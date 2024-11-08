A legjobb ingyenes CRM Excel sablonok hatékony ügyfélkezelési rendszerek építéséhez

Az egyik legfontosabb dolog, amit tehet a vállalat hosszú távú sikeréért, az az, hogy erős, pozitív kapcsolatokat építsen ki a fogyasztóival.

Akár kisvállalkozás, startup vagy már megalapozott cégről van szó, az interakciók és a potenciális ügyfelek kezelése, valamint annak biztosítása, hogy egyetlen ügyfél se maradjon figyelmen kívül, idővel rémálommá válhat.

A Validity jelentésében megkérdezettek 44%-a becslése szerint vállalatuk az éves bevétel több mint 10%-át veszíti el a rossz adatminőség miatt.

A jól szervezett CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) szinte olyan, mint egy csodaszer.

Ugyanakkor nem minden vállalatnak van szüksége azonnal egy dedikált CRM-rendszerre vagy CRM-szoftverre. Ha egyszerűsíteni szeretné az ügyfélkezelést anélkül, hogy drága CRM-szoftverekre költené a pénzét, fontolja meg az online ingyenesen elérhető Excel CRM-sablonok egyikének használatát. Ezek a sablonok gyors és kényelmes módot kínálnak az ügyféladatok szervezésére, a kapcsolattartás és a nyomon követés automatizálására, valamint az ügyfélkapcsolatokból származó megtérülés javítására.

Ebben a cikkben bemutatjuk ezeknek az ingyenes CRM Excel sablonoknak az előnyeit, és azt, hogy hogyan egyszerűsítik az ügyfélkezelési folyamatot. Emellett számos testreszabható, ingyenes CRM sablont is kínálunk, amelyekkel a lehető legjobban kiaknázhatja ügyfélkapcsolatait.

Mi jellemzi egy jó CRM Excel sablont?

A minőségi CRM Excel-sablon több, mint egy egyszerű táblázat a Microsoft vagy a Google Sheets programban. Ez kell, hogy legyen az elsődleges forrása az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez. Az ilyen CRM-sablonok központosítják a kapcsolattartási adatokat, nyomon követik az interakciókat, és segítik Önt az ügyfelek igényeinek nyomon követésében, így időt takaríthat meg, miközben tartós kapcsolatokat épít ki.

Íme, mire kell figyelni egy kiváló Excel CRM-sablonban a munkafolyamat optimalizálása érdekében:

Hatékony szervezés : Válasszon olyan sablonokat, amelyek minden adatpont számára egyértelmű oszlopokat biztosítanak, beleértve a kapcsolattartási adatokat, az értékesítési előzményeket és a kommunikációs nyilvántartásokat. Ez megkönnyíti a fontos ügyféladatok nyomon követését és elérését.

Biztosítsa az alkalmazkodóképességet : Válasszon rugalmas : Válasszon rugalmas táblázatsablonokat , amelyek megfelelnek a különböző üzleti követelményeknek, és zökkenőmentesen alkalmazkodnak a különböző felhasználási esetekhez – az ügyfelek problémáinak rögzítésétől a promóciós e-mail kampányok tervezéséig.

Egyszerűsítse az adatbevitelt : Válasszon egy intuitív elrendezésű Excel CRM sablont, amely egyszerűsíti az adatbevitelt, és biztosítja, hogy az összes ügyfélkapcsolati mutató egy pillanat alatt könnyen elérhető legyen a gyors elemzés és jelentéskészítés érdekében.

Rendezési lehetőségek : Keressen egy CRM táblázatkezelő sablont szűrőkkel és rendezési funkciókkal. Ezzel könnyedén rangsorolhatja a potenciális ügyfeleket, rendszerezheti az adatokat, figyelemmel kísérheti az állapotváltozásokat, valamint nyomon követheti a tevékenységeket és a kapcsolatok fejlődését.

Használja a vizuális jelzéseket: Válasszon színekkel vagy feltételes formázással ellátott Excel CRM sablonokat, hogy kiemelje a fontos feladatokat vagy állapotokat, és így ügyfélkezelése szervezett és hatékony maradjon.

