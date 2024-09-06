Ismerje meg a Google Docs programot: a legfontosabb gyorsbillentyűk a gyorsabb íráshoz

Unalmasnak találja a Google Docs ismétlődő kattintásait és formázási feladatait? Ideje átvenni az irányítást.

Sok felhasználó nem veszi észre, mennyi időt veszít azzal, hogy a menükben keresgél egyszerű műveletekhez – a szöveg kijelölésétől és a bekezdések igazításától egy adott fejlécstílus alkalmazásáig vagy a dokumentumban való navigálásig.

De mi lenne, ha ezeket a feladatokat csak néhány billentyűleütéssel elvégezhetné?

Itt jönnek jól a Google Docs gyorsbillentyűi. Ezek jelentősen javíthatják az írási élményt, és segítenek többet elérni kevesebb idő alatt.

Ebben a cikkben bemutatjuk a legfontosabb Google Docs billentyűparancsokat, és megadjuk Önnek az eszközöket, amelyekkel hatékonyabban dolgozhat.

Mi az a Google Docs billentyűparancs?

A Google Docs billentyűparancsok hatékony Google Docs trükkök, amelyek növelik a termelékenységet azáltal, hogy lehetővé teszik a feladatok hatékonyabb elvégzését. Így ahelyett, hogy a menükön vagy eszköztárakban kattintgatna a gyakori feladatok elvégzéséhez, például szöveg másolásához, címsor vastag betűvel való kiemeléséhez vagy link beillesztéséhez, billentyűparancsokkal azonnal elvégezheti ezeket a műveleteket.

Ezzel nemcsak időt takaríthat meg, hanem a koncentrációját is megőrizheti, mivel nem kell folyamatosan a billentyűzet és az egér között váltogatnia.

A gyorsbillentyűk különösen hasznosak a gyakran végzett feladatokhoz, mint például a szöveg formázása, a hosszú dokumentumokban való navigálás vagy másokkal való együttműködés megjegyzések és javaslatok formájában. De segítenek a fejlettebb funkciókban is, mint például a stílusok alkalmazása, a média beillesztése vagy akár a valós idejű szerkesztések megtekintése.

Ezek a gyorsbillentyűk többsége testreszabható, és kissé eltérhet attól függően, hogy milyen operációs rendszert használ, például Windows, Mac vagy Chrome OS. Céljuk azonban ugyanaz marad: lehetővé tenni, hogy néhány egyszerű billentyűleütéssel irányítsa a dokumentumot.

A Google Docs gyorsbillentyűk használatának előnyei

A Google Docs billentyűparancsok használatának számtalan előnye van. Nézzünk meg néhányat közülük:

Nagyobb sebesség : A gyorsbillentyűk segítségével különböző feladatokat, például formázást és navigálást végezhet el másodpercek alatt, anélkül, hogy menükön kellene kattintgatnia vagy az egeret használnia. Ezekkel a ismétlődő műveletek kevésbé időigényesek és kevésbé frusztrálóak.

Jobb koncentráció : Ha kezeit a billentyűzeten tartja, kevesebbet kell váltania az egér és a billentyűzet között. Ez segít fenntartani a koncentrációját a tartalomra. A gyorsbillentyűkkel könnyebb a munkában maradni, mivel különböző műveleteket hajthat végre anélkül, hogy megszakítaná az írási folyamatot.

Jobb dokumentum navigáció : A Google Docs gyorsbillentyűk segítségével gyorsan navigálhat nagy dokumentumokban, fejlécekhez, bekezdésekhez vagy meghatározott szakaszokhoz ugorhat görgetés nélkül. Egyszerű billentyűkombinációk segítségével sokkal könnyebbé válik például a bekezdések áthelyezése, nagy szövegrészek kijelölése és a helyesírási hibák kijavítása.

Pontosság és precizitás : A gyorsbillentyűk csökkentik annak esélyét, hogy rossz opciót válasszon a menükben, így javítva műveleteinek pontosságát. Pontos formázást és szerkesztést alkalmazhat, biztosítva a dokumentumok konzisztenciáját és hibamentességét.

Fokozott együttműködés: A közös dokumentumokban a megjegyzések hozzáadására, a változások nyomon követésére vagy a szerkesztések felülvizsgálatára szolgáló gyorsbillentyűk felgyorsítják a visszajelzések és a felülvizsgálat folyamatát. Emellett segítenek a javaslatok gyors feldolgozásában és a változások közötti navigálásban, így hatékonyabbá téve a valós idejű együttműködést.

A Google Docs billentyűparancsok használata

Készen áll a Google Docs gyorsbillentyűinek használatára? Íme a követendő lépések:

Ismerje meg a gyakori gyorsbillentyűket

Kezdje azzal, hogy megtanulja és megszokja az alapvető gyorsbillentyűket, mint például a Ctrl + C (másolás), Ctrl + V (beillesztés) és Ctrl + Z (visszavonás) Windows esetén, vagy a Command + C, Command + V és Command + Z Mac esetén.

Valószínűleg ezeket a feladatokat rendszeresen kell elvégeznie, ezért ezeknek a gyakori billentyűparancsoknak a megtanulása megkönnyíti a munkáját és növeli az önbizalmát. Fokozatosan áttérhet a bonyolultabb parancsokra, és akár egyéni parancsokat is létrehozhat.

Használja a beépített gyorsbillentyű-útmutatót

A gyorsbillentyűkkel kapcsolatos további információkat gyorsbillentyű-útmutatókból (mint ez!) vagy videókból szerezhet. Írás közben egy másik módja a gyorsbillentyűk megismerésének a Google Docs beépített útmutatójának használata.

Csak nyomja meg a Ctrl + / (Windows esetén) vagy a Command + / (Mac esetén) billentyűkombinációt, és azonnal megjelenik egy ablak az összes billentyűparancsokkal.

💡Profi tipp: A Ctrl + Alt + Z billentyűkombinációval be- és kikapcsolhatja a képernyőolvasó támogatást, a Ctrl + Alt + H billentyűkombinációval pedig megnyithatja a hozzáférhetőségi menüt.

Gyakoroljon, gyakoroljon, gyakoroljon

A következő lépés az, hogy gyakorolja a tanultakat. A legegyszerűbb gyorsbillentyűk az egyszerű szövegformázáshoz használatosak. Például nyomja meg a Ctrl + I (Windows) vagy Command + I (Mac) billentyűkombinációt a kijelölt szöveg dőlt betűs formázásához. Ez segít beépíteni a gyorsbillentyűket a szokásos munkamenetbe.

Használhatja a Ctrl + Home (Windows) vagy Command + Fel nyíl (Mac) navigációs gyorsbillentyűket is, hogy gyorsan a dokumentum elejére ugorjon. Ha már jól tudja használni őket, akkor továbbhaladhat, és egyéni billentyűparancsokat hozhat létre a Google Docs-ban.

Kombinálja a gyorsbillentyűket a fejlett műveletekhez

A Google Docs egyes gyorsbillentyűi több lépést is magukban foglalnak. Például link beillesztéséhez nyomja meg a Ctrl + K (Windows) vagy Command + K (Mac) billentyűkombinációt, majd írja be vagy illessze be az URL-t a Ctrl + V billentyűkombinációval. Gyakorolja a lépések kombinálását, hogy hatékonyabbá tegye munkáját.

Ha megosztott dokumentumon dolgozik, használja a Ctrl + Alt + M (Windows) vagy Command + Option + M (Mac) billentyűkombinációt a megjegyzések hozzáadásához és a visszajelzések folyamatának egyszerűsítéséhez.

💡Profi tipp: Használja a ClickUp natív integrációját a Google Drive-val, hogy fájljait egy helyen kezelhesse.

Az időmegtakarítást segítő 50 legjobb Google Docs billentyűparancs

Akár egy rövid jegyzeten, akár egy nagy, több ember által szerkesztett dokumentumon dolgozik, a Google Docs billentyűparancsok elsajátítása jelentősen javíthatja a munkamenetét. Ezzel a dokumentumkészítési folyamat gyorsabbá, zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik.

