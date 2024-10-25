A legjobb műszaki írási tanúsítványok 2025-ben

Ha szeretnéd fejleszteni technikai írói tudásodat, most itt a remek alkalom!

Akár tapasztalt szakember, aki finomítani szeretné szakértelmét, akár újonc a területen, a tanúsítvány megszerzése jelentősen megváltoztathatja az életét.

A műszaki írás egy speciális írásforma, amelynek célja, hogy komplex, általában technológiai témájú információkat tömören és pontosan közvetítsen.

A kézikönyvektől és jelentésektől a fehér könyvekig és dokumentációkig a műszaki írók kulcsszerepet játszanak az információk egyszerűsítésében olyan iparágakban, mint a technológia, a mérnöki munka, az egészségügy és a pénzügyek.

A műszaki írás tanúsítvány megszerzése értékes eszköz lehet. Új lehetőségekhez vezethet, növelheti a kereseti potenciált és javíthatja a hitelességet a szakmában.

Fedezzük fel, miért segíthet a tanúsítás a karrierjében, és beszéljünk a 10 műszaki írásbeli tanúsítványról , amelyeket megszerezhet.

A műszaki írás tanúsítványok fontossága

A Munkaügyi Statisztikai Hivatal szerint az Egyesült Államokban a műszaki írók átlagos fizetése 86 620 dollár. Ha szeretsz bonyolult információkat elmagyarázni, szereted a strukturált írást és érdekel egy adott műszaki terület, akkor ez lehet a tökéletes munka számodra.

A műszaki írás tanúsítványok a szakmai fejlődés iránti elkötelezettséget bizonyítják, és elismert szakértelmi színvonalat biztosítanak. Ez a tanúsítvány számos okból előnyös lehet Önnek.

Nézzünk meg néhányat közülük:

Fejlessze készségeit: Ez egy kiváló módszer olyan alapvető készségek elsajátítására és finomítására, mint a kommunikáció, a kutatás és a szerkesztés. Emellett értékes ismereteket is szerezhet, például arról, hogy milyen alapvető elemek szükségesek a műszaki dokumentumok, kézikönyvek vagy jelentések elkészítéséhez.

Növelje hitelességét: egy neves szervezet vagy iskola által kiadott tanúsítvány formális elismerést jelent képességeiről, ami segíthet abban, hogy kiemelkedjen a technikai írói állásokra pályázók közül. Ez egyértelmű jelzés a munkáltatók számára, hogy komolyan veszi a szakmáját.

Szerezzen speciális képesítést: Még ha már rendelkezik kommunikáció vagy angol nyelv szakos diplomával, egy speciális képesítés – például orvosi írás vagy Még ha már rendelkezik kommunikáció vagy angol nyelv szakos diplomával, egy speciális képesítés – például orvosi írás vagy műszaki dokumentáció – megszerzése javíthatja profilját, különösen, ha szabadúszóként dolgozik. A speciális képesítések megkönnyítik a potenciális ügyfelek számára, hogy megismerjék szakértelmét.

Számos elismert szervezet kínál nagyra becsült tanúsítványokat műszaki írók számára. Olyan szervezetek, mint a Society for Technical Communication (STC) és az American Medical Writers Association (AMWA), különböző területekre specializált programokat kínálnak.

A karrierjét elősegítő 10 legjobb műszaki írási tanúsítvány

Nem minden műszaki írásbeli tanúsítvány egyforma. Ezért emeltük ki 10 kivételes tanúsítványt, amelyek jelentősen javíthatják szakmai fejlődését.

Fedezze fel ezeket a lehetőségeket!

1. Minősített műszaki író tanfolyam a Technical Writer HQ szervezésében

via Technical Writer HQ

A Technical Writer HQ fantasztikus forrás, ha kezdő vagy a műszaki írás területén. Ez a webhely kifejezetten műszaki íróknak szóló tanúsítványok és tanfolyamok kínálatára összpontosít. Emellett egy közösséget is biztosít, ahol az írók kapcsolatba léphetnek egymással, megoszthatják tapasztalataikat és tanácsot kérhetnek társaiktól.

Ez a tanúsított műszaki írói tanfolyam a műszaki írás alapjait és a kapcsolódó szerepeket tárgyalja.

Megtanulja, hogyan készítsen hatékony műszaki dokumentációt és fejlesszen ki magas színvonalú írásbeli mintákat. Ezen felül betekintést nyer a kiemelkedő önéletrajzok elkészítésébe és a stabil online jelenlét kialakításába. A tanfolyam tippeket is tartalmaz, amelyek segítenek abban, hogy kiválóan teljesítsen az interjúk során.

Az egyik résztvevő, Ben Wise, így nyilatkozott:

Bár a programot nulla tapasztalattal kezdtem, rájöttem, hogy az alapvető fogalmak elsajátítása nem olyan lehetetlen feladat, mint ahogyan azt kezdetben vártam, ha csak elég erőfeszítést teszek a tanulásba. Ez a program az összes műszaki íráshoz szükséges tudás egy helyen.

A tanfolyam néhány főbb témája:

A közönség elemzése

API-írás

Esettanulmányok írása

Kutatás végzése

Felhasználói interjúk

Dokumentáció írása és szerkesztése különböző felhasználási esetekhez

Ezen felül hozzáférést kap exkluzív interjúkhoz iparági szakemberekkel, akik bennfentes tippeket adnak a projektmenedzsmenthez. Letölthető tartalomírási sablonokat is talál, amelyek segítenek racionalizálni munkáját.

A tanfolyam elvégzése után technikai írói tanúsítványt és jelvényt kap, amelyet feltölthet weboldalára vagy LinkedIn profiljára.

Árak

299 dollár

2. A Műszaki Kommunikációs Társaság (STC) által kiadott Certified Professional Technical Communicator (Minősített szakmai műszaki kommunikátor) tanúsítvány

A Society for Technical Communication (STC) egy egyedülálló közösség, amelyet kizárólag műszaki írók és kommunikációs szakemberek számára hoztak létre. Ez egyben a műszaki írás területén a legrégebbi és legnagyobb egyesület is.

Az évek során az STC több szakmai tanúsítási lehetőséget vezetett be a műszaki kommunikátorok számára. Programjuk három szintből áll: alapszintű, gyakorlati és szakértői tanúsítás.

Az alapszintű tanúsítás (I. szint) kezdő szakembereknek szól. Ez a technikai kommunikáció fogalmainak és bevált gyakorlatainak általános ismereteit teszteli. Nincsenek szigorú előfeltételek, de legalább két év releváns tanulmányok vagy tapasztalat ajánlott.

A gyakorló szintű tanúsítvány (II. szint) középfokú szakembereknek szól. Ez a tanúsítvány méri a legjobb gyakorlatok alkalmazásának és a komplex problémák megoldásának képességét. Először el kell végeznie az alapszintű tanúsítványt, és igazolnia kell, hogy megőrizte azt. Ideális esetben a jelölteknek két-öt év tapasztalattal kell rendelkezniük.

A szakértői szintű tanúsítvány (III. szint) tapasztalt szakembereknek szól. Az iparági szakértők által értékelt komplex projektek irányításával méri fel szakértelmét. A tanúsítvány megszerzéséhez gyakorlati tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, valamint öt-tíz év tapasztalattal kell rendelkeznie.

Az STC-tanúsítvánnyal kiemelkedhet a versenyképes műszaki írói területen. David Dick, az STC tagja megjegyezte:

A CPTC tanúsítvány igazolta képesítéseimet, az STC tagságom pedig elkötelezettségemet a karrierem iránt. 20 000 dolláros fizetésemeléssel kaptam állást, és a CPTC tanúsítványom most büszkén lóg az irodámban.

Árak

Alapszintű tanúsítvány (I. szint)

315 dollár a jelenlegi STC-tagok számára

630 dollár nem tagok számára

Gyakorlati szintű tanúsítvány (II. szint)

443 dollár a jelenlegi STC-tagok számára

753 dollár nem tagok számára

Szakértői szintű tanúsítvány (III. szint)

Egyedi árazás

3. Szakmai műszaki írás tanúsítvány az Udemy-től

via Udemy

Az Udemy vezető oktatási platformként jelent meg, amely különböző témákban kínál kurzusokat. A műszaki írástól az alkalmazásfejlesztésig és a projektmenedzsmentig mindenki megtalálja a számára megfelelőt.

A szakmai műszaki írás tanúsítvány megismerteti Önt a műszaki írás és szerkesztés alapelveivel. Megtanulja továbbá, hogyan készítsen átfogó műszaki dokumentumokat és műszaki önéletrajz-sablonokat, valamint hogyan írjon hatékonyan első felhasználói útmutatót.

Ahhoz, hogy részt vehessen ezen a díjnyertes tanfolyamon, szüksége lesz egy Windows PC-re, amelyen Microsoft Word és Excel (2007 vagy 2010) van telepítve. A regisztrációt követően hozzáférhet az összes releváns anyaghoz és forráshoz.

Árak

94,36 dollár

4. Műszaki írás tanúsítvány a Dalhousie Egyetemtől

via Dalhousie University

A Dalhousie Egyetem nagyra becsült tanúsítványt kínál műszaki írásból. Az alapok mellett megtanulhatja, hogyan kell elemezni a közönségét, világos dokumentumokat készíteni és vonzó termékleírásokat írni. Megtanulhatja továbbá stratégiai dokumentumok kidolgozását is, ami ezt a tanfolyamot igazán sokoldalúvá teszi.

Ez a tanfolyam tökéletes írók, mérnökök, termékmenedzserek és mindenki számára, aki kommunikációs kihívásokkal szembesül.

A tanúsítvány megszerzéséhez négy tanfolyamot kell elvégeznie: egy alapvető műszaki írás tanfolyamot és három választható tantárgyat. Minden tanfolyam egy teszt vagy írásbeli feladat elvégzésével zárul, amelynek célja a készségeinek és ismereteinek értékelése.

A program nagy előnye a rugalmassága: a saját tempójában tanulhat. Ez a felépítés lehetővé teszi, hogy egyensúlyt teremtsen a tanulmányai és a szakmai élete között, miközben értékes készségeket sajátít el. A tanúsítvány megszerzéséhez négy éven belül be kell fejeznie a záróértékelést.

Árak

2140 dollár (535 dollár tanfolyamonként)

5. Orvosi írói tanúsítvány (MWC) az Amerikai Orvosi Írók Szövetségétől

A Medical Writer Certified (MWC) képesítés egy elismert minősítés, amelyet a Medical Writing Certification Commission (MWCC) és az American Medical Writers Association (AMWA) együttműködésében hoztak létre.

Az MWC képesítés megszerzése növelheti hitelességét, megmutatva a munkáltatóknak és ügyfeleknek, hogy alaposan ismeri az orvosi íráskészség alapvető kompetenciáit.

Az MWC vizsga évente kétszer kerül megrendezésre, így a elfoglalt szakemberek is könnyen hozzáférhetnek. A vizsga 2,5 óráig tart, angol nyelven zajlik, és 125 feleletválasztós kérdésből áll.

A felkészüléshez segítséget nyújt az MWC jelentkezők és jelöltek kézikönyve, valamint a jelöltek tanulási útmutatója, amelyek részletesen ismertetik a vizsga által lefedett öt orvosi írásbeli területet: adatgyűjtés, értékelés, rendszerezés, értelmezés és bemutatás.

A vizsgára való jogosultsághoz a jelölteknek néhány alapvető kritériumnak meg kell felelniük:

Bármely tudományágban szerzett alapképzési vagy annál magasabb szintű diplomával rendelkezik.

Legalább két év fizetett munkatapasztalat az orvosi kommunikáció területén. Fontos, hogy ez a tapasztalat kifejezetten az orvosi írásra összpontosuljon, és ne a klinikai, tudományos vagy más területekhez kapcsolódó írásra.

Árak

175 dollár: MWC jelentkezési díj (az AMWA tagok 25 dollár kedvezményt kapnak)

550 dollár: vizsgadíj az Egyesült Államokban

6. Minősített műszaki író a Wisconsin–Eau Claire Egyetem (UWEC) által

via UWEC

A Wisconsin-Eau Claire Egyetem Továbbképző Központja által kínált Certified Technical Writer (Minősített műszaki író) tanfolyam egy átfogó program, amelyet azoknak ajánlunk, akik fejleszteni szeretnék műszaki írásbeli készségeiket, vagy karriert szeretnének építeni ezen a területen. A tanfolyam gyakorlati ismereteket nyújt a műszaki írás alapjairól.

Ideális kezdőknek és szakembereknek, akik fejleszteni szeretnék készségeiket és naprakészek szeretnének maradni az iparági szabványok terén.

A programban a résztvevők megtanulják, hogyan lehet komplex információkat könnyen érthető módon rendszerezni és bemutatni, legyen szó kézikönyvekről, online súgókról vagy műszaki jelentésekről.

A tanfolyam tartalmaz egy leckét is a Műszaki Kommunikációs Társaság (STC) által szervezett Certified Professional Technical Communicator (CPTC) vizsgára való felkészülésről.

Árak

2195 dollár

7. A Coursera műszaki írás tanúsító tanfolyamai

via Coursera

A Coursera az egyik legnagyobb e-learning platform, amely több mint 3000 online tanfolyamot és szakirányt kínál különböző területeken. Kínálatában fantasztikus választékot talál technikai írásbeli tanúsítványokból, amelyek a kezdőtől a haladó szintig különböző tanulási igényeket kielégítenek.

A platform számos önállóan végezhető, teljes egészében online tanfolyamot kínál a műszaki írás témakörében, így könnyen beillesztheti a tanulást a napirendjébe. Ha fejleszteni szeretné készségeit, itt van néhány tanfolyam, amelyet érdemes megnéznie:

Bevezetés a műszaki írásba : Ez a tanfolyam bemutatja a műszaki írás alapjait. A hallgatók elsajátíthatják azokat a készségeket, amelyekkel világos és tömör dokumentációt készíthetnek különböző célközönségek számára. Ez a tanfolyam bemutatja a műszaki írás alapjait. A hallgatók elsajátíthatják azokat a készségeket, amelyekkel világos és tömör dokumentációt készíthetnek különböző célközönségek számára.

Íráskészségek mérnöki vezetőknek : Ha tapasztalt mérnök, aki meg akarja sajátítani a műszaki írás alapjait, ez a 16 órás tanfolyam ideális Önnek. A Ha tapasztalt mérnök, aki meg akarja sajátítani a műszaki írás alapjait, ez a 16 órás tanfolyam ideális Önnek. A Mérnökök kommunikációs készségei speciális program része.

Árak

Ingyenes hallgatói státusz

A tanúsítvány díja: 39 dollártól kezdődik

8. TechWriter tanúsító programok

via TechWriter tanúsítványok

A Tech Writer Certification program különböző akkreditált egyetemekkel együttműködésben kidolgozott, elismert műszaki tanúsítványokat kínál.

Az Udemy vagy a Coursera platformok online tanfolyamaitól eltérően ezek a tanúsítványok konkrét befejezési határidővel rendelkeznek. Ha nem fejezi be a tanfolyamot a megadott határidőn belül, akkor a folytatásért hosszabbítási díjat kell fizetnie.

Íme néhány, ezen a platformon elérhető tanúsítvány részletesebb bemutatása:

Ezenkívül a Tech Writer Certification 360 fokos tanfolyamot kínál műszaki kommunikációból, egy programot, amely a strukturált műszaki dokumentációra összpontosít, és egy másikat, amely az írásbeli kommunikációs készségek alapjait és gyakorlati alkalmazásait fedi le.

Árak

975 dollártól

9. Szakmai műszaki írás tanúsítvány a Washingtoni Egyetemtől

via University of Washington

A Washingtoni Egyetem (Szakmai és továbbképzés) arról híres, hogy kivételes karrierlehetőségeket kínál a dolgozó szakembereknek.

Ez a program három tanfolyamból áll:

A professzionális műszaki írás alapjai

Középfokú műszaki írás

Haladó szakmai műszaki írás

A tanfolyam célja, hogy szilárd alapokat biztosítson a műszaki írás terén. A átfogó tananyag során megtanulhatja, hogyan kell különböző magas szintű műszaki dokumentumokat készíteni, elsajátíthatja a dokumentumtervezés alapjait, és megismerheti a népszerű dokumentációs eszközök használatát.