CRM Excel-sablonok

Az alábbi CRM-sablonokat gondosan válogattuk össze, hogy egyszerű és hatékony megoldásokkal egyszerűsíthesse üzleti tevékenységeit és kézben tarthassa az ügyfélkapcsolat-kezelést:

1. CRM-sablon a Salesflare-től

Salesflare -en keresztül

A Salesflare CRM sablon célja, hogy segítse a vállalkozásokat a potenciális ügyfelek, a kapcsolatok és az értékesítési lehetőségek kezelésében, mindezt egy testreszabható Excel táblázatban.

Ez az ingyenes CRM táblázatsablon lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testreszabják az értékesítési folyamat szakaszait, nyomon kövessék a potenciális ügyfeleket egy tölcsér nézeten keresztül, és elemezzék a teljesítménymutatókat a beépített betekintés fülön keresztül.

Íme, miért fogja imádni:

Használjon testreszabható értékesítési csatorna szakaszokat, hogy azok illeszkedjenek az Ön egyedi értékesítési folyamatához.

Automatikus betekintést nyerhet például a bevételi előrejelzésekbe és a teljesítmény nyomon követésébe.

Vizuális folyamatirányítás bevezetése a hatékony értékesítési nyomon követés érdekében

Ideális felhasználási eset:Kiválóan alkalmas kisvállalkozások számára, amelyek potenciális ügyfeleket és értékesítési lehetőségeket szeretnének kezelni anélkül, hogy erőforrásokat fektetnének komplex CRM szoftverekbe.

2. Mini CRM eszköz sablon a HubSpot-tól

a HubSpot segítségével

A HubSpot Mini CRM Tool Template egy Microsoft Excel és Google Sheets számára készült CRM-megoldás, amely nyomon követi a kommunikációt, az interakciókat és az értékesítési tevékenységeket. Ez a CRM-táblázat sablon segítségével könnyedén hozzáférhet a CRM-adatokhoz, és optimalizálhatja erőfeszítéseit a zökkenőmentesebb kapcsolattartás érdekében.

Ezenkívül a beépített rendezési, szűrési és testreszabható mezők segítségével egyetlen helyen kezelheti, rangsorolhatja és kezelheti értékesítési potenciális ügyfeleit.

Íme, miért fogja imádni:

Élvezze a kezdőknek is barátságos kialakítást a testreszabható legördülő menükkel.

Készítsen vizuális irányítópultokat, hogy egy pillanat alatt nyomon követhesse az értékesítési mutatókat és célokat.

Egyszerűsítse az adatbevitelt, és soha ne hagyjon ki egyetlen kapcsolatot vagy értékesítési lehetőséget sem!

Ideális felhasználási eset: Ideális kisvállalkozások, induló cégek vagy magánszemélyek számára, akik most kezdenek el CRM-eszközöket használni, és egyszerű megoldásra van szükségük az értékesítési utánkövetéshez és az ügyfélkapcsolatok ápolásához.

3. Értékesítési előrejelzés-követő kisvállalkozásoknak szóló sablon a Microsofttól

a Microsofton keresztül

Ahogy a neve is sugallja, a Microsoft Sales Forecast Tracker Template segít a kisvállalkozásoknak az értékesítés előrejelzésében és a bevételek nyomon követésében.

Ezzel a CRM táblázatsablonnal egyértelműen nyomon követheti a teljesítményt az értékesítési célokhoz képest, és jobban megtervezheti a kapacitásokat és erőforrásokat a jövőbeli növekedéshez. Az intuitív elrendezés és a beépített diagramkészítő eszközök segítségével vizualizálhatja a teljesítmény trendjeit és nyomon követheti az időbeli előrehaladást.

Íme, miért fogja imádni:

Kövesse nyomon a tényleges értékesítést a havi és éves célokhoz képest.

Értékelje a teljesítmény trendjeit egyszerű grafikonok és táblázatok segítségével.

Hatékonyabb értékesítési előrejelzés

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon tökéletes azoknak az értékesítési csapatoknak és vezetőknek, akiknek bevételi előrejelzéseket kell készíteniük, célokat kell kitűzniük és rendszeresen nyomon kell követniük a teljesítményt. Különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az értékesítési trendek elemzésével a prognózisok alapján kívánják stratégiájukat kiigazítani.

a Microsofton keresztül

A Microsoft névjegyzék-sablonja egy egyszerű eszköz, amelynek célja a névjegyadatok áttekinthető és könnyen hozzáférhető formátumban történő rendszerezése. Ez az Excel táblázatkezelő sablon mezőket tartalmaz a nevek, telefonszámok, e-mail címek és számlázási címek számára. Egyszerű felépítése lehetővé teszi a gyors adatbevitelt és az egyszerű rendezést, így a legfontosabb névjegyek mindig kéznél vannak.

Íme, miért fogja imádni:

Használja az egyszerű elrendezést a kapcsolattartási adatok szervezéséhez és nyomon követéséhez.

Szűrje és rendezze az ügyféladatokat, hogy könnyebben megtalálja és kezelje azokat.

Testreszabhatja a mezőket, hogy további ügyfélspecifikus adatokat követhessen nyomon.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon kisvállalkozásoknak vagy magánszemélyeknek ideális, akik megbízható, szervezett módszert keresnek a meglévő és potenciális ügyfelek elérhetőségi adatainak tárolására és visszakeresésére.

5. CRM-sablon a Template.net webhelyről

A Template.net CRM-sablonja intuitív módszert kínál a vállalkozásoknak az ügyfélkapcsolatok és az értékesítési folyamatok kezelésére. A potenciális ügyfelek, feladatok és nyomon követések nyomon követésére szolgáló szakaszokkal ez az Excel és Google Sheets CRM-sablon segít abban, hogy egyetlen lehetőség se maradjon ki.

A jobb időgazdálkodás és nyilvántartás érdekében rendszeresen adja meg az információkat a megfelelő szakaszokban!

Íme, miért fogja imádni:

Szervezze meg a szakaszokat a potenciális ügyfelek, a nyomon követések és az értékesítési folyamatok nyomon követése érdekében.

Kövesse nyomon a kommunikációt és az adatokat a részletes keretrendszer segítségével.

Használja a beépített feladatkezelési funkciókat a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez.

Ideális felhasználási eset: Ez a sablon azoknak a vállalkozásoknak ideális, amelyek felhasználóbarát, rugalmas CRM-megoldást keresnek az ügyféladatok nyilvántartásához és a nyomon követés javításához.

6. Értékesítési folyamat sablon a Pipedrive-tól

a Pipedrive segítségével

A Pipedrive Sales Pipeline Template sablon strukturált megközelítést kínál a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez az értékesítési folyamat minden szakaszában, a potenciális ügyfelek felkutatásától a szerződés megkötéséig. Kezelje az értékesítési csatornákat és folyamatokat, és tegye láthatóvá azokat testreszabható oszlopokkal az üzletkötési szakaszok, a várható bevételek és a nyomon követési dátumok számára.

A Pipedrive drag-and-drop funkciójával értékesítési képviselői könnyedén áthelyezhetik a potenciális ügyfeleket az értékesítési szakaszok között.

Íme, miért fogja imádni:

Vizualizálja a potenciális ügyfelek különböző értékesítési szakaszokban történő nyomon követését szolgáló folyamatokat.

Testreszabhatja az értékesítési szakaszokat, hogy azok illeszkedjenek az Ön egyedi értékesítési folyamatához.

Használja a drag-and-drop funkciót a potenciális ügyfelek könnyebb kezeléséhez.

Ideális felhasználási eset:A sablon segít az értékesítési csapatoknak a folyamatok szervezésében és szoros nyomon követésében, ami jobb üzletkötési arányokhoz vezet.

7. Építőipari CRM-sablon a Jotformtól

a Jotform segítségével

A Jotform Construction CRM sablon kifejezetten az építőipari vállalkozások számára készült, hogy segítsen nekik az ügyfélkapcsolatok kezelésében, a potenciális ügyfelek nyomon követésében és a projektekkel kapcsolatos kommunikáció egyszerűsítésében.

Testreszabható mezőkkel rendelkezik a kapcsolattartási adatok, a szolgáltatásleírások és a kijelölt csapattagok rögzítéséhez, elősegítve az interakciók és a projektfeladatok szervezett nyomon követését.

Íme, miért fogja imádni:

Használja a beépített szakaszokat az ügyfélkapcsolatok és a projekt részleteinek nyomon követéséhez.

Testreszabhatja az űrlapokat a potenciális ügyfelek adatainak rögzítéséhez és a kommunikáció kezeléséhez.

Optimalizálja az adatgyűjtést az építési projektek kapcsolattartóinak és frissítéseinek kezeléséhez.

Ideális felhasználási eset: Ez az ingyenes CRM-sablon azoknak az építőipari vállalatoknak szól, amelyek ügyfélkezelési folyamataikat szeretnék javítani.

A Google Táblázatok/Excel sablonok CRM-hez való használatának korlátai

A Microsoft Excel, Google Docs vagy Google Sheets CRM-sablonok használatának előnyei között szerepel, hogy ismertek, egyszerű tevékenységekhez könnyen használhatók és ingyenesek. Mindazonáltal néhány jelentős korlátozás hatással lesz az ügyféladatok hatékony skálázására és kezelésére:

Kézi adatbevitel: Minden kapcsolat és potenciális ügyfél kézi bevitelét a Google Sheets vagy Excel CRM programba unalmas és hibalehetőségekkel járó feladat. Az automatikus adatellenőrzés és a duplikációk megelőzésére szolgáló eszközök hiányában nagyobb a valószínűsége az ügyféladatok következetlenségének.

A fejlett CRM funkciók hiánya : A Google Sheets vagy Excel CRM táblázatokhoz fejlettebb funkciók szükségesek az értékesítési folyamatok kezeléséhez, az ügyfélprofilok létrehozásához és a marketing automatizálásához. Emiatt nem egyszerű a bonyolult értékesítési folyamatok nyomon követése vagy a potenciális ügyfelek e-mailes marketingkampányok révén történő megszerzése kiegészítő szoftverek használata nélkül.

Korlátozott automatizálás és integráció : Annak ellenére, hogy a Google Sheets és az Excel néhány csatlakozót kínál harmadik féltől származó eszközök, például a Zapier használatával, a dedikált CRM-megoldásokhoz képest sokkal nehezebb zökkenőmentes automatizálásokat létrehozni. Ezenkívül az integrációk is korlátozottak. Fontos funkciók, például az automatizált feladatkiosztás és a nyomon követésre vonatkozó emlékeztetők hiányoznak.

Biztonsági szempontok : A Google Sheets vagy Excel alapú CRM olyan biztonsági védelmet nyújt, mint a titkosítás, de ennek ellenére is teljesen megbízhatónak kell lennie, különösen érzékeny ügyféladatok kezelése esetén. Az érzékeny adatok véletlen vagy rosszindulatú szerkesztésektől való védelme nehéz feladat egy olyan környezetben, ahol a hozzáférés megosztott és kevés a felhasználói ellenőrzés.

Skálázhatósági problémák: A megfelelő skálázás kihívást jelent a kifinomult jelentési és elemzési eszközök hiánya, valamint a hatalmas mennyiségű fogyasztói adat kezeléséből adódó teljesítménybeli aggályok miatt.

Ezen korlátok leküzdéséhez rugalmasabb sablonokra van szükség, amelyek támogatják a fejlett funkciókat, integrálhatók egy szélesebb körű eszközválasztékkal, robusztus hozzáférés-vezérlést és biztonságot kínálnak, valamint alkalmazkodnak a szervezet munkafolyamataival.

Alternatív CRM Excel sablonok

A ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment platformok ügyfélkapcsolat-kezelési sablonokat kínálnak, amelyek kiváló, jobban testreszabható Excel-alternatívák az ügyfélkapcsolatok, a potenciális ügyfelek és az értékesítési adatok nyomon követéséhez.

Ha CRM-szoftver használata nélkül szeretné javítani CRM-folyamatát, próbálja ki a ClickUp egyik fejlett, mégis ingyenes CRM Excel-sablonját.

1. A ClickUp Advanced CRM sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp Advanced CRM sablont az ügyfélkapcsolatok és az értékesítés kezeléséhez.

A ClickUp Advanced CRM sablon lehetővé teszi, hogy nyolc különböző egyéni mező (pl. kapcsolattartó neve, e-mail címe, iparág) segítségével egy helyen tárolja a fontos ügyféladatokat, javítva ezzel az ügyfélkommunikációt és a támogatási folyamatokat.

Használhatja egyedi folyamatok létrehozására, hogy hatékonyan figyelemmel kísérje a potenciális ügyfeleket és lehetőségeket. Emellett lehetővé teszi a feladatok értékesítési szakaszok szerinti kezelését is, hogy javítsa a munkafolyamat hatékonyságát.

Ez a CRM-sablon tovább egyszerűsíti az ügyfélkapcsolatok nyomon követését. A felhasználók egyéni állapotokat hozhatnak létre, például „Jóváhagyásra vár” vagy „Minősített”, hogy minden lépésnél nyomon követhessék az ügyfélkapcsolatok alakulását.

Íme, miért fogja imádni:

Négy különálló egyéni nézet érhető el: Lista nézet, Saját feladatok nézet, Értékesítési folyamat nézet és Üdvözlő nézet.

Építsen be projektkezelési elemeket, például emlékeztetőket, automatizálásokat és feladatfüggőségeket a feladatkövetés javítása érdekében.

Használja a ClickUp sablonba integrált automatizálási funkciókat az ismétlődő feladatokhoz.

Ideális felhasználási eset: Ez a ClickUp CRM sablon tökéletes azoknak a vállalatoknak, amelyek a CRM funkciókat a projektmenedzsmenttel szeretnék integrálni. Még a kisvállalkozások vagy csapatok is használhatják ezt az ingyenes sablont CRM-problémáik megoldására.

2. A ClickUp egyszerű CRM-sablon

Töltse le ezt a sablont Kezelje ügyféladatait egyszerűen a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával.

A ClickUp Simple CRM sablon kiváló választás azoknak a vállalatoknak, amelyeknek egyszerű CRM-rendszerre van szükségük, amely megbízhatóan kezeli az ügyfelekkel való interakciókat.

Ezzel az ingyenes sablonnal központosíthatja a fontos ügyféladatokat, például a kapcsolattartási adatokat, az értékesítési státuszt és a visszajelzéseket. Egyszerűsíti az ügyféladatok kezelését azáltal, hogy egyetlen megbízható forrásból származó adatokat biztosít, így kiküszöböli a kézi bevitelből adódó hibákat. Könnyen beállítható, és kiválóan alkalmas kezdőknek vagy kis csapatoknak, akik szeretnék nyomon követni az ügyfélkapcsolatokat és a kapcsolattartást.

Íme, miért fogja imádni:

Használja az egyéni mezőket az ügyféladatok megjelenítéséhez és kezeléséhez, valamint a fontos információk mentéséhez.

A műszerfalak segítségével rendszeresen figyelje a legfontosabb mutatókat, például az ügyfél-elégedettséget és a válaszadási időket, hogy biztosítsa a CRM-rendszer hatékonyságát.

Használja az időkövetést, a függőségi riasztásokat és az e-mail integrációkat a hatékonyság növelése és az ügyfelek nyomon követésének megkönnyítése érdekében.

Használja ki a drag-and-drop funkciót a feladatok egyszerű átszervezéséhez.

Ideális felhasználási eset: Ez a CRM-sablon lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy egyszerűsítsék ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) folyamataikat anélkül, hogy túl sok bonyolult eszköz használatára kellene kötelezniük magukat.

3. A ClickUp jutaléknyomkövető sablon

Töltse le ezt a sablont Automatizálja a jutalékok kiszámítását és az értékesítések nyomon követését a ClickUp jutaléknyomkövető sablon segítségével.

Válassza a ClickUp jutaléknyomkövető sablont, amely segít az értékesítési csapatoknak egyetlen platformon belül kezelni a jutalék számítási folyamataikat.

A sablon egyszerűsíti a jutalékok kiszámítását, és lehetővé teszi az értékesítési vezetők számára, hogy könnyedén nyomon kövessék a potenciális ügyfelek fejlődését. A 14 egyedi mező attribútummal felügyelheti a fontos adatokat, mint például a tényleges értékesítési érték, a jutalék százalékok, a megszerzett jutalékok és a kapcsolattartási információk.

Íme, miért fogja imádni:

Kezelje az egész értékesítési életciklust, hogy figyelemmel kísérje és jelentést készítsen az egyéni értékesítési teljesítményről.