Több mint száz gyorsbillentyűről tudunk, de itt bemutatjuk a Google Docs 50 legjobb gyorsbillentyűjét, amelyekkel időt és energiát takaríthat meg:

Szövegformázási gyorsbillentyűk

Leírás Windows/Chrome OS gyorsbillentyűk Mac gyorsbillentyűk Szöveg vastagításához Ctrl + B Command + B Szöveg dőlt betűvel történő írása Ctrl + I Command + I Szöveg aláhúzása Ctrl + U Command + U A betűméret növelése Ctrl + Shift + > Command + Shift + > A betűméret csökkentése Ctrl + Shift + < Command + Shift + < Szöveg áthúzása Alt + Shift + 5 Command + Shift + 5 Felső index Ctrl +. (pont) Command +. (pont) Alsó index Ctrl + , (vessző) Command + , (vessző) A formázás törlése Ctrl + \ Command + \

Általános gyorsbillentyűk

Leírás Windows/Chrome OS gyorsbillentyűk Mac gyorsbillentyűk A teljes dokumentum kijelöléséhez Ctrl + A Command + A Szöveg másolása Ctrl + C Command + C Szöveg beillesztése Ctrl + P Command + P Szöveg kivágása Ctrl + X Command + X Az utolsó művelet visszavonása Ctrl + Z Command + Z Az utolsó művelet megismétlése Ctrl + Y Command + Shift + Z Hogyan lehet valamit megtalálni a dokumentumban Ctrl + F Command + F Hogyan lehet valamit keresni és kicserélni a dokumentumban Ctrl + H Command + Shift + H Link beszúrása Ctrl + K Command + K Fájl megnyitása Ctrl + O Command + O A dokumentum kinyomtatásához Ctrl + P Command + P

Bekezdésformázási gyorsbillentyűk

Leírás Windows/Chrome OS gyorsbillentyűk Mac gyorsbillentyűk A szöveg balra és jobbra igazítása Ctrl + Shift + LCtrl + Shift + R Command + Shift + LCommand + Shift + R A szöveg középre igazítása Ctrl + Shift + E Command + Shift + E Szöveg igazítása Ctrl + Shift + J Command + Shift + J Pontokból álló lista hozzáadása Ctrl + Shift + 8 Command + Shift + 8 Számozott lista hozzáadása Ctrl + Shift + 7 Command + Shift + 7 Ellenőrzőlista hozzáadása Ctrl + Shift + 9 Command + Shift + 9 Egy bekezdés feljebb mozgatása Ctrl + Shift + Fel nyíl Command + Shift + Fel nyíl Egy bekezdés lejjebb lépéséhez Ctrl + Shift + Lefelé nyíl Command + Shift + Lefelé nyíl A „normál szöveg” alkalmazásához Ctrl + Alt + 0 Command + Alt + 0 A „1. címsor” alkalmazásához Ctrl + Alt + 1 Command + Alt + 1 A „2. címsor” alkalmazásához Ctrl + Alt + 2 Command + Alt + 2 A „3. címsor” alkalmazásához Ctrl + Alt + 3 Command + Alt + 3

Együttműködési gyorsbillentyűk

Leírás Windows/Chrome OS gyorsbillentyűk Mac gyorsbillentyűk Megjegyzés hozzáadása Ctrl + Alt + M Command + Option + M A megjegyzés megoldása Ctrl + Alt + Shift + E Command + Option + Shift + E

Képkezelés

Leírás Windows/Chrome OS gyorsbillentyűk Mac gyorsbillentyűk Kép beszúrása Alt + Shift + I, majd P Command + Option + I, majd P Kép méretének arányos megváltoztatása Shift + húzza a sarkot Shift + húzza a sarkot

Dokumentumkezelés

Leírás Windows/Chrome OS gyorsbillentyűk Mac gyorsbillentyűk Dokumentum mentése Ctrl + S Command + S Oldaltörés beszúrása vagy új oldal hozzáadása a Google Docs-ban Ctrl + Enter Command + Enter A módosítási előzmények megnyitása Ctrl + Alt + Shift + H Command + Option + Shift + H A dokumentum bezárása Ctrl + W Command + W Módok közötti váltásMegtekintésJavaslatokMegtekintés Ctrl + Alt + Shift + ZCtrl + Alt + Shift + XCtrl + Alt + Shift + C Command + Shift + Option + ZCommand + Shift + Option + XCommand + Shift + Option + C

Navigációs gyorsbillentyűk

Leírás Windows/Chrome OS gyorsbillentyűk Mac gyorsbillentyűk A következő helyesírási hibás szóra lépéshez Ctrl + ‘ (aposztróf) Command + ‘ (aposztróf) A következő javaslathoz való átlépéshez Ctrl + ; (pontosvessző) Command + ; (pontosvessző) A dokumentum elejére lépéshez Ctrl + Home Parancs + Fel nyíl A dokumentum végére lépéshez Ctrl + End Parancs + Lefelé nyíl A következő szóra és az előző szóra lépéshez Ctrl + jobb nyíl, Ctrl + bal nyíl Command + jobb nyíl, Command + bal nyíl A dokumentum vázlatának megtekintéséhez Ctrl + Alt, nyomja meg az A, majd a H billentyűt Command + Option, nyomja meg az A, majd a H billentyűt A szerkesztési előzmények megjelenítése Ctrl + Alt + Shift + R Command + Option + Shift + R Lábjegyzet beszúrása Ctrl + Alt + F Command + Option + F A szavak számának megtekintéséhez Ctrl + Shift + C Command + Shift + C

A Google Docs használatának korlátai

Bár a Google Docs számos előnnyel jár, megvannak a maga korlátai is. Nézzük meg néhányat közülük:

Az internetfüggőség

A Google Docs legtöbb funkciója stabil internetkapcsolatot igényel. Bár engedélyezheti az offline módot, a valós idejű funkciók, mint például a közös szerkesztés vagy az automatikus mentés, nem működnek internetkapcsolat nélkül.

Ugyanakkor korlátozó is, mivel előre be kell állítania. Így ha hirtelen megszakad az internetkapcsolat, nem tudja szerkeszteni a dokumentumot.

Korlátozott fejlett funkciók

Más eszközökhöz, például a Microsoft Wordhoz vagy a ClickUp-hoz képest a Google Docs számos fejlett formázási eszközzel, makróval és más komplex elrendezési opcióval nem rendelkezik. Ezek közé tartoznak:

Az oldalakat nem lehet egymásba ágyazni. Ezért, ha összetett dokumentumokat használ, azok rendezése kihívást jelenthet.

A Google Docs-ban nem lehet mappákat létrehozni és dokumentumokat különböző projektek szerint rendszerezni. Ezeket csak manuálisan lehet létrehozni a Google Drive segítségével.

Ezért nem használhatja őket bonyolult és nagyszabású projektekhez.

Korlátozott együttműködési funkciók

A Google Docs korlátozott együttműködési funkciókat is kínál. Noha valós időben szerkesztheti és megoszthatja dokumentumait, nem állnak rendelkezésre olyan fejlett funkciók, mint az időkövetés, a haladás nyomon követése vagy az egyéni feladatállapotok. Ez megnehezíti a Google Docs használatát olyan nagyszabású projektekben, amelyek zökkenőmentes együttműködést igényelnek.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb Google Docs alternatíva

A Google Docs kiváló eszköz egyszerű projektekhez, amelyek nem igényelnek fejlett formázást és együttműködést. Ha azonban nagyobb projektekhez szeretné használni, akkor csalódni fog.

De ne aggódjon! Van egy tökéletes alternatívánk a Google Docs-hoz. ✨

Ismerje meg a ClickUp-ot! A ClickUp egy együttműködési és termelékenységi eszköz, amely fejlett funkciókkal emeli a dokumentumok közös szerkesztését egy új szintre. Ez az átfogó megoldás a feladatkezelést, a csapatmunkát és a dokumentumok létrehozását egyesíti egy zökkenőmentes platformon.

Vessen egy pillantást a ClickUp funkcióira, amelyek ideális alternatívává teszik a Google Docs-hoz képest:

ClickUp Docs

Kezdje el a ClickUp Docs használatát Készítsen, szerkesszen és osszon meg dokumentumokat egyszerűen a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs számos hatékony és intuitív funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik az írási folyamatot. A zökkenőmentes együttműködési funkcióktól a jobb ötleteléshez segítő funkciókig a ClickUp Docs mindezt és még többet kínál.

Ez az eszköz lehetővé teszi dokumentumok, például tudásbázisok, felhasználói útmutatók és SOP-k létrehozását, valamint összekapcsolását a releváns feladatokkal vagy projektekkel a Kapcsolatok funkció segítségével, így egyszerűsítve a munkafolyamatot. A dokumentumokat könnyű kereshetőség érdekében címkézheti, és legfeljebb öt szintig beágyazott oldalakat hozhat létre.

