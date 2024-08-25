Hogyan lehet a GIST keretrendszert a terméktervezéshez alkalmazni?

Nyerő termék létrehozása nehéz feladat. Az eredeti ötlet, a termék-piac illeszkedése, a tervezés, a fejlesztés és az iterációk között több száz mozgó alkatrész található. A nagyobb termékek, mint például a vállalati alkalmazások, vagy a nagy léptékűek, mint a közösségi média alkalmazások, több millió szempontot foglalnak magukban, amelyek egymással összehangoltan működnek.
Mindezek kezelése robusztus, ugyanakkor rugalmas stratégiai megközelítést igényel. Az egyik legnépszerűbb megközelítés a közelmúltban a GIST keretrendszer.
Merüljünk el mélyebben ebben a koncepcióban!
Mi az a GIST tervezés?
A GIST a Goals (célok), Ideas (ötletek), Step-Projects (lépésenkénti projektek) és Tasks (feladatok) rövidítése.
A GIST keretrendszer egy agilis terméktervezési megközelítés, amelynek célja, hogy a feladatok a célokra összpontosuljanak, a felesleges menedzsment költségek megszűnjenek, és a mérnöki csapat agilisabbá váljon.
A GIST-et Itamar Gilad hozta létre a Google-nál, és alternatívát kínál a termékfejlesztési folyamatban használt ütemtervekhez. A GIST lineáris módon köti össze a szervezeti célokat a mindennapi feladatokkal. Látóvonalat hoz létre a nagy célok, például a bevétel növelése, és a mindennapi feladatok, például „ez a hiba kijavítása” között.
A GIST minden szakaszhoz különböző tervezési horizontokat kínál. Például célokat tűzhet ki a negyedévre, és feladatokat tervezhet egy hétre/sprintre. Ezenkívül különböző eszközöket használ a haladás nyomon követésére.
Nézzük meg, hogyan működik ez általában.
A GIST tervezés összetevői
Mint már említettük, a terméktervezéshez használt GIST keretrendszer négy fő elemből áll: célok, ötletek, lépésenkénti projektek és feladatok. Mindegyikük fontos szerepet játszik. Íme, hogyan.
Célok
A GIST keretrendszer azon a meggyőződésen alapul, hogy ha megadja a csapatainak a céljaikat, ők megtalálják a legjobb utat azok eléréséhez. Ennek eredményeként a GIST céljai a következők:
- A vállalati stratégiához igazodva
- Mérhető, kívánt eredmények formájában kifejezve
- Válaszok a projekt céljával és indokával kapcsolatos kérdésekre
- Hosszabb távra, általában egy évre beállítva
Ötletek
Az ötletek azoknak a lehetséges utaknak a megnevezései, amelyeken keresztül a csapat elérheti céljait. Általában ezek hipotetikusak, ami azt jelenti, hogy ebben a lépésben a csapatok minden lehetőséget megvizsgálnak – ítélkezés nélkül –, hogy kiválasszák a legjobb megoldást.
Várható, hogy ebben a fázisban számos potenciálisan jó ötlet születik. Miután összegyűjtötték az új ötleteket, a csapatok azokat bizonyítékok alapján rangsorolják, hogy teszteljék és optimalizálják a megvalósítást.
Lépésenkénti projektek
Az előző lépésben prioritást élvező ötleteket most óvatosan végrehajtják. Az egyes lépésprojektek legfeljebb 10 hétig tartanak, és céljuk egy ötlet tesztelése. A lépésprojektek a következők:
- Ötletek tesztelésére használják
- Szándékosan kicsi
- Rövid időtartamra korlátozva
- Az erőforrásokba történő alacsonyabb beruházások miatt
- Gyors tanuláshoz tervezve
Feladatok
Ebben a szakaszban minden projektet feladatokra bontunk, és bevált projektmenedzsment technikákkal kezeljük.
Átállás a termékfejlesztési tervektől a GIST tervezéshez
Ha eddig klasszikus termékütemterveket használt a tervezési folyamatában, a GIST modell kissé szokatlannak tűnhet. El kell ismerni, hogy ez egy egyedülálló keretrendszer, de nagyon sikeresnek bizonyult.
