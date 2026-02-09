A 11 legjobb Resource Guru alternatíva: funkciók, árak és értékelések

A Resource Guru egy felhőalapú erőforrás-kezelő szoftver projektmenedzserek számára.

Az ütemezéstől az időkövetésig – átfogó funkciókészletet kínál a folyamatok egyszerűsítéséhez. Ez optimalizált munkafolyamatokat, jobb termelékenységet, kevesebb késedelmet és az erőforrások alul- vagy túlallokációjának elkerülését eredményezi.

A Resource Guru-nak azonban megvannak a maga korlátai is – különösen a sokoldalúság terén. Ezért működik jól bizonyos iparágakban, például a szakmai szolgáltatások területén, másokban viszont nehezen boldogul.

Mivel jelentős időt töltöttem különböző erőforrás-kezelő szoftverek kipróbálásával, összeállítottam egy listát a jelenleg elérhető legjobb Resource Guru alternatívákról. Nézze meg, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb erőforrás-kezelő szoftvert 2024-ben.

Mire érdemes figyelni a Resource Guru alternatíváinál?

Íme azok a tényezők, amelyeket figyelembe kell vennie a különböző Resource Guru alternatívák összehasonlításakor:

Funkciók: Az első szempont, amelyet figyelembe kell vennie, a szoftver funkcióinak köre. Egy megbízható Az első szempont, amelyet figyelembe kell vennie, a szoftver funkcióinak köre. Egy megbízható erőforrás-kezelő eszköznek átfogó erőforrás-elosztási , ütemezési, tervezési és időkövetési képességekkel kell rendelkeznie.

Könnyű használat: A szoftver hatékonyságát befolyásoló másik tényező az, hogy könnyen kezelhető-e. Keressen egy intuitív eszközt, amely a könnyű használat tekintetében előnyt kínál a többihez képest.

Integrációs lehetőségek: Vezetőként néhány kiegészítő eszközre és szoftverre lesz szüksége az erőforrások zökkenőmentes kezeléséhez. Válassza tehát azt a szoftvert, amely integrációt kínál más, harmadik féltől származó eszközökkel

Vélemények: A korábbi vélemények és értékelések mélyebb betekintést nyújtanak a szoftver teljesítményébe. Ezért keresse meg az interneten az egyes szoftverek véleményeit, hogy felmérje azok megbízhatóságát, a felhasználói elégedettséget és egyéb fontos tényezőket.

Árak: Válassza ki a költségvetésének megfelelő szoftvert. Ügyeljen arra, hogy az tartalmazza mindazokat a funkciókat, amelyekre a mindennapi üzleti tevékenységeihez szüksége van.

A 10 legjobb Resource Guru alternatíva 2024-ben

Nézze meg a 2024-ben elérhető 10 legjobb Resource Guru alternatíva listáját:

1. ClickUp – A legjobb erőforrás-kezeléshez

A ClickUp erőforrás-kezelő szoftver egy átfogó eszköz, amellyel központi helyről felügyelheti az összes erőforrását.

Számomra a láthatóság a legfontosabb része az erőforrás-elosztási folyamatom kezelésének. A ClickUp Views segítségével a saját egyedi igényeimnek megfelelően testreszabhatom a feladatkezelést. Ez azt jelenti, hogy nyomon követhetem a projekteket, vizualizálhatom a munkafolyamatokat és útiterveket készíthetek – mindezt több mint 15 egyedi nézet segítségével!

Például a ClickUp Workload View segítségével megtervezhetem és nyomon követhetem a csapatom teljes munkakapacitását. Ha viszont egy adott munkatárs munkaterhelését kell kezelnie, a ClickUp Team View segít Önnek.

Tekintse át és kezelje az egész csapat munkaterhelését, hogy a ClickUp Workload View segítségével a leghatékonyabban oszthassa el a feladatokat

A ClickUp Dashboards segítségével hozzáférhet az egyedi sprintkártyákhoz, hogy egyszerre kezelhesse az összes erőforrását. Ez rendkívül hasznos, ha az eszközt menet közben használja.

De ez még nem minden. Ha munkafolyamataidhoz további testreszabásra van szükség, azt könnyedén megteheted a ClickUp API segítségével. Szükséged van egy egyedi alkalmazásra egy adott projekt időnyomon követéséhez? Mi segítünk!

Nincs ideje a munkafolyamatot a nulláról felépíteni? Szerezzen be több mint 1000 használatra kész, testreszabható sablont a ClickUp Templates-ből. A tevékenységi jelentéstől az auditprogramig minden igényét kielégítő sablonok állnak rendelkezésre, amelyek azonnal használatra készek.

Használja a ClickUp erőforrás-tervezési sablont az erőforrások azonosításához, a rendelkezésre állás felméréséhez és az ütemterv kidolgozásához

Az egyik kedvenc sablonom a ClickUp erőforrás-tervezési sablon. Intuitív, vizuális elrendezése segít az erőforrásaim tervezésében, nyomon követésében és optimalizálásában. Ez a sablon lehetővé teszi a függőségek és az ütemtervi ütközések nyomon követését is, így elkerülhető az erőforrások túlterhelése vagy alulterhelése.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatkezelés: Ossza fel a projekteket kisebb feladatokra Ossza fel a projekteket kisebb feladatokra a ClickUp Tasks segítségével

Időgazdálkodás: Kövesse nyomon a projektek időigényét, állítson be becsléseket, és osztja el az időt minden egyes projektfeladatra a Kövesse nyomon a projektek időigényét, állítson be becsléseket, és osztja el az időt minden egyes projektfeladatra a ClickUp időgazdálkodási funkciójával.

Egyszerűsített kommunikáció: Használja Használja a ClickUp Chat funkciót , hogy útközben is tisztázza a kérdéseit, és biztosítsa a zökkenőmentes munkafolyamatot

Együttműködési eszközök: Szervezze meg a belső csapatkommunikációt úgy, hogy e-maileket küld közvetlenül a Szervezze meg a belső csapatkommunikációt úgy, hogy e-maileket küld közvetlenül a ClickUp Email ből

Automatizálás: Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligencián alapuló eszközeit a projektállapotok, frissítések és összefoglalók automatizálásához

ClickUp-integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 eszközhöz, például a Slackhez, a GitHubhoz, a HubSpothoz és a Google Drive-hoz

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazásában nem minden funkció elérhető.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért vagy tagonként

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Productive.io – A legjobb ügynökségi műveletekhez

A Productive.io egy professzionális szolgáltatási automatizációs (PSA) platform, amelyet kifejezetten olyan ügynökségek és szolgáltató vállalkozások számára fejlesztettek ki, amelyeknek teljes áttekintésre van szükségük a projektek, az erőforrások és a pénzügyek terén.

A Productive.io különlegessége abban rejlik, hogy milyen szorosan összekapcsolja a költségvetés-tervezést, az erőforrás-gazdálkodást, a projektkivitelezést és a számlázást egy rendszerben. A kezdeti árajánlattól vagy költségvetéstől a projekt végrehajtásán át a számlázásig minden releváns adat összekapcsolódik, így sokkal könnyebb elkerülni a költséges hibákat. Úgy találom, hogy ez a teljes körű átláthatóság különösen értékes a növekvő ügynökségek számára, amelyek több ügyféllel és összetett munkafolyamatokkal kell megbirkózniuk.

A platform segítségével könnyen áttekintheti a jelenlegi és jövőbeli erőforrás-igényeket, nyomon követheti a kihasználtságot, és valós időben figyelemmel kísérheti a jövedelmezőséget. A beépített időkövetés, költségkezelés és fejlett jelentéskészítés segítségével a Productive.io világos képet ad a csapatoknak arról, hogy a munka hogyan teljesít a tervekhez képest.

A Productive.io legjobb funkciói

Kövesse nyomon a projekteket a költségvetéstől és az erőforrás-elosztástól a teljesítésig és a számlázásig

Tervezze meg és jelezze előre a csapat kapacitását az erőforrás-tervezési és -kihasználási nézetek segítségével

Kövesse nyomon a jövedelmezőséget valós idejű költségvetés-tény összehasonlító jelentésekkel

Kezelje az időnyilvántartást, a kiadásokat és a jóváhagyásokat egyetlen rendszerben

Készítsen fejlett jelentéseket csoportosítással, pivot táblázatokkal és pénznemátváltással

Integrálja olyan eszközökkel, mint a HubSpot, a Slack és a könyvelési rendszerek API-n és natív integrációkon keresztül

A Productive.io korlátai

Nagyon kis csapatok számára ez túlterhelőnek tűnhet

A telepítés és a konfigurálás előzetes munkát igényel

A fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el

A Productive.io árai

Ingyenes próba verzió elérhető

Essential: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás, minimum 10 felhasználó)

Professional: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás, minimum 10 felhasználó)

Ultimate: Egyedi árak

Productive.io értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5

3. LiquidPlanner – A legjobb a prediktív ütemezéshez

a LiquidPlanner segítségével

A LiquidPlanner egy projektmenedzsment szoftver, amely leginkább előrejelző ütemezési funkciójáról ismert. Ha csapata egyszerre több projekten dolgozik, akkor ezt a Resource Guru alternatívát ajánlom a munkafolyamatok jobb optimalizálása érdekében.

Ezzel az eszközzel nyomon követheti az összes különböző projektet. Prioritásalapú tervezési funkciói segítenek abban, hogy kézben tartsa a nagy értékű projekteket. Emellett integrálható olyan dokumentumkezelő eszközökkel, mint a Google Drive és a Dropbox, valamint nyílt API-ján keresztül egyedi eszközöket is létrehozhat.

A LiquidPlanner legjobb funkciói

Jósolja meg a projekt ütemtervét és a szállításokat a Predictive Scheduling segítségével

Optimalizálja a csapat ütemtervét a Balanced Workload segítségével

A Perfect Prioritization segítségével rangsorolja a projekteket fontosságuk szerint

Kövesse nyomon tervében felmerülő bizonytalanságokat és kockázatokat a Ranged Estimation segítségével

Szerezzen valós idejű teljesítményadatokat és betekintést az Intelligent Insights segítségével

A LiquidPlanner korlátai

A projektek beállítása rendkívül időigényes

Bizonyos alapvető számlázási és költségvetési funkciók hiányoznak

Jelentős tanulási görbe társul hozzá

A LiquidPlanner árai

14 napos ingyenes próba

Essentials : 15 USD/hó felhasználónként

Professional : 28 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 42 USD/hó felhasználónként

LiquidPlanner értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (294 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (667 értékelés)

4. Float – A legjobb erőforrás-ütemezéshez

via Float

A Float egy másik megbízható Resource Guru alternatíva, amely az erőforrás-tervezésnél az embereket helyezi előtérbe.

Az eszköz élő, központosított idővonalat nyújt a projektekről és a munkaerőről, hogy segítsen a feladatok szisztematikus kiosztásában. Használhatja a feladatok kiosztásához, miközben élőben láthatja a csapat tagjainak készségeit, kapacitását és rendelkezésre állását. Különösen hasznosnak találom a készségeken alapuló feladatok kiosztását speciális feladatok esetén.

Az eszköz lehetővé teszi továbbá a költségvetés óradíj vagy díj alapú tervezését és kezelését a kapacitás előrejelzése és a kiadások becslése érdekében. Ezen felül az előre kitöltött munkaidő-nyilvántartások segítségével valós időben követheti nyomon és tervezheti kiadásait.

A Float legjobb funkciói

Állítson be egyéni munkaidőt és helyszíneket

Tervezzen egyedi költségvetést az idő/díjak alapján

A munkaterhelés ütemezése és figyelemmel kísérése az Erőforrás-ütemezés funkcióval

Szinkronizálja más projektmenedzsment eszközöket, mint például az Asana és a Trello

Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges órákat az időkezelési funkciók segítségével

Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, mint például az Asana és a Slack

Float korlátozások

Nincs elérhető projektbevétel-előrejelzés

Nem mobilbarát

Nehéz a navigáció

Változó árak

14 napos ingyenes próba

Starter : 7,50 USD/hó felhasználónként

Pro : 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Float értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1240 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1 592 értékelés)

5. Teamwork – A legjobb projekt-együttműködéshez

a Teamwork segítségével

A Teamwork egy dinamikus projektmenedzsment szoftver, amely segít a felhasználóknak az ügyfélkezelés minden aspektusának kezelésében.

Lehetővé teszi a projektek tervezését, az erőforrások elosztását és a csapatával való együttműködést a folyamat felgyorsítása érdekében. A napi kapacitástervezéstől és a költségkezeléstől a hosszú távú előrejelzésekig a Teamwork funkciói az erőforrás-elosztás minden aspektusát lefedik.

A Teamwork olyan funkciói, mint a hatékonysági mutató, felbecsülhetetlen értékűek az ütemtervek tervezésénél – attól függően, hogy egy adott csapat vagy egyén milyen gyorsan vagy lassan képes elvégezni a kijelölt feladatokat.

Az eszköz kompatibilis az iOS, Android, Windows és macOS rendszerekkel.

A Teamwork legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt, a díjakat és az elköltött pénzt

Használjon előre elkészített sablonokat és felvételi űrlapokat

Testreszabhatja a munkaterhelés-nézeteket és a munkafolyamatokat

Jósolja meg a jövőbeli erőforrásigényeket a jelenlegi projektek és folyamatok alapján

Azonosítsa a feladatok közötti függőségeket az ütemezési ütközések elkerülése érdekében

Integrálja olyan eszközökkel, mint a HubSpot és a Google Drive

A Teamwork korlátai

Nincs élő chat-támogatás

Nem felel meg a nagyvállalatok igényeinek

Bonyolult a használata

Teamwork árak

Örökre ingyenes

Deliver : 13,99 USD/hó felhasználónként

Grow : 25,99 USD/hó felhasználónként

Scale: Egyedi árazás

Teamwork értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1121 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (859 értékelés)

6. Monday.com – A legjobb a munkafolyamat-kezeléshez

a Monday.com oldalon keresztül

A Monday.com egy all-in-one munkamenedzsment megoldás. Átfogó funkciókészletet kínál, amely megkönnyíti mind a projekttervezést, mind az erőforrás-kezelést.

A Monday.com rendkívül intuitív és testreszabható irányítópultjai megkönnyítik a csapatok számára a több projekt egyidejű kezelését. Ez egy hatékony eszköz, amely a projekt stratégiájának kidolgozásában, tervezésében és végrehajtásában is segítséget nyújt.

Több mint 10 egyedi nézettel, 30 különböző információkijelző widget-tel és kódírás nélküli építőelemekkel a Monday.com az egyik legmegbízhatóbb Resource Guru alternatíva.

A Monday.com legjobb funkciói

A People Columns segítségével közvetlenül a csapattagoknak rendelhet feladatokat

Válasszon több mint 200 automatizálási sablon közül

Szerezzen konkrét teljesítményre vonatkozó betekintést az egyedi irányítópultok segítségével

Testreszabhatja munkafolyamatait

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Gmail és az Outlook

A Monday.com korlátai

Nincs offline hozzáférés

Egyes funkciókért külön díjat kell fizetni

A Monday.com árai

Örökre ingyenes

Alap : 12 USD/hó/felhasználó

Standard : 14 USD/hó/felhasználó

Pro : 24 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (10 730 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4794 értékelés)

7. Accelo – A legjobb professzionális szolgáltatások automatizálásához (PSA)

az Accelo-n keresztül

Az Accelo lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a hagyományos és az agilis módszertanok kombinációjával kezeljék a projekteket és az erőforrásokat. Leginkább innovatív időkövetési funkcióiról ismert. Például segít a projektköltségvetés ellenőrzésében azáltal, hogy nyomon követi a számlázható és a nem számlázható órákat.

A platform támogatja a készségalapú szűrést a feladatok kiosztásakor. Előre meghatározott szabályok alapján automatizálhatja a feladatok kiosztását bizonyos csapattagok számára. A feladatok kiosztása után automatizálhatja az időzítőket, hogy csapata a lehető legjobban kihasználhassa minden percet.

Emellett zökkenőmentes integrációt kínál olyan főbb eszközökkel, mint a MailChimp, a Google Workspace, a Salesforce stb., hogy még tovább egyszerűsítse a folyamatot.

Accelo legjobb funkciói

Használjon automatizált munkaidő-nyilvántartásokat a projektidő és az erőforrások nyomon követéséhez

Állapotok és munkafolyamatok testreszabása

Kapjon projekteseményeket és értesítéseket

Tekintse meg a tényleges és a becsült időre vonatkozó jelentéseket a zökkenőmentes kapacitáskezelés érdekében

Készítsen költségvetésen/előrehaladáson alapuló számlákat

Az Accelo korlátai

Túl bonyolult a kisvállalkozások számára

A mobilalkalmazás nem teljesen működőképes

Accelo árak

7 napos ingyenes próba

Professional : Egyedi árak

Üzleti : Egyedi árak

Haladó : Egyedi árak

Elite: Egyedi árak

Accelo értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (502 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (172 értékelés)

8. Wrike – A legjobb választás sokoldalú projektmenedzsmenthez

A Wrike egy munkakezelő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy számos egyedi sablon közül válasszon, dinamikus igénylőlapokkal automatizálja a munkák felvételét, és még sok minden mást.

Az eszköz segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a csapat munkaterhelését, valós idejű együttműködési funkciókat (például megjegyzések és címkézés) kínál, valamint egyszerű drag-and-drop funkcióval könnyedén elvégezheti a szükséges módosításokat.

A Wrike emellett több mint 400, a projektmenedzsmenthez szükséges harmadik féltől származó eszközzel és szoftverrel integrálható, például az Adobe-val, a Jira-val és az OneDrive-val.

A Wrike legjobb funkciói

Ismétlődő feladatok, projektek és mappák mentése

Tekintse meg minden csapattag egyéni képességeit az erőforrások optimális kihasználása érdekében

Készítsen testreszabható irányítópultokat

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat

Ellenőrizze az igény szerinti auditjelentéseket

Hozzáférés az eszközhöz a mobilalkalmazáson keresztül

A Wrike korlátai

Az ingyenes verzió nem rendelkezik időkövetési funkciókkal

Nincs beépített számlázási eszköz

Van egy tanulási görbe hozzá

Wrike árak

Örökre ingyenes

Team : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (3679 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2629 értékelés)

9. Asana – A legjobb a munkamenedzsmenthez

az Asana segítségével

Az Asana egy mesterséges intelligencián alapuló munkamenedzsment-megoldás. Ez az eszköz segít a vezetőknek szorosan nyomon követni a vállalatnál folyamatban lévő összes projektet.

Minden funkciója az ütemezésre, a tervezésre és a munkafolyamatok megkönnyítésére összpontosít a hatékonyság maximalizálása érdekében. Az Asana egyik egyedülálló funkciója, a Célok, lehetővé teszi, hogy a nagy célokat kisebb feladatokra bontsa, így azok hatékonyabban végrehajthatók és nyomon követhetők.

Összetett projektek vagy több csapat irányításakor az Asana Portfóliók funkciója hasznos lehet. Ez lehetővé teszi, hogy átlássa a teljes képet, nyomon kövesse a kapcsolódó projektek előrehaladását, és stratégiailag tervezze az erőforrások elosztását az optimális eredmények elérése érdekében.

Az Asana olyan főbb platformokkal is integrálható, mint a Microsoft Teams, a Nave, a MailChimp és a Mosaic.

Az Asana legjobb funkciói

Húzza át a feladatokat a munkaterhelés kezeléséhez

Mérje össze a projekt tényleges időtartamát a becsült időtartammal

Ossza meg adatait több mint 270 eszközön, például a Slacken és a Microsoft Teamsen

Hozzáférés valós idejű grafikonokhoz és elemzésekhez

Használja a feladatfüggőségek funkciót az ütemtervi ütközések nyomon követéséhez és elkerüléséhez

Az Asana korlátai

A felületen nehéz eligazodni

Nincs elérhető offline hozzáférés

Az Asana árai

Örökre ingyenes

Starter : 13,49 USD/hó felhasználónként

Advanced : 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árak

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (9 988 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (12 612 értékelés)

10. ClickTime – A legjobb munkaidő-nyilvántartáshoz

via ClickTime

Ha olyan szoftvert keres, amely megbízható eszközt nyújt a munkaidő-nyilvántartás kezeléséhez, akkor érdemes megismerkednie a ClickTime-mal.

A ClickTime fejlett időkövetési és költségvetési funkciókkal rendelkezik. Az egyes projektek kezelésétől az általános erőforrásokig – a ClickTime mindent megkönnyít.

Emellett fejlett beállításokat és betekintést kínál a munkafolyamatokba. Például egyedi számlázási díjakat határozhat meg a csapattagok, szerepkörök vagy projektek számára a speciális készségeik alapján. Az eszköz ezután nyomon követi a számlázható órákat, és segít figyelemmel kísérni a projekt jövedelmezőségét, megelőzve a költségvetés túllépését.

A ClickTime Android és iOS felhasználók számára is rendelkezik mobilalkalmazással.

A ClickTime legjobb funkciói

Figyelje a munkatársak munkaterhelését a hatékony feladatelosztás érdekében

A munkaerő rendelkezésre állásának előrejelzése

Valós idejű betekintés a projekt előrehaladásába

Ismerje meg a teljesítményt és a jövedelmezőséget

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Sage és a BambooHR

A ClickTime korlátai

Az erőforrás-tervezési megoldások a Premiere és annál magasabb csomagokban érhetők el

Új felhasználók számára nehezen kezelhető

A ClickTime árai

14 napos ingyenes próba

Starter : 12 USD/hó felhasználónként

Team : 15 USD/hó felhasználónként

Premier : 27 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickTime értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (791 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (207 értékelés)

11. Kantata – A legjobb projektmenedzsmenthez

A Kantata egy olyan all-in-one eszköz, amely egy szervezet különböző erőforrás-, pénzügyi és projektmenedzsment tevékenységeinek racionalizálását szolgálja. A szoftver legfőbb értékesítési érve az innovatív erőforrás-előrejelzési funkciója.

Ez lehetővé teszi, hogy megértse az erőforrások tényleges költségeit a projekt teljes bevételéhez viszonyítva, így biztosítva a jövedelmező feladatelosztást.

A Kantata egyszerűsíti a külső erőforrásokkal, például szabadúszókkal vagy alvállalkozókkal való együttműködés folyamatát is. Meghívhat külső erőforrásokat „partnerekként”, és közvetlenül a platformon belül rendelhet hozzájuk feladatokat.

A Kantata számos eszközzel és platformmal is integrálható, például a Salesforce-szal, a Netsuite-tal és a Xero-val. Röviden összefoglalva: ez egy megbízható Resource Guru alternatíva.

A Kantata legjobb funkciói

Kezelje a projekt időzítését, igényeit és hozamát

Tervezze meg és ossza el jobban a munkaterhelést a készségek és a feladatok összehangolásával

Adatokon alapuló erőforrás-ajánlások konfigurálása

Használjon vizuális eszközöket, például idővonalakat, naptárakat és projekt táblákat

A Kantata korlátai

A felhasználói felület lassú

Az időbejegyzés gyenge és rosszul megtervezett

A teljes árak nem állnak rendelkezésre

Kantata árak

Egyedi árak

Kantata értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (1401 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (613 értékelés)

Kezdje el hatékonyan kezelni erőforrásait a ClickUp segítségével

Az erőforrás-kezelés egy dinamikus üzleti tevékenység. Ha nem hoz megalapozott döntéseket, nagy az esélye a kihasználatlanságnak vagy a túlzott kihasználtságnak.

Bár a Resource Guru bizonyos mértékben segít, az igazság az, hogy néhány területen nem felel meg az elvárásoknak.

Itt jön jól a ClickUp erőforrás-kezelés! Az erőforrások maximális kihasználásától az időoptimalizálásig a ClickUp a piacon jelenleg elérhető legjobb erőforrás-kezelési megoldás a projektmenedzserek számára.

Siessen, szerezze be még ma ingyen a ClickUp-ot! Regisztráljon itt!