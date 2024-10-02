Azure DevOps és Jira: melyik a legjobb 2025-ben?

A projektmenedzserek és a mérnökök gyakran vitatkoznak a menedzsmenthez szükséges eszközök választásáról. Az Azure DevOps és a Jira legtöbbször szerepelnek a listán.

Természetesen a fejlesztők az Azure DevOps-ot kedvelik, mert zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamataikba, míg a projektmenedzserek a Jira megszokott agilis tábláinak hűségesek.

Ez egy klasszikus eszközválasztási dilemma. 🪢

Ha már volt hasonló helyzetben, akkor tudja, milyen nehéz dönteni a két lehetőség között. Ebben a blogbejegyzésben részletesen bemutatjuk az Azure DevOps és a Jira előnyeit és hátrányait, hogy magabiztosan kiválaszthassa azt, amelyik helyet érdemel az eszköztárában. 🎯

Mi az Azure DevOps?

Az Azure DevOps a Microsoft felhőalapú platformja, amely számos eszközzel rendelkezik a kiváló minőségű alkalmazások tervezéséhez, kódolásához, teszteléséhez és telepítéséhez.

A Software as a Service (SaaS) platform egy végpontok közötti DevOps munkafolyamat-eszközláncot kínál, amely a szoftverfejlesztés teljes életciklusát lefedi. Az Azure DevOps integrált funkcióival hatékony együttműködést tesz lehetővé, amely egyszerűsíti a fejlesztők, projektmenedzserek és közreműködők közötti kommunikációt.

Ezenkívül választhat a teljes eszközkészlet közül, vagy kiválaszthatja a jelenlegi munkafolyamatához leginkább illeszkedő szolgáltatásokat – mindez web böngészőn vagy integrált fejlesztői környezet (IDE) kliensen keresztül elérhető.

Az Azure DevOps funkciói

Az Azure DevOps számos olyan eszközt egyesít, amelyek támogatják a szoftverfejlesztést és a projektmenedzsmentet. A tervezéstől és az együttműködéstől a buildok és telepítések automatizálásáig mindenre kiterjed, segítve a csapatokat a hatékonyabb munkavégzésben.

Vessünk egy pillantást az Azure DevOps néhány funkciójára. 👇

1. funkció: Teljes körű eszközkészlet

Repos az Azure DevOps-ban

Az Azure DevOps számos szolgáltatást kínál, amelyek segítenek a fejlesztési életciklusban. Mindegyikük különféle funkciókat kínál.

Íme néhány kínált szolgáltatás:

Az Azure Boards egy agilis eszközkészletet kínál a tervezés és a munka nyomon követésének támogatásához, a kódhibák kezeléséhez, valamint a Kanban és Scrum módszerek használatához.

Az Azure Repos Git-tárolókat vagy Team Foundation Version Control (TFVC) verziókezelést biztosít a kód forrásainak ellenőrzéséhez. Ez azt jelenti, hogy fejlesztői csapatai könnyedén nyomon követhetik a kódban végzett változtatásokat, javítva ezzel az együttműködést.

Azure Pipelines alkalmazások folyamatos integrációjához és telepítéséhez (CI/CD) szükséges szolgáltatások létrehozásához és kiadásához.

Az Azure Test Plans alkalmazásai az alkalmazások tesztelésére szolgálnak, és átfogó megoldást kínálnak a feltáró és folyamatos teszteléshez.

Az Azure Artifacts segítségével megoszthatja a Maven, npm, NuGet és más csomagokat nyilvános és magánforrásokból. Ez a funkció megkönnyíti az alkalmazás terjesztését és használatát.

2. funkció: Gyors alkalmazásbevezetés és rugalmasság

Áttekintés az Azure DevOps CI/CD folyamatáról

Az Azure DevOps fejlett CI/CD és DevOps automatizálási funkcióival segít gyorsabban telepíteni az alkalmazásokat. Közvetlenül ugyanabból a forráskódból telepítheti őket, ami egyszerűsíti az IT-adminisztrátorok munkáját.

Ráadásul csökkenti a hibalehetőségeket és a manuális munkát. Ez azt jelenti, hogy csapata az igazán fontos dolgokra koncentrálhat: az üzleti igények gyors és hatékony kielégítésére.

3. funkció: Jobb együttműködés a munkahelyen és jobb projektmenedzsment

Az Azure DevOps integrálása a Microsoft Teams-szel

Az Azure DevOps megkönnyíti a csapatmunkát. Néhány kattintással csapata megoszthatja a fájlokat, ugyanazon a kódon dolgozhat, és nyomon követheti a változásokat a különböző alkalmazásokban. Ez javítja a kommunikációt és növeli a termelékenységet.

Emellett egyszerű módszert kínál a projektek kezelésére. A csapatok egy helyen nyomon követhetik a hibákat, határidőket állíthatnak be, feladatokat oszthatnak ki és figyelemmel kísérhetik a prioritásokat.

4. funkció: Skálázhatóság és rugalmas integráció

A Microsoft Azure DevOps Önnel együtt növekszik. Akár kis, akár nagy projekten dolgozik, az Azure felhő erejével könnyedén méretezhető.

Emellett az Azure rugalmas és platformfüggetlen. Integrálhatja a már használt nyílt forráskódú és harmadik féltől származó eszközökkel, így a legjobbakat kapja mindkét világból: kedvenc eszközeit és a Microsoft ökoszisztémáját.

Az Azure DevOps árak

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/felhasználó/hónap (az első 5 felhasználó számára ingyenes)

Alap + tesztterv: 52 USD/felhasználó/hónap

Mi az a Jira?

A Jira az Atlassian projektmenedzsment és hibajelentő szoftvere. Elsősorban szoftverfejlesztő csapatok számára készült. Használata azonban nem korlátozódik a technológiai ágazatra; számos iparágban alkalmazzák különböző üzleti funkciókhoz.

Ez az eszköz rugalmas és testreszabható platformja támogatja az agilis módszertanokat, mint például a Scrum és a Kanban. Segít a csapatoknak a sprintek tervezésében, a hátralékok kezelésében és a munkafolyamatok vizualizálásában a feladatállapotot megjelenítő táblák segítségével.

A Jira segítségével nagy ötleteket kisebb, kezelhetőbb feladatokká alakíthat. Segít a munka szervezésében, a mérföldkövek meghatározásában, a feladatok célokkal való összehangolásában, AI-alapú javaslatok fogadásában és a távoli csapatokkal való valós idejű együttműködésben.

A Jira funkciói

A Jira számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek segítenek a csapatoknak a szervezettség és a hatékonyság fenntartásában. Akár feladatok kezeléséről, az előrehaladás nyomon követéséről, akár a csapattal való együttműködésről van szó, a Jira rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyekkel minden zökkenőmentesen működik.

Vessünk egy pillantást a Jira funkcióira. 👇

1. funkció: Testreszabható munkafolyamatok

Hozzon létre és frissítsen munkafolyamatokat a Jira-ban

A Jira segítségével olyan munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek megfelelnek csapata egyedi igényeinek. A drag-and-drop eszközökkel könnyen meghatározhatja és módosíthatja a munkafolyamatokat, beállíthatja a folyamatainak megfelelő szabályokat, kiváltókat és feltételeket.

Ha inkább újat szeretne kezdeni, használhatja a Jira előre megtervezett sablonjait, hogy azonnal elindulhasson. Ez biztosítja, hogy a munkafolyamat összhangban legyen a csapata megközelítésével.

2. funkció: Rugalmas hibajelentés

Naplózza és rögzítse a problémákat a Jira szoftver segítségével

A problémák nyomon követése a Jira-ban egyszerű. Feladatokat hozhat létre, szerkeszthet, rendelhet hozzá és rangsorolhat, majd szükség szerint megjegyzéseket fűzhet hozzájuk és fájlokat csatolhat.

A Jira lehetővé teszi, hogy munkáját különböző típusú feladatokra, például hibákra, feladatokra vagy alfeladatokra kategorizálja. Ezenkívül egyéni mezőkkel, címkékkel és szűrőkkel rendelkezik, amelyekkel további információkat és kontextust adhat a feladatokhoz, így azok könnyebben megtalálhatók.

3. funkció: Hatékony jelentéskészítés és elemzés

Egyedi irányítópultok létrehozása a Jira-ban

A Jira segítségével elkerülheti a csapat teljesítményéről szóló hosszú jelentések unalmas megírását. A beépített irányítópultok és jelentések elvégzik a nehéz munkát helyette, és burndown diagramok, sebességdiagramok, sprint jelentések és egyéb eszközök segítségével betekintést nyújtanak a folyamatokba.

Készítsen jelentéseket, hogy nyomon követhesse csapata előrehaladását és a minőséget a modulok, diagramok és szűrőopciók segítségével. A Jira más eszközökkel is integrálható, például a Confluence-szel, a Bitbucket-tel és a Power BI-vel, hogy javítsa a jelentéskészítési és elemzési képességeket.

4. funkció: Kiterjedt és sokszínű piactér

Böngésszen a Jira legnépszerűbb alkalmazásai és bővítményei között

A Jira számos alkalmazást és bővítményt kínál, amelyek javítják a funkcionalitását és a használhatóságát. Ezeket a bővítményeket az Atlassian Marketplace-en találja meg, olyan kategóriákban, mint az időkövetés, az automatizálás, a tesztelés, a jelentések és még sok más.

Ezen felül integrálhat olyan alkalmazásokat, amelyek más eszközökkel, például a Salesforce-szal, a Slackkel és a Gmail-lel is együttműködnek, így testreszabhatja és optimalizálhatja a Jira-t, hogy az megfeleljen csapata egyedi igényeinek.

Jira árak

Örökre ingyenes: 10 felhasználó számára

Standard: 7,16 USD felhasználónként/hónap

Prémium: 12,48 USD felhasználónként/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Jira és Azure DevOps: funkciók összehasonlítása

Az Azure DevOps és a Jira egyaránt kiváló választás szoftveralkalmazás-fejlesztési projektek kezeléséhez, de különböző igényeket elégítenek ki.

Az Azure DevOps teljes eszközkészletet kínál a tervezéstől és kódolástól a tesztelésig és a szoftver kiadásáig. Kiválóan alkalmas azoknak a csapatoknak, amelyek egy all-in-one platformot keresnek beépített DevOps folyamatokkal, amelyek javítják a CI/CD automatizálást.

A Jira viszont az Atlassian sokoldalú eszköze, amely a projektmenedzsmentre összpontosít. Tökéletes azoknak az agilis csapatoknak, amelyek könnyedén szeretnék nyomon követni a feladatokat, hibákat és projekteket. A Jira rugalmassága miatt nem csak a szoftverfejlesztéshez ideális.

Hasonlítsuk össze részletesen a funkcióikat!

Funkció Azure DevOps Jira Kiknek szól? Ideális azoknak a fejlesztői csapatoknak, amelyek végpontok közötti megoldásokat igényelnek szoftverprojektekhez. Elsősorban szoftverfejlesztő csapatok számára készült, de sokoldalúságának köszönhetően különböző iparágakban is alkalmazható. Főbb funkciók Teljes DevOps eszközkészletet kínál a tervezéshez, kódoláshoz, teszteléshez és telepítéshez. Támogatja az agilis módszertanokat, mint például a Scrum és a Kanban, a hatékony projektmenedzsment érdekében. Munkafolyamatok testreszabása Lehetővé teszi a munkafolyamatok meghatározását drag-and-drop eszközökkel és előre megtervezett sablonokkal. A csapat igényeire szabott, testreszabható munkafolyamatokat tesz lehetővé, sablonok könyvtárával. Együttműködés Zökkenőmentesen integrálható a Microsoft Teams-szel a hatékonyabb csapatmunka és kommunikáció érdekében. Valós idejű együttműködési eszközöket biztosít, beleértve a megjegyzéseket és értesítéseket. Telepítés és CI/CD Fejlett CI/CD automatizálással egyszerűsíti az alkalmazások telepítését. Nem elsősorban a telepítésre összpontosít, de integrálható CI/CD eszközökkel a problémák nyomon követése érdekében. Jelentések és elemzések Dashboardokat és jelentéskészítő eszközöket kínál a fejlesztési életciklus egészének nyomon követéséhez. Hatékony jelentési és elemzési funkciókat biztosít, beleértve a testreszabható irányítópultokat. Integrációs lehetőségek Rugalmas integráció nyílt forráskódú és harmadik féltől származó eszközökkel Kiterjedt piactér időkövető, automatizálási és más eszközökkel való integrációs alkalmazásokkal

1. funkció: Forráskód-kezelés

Azure DevOps

Az Azure DevOps beépített Git-tárolókat és verziókezelést (Git és TFVC-Team Foundation Version Control) biztosít, így tökéletes választás szoftverfejlesztő csapatok számára.

Jira

Bár a Jira nem tartalmazza a forráskódkezelést, integrálhatja olyan platformokkal, mint a GitHub és a Bitbucket.