A roadmapok rendkívül népszerű módszerek a csapatok terméktervezésében. Évek óta használják őket, a termékmenedzserek jól ismerik őket, és hatékonyak is. Akkor miért kell alternatívát keresni? Nézzük meg!
Agilitás
Ahogy Gilad mondja: „Az agilis fejlesztés megoldotta a projekt vízesésszerűségét, de nem változtatta meg a tervezés vízesésszerűségét.” A technológiai útvonalterv-sablonok és termékismertetők készítése stratégiai tevékenységnek számított, amelyet évente egyszer végeztek, és hamar elavulttá vált.
A GIST tervezés nagyobb rugalmasságot biztosít a folyamat során, mivel a hónapokig tartó néhány nagy projekt helyett a projektmenedzsment útitervének kisebb egységeire koncentrál.
Időszerűség
A termékfejlesztési tervek eltérhetnek a valóságtól, ha változás történik a piacon, a vásárlói elvárásokban, vagy akár a szervezeti prioritásokban. A GIST segít a csapatnak alkalmazkodni, rendszeresen újragondolva az ötleteket, a lépésenkénti projekteket és a feladatokat.
A siker esélye
Az útiterv olyan ötleteket és terveket tartalmaz, amelyek még nem lettek kipróbálva. Például tartalmazhat olyan funkciót, amelyet a piac még nem validált. A GIST ezt a problémát úgy oldja meg, hogy kis (általában 10 hetes) lépésenkénti projekteket hoz létre, amelyek valóban lehetővé teszik a csapatok számára, hogy gyorsan kudarcot valljanak.
A termékfejlesztési terveket gyakran a felső vezetés vagy a termékvezetők készítik, akik meghatározzák a csapatok által követendő utat. Más szavakkal, az ötletek gyakran a felsővezetéstől származnak. A GIST teret biztosít a csapat minden tagjának, hogy ítélkezés nélkül megossza ötleteit, elősegítve ezzel a kreativitást és az innovációt. Ez nagyon fontos, ha ki szeretné használni a csapatában rejlő kollektív tehetséget és kreativitást.
Objektivitás
A hagyományos termékfejlesztés során az ötleteket szubjektív vélemény alapján fogadják el vagy utasítják el. A GIST objektív keretrendszert kínál az ötletek prioritásainak meghatározásához és teszteléséhez, ami demokratizálja a döntéshozatalt és maximalizálja a siker esélyét.
Ha meggyőződtél, akkor lássuk a GIST szervezetedben való bevezetésének legjobb gyakorlatait.
A GIST keretrendszer bevezetése a termékmenedzsmentben
Bármely új megközelítés olyan változás, amelynek a csapata ellenállhat. Az átálláshoz hatékony változáskezelés is szükséges. Nézzük meg, mit tehet, hogy ez zökkenőmentesebb legyen.
1. Válassza ki az eszközkészletét
Mielőtt kidobná a tervrajzokat és gyakorlatba ültetné a GIST-et, gondolja át az eszköztárát. Például használhat táblázatokat az ötletbankjához, projektmenedzsment eszközt a feladatokhoz és egy teljesen más rendszert a mutatók nyomon követéséhez.
Bár ez meglehetősen gyakori, ugyanakkor hatástalan is, és a szerszámok túlterheltségéhez vezet. Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a célok kitűzését, az ötletek nyomon követését, azok projektekre bontását, feladatok létrehozását és az előrehaladás figyelemmel kísérését egy helyen.
A ClickUp for Product Teams mindezt és még többet kínál.
Használja a ClickUp Goals funkciót célok vagy termék-OKR-ek meghatározásához, függetlenül attól, hogy azok numerikus, pénzügyi, igaz/hamis vagy feladatcélok. Ezeket a célokat közvetlenül összekapcsolhatja az egyes lépésekkel, ha sprintként kezeli őket, és sprintcélokat állít be.
Használja a ClickUp Docs alkalmazást ötleteinek tárolására. Használja a projektterv-sablonokat a lépésenkénti projektek strukturálására és kezelésére.
Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy listát készítsen az ötleteinek hátralékáról. Használja feladatkezelő szoftverként a legfontosabb feladatok ütemezéséhez, a felelősök hozzáadásához, az elfogadási kritériumok ellenőrzőlistájának elkészítéséhez, az idő nyomon követéséhez, az előrehaladás méréséhez és még sok máshoz, mindezt a ClickUp alkalmazáson belül.
2. Oktassa a csapatot
Ha biztosítani szeretné, hogy csapattagjai ne térjenek vissza a régi módszerekhez, akkor meg kell ismertetnie velük a GIST-et, és el kell nyernie támogatásukat. Gyűjtse össze a csapatot egy virtuális munkaterületen, például a ClickUp Whiteboardon, és mutassa be nekik termékmenedzsment stratégiáját. Kapcsolja össze azt a GIST-tel, és festjen nekik egy világos képet.
Ha már rendelkezik termékfejlesztési ütemtervvel, akkor a csapatot is végigvezetheti az átálláson. Próbálja ki ezt a ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablont, hogy felvázolja hosszú távú céljait és prioritásait. Használja őket, hogy bemutassa a csapatnak, hogyan felelne meg a GIST jobban az igényeiknek.
Kérjen megjegyzéseket és visszajelzéseket minden csapattagtól. Kezelje az ellenvetéseket tapintatosan, és ha szükséges, építse be azokat a jövőbeli kommunikációjába. Építsen ki rendszereket az ötletek fontossági sorrendjének megállapításához, a lépésenkénti projektek tervezéséhez stb. együttműködve a csapatával. A folyamat során építse be a GIST-et a kötelező termékmenedzsment-készségek közé.
3. Változtassa meg gyakorlatát
Lassan kezdje el integrálni a GIST megközelítést a terméktervezésbe. Használja az éves célok kitűzésében, a negyedéves felülvizsgálatokban, egészen a sprinttervezésig. Minimalizálja a termékütemterv használatát a szoftver elsődleges nézeteként, és használja termékstratégiáját irányadóként.
Ha még nem dokumentálta, akkor a ClickUp termékstratégiai sablon segítségével könnyedén elindulhat. Kipróbálhatja a rendelkezésre álló termékstratégiai sablonok különböző lehetőségeit is.
Válasszon egyet, és teremtsen alapot. Onnan indulva haladjon végig a célokon, ötleteken, lépésenkénti projektekön és feladatokon, mindig ebben a sorrendben.
4. Mérjen és alkalmazkodjon
Minden lépés-projekt végén végezze el az eredmények mérése, a retrospektíva lefolytatása és a folyamatos fejlesztés biztosítása agilis mozdulatait. Használja a ClickUp Dashboardot a kiválasztott célok felé tett előrehaladás nyomon követéséhez.
Ne feledje, hogy a GIST elsődleges célja az, hogy gyorsan teszteljen sok ötletet. Végül pedig legyen őszinte magával, és vizsgálja meg, hogy kísérlete sikeres volt-e vagy sem.
Legyen a legjobb a termékfejlesztésben a ClickUp segítségével
A sikeres termékekhez szilárd tervezés és következetes végrehajtás szükséges. Míg a végrehajtás számtalan iteráción és fejlesztésen ment keresztül, a tervezés továbbra is hagyományos maradt. Különösen a termékfejlesztési terv útmutatásával a tervek távol állnak a céltól, és a feladatok gyakran nem szinkronban vannak egymással.
A GIST keretrendszer ezt megváltoztatja. A legjobb terméktervezési és projektmenedzsment technikákat alkalmazza, hogy egy sokkal nagyobb eséllyel sikeres folyamatot hozzon létre. Minden szakaszban eszközöket használ a jobb átláthatóság és alkalmazkodóképesség érdekében. A vállalkozásoknak és a nagy csapatoknak lean startup energiát ad.
A ClickUp alapvető előnye, hogy több mint egy stratégiai tervező szoftver. A ClickUp egy helyen egyesíti az összes eszközt, amelyre szükség van a GIST keretrendszer alkalmazásához.
Célok kitűzése és nyomon követése. Ötletek rögzítése és áttekintése. Alprojektek tervezése és kidolgozása. Feladatok kiosztása és végrehajtása. Az előrehaladás figyelemmel kísérése. Javítások végrehajtása. Ismételje meg a folyamatot.
Javítsa a terméktervezést a szervezetében. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen.