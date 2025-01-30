A szoftverfejlesztői munkakörök típusai

A 2022-es becslések szerint világszerte 26,3 millió professzionális szoftverfejlesztő dolgozik! A számítógépes programozás 1960-as évekbeli kezdetei óta ez a szakma hosszú utat tett meg.

Kezdetben a számítástechnika területén a szoftverfejlesztést könnyebb alágazatnak tekintették, és gyakran nőknek adták át, míg a férfiak a rangosabb hardverfejlesztési munkákat végezték. Történelmi tanulmányok szerint bizonyos típusú szoftverfejlesztési munkákat „alacsony képzettséget igénylő irodai munkának” tekintettek, hasonlóan az iratkezeléshez, gépeléshez vagy telefonközpontos munkához.

Nők az ENIAC gépet működtetik az 1940-es években (forrás: The Clayman Institute )

Azóta sok minden megváltozott. A szoftverfejlesztői pozíciók ma a világ egyik legkeresettebb állásai közé tartoznak. A szakma rendkívül presztízses lett, és a legmagasabb fizetésekkel jár.

A szoftverfejlesztés területén végzett munka jellege manapság rendkívül változatos és sokrétű. Az üzleti alkalmazások architektúráját felépítő adatmérnököktől a peremhálózatok biztonságát tesztelő hackerekig mindenféle szoftverfejlesztő létezik!

Mielőtt rátérnénk a legfontosabb pozíciókra és arra, hogyan lehet kiemelkedő teljesítményt nyújtani bennük, nézzük meg, mit is jelent ma a szoftverfejlesztés.

A szoftverfejlesztés hatókörének megértése

A szoftverfejlesztés magában foglalja a digitális alkalmazások tervezésével, fejlesztésével, tesztelésével és karbantartásával kapcsolatos minden tevékenységet. Ez számos különböző paraméterre terjed ki.

Eszközök vagy operációs rendszerek: Lehet iOS- vagy Android-fejlesztő.

Alkalmazás típusa: Programozhat vállalati HR-alkalmazást, fogyasztóknak szóló ételszállítási szolgáltatást vagy a legújabb többjátékos játékot.

Programozási nyelvek: Az eszköz és az alkalmazás típusától függően jártas lehet néhány nyelvben, például Java, Kotlin, Swift stb.

Üzleti folyamatok: Amikor az emberek alkalmazásfejlesztésről beszélnek, gyakran egy weboldal vagy mobilalkalmazás kódolására gondolunk. A szoftverfejlesztés azonban magában foglalhatja a munkafolyamatokat, az adatokat, az együttműködést és még sok mást.

Életciklus szakasz: A mérnökök nem csak azok az emberek, akik kódot írnak a szoftverek „építéséhez”. Szoftvermérnökként dolgozhat építészeti tervezés, felhasználói élmény, programozás, tesztelés, telepítés, infrastruktúra-kezelés, adatrendszerek, biztonság, felügyelet stb. területén.

Minden egyes pozíció egyedi és kritikus fontosságú a szoftverek használhatósága, teljesítménye és biztonsága szempontjából. Az Ön választása hatalmas szerepet játszik karrierje alakulásában. Mielőtt döntést hozna, itt találja a kiindulási pontot.

Kétféle mérnök létezik: általános és szakosodott.

Az általános szakember gyakran jártas számos technológiában és nyelvben. Képes alkalmazásokat fejleszteni, telepíteni és karbantartani. Lehet, hogy rendelkezik tapasztalattal a követelmények összegyűjtésében, projektek irányításában vagy csapatok coachingjában is.

A szakemberek viszont egy adott munkaterületre koncentrálnak. Például valaki specializálódhat egy adott iparág, például az egészségügy vagy a pénzügy területén az AI-alkalmazások fejlesztésére. A szakemberek mélyreható ismeretekkel rendelkeznek és komplex problémákat tudnak megoldani.

Íme néhány a leggyakoribb általános és speciális szoftverfejlesztői pozíciók közül.

A szoftverfejlesztők különböző típusai

Nem minden szoftverfejlesztői pozíció egyforma. A készségek, a feladatkörök és a fizetés is nagyban eltérőek. Nézzük meg, hogy néz ki a tíz legnépszerűbb szoftverfejlesztői pozíció!

1. Frontend mérnök

A frontend mérnökök építik fel a felhasználói felületet, amelyet látunk és használunk. Az UX csapat által készített terveket funkcionális szoftverré alakítják.

Feladatköreik a következők:

Interfészek fejlesztése olyan technológiákkal, mint a HTML, CSS és JavaScript.

A tervező elképzelésének működő szoftverré alakítása

Nagy teljesítményű, újrafelhasználható felhasználói felület-összetevők írása

Zökkenőmentes háttérintegrációk lehetővé tétele

Várható fizetési sáv

A Glassdoor szerint egy frontend mérnök átlagos fizetése 113 000 és 183 000 dollár között mozog. Tapasztalattal ez akár 260 000 dollárra is emelkedhet vezető mérnökök esetében.

2. Backend mérnök

A backend mérnök a vállalkozás szerveroldalát építi fel. Ők gondoskodnak minden háttérmunkáról, beleértve az architektúrát, az üzleti logikát, az adatbázisokat és az alkalmazásprogramozási interfészeket (API-k).

A backend mérnök feladatkörébe tartozik:

Skálázható infrastruktúrák építése az alkalmazáshoz a felhőben vagy helyben

Magas teljesítmény, alacsony késleltetés és magas rendelkezésre állás biztosítása

Az alkalmazás előkészítése konténerekben mikroszolgáltatásként való telepítésre

Várható fizetési sáv

Az Indeed becslései szerint egy backend fejlesztő 111 000 és 217 980 dollár közötti fizetést kap, az átlag 155 800 dollár.

3. Teljes körű mérnök

Mostanra már valószínűleg rájött, hogy a full-stack szoftverfejlesztők, ahogy a nevük is sugallja, általában a frontend és a backend feladatait is ellátják. Fontos tudni, hogy a full-stack több, mint részeinek összege.

A full-stack mérnök egy általános szakember, aki az alkalmazásfejlesztésért végig felelősséget vállal. Jártas a frontend nyelvekben és könyvtárakban, mint például a HTML, CSS és JavaScript, valamint a backend technológiákban, mint például a Java, Python, Ruby, PHO stb.

A teljes körű mérnökök munkájuk során:

Tervezési architektúra

Adatstruktúrák építése

Végrehajtás skálázható webszolgáltatások, API-k és egyéb integrációk

Írjon frontend és backend kódot

Hibakeresés és hibajavítás

Írjon műszaki dokumentációt

Várható fizetési sáv

A full-stack mérnökök átlagosan 125 600 dollárt keresnek, a tapasztalt fejlesztők pedig akár 192 325 dollárt is. A startupok területén a vállalkozások lean csapatokkal szeretnének többet építeni, ami növeli a full-stack mérnökök iránti keresletet. Ez azt jelenti, hogy javadalmazásukban teljesítménybónuszok vagy részvényopciók is szerepelhetnek.

4. DevOps mérnök

A DevOps mérnök felelős a szoftverfejlesztési életciklus zökkenőmentes működéséért. Ez azt jelenti, hogy ő állítja be azokat a folyamatokat és eszközöket, amelyekre a mérnöki csapatoknak szükségük van a kód írásától a működő alkalmazásokig.

A DevOps mérnök egy általános szakember, aki a következő feladatokért felelős:

Az automatizáláshoz és a menedzsmenthez szükséges eszközök kiválasztása

Hatékony folyamatok tervezése a szoftverfejlesztéshez

A CI/CD kiválasztása, biztosítása és karbantartása

Szerverek, tárolóeszközök, virtualizációs gépek, szoftverek és egyéb eszközök telepítése és karbantartása

Várható fizetési sáv

A DevOps mérnökök átlagos fizetése 133 750 dollár, a tapasztalt munkavállalók pedig 171 000 dollár felett keresnek.

5. AI mérnök

Ahogy a neve is sugallja, az AI mérnök mesterséges intelligencia vagy gépi tanulási alkalmazásokat fejleszt. Ennek a szerepkörnek a részeként az AI mérnök:

Skálázható AI-folyamatok tervezése és fejlesztése

Telepítsen olyan AI modelleket, amelyek optimalizálják a teljesítményt és a stabilitást olyan felhőalapú platformokon, mint az AWS/Azure/Google Cloud.

Verziókezelés

Egyes mesterséges intelligencia mérnökök különböző adatbányászati és gépi tanulási technikák segítségével statisztikai modelleket is terveznek és fejlesztenek.

Várható fizetési sáv

Az AI-mérnöki munka manapság nagyon keresett szakma. Az AI-mérnökök átlagosan 155 900 dollárt keresnek, de a tapasztalat és a hírnév függvényében a fizetésük akár 338 000 dollárig is emelkedhet.

6. Játékfejlesztő

Az egyik legkeresettebb szoftverfejlesztői állás a játékfejlesztőé, aki számítógépes/konzol alapú játékok tervezésén és fejlesztésén dolgozik. Általában a játékfejlesztők általános szakemberek a saját területükön, frontend/backend/AI stb. területeken dolgoznak.

A szoftverfejlesztés KPI-jei a következők:

Képzeletbeli vizuális ötletek működő kóddá alakítása olyan nyelvek használatával, mint a C++, C# és Java.

A felhasználói élmény folyamatos tesztelése és a játékélmény optimalizálása

Grafikák, hangok és animációk integrálása a játék környezetébe

A stabilitás és a sebesség biztosítása az összes platformon

Tapasztalattal rendelkező játékfejlesztő mérnökök játékrendszereket terveznek, infrastruktúrát kezelnek, innovációt ösztönöznek és még sok más feladatot látnak el.

Várható fizetési sáv

A játékfejlesztők átlagos fizetése 116 189 dollár. Tapasztalattal és specializációval a fizetés akár 214 000 dollárra is emelkedhet.

7. Minőségbiztosítási mérnök

A minőségbiztosítási mérnök, ahogy a neve is sugallja, a szoftverek minőségi színvonalának fenntartásáért felelős. Gondoskodik arról, hogy a szoftver a kiadás előtt minden szükséges tesztet teljesítsen – ezért is nevezik „tesztelőnek” is.

Feladatköreik a következők:

A szoftverrendszerek minőségére vonatkozó szabványok meghatározása

Kézi és automatizált tesztek futtatása

A tesztelési eredmények elemzése a hibák azonosítása és a fejlesztőcsapat tájékoztatása érdekében.

A minőségi problémák nyomon követése és a szükséges dokumentáció vezetése

A folyamatok hiányosságainak azonosítása és a folyamatos fejlesztési stratégia kidolgozásának segítése

Várható fizetési sáv

Az átlagos minőségbiztosítási szakember éves fizetése körülbelül 107 235 dollár. A belépő szintű pozíciók fizetése 89 000 dollárnál kezdődik, és tapasztalattal akár 140 000 dollárt is kereshet.

8. Adatmérnök

Az adatszerkesztő olyan rendszereket épít, amelyek lehetővé teszik a szervezetek számára az adatok gyűjtését, tárolását, felhasználását és az azokból nyert információk kiaknázását. Ők gondoskodnak a számítástechnikai és tárolási infrastruktúra felállításáról, amelyre az adatelemzőknek szükségük van az elemzések elvégzéséhez és az algoritmusok létrehozásához.

Az adatszerkesztő feladatkörébe tartozik:

A megfelelő adatok megszerzése és hatékony összevonása

Adatfolyam-rendszerek fejlesztése

Az adatok tisztításának és feldolgozásának automatizálása a gyorsabb betekintés érdekében

Adatcsatornák építése, tesztelése és karbantartása

A irányítási és biztonsági protokollok betartásának biztosítása

Várható fizetési sáv

A adatmérnökök fizetése 82 278 és 196 879 dollár között mozog. Az átlagos fizetés körülbelül 127 275 dollár.

9. Mobilalkalmazás-fejlesztő

A mobilfejlesztők olyan szoftvereket készítenek, amelyek mobil eszközökön, például telefonokon és táblagépeken működnek. A két legnépszerűbb mobilfejlesztői állás az Android és az iOS területén található. Ez a szoftverfejlesztői állás a következőket tartalmazza:

Szoftverírás Java/Kotlin (Android) vagy Swift (iOS) nyelven

Keresztplatformos képességek létrehozása

Adatelemzés és szerveroldali komponensek kezelése Python használatával

Az alkalmazások biztonságának és az adatok titkosságának biztosítása

Integráció harmadik féltől származó könyvtárakba különböző igényekhez

Tesztek és egyéb minőségbiztosítási folyamatok végrehajtása

Várható fizetési sáv

A mobilfejlesztők fizetése 80 643 és 203 794 dollár között mozog.

10. Kiberbiztonsági mérnök

Az egyik legkeresettebb munkakör az iparágak és üzleti típusok között a kiberbiztonsági mérnök. Ők felelősek a szervezet alkalmazásainak, hálózatának és adatainak biztonságáért. Napi feladataik közé tartozik:

A szoftverrendszer biztonságának biztosítása

Az identitás- és hozzáférés-ellenőrzés, a hitelesítés és az engedélyezés biztonsági protokolljainak kezelése

Incidencia-reagálási stratégiák kidolgozása a biztonsági fenyegetések leküzdésére

Rendszeres kockázat- és sebezhetőségi értékelések elvégzése

Legyen naprakész az új fenyegetésekkel és a bevált gyakorlatokkal kapcsolatban

A hálózat és a harmadik felek biztonsági szabványainak biztosítása

Várható fizetési sáv

Egy kiberbiztonsági mérnök átlagosan 154 000 dollárt kereshet. Tapasztalattal akár 333 000 dollárt is kereshet.

A fenti lista csak a kezdet. Ahogy szoftverfejlesztői karrierje fejlődik, több száz különböző pozíció közül választhat. Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan építheti fel karrierjét.

Karrierút és fejlődési lehetőségek a szoftverfejlesztés területén

Szoftverfejlesztő mérnökként a karrier előrelépés többnyire kétféle módon történik:

Csapatvezetővé válik, és olyan embereket irányít, akik projekteket valósítanak meg. Magasan specializált technológussá válik, aki egyénileg járul hozzá a munkához.

Csapatvezetőként átfogó képet kap. Különböző emberekkel dolgozhat együtt, mentorálhatja a csapat tagjait, megoldhat problémákat és előre viheti a dolgokat. A vezetői ranglétrán felfelé haladó szoftvermérnökök céljai között a technikai szakértelem mellett a viselkedési és vezetői készségek is szerepelnek.

Például, ha frontend fejlesztőként kezdi karrierjét, szerezhet további backend tapasztalatot, teljes körű szoftverfejlesztővé válhat, és alkalmazásfejlesztő csapatokat irányíthat. Vállalhat olyan szerepeket is, mint projektmenedzser vagy scrum master.

Egyéni munkatársként lehetősége van a legszűkebb szakterületeken dolgozni, összetett problémákat megoldani és innovatív/egyedi követelményekkel foglalkozni. Mindkét pálya kiváló lehetőségeket és előnyöket kínál.

Ez az a munkaterület, amelyet sok sztármérnök választ. Például Shigeru Miyamoto, a Nintendo vezetője, mangaművészként kezdte pályafutását, majd 1985-ben megalkotta a legendás Super Mario Bros játékot.

Ők abban teljesednek ki, hogy bonyolult kihívásokat vállalnak, megoldják azokat, majd továbblépnek a következő feladatra. A távmunka és a szabadúszás térnyerésével az egyéni munkavállalóknak soha nem látott lehetőségek nyílnak meg.

Ha más iparágból szeretne áttérni a szoftverfejlesztés területére, íme néhány tanács:

Szerezzen releváns készségeket. Kezdjen bármelyik programozási nyelvvel, tanulja meg, és kezdjen el valamit építeni, legyen az bármilyen kicsi is. Szerezhet programozási tanúsítványokat is, vagy elvégezhet egy bootcampot.

Legyen türelmes. 3-9 hónapig is eltarthat, mire elsajátítja a szükséges készségeket és megtalálja az első állását vagy szakmai gyakorlatát. Ha gyorsítani szeretné az átállást, fontolja meg, hogy részt vesz-e szoftverfejlesztői konferenciákon és kapcsolatokat épít ki a szakmában dolgozókkal.

Készítsen portfóliót: A szoftverfejlesztés gyakorlati munka. Mutassa meg a potenciális munkaadóknak, hogy tud programozni, és készítsen portfóliót a projektjeiből, még akkor is, ha azok nem fizetett projektek. Kövesse nyomon a szoftverfejlesztés trendjeit, és hozzon létre termékeket, hogy megmutassa, naprakész ismeretekkel rendelkezik a területen.

Megkülönböztetés: Ahogy egy Reddit-felhasználó javasolja: „A belépő szintű piac egyre zsúfoltabbá válik, ezért ha önképzéssel vagy boot camp-ekkel készülsz, akkor kiemelkedően teljesítened kell a versenytársakhoz képest.”

Ismerje meg az eszközöket: A szoftverfejlesztő csapatok sokféle eszközt használnak különböző célokra. Azok használatának ismerete jelentősen megváltoztathatja a helyzetet. Próbáljon ki néhány mérnöki sablont, és tanulja meg azokat saját céljaihoz igazítani.

Keressen mentort: A szoftverfejlesztés dinamikus és komplex világában való eligazodás kihívást jelenthet. A mentor biztos módja annak, hogy megkönnyítse az előrelépést. Keressen mentort a szoftverfejlesztés területén, és kérjen konkrét, megvalósítható tanácsokat.

Nem tudja, hol kezdje? Próbálja ki a szoftvermérnökök számára legalkalmasabb mellékállásokat.

