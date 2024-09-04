Yammer (Viva Engage) és Microsoft Teams: Mi a különbség?

Akár egy kis projektcsapatot irányít, akár egy nagy szervezeten belül több csapattal dolgozik együtt, a választott csapatkommunikációs eszközök jelentősen befolyásolhatják a termelékenységét.

De nem minden eszköz kínál ugyanazokat a funkciókat vagy előnyöket, és ennyi lehetőség közül hogyan döntheted el, melyik a megfelelő? A kommunikációs eszközök közül a két legnépszerűbb választás a Yammer (ma Viva Engage) és a Microsoft Teams.

A Yammer a szilárd belső közösségek építésére és a szervezeten belüli széles körű kommunikáció biztosítására összpontosít, segítve az új alkalmazottak kapcsolatteremtését és ötleteik megosztását. A Microsoft Teams viszont a valós idejű együttműködésről szól, és hatékony eszközöket kínál csapatértekezletek, csevegés és fájlmegosztáshoz.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk a Yammer és a Microsoft Teams legfontosabb funkcióit, árait és egyedi előnyeit, hogy segítsünk Önnek a választásban.

Mi az a Yammer (Viva Engage)?

A nemrég Viva Engage névre átkeresztelt Yammer az egész szervezetet összekötő közösségi hálózati eszköz. A Microsoft 365-tel való integrációja, a dokumentumok közvetlenül a platformon belüli szerkesztésének lehetősége és a rugalmas csoportbeállítások sokoldalú munkahelyi kommunikációs eszközzé teszik.

Képzeljen el egy olyan platformot, ahol a különböző részlegek alkalmazottai könnyedén csatlakozhatnak a beszélgetésekhez, megoszthatják ötleteiket és együttműködhetnek a projektekben. Ez a Yammer – összeköti a vállalat összes alkalmazottját, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

A Yammer funkciói

A Yammer (Viva Engage) olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek javítják a kommunikációt és erős vállalati kultúrát építenek. Nézzük meg, mi teszi ezt az eszközt kiemelkedővé:

1. Vállalati közösségi hálózat

A Yammer az egész szervezetét virágzó közösséggé alakítja. Olyan, mintha csak a munkahelyére lenne egy közösségi hálózata, ahol mindenki könnyedén kapcsolatba léphet és kommunikálhat. Ez a funkció tökéletes a szilárd határok lebontásához és annak biztosításához, hogy mindenki naprakész legyen.

Például egy New York-i marketingcsapat könnyedén megoszthatja kampányötleteit és visszajelzéseket kaphat a londoni termékcsapattól, így biztosítva, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen.

2. Integráció a Microsoft 365-tel

A Yammer egyik legjobb tulajdonsága a Microsoft 365-tel való zökkenőmentes integrációja. Word-dokumentumokat szerkeszthet, Excel-táblázatokon együttműködhet és fájlokat oszthat meg közvetlenül a Yammeren belül. Ez az integráció mindent központosít, így az együttműködés zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá válik.

Például pénzügyi csapata valós időben együttműködhet egy költségvetési táblázatban anélkül, hogy elhagyná a Yammer platformot.

3. Zárt és nyilvános csoportok

Érzékeny információkat kell megbeszélnie? Hozzon létre zárt csoportokat. Izgalmas híreket szeretne megosztani, vagy olyan beszélgetést indítani, amelyhez bárki csatlakozhat? Válasszon nyilvános csoportot. A Yammer zárt és nyilvános csoportok terén nyújtott rugalmassága lehetővé teszi, hogy a beszélgetéseket az Ön igényeihez igazítsa.

Például egy zárt csoportot bizalmas HR-megbeszélésekhez lehet használni, míg egy nyilvános csoportot az egész vállalatot érintő bejelentésekhez vagy társadalmi tevékenységekhez.

A Yammer árai

Ingyenes

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 USD/felhasználó/hónap

Mi az a Microsoft Teams?

A Microsoft Teams egy hatékony kommunikációs eszköz, amelyet a kommunikáció és a projektmenedzsment javítása céljából fejlesztettek ki. Zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365-be, így tökéletes azoknak a kollégáknak, akiknek kapcsolatban kell maradniuk, fájlokat kell megosztaniuk és hatékonyan kell együtt dolgozniuk.

A Teams segít biztosítani, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, függetlenül attól, hogy távolról vagy az irodában dolgozik.

A Microsoft Teams funkciói

A Microsoft Teams számos olyan funkciót kínál, amelyek javítják a csapatok közötti kommunikációt és együttműködést. Íme néhány legfontosabb funkciója:

1. Valós idejű kommunikáció

A Microsoft Teams kiválóan alkalmas valós idejű kommunikációra. Csapata folyamatosan kapcsolatban maradhat és azonnal együttműködhet csevegés, videohívások vagy értekezletek segítségével.

Például egy projektcsapat gyors videohívást kezdeményezhet sürgős ügyek megbeszélésére, vagy a csevegési funkciót használhatja a mindennapi beszélgetésekhez.

2. Integráció más alkalmazásokkal

A Teams integrálható különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal és Microsoft 365 eszközökkel. Hozzáférhet a OneDrive-hoz fájlmegosztási megoldásként, használhatja a SharePointot dokumentumkezeléshez, és akár más alkalmazásokkal, például a Trellóval vagy az Asanával is integrálhatja.

Például csapata együttműködhet a OneDrive-ban tárolt dokumentumokon anélkül, hogy elhagyná a Teams alkalmazást.

3. Csatornák és fülek

A Teams a beszélgetéseket csatornákba szervezi, így könnyű kezelni az egyes témákkal kapcsolatos megbeszéléseket. Fülöket is hozzáadhat, hogy gyorsan hozzáférhessen a fontos eszközökhöz és dokumentumokhoz.

Például egy marketingcsapatnak lehetnek külön csatornái a közösségi médiakampányokhoz, a tartalomkészítéshez és az elemzésekhez, mindegyikhez könnyű hozzáférést biztosító releváns fülekkel.

A Microsoft Teams árai

Ingyenes

Microsoft Teams Essentials: 1,39 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Basic: 1,76 USD/felhasználó/hónap

Microsoft 365 Business Standard: 9,33 USD/felhasználó/hónap

Yammer és Microsoft Teams: funkciók összehasonlítása

Miután megismerkedtünk a Yammer (Viva Engage) és a Microsoft Teams egyes funkcióival és áraival, hasonlítsuk össze őket, hogy kiderüljön, melyik platform felel meg jobban a szervezetének.

Íme egy rövid összehasonlítás a legfontosabb funkcióikról:

Funkció Yammer (Viva Engage) Microsoft Teams Vállalati közösségi hálózat Igen Nem Valós idejű kommunikáció Nem Igen Zárt és nyilvános csoportok Igen Igen Integráció a Microsoft 365-tel Igen Igen Csatornák és fülek Nem Igen Integráció harmadik féltől származó alkalmazásokkal Nem Igen Fájlmegosztás Igen Igen Videohívások Nem Igen Feladatkezelés Nem Igen Állandó csevegés Nem Igen Találkozók ütemezése Nem Igen Dokumentumokon való együttműködés Igen Igen Testreszabható értesítések Nem Igen Mobilalkalmazás Igen Igen Biztonság és megfelelőség Igen Igen AI-képességek Nem Igen

Most nézzük meg ezeket a funkciókat részletesen:

1. funkció: Kommunikációs stílus

A Yammer (Viva Engage) a szervezeten belüli közösségi hálózat kiépítésére összpontosít, így ideális széles körű kommunikációhoz és együttműködéshez. Tökéletes frissítések megosztásához, beszélgetésekhez való csatlakozáshoz és közösségi érzés kialakításához.

A Microsoft Teams kiválóan alkalmas valós idejű kommunikációra, azonnali üzenetküldő, videohívás és értekezlet funkcióival. Ez a legjobb választás azoknak a csapatoknak, amelyek gyors, szinkronizált együttműködésre van szükségük.

Győztes: Ez az Ön igényeitől függ. A valós idejű kommunikáció terén a Microsoft Teams a győztes. Ha az egész szervezeten belüli elkötelezettséget szeretné növelni, akkor a Yammer a jobb választás. Ez a forduló tehát döntetlennel zárul.

2. funkció: Integráció és együttműködés

A Yammer (Viva Engage) , ha zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft 365-be, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a platformon belül együttműködjenek a dokumentumokon. Kiválóan alkalmas Word-dokumentumok és Excel-táblázatok megosztására és szerkesztésére.

Microsoft Teams integrálható a Microsoft 365-tel, és további integrációkat kínál különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, így rendkívül sokoldalúan használható különböző munkafolyamatokhoz és projektmenedzsment feladatokhoz. Ezenkívül a Microsoft Teams számos integrálható a Microsoft 365-tel, és további integrációkat kínál különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, így rendkívül sokoldalúan használható különböző munkafolyamatokhoz és projektmenedzsment feladatokhoz. Ezenkívül a Microsoft Teams számos kommunikációs terv sablont kínál, amelyek segítenek a csapatok közötti kommunikáció egyszerűsítésében és egységesítésében.

Győztes: Microsoft Teams, kiterjedt integrációs lehetőségei és sokoldalúsága miatt.

3. funkció: Csoport- és csatornakezelés

A Yammer (Viva Engage) lehetővé teszi magán- és nyilvános csoportok létrehozását, ami kiválóan alkalmas a személyre szabott kommunikációra. Ugyanakkor hiányzik belőle a strukturált megközelítés a konkrét projektbeszélgetések kezeléséhez.

A Microsoft Teams a beszélgetéseket csatornákba szervezi, így könnyen kezelhetőek és követhetőek az egyes témákkal kapcsolatos beszélgetések. A fülek hozzáadása lehetővé teszi a releváns eszközök és dokumentumok gyors elérését.

Győztes: Microsoft Teams, szervezett megközelítése és a projektspecifikus beszélgetések egyszerű kezelhetősége miatt.

4. funkció: Feladatkezelés

A Yammer (Viva Engage) nem tartalmaz feladatkezelési funkciókat. Inkább a szervezeten belüli kommunikációra és közösségi hálózatépítésre összpontosít.

Microsoft Teams integrálódik a Microsoft Plannerrel és más feladatkezelő eszközökkel, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy közvetlenül a platformon belül hozzanak létre, rendeljenek hozzá és kövessenek nyomon feladatokat. Ezáltal megfelelő választás azok számára, akik integrálódik a Microsoft Plannerrel és más feladatkezelő eszközökkel, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy közvetlenül a platformon belül hozzanak létre, rendeljenek hozzá és kövessenek nyomon feladatokat. Ezáltal megfelelő választás azok számára, akik aszinkron kommunikációs eszközöket keresnek.

Győztes: Microsoft Teams, beépített feladatkezelési funkciói miatt.

Yammer és Microsoft Teams összehasonlítása a Redditen

Meglátogattuk a Reddit oldalt, hogy megnézzük, hogyan állnak az emberek a Yammer és a Teams közötti vitához. Ha a Reddit oldalon rákeresünk a „Yammer vs. Teams” kifejezésre, sok felhasználó egyetért abban, hogy a Microsoft Teams átfogóbb funkciókat kínál a valós idejű együttműködéshez és kommunikációhoz:

Mi az IT-területen végzett változtatások esetén használjuk más csapatokkal való kommunikációra.

Mi az IT-területen végzett változtatások esetén használjuk más csapatokkal való kommunikációra.

Más Reddit-felhasználók kiemelik, hogy a Microsoft Teams milyen pozitív hatással volt a munkamenetükre és a termelékenységükre:

A Teams egyike azoknak a ritka szoftvereknek, amelyek valóban hasznosnak tűnnek, és javítják a munkám minőségét.

A Teams egyike azoknak a ritka szoftvereknek, amelyek valóban hasznosnak tűnnek, és javítják a munkám minőségét.

Sok felhasználó értékeli a Microsoft Teams-t, mert integrálható más Microsoft 365 eszközökkel, és képes kezelni a projektmenedzsment különböző aspektusait, így sok szervezet számára sokoldalú választás.

Másrészt a Yammer (Viva Engage) gyakran dicséretet kap a nagy szervezeteken belüli közösségi hálózati képességeiért. A felhasználók megjegyzik, hogy a Yammer csoportok különösen hatékonyak a részlegek közötti közösségépítésben, valamint a különböző részlegek közötti közösségi és nyílt kommunikáció ösztönzésében, ami elengedhetetlen a vállalat egészét érintő elkötelezettséghez.

Azonban a napi csapatmunka és a projektmenedzsment tekintetében a Reddit felhasználói a Microsoft Teams-t tartják a hatékonyabb eszköznek.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Yammer és a Microsoft Teams legjobb alternatíváját!

Míg a Yammer és a Microsoft Teams mindegyike rendelkezik saját erősségeivel, a ClickUp egy átfogó megoldást kínál, amely egy helyen javítja a kommunikációt, az együttműködést és a projektmenedzsmentet.

Íme, miért lehet a ClickUp a tökéletes választás a szervezetének:

1. ClickUp első számú előnye: Csevegés nézet

Maradjon kapcsolatban és javítsa a kommunikációt a ClickUp Chat View segítségével

A ClickUp Chat View funkciója zökkenőmentes, valós idejű kommunikációt tesz lehetővé a csapatokon belül. A Microsoft Teamshez hasonlóan azonnal cseveghet a csapattagokkal, megoszthatja a frissítéseket, és mindenki számára biztosíthatja a koordinációt anélkül, hogy különböző alkalmazások között kellene váltania.

Ez a funkció biztosítja, hogy a gyors megbeszélések és fontos üzenetek soha ne maradjanak ki, javítva ezzel a csapat koordinációját és ösztönözve az elkötelezettséget.

Íme néhány további funkció:

ClickUp @mentions és Feladatok hozzárendelése : Jelölje meg konkrét személyeket vagy feladatokat, hogy közvetlen figyelmet kapjanak.

Rich text formázás: Használjon vastag betűket, dőlt betűket, listákat és kódblokkokat az üzenetek egyértelműségének javítása érdekében.

Mellékletek : Fájlok, képek és egyéb médiafájlok megosztása közvetlenül a csevegésen belül

Kinyitott linkek : A csevegés elhagyása nélkül megtekintheti a linkelt tartalmakat.

Emojik és reakciók: fejezze ki érzéseit és adjon gyors visszajelzést

/Slash parancsok : Használjon gyorsbillentyűket a gyakori műveletekhez, például feladatok létrehozásához vagy információk kereséséhez. Használjon gyorsbillentyűket a gyakori műveletekhez, például feladatok létrehozásához vagy információk kereséséhez.

Integrációk: Csatlakozzon más eszközökhöz, például a Slackhez, a Google Drive-hoz és másokhoz.

2. ClickUp előnye #2: Klipek

Javítsa a csapat kommunikációját, és tegye lehetővé a részletes videóüzenetek küldését az aszinkron együttműködéshez a ClickUp Clips segítségével.

A ClickUp Clips funkcióval videóüzeneteket hozhat létre és oszthat meg. Ez egy hatékony funkció az aszinkron kommunikációhoz, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy részletes magyarázatokat vagy frissítéseket adjanak, amelyekhez bármikor vissza lehet térni. Olyan, mintha egy virtuális tárgyalóterem lenne, ahol mindenki a saját ütemterve szerint tud felzárkózni, ami különösen hasznos távoli csapatok vagy különböző időzónákban dolgozók számára.

Így segíthetnek Önnek a ClickUp Clips funkciói:

Képernyőfelvétel: Képernyőfelvétel készítése feladatok bemutatásához, fogalmak magyarázatához vagy vizuális elemek megosztásához.

Hangüzenetek: Hangüzenetek rögzítése a gyors és informális kommunikációhoz

Feladatintegráció: A kontextus és a hivatkozás érdekében könnyedén csatolhatja a klipeket bizonyos feladatokhoz.

AI-átírás: A klipjeit automatikusan átírja, hogy azok kereshetőek és hozzáférhetőek legyenek.

Megosztás és együttműködés: Ossza meg a klipeket a csapat tagjaival vagy külső együttműködőkkel

Megjegyzések és visszajelzések: Hagyjon megjegyzéseket közvetlenül a Clips-en, ha megbeszéléseket és javaslatokat szeretne tenni.

A ClickUp Assign Comments segítségével alakítsa a megjegyzéseket végrehajtható feladatokká.

A ClickUp Assign Comments segítségével a megjegyzéseket közvetlenül végrehajtható feladatokká alakíthatja. Ez a funkció biztosítja, hogy a fontos megjegyzések és javaslatok ne vesszenek el a hosszú beszélgetési szálakban. A megjegyzések feladatokká alakításával biztosíthatja, hogy minden visszajelzést nyomon kövessenek és kezeljenek, ami növeli a felelősségvállalást és a projektek nyomon követhetőségét.

A ClickUp Assign Comments legfontosabb funkciói:

Közvetlen feladatkiosztás: A feladatok egyértelmű kiosztása érdekében hozzárendelhet megjegyzéseket az egyes személyekhez.

Feladat kontextus: A megjegyzések konkrét feladatokhoz kapcsolódnak, biztosítva az összhangot a projekt céljaival.

Értesítések: A kijelölt csapat tagjai értesítéseket kapnak, így biztosítva a megfelelő időben történő tájékoztatást.

Követés: Kövesse nyomon az előrehaladást, és gondoskodjon a feladatok elvégzéséről.

