Hogyan rendszerezze a Google Drive-ot

Érezte már valaha, hogy túlterhelt a Google Drive-fiókjában lévő rendetlenség?

Számtalan felhasználó fejezte ki ilyen frusztrációját online fórumokon, mint a Reddit, a Quora és a Google Drive súgó fórum, néhányan pedig még azt is fontolgatják, hogy törlik a fiókjukat és újrakezdik az egészet.

A fizikai rendetlenséggel ellentétben, amely könnyen látható, a digitális rendetlenség gyakran rejtve marad, a számítógép vagy a felhőalapú tárhely mélyén lapulva.

Könnyű figyelmen kívül hagyni ezt a problémát, amíg el nem jön az a nap, amikor elárasztanak a rengeteg mappa, fájl és duplikált fájl, és szinte lehetetlenné válik megtalálni, amit keresel.

Ha csapatban dolgozik, vagy megosztja Google Drive-ját a családjával, akkor nagy valószínűséggel rendetlenség alakul ki a munkaterületen, különösen ha nincs kialakított rendszer. Beszéljük meg tehát, hogyan lehet olyan rendszert bevezetni, amely garantálja a Google Drive rendezettségét, függetlenül a felhasználók számától.

Hogyan rendszerezheti Google Drive-ját

Láttuk, hogy a Google Drive milyen gyorsan rendetlenné válhat. Íme néhány stratégia a Google Drive rendbetételéhez, és ami még fontosabb, annak biztosításához, hogy ez így is maradjon.

1. Hozzon létre mappákat (és almappákat) a különböző fájlokhoz

A mappák és almappák képezik a jól szervezett Google Drive alapját. A fájlok és mappák rendszerezéséhezlogikus és hierarchikus struktúrákat hozva létre, ezek egy világos és strukturált módszert kínálnak a fájlok rendezésére.

Kezdje azzal, hogy létrehoz egy felső szintű struktúrát a Google Drive mappáiban, amely tükrözi az általános szervezési vagy projektigényeket. Ez alapulhat olyan kategóriákon, mint munka, személyes, mellékállás és hasonlók. Ezután bontsa fel a nagyobb mappákat almappákra, hogy tovább rendszerezhesse a fájljait.

📌Példa A munkamappád tartalmazhat almappákat, például „Projektek”, „Dokumentumok”, „Jelentések” és „Prezentációk”. Hasonlóképpen, a személyes mappád tartalmazhat almappákat „Fotók”, „Dokumentumok”, „Zene” és „Videók” néven.

Ha nem tudja, hova tegye a Google-dokumentumot, hozzon létre egy „Válogatás nélkül” vagy „Vegyes” mappát ideiglenes tárolóhelyként. Miután meghatározza a megfelelő helyet, áthelyezheti oda a fájlt.

2. Alkalmazzon következetes névadási szabályokat

A szabványosított névadási struktúra nemcsak a fájlok hatékonyabb rendszerezésében segít, hanem elkerülhetővé teszi a zavart is, ha csapatban dolgozik. Nem csoda, hogy a legtöbb egyetem, például a Harvard és a Purdue, szigorú fájlnevezési szabályokat alkalmaz.

Ezek a konvenciók mindent meghatároznak, a megengedett karakterek számától kezdve a feltüntetendő információkig, így a hallgatók és az oktatók könnyen hozzáférhetnek a fájlokhoz, még akkor is, ha azok az eredeti mappából át lettek helyezve.

Bár valószínűleg nincs szüksége ilyen szigorú protokollokra, íme néhány tipp, amit érdemes szem előtt tartani a fájlok elnevezésekor:

Kezdje azzal, hogy megkérdezi magától, mi jut eszébe (melyek azok a kulcsszavak, amelyek eszébe jutnak), amikor egy fájlt néz, és ezeket vegye fel a névbe.

A névadáskor haladjon az általánostól a konkrét felé. Például: Marketing terv_Költségvetés_Negyedév_Év_Verzió (Adja meg a negyedévet, az évet és a verziót)

Ha gyakran frissíted a fájlokat, a névbe foglald bele a verziószámot vagy a dátumot, hogy nyomon követhesd a változásokat.

3. Könnyítse meg a keresést a fájlok és mappák leírásával

A fájl- és mappa neveken túl a Google Drive keresőfunkciója a leírásokat is felhasználja a pontos eredmények biztosítása érdekében. A releváns kulcsszavak beépítésével növeli annak esélyét, hogy fájljai megjelenjenek a keresési eredmények között, amikor konkrét kifejezéseket keres.

A fájlnévben nem tud minden részletet feltüntetni, ezért a leírások a további kontextus megadására szolgálnak. Ezzel egyúttal biztosítja az akadálymentességi szabványok betartását is. A leírások kiválóan alkalmasak arra, hogy a képernyőolvasó felhasználóknak több információt nyújtsanak a fájlok és mappák tartalmáról, így a Google Drive mindenki számára inkluzívabbá válik.

Így adhat hozzá leírásokat:

Kattintson a jobb gombbal a fájlra vagy mappára. Lépjen a Fájlinformációk > Részletek menüpontra. Adjon hozzá részletes leírást (legfeljebb 25 000 karakter)

💡Profi tipp: Készítsen sablont a leírások írásához, amely tartalmazza a lényeges információkat, mint például a cél, a résztvevők és a releváns kulcsszavak. Így minden releváns információt feltüntet, és biztosítja, hogy a megfelelő fájlok jelenjenek meg a keresési eredmények között.

4. Jelölje meg csillaggal a fontos fájlokat a gyors hozzáférés érdekében

A Csillag funkció kiváló módszer a fontos dokumentumok prioritásainak meghatározására és gyors elérésére. Ha egy fájlt csillaggal jelöl, könnyen megtalálhatja a Csillaggal jelölt szakaszban, még akkor is, ha az a mappaszerkezet mélyén van elrejtve.

Kattintson a jobb gombbal egy mappára vagy fájlra, válassza az Organize (Rendezés) lehetőséget, majd a Add to starred (Csillaghoz hozzáadás) lehetőséget. Ha inkább a billentyűparancsokat használja, kattintson a jobb gombbal egy fájlra/mappára, és írja be:

Option + Command + S Mac esetén, vagy

Ctrl + Alt + S Windows esetén

Ne feledje, ne jelöljön meg túl sok fájlt csillaggal! Ez megnehezítheti a valóban fontos fájlok megtalálását.

💡Profi tipp: Csapatmunkaterületeken dolgozóknak: a jobb osztályozás érdekében használjon címkéket és csillaggal jelölt fájlokat. Kérje meg a szervezet rendszergazdáját, hogy engedélyezze a címkék használatát. A rendszergazda legfeljebb 150 címkét hozhat létre, és minden fájlhoz legfeljebb 5 címkét rendelhet. Ez pontosabb kategorizálást tesz lehetővé.

Ráadásul a Google mesterséges intelligenciájának osztályozási funkciója automatikusan címkéket javasol, ami még egyszerűbbé teszi a folyamatot.

via Google

5. A mappákat színekkel jelölje meg a könnyebb kategorizálás érdekében

Bár a fontos fájlok megjelölése csillaggal hasznos, a mappák színkódolása egy nagyszabású megközelítést kínál a „vizuális szervezéshez”. Különböző színek használatával könnyen megkülönböztetheted a különböző mappákat, időt takaríthatsz meg a fájlok keresésével, és élvezheted a vizuálisan vonzó Google Drive-ot.

Ha egy mappát színekkel szeretnél jelölni, kattints rá a jobb gombbal, válaszd az Organize (Rendezés) menüpontot, majd válassz egy színt a Folder Color (Mappa színe) részben.

Íme néhány tipp a mappák színkódolására:

Rendeljen színeket bizonyos kategóriákhoz: Határozza meg, mely kategóriákat szeretné színkóddal ellátni, és rendeljen mindegyikhez egy egyedi színt. Például a munkával kapcsolatos mappákhoz használhat kék színt, a személyes mappákhoz pedig zöldet.

Alkalmazz színeket következetesen: Gondoskodj arról, hogy minden kategórián belül következetesen ugyanazokat a színeket használd a fájlokhoz és mappákhoz. Ez segít fenntartani a világos és rendezett struktúrát.

6. Tekintse át és rendezze át a Drive-ot

A Google Drive rendezésének utolsó tippje, hogy rendszeresen nézd át a fájljaidat, és töröld azokat, amelyekre már nincs szükséged. Ez segít könnyebben megtalálni a dolgokat, és biztosítja, hogy ne fogyjon el a helyed.

Ennek egyik módja, ha külön időt szánsz a Google Drive rendbetételére. Ez lehet heti, havi vagy negyedéves rendszerességgel, a használatodtól és az új fájlok felhalmozódásának mértékétől függően.

Íme néhány tipp, amely segít az indulásban:

Jelöld meg a felesleges fájlokat: Ha olyan fájlt találsz, amelyre már nincs szükséged, adj hozzá egy címkét, például , vagy . A rendrakás során keress rá ezekre a címkékre, és hatékonyan töröld a megjelölt fájlokat.

Fájlok előzményeinek áttekintése: Ellenőrizze a fájlok utolsó módosításának dátumát, hogy felmérje azok legutóbbi aktivitását. Ha egy fájlhoz hosszú ideje nem nyúltak, vagy nem frissítették, akkor valószínűleg törölhető.

Ha ez az első alkalom, hogy rendet rak, akkor javasoljuk, hogy kezdje kicsivel. Kezdje a Google Drive egy kezelhető részével, például egy adott mappával vagy egy bizonyos fájltípussal. Ez segít elkerülni a túlterheltség érzését, és kevésbé ijesztővé teszi a feladatot.

💡Profi tipp: Ha nem biztos benne, hogy törölje-e egy fájlt, fontolja meg egy „Archívum” mappa létrehozását. Ez hasonló ahhoz a minimalista megközelítéshez, amikor a fizikai tárgyakat egy meghatározott ideig tárolják. Helyezze át a fájlt az Archívum mappába, és néhány hónap múlva vizsgálja meg újra.

Ha az adott időszakban nem volt rá szüksége, akkor valószínűleg felesleges, és törölheti. Ez a módszer segít rendezni és rendszerezni a Google Drive-fájljait, miközben minimálisra csökkenti a fontos fájlok véletlen törlésének kockázatát.

A Google Drive használatának korlátai

A Google Drive mára mindennapos eszközzé vált magánszemélyek, vállalatok és oktatási intézmények számára. Népszerűsége ellenére azonban vannak hiányosságai.

Hagyományos fájltárolási struktúra: A Google Drive ismerős fájl- és mappaszerkezete nem feltétlenül optimális a modern munkamódszerekhez, amelyek gyakran rugalmasabb és dinamikusabb szervezést igényelnek.

Rejtett tárolási korlátozások : Nincs olyan, hogy korlátlan tárhely. A Google Drive-nak vannak fájlméret- és feltöltési korlátai, és a nagy fájlok vagy a túlzott feltöltések korlátozásokat vonhatnak maguk után.

Korlátozott testreszabhatóság: A Google Drive felülete és funkciói nem teljesen testreszabhatók, ami korlátozza az egyéni preferenciákhoz vagy speciális munkakövetelményekhez való alkalmazkodási képességét.

Címkézés korlátai: A címkék funkció, amely értékes szervezési eszköz lehet, csak a munkaterületekre korlátozódik, és adminisztrátori jóváhagyást igényel, ami korlátozza az egyéni felhasználók hozzáférését.

Együttműködési kihívások: A Google Drive nem rendelkezik „átfogó” együttműködési eszközzel. A megbeszélések az egyes fájlokba vannak szeparáltak, ami növeli a félreértések esélyét.

Végül, bár a Google szigorú adatvédelmi irányelvekkel rendelkezik, a releváns hirdetések megjelenítése és a funkciók javaslása érdekében elemzi a tartalmakat (beleértve az e-maileket is) – így ha belegondolunk, az adatok valójában nem is annyira magánjellegűek.

via Google

Fájlok létrehozása és kezelése a ClickUp segítségével

Ha olyan platformot keres, amelyen nemcsak fájlokat tárolhat, hanem a munkamódszereinek megfelelő rendszert és folyamatokat is létrehozhat, akkor a ClickUp remek választás.

A munka jövőjére tervezett ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely lehetővé teszi fájlok létrehozását és kezelését, projektek nyomon követését, valamint kollégákkal (vagy családtagokkal) való együttműködést egyetlen felületről, olyan funkciók segítségével, mint a közvetlen csevegés, a dokumentumon belüli megjegyzések, sőt videoklipek is.

A ClickUp segített megszüntetni a káoszt és rendszerezni az ügynökségem működését, így az ügynökségem növekedési stratégiájára tudtam koncentrálni.

A ClickUp segített megszüntetni a káoszt és rendszerezni az ügynökségem működését, így az ügynökségem növekedési stratégiájára tudtam koncentrálni.

Nézzük meg, hogyan segít a ClickUp a munkád szervezésében.

Rendezze az információkat beágyazott dokumentumokban és wikikben

A Google Drive-tól eltérően, amely egy virtuális tárhely a fájlok tárolására, a ClickUp Docs egy tudáskezelő eszköz, amely szorosan integrálva van a platformba.

Ez azt jelenti, hogy létrehozhatsz egyedi dokumentumokat, de beágyazott oldalakat és teljes wikiket is, hogy az információidat logikusabban, szakaszokba és fejezetekbe rendezve tárolhasd – így ez a Google Docs és a Google Drive jobb alternatívája.

Hozzon létre beágyazott oldalakat és wikiket, és dolgozzon rajtuk valós időben a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs segítségével:

Készítsen különféle „tartalomblokkokat” – listáktól és táblázatoktól kezdve a kódblokkokig.

Együttműködés másokkal megjegyzések, valós idejű szerkesztés és közvetlen csevegés segítségével

Címkézzen dokumentumokat, hogy kategóriákba sorolhassa őket

Szűrje a dokumentumokat cím, megtekintés vagy frissítés dátuma, közreműködő és munkaterület helye szerint.

Archiválja azokat a dokumentumokat, amelyeket már nem használ, de nem szeretne törölni.

Vizualizálj fehér táblák segítségével

A ClickUp Whiteboard – az ingyenes digitális táblás eszköz – segítségével vizualizálhatja ötleteit, stratégiákat dolgozhat ki és együttműködve tervezheti meg a munkafolyamatokat.

A ClickUp Whiteboard segítségével a közös munka vizuális, vonzó és könnyed lesz.

Ezenkívül hozzáadhatja dokumentumait és feladatait a táblájához, vagy közvetlenül a tábláról hozhat létre feladatokat, ami holisztikus és zökkenőmentes felhasználói élményt biztosít, anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.

Kösd össze dokumentumaidat a folyamataiddal

A ClickUp segítségével nem csak dokumentumokat hozhat létre, hanem azokat az operatív munkafolyamatokhoz is igazíthatja. Például, ha egy projektet követ nyomon, minden feladathoz és alfeladathoz hozzáadhat linkeket a fontos dokumentumokhoz.

Hasonlóképpen, beágyazhatja ClickUp projektjét a dokumentumába, így mindent egy helyen tekinthet meg.

Helyezze el a feladatlistáit a dokumentumában, hogy könnyen hozzáférhessen a ClickUp Projecthez.

Egy másik hasznos funkció a ClickUp Automations. Itt az if/then munkafolyamat-automatizálást használhatja rutin feladatok automatizálására, például információk szinkronizálására, e-mailek küldésére vagy akár feladatok kiosztására.

Gyorsítsd fel az olyan műveleteket, mint a megbízottak hozzáadása, az állapotfrissítések ütemezése és még sok más az AI-támogatott ClickUp Automations segítségével.

Találjon meg bármit bárhol a Connected Search segítségével

Láttuk, hogy a ClickUp hogyan segíthet dokumentumok, projektek és táblák létrehozásában és kezelésében egy helyen. Ez a szorosan integrált felület egy másik előnnyel is jár: a ClickUp Connected Search funkcióval.

Ez az AI-alapú keresőfunkció bármit megtalál neked, ami a ClickUp-ban van. Nem számít, hogy dokumentumról, feladatról, közvetlen csevegésről vagy kommentárszálról van szó.

Találjon meg bármit – dokumentumot, fájlt vagy feladatot – a ClickUp Connected Search segítségével.

A legjobb az egészben, hogy a ClickUp Connected Search funkcióit kiterjesztheti más alkalmazásokkal való összekapcsolással. Ezzel minden információ egy helyen lesz, és elkerülheti az adatsilók kialakulását – legyen szó GitHub-fájlról, Zoom-felvételről vagy akár Google Drive-fájlról.

Bővítse keresését az egész technológiai rendszerére azáltal, hogy azokat a ClickUp Integrations segítségével integrálja.

Integrálja az összes technológiai eszközével

Végül, a ClickUp több mint 1000 platformmal integrálható, a CRM-ektől a tervezőeszközökön át az automatizálási eszközökig, sőt a fájltároló platformokig – így létrehozhat egy integrált rendszert, amely racionalizálja a munkafolyamatokat és kiküszöböli a manuális adat-szinkronizálást.

És a jó hír: ha még nem áll készen arra, hogy elhagyja a Google Drive-ot, de szeretne létrehozni egy munkarendszert a ClickUp-ban, akkor a ClickUp-Google Drive integrációval a legjobbakat hozhatja ki mindkét rendszerből.

Hozd át Google Drive-dokumentumaidat és fájljaidat a ClickUpba!

Ezzel a Google Drive integrációval a következőket teheti:

Google Drive-fájlok hozzáadása a ClickUp feladatokhoz

Böngésszen a Google Drive-on a ClickUp segítségével

Készíts Google Docs-dokumentumokat, Slides-prezentációkat és egyebeket a ClickUp segítségével!

Így nem kell különböző alkalmazások között váltogatnia, ami egyszerűsíti a munkafolyamatokat és időt takarít meg.

Dolgozzon hatékonyabban a ClickUp és a Google Drive segítségével

A ClickUp és a Google Drive kiegészíthetik egymást, hogy növeljék a termelékenységét és egyszerűsítsék a munkafolyamatokat – így nem csak tárolja a fájljait, hanem hatékonyabban is dolgozhat.

A központosított projektmenedzsment, a zökkenőmentes együttműködés és az AI-alapú munkafolyamat-automatizálás csak néhány a számos előny közül.

Emellett Önnek (és csapatának) nem kell több eszköz között váltogatnia. Minden a ClickUp-on belül történhet.

Szeretne többet megtudni arról, hogyan segíti a ClickUp a hatékonyabb munkavégzést? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és győződjön meg róla saját maga!