Állítson be emlékeztetőket a nyomon követéshez vagy a jutalékok elosztásához a sablon öt egyéni nézetének segítségével.

Használjon jutalék-előrejelző eszközöket, hogy a csapatok előre meg tudják jelezni a bevételeket.

Ideális felhasználási eset:Ez a sablon leginkább az értékesítési képviselők jutalékainak nyomon követésének egyszerűsítésére alkalmas, így több időt fordíthat az új potenciális ügyfelek és a meglévő ügyfelek számára megfelelő értékesítési stratégia kidolgozására.

4. A ClickUp értékesítési folyamat sablon

Töltse le ezt a sablont Vizualizálja értékesítési csatornáját és egyszerűsítse az irányítást a ClickUp értékesítési csatorna sablonjával.

A ClickUp értékesítési folyamat sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítse a vállalkozásokat az értékesítési folyamat hatékony kezelésében, a potenciális ügyfelek megszerzésétől az üzletkötésig. Pontosan kövesse nyomon az értékesítési folyamat minden szakaszát, így biztosítva, hogy egyetlen potenciális ügyfél se maradjon ki, és minden üzletkötés hatékonyan legyen nyomon követhető.

Ez a sablon olyan egyedi állapotokat tartalmaz, mint „Elvesztett”, „Követés”, „Minősített potenciális ügyfél” és „Figyelem szükséges”, amelyek segítségével nyomon követheti az ügyfelek előrehaladását a különböző egyedi szakaszokban. Hét személyre szabott mező segítségével kezelheti a kritikus ügyféladatokat, mint például az utolsó kapcsolatfelvétel dátuma, az üzlet értéke és egyebek.

Íme, miért fogja imádni:

Hozzáférhet egy kezdőknek is megfelelő, mégis testreszabható beállításhoz, amely megfelel a fejlett értékesítési csapatok igényeinek.

Használja a négy egyedi nézetet, beleértve a Lista nézetet (az ügyfél-interakciók különböző kritériumok alapján történő csoportosításához, rendezéséhez és szűréséhez), az Értékesítési SOP nézetet (a különböző értékesítési szakaszok standard működési eljárásainak vázlatos bemutatásához) és a Doboz nézetet (a potenciális ügyfelek aktuális állapotuk szerinti kategorizálásához).

Hatékonyabban rangsorolhatja a feladatokat, értékelheti a folyamatok állapotát és nyomon követheti a legfontosabb mutatókat.

Készítsen irányítópultokat az információk vizualizálásához és elemzéséhez.

Ideális felhasználási eset:Ez a sablon ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egy helyen szeretnék összegyűjteni az összes szükséges eszközt az értékesítés nyomon követésének, az előrejelzéseknek és a csapatmunka folyamatainak javítása érdekében.

5. A ClickUp értékesítési CRM-sablon

Töltse le ezt a sablont Szervezze és kövesse nyomon az értékesítési lehetőségeket a ClickUp Sales CRM sablonjával.

A ClickUp Sales CRM sablon célja, hogy segítse az értékesítési csapatokat az ügyfelek teljes életciklusának kezelésében, a potenciális ügyfelek generálásától az üzletek lezárásáig, egyetlen, egyszerűsített munkaterületen belül. Ez a sablon lehetővé teszi az ügyfélkapcsolatok, az értékesítési lehetőségek és a kommunikáció hatékony nyomon követését.

Íme, miért fogja imádni:

Könnyedén figyelemmel kísérheti az értékesítési folyamat minden szakaszában elért előrehaladást az egyedi állapotok segítségével.

Adjon hozzá és rendezzen attribútumokat, hogy különböző nézeteket kapjon az értékesítési információkról és adatokról, valamint az ügyfélkapcsolatokról.

Könnyítse meg az ismétlődő feladatok automatizálását, például a nyomon követő e-mailek küldését, ami segít fenntartani a rendszeres kommunikációt az ügyfelekkel, anélkül, hogy extra manuális erőfeszítéseket kellene tennie.

Integrálja a ClickUp Brain és a ClickUp Clips alkalmazásokat , hogy mesterséges intelligenciát és képernyőfelvételt használhasson az értékesítés nyomon követésének és az ügyfél-elégedettség javításának érdekében.

Ideális felhasználási eset:Ez a sablon kiválóan alkalmazható kis csapatok és nagyvállalatok számára, amelyek javítani szeretnék értékesítési teljesítményüket és ügyfeleik elégedettségét. Emellett hatékony CRM-eszközként is szolgál azoknak a vállalkozásoknak, amelyek átfogó, testreszabható CRM-rendszereket szeretnének, amelyek növekedésükkel együtt bővíthetők.

Még mindig nem döntött a ClickUp CRM-megoldásának és sablonjainak használatáról? 🤔

Íme, mit mond Brenna Keenan, az SSM Creative Collective digitális marketing igazgatója a ClickUp munkájukra gyakorolt hatásáról:

„A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatot egy helyen elvégezhet, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.” ✨

„A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatot egy helyen elvégezhet, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.” ✨

6. A ClickUp értékesítési jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp értékesítési jelentés sablonjával hasznos információkat szerezhet értékesítési teljesítményéről.

A ClickUp értékesítési jelentés sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen nyomon követni és elemezni a csapat értékesítési teljesítményére vonatkozó adatokat – legyen szó havi, negyedéves vagy éves adatokról.

Ezzel a konfigurálható jelentéssablonnal figyelemmel kísérheti a kritikus értékesítési mutatókat, felismerheti a mintákat és vizualizálhatja a teljesítményadatokat. Ez a CRM-sablon az adatok szervezésével és figyelemmel kísérésével is hozzájárul a jobb döntéshozatalhoz, mivel minden fiókhoz egyedi mezők tartoznak, például értékesítési régió, értékesítési eredmények és értékesítési év.

Íme, miért fogja imádni:

Használjon egyéni állapotokat, például „Nyitott” és „Befejezett”, hogy nyomon követhesse az értékesítési feladatok előrehaladását és teljesítményét.

Optimalizálja az értékesítési jelentések nyomon követését időkövetéssel, címkékkel, függőségi figyelmeztetésekkel, e-mailekkel és egyéb fejlett funkciókkal, amelyek átfogó elemzést és valós idejű betekintést nyújtanak.

Tartsa a értékesítési képviselőket felelőssé céljaikért

Ismerje meg az ügyfelek igényeit és preferenciáit

Ideális felhasználási eset: A ClickUp értékesítési jelentés sablon kiváló eszköz minden értékesítési csapat számára. Lehetővé teszi a fontos adatok egyszerű gyűjtését, az osztályok teljesítményének nyomon követését, valamint az eredmények vizuálisan vonzó és közvetlen módon történő bemutatását.

7. A ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

Töltse le ezt a sablont Figyelje az egyéni és a csapat teljesítményét a ClickUp Sales Tracker sablonjával.

Az értékesítési csapatok nagyra fogják értékelni a ClickUp Sales Tracker sablont, amely segít jobban megérteni az értékesítési folyamatot. Ez a sablon egyszerűsíti a heti és havi értékesítési célok nyomon követését, és figyelemmel kíséri az egyéni és a csapat sikereit. Az egyéni mezők megkönnyítik a kritikus értékesítési mutatók nyomon követését és értékelését, beleértve az egységköltségeket, a szállítási díjakat, a visszaküldéseket és a nyereségcélokat.

Íme, miért fogja imádni:

Gyűjtse össze az értékesítési információkat különböző nézetek segítségével, például az Értékesítési nyomkövető nézet, a Havi értékesítési volumen nézet és a Termékenkénti értékesítési állapot nézet segítségével.

Osztályozza a feladatokat és kövesse nyomon az értékesítési feladatok előrehaladását egyedi státuszokkal.

Tartsa szemmel az értékesítési célokat, és gondoskodjon arról, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Kövesse nyomon az egyéni és a csapat teljesítményét valós időben

Ideális felhasználási eset: Az értékesítési vezetőknek ez a sablon nagyon hasznos lesz az ügyfélkapcsolatok nyomon követéséhez, a követő találkozók létrehozásához és a minták azonosításához.

8. A ClickUp értékesítési hívások sablonja

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon elérési erőfeszítéseit és nyomon követheti az előrehaladást a ClickUp értékesítési hívások sablonjával.

A ClickUp Sales Calls Template sablon segítségével egyszerűsítheti értékesítési hívásait és nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat. Az öt egyedi mezővel rendelkező sablon lehetővé teszi olyan értékes információk tárolását, mint a kapcsolattartási adatok, a nyomon követési dátumok és a hívások eredményei, így biztosítva, hogy csapata mindig naprakész és tájékozott legyen.

Ezzel a hatékony rendszerrel mindig lépést tarthat, optimalizálhatja értékesítési tevékenységét és minimalizálhatja az üzletek elvesztésének esélyét.

Íme, miért fogja imádni:

Hozzon létre egyedi állapotokat az egyes értékesítési lehetőségek nyomon követéséhez és nyomon követéséhez.

Pontosan láthatja, hol tartanak az értékesítési hívások és hol vannak a problémák.

Segítsen az értékesítési képviselőknek, hogy minden hívás során a fő célokra koncentrálhassanak.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfelek forrásait, és rendeljen hozzájuk státuszt és feladatokat – mindezt egy központi helyen.

Ideális felhasználási eset:Ez a sablon ideális minden értékesítési képviselő vagy csapat tag számára, aki felkészülni szeretne a hívásokra, rendszerezni a szükséges anyagokat, nyomon követni az eredményeket és biztosítani a sikeres ügyfélkapcsolatokat.

9. A ClickUp értékesítési folyamat sablonja

Töltse le ezt a sablont Szabványosítsa és alakítsa ki az optimális értékesítési folyamatokat a ClickUp értékesítési folyamat sablonjával.

A ClickUp értékesítési folyamat sablon egyértelmű keretrendszert biztosít, amely segít az értékesítési képviselőknek megérteni az értékesítési folyamatban szükséges lépéseket és feladatokat, csökkentve ezzel a zavart és növelve a hatékonyságot.

A értékesítési folyamat sablonjának implementálásához a felhasználók hozzáadhatják azt a ClickUp munkaterületükhöz, kijelölhetnek egy helyet számára, és meghívhatják a csapat tagjait az együttműködésre. A sablon támogatja a csapatokat konkrét értékesítési célokhoz kapcsolódó projektek létrehozásában, a feladatok idővonalakkal való hozzárendelésében, a feladatok kategóriákba rendezésében és a haladás megbeszélésére szolgáló rendszeres értekezletek tartásában.

Íme, miért fogja imádni:

Kezelje munkaterhelését és határidőit a ClickUp projektkezelési funkcióival.

Világosan megértheti, hogy potenciális ügyfele az értékesítési folyamat melyik szakaszában tart.

Könnyedén bevonhatja az új értékesítési csapat tagokat, egyszerűen csak megkérve őket, hogy kövessék a sablont.

Rendezze és tárolja az összes adatot egy közös adatbázisban.

Azonosítsa az értékesítési folyamatában javítandó területeket

Ideális felhasználási eset: Ha üzleteket köt, vagy a belső műveletek hatékonyságának javítására törekszik, ez a sablon biztosítja a sikerhez szükséges keretrendszert.

Javítsa CRM-adatainak és folyamatainak minőségét a ClickUp segítségével

Bár az Excel CRM sablonok segíthetnek az ügyfélkapcsolatok nyomon követésében, a vállalkozás növekedésével egyre nehezebben kezelhetővé válnak. Az összefüggéstelen táblázatok frissítése, a több fájlban található verziók nyomon követése és az adatok csapatok közötti megosztása mindig zavart és elszalasztott lehetőségeket eredményez.

Itt jönnek képbe a ClickUp és CRM-sablonjai.

A ClickUp átfogó munkakezelési platformként átalakítja az ügyfélkapcsolatok kezelését az Excel CRM-sablonok alternatíváival. Testreszabható CRM-sablonjaink valós idejű együttműködést, automatizált nyomon követést és hatékony jelentéstételt biztosítanak egy egységes felületen. Ahelyett, hogy az Excel CRM-sablonok okozta frusztrációval küszködne, a legfontosabb dologra koncentrálhat: tartós ügyfélkapcsolatok építésére.

A ClickUp CRM sablon segítségével csapata kivételes ügyfélélményt nyújthat. Regisztráljon még ma ingyenesen, és ismerkedjen meg egy megfizethető, testreszabott CRM megoldással!