Együttműködés: Könnyítse meg a csapatmunkát és javítsa a kommunikációt

A ClickUp számos más egyedi funkciót is kínál, amelyek jelentősen javíthatják csapata együttműködését és termelékenységét, például:

ClickUp Whiteboards

Vizuális együttműködés és hatékony ötletelés a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards segítségével vizuálisan együttműködhet csapatával. Ez a funkció tökéletes brainstorming üléseken, tervezésnél és vizuális projekttervezésnél, és segít a csapatoknak ötleteiket és munkafolyamataikat vizualizálni.

Íme néhány további funkció:

Végtelen vászon: Dolgozzon korlátok nélkül egy nagy, bővíthető vásznon.

Rajzeszközök: tollak, jelölők és alakzatok segítségével vizuális ábrázolásokat hozhat létre.

Stickies : Jegyzetek vagy ötletek hozzáadása post-it cetlik formájában

Képek és fájlok: Képek, dokumentumok vagy egyéb médiafájlok beszúrása

Együttműködés : Valós időben dolgozzon több csapattaggal

Integráció: Csatlakozzon más ClickUp funkciókhoz a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

ClickUp együttműködés-felismerés

A ClickUp Collaboration Detection segítségével biztosíthatja a zökkenőmentes, összehangolt munkavégzést.

Kerülje el a munka átfedéseit a ClickUp együttműködés-érzékelő funkciójával. Ez a funkció figyelmezteti a csapat tagjait, ha valaki más is ugyanazon a feladaton dolgozik, így biztosítva a zökkenőmentesebb, jobban összehangolt munkavégzést.

Ez segíthet Önnek:

Szerkessze a dokumentumokat másokkal egyidejűleg

Tekintse meg a felhasználói műveletek részletes nyilvántartását , beleértve a feladatokhoz fűzött megjegyzéseket, a fájlmegosztást és az üzenetváltásokat.

Szerezzen mélyebb betekintést a különböző csapatok vagy egyének együttműködésének módjába.

Miért jelent különbséget a ClickUp?

All-in-one platform: A ClickUp ötvözi a Yammer közösségi hálózatának, a Microsoft Teams valós idejű kommunikációjának és a hatékony projektmenedzsment eszközöknek a legjobb tulajdonságait. Ez azt jelenti, hogy nem kell több alkalmazást használnia – minden, amire szüksége van, egy helyen található.

Fokozott termelékenység: A kommunikációs, feladatkezelési és együttműködési eszközök integrálásával a ClickUp segít racionalizálni a munkafolyamatokat és csökkenteni a két platform közötti váltáshoz szükséges időt.

Testreszabhatóság és rugalmasság: A ClickUp lehetővé teszi, hogy a munkaterületet a csapata igényeihez igazítsa. Akár feladatok kezeléséről, dokumentumokon való együttműködésről vagy projektek tervezéséről van szó, a ClickUp segítségével beállíthatja a számára legmegfelelőbb munkafolyamatokat.

Jobb csapatösszehangolás : Az olyan funkciók, mint a Csevegés nézet, a Klipek és a Megjegyzések hozzárendelése biztosítják, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, csökkentve ezzel a félreértéseket és biztosítva, hogy az összes csapattag összehangoltan, ugyanazon célok elérése érdekében dolgozzon.

Skálázhatóság: Akár kis csapatról, akár nagyvállalatról van szó, a ClickUp Önnel együtt növekszik. Széles körű funkciói és testreszabási lehetőségei révén minden méretű csapat számára alkalmas, így biztosítva, hogy növekedhessen anélkül, hogy kinőné az eszközeit.

Kezelje az összes kommunikációt és frissítést egyetlen ClickUp munkaterületen belül.

A megfelelő eszköz kiválasztása a csapatához

A csapatának megfelelő eszköz kiválasztása elengedhetetlen a kommunikáció, az együttműködés és az általános termelékenység javításához. A Yammer (Viva Engage) és a Microsoft Teams egyedi funkciókat kínál, amelyek különböző szervezeti igényeket elégítenek ki. A Yammer kiválóan alkalmas a nagy szervezeteken belüli közösségi érzés kialakítására, míg a Microsoft Teams tökéletes a valós idejű együttműködéshez és a projektmenedzsmenthez.

Ha azonban olyan Yammer vagy Microsoft Teams alternatívát keres, amely a két világ legjobbjait ötvözi, akkor a ClickUp az ideális választás. A ClickUp egy platformon kínál hatékony kommunikációs eszközt, átfogó projektmenedzsment funkciókat és zökkenőmentes együttműködési lehetőségeket.

Regisztráljon most a ClickUp-ra, és emelje együttműködését és projektmenedzsmentjét egy új szintre!