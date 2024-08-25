Hogyan lehet a GIST keretrendszert a terméktervezéshez alkalmazni?

Nyerő termék létrehozása nehéz feladat. Az eredeti ötlet, a termék-piac illeszkedése, a tervezés, a fejlesztés és az iterációk között több száz mozgó alkatrész található. A nagyobb termékek, mint például a vállalati alkalmazások, vagy a nagy léptékűek, mint a közösségi média alkalmazások, több millió szempontot foglalnak magukban, amelyek egymással összehangoltan működnek.

Mindezek kezelése robusztus, ugyanakkor rugalmas stratégiai megközelítést igényel. Az egyik legnépszerűbb megközelítés a közelmúltban a GIST keretrendszer.

Merüljünk el mélyebben ebben a koncepcióban!

Mi az a GIST tervezés?

GIST keretrendszer (Forrás: itamargilad.com )

A GIST a Goals (célok), Ideas (ötletek), Step-Projects (lépésenkénti projektek) és Tasks (feladatok) rövidítése.

A GIST keretrendszer egy agilis terméktervezési megközelítés, amelynek célja, hogy a feladatok a célokra összpontosuljanak, a felesleges menedzsment költségek megszűnjenek, és a mérnöki csapat agilisabbá váljon.

A GIST-et Itamar Gilad hozta létre a Google-nál, és alternatívát kínál a termékfejlesztési folyamatban használt ütemtervekhez. A GIST lineáris módon köti össze a szervezeti célokat a mindennapi feladatokkal. Látóvonalat hoz létre a nagy célok, például a bevétel növelése, és a mindennapi feladatok, például „ez a hiba kijavítása” között.

A GIST minden szakaszhoz különböző tervezési horizontokat kínál. Például célokat tűzhet ki a negyedévre, és feladatokat tervezhet egy hétre/sprintre. Ezenkívül különböző eszközöket használ a haladás nyomon követésére.

Nézzük meg, hogyan működik ez általában.

A GIST tervezés összetevői

Mint már említettük, a terméktervezéshez használt GIST keretrendszer négy fő elemből áll: célok, ötletek, lépésenkénti projektek és feladatok. Mindegyikük fontos szerepet játszik. Íme, hogyan.

Célok

A GIST keretrendszer azon a meggyőződésen alapul, hogy ha megadja a csapatainak a céljaikat, ők megtalálják a legjobb utat azok eléréséhez. Ennek eredményeként a GIST céljai a következők:

A vállalati stratégiához igazodva

Mérhető, kívánt eredmények formájában kifejezve

Válaszok a projekt céljával és indokával kapcsolatos kérdésekre

Hosszabb távra, általában egy évre beállítva

Ötletek

Az ötletek azoknak a lehetséges utaknak a megnevezései, amelyeken keresztül a csapat elérheti céljait. Általában ezek hipotetikusak, ami azt jelenti, hogy ebben a lépésben a csapatok minden lehetőséget megvizsgálnak – ítélkezés nélkül –, hogy kiválasszák a legjobb megoldást.

Várható, hogy ebben a fázisban számos potenciálisan jó ötlet születik. Miután összegyűjtötték az új ötleteket, a csapatok azokat bizonyítékok alapján rangsorolják, hogy teszteljék és optimalizálják a megvalósítást.

Lépésenkénti projektek

Az előző lépésben prioritást élvező ötleteket most óvatosan végrehajtják. Az egyes lépésprojektek legfeljebb 10 hétig tartanak, és céljuk egy ötlet tesztelése. A lépésprojektek a következők:

Ötletek tesztelésére használják

Szándékosan kicsi

Rövid időtartamra korlátozva

Az erőforrásokba történő alacsonyabb beruházások miatt

Gyors tanuláshoz tervezve

Feladatok

Ebben a szakaszban minden projektet feladatokra bontunk, és bevált projektmenedzsment technikákkal kezeljük.

Átállás a termékfejlesztési tervektől a GIST tervezéshez

Ha eddig klasszikus termékütemterveket használt a tervezési folyamatában, a GIST modell kissé szokatlannak tűnhet. El kell ismerni, hogy ez egy egyedülálló keretrendszer, de nagyon sikeresnek bizonyult.

A roadmapok rendkívül népszerű módszerek a csapatok terméktervezésében. Évek óta használják őket, a termékmenedzserek jól ismerik őket, és hatékonyak is. Akkor miért kell alternatívát keresni? Nézzük meg!

Agilitás

Ahogy Gilad mondja: „Az agilis fejlesztés megoldotta a projekt vízesésszerűségét, de nem változtatta meg a tervezés vízesésszerűségét.” A technológiai útvonalterv-sablonok és termékismertetők készítése stratégiai tevékenységnek számított, amelyet évente egyszer végeztek, és hamar elavulttá vált.

A GIST tervezés nagyobb rugalmasságot biztosít a folyamat során, mivel a hónapokig tartó néhány nagy projekt helyett a projektmenedzsment útitervének kisebb egységeire koncentrál.

Időszerűség

A termékfejlesztési tervek eltérhetnek a valóságtól, ha változás történik a piacon, a vásárlói elvárásokban, vagy akár a szervezeti prioritásokban. A GIST segít a csapatnak alkalmazkodni, rendszeresen újragondolva az ötleteket, a lépésenkénti projekteket és a feladatokat.

A siker esélye

Az útiterv olyan ötleteket és terveket tartalmaz, amelyek még nem lettek kipróbálva. Például tartalmazhat olyan funkciót, amelyet a piac még nem validált. A GIST ezt a problémát úgy oldja meg, hogy kis (általában 10 hetes) lépésenkénti projekteket hoz létre, amelyek valóban lehetővé teszik a csapatok számára, hogy gyorsan kudarcot valljanak.

A siker esélye

A termékfejlesztési terveket gyakran a felső vezetés vagy a termékvezetők készítik, akik meghatározzák a csapatok által követendő utat. Más szavakkal, az ötletek gyakran a felsővezetéstől származnak. A GIST teret biztosít a csapat minden tagjának, hogy ítélkezés nélkül megossza ötleteit, elősegítve ezzel a kreativitást és az innovációt. Ez nagyon fontos, ha ki szeretné használni a csapatában rejlő kollektív tehetséget és kreativitást.

Együttműködés

A termékfejlesztési terveket gyakran a felső vezetés készíti el, meghatározza a csapatok által követendő utat. Az ötletek gyakran a felső vezetéstől származnak. A GIST teret biztosít a csapat minden tagjának, hogy ítélkezés nélkül megossza ötleteit, elősegítve ezzel a kreativitást és az innovációt.

Objektivitás

A hagyományos termékfejlesztés során az ötleteket szubjektív vélemény alapján fogadják el vagy utasítják el. A GIST objektív keretrendszert kínál az ötletek prioritásainak meghatározásához és teszteléséhez, ami demokratizálja a döntéshozatalt és maximalizálja a siker esélyét.

Ha meggyőződtél, akkor lássuk a GIST szervezetedben való bevezetésének legjobb gyakorlatait.

A GIST keretrendszer bevezetése a termékmenedzsmentben

Bármely új megközelítés olyan változás, amelynek a csapata ellenállhat. Az átálláshoz hatékony változáskezelés is szükséges. Nézzük meg, mit tehet, hogy ez zökkenőmentesebb legyen.

1. Válassza ki az eszközkészletét

Mielőtt kidobná a tervrajzokat és gyakorlatba ültetné a GIST-et, gondolja át az eszköztárát. Például használhat táblázatokat az ötletbankjához, projektmenedzsment eszközt a feladatokhoz és egy teljesen más rendszert a mutatók nyomon követéséhez.

Bár ez meglehetősen gyakori, ugyanakkor hatástalan is, és a szerszámok túlterheltségéhez vezet. Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a célok kitűzését, az ötletek nyomon követését, azok projektekre bontását, feladatok létrehozását és az előrehaladás figyelemmel kísérését egy helyen.

A ClickUp for Product Teams mindezt és még többet kínál.

Használja a ClickUp Goals funkciót célok vagy termék-OKR-ek meghatározásához, függetlenül attól, hogy azok numerikus, pénzügyi, igaz/hamis vagy feladatcélok. Ezeket a célokat közvetlenül összekapcsolhatja az egyes lépésekkel, ha sprintként kezeli őket, és sprintcélokat állít be.

A célok és az előrehaladás a ClickUp Goals segítségével összesíthető

Használja a ClickUp Docs alkalmazást ötleteinek tárolására. Használja a projektterv-sablonokat a lépésenkénti projektek strukturálására és kezelésére.

Használja a ClickUp Tasks alkalmazást, hogy listát készítsen az ötleteinek hátralékáról. Használja feladatkezelő szoftverként a legfontosabb feladatok ütemezéséhez, a felelősök hozzáadásához, az elfogadási kritériumok ellenőrzőlistájának elkészítéséhez, az idő nyomon követéséhez, az előrehaladás méréséhez és még sok máshoz, mindezt a ClickUp alkalmazáson belül.

Hatékony és sokoldalú ClickUp feladatok

2. Oktassa a csapatot

Ha biztosítani szeretné, hogy csapattagjai ne térjenek vissza a régi módszerekhez, akkor meg kell ismertetnie velük a GIST-et, és el kell nyernie támogatásukat. Gyűjtse össze a csapatot egy virtuális munkaterületen, például a ClickUp Whiteboardon, és mutassa be nekik termékmenedzsment stratégiáját. Kapcsolja össze azt a GIST-tel, és festjen nekik egy világos képet.

Kattintson a ClickUp Whiteboardra, hogy megismerje és megossza ötleteit

Ha már rendelkezik termékfejlesztési ütemtervvel, akkor a csapatot is végigvezetheti az átálláson. Próbálja ki ezt a ClickUp termékfejlesztési ütemterv sablont, hogy felvázolja hosszú távú céljait és prioritásait. Használja őket, hogy bemutassa a csapatnak, hogyan felelne meg a GIST jobban az igényeiknek.

Kérjen megjegyzéseket és visszajelzéseket minden csapattagtól. Kezelje az ellenvetéseket tapintatosan, és ha szükséges, építse be azokat a jövőbeli kommunikációjába. Építsen ki rendszereket az ötletek fontossági sorrendjének megállapításához, a lépésenkénti projektek tervezéséhez stb. együttműködve a csapatával. A folyamat során építse be a GIST-et a kötelező termékmenedzsment-készségek közé.

3. Változtassa meg gyakorlatát

Lassan kezdje el integrálni a GIST megközelítést a terméktervezésbe. Használja az éves célok kitűzésében, a negyedéves felülvizsgálatokban, egészen a sprinttervezésig. Minimalizálja a termékütemterv használatát a szoftver elsődleges nézeteként, és használja termékstratégiáját irányadóként.

Ha még nem dokumentálta, akkor a ClickUp termékstratégiai sablon segítségével könnyedén elindulhat. Kipróbálhatja a rendelkezésre álló termékstratégiai sablonok különböző lehetőségeit is.

Válasszon egyet, és teremtsen alapot. Onnan indulva haladjon végig a célokon, ötleteken, lépésenkénti projektekön és feladatokon, mindig ebben a sorrendben.

4. Mérjen és alkalmazkodjon

Minden lépés-projekt végén végezze el az eredmények mérése, a retrospektíva lefolytatása és a folyamatos fejlesztés biztosítása agilis mozdulatait. Használja a ClickUp Dashboardot a kiválasztott célok felé tett előrehaladás nyomon követéséhez.

ClickUp Dashboard a haladás méréséhez

Ne feledje, hogy a GIST elsődleges célja az, hogy gyorsan teszteljen sok ötletet. Végül pedig legyen őszinte magával, és vizsgálja meg, hogy kísérlete sikeres volt-e vagy sem.

Legyen a legjobb a termékfejlesztésben a ClickUp segítségével

A sikeres termékekhez szilárd tervezés és következetes végrehajtás szükséges. Míg a végrehajtás számtalan iteráción és fejlesztésen ment keresztül, a tervezés továbbra is hagyományos maradt. Különösen a termékfejlesztési terv útmutatásával a tervek távol állnak a céltól, és a feladatok gyakran nem szinkronban vannak egymással.

A GIST keretrendszer ezt megváltoztatja. A legjobb terméktervezési és projektmenedzsment technikákat alkalmazza, hogy egy sokkal nagyobb eséllyel sikeres folyamatot hozzon létre. Minden szakaszban eszközöket használ a jobb átláthatóság és alkalmazkodóképesség érdekében. A vállalkozásoknak és a nagy csapatoknak lean startup energiát ad.

A ClickUp alapvető előnye, hogy több mint egy stratégiai tervező szoftver. A ClickUp egy helyen egyesíti az összes eszközt, amelyre szükség van a GIST keretrendszer alkalmazásához.

Célok kitűzése és nyomon követése. Ötletek rögzítése és áttekintése. Alprojektek tervezése és kidolgozása. Feladatok kiosztása és végrehajtása. Az előrehaladás figyelemmel kísérése. Javítások végrehajtása. Ismételje meg a folyamatot.

Javítsa a terméktervezést a szervezetében. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen.