A 10 legjobb AI képernyőfelvevő 2026-ban: szakértői útmutató

Mivel az AI átalakítja a munkavégzés, az élet és a szórakozás módját, nem meglepő, hogy számos technológiai megoldásunkat is ez hajtja, így az olyan csúcstechnológiai eszközök, mint az AI képernyőfelvevők, elengedhetetlen kellékké váltak.

Ezek a hatékony eszközök forradalmasítják a tartalomkészítést az iparágakban, lehetővé téve a szakemberek számára, hogy hatékonyan készítsenek éles, tiszta prezentációkat, beszédeket és oktatóanyagokat.

Ezek a felvevők forradalmi változást hoznak, fejlett AI-funkcióikkal javítják a videó és hangminőséget, hatékonyabbá teszik a szerkesztést és egyszerűbbé teszik a megosztást.

Nézzük meg, mi teszi kiválóvá egy AI képernyőfelvevőt, és fedezzük fel a piacvezető legjobb képernyőfelvevő eszközöket.

Mire kell figyelnie az AI képernyőfelvevőknél?

A megfelelő AI képernyőfelvevő kiválasztása elengedhetetlen a tartalom rögzítéséhez, valamint annak teljesítményének és vonzerejének javításához.

Vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú szempontokat, hogy biztosan egy hatékony eszközt válasszon:

Felvétel minősége: Válassza a nagy felbontású videofelvételeket, hogy a vizuális elemek ugyanolyan lenyűgözőek legyenek, mint a tartalom

Mesterséges intelligencia funkciók: Keressen olyan fejlett funkciókat, amelyek javíthatják a videó minőségét és csökkenthetik a szerkesztési időt, például valós idejű átírást, intelligens szerkesztést és automatikus kiemeléseket.

Könnyű használat: Válasszon olyan felvevőt, amelynek intuitív felülete leegyszerűsíti a felvételi folyamatot, így időt és energiát takaríthat meg

Integráció: Győződjön meg arról, hogy a felvevő könnyen integrálható az Ön által rendszeresen használt egyéb eszközökkel és platformokkal, javítva ezzel a munkafolyamatot

Megbízhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely stabilitásáról ismert, hogy elkerülje a zavarokat a fontos felvételek során, és lépésről lépésre készíthessen útmutatókat

Ügyfélszolgálat: Helyezze előtérbe a kiváló ügyfélszolgálatot, hogy biztos lehessen benne, hogy segítséget kap, ha bármilyen problémája adódna

Átnéztük a piacot, és összeállítottuk a 2024-es év 10 legjobb képernyőfelvevő eszközének listáját. Minden eszköz a maga módján kiváló, Önnek csak azt kell kiválasztania, amelyik a legjobban megfelel az Ön igényeinek.

A 10 legjobb AI képernyőfelvevő

Ezzel a 10 AI képernyőfelvevőből álló listával megtalálhatja az Ön egyedi igényeinek megfelelő eszközt, legyen szó részletes oktatóanyagok készítéséről, értekezletek rögzítéséről vagy biztonságos IT-támogatás nyújtásáról.

1. ClickUp

Használja a ClickUp Clips alkalmazást videóüzenetek rögzítéséhez, videók leírásához és utasítások megosztásához a projektcsapatával

A termelékenység és a projektmenedzsment erőteljes eszköze, a ClickUp túlmutat az alapvető feladatkezelésen és a haladás nyomon követésén. A platform egy átfogó, AI-alapú termelékenységi és együttműködési eszközcsomagot kínál tartalomalkotók és projektcsapatok számára.

A dinamikus tartalomalkotók számára egyik legvonzóbb funkció a ClickUp Clips.

A Clips tökéletes megoldás, amikor a szöveg nem elég: vizuális utasításokkal vagy gyors frissítésekkel gyorsan és világosan közvetíti a komplex információkat. Áttekintheti a Clip legfontosabb részeit, az időbélyegekre kattintva ugorhat a videóban, és kivághat részleteket, amelyeket bárhol felhasználhat.

Írja le minden klipet AI segítségével, hogy áttekintse a klipek legfontosabb részeit

A kiváló minőségű képernyőfelvételek készítése mellett íme még néhány ok, amiért ez az eszköz remek választás:

Azonnali megosztás: A ClickUp Clips segítségével pillanatok alatt elkészítheti és megoszthatja videóit. Nincs szükség alkalmazások közötti váltásra, sem fájlok letöltésére és feltöltésére.

Kontextus hozzáadása: A távoli vagy hibrid környezetben történő csapatmunkában kihívások merülhetnek fel. A ClickUp Clips segítségével azonban megoszthatja gondolatait, végigvezetheti a táblázatokat, elháríthatja a hibákat és egyszerűsítheti a döntéshozatalt.

Cselekedjen: Bármelyik klipet alakítson át a platformon belül végrehajtható feladatokká anélkül, hogy elveszítené a kontextust. Kevés más AI képernyőfelvevő eszköz kínál ilyen funkciót.

AI Insights: A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának köszönhetően azonnal megkapja a teljes szöveggel ellátott képernyőfelvételeket. Áttekintheti a legfontosabb részeket, ugorhat bizonyos szakaszokra, kivonhat szövegrészleteket – a ClickUp Brain felgyorsítja a munkáját.

Rendszeresség: A Clips Hub segítségével nyomon követheti az összes képernyőfelvételét, így könnyebben megtalálhatja, rendezheti és kezelheti videóit.

Akár projekt részleteit tisztázza, akár egy folyamatot mutat be, vagy visszajelzést ad, a Clips biztosítja, hogy üzenete látható és érthető legyen, a hagyományos kommunikációs módszerekkel járó oda-vissza levelezés nélkül.

A ClickUp legjobb funkciói

Valós idejű képernyőfelvétel és megosztás a feladatokon belül

Könnyedén ágyazhat be videókat feladatokba, megjegyzésekbe és dokumentumokba

Szerkessze videóit közvetlenül a platformon

Hozzászóljon a klip egyes pillanataihoz, hogy megbeszéléseket folytasson és visszajelzéseket adjon a felvételről

A képernyőfelvételek automatikus és azonnali leírása

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet miatt az új felhasználók számára a tanulási görbe kissé meredek.

A leírás pontossága az audio minőségétől függően változhat

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti : 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkaterületi tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Zoom

A Zoom a legnépszerűbb videokonferencia- és képernyőmegosztó szoftver, de emellett egy fejlett, AI-alapú képernyőfelvételi funkcióval is rendelkezik, amely Smart Recording néven ismert.

Ez az eszköz a Zoom AI Companion funkciót hozza el a felhőalapú felvételekhez, javítva a felhasználói élményt azáltal, hogy a felvételeket intelligens fejezetekbe rendezi, és a legfontosabb tanulságokat kiemelt pontok és teendők formájában összefoglalja.

A Smart Recording funkció különösen hasznos hosszú üléseken, például előadásokon vagy vállalati szintű megbeszéléseken. Segít felosztani és egyszerűsíteni a visszanézési folyamatot, így könnyebb megérteni és felhasználni a fontos tartalmakat.

A Zoom legjobb funkciói

Hozzáférés részletes elemzésekhez az értekezletek dinamikájáról, például a beszéd sebességéről, a beszéd-hallgatás arányáról és a töltelékszavak használatáról

Videók automatikus leírása AI-alapú intelligens felvételi funkcióval

Rögzítsen külön hangsávokat minden résztvevő számára

A Zoom korlátai

Az ingyenes verzióban a megbeszélések hossza 40 percre korlátozott

A felvételek során nagy terhelést jelent a rendszer erőforrásaira

A Zoom árai

Alap : Ingyenes

Pro : 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 21,99 USD/hó felhasználónként

Business Plus: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Zoom értékelések és vélemények:

G2 : 4,6/5 (több mint 50 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)

3. Camtasia

A videószerkesztési képességeiről ismert Camtasia leggyakrabban oktatóvideók készítésére használatos, amelyek célja a közönség bevonása és az oktatás. Ez a képernyőfelvevő hasonló feladatok elvégzésében segít Önnek.

Az AI-asszisztens, a Camtasia Rev által továbbfejlesztett szoftver olyan fejlett funkciókat kínál, mint a zajcsökkentés, az audiokiegyenlítés és az intelligens szerkesztési javaslatok, amelyek optimalizálják a videó hatását.

Ezen felül a Camtasia támogatja az interaktív elemeket, például a kvízeket és a kattintható linkeket, így ideális választás lenyűgöző e-learning tartalmak készítéséhez.

A Camtasia legjobb funkciói

Tökéletesítse videóit egy robusztus videószerkesztő eszközcsomaggal

Kezelje a videóprodukció minden aspektusát – a vágástól és összeillesztéstől az átmenetek és megjegyzések hozzáadásáig – közvetlenül az eszközön belül

Használjon többsávos idővonalat komplex projektekhez

A Camtasia korlátai

Magasabb költségek más lehetőségekhez képest

Régebbi rendszereken erőforrