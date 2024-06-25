Hogyan érheted el céljaidat az agilis kiadási vonattal?

Az agilis átalakulás alapja egy monolitikus alkalmazás felbontása a lehető legkisebb egységekre, majd azok iteratív és inkrementális felépítése. Néha a legkisebb egységekre való összpontosítás során elveszhet a nagyobb kép.

Erre a dilemmára adta a választ az Agile Release Train. Nézzük meg, mi is ez pontosan, és hogyan segíthet.

Mi az az agilis kiadási folyamat?

Az agilis kiadási vonat (ART) egy agilis csapatokból álló csoport, amely értékáramban épít megoldásokat. Egy tipikus agilis kiadási vonat:

Hosszú élettartam, tapasztalt csapattagokkal, akik tartják a frontot

A közös üzleti és technológiai küldetéshez igazodva

A vállalat értékláncai köré szerveződve

Csapatokból álló csapat, általában 50-125 főből áll

Funkciók közötti együttműködés a szoftverek definiálásának, fejlesztésének, kiadásának, üzemeltetésének és karbantartásának képességeivel

A Scaled Agile Framework az agilis kiadási folyamatot az alábbiak szerint ábrázolja.

Funkciók közötti agilis kiadási folyamat (Forrás: Scaled Agile Framework )

Miért van szükségünk agilis kiadási folyamatra?

A nagy szervezeteken belül, még azokban is, amelyek agilis fejlesztést és projektmenedzsmentet alkalmaznak, előfordulhatnak szilók, amelyek gátolják az értékteremtést. Például minden üzleti egységnek lehet saját agilis csapata, amelyek szilókban dolgoznak, és így duplikálják a munkát. Az agilis kiadási modell megakadályozza ezt.

Hatékony átadások: A nagyobb csapatok gyorsabb információáramlást tesznek lehetővé, ami jobb átadásokat eredményez.

Értelmes együttműködés: A szilókban gyakran vannak olyan vezetési és politikai rendszerek, amelyek megakadályozzák az együttműködést. Az ART-k ezt a tervezésükkel megkerülik.

Értékorientáltság: Az ART biztosítja, hogy a szervezet a megígért értéket teljesítse azáltal, hogy olyan megoldásokat hoz létre, amelyek értéket teremtenek az ügyfelek számára.

Az agilis kiadási folyamat alapelvei

Az agilis szoftverfejlesztés világában rengeteg keretrendszer és modell segíti a csapatokat abban, hogy többet, jobbat vagy gyorsabban végezzék munkájukat. A Scrum egy népszerű fejlesztési megközelítés. A Kanban egy kedvelt projektmenedzsment stílus. A DevOps és az agilis módszerek közötti vita soha nem ér véget.

Ahhoz, hogy valóban megértsük, mit jelent az agilis kiadási vonat és hogyan működik, kezdjük az alapelveivel. Az agilis scrum alapelvei, mint például az iteratív fejlesztés, a folyamatos fejlesztés, a funkciók közötti együttműködés, az ügyfélközpontúság stb. mellett, íme néhány konkrét ART-alapelv.

Érték köré szerveződve

Az ART nem funkciók vagy részlegek szerint szervezi a csapatokat, hanem a fejlesztési értékláncok alapján. A lean gondolkodásmódra épülő agilis kiadási vonatok olyan agilis csapatokat hoznak össze, amelyek jelentős termékeket tudnak szállítani és támogatni.

Ezenkívül, ha az értéklánc lejár, a piac megváltozik vagy a szervezet átalakul, az ART-k átszervezhetők a hálózat más értékei köré.

Csapat összehangolása

Az agilis kiadási folyamatok a közös üzleti és technológiai célokhoz igazodnak. Ez az elv elengedhetetlen a több agilis csapat közötti koherencia és fókusz fenntartásához.

Az ART-k az összehangolást többek között átfogó programnövekmény (PI) tervezéssel biztosítják. A PI tervezés során az agilis kiadási folyamatban részt vevő összes csapat összeül, hogy közös célokat tűzzön ki, megértse a függőségeket és közös ütemtervet állítson össze.

Beépített minőség

Az ART-t alkotó agilis csapatok összeülnek, hogy szabványokat határozzanak meg a termékminőségre vonatkozóan. Olyan gyakorlatokat választanak, mint a tesztvezérelt fejlesztés (TDD) vagy az automatizált agilis tesztelés, hogy megerősítsék a szállítást.

Ezek a gyakorlatok segítenek a hibák korai felismerésében és kijavításában, csökkentik a technikai adósságot, és biztosítják, hogy a végtermék megfeleljen a szervezeten belüli követelményeknek.

Közös ritmus és szinkronizálás

Az agilis csapatok gyakran függetlenül dolgoznak. Ez akadályozza a valós idejű együttműködést és a szervezeti értékek átfogó megítélését. Az agilis kiadási folyamatok két alapelv fontosságát hangsúlyozva oldják meg ezt a problémát:

Cadence : Rendszeresen megrendezett események, például rendszerbemutatók, iterációs tervezés stb.

Szinkronizálás: A sprintek, iterációk és PI ciklusok egyidejű ütemezése az ART összes csapata között a függőségek jobb kezelése érdekében.

Ez biztosítja, hogy az iterációk és a folyamatos fejlesztés ne korlátozódjanak az egyes egységekre, és hogy az egész rendszer koherensen fejlődjön.

Kritikus szerepek tartják össze

Az ART-n belüli minden agilis csapatnak többfunkciós szerepei vannak. Azonban ahhoz, hogy az ART működő egységként működjön, néhány szabályt kell betartani.

Release train engineer : A Scrum Masterhez hasonlóan a release train engineer is elősegíti a végrehajtást, eltávolítja az akadályokat, edzi a csapatokat stb.

Termékmenedzser : Felügyeli az ART backlogot és döntéseket hoz a termék ütemtervével kapcsolatban.

Rendszertervező : Meghatározza a megoldások architektúráját az értékláncban.

Vállalkozás tulajdonosok: Gondoskodjanak az üzleti eredményekkel való összhangról.

Most, hogy már tudja, hogyan illeszkedik az agilis kiadási folyamat az agilis szoftverfejlesztés kontextusába, nézzük meg, hogyan valósíthatja meg ezt a keretrendszert a szervezetében.

Hogyan valósítsuk meg az agilis kiadási folyamatot?

Lényegében az agilis kiadási folyamat egy virtuális szervezet, amely nem rendelkezik a hagyományos hierarchikus struktúrával. Tehát olyan csapatok gyűjteménye, amelyek sprinteken, termékeken, iterációkon, felhasználói történeteken és hibákon dolgoznak az értékláncban.

Ahhoz, hogy a coachok együtt maradjanak és a megfelelő irányba haladjanak, gondosan valósítsa meg az agilis kiadási folyamatot. Egy jó agilis projektmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp, jelentősen elősegítheti ezt. Íme, hogyan.

1. Határozza meg az értékláncot

Kezdje az értéklánc meghatározásával. Az értékláncok általában kétféle típusba sorolhatók:

Működés : A termék/szolgáltatás ügyfélnek történő leszállításának lépései. Ez lehet gyártás, e-kereskedelem, teljesítés, fizetésfeldolgozás stb.

Fejlesztés: Az üzleti folyamat technológiai termékgé alakításának lépései

Bár ezek szorosan összefüggenek egymással, az agilis kiadási vonatok inkább a fejlesztési értéklánccal foglalkoznak.

Határozza meg, hogy csapata milyen elsődleges értéket nyújt az ügyfeleknek, és térképezze fel a koncepciótól a megvalósításig tartó folyamatot. Tartson workshopokat a legfontosabb érdekelt felekkel, hogy részletes betekintést nyerjen abba, hogyan áramlik az érték a szervezetén belül – dokumentáljon minden lépést, az első ötlet megszületésétől a végső megvalósításig és támogatásig.

A ClickUp Whiteboards kiválóan alkalmas a folyamatok vizuális ábrázolására, amelyeket szükség esetén később aszinkron együttműködés céljából megoszthat a csapat minden tagjával. Mivel ez egy digitális agilis eszköz, természetesen frissítheti az értékláncot annak fejlődésével.

Folyamatok ábrázolása a ClickUp Whiteboards segítségével

2. Szervezze a csapatokat az értéklánc köré

Állítson össze 5-12 agilis csapatot, amelyek mindegyike az értéklánc különböző aspektusaira koncentrál, miközben ugyanazon átfogó cél elérése érdekében dolgoznak. Gondoskodjon arról, hogy minden csapat többfunkciós legyen, fejlesztőkkel, tesztelőkkel, tervezőkkel és termékfelelősökkel.

Például az egyik csapat a frontend fejlesztéssel foglalkozhat, míg a másik a backend szolgáltatásokat kezeli, de mindkettő ugyanazon a fejlesztőknek szóló kiadási terven dolgozik. A csapatokon belüli egyértelmű szerepek és felelősségek segítik az együttműködés és a hatékonyság optimalizálását.

3. Hozzon létre egy program-backlogot

Hozzon létre egy program-backlogot, amely az ART által létrehozandó termékek egyetlen hiteles forrásaként szolgál.

Töltse ki az értékáram-térképből származó funkciókkal!

Dolgozzon együtt a termék tulajdonosaival, hogy a termékek fontosságát a vevők számára és az általános üzleti stratégiát figyelembe véve rangsorolják.

A backlog minden elemét világosan határozza meg, egyértelmű elfogadási kritériumokkal.

Rendszeresen vizsgálja felül és frissítse a backlogot, hogy tükrözze a változó prioritásokat és az új ismereteket.

Ez a backlog irányítja az ART-n belüli összes csapat munkáját, biztosítva az összehangoltságot és a fókuszt. Ezért egy olyan központi eszközre van szükség, mint a ClickUp tasks, hogy az összes információ egy helyen legyen.

A ClickUp feladatokon belül leírást adhat hozzá a backlog minden eleméhez, elfogadási kritériumokat állíthat be a ellenőrzőlistákra, hozzárendelheti a megfelelő csapattaghoz, beágyazott megjegyzésekkel együttműködhet, prioritást állíthat be, testreszabhatja a feladat típusokat és még sok mást.

ClickUp feladatok az agilis kiadási folyamatokhoz

4. Tervezze meg programjának lépéseit

Rendszeres időközönként szervezzen programfejlesztési megbeszéléseket, hogy az ART összes csapata közös célok és eredmények felé törekedjen. Egy fejlesztési szakasz általában 8-12 hétig tart. Ezt automatizálhatja ismétlődő eseményként a ClickUp Naptár nézetben.

Bónusz: Ha még nem ismeri a sprint tervezést, itt megtalálja mindazt, amit tudnia kell az agilis kiadás tervezésről a fejlesztők számára.

5. Célok kitűzése

Egy 50-125 fős csapat 8-12 hetes ciklusokban dolgozik, ami miatt a projekt kezelhetetlenné válhat. Ez a probléma megoldható egyértelmű célok kitűzésével és azok rendszeres nyomon követésével. Hozzon létre tehát egy rendszert, amelynek segítségével a csapatok összpontosíthatnak a céljaikra.

Használja a ClickUp Goals szolgáltatást a következőkre:

Állítson be célokat numerikus, pénzügyi, igaz/hamis vagy feladat formájában.

Hozzon létre sprint célokat, inkrementális célokat stb.

Kössd össze a feladatokat a célokkal, és automatikusan kövesd nyomon az előrehaladást!

Tegye közzé a célokat, hogy az egész csapat láthassa az előrehaladást.

Állítsa be, kövesse nyomon és érje el céljait a ClickUp Goals segítségével!

6. Felülvizsgálat és kiigazítás

Jelentések készítése: Kövesse nyomon az összes céljának elérését egy helyen. Válassza ki az agilis munkafolyamataihoz fontos mutatókat, és készítsen személyre szabott jelentéseket.

Például az agilis burndown diagramok segítségével pontosan nyomon követheti az egyes sprintek előrehaladását. A burnup diagramok, a kumulatív munkaterhelés-nézet, a csapat sebessége stb. értékes információkkal szolgálnak.

ClickUp Dashboards agilis kiadási folyamatokhoz

Végezzen retrospektívákat: Minden PI végén értékelje a teljesítményt, hogy átgondolja, mi működött jól és mi nem. Használja ezt a visszajelzést a folyamatok és gyakorlatok folyamatos fejlesztésére.

Ösztönözze a nyílt és őszinte visszajelzéseket: Hozzon létre egy folyamatos és időszerű visszajelzésekre épülő kultúrát az összes agilis csapat tagjai között. Íme, miért van erre szükség.

Bónusz: Inspirációként nézze meg, hogyan használja Gabriel Hoffman, a ZenPilot megoldásmérnöke a ClickUp-ot a scrum megvalósításához.

A visszajelzések szerepe az agilis kiadási folyamatokban

Az agilis munkamodellekben a visszajelzés döntő szerepet játszik. Ugyanez igaz az agilis kiadási folyamatokra is.

Üzleti visszajelzés: Az ART-k együttműködnek az üzleti csapatokkal, hogy megértsék, a szállított megoldás megfelel-e az üzleti céloknak.

Vásárlói visszajelzések: Az ART-k aktívan keresik a vásárlói visszajelzéseket az inkrementumokról, hogy igazolják azok értékét. Ez történhet belsőleg, például a használat, a megtartási arányok, a közösségi média értékeléseinek nyomon követésével stb. Vagy a felhasználókkal együttműködve, például felmérések vagy interjúk formájában.

Technológiai visszajelzés: Az ART-k rendszeresen integrációs teszteket és technikai spike-okat futtatnak a technológiai visszajelzések gyűjtése érdekében. Számos monitoring folyamat is visszajelzést ad az infrastruktúra csapatnak.

Csapat visszajelzés: Az egy egységként együttműködő több csapatnak őszinte és bizalomteljes visszajelzésre van szüksége. Az ART csapatok nyíltan beszélnek a felülvizsgálatok és retrospektívák során, hogy megértsék az együttműködés viselkedési aspektusait, és szükség szerint kijavítsák azokat.

Projektmenedzsment visszajelzés: A visszajelzés másik fontos szempontja a projektek menedzsmentjének hatékonysága. Az erőforrások kihasználtsága, a szállítás pontossága, a szabványok betartása stb. a projektmenedzsment irányítópultjáról nyerhető információkból származik, amelyek felhasználásával javítható a termelékenység és a hatékonyság.

Az agilis kiadási folyamatok hatása a szoftverfejlesztési folyamatra

A századforduló óta a szoftverfejlesztés hatalmas változásokon ment keresztül. A korábbi agilis fejlesztőcsapatok a következő problémákkal küzdöttek:

Fragmentált csapatok: A hagyományos agilis csapatok jól működtek egymás között, kiváló helyi optimalizálással. Azonban a szervezet egészében a szilók megmaradtak, a koordináció korlátozott volt, ami összehangolatlansághoz és hatékonyságcsökkenéshez vezetett.

Inkonzisztens minőség: A fragmentált csapatok eltérő minőségi szabványokat alkalmaztak, ami inkonzisztens termékekhez és több hibához vezetett az értéklánc egészében.

Lassú visszacsatolási ciklusok: Az érdekelt felek és a felhasználók visszajelzései lassúak voltak, ami némileg ellentétes volt a csapatok által megcélzott gyorsított sprint ciklusokkal.

Nem optimális együttműködés: A független csapatok aszinkron módon dolgoztak, ami láthatósági hiányosságokat okozott és befolyásolta az összképet.

Az agilis kiadási folyamatok megoldást jelentettek a szoftverfejlesztő csapatok előtt álló összes problémára. Az agilis módszer előnyeit nagy, komplex szervezetek igényeinek kielégítésére használták fel.

Az ART segítségével a vállalatok a következőket érték el:

Értékmegvalósítás: Az ART értékáram-vezérelt megközelítése biztosítja, hogy az összes szoftverfejlesztési munka az ügyfelek számára nyújtott értékre összpontosítson.

Jobb csapatkoordináció: Az ART több agilis csapatot hozott össze szisztematikusan, elősegítve a jobb koordinációt és összehangolást a közös célok és célkitűzések körül.

Beépített minőség: A minőségbiztosítási gyakorlatokat minden fejlesztési fázisba integrálták, ami az értéklánc egészében következetes és magas színvonalú eredményeket hozott.

Gyors visszacsatolási ciklusok: A szinkronizálás és a közös ritmus biztosítja a megfelelő időben történő felülvizsgálatokat és visszatekintéseket, így gyorsabb visszajelzések és rugalmasabb kiigazítások lehetségesek.

Gyorsított szállítás: Az ART rövidebb, jobban előre jelezhető szállítási ciklusokat tett lehetővé, ami gyorsabb kiadásokat és jobb alkalmazkodóképességet eredményezett a piaci változásokhoz.

Az agilis kiadási folyamatok bevezetésének kihívásai

A fentiekben ismertetett számos előnye ellenére az agilis kiadási folyamat bevezetése nem jár kihívások nélkül. Amikor az agilis csapatok átveszik az ART-t, a következő problémákkal szembesülhetnek.

Kulturális változás

Az ART bevezetése jelentős kulturális változást igényel a szervezeten belül. Azok a csapatok, amelyek kis létszámú, független és aszinkron munkavégzéshez vannak szokva, az ART nagyobb struktúráját zavarónak találhatják.

Például a szinkronizált sprintek vagy a retrospektívák közös ritmusa nyomasztónak tűnhet. A zavarok elkerülése érdekében az ART vezetőknek lassan kell bevezetniük az ötletet, és konszenzust kell kialakítaniuk a szervezeten belül.

Kezdeti tanulási görbe

Az ART gyakorlatok megértésének és alkalmazásának kezdeti tanulási görbéje sok csapat számára meredek lehet. Az ART új szerepeket, szertartásokat és gyakorlatokat vezet be, amelyeket a csapat tagjainak gyorsan meg kell tanulniuk és be kell építeniük a napi munkájukba.

Például az Inspect & Adapt (I&A) minden iteráció elején végrehajtásra kerül, az iteráció végén végzett retrospektíva mellett.

Átfogó képzés, erőforrások és mentorálás biztosításával enyhítheti ezt a kihívást, lehetővé téve a csapatok számára a zökkenőmentesebb átállást és az ART előnyeinek kiaknázását.

Függőségkezelés

A függőségek kezelése több csapat között egy agilis kiadási folyamaton belül kissé rémálomszerű lehet. Annak biztosítása, hogy minden csapat összehangoltan működjön és munkájuk zökkenőmentesen integrálódjon, aprólékos tervezést és koordinációt igényel.

Ennek elkerülése érdekében állítsa be a következőket:

Világos kommunikációs csatornák : Például a ClickUp Chat nézet összesíti az összes üzenetet, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki, még akkor sem, ha sok a zaj.

Vizuális menedzsment eszközök: A függőségi tábla – amely egymástól függő feladatokat ábrázol – segít a csapatoknak a függőségek korai felismerésében és kezelésében.

Kezelje hatékonyan az agilis kiadási folyamatot a ClickUp segítségével

Az agilis gyakorlatok kiválóan alkalmasak kis szoftverfejlesztő csapatok számára. Az agilis módszer valójában azt javasolja, hogy a nagy csapatokat kisebb egységekre bontsák a hatékonyság és a minőség javítása érdekében.

Ez azonban gyakran méretbeli problémát okoz. Az agilis kiadási folyamatok a megoldást jelentik az agilis gyakorlatok nagy szervezetekben való méretezhetőségének problémájára. A kiváló agilis kiadási folyamatok több csapatot összehangolnak a közös célok körül, összehangolják az erőfeszítéseket, koherenciát teremtenek a megoldásokban, és üzleti értékláncokat hoznak létre.

Egy olyan ambiciózus keretrendszer megvalósításához és kezeléséhez, mint az agilis kiadási folyamat, egy robusztus, átfogó, rugalmas és testreszabható projektmenedzsment eszközre van szükség. A feladatok vázlatos megtervezésétől a függőségek kezeléséig mindenre képesnek kell lennie.