🏆 Győztes: Azure DevOps integrált forráskód-kezelő eszközei miatt nyert.

2. funkció: Nyomon követhetőség

Azure DevOps

Az Azure DevOps segítségével nyomon követheti a projekt minden lépését a kezdetektől a befejezésig. Ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek világos áttekintésre van szükségük a munka előrehaladásáról és a kapcsolatokról.

Jira

A Jira nyomonkövethetősége korlátozott. A verziók nyomon követése vagy a telepítésekhez kapcsolódó feladatok megtekintése manuális munkát igényel. Ehhez kérelmet kell benyújtania, ami időbe telhet.

🏆 Győztes: Az Azure DevOps nyerte el a címet kiváló nyomonkövethetőségi funkciói miatt.

3. funkció: Testreszabás és agilis jelentések

Azure DevOps

Alapvető testreszabási lehetőségeket kínál, de a fejlett opciók terén elmarad. Nincs agilis specifikus jelentése.

Jira

A Jira fejlett testreszabási lehetőségeket kínál, beleértve a munkafolyamatokat és a mezőket. Emellett agilis jelentéseivel is kiemelkedik, amelyek részletes betekintést nyújtanak a csapatoknak a haladásba.

🏆 Győztes: A Jira jobb testreszabási és agilis jelentéskészítési lehetőségeket kínál.

4. funkció: Integrációs képességek és mobil hozzáférhetőség

Azure DevOps

Zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft szolgáltatásokkal, és korlátozott mértékben harmadik féltől származó integrációkat is kínál. Ezenkívül mobil hozzáférést biztosít, így útközben is dolgozhat.

Jira

A Jira az Atlassian Marketplace-en keresztül számos integrációt támogat, így a csapatok könnyedén összekapcsolhatják a különböző eszközöket. Emellett robusztus mobilalkalmazásokat is kínál iOS és Android felhasználók számára.

🏆 Győztes: A Jira szélesebb körű integrációkat és jobb mobil élményt kínál, mint az Azure DevOps.

Jira és Azure DevOps a Redditen

Hogy megkönnyítsük a választást, a Redditre látogattunk el, hogy megértsük a vita népszerű konszenzusát. Ha a Redditen az Azure DevOps és a Jira kifejezéseket keresed, megtalálod a felhasználók véleményét mindkét eszközről különböző felhasználási esetek tekintetében.

Sok felhasználó az Azure DevOps egyszerűségét és könnyű használatát részesíti előnyben. Javasolják az eszköz bevezetését, ha fejlesztői csapata már az Azure-t használja az infrastruktúra menedzsmentjéhez.

Én az Azure-t preferálom. Úgy érzem, hogy összességében jobb a felhasználói felülete és a használhatósága, még akkor is, ha kevésbé „rugalmas”, mint a Jira. Véleményem szerint az Azure DevOps sokkal rugalmasabb és könnyebben használható, mint a Jira. Sokkal többet lehet vele csinálni, és nem kell kattintgatni, hogy megtaláljuk a dolgokat.

Én az Azure-t preferálom. Úgy érzem, hogy összességében jobb a felhasználói felülete és a használhatósága, még akkor is, ha kevésbé „rugalmas”, mint a Jira.

Véleményem szerint az Azure DevOps sokkal rugalmasabb és könnyebben használható, mint a Jira. Sokkal többet lehet vele csinálni, és nem kell kattintgatni, hogy megtaláljuk a dolgokat.

Az Azure DevOps-ot sokkal könnyebbnek találtam a használatban – sőt, imádtam. A nézetek testreszabása, a jelentések, a műszerfalak, a munkafolyamatok, a felhasználói felület stb. messze felülmúlták a Jira-t.

Az Azure DevOps-ot sokkal könnyebbnek találtam a használatban – sőt, imádtam. A nézetek testreszabása, a jelentések, a műszerfalak, a munkafolyamatok, a felhasználói felület stb. messze felülmúlták a Jira-t.

A Jira az Atlassian terméke, ezért jól összekapcsolható a Confluence-szel, a Trello-val stb., de az ADO natívan kompatibilis olyan eszközökkel, mint a Visual Studio (ez nem olyan fontos, ha Java-ban programozol, de ha C#-ban – akkor nagyon hasznos lehet!), valamint az Azure eszközökkel.

A Jira az Atlassian terméke, ezért jól összekapcsolható a Confluence-szel, a Trello-val stb., de az ADO natívan kompatibilis olyan eszközökkel, mint a Visual Studio (ez nem olyan fontos, ha Java-ban programozol, de ha C#-ban – akkor nagyon hasznos lehet!), valamint az Azure eszközökkel.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát az Azure DevOps és a Jira között

A Jira kiváló választás a testreszabható és rugalmas projektmenedzsmenthez, míg az Azure kiváló integrált szoftverfejlesztő eszközökkel rendelkezik. De mi van akkor, ha csapatának mindkét funkcióra szüksége van?

Bemutatjuk a ClickUp-ot – egy projektmenedzsment eszközt, amely a két világ legjobbjait ötvözi. Ez az Azure DevOps és a Jira megbízható alternatívája egy rugalmas, all-in-one platform, amely mindent kezel, a fejlesztési munkafolyamatoktól az üzleti műveletekig.

Míg a Jira és az Azure DevOps felhasználóbarát felülettel rendelkezik, a ClickUp intuitív kialakítása megkönnyíti a csapatok számára az alkalmazás bevezetését. Testreszabható funkciói egyszerűsítik a folyamatokat, elősegítik az együttműködést, és minden DevOps projektmenedzsment stílushoz könnyedén alkalmazkodnak.

A ClickUp első számú előnye: Agilis funkciók

Vegye kézbe termékének életciklusát, és hozza össze csapatait a ClickUp Agile Solution segítségével!

A ClickUp Agile Solution minden szükséges eszközzel ellátja csapatát a munkafolyamatok hatékonyságának növeléséhez. Egy helyen egyesíti a projektkövetést, a dokumentációt és az együttműködést, így könnyebbé téve a zökkenőmentes működést.

Sprintok

Kezelje hatékonyan az agilis munkafolyamatokat a ClickUp Sprints segítségével

A ClickUp Sprints segít egyszerűsíteni a sprint tervezését azáltal, hogy lehetővé teszi egyértelmű ütemtervek felállítását, a feladatokhoz kapcsolódó pontok hozzárendelését és a munkák fontossági sorrendbe állítását, így csapata pontosan tudja, mire kell összpontosítania.

Úgy tervezték, hogy a sprint folyamatot a kezdetektől a végéig szervezett és könnyen kezelhetővé tegye.

A sprint beállításait is a csapat munkamódszeréhez igazíthatja. Ez a rugalmasság segít a feladatoknak a munkafolyamatához igazodó szervezésében, így mindenki minden sprint során összhangban marad a projekt céljaival.

Táblázatos nézet

A ClickUp Board View segítségével biztosíthatja a sprintek zökkenőmentes lebonyolítását.

A ClickUp Board View kiválóan alkalmas azoknak az agilis csapatoknak, akik világos, vizuális módszert keresnek projektjeik kezeléséhez. Egyszerű, kártyalapú elrendezést használ, ahol a feladatok különböző szakaszokon haladnak át, így könnyen látható, hogy mi van folyamatban és mi van még hátra.

A táblát különböző feladatállapotokkal testreszabhatja, csapattagokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be és fájlokat csatolhat – mindezt egy helyen. Az egyszerű drag-and-drop funkcióknak köszönhetően a Tábla nézet segít csapatának a pályán maradni, hogy minden sprintet zökkenőmentesen tudjanak végrehajtani.

Időkövetés

Adjon hozzá időbecsléseket a projektfeladatokhoz a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

A ClickUp Project Time Tracking jól működik az agilis csapatok számára. Az időt közvetlenül a feladatokon belül rögzítheti, így világos képet kaphat arról, hogy hova irányulnak az erőfeszítések. Akár az asztalánál ül, akár úton van, az idő nyomon követése bármilyen eszközről biztosítja, hogy mindenki felelősségteljes maradjon, ami elengedhetetlen a sprint tervezéshez és a retrospektívákhoz.

A munkaidő-bejegyzéseket megjegyzések hozzáadásával és kategóriákba sorolásával is testreszabhatja, így könnyebben láthatja, hogy az idő hogyan illeszkedik a DevOps céljaihoz és célkitűzéseihez.

Műszerfalak

Hozzon létre egy sprint sebességkártyát a ClickUp Dashboards alkalmazásban, hogy több sprint során is láthatóvá tegye csapata teljesítményét.

A ClickUp Dashboards egy hatékony eszköz azoknak az agilis csapatoknak, amelyek hatékonyan szeretnék kezelni projektjeiket és sprinteiket.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a sprintjelentések és a mutatók, különböző diagramokat – például burndown, burnup, kumulatív áramlás és sebesség – használhat a haladás és a csapat teljesítményének nyomon követéséhez.

A ClickUp natívan integrálódik a GitHub, GitLab és Bitbucket szolgáltatásokkal is, összekapcsolva a commitokat, ágakat és pull requesteket közvetlenül a feladatokkal. Ez az integráció segít minden kapcsolatot fenntartani, és elősegíti a közös felelősségvállalás szemléletét azáltal, hogy a csapat adatait hozzáférhetővé és könnyen érthetővé teszi.

AI-képességek

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy összefoglalja a találkozó jegyzeteket, így időt takaríthat meg, és garantálhatja, hogy mindenki tisztában legyen a megbeszélt témákkal.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amelynek célja az agilis csapatok projektmenedzsmentjének egyszerűsítése.

Az automatizált tervezés és dokumentálás funkcióknak köszönhetően a ClickUp Brain termékfejlesztési ütemterveket, tesztelési terveket és műszaki specifikációkat készíthet, ezzel értékes időt takarítva meg.

Emellett egyszerűsíti a megbeszélések folyamatát azáltal, hogy segít a napirendek kidolgozásában, a jegyzetek összefoglalásában és biztosítja, hogy minden fontos pontot lefedjenek, ami hasznos a sprint tervezés és a retrospektívák során.

ClickUp előnye #2: Szoftverfejlesztési sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp szoftverfejlesztési sablont, hogy könnyedén nyomon követhesse a kezdeményezéseket és a kiadások állapotát.

A ClickUp szoftverfejlesztési sablon minden szükséges eszközt biztosít fejlesztői csapatának a hatékony együttműködéshez, egy helyen összefogva a termék-, tervező- és mérnökcsapatokat.

A termék teljes fejlesztési útját végigköveti, a kezdetektől a befejezésig, lehetővé téve a termékfunkciók megvalósítását és a hibák kijavítását az agilis Scrum vagy Kanban módszerek segítségével.

A sablon használata során külön szakaszokat talál a termékfunkciók és a hibajavítások kezeléséhez. Ezek a területek megkönnyítik a szoftverfejlesztési projektek nyomon követését, a felelősségek kiosztását és a határidők meghatározását.

Emellett felhasználói történeteket és elfogadási kritériumokat is létrehozhat a követelmények tisztázása érdekében, így biztosítva, hogy az Ön által szállított termék mindenki elvárásainak megfeleljen.

ClickUp előnye #3: Kanban szoftverfejlesztési sablon

Töltse le ezt a sablont Egyszerűsítse a kérések fogadását, és használjon testreszabható Kanban táblákat a ClickUp Kanban for Software Development Template segítségével.

A ClickUp Kanban szoftverfejlesztési sablon kiváló eszköz azoknak a szoftverfejlesztő csapatoknak, amelyek hatékonyságuk, termelékenységük és együttműködésük javítását tűzték ki célul.

Vizuális munkafolyamat-kezelő rendszert biztosít, ahol a feladatok kártyákként jelennek meg, amelyek a fejlesztési folyamat különböző szakaszaiban haladnak előre. Egyszerűen kövesse nyomon a kártyát, hogy lássa, hogyan halad a feladata.

Ez a sablon tartalmazza a folyamatban lévő munkák (WIP) korlátozásait és a ciklusidő nyomon követését is, segítve csapatát a munkaterhelés kezelésében és a fontos dolgokra való koncentrálásban.

Vegye kézbe az agilis munkafolyamatokat a ClickUp segítségével

A megfelelő projektmenedzsment eszköz (Azure DevOps vagy Jira) kiválasztása kritikus fontosságú a csapat sikere szempontjából. Az Azure DevOps tökéletes választás, ha beépített CI/CD funkciókra van szüksége, míg a Jira robusztus testreszabási lehetőségeivel az agilis projektmenedzsment terén tűnik ki.

Ha egy all-in-one platformot keres, a ClickUp a legjobb választás.

A két eszköz legjobb tulajdonságait ötvözi, így rugalmas, all-in-one megoldást kínál a fejlesztési munkafolyamatok kezeléséhez, a sprintek nyomon követéséhez és még sok máshoz.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és alakítsa át projektmenedzsment tevékenységét!