Yammer (Viva Engage) és Microsoft Teams: Mi a különbség?

Akár egy kis projektcsapatot irányít, akár egy nagy szervezeten belül több csapattal dolgozik együtt, a választott csapatkommunikációs eszközök jelentősen befolyásolhatják a termelékenységét.
De nem minden eszköz kínál ugyanazokat a funkciókat vagy előnyöket, és ennyi lehetőség közül hogyan döntheted el, melyik a megfelelő? A kommunikációs eszközök közül a két legnépszerűbb választás a Yammer (ma Viva Engage) és a Microsoft Teams.
A Yammer a szilárd belső közösségek építésére és a szervezeten belüli széles körű kommunikáció biztosítására összpontosít, segítve az új alkalmazottak kapcsolatteremtését és ötleteik megosztását. A Microsoft Teams viszont a valós idejű együttműködésről szól, és hatékony eszközöket kínál csapatértekezletek, csevegés és fájlmegosztáshoz.
Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Yammer és a Microsoft Teams legfontosabb funkcióit, árait és egyedi előnyeit, hogy segítsünk Önnek a választásban.
Mi az a Yammer (Viva Engage)?
A nemrég Viva Engage névre átkeresztelt Yammer az egész szervezetet összekötő közösségi hálózati eszköz. A Microsoft 365-tel való integrációja, a dokumentumok közvetlenül a platformon belüli szerkesztésének lehetősége és a rugalmas csoportbeállítások sokoldalú munkahelyi kommunikációs eszközzé teszik.
Képzeljen el egy olyan platformot, ahol a különböző részlegek alkalmazottai könnyedén csatlakozhatnak a beszélgetésekhez, megoszthatják ötleteiket és együttműködhetnek a projektekben. Ez a Yammer – összeköti a vállalat összes alkalmazottját, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.
A Yammer funkciói
A Yammer (Viva Engage) olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek javítják a kommunikációt és erős vállalati kultúrát építenek. Nézzük meg, mi teszi ezt az eszközt kiemelkedővé:
1. Vállalati közösségi hálózat
A Yammer az egész szervezetét virágzó közösséggé alakítja. Olyan, mintha csak a munkahelyére lenne egy közösségi hálózata, ahol mindenki könnyedén kapcsolatba léphet és kommunikálhat. Ez a funkció tökéletes a szilárd határok lebontásához és annak biztosításához, hogy mindenki naprakész legyen.
Például egy New York-i marketingcsapat könnyedén megoszthatja kampányötleteit és visszajelzéseket kaphat a londoni termékcsapattól, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen.
2. Integráció a Microsoft 365-tel
A Yammer egyik legjobb tulajdonsága a Microsoft 365-tel való zökkenőmentes integrációja. Word-dokumentumokat szerkeszthet, Excel-táblázatokon együttműködhet és fájlokat oszthat meg közvetlenül a Yammeren belül. Ez az integráció mindent központosít, így az együttműködés zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik.
Például pénzügyi csapata valós időben együttműködhet egy költségvetési táblázatban anélkül, hogy elhagyná a Yammer platformot.
3. Zárt és nyilvános csoportok
Érzékeny információkat kell megbeszélnie? Hozzon létre zárt csoportokat. Izgalmas híreket szeretne megosztani, vagy olyan beszélgetést indítani, amelyhez bárki csatlakozhat? Válasszon nyilvános csoportot. A Yammer zárt és nyilvános csoportok terén nyújtott rugalmassága lehetővé teszi, hogy a beszélgetéseket az Ön igényeihez igazítsa.
Például egy zárt csoportot bizalmas HR-megbeszélésekhez lehet használni, míg egy nyilvános csoportot az egész vállalatot érintő bejelentésekhez vagy társadalmi tevékenységekhez.
A Yammer árai
- Ingyenes
- Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/felhasználó/hónap
Mi az a Microsoft Teams?
A Microsoft Teams egy hatékony kommunikációs eszköz, amelyet a kommunikáció és a projektmenedzsment javítása céljából fejlesztettek ki. Zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365-be, így tökéletes azoknak a kollégáknak, akiknek kapcsolatban kell maradniuk, fájlokat kell megosztaniuk és hatékonyan kell együtt dolgozniuk.
A Teams segít biztosítani, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, függetlenül attól, hogy távolról vagy az irodában dolgozik.
