A 11 legjobb Resource Guru alternatíva: funkciók, árak és értékelések

A Resource Guru egy felhőalapú erőforrás-kezelő szoftver projektmenedzserek számára.
Az ütemezéstől az időkövetésig – átfogó funkciókészletet kínál a folyamatok egyszerűsítéséhez. Ez optimalizált munkafolyamatokat, jobb termelékenységet, kevesebb késedelmet és az erőforrások alul- vagy túlallokációjának elkerülését eredményezi.
A Resource Guru-nak azonban megvannak a maga korlátai is – különösen a sokoldalúság terén. Ezért működik jól bizonyos iparágakban, például a szakmai szolgáltatások területén, másokban viszont nehezen boldogul.
Mivel jelentős időt töltöttem különböző erőforrás-kezelő szoftverek kipróbálásával, összeállítottam egy listát a jelenleg elérhető legjobb Resource Guru alternatívákról. Nézze meg, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb erőforrás-kezelő szoftvert 2024-ben.
Mire érdemes figyelni a Resource Guru alternatíváinál?
Íme azok a tényezők, amelyeket figyelembe kell vennie a különböző Resource Guru alternatívák összehasonlításakor:
- Funkciók: Az első szempont, amelyet figyelembe kell vennie, a szoftver funkcióinak köre. Egy megbízható erőforrás-kezelő eszköznek átfogó erőforrás-elosztási, ütemezési, tervezési és időkövetési képességekkel kell rendelkeznie.
- Könnyű használat: A szoftver hatékonyságát befolyásoló másik tényező az, hogy könnyen kezelhető-e. Keressen egy intuitív eszközt, amely a könnyű használat tekintetében előnyt kínál a többihez képest.
- Integrációs lehetőségek: Vezetőként néhány kiegészítő eszközre és szoftverre lesz szüksége az erőforrások zökkenőmentes kezeléséhez. Válassza tehát azt a szoftvert, amely integrációt kínál más, harmadik féltől származó eszközökkel
- Vélemények: A korábbi vélemények és értékelések mélyebb betekintést nyújtanak a szoftver teljesítményébe. Ezért keresse meg az interneten az egyes szoftverek véleményeit, hogy felmérje azok megbízhatóságát, a felhasználói elégedettséget és egyéb fontos tényezőket.
- Árak: Válassza ki a költségvetésének megfelelő szoftvert. Ügyeljen arra, hogy az tartalmazza mindazokat a funkciókat, amelyekre a mindennapi üzleti tevékenységeihez szüksége van.
A 10 legjobb Resource Guru alternatíva 2024-ben
Nézze meg a 2024-ben elérhető 10 legjobb Resource Guru alternatíva listáját:
1. ClickUp – A legjobb erőforrás-kezeléshez
A ClickUp erőforrás-kezelő szoftver egy átfogó eszköz, amellyel központi helyről felügyelheti az összes erőforrását.
Számomra a láthatóság a legfontosabb része az erőforrás-elosztási folyamatom kezelésének. A ClickUp Views segítségével a saját egyedi igényeimnek megfelelően testreszabhatom a feladatkezelést. Ez azt jelenti, hogy nyomon követhetem a projekteket, vizualizálhatom a munkafolyamatokat és útiterveket készíthetek – mindezt több mint 15 egyedi nézet segítségével!
Például a ClickUp Workload View segítségével megtervezhetem és nyomon követhetem a csapatom teljes munkakapacitását. Ha viszont egy adott munkatárs munkaterhelését kell kezelnie, a ClickUp Team View segít Önnek.
A ClickUp Dashboards segítségével hozzáférhet az egyedi sprintkártyákhoz, hogy egyszerre kezelhesse az összes erőforrását. Ez rendkívül hasznos, ha az eszközt menet közben használja.
De ez még nem minden. Ha munkafolyamataidhoz további testreszabásra van szükség, azt könnyedén megteheted a ClickUp API segítségével. Szükséged van egy egyedi alkalmazásra egy adott projekt időnyomon követéséhez? Mi segítünk!
Nincs ideje a munkafolyamatot a nulláról felépíteni? Szerezzen be több mint 1000 használatra kész, testreszabható sablont a ClickUp Templates-ből. A tevékenységi jelentéstől az auditprogramig minden igényét kielégítő sablonok állnak rendelkezésre, amelyek azonnal használatra készek.
Az egyik kedvenc sablonom a ClickUp erőforrás-tervezési sablon. Intuitív, vizuális elrendezése segít az erőforrásaim tervezésében, nyomon követésében és optimalizálásában. Ez a sablon lehetővé teszi a függőségek és az ütemtervi ütközések nyomon követését is, így elkerülhető az erőforrások túlterhelése vagy alulterhelése.
A ClickUp legjobb funkciói
- Feladatkezelés: Ossza fel a projekteket kisebb feladatokra a ClickUp Tasks segítségével
- Időgazdálkodás: Kövesse nyomon a projektek időigényét, állítson be becsléseket, és osztja el az időt minden egyes projektfeladatra a ClickUp időgazdálkodási funkciójával.
- Egyszerűsített kommunikáció: Használja a ClickUp Chat funkciót, hogy útközben is tisztázza a kérdéseit, és biztosítsa a zökkenőmentes munkafolyamatot
- Együttműködési eszközök: Szervezze meg a belső csapatkommunikációt úgy, hogy e-maileket küld közvetlenül a ClickUp Email ből
- Automatizálás: Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligencián alapuló eszközeit a projektállapotok, frissítések és összefoglalók automatizálásához
- ClickUp-integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot több mint 1000 eszközhöz, például a Slackhez, a GitHubhoz, a HubSpothoz és a Google Drive-hoz
A ClickUp korlátai
- A ClickUp mobilalkalmazásában nem minden funkció elérhető.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért vagy tagonként
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
2. Productive.io – A legjobb ügynökségi műveletekhez
A Productive.io egy professzionális szolgáltatási automatizációs (PSA) platform, amelyet kifejezetten olyan ügynökségek és szolgáltató vállalkozások számára fejlesztettek ki, amelyeknek teljes áttekintésre van szükségük a projektek, az erőforrások és a pénzügyek terén.
A Productive.io különlegessége abban rejlik, hogy milyen szorosan összekapcsolja a költségvetés-tervezést, az erőforrás-gazdálkodást, a projektkivitelezést és a számlázást egy rendszerben. A kezdeti árajánlattól vagy költségvetéstől a projekt végrehajtásán át a számlázásig minden releváns adat összekapcsolódik, így sokkal könnyebb elkerülni a költséges hibákat. Úgy találom, hogy ez a teljes körű átláthatóság különösen értékes a növekvő ügynökségek számára, amelyek több ügyféllel és összetett munkafolyamatokkal kell megbirkózniuk.
A platform segítségével könnyen áttekintheti a jelenlegi és jövőbeli erőforrás-igényeket, nyomon követheti a kihasználtságot, és valós időben figyelemmel kísérheti a jövedelmezőséget. A beépített időkövetés, költségkezelés és fejlett jelentéskészítés segítségével a Productive.io világos képet ad a csapatoknak arról, hogy a munka hogyan teljesít a tervekhez képest.
A Productive.io legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a projekteket a költségvetéstől és az erőforrás-elosztástól a teljesítésig és a számlázásig
- Tervezze meg és jelezze előre a csapat kapacitását az erőforrás-tervezési és -kihasználási nézetek segítségével
- Kövesse nyomon a jövedelmezőséget valós idejű költségvetés-tény összehasonlító jelentésekkel
- Kezelje az időnyilvántartást, a kiadásokat és a jóváhagyásokat egyetlen rendszerben
- Készítsen fejlett jelentéseket csoportosítással, pivot táblázatokkal és pénznemátváltással
- Integrálja olyan eszközökkel, mint a HubSpot, a Slack és a könyvelési rendszerek API-n és natív integrációkon keresztül
A Productive.io korlátai
- Nagyon kis csapatok számára ez túlterhelőnek tűnhet
- A telepítés és a konfigurálás előzetes munkát igényel
- A fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el
A Productive.io árai
- Ingyenes próba verzió elérhető
- Essential: 10 USD/hó felhasználónként (éves számlázás, minimum 10 felhasználó)
- Professional: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás, minimum 10 felhasználó)
- Ultimate: Egyedi árak
Productive.io értékelések és vélemények
Capterra: 4,6/5G2: 4,6/5
3. LiquidPlanner – A legjobb a prediktív ütemezéshez
A LiquidPlanner egy projektmenedzsment szoftver, amely leginkább előrejelző ütemezési funkciójáról ismert. Ha csapata egyszerre több projekten dolgozik, akkor ezt a Resource Guru alternatívát ajánlom a munkafolyamatok jobb optimalizálása érdekében.
Ezzel az eszközzel nyomon követheti az összes különböző projektet. Prioritásalapú tervezési funkciói segítenek abban, hogy kézben tartsa a nagy értékű projekteket. Emellett integrálható olyan dokumentumkezelő eszközökkel, mint a Google Drive és a Dropbox, valamint nyílt API-ján keresztül egyedi eszközöket is létrehozhat.
A LiquidPlanner legjobb funkciói
- Jósolja meg a projekt ütemtervét és a szállításokat a Predictive Scheduling segítségével
- Optimalizálja a csapat ütemtervét a Balanced Workload segítségével
- A Perfect Prioritization segítségével rangsorolja a projekteket fontosságuk szerint
- Kövesse nyomon tervében felmerülő bizonytalanságokat és kockázatokat a Ranged Estimation segítségével
- Szerezzen valós idejű teljesítményadatokat és betekintést az Intelligent Insights segítségével
A LiquidPlanner korlátai
- A projektek beállítása rendkívül időigényes
- Bizonyos alapvető számlázási és költségvetési funkciók hiányoznak
- Jelentős tanulási görbe társul hozzá
A LiquidPlanner árai
- 14 napos ingyenes próba
- Essentials: 15 USD/hó felhasználónként
- Professional: 28 USD/hó felhasználónként
- Ultimate: 42 USD/hó felhasználónként
LiquidPlanner értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (294 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (667 értékelés)
4. Float – A legjobb erőforrás-ütemezéshez
A Float egy másik megbízható Resource Guru alternatíva, amely az erőforrás-tervezésnél az embereket helyezi előtérbe.
Az eszköz élő, központosított idővonalat nyújt a projektekről és a munkaerőről, hogy segítsen a feladatok szisztematikus kiosztásában. Használhatja a feladatok kiosztásához, miközben élőben láthatja a csapat tagjainak készségeit, kapacitását és rendelkezésre állását. Különösen hasznosnak találom a készségeken alapuló feladatok kiosztását speciális feladatok esetén.
Az eszköz lehetővé teszi továbbá a költségvetés óradíj vagy díj alapú tervezését és kezelését a kapacitás előrejelzése és a kiadások becslése érdekében. Ezen felül az előre kitöltött munkaidő-nyilvántartások segítségével valós időben követheti nyomon és tervezheti kiadásait.
A Float legjobb funkciói
- Állítson be egyéni munkaidőt és helyszíneket
- Tervezzen egyedi költségvetést az idő/díjak alapján
- A munkaterhelés ütemezése és figyelemmel kísérése az Erőforrás-ütemezés funkcióval
- Szinkronizálja más projektmenedzsment eszközöket, mint például az Asana és a Trello
- Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges órákat az időkezelési funkciók segítségével
- Integrálja harmadik féltől származó eszközökkel, mint például az Asana és a Slack
Float korlátozások
- Nincs elérhető projektbevétel-előrejelzés
- Nem mobilbarát
- Nehéz a navigáció
Változó árak
- 14 napos ingyenes próba
- Starter: 7,50 USD/hó felhasználónként
- Pro: 12,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Float értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1240 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1 592 értékelés)
5. Teamwork – A legjobb projekt-együttműködéshez
A Teamwork egy dinamikus projektmenedzsment szoftver, amely segít a felhasználóknak az ügyfélkezelés minden aspektusának kezelésében.
Lehetővé teszi a projektek tervezését, az erőforrások elosztását és a csapatával való együttműködést a folyamat felgyorsítása érdekében. A napi kapacitástervezéstől és a költségkezeléstől a hosszú távú előrejelzésekig a Teamwork funkciói az erőforrás-elosztás minden aspektusát lefedik.
A Teamwork olyan funkciói, mint a hatékonysági mutató, felbecsülhetetlen értékűek az ütemtervek tervezésénél – attól függően, hogy egy adott csapat vagy egyén milyen gyorsan vagy lassan képes elvégezni a kijelölt feladatokat.
Az eszköz kompatibilis az iOS, Android, Windows és macOS rendszerekkel.
A Teamwork legjobb funkciói
- Kövesse nyomon az időt, a díjakat és az elköltött pénzt
- Használjon előre elkészített sablonokat és felvételi űrlapokat
- Testreszabhatja a munkaterhelés-nézeteket és a munkafolyamatokat
- Jósolja meg a jövőbeli erőforrásigényeket a jelenlegi projektek és folyamatok alapján
- Azonosítsa a feladatok közötti függőségeket az ütemezési ütközések elkerülése érdekében
- Integrálja olyan eszközökkel, mint a HubSpot és a Google Drive
A Teamwork korlátai
- Nincs élő chat-támogatás
- Nem felel meg a nagyvállalatok igényeinek
- Bonyolult a használata
Teamwork árak
- Örökre ingyenes
- Deliver: 13,99 USD/hó felhasználónként
- Grow: 25,99 USD/hó felhasználónként
- Scale: Egyedi árazás
Teamwork értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1121 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (859 értékelés)
6. Monday.com – A legjobb a munkafolyamat-kezeléshez
A Monday.com egy all-in-one munkamenedzsment megoldás. Átfogó funkciókészletet kínál, amely megkönnyíti mind a projekttervezést, mind az erőforrás-kezelést.
A Monday.com rendkívül intuitív és testreszabható irányítópultjai megkönnyítik a csapatok számára a több projekt egyidejű kezelését. Ez egy hatékony eszköz, amely a projekt stratégiájának kidolgozásában, tervezésében és végrehajtásában is segítséget nyújt.
Több mint 10 egyedi nézettel, 30 különböző információkijelző widget-tel és kódírás nélküli építőelemekkel a Monday.com az egyik legmegbízhatóbb Resource Guru alternatíva.
A Monday.com legjobb funkciói
- A People Columns segítségével közvetlenül a csapattagoknak rendelhet feladatokat
- Válasszon több mint 200 automatizálási sablon közül
- Szerezzen konkrét teljesítményre vonatkozó betekintést az egyedi irányítópultok segítségével
- Testreszabhatja munkafolyamatait
- Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Gmail és az Outlook
A Monday.com korlátai
- Nincs offline hozzáférés
- Egyes funkciókért külön díjat kell fizetni
A Monday.com árai
- Örökre ingyenes
- Alap: 12 USD/hó/felhasználó
- Standard: 14 USD/hó/felhasználó
- Pro: 24 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (10 730 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (4794 értékelés)
7. Accelo – A legjobb professzionális szolgáltatások automatizálásához (PSA)
Az Accelo lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a hagyományos és az agilis módszertanok kombinációjával kezeljék a projekteket és az erőforrásokat. Leginkább innovatív időkövetési funkcióiról ismert. Például segít a projektköltségvetés ellenőrzésében azáltal, hogy nyomon követi a számlázható és a nem számlázható órákat.
A platform támogatja a készségalapú szűrést a feladatok kiosztásakor. Előre meghatározott szabályok alapján automatizálhatja a feladatok kiosztását bizonyos csapattagok számára. A feladatok kiosztása után automatizálhatja az időzítőket, hogy csapata a lehető legjobban kihasználhassa minden percet.
Emellett zökkenőmentes integrációt kínál olyan főbb eszközökkel, mint a MailChimp, a Google Workspace, a Salesforce stb., hogy még tovább egyszerűsítse a folyamatot.
Accelo legjobb funkciói
- Használjon automatizált munkaidő-nyilvántartásokat a projektidő és az erőforrások nyomon követéséhez
- Állapotok és munkafolyamatok testreszabása
- Kapjon projekteseményeket és értesítéseket
- Tekintse meg a tényleges és a becsült időre vonatkozó jelentéseket a zökkenőmentes kapacitáskezelés érdekében
- Készítsen költségvetésen/előrehaladáson alapuló számlákat
Az Accelo korlátai
- Túl bonyolult a kisvállalkozások számára
- A mobilalkalmazás nem teljesen működőképes
Accelo árak
- 7 napos ingyenes próba
- Professional: Egyedi árak
- Üzleti: Egyedi árak
- Haladó: Egyedi árak
- Elite: Egyedi árak
Accelo értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (502 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (172 értékelés)
8. Wrike – A legjobb választás sokoldalú projektmenedzsmenthez
A Wrike egy munkakezelő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy számos egyedi sablon közül válasszon, dinamikus igénylőlapokkal automatizálja a munkák felvételét, és még sok minden mást.
Az eszköz segítségével egy pillanat alatt áttekintheti a csapat munkaterhelését, valós idejű együttműködési funkciókat (például megjegyzések és címkézés) kínál, valamint egyszerű drag-and-drop funkcióval könnyedén elvégezheti a szükséges módosításokat.
A Wrike emellett több mint 400, a projektmenedzsmenthez szükséges harmadik féltől származó eszközzel és szoftverrel integrálható, például az Adobe-val, a Jira-val és az OneDrive-val.
A Wrike legjobb funkciói
- Ismétlődő feladatok, projektek és mappák mentése
- Tekintse meg minden csapattag egyéni képességeit az erőforrások optimális kihasználása érdekében
- Készítsen testreszabható irányítópultokat
- Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat
- Ellenőrizze az igény szerinti auditjelentéseket
- Hozzáférés az eszközhöz a mobilalkalmazáson keresztül
A Wrike korlátai
- Az ingyenes verzió nem rendelkezik időkövetési funkciókkal
- Nincs beépített számlázási eszköz
- Van egy tanulási görbe hozzá
Wrike árak
- Örökre ingyenes
- Team: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- Pinnacle: Egyedi árazás
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (3679 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (2629 értékelés)
9. Asana – A legjobb a munkamenedzsmenthez
Az Asana egy mesterséges intelligencián alapuló munkamenedzsment-megoldás. Ez az eszköz segít a vezetőknek szorosan nyomon követni a vállalatnál folyamatban lévő összes projektet.
Minden funkciója az ütemezésre, a tervezésre és a munkafolyamatok megkönnyítésére összpontosít a hatékonyság maximalizálása érdekében. Az Asana egyik egyedülálló funkciója, a Célok, lehetővé teszi, hogy a nagy célokat kisebb feladatokra bontsa, így azok hatékonyabban végrehajthatók és nyomon követhetők.
Összetett projektek vagy több csapat irányításakor az Asana Portfóliók funkciója hasznos lehet. Ez lehetővé teszi, hogy átlássa a teljes képet, nyomon kövesse a kapcsolódó projektek előrehaladását, és stratégiailag tervezze az erőforrások elosztását az optimális eredmények elérése érdekében.
Az Asana olyan főbb platformokkal is integrálható, mint a Microsoft Teams, a Nave, a MailChimp és a Mosaic.
Az Asana legjobb funkciói
- Húzza át a feladatokat a munkaterhelés kezeléséhez
- Mérje össze a projekt tényleges időtartamát a becsült időtartammal
- Ossza meg adatait több mint 270 eszközön, például a Slacken és a Microsoft Teamsen
- Hozzáférés valós idejű grafikonokhoz és elemzésekhez
- Használja a feladatfüggőségek funkciót az ütemtervi ütközések nyomon követéséhez és elkerüléséhez
Az Asana korlátai
- A felületen nehéz eligazodni
- Nincs elérhető offline hozzáférés
Az Asana árai
- Örökre ingyenes
- Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként
- Advanced: 30,49 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
- Enterprise+: Egyedi árak
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (9 988 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (12 612 értékelés)
10. ClickTime – A legjobb munkaidő-nyilvántartáshoz
Ha olyan szoftvert keres, amely megbízható eszközt nyújt a munkaidő-nyilvántartás kezeléséhez, akkor érdemes megismerkednie a ClickTime-mal.
A ClickTime fejlett időkövetési és költségvetési funkciókkal rendelkezik. Az egyes projektek kezelésétől az általános erőforrásokig – a ClickTime mindent megkönnyít.
Emellett fejlett beállításokat és betekintést kínál a munkafolyamatokba. Például egyedi számlázási díjakat határozhat meg a csapattagok, szerepkörök vagy projektek számára a speciális készségeik alapján. Az eszköz ezután nyomon követi a számlázható órákat, és segít figyelemmel kísérni a projekt jövedelmezőségét, megelőzve a költségvetés túllépését.
A ClickTime Android és iOS felhasználók számára is rendelkezik mobilalkalmazással.
A ClickTime legjobb funkciói
- Figyelje a munkatársak munkaterhelését a hatékony feladatelosztás érdekében
- A munkaerő rendelkezésre állásának előrejelzése
- Valós idejű betekintés a projekt előrehaladásába
- Ismerje meg a teljesítményt és a jövedelmezőséget
- Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Sage és a BambooHR
A ClickTime korlátai
- Az erőforrás-tervezési megoldások a Premiere és annál magasabb csomagokban érhetők el
- Új felhasználók számára nehezen kezelhető
A ClickTime árai
- 14 napos ingyenes próba
- Starter: 12 USD/hó felhasználónként
- Team: 15 USD/hó felhasználónként
- Premier: 27 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
ClickTime értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (791 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (207 értékelés)
11. Kantata – A legjobb projektmenedzsmenthez
A Kantata egy olyan all-in-one eszköz, amely egy szervezet különböző erőforrás-, pénzügyi és projektmenedzsment tevékenységeinek racionalizálását szolgálja. A szoftver legfőbb értékesítési érve az innovatív erőforrás-előrejelzési funkciója.
Ez lehetővé teszi, hogy megértse az erőforrások tényleges költségeit a projekt teljes bevételéhez viszonyítva, így biztosítva a jövedelmező feladatelosztást.
A Kantata egyszerűsíti a külső erőforrásokkal, például szabadúszókkal vagy alvállalkozókkal való együttműködés folyamatát is. Meghívhat külső erőforrásokat „partnerekként”, és közvetlenül a platformon belül rendelhet hozzájuk feladatokat.
A Kantata számos eszközzel és platformmal is integrálható, például a Salesforce-szal, a Netsuite-tal és a Xero-val. Röviden összefoglalva: ez egy megbízható Resource Guru alternatíva.
A Kantata legjobb funkciói
- Kezelje a projekt időzítését, igényeit és hozamát
- Tervezze meg és ossza el jobban a munkaterhelést a készségek és a feladatok összehangolásával
- Adatokon alapuló erőforrás-ajánlások konfigurálása
- Használjon vizuális eszközöket, például idővonalakat, naptárakat és projekt táblákat
A Kantata korlátai
- A felhasználói felület lassú
- Az időbejegyzés gyenge és rosszul megtervezett
- A teljes árak nem állnak rendelkezésre
Kantata árak
- Egyedi árak
Kantata értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (1401 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (613 értékelés)