A program teljes egészében online, valós idejű találkozókkal zajlik, és nyolc hónapig tart. Csak akkor jelentkezzen, ha teljes mértékben elkötelezett a műszaki írói karrierje fejlesztése iránt.

Árak

3995 dollár

10. Mesterszintű diplomát műszaki kommunikáció és lokalizáció (TCLoc) / TEKOM tanúsítvány a Strasbourgi Egyetemen

A franciaországi Strasbourg Egyetem izgalmas szakmai tanúsítványt kínál műszaki kommunikáció és egyéb területeken.

Kettős pályájú programjuk lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy technikai kommunikáció és lokalizáció területén mesterdiplomát szerezzenek, valamint a TEKOM, az Európai Technikai Kommunikációs Szakemberek Szövetsége által kiadott szakmai tanúsítványt szerezzenek technikai írás területén.

A TCLoc program többféle utat kínál a hallgatóknak a diploma és a tanúsítvány megszerzéséhez, és általában egy-két év alatt lehet elvégezni.

A sokszínű tananyag különböző témákat fed le, többek között különböző webes nyelveket és technológiákat, lokalizációt, valamint bevezetést a számítógépes fordítási eszközökbe. Emellett megismerkedhet a tartalommarketing stratégiákkal, a projektmenedzsmenttel, a professzionális írással és a vizuális kommunikációval is.

Árak

7555 dollár (kb.)

A megfelelő tanúsítvány kiválasztása

Az ideális műszaki írási tanúsítvány kiválasztása jelentősen befolyásolhatja karrierjét. A rendelkezésre álló különböző programok közül néhány fontos tényezőt érdemes figyelembe venni, mielőtt döntést hozna.

Ezek a következők:

Karrier céljai : Gondoljon arra, hol látja magát a jövőben. Egy adott iparágra vagy pozícióra törekszik? Különböző tanúsítványok jobban illeszkedhetnek bizonyos területekhez.

A tananyag fókusza : Tekintse át a tanúsítási programban szereplő tantárgyakat. Ha például : Tekintse át a tanúsítási programban szereplő tantárgyakat. Ha például a súgószerkesztő eszközökről szeretne többet megtudni, keressen olyan tanúsítványokat, amelyek tartalmaznak képzést ezen a területen.

Idő és elkötelezettség : Legyen reális azzal kapcsolatban, hogy mennyi időt tud tanulmányaira fordítani. Egyes programok önálló ütemben végezhetők, míg mások szigorú időkerettel rendelkeznek. Győződjön meg arról, hogy olyan programot választ, amely illeszkedik az Ön időbeosztásához.

Költség : A tanúsítványok ára változó lehet. Mérlegelje, mit tud megfizetni, és vegye figyelembe a befektetés potenciális megtérülését.

Hírnév és elismertség: Kutasson a tanúsítványt kiállító szervezetről. Keressen olyan programokat, amelyek az iparágban jó hírnévnek örvendenek, és amelyeket a potenciális munkáltatók elismernek.

A különböző tanúsítási programok összehasonlításakor

Fókuszáljon azok egyedi jellemzőire

Nézze meg a tanfolyamok felépítését és hosszát!

Például a Washingtoni Egyetem szakmai műszaki írás tanúsítványa összefogja az online tanulást és az élő foglalkozásokat, és körülbelül nyolc hónapig tart. Szilárd alapot biztosít magas szintű dokumentumok és hatékony kommunikációs stratégiák létrehozásához.

Ha például valami speciálisabbat keres, akkor a Medical Writing Certification Commission és az American Medical Writers Association által kidolgozott Medical Writer Certified (MWC) képesítés az orvosi kommunikátorok számára szükséges speciális kompetenciákra összpontosít és átfogó vizsga letételét követeli meg.

Ha gondosan értékeli ezeket a programokat tantervük, felépítésük és konkrét fókuszterületeik alapján, akkor könnyebben kiválaszthatja azt a műszaki írásbeli tanúsítványt, amely megfelel karrier céljainak és fejleszti készségeit.