Használja a ClickUp Relationships funkciót a ClickUp Docs és a releváns feladatok összekapcsolásához

Hallgassa meg, mit mond Michael Holt, az EdgeTech vezérigazgatója a ClickUp Docs varázslatos tulajdonságairól:

A ClickUp együttműködési hatását legutóbb egy termékbevezetéshez készített tartalmi terv kidolgozása során értékeltük. A dokumentumkezelő eszköz segítségével létrehoztunk és karbantartottunk egy tartalomtárat, amely hierarchikus felépítésű volt, és együttműködési szerkesztési és hatékony beágyazási funkciókkal rendelkezett.

A ClickUp együttműködési hatását legutóbb egy termékbevezetéshez készített tartalmi terv kidolgozása során értékeltük. A dokumentumkezelő eszköz segítségével létrehoztunk és karbantartottunk egy tartalomtárat, amely hierarchikus felépítésű volt, és együttműködési szerkesztési és hatékony beágyazási funkciókkal rendelkezett.

Vessünk egy pillantást a ClickUp Docs legjobb funkcióira:

Megosztás és jogosultságok

Ossza meg a ClickUp Docs dokumentumokat nyilvános vagy privát linkkel

A ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy oldalakat privát linkként, nyilvános linkként vagy a Google-lal indexelés céljából megosszon. Válasszon a négy jogosultsági szint közül:

Csak megtekintés: Csak olvasási hozzáférést biztosít.

Megjegyzés: Lehetővé teszi a személy számára, hogy megjegyzéseket fűzzön hozzá és válaszoljon rájuk.

Szerkesztés: Lehetővé teszi a személy számára, hogy módosításokat végezzen és másokkal megossza azokat.

Teljes: Lehetővé teszi a személy számára az elemek létrehozását, szerkesztését, megosztását és törlését.

Testreszabási lehetőségek

A ClickUp Docs számos testreszabási funkciót kínál, így Ön:

Megjelenítés alkotók és közreműködők egy adott dokumentumban

Válassza ki a betűméretet, színt és kiemeléseket

Használja a szószámlálót a dokumentumban szereplő szavak számának megszámlálásához.

Adjon hozzá tartalomvázlatot , hogy könnyen ugorhasson a különböző szakaszokhoz.

Adjon hozzá egy egyedi borítókép a galériából, az asztaláról vagy az Unsplash-ről.

Gazdagítsa írását emojik használatával

Használjon színes bannereket a fontos információk kiemeléséhez.

Beágyazott könyvjelzők, képernyőképek, PDF-fájlok és egyéb fájlok a gyors hivatkozáshoz

Hozzon létre dokumentumsablonokat és kísérőlevél-sablonokat, és mentse el őket referencia céljából.

A dokumentum témáit vagy szakaszait elválasztókkal különböztetheti meg.

Kapcsolja be a Fókusz mód funkciót, hogy zavartalanul koncentrálhasson a munkájára.

Valós idejű együttműködés

Szerkesszen párhuzamosan csapattársaival a ClickUp Docs-ban

A Google Docs-szal ellentétben a ClickUp Docs-ban sokkal könnyebb az együttműködés. A közös szerkesztés funkcióval a munkaterületen mindenki egyszerre kommentálhat, szerkeszthet és dolgozhat ugyanazon a dokumentumon.

Mi több? A ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy megjelölje a felhasználókat a megjegyzésekben, feladatokkal lássa el őket, egyidejűleg frissítse az elemeket, és szöveget nyomon követhető feladatokká alakítson.

Emellett olyan információkat is nyújt, mint például, hogy ki dolgozik éppen a dokumentumokon valós időben, egyszerűen a ClickUp együttműködés-érzékelő funkciójának használatával. Ezenkívül a ClickUp több mint 1000 integrációt támogat, így lehetővé teszi, hogy fájlokat hozhasson át a Google Docs, a Google Drive és a Microsoft Office programokból a ClickUpba.

📮ClickUp Insight: A ClickUp találkozók hatékonyságáról szóló felmérése szerint a válaszadók 18%-a használja a dokumentumokban található megjegyzéseket az aszinkron együttműködéshez. Ez ugyan csökkenti a találkozók időtartamát, de a szétszórt megjegyzések gyakran nem elégségesek a felelősségre vonhatóság szempontjából, így a teendők nyomon követhetetlenek és befejezetlenek maradnak. A ClickUp Docs az Assigned Comments funkcióval átalakítja a dokumentumok közös szerkesztését. Minden megjegyzés hozzárendelhető egy adott csapattaghoz, így a passzív visszajelzésekből cselekvésre késztető feladatok lesznek. Építsd be a felelősségre vonhatóságot a dokumentumok munkafolyamataiba! 💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok a felesleges beszélgetések és értekezletek számának 50%-os csökkenéséről számolnak be!

ClickUp Brain

Brainstorming, írás és szerkesztés közvetlenül a Docs-ban a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain egy írási asszisztens, amely zökkenőmentesen integrálódik a Docs-ba, és időt és energiát takarít meg Önnek. A helyesírási és nyelvtani hibák ellenőrzésétől az e-mailek, blogok és összefoglalók készítéséig a ClickUp Brain mindent elvégez.

Használhatja ötletelési partnerként, hogy innovatív ötleteket generáljon és javaslatokat tegyen az írásos tartalom javítására. A ClickUp Brain javaslatokat adhat a jobb érthetőség, a hangnem javítása, valamint a tartalom hatékonyságának és hatásának növelése érdekében.

ClickUp gyorsbillentyűk

Használja a ClickUp gyorsbillentyűit, hogy felgyorsítsa az írást anélkül, hogy megszakítaná a koncentrációját

A ClickUp rengeteg gyorsbillentyűt és gyorsgombot kínál, hogy könnyedén eligazodhasson a szerszámban. Íme a ClickUp Docs-ban használható ClickUp gyorsbillentyűk:

Leírás Windows/Chrome OS gyorsbillentyűk Mac gyorsbillentyűk Hozzon létre megjegyzést a kijelölt szövegből Ctrl + Shift + M Command + Shift + M Feladat létrehozása a kijelölt szövegből Ctrl + Alt + T Command + Option + T Szöveg jobbra vagy balra igazítása Ctrl + Shift + R Command + Shift + R Szöveg középre igazítása Ctrl + Shift + E Command + Shift + E Pontokból álló lista létrehozása Ctrl + Shift + 9 Command + Shift + 9 Készítsen ellenőrző listát Ctrl + Shift + 8 Command + Shift + 8 Számozott lista létrehozása Ctrl + Shift + 7 Command + Shift + 7 Kijelölt szövegrész kiemelése Ctrl + Shift + H Command + Shift + H Szövegblokk másolása Ctrl + D Command + D Egy vagy több tartalomblokk áthelyezése Alt + Fel vagy Le nyíl Option + Fel vagy Le nyíl Használjon beágyazott kódot Ctrl + Shift + C Command + Shift + C Link hozzáadása Ctrl + K Command + K Emoji hozzáadása :emoji neve :emoji neve

Javítsd a munkafolyamatodat a ClickUp segítségével

A Google Docs gyorsbillentyűi elengedhetetlen eszközök a munka racionalizálásához és a termelékenység javításához. Az alapvető formázástól a fejlett dokumentumkezelésig, ez a Google gyorsbillentyűinek listája lehetővé teszi a hatékonyabb navigálást, szerkesztést és együttműködést.

Ha beépíti őket a napi munkamenetbe, időt takaríthat meg, csökkentheti a terhelést, és így inkább a tartalomkészítésre koncentrálhat, mint az ismétlődő feladatokra.

Ha készen áll a termelékenység további növelésére, fontolja meg a ClickUp-ra való áttérést. A ClickUp segítségével a Google Docs összes dokumentum-együttműködési funkcióját megkapja, valamint fejlett projektmenedzsment eszközöket, valós idejű csapatmunkát és még sok minden mást.

Tehát, akár egyedül dolgozik, akár egy csapatot vezet, a ClickUp segít megszervezni, fontossági sorrendbe állítani és javítani munkáját. Regisztráljon még ma ingyen, és fedezze fel a jobb munkavégzés módját.