A Microsoft Teams funkciói
A Microsoft Teams számos olyan funkciót kínál, amelyek javítják a csapatok közötti kommunikációt és együttműködést. Íme néhány legfontosabb funkciója:
1. Valós idejű kommunikáció
A Microsoft Teams kiválóan alkalmas valós idejű kommunikációra. Csapata folyamatosan kapcsolatban maradhat és azonnal együttműködhet csevegés, videohívások vagy értekezletek segítségével.
Például egy projektcsapat gyors videohívást kezdeményezhet sürgős ügyek megbeszélésére, vagy a csevegési funkciót használhatja a mindennapi beszélgetésekhez.
2. Integráció más alkalmazásokkal
A Teams integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal és Microsoft 365 eszközökkel. Hozzáférhet a OneDrive-hoz fájlmegosztási megoldásként, használhatja a SharePointot dokumentumkezeléshez, és akár más alkalmazásokkal, például a Trellóval vagy az Asanával is integrálhatja.
Például csapata együttműködhet a OneDrive-ban tárolt dokumentumokon anélkül, hogy elhagyná a Teams alkalmazást.
3. Csatornák és fülek
A Teams a beszélgetéseket csatornákba szervezi, így könnyű kezelni az egyes témákkal kapcsolatos megbeszéléseket. Fülöket is hozzáadhat, hogy gyorsan hozzáférhessen a fontos eszközökhöz és dokumentumokhoz.
Például egy marketingcsapatnak lehetnek külön csatornái a közösségi médiakampányokhoz, a tartalomkészítéshez és az elemzésekhez, mindegyikhez könnyű hozzáférést biztosító releváns fülekkel.
A Microsoft Teams árai
- Ingyenes
- Microsoft Teams Essentials: 1,39 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Business Basic: 1,76 USD/felhasználó/hónap
- Microsoft 365 Business Standard: 9,33 USD/felhasználó/hónap
Olvassa el még: Alapvető MS Teams trükkök!
Yammer és Microsoft Teams: funkciók összehasonlítása
Miután megismerkedtünk a Yammer (Viva Engage) és a Microsoft Teams egyes funkcióival és áraival, hasonlítsuk össze őket, hogy kiderüljön, melyik platform felel meg jobban a szervezetének.
Íme egy rövid összehasonlítás a legfontosabb funkcióikról:
|Funkció
|Yammer (Viva Engage)
|Microsoft Teams
|Vállalati közösségi hálózat
|Igen
|Nem
|Valós idejű kommunikáció
|Nem
|Igen
|Zárt és nyilvános csoportok
|Igen
|Igen
|Integráció a Microsoft 365-tel
|Igen
|Igen
|Csatornák és fülek
|Nem
|Igen
|Integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal
|Nem
|Igen
|Fájlmegosztás
|Igen
|Igen
|Videohívások
|Nem
|Igen
|Feladatkezelés
|Nem
|Igen
|Állandó csevegés
|Nem
|Igen
|Találkozók ütemezése
|Nem
|Igen
|Dokumentumokon való együttműködés
|Igen
|Igen
|Testreszabható értesítések
|Nem
|Igen
|Mobilalkalmazás
|Igen
|Igen
|Biztonság és megfelelőség
|Igen
|Igen
|AI-képességek
|Nem
|Igen
Most nézzük meg ezeket a funkciókat részletesen:
1. funkció: Kommunikációs stílus
- A Yammer (Viva Engage) a szervezeten belüli közösségi hálózat kiépítésére összpontosít, így ideális széles körű kommunikációhoz és együttműködéshez. Tökéletes frissítések megosztásához, beszélgetésekhez való csatlakozáshoz és közösségi érzés kialakításához.
- A Microsoft Teams kiválóan alkalmas valós idejű kommunikációra, azonnali üzenetküldő, videohívás és értekezlet funkcióival. Ez a legjobb választás azoknak a csapatoknak, amelyek gyors, szinkronizált együttműködésre van szükségük.
Győztes: Ez az Ön igényeitől függ. A valós idejű kommunikáció terén a Microsoft Teams a győztes. Ha az egész szervezeten belüli elkötelezettséget szeretné növelni, akkor a Yammer a jobb választás. Ez a forduló tehát döntetlennel zárul.
2. funkció: Integráció és együttműködés
- A Yammer (Viva Engage), ha zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365-be, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a platformon belül együttműködjenek a dokumentumokon. Kiválóan alkalmas Word-dokumentumok és Excel-táblázatok megosztására és szerkesztésére.
- A Microsoft Teams integrálható a Microsoft 365-tel, és további integrációkat kínál különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, így rendkívül sokoldalúan használható különböző munkafolyamatokhoz és projektmenedzsment feladatokhoz. Ezenkívül a Microsoft Teams számos kommunikációs terv sablont kínál, amelyek segítenek a csapatok közötti kommunikáció egyszerűsítésében és egységesítésében.
Győztes: Microsoft Teams, kiterjedt integrációs lehetőségei és sokoldalúsága miatt.
3. funkció: Csoport- és csatornakezelés
- A Yammer (Viva Engage) lehetővé teszi magán- és nyilvános csoportok létrehozását, ami kiválóan alkalmas a személyre szabott kommunikációra. Ugyanakkor hiányzik belőle a strukturált megközelítés a konkrét projektbeszélgetések kezeléséhez.
- A Microsoft Teams a beszélgetéseket csatornákba szervezi, így könnyen kezelhetőek és követhetőek az egyes témákkal kapcsolatos beszélgetések. A fülek hozzáadása lehetővé teszi a releváns eszközök és dokumentumok gyors elérését.
Győztes: Microsoft Teams, szervezett megközelítése és a projektspecifikus beszélgetések egyszerű kezelhetősége miatt.
4. funkció: Feladatkezelés
- A Yammer (Viva Engage) nem tartalmaz feladatkezelési funkciókat. Inkább a szervezeten belüli kommunikációra és közösségi hálózatépítésre összpontosít.
- A Microsoft Teams integrálódik a Microsoft Plannerrel és más feladatkezelő eszközökkel, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy közvetlenül a platformon belül hozzanak létre, rendeljenek hozzá és kövessenek nyomon feladatokat. Ezáltal megfelelő választás azok számára, akik aszinkron kommunikációs eszközöket keresnek.
Győztes: Microsoft Teams, beépített feladatkezelési funkciói miatt.
Yammer és Microsoft Teams összehasonlítása a Redditen
Meglátogattuk a Reddit oldalt, hogy megnézzük, hogyan állnak az emberek a Yammer és a Teams közötti vitához. Ha a Reddit oldalon rákeresünk a „Yammer vs. Teams” kifejezésre, sok felhasználó egyetért abban, hogy a Microsoft Teams átfogóbb funkciókat kínál a valós idejű együttműködéshez és kommunikációhoz:
Mi az IT-területen végzett változtatások esetén használjuk más csapatokkal való kommunikációra.
Mi az IT-területen végzett változtatások esetén használjuk más csapatokkal való kommunikációra.
Más Reddit-felhasználók kiemelik, hogy a Microsoft Teams milyen pozitív hatással volt a munkamenetükre és a termelékenységükre:
A Teams egyike azoknak a ritka szoftvereknek, amelyek valóban hasznosnak tűnnek, és javítják a munkám minőségét.
A Teams egyike azoknak a ritka szoftvereknek, amelyek valóban hasznosnak tűnnek, és javítják a munkám minőségét.
Sok felhasználó értékeli a Microsoft Teams-t, mert integrálható más Microsoft 365 eszközökkel, és képes kezelni a projektmenedzsment különböző aspektusait, így sok szervezet számára sokoldalú választás.
Másrészt a Yammer (Viva Engage) gyakran dicséretet kap a nagy szervezeteken belüli közösségi hálózati képességeiért. A felhasználók megjegyzik, hogy a Yammer csoportok különösen hatékonyak a részlegek közötti közösségépítésben, valamint a különböző részlegek közötti közösségi és nyílt kommunikáció ösztönzésében, ami elengedhetetlen a vállalat egészét érintő elkötelezettséghez.
Azonban a napi csapatmunka és a projektmenedzsment tekintetében a Reddit felhasználói a Microsoft Teams-t tartják a hatékonyabb eszköznek.
Ismerje meg a ClickUp-ot – a Yammer és a Microsoft Teams legjobb alternatíváját!
Míg a Yammer és a Microsoft Teams mindegyike rendelkezik saját erősségeivel, a ClickUp egy átfogó megoldást kínál, amely egy helyen javítja a kommunikációt, az együttműködést és a projektmenedzsmentet.
Íme, miért lehet a ClickUp a tökéletes választás a szervezetének:
1. ClickUp első számú előnye: Csevegés nézet
A ClickUp Chat View funkciója zökkenőmentes, valós idejű kommunikációt tesz lehetővé a csapatokon belül. A Microsoft Teamshez hasonlóan azonnal cseveghet a csapattagokkal, megoszthatja a frissítéseket, és mindenki számára biztosíthatja a koordinációt anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltania.
Ez a funkció biztosítja, hogy a gyors megbeszélések és fontos üzenetek soha ne maradjanak ki, javítva ezzel a csapat koordinációját és ösztönözve az elkötelezettséget.
Íme néhány további funkció:
- ClickUp @mentions és Feladatok hozzárendelése: Jelölje meg konkrét személyeket vagy feladatokat, hogy közvetlen figyelmet kapjanak.
- Rich text formázás: Használjon vastag betűket, dőlt betűket, listákat és kódblokkokat az üzenetek egyértelműségének javítása érdekében.
- Mellékletek: Fájlok, képek és egyéb médiafájlok megosztása közvetlenül a csevegésen belül
- Kinyitott linkek: A csevegés elhagyása nélkül megtekintheti a linkelt tartalmakat.
- Emojik és reakciók: fejezze ki érzéseit és adjon gyors visszajelzést
- /Slash parancsok : Használjon gyorsbillentyűket a gyakori műveletekhez, például feladatok létrehozásához vagy információk kereséséhez.
- Integrációk: Csatlakozzon más eszközökhöz, például a Slackhez, a Google Drive-hoz és másokhoz.
2. ClickUp előnye #2: Klipek
A ClickUp Clips funkcióval videóüzeneteket hozhat létre és oszthat meg. Ez egy hatékony funkció az aszinkron kommunikációhoz, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy részletes magyarázatokat vagy frissítéseket adjanak, amelyekhez bármikor vissza lehet térni. Olyan, mintha egy virtuális tárgyalóterem lenne, ahol mindenki a saját ütemterve szerint tud felzárkózni, ami különösen hasznos távoli csapatok vagy különböző időzónákban dolgozók számára.
Így segíthetnek Önnek a ClickUp Clips funkciói:
- Képernyőfelvétel: Képernyőfelvétel készítése feladatok bemutatásához, fogalmak magyarázatához vagy vizuális elemek megosztásához.
- Hangüzenetek: Hangüzenetek rögzítése a gyors és informális kommunikációhoz
- Feladatintegráció: A kontextus és a hivatkozás érdekében könnyedén csatolhatja a klipeket bizonyos feladatokhoz.
- AI-átírás: A klipjeit automatikusan átírja, hogy azok kereshetőek és hozzáférhetőek legyenek.
- Megosztás és együttműködés: Ossza meg a klipeket a csapat tagjaival vagy külső együttműködőkkel
- Megjegyzések és visszajelzések: Hagyjon megjegyzéseket közvetlenül a Clips-en, ha megbeszéléseket és javaslatokat szeretne tenni.
3. A ClickUp harmadik előnye: megjegyzések hozzárendelése
A ClickUp Assign Comments segítségével a megjegyzéseket közvetlenül végrehajtható feladatokká alakíthatja. Ez a funkció biztosítja, hogy a fontos megjegyzések és javaslatok ne vesszenek el a hosszú beszélgetési szálakban. A megjegyzések feladatokká alakításával biztosíthatja, hogy minden visszajelzést nyomon kövessenek és kezeljenek, ami növeli a felelősségvállalást és a projektek nyomon követhetőségét.
A ClickUp Assign Comments legfontosabb funkciói:
- Közvetlen feladatkiosztás: A feladatok egyértelmű kiosztása érdekében hozzárendelhet megjegyzéseket az egyes személyekhez.
- Feladat kontextus: A megjegyzések konkrét feladatokhoz kapcsolódnak, biztosítva az összhangot a projekt céljaival.
- Értesítések: A kijelölt csapat tagjai értesítéseket kapnak, így biztosítva a megfelelő időben történő tájékoztatást.
- Követés: Kövesse nyomon az előrehaladást, és gondoskodjon a feladatok elvégzéséről.
- Együttműködés: Könnyítse meg a csapatmunkát és javítsa a kommunikációt
A ClickUp számos más egyedi funkciót is kínál, amelyek jelentősen javíthatják csapata együttműködését és termelékenységét, például:
ClickUp Whiteboards
A ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan együttműködhet csapatával. Ez a funkció tökéletes brainstorming üléseken, tervezésnél és vizuális projekttervezésnél, és segít a csapatoknak ötleteiket és munkafolyamataikat vizualizálni.
Íme néhány további funkció:
- Végtelen vászon: Dolgozzon korlátok nélkül egy nagy, bővíthető vásznon.
- Rajzeszközök: tollak, jelölők és alakzatok segítségével vizuális ábrázolásokat hozhat létre.
- Stickies: Jegyzetek vagy ötletek hozzáadása post-it cetlik formájában
- Képek és fájlok: Képek, dokumentumok vagy egyéb médiafájlok beszúrása
- Együttműködés: Valós időben dolgozzon több csapattaggal
- Integráció: Csatlakozzon más ClickUp funkciókhoz a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.
ClickUp együttműködés-felismerés
Kerülje el a munka átfedéseit a ClickUp együttműködés-érzékelő funkciójával. Ez a funkció figyelmezteti a csapat tagjait, ha valaki más is ugyanazon a feladaton dolgozik, így biztosítva a zökkenőmentesebb, jobban összehangolt munkavégzést.
Ez segíthet Önnek:
- Szerkessze a dokumentumokat másokkal egyidejűleg
- Tekintse meg a felhasználói műveletek részletes nyilvántartását, beleértve a feladatokhoz fűzött megjegyzéseket, a fájlmegosztást és az üzenetváltásokat.
- Szerezzen mélyebb betekintést a különböző csapatok vagy egyének együttműködésének módjába.
Miért jelent különbséget a ClickUp?
- All-in-one platform: A ClickUp ötvözi a Yammer közösségi hálózatának, a Microsoft Teams valós idejű kommunikációjának és a hatékony projektmenedzsment eszközöknek a legjobb tulajdonságait. Ez azt jelenti, hogy nem kell több alkalmazást használnia – minden, amire szüksége van, egy helyen található.
- Fokozott termelékenység: A kommunikációs, feladatkezelési és együttműködési eszközök integrálásával a ClickUp segít racionalizálni a munkafolyamatokat és csökkenteni a két platform közötti váltáshoz szükséges időt.
- Testreszabhatóság és rugalmasság: A ClickUp lehetővé teszi, hogy a munkaterületet a csapata igényeihez igazítsa. Akár feladatok kezeléséről, dokumentumokon való együttműködésről vagy projektek tervezéséről van szó, a ClickUp segítségével beállíthatja a számára legmegfelelőbb munkafolyamatokat.
- Jobb csapatösszehangolás: Az olyan funkciók, mint a Csevegés nézet, a Klipek és a Megjegyzések hozzárendelése biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, csökkentve ezzel a félreértéseket és biztosítva, hogy az összes csapattag összehangoltan, ugyanazon célok elérése érdekében dolgozzon.
- Skálázhatóság: Akár kis csapatról, akár nagyvállalatról van szó, a ClickUp Önnel együtt növekszik. Széles körű funkciói és testreszabási lehetőségei révén minden méretű csapat számára alkalmas, így biztosítva, hogy növekedhessen anélkül, hogy kinőné az eszközeit.
A megfelelő eszköz kiválasztása a csapatához
A csapatának megfelelő eszköz kiválasztása elengedhetetlen a kommunikáció, az együttműködés és az általános termelékenység javításához. A Yammer (Viva Engage) és a Microsoft Teams egyedi funkciókat kínál, amelyek különböző szervezeti igényeket elégítenek ki. A Yammer kiválóan alkalmas a nagy szervezeteken belüli közösségi érzés kialakítására, míg a Microsoft Teams tökéletes a valós idejű együttműködéshez és a projektmenedzsmenthez.
Ha azonban olyan Yammer vagy Microsoft Teams alternatívát keres, amely a két világ legjobbjait ötvözi, akkor a ClickUp az ideális választás. A ClickUp egy platformon kínál hatékony kommunikációs eszközt, átfogó projektmenedzsment funkciókat és zökkenőmentes együttműködési lehetőségeket.
Regisztráljon most a ClickUp-ra, és emelje együttműködését és projektmenedzsmentjét egy új szintre!