub pull requestekkel történő build-ek indítását.

Felhőalapú és saját hosztolt opciók egyaránt elérhetők : a Travis CI támogatja a SaaS és a helyszíni telepítéseket, így a csapatok kiválaszthatják a számukra legmegfelelőbb beállítást.

Konténeres támogatású izolált build-ek biztosítása: Minden build egy virtuális gépen fut, amely támogatja a specifikus nyelveket és eszközöket, beleértve a Ruby-t, a JavaScript-et és az Ubuntu-t.

A Travis CI korlátai

Alkalmi megbízhatósági problémák : Egyes felhasználók szolgáltatáskimaradásról számolnak be, ami hatással lehet a termelékenységre, különösen a szoros határidővel dolgozó csapatok esetében.

Zavaros e-mail értesítési beállítások : Az értesítések kezelésének folyamata nem mindig egyszerű, ami nem kívánt e-mailekhez vezet a build állapotáról.

Korlátozott elemzési funkciók: Bár a Travis CI néhány állapotáttekintést kínál, hiányoznak belőle a mélyreható elemzések, ami hátrány lehet azoknak a csapatoknak, amelyek részletes jelentésekre szorulnak.

Travis CI árak

Használat alapú : 13,75 USD/hó – Évente 420 000 Linux build kredit és 80 egyidejű feladat

Korlátlan csomag : 66 USD/hó áron – Korlátlan építési krediteket, akár 300 egyidejű feladatot és prémium virtuális gépeket kínál.

Szerver: 34 USD/hó – Helyi vagy magánfelhőben történő telepítéshez, prémium támogatási lehetőségekkel.

Travis CI értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 130 értékelés)

6. Terraform (a legjobb többfelhős infrastruktúra automatizálásához)

via Terraform

A Terraform segít az infrastruktúra automatizálásában bármely felhőben vagy adatközpontban.

Ez az eszköz segít meghatározni és biztosítani az infrastruktúrát konfigurációs fájlok segítségével, egyszerűsítve a komplex beállításokat és biztosítva a telepítések közötti konzisztenciát az infrastruktúra kódként (IaC) történő engedélyezésével.

A Terraform legjobb funkciói

Többfelhős infrastruktúra támogatása : A Terraform egységes munkafolyamatokat tesz lehetővé az erőforrások több felhőszolgáltató közötti kezeléséhez, egyszerűsítve a komplex beállítások összehangolását.

Infrastruktúra kódként történő szállítása : A HCL segítségével a felhő API-kat deklaratív fájlokba kódolhatja, lehetővé téve az automatizálást és a reprodukálhatóságot az egész infrastruktúrában.

Skálázás önkiszolgáló IaC-vel : A csapatok együttműködhetnek és saját maguk kezelhetik az infrastruktúrát a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés és a VCS, ITSM és CI/CD rendszerekkel való integráció segítségével.

Házirend-érvényesítés: A Terraform tartalmazza a Sentinel házirendet kód formájában, amely segít érvényesíteni a biztonságot, a megfelelőséget és a költségkezelést az erőforrások rendelkezésre bocsátása előtt.

A Terraform korlátai

Nehéz tanulási görbe : Az IaC-vel még nem ismerős felhasználók számára a Terraform konfigurációinak és függőségeinek megértése időbe telhet, különösen komplex infrastruktúrák esetén.

Függőség harmadik féltől származó bővítményektől : A partner bővítmények használata függőséget jelent külső vállalatoktól, ami késleltetéseket vagy kompatibilitási problémákat okozhat a szolgáltatások frissítésekor.

Komplex állapotkezelés: A Terraform állapotfájlja elengedhetetlen az erőforrások nyomon követéséhez, de problémákat okozhat, ha nem szinkronban van a tényleges infrastruktúrával, ami erőforrás-eltéréseket eredményezhet.

Terraform árak

Ingyenes

Standard : 0,00014 USD/óra/erőforrás áron

Plusz : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Terraform értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (40+ értékelés)

7. Ansible (A legjobb ügynök nélküli automatizáláshoz különböző környezetekben)

via Ansible

Az Ansible egyszerű, ügynök nélküli megközelítésének köszönhetően kiemelkedő helyet vívott ki magának az automatizálás területén. A beállítása gyerekjáték, és nincs szükség további szoftverekre a kezelt csomópontokon.

Ezenkívül az Ansible segít a komplex, többszintű környezetek kezelésében, a felhőszolgáltatásoktól a helyszíni és konténeres megoldásokig.

Az Ansible legjobb funkciói

Ügynök nélküli architektúra biztosítása : Az Ansible ügynökök nélkül kezeli a rendszereket, egyszerűsítve a beállítást és csökkentve a ráfordításokat, különösen biztonságos környezetekben.

Számos környezet támogatása : Az Ansible Linux, Windows, hálózati eszközök, felhőszolgáltatások és konténerek esetén is működik, így rendkívül sokoldalúan alkalmazható különböző IT-ökoszisztémákban.

Deklaratív megközelítés : A kívánt állapotot leíró playbookokkal az Ansible egyszerűsíti a konfigurációkezelést és biztosítja a telepítések közötti konzisztenciát.

Idempotencia biztosítása: Az Ansible idempotens jellege lehetővé teszi a playbookok ismételt alkalmazását nem kívánt mellékhatások nélkül, fenntartva az egységes konfigurációkat.

Az Ansible korlátai

Skálázhatósági kihívások : Bár az Ansible skálázható, a több ezer csomóponttal rendelkező nagyon nagy infrastruktúrák kezelése kihívást jelenthet, mivel SSH-kapcsolatokra támaszkodik.

Állapotkövetés hiánya : Az Ansible alapvetően nem követi nyomon a kezelt rendszerek állapotát, ami hátrány lehet olyan esetekben, amikor részletes állapotkezelésre van szükség.

Korlátozott párhuzamosság: Az Ansible lehetővé teszi a feladatok párhuzamos végrehajtását, de nagyon nagy környezetekben előfordulhat, hogy nem használja ki teljes mértékben a rendelkezésre álló erőforrásokat, ami hatással lehet a teljesítményre.

Ansible árak

Egyedi árazás

Ansible értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 280 értékelés)

8. Puppet (A legjobb konfigurációkezeléshez és automatizáláshoz nagy léptékben)

via Puppet

A Puppet segítségével kódok segítségével kezelheti a különböző rendszerek konfigurációit. Ez a platform lehetővé teszi az ismétlődő feladatok automatizálását, a megfelelőség érvényesítését és a több szerver közötti konzisztencia biztosítását.

A Puppet különösen hasznos az IT-csapatok számára a konfigurációkezeléshez, főleg komplex infrastruktúrájú környezetekben. Összességében a Puppet legnagyobb előnye a közösség által támogatott nyílt forráskódú verziója, amely ideális azok számára, akik előzetes költségek nélkül szeretnének belevágni.

A Puppet legjobb funkciói

Ügynökalapú automatizálás engedélyezése : A Puppet ügynökalapú architektúrája biztosítja, hogy a konfigurációk több szerveren is következetesen alkalmazásra kerüljenek, növelve ezzel a megbízhatóságot.

Több platformot támogató környezetek : A Puppet Unix, Linux és Windows rendszereken is működik, így különböző IT-konfigurációkhoz is alkalmazkodik.

Újrafelhasználható modulok és verziókezelés: A Puppet moduláris architektúrájával újrafelhasználhatja a konfigurációkat és kezelheti a kódváltozásokat a Git segítségével, növelve ezzel a hatékonyságot és az átláthatóságot.

A Puppet korlátai

Bonyolult kezdőknek : A Puppet Ruby-alapú architektúrája kihívást jelenthet azok számára, akik még nem ismerik a programozást vagy nem rendelkeznek Ruby-tapasztalattal.

Korlátozott valós idejű képességek : Pull-alapú modellje késleltetheti a konfigurációs változtatások alkalmazását, ezért kevésbé alkalmas valós idejű frissítésekhez.

Az ügynökök erőforrásigénye: A Puppet ügynökök rendszererőforrásokat fogyasztanak, ami hatással lehet a teljesítményre, különösen nagy méretű környezetekben.

Puppet árak

Nyílt forráskódú : Ingyenes

Puppet Enterprise : Egyedi árazás

Puppet Enterprise Advanced: Egyedi árazás

Puppet értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

9. Chef (A legjobb átfogó konfigurációkezeléshez felhőintegrációval)

via Chef

A Chef. io egy DevOps eszköz, amely segít az alkalmazásinfrastruktúra konfigurálásában, telepítésében és kezelésében. Számos platformot támogat, többek között a Windows, a Solaris és az OpenStack rendszereket.

A Chef integrálva van a főbb felhőszolgáltatókkal, mint az AWS, a Google Cloud és az Azure. Emellett nyílt forráskódú verziót is kínál a felhasználóknak kipróbálásra.

A Chef rugalmassága ideálisvá teszi többfelhős környezetekhez, és kiterjedt újrafelhasználható szakácskönyv-könyvtára (amely utasításokat tartalmaz, hogy mely beépített erőforrásokat kell használni és milyen sorrendben) az automatizálást gyerekjátékká teszi.

A Chef legjobb funkciói

Újrafelhasználható szakácskönyvek biztosítása : A Chef több mint 800 előre elkészített szakácskönyvhöz biztosít hozzáférést, amelyek segítségével automatizálhatja a gyakori feladatokat és felgyorsíthatja a telepítéseket.

Többfelhő-környezetek támogatása : A Chef integrálható az összes jelentős felhőszolgáltatóval, így könnyen kezelhető és migrálható a konfigurációk különböző platformok között.

Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés (RBAC) engedélyezése: A Chef központosított vezérlést biztosít a felhasználói jogosultságok felett, javítva a biztonságot és a megfelelőséget a többfelhasználós környezetekben.

A Chef korlátai

A meredek tanulási görbe leküzdése : A Chef domain-specifikus nyelvének elsajátítása kihívást jelenthet, különösen azok számára, akik még nem ismerik a konfigurációkezelést.

Nagy klaszterek kezelése : A számos csomóponttal rendelkező komplex beállítások hibaelhárítása zavaros lehet, különösen akkor, ha változó forrásokat kell kezelni a klaszterek között.

Az eszközök összetettsége: A Chef kiterjedt eszközkészlete zavarba ejtheti a felhasználókat, akiknek nehézséget okozhat a funkciók sokaságában való eligazodás.

Chef árak

Egyedi árazás

Chef értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (30+ értékelés)

10. Docker (A legjobb konténeres fejlesztéshez, platformok közötti kompatibilitással)

via Docker

A Docker egy olyan platform, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára konténeres alkalmazások létrehozását, megosztását és telepítését. Ez a platform képes konzisztens környezetet létrehozni, így a csapatok elkerülhetik a „az én gépemen nem működik” problémát, míg rugalmassága skálázható alkalmazás-telepítést tesz lehetővé.

Azok számára, akik még nem ismerik az eszközt, a Docker a „konténer” koncepciójával egyszerűsíti a környezetek beállítását és kezelését. A Docker konténer egy kompakt, önálló szoftvercsomag, amely tartalmazza az alkalmazás futtatásához szükséges összes alapvető elemet: a kódot, a futási környezetet, a rendszereszközöket, a könyvtárakat és a konfigurációkat.

A Docker legjobb funkciói

Platformok közötti konzisztencia biztosítása : A Docker különböző környezetekben működik, a Windows-tól a Linux-ig és a macOS-ig, egységes fejlesztési élményt biztosítva.

Gyors telepítés elősegítése : A Docker konténerek gyors, egyszerűsített összeállításokat tesznek lehetővé, amelyek kiterjedt konfiguráció nélkül, másodpercek alatt elindíthatók.

Rugalmas és skálázható: A Docker támogatja a vertikális és horizontális skálázást, így a projekt igényeihez igazíthatja a konténer erőforrásait.

A Docker korlátai

A meredek tanulási görbe leküzdése : A felhasználóbarát alapok ellenére a Docker elsajátítása kihívást jelenthet, különösen a folyamatos frissítések és a fejlődő funkciók miatt.

Biztonsági aggályok kezelése : A Docker megosztott operációs rendszer modellje biztonsági kockázatot jelenthet, ha nem kezelik megfelelően, mivel a konténerek sebezhetőek lehetnek a gazdaszerver rendszerére irányuló támadásokkal szemben.

Korlátozott koordinációs képességek: A Docker beépített koordinációs eszközei nem olyan kiterjedtek, mint a Kubernetes, ami bonyolíthatja a több konténer kezelését.

Docker árak

Személyes : Ingyenes

Pro : 5 USD/hó

Csapat : 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Docker értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (520+ értékelés)

11. Kubernetes (a legjobb konténer-koordinációhoz és méretezhetőséghez)

via Kubernetes

A Kubernetes, amelyet eredetileg a Google fejlesztett ki, és jelenleg a Cloud Native Computing Foundation (CNCF) tart karban, egyszerűsíti a telepítést és a méretezést. Ezért népszerű eszköz komplex mikroszolgáltatás-architektúrák kezeléséhez.

Az önjavító, terheléselosztó és automatikus méretezési funkcióknak köszönhetően a Kubernetes biztosítja, hogy az alkalmazások rugalmasak maradjanak és szükség szerint méretezhetők legyenek.

A Kubernetes legjobb funkciói

Automatizált bevezetések és visszavonások lehetővé tétele : A Kubernetes lehetővé teszi az alkalmazások zökkenőmentes frissítését, miközben figyelemmel kíséri azok állapotát, és problémák esetén visszavonja a változtatásokat.

Szolgáltatásfelismerés és terheléselosztás : A Kubernetes minden Podhoz hozzárendel egy IP-címet, így egyszerű terheléselosztás és szolgáltatásfelismerés valósítható meg az alkalmazás módosítása nélkül.

Többfelhős telepítések támogatása: A Kubernetes felhőalapú környezetekben is működik, így hibrid és többfelhős architektúrákhoz is alkalmazható.

A Kubernetes korlátai

Megtanulása nehéz : A Kubernetes megtanulása bonyolult lehet, időt és erőfeszítést igényel a konfigurációjának és a bevált gyakorlatoknak a megértése.

Munkafolyamatok módosítása szükséges : A Kubernetes meglévő környezetekbe történő integrálása változásokat igényelhet a konténerközpontú megközelítéshez való igazodás érdekében.

Korlátozott szolgáltatáslefedettség kezelése: Bár a Kubernetes hatékony eszköz, nem feltétlenül fedezi az összes infrastruktúra-igényt, ezért kiegészítő eszközökre van szükség a teljes megoldáshoz.

Kubernetes árak

Ingyenes

Kubernetes értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (520+ értékelés)

12. Prometheus (A legjobb idősoros figyeléshez és riasztáshoz)

via Prometheus

A Prometheus népszerűvé vált az idősoros adatok figyelemmel kísérésében, különösen olyan környezetekben, ahol elterjedtek a mikroszolgáltatások és a konténeres alkalmazások. Ez az eszköz hatékony lekérdezési lehetőségeket és dimenziós adatmodellezést kínál, amelynek segítségével hatékonyan nyomon követheti a mutatókat.

A Prometheus zökkenőmentesen integrálódik a Grafana-val, gazdag adatmegjelenítési lehetőségeket kínál, valamint valós idejű figyelést és riasztást tesz lehetővé.

A Prometheus legjobb funkciói

Hatékony lekérdezések a PromQL segítségével : A Prometheus lekérdezési nyelve lehetővé teszi az idősoros adatok szeletelését és darabolását, megkönnyítve ezzel a riasztások generálását és a trendek vizualizálását.

Hatékony tárolás biztosítása : A Prometheus az adatokat helyileg, rendkívül hatékony formátumban tárolja, támogatva a funkcionális szétosztást a skálázhatóság érdekében.

Számos ügyfélkönyvtárral integrálható: Több mint tíz nyelv támogatásával a Prometheus megkönnyíti a szolgáltatások működtetését és a különböző környezetekből származó mutatók gyűjtését.

A Prometheus korlátai

Hosszú távú tárolási megoldásként korlátozott : A Prometheus nem alkalmas adatok hosszú távú tárolására, ezért gyakran más rendszerekkel párosítják történeti elemzésekhez.

Nem teljes körű irányítópult-megoldás : Bár alapvető kifejezésböngészőt kínál, a Prometheus leginkább a Grafana-val együtt használható a fejlett adatvizualizációhoz.

Néhány harmadik féltől származó integrációval kapcsolatos kihívások: Nem minden rendszer rendelkezik Prometheus bővítményekkel, ezért előfordulhat, hogy egyedi exportálókra van szükség a specifikus mutatók összegyűjtéséhez.

Prometheus árak

Egyedi árazás

Prometheus értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 50 értékelés)

13. Grafana (A legjobb a fejlett adatvizualizációhoz és monitorozáshoz)

via Grafana

A rugalmasságáról ismert Grafana lehetővé teszi testreszabható irányítópultok létrehozását, amelyek kielégítik a különböző adatmegjelenítési igényeket.

Számos adatforrással, többek között a Prometheus, az InfluxDB és az Elasticsearch integrálásával koherens képet nyújt a rendszerekről.

A Grafana legjobb funkciói

Sokoldalú adatmegjelenítés : A Grafana grafikonokat, hőtérképeket és térbeli térképeket támogat, átfogó és vizuálisan vonzó adatmegjelenítést biztosítva.

Több adatforrás támogatása : A Grafana számos adatforrással integrálható, így egységes nézetet biztosít anélkül, hogy az adatokat be kellene tölteni a háttérrendszerébe.

Testreszabható irányítópultok: Az irányítópultok sablonváltozókkal és dinamikus elemekkel testreszabhatók, így javítva az interaktivitást és a hasznosságot a különböző felügyeleti igényekhez.

A Grafana korlátai

Kihívás kezdőknek : A Grafana összetettsége miatt idő és szakértelem szükséges a funkcióinak teljes kihasználásához, ami kevésbé hozzáférhetővé teszi azok számára, akik még nem ismerik az adatvizualizációs eszközöket.

Külső adatforrásoktól való függőség : A Grafana teljesítménye és megbízhatósága az integrált adatforrások rendelkezésre állásától függ, ami problémákat okozhat, ha ezek a források leállnak.

Korlátozott jelentéskészítési lehetőségek: Bár a Grafana kiválóan alkalmas valós idejű vizualizációra, hiányoznak belőle a beépített statikus jelentéskészítési lehetőségek, például a PDF-exportálás, amelyek csak a prémium verziókban érhetők el.

Grafana árak

Ingyenes

Pro : 8 USD/hó

Advanced és Enterprise: Egyedi árazás

Grafana értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

14. Splunk (A legjobb központosított adatelemzéshez és valós idejű monitorozáshoz)

via Splunk

A Splunk központi platformot biztosít a szervezetek számára különböző forrásokból származó adatok gyűjtéséhez, indexeléséhez és elemzéséhez, ezzel segítve a döntéshozatalt a szervezet egészében.

Felhasználóbarát felületének köszönhetően könnyen létrehozhat egyedi jelentéseket, vizualizálhatja az adatokat és valós időben figyelemmel kísérheti a rendszer teljesítményét.

A Splunk legjobb funkciói

Hatékony elemzések elősegítése : A Splunk valós idejű adatgyűjtést, indexelést és keresést kínál, amelynek segítségével gyorsan és hatékonyan szerezhet értékes információkat.

Robusztus integrációk és bővítmények támogatása : A Splunk zökkenőmentesen kapcsolódik számos harmadik féltől származó eszközhöz, így a platformot az Ön egyedi igényeinek megfelelően testreszabhatja.

Ütemezett jelentések készítése: Az automatizált jelentésekkel rendszeresen tájékoztathatja az érdekelt feleket PDF, CSV vagy JSON formátumú frissítésekkel.

A Splunk korlátai

Nagy adatmennyiségek esetén költséges : A Splunk árai jelentős adatmennyiséget kezelő szervezetek számára magasak lehetnek, ami korlátozza a költségvetéssel rendelkező szervezetek hozzáférését.

Kihívás a nem technikai felhasználók számára : A Splunk keresési funkciói ugyan hatékonyak, de bonyolultak lehetnek, és a lekérdezések sebességének optimalizálása tapasztalatot igényelhet.

Alkalmanként megbízhatósági problémák előfordulhatnak: Egyes felhasználók alkalmanként teljesítményproblémákról számolnak be, amelyek kritikus helyzetekben befolyásolhatják az adatok hozzáférhetőségét.

Splunk árak

Ingyenes

Fizetős: Egyedi árazás

Splunk értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 230 értékelés)

15. New Relic (A legjobb átfogó teljesítményfigyeléshez és valós idejű betekintéshez)

via New Relic

A New Relicben a leghasznosabbnak a végpontok közötti átláthatóságot találtam. A kritikus mutatók figyelemmel kísérése és elemzése segíthet a szervezeteknek a rendelkezésre állási idő javításában és az ügyfélélmény fokozásában.

Ezenkívül a New Relic kiterjedt teljesítményfigyelő eszközökkel rendelkezik, amelyek segítségével a csapatok könnyedén nyomon követhetik az alkalmazások állapotát, a szerverek teljesítményét és a felhasználói interakciókat valós időben.

A New Relic legjobb funkciói

Intuitív felület biztosítása : A felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően minden felhasználó könnyen hozzáférhet és megértheti a teljesítményadatokat, a részletes mutatóktól a magas szintű összefoglalókig.

Átfogó felügyelet : A szerver teljesítményétől a felhasználói interakciókig a New Relic teljes képet nyújt az alkalmazás állapotáról, segítve Önt a potenciális problémák felismerésében.

Valós idejű betekintés : Figyelje a szervereket, adatbázisokat és más kritikus komponenseket valós időben, biztosítva a teljesítményproblémákra való gyors reagálást.

Teljes körű átláthatóság támogatása: Az alkalmazás életciklusára vonatkozó betekintéssel a New Relic segít javítani a DevOps hatékonyságát és az alkalmazások általános teljesítményét.

A New Relic korlátai

Kisebb vállalatok számára kihívást jelentő árak : Bár a New Relic funkciókban gazdag, árai a startupok és a kisebb vállalkozások számára elérhetetlenek lehetnek.

A versenytársakhoz képest korlátozott integrációk : A New Relic kevesebb integrációval rendelkezik, mint egyes nagyobb platformok, ami korlátozhatja a komplex környezetek rugalmasságát.

Ügyfélszolgálati problémák: Egyes felhasználók késedelmet tapasztaltak az ügyfélszolgálatnál, ami kritikus helyzetekben befolyásolhatja a válaszadási időt.

New Relic árak

Egyedi árazás

New Relic értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (180+ értékelés)

16. Azure DevOps (A legjobb sokoldalú projektmenedzsmenthez és zökkenőmentes CI/CD integrációhoz)

Azure DevOps segítségével

Az Azure DevOps mindent lefed, a projekttervezéstől és a verziókezeléstől a folyamatos integrációig és telepítésig.

A platform felhőalapú és helyszíni opciókat is kínál, így különböző csapatok számára elérhető és különböző infrastruktúrákhoz alkalmazkodik.

Az Azure DevOps legjobb funkciói

Átfogó projektmenedzsment : Az Azure Boards agilis tervezést, Kanban táblákat és irányítópultokat kínál, így a csapatok a projekt teljes életciklusa alatt összehangoltan és szervezetten tudnak dolgozni.

CI/CD támogatás Azure Pipelines segítségével : Zökkenőmentes integrációt, tesztelést és telepítést tesz lehetővé több környezetben, segítve a csapatokat a kiadások felgyorsításában megbízható automatizálással.

A végpontok közötti nyomonkövethetőség megkönnyítése : A követelményektől a telepítésig az Azure Test Plans eszközöket biztosít a manuális és automatizált tesztelés kezeléséhez, biztosítva a kód minőségét és a felelősségre vonhatóságot.

Hatékony kódkezelés elősegítése: Az Azure Repos Git és Team Foundation verziókezelést kínál, amely lehetővé teszi a hatékony együttműködést, a verziókezelést és a kód nyomon követhetőségét.

Az Azure DevOps korlátai

A beszállítói függőség lehetősége : A Microsoft szolgáltatásoktól való erős függőség korlátozhatja a rugalmasságot, ami megnehezíti a jövőbeni áttérést nem Microsoft eszközökre.

Integrációs kihívások nem Microsoft termékekkel : Bár az Azure DevOps lenyűgöző integrációs képességekkel rendelkezik, bizonyos régebbi vagy nem Microsoft rendszerek extra konfigurációt vagy harmadik féltől származó eszközöket igényelhetnek.

Költségmegfontolások nagyobb csapatok esetében: A felhasználók számának és a funkciók iránti igény növekedésével az előfizetésen alapuló árazás jelentős tényezővé válhat, különösen nagyobb szervezetek esetében.

Azure DevOps árak

Azure Pipelines : Ingyenes

Azure Artifacts : A további tárhely ára 2 USD/GiB-tól kezdődik.

GitHub Advanced Security : 49 USD/hónap/committer

Felhasználói licencek: Az alapcsomag az első öt felhasználót ingyenesen tartalmazza, utána pedig havi 6 dollár/felhasználó.

Azure DevOps értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés alapján)

Capterra: 4,5/5 (350+ értékelés alapján)

17. AWS CodePipeline (A legjobb CI/CD az AWS ökoszisztémán belül)

via AWS CodePipeline

Ha már jelentős befektetést tett az AWS ökoszisztémába, az AWS CodePipeline vonzó választás lehet.

Az AWS CodePipeline támogatja a folyamatos integrációt és szállítást, automatizálja a fejlesztési, tesztelési és telepítési fázisokat, miközben kihasználja az AWS biztonságát és skálázhatóságát.

Az AWS CodePipeline legjobb funkciói

Zökkenőmentes integráció az AWS szolgáltatásokkal : A CodePipeline szoros kapcsolata az AWS ökoszisztémával csökkenti az érzékeny AWS hitelesítő adatok kiszivárogtatásának kockázatát, és lehetővé teszi a zökkenőmentes integrációt olyan szolgáltatásokkal, mint az S3, a CodeCommit, a CodeBuild és a CodeDeploy.

Pipeline as Code : Az Infrastructure as Code eszközök, mint például a CloudFormation vagy a Terraform, jól működnek a CodePipeline-nel, lehetővé téve a csapatok számára, hogy kód segítségével határozzák meg és verziózzák CI/CD pipeline konfigurációjukat.

Teljesen az AWS által kezelt : A CodePipeline nem igényel szerver vagy build agent telepítését vagy karbantartását, mivel az AWS kezeli az infrastruktúrát. Ezáltal a csapatodnak több erőforrása marad a fejlesztésre.

Kiterjedt funkciókészlet: A CodePipeline a CI/CD szolgáltatásoktól elvárt funkciók többségét biztosítja, beleértve a népszerű kódtárakkal való integrációt és az automatizált telepítéseket.

Az AWS CodePipeline korlátai

Korlátozott felhasználói felület és használhatóság : A konzol felhasználói felülete nem olyan intuitív, mint más CI/CD megoldásoké, ami visszatarthatja a felhasználókat a bevezetéstől, vagy nehézségeket okozhat a bevált gyakorlatok megvalósításában.

Korlátozó konfigurációk : A felhasználóknak az AWS-specifikus opciók közül kell kiválasztaniuk a forrást, például S3, CodeCommit vagy GitHub. Egyéni forráshelyek esetén a felhasználóknak megoldásokat kell alkalmazniuk, például egy dummy forrás konfigurálását és egy CodeBuild szakasz létrehozását az egyéni forrás kezeléséhez.

Több AWS-szolgáltatásra való támaszkodás : A teljes CI/CD-folyamat kiépítése gyakran több AWS-szolgáltatás (például CodeCommit, CodeBuild és CodeDeploy) használatát jelenti, ami növeli a komplexitást és az AWS-től való függőséget.

Szolgáltatói függőség: Mivel a CodePipeline és a kapcsolódó szolgáltatások teljes egészében az AWS-en futnak, a csapatok számára kihívást jelenthet az egyéb platformokra vagy szolgáltatókra való áttérés, ami növeli az AWS-től való függőséget.

Azure DevOps árak

Egyedi árazás

AWS CodePipeline értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 60 értékelés)

18. GitHub Actions (a legjobb CI/CD-hez GitHub-integrációval)

via GitHub Actions

Platform-natív eszközként a GitHub Actions különösen kényelmes azoknak a csapatoknak, amelyek már a GitHub-ban dolgoznak. Megszünteti a külső CI/CD platformok szükségességét, és zökkenőmentes, integrált élményt kínál.

A GitHub Actions legjobb funkciói

Beágyazva a GitHub ökoszisztémájába : A GitHub Actions lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kódot írjanak, teszteljenek és telepítsenek a GitHub-repozitóriumokban, lehetővé téve az automatizálást a GitHub-folyamatban vagy harmadik féltől származó eszközökben bekövetkező események által kiváltva.

Előre elkészített műveletekhez való hozzáférés : A GitHub Marketplace több mint 10 000 használatra kész műveletet kínál, így a fejlesztők gyorsan megvalósíthatnak komplex munkafolyamatokat anélkül, hogy azokat a nulláról kellene felépíteniük.

Több platform támogatása : Az Ubuntu Linux, macOS és Windows rendszereken futó virtuális gépek lehetővé teszik a különböző környezetekben történő tesztelést, teljes Docker konténer támogatással.

Folyamatos integrációs sablonok : Az előre elkészített CI-sablonok megkönnyítik a munkafolyamatok elindítását, míg a felhasználók a YAML konfigurációs fájlok segítségével testreszabhatják a munkafolyamatokat saját igényeiknek megfelelően.

Ingyenes nyilvános adattárakban: A fejlesztők a GitHub Actions szolgáltatást nyilvános adattárakban ingyenesen, magánadattárakban pedig korlátozottan használhatják, így ez egy megfizethető választás nyílt forráskódú projektekhez.

A GitHub Actions korlátai

Erőforrás-korlátozások : A GitHub Actions korlátozza a végrehajtási időt és a tárhelyet, ami korlátozó lehet a jelentős erőforrásokat igénylő munkafolyamatok esetében.

A GitHub platformtól való függőség : Mivel ez egy GitHub-exkluzív eszköz, a GitHub bármilyen leállása közvetlenül hatással van a CI/CD munkafolyamatokra, ami kritikus alkalmazások esetében problémát jelenthet.

Komplexitás a fejlett munkafolyamatokhoz : A bonyolult CI/CD követelményekkel rendelkező felhasználók számára a komplex munkafolyamatok létrehozása nehézkessé válhat, mivel a YAML szintaxis és a munkafolyamat-konfigurációk elsajátításához tanulási görbe társul.

Korlátozott titkos adatkezelés : A GitHub Actions nem támogatja a titkos adatok részletes hozzáférés-vezérlését, és a harmadik féltől származó titkos adatkezelő eszközökkel, például a HashiCorp Vaulttal való integráció is korlátozott.

Nincs natív mérőszám-dashboard: A GitHub Actions nem rendelkezik beépített monitoring dashboardokkal, így a csapatoknak külső eszközökre kell támaszkodniuk a legfontosabb mérőszámok, például a lead time, a telepítési gyakoriság és a változási hibaarány nyomon követéséhez.

GitHub Actions árak

Egyedi árazás

GitHub Actions értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

19. Spacelift (A legjobb többfunkciós infrastruktúra-automatizáláshoz)

via Spacelift

A Spacelift egy olyan platform, amely könnyedén kezeli a Terraformtól az Ansible-ig, sőt a Kubernetesig mindent. Ez egy all-in-one megoldás, amely kielégíti a DevOps munka igényeit.

A Spacelift legjobb funkciói

Több eszköz összehangolása : A Spacelift képes kezelni a Terraform, OpenTofu, Ansible és más eszközöket, így különböző eszközöket integrálhat egyetlen automatizált munkafolyamatba.

Beépített megfelelőség : Az olyan funkciók, mint a biztonságos távoli futtatók és a titkos adatok kezelése biztosítják, hogy az infrastruktúra biztonságos és megfelelő legyen, anélkül, hogy további rétegekre lenne szükség.

Együttműködés : A függőségkezelés és a kódként megfogalmazott irányelvek révén a Spacelift elősegíti az együttműködést, közös láthatóságot és ellenőrzést biztosítva a csapatoknak az infrastruktúra változásai felett.

Kiterjedt integrációk: Zökkenőmentesen integrálható a népszerű CI/CD eszközökkel, VCS-szolgáltatókkal és felhőalapú platformokkal, rugalmasságot biztosítva a meglévő DevOps-folyamatokhoz.

A Spacelift korlátai

A beállítás bonyolultsága : A Spacelift használatának megkezdése kissé kihívást jelenthet, különösen azok számára, akik nem ismerik az IaC eszközöket. Költségek : Kisebb csapatok számára a Spacelift ára kissé magasnak tűnhet, különösen, ha további felhasználókra vagy párhuzamos használatra van szükség.

Tanulási görbe: A funkciók teljes elsajátítása időbe telhet.

A Spacelift árai

Ingyenes

Felhő : 250 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

20. Octopus Deploy (A legjobb komplex, többkörnyezetű telepítésekhez)

via Octopus Deploy

Az Octopus Deploy egyszerűen kezeli a komplex, többkörnyezetű telepítéseket. Ez az eszköz kifejezetten azok számára készült, akik hibrid és többfelhős környezetet kezelnek, ahol a telepítések gyorsan összekuszálódhatnak.

Az Octopus Deploy remek funkciókkal rendelkezik, és többfelhasználós támogatása különösen értékes, ha több ügyféllel vagy részleggel dolgozik.

Az Octopus Deploy legjobb funkciói

Többkörnyezeti telepítés : Egyszerűsíti a hibrid, többfelhős vagy helyszíni telepítéseket, ami komplex környezetekben elengedhetetlen.

Beépített visszavonási funkciók : Nyugodtabbá teszi a munkát az egyszerű visszavonási funkcióknak köszönhetően, amelyek biztonságosabbá és kevésbé stresszesé teszik a telepítéseket.

Erős irányítás lehetővé tétele : olyan funkciókat kínál, mint a teljes auditnaplózás, a szerepkörökön alapuló hozzáférés-vezérlés és az SSO, amelyek elengedhetetlenek a megfelelőség és a biztonság szempontjából.

Egyszerű integráció: Több mint 500 eszközzel csatlakoztatható, így könnyen beilleszthető a meglévő CI/CD munkafolyamatokba.

Az Octopus Deploy korlátai

A fejlett funkciók elsajátításának nehézsége : A triggerek és az automatizálás beállítása kihívást jelenthet, különösen, ha még nem ismeri a telepítési automatizálási eszközöket.

A méretezési költségek : A költségek jelentősen megnőhetnek nagy léptékű telepítések vagy kiterjedt követelményekkel rendelkező vállalkozások esetében.

Alkalmi UI-kihívások: A hibakeresési folyamatok néha kissé nehézkesek lehetnek, ha nem futtatják végig a teljes ciklusokat.

Octopus Deploy árak

Felhő (Octopus által üzemeltetve) Starter: 360 USD/év Professional: 4170 USD/év Enterprise: 23 400 USD/év

Kezdő csomag: 360 USD/év

Professzionális: 4170 USD/év

Vállalati: 23 400 USD/év

Szerver (saját hosztolású) Starter: 360 USD/év Professional: 1920 USD/év Enterprise: 14 400 USD/év

Kezdő csomag: 360 USD/év

Profi: 1920 USD/év

Vállalati: 14 400 USD/év

Kezdő csomag: 360 USD/év

Professzionális: 4170 USD/év

Vállalati: 23 400 USD/év

Kezdő csomag: 360 USD/év

Profi: 1920 USD/év

Vállalati: 14 400 USD/év

Octopus Deploy értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (55+ értékelés)

A ClickUp megkönnyíti a DevOps automatizálását

Nos, ebben a cikkben elég sok eszközt bemutattunk! De ez nem meglepő, tekintve, hogy a CI-eszközök piaca 2030-ra várhatóan 3,76 milliárd dollárra fog emelkedni.

Szóval, melyik eszközt válasszon?

Hosszú válasz – a fent említett 20 eszköz bármelyike. Egyes eszközök jobban megfelelnek kisebb csapatok számára, míg mások jobban működnek, ha Ön egy meglévő ökoszisztéma része (például AWS CodePipeline és Azure DevOps). Az előnyök és hátrányok mérlegelésével kiválaszthatja az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszközt.

Rövid válasz: válassza a ClickUp-ot.

Akár ismétlődő feladatokat automatizál, akár a sprint előrehaladását követi nyomon, akár más eszközökkel integrálja CI/CD folyamatát, a ClickUp elég sokoldalú ahhoz, hogy minden igényét kielégítse.

Szeretné, ha DevOps csapata többet érne el? Regisztráljon még ma egy ingyenes fiókot a ClickUp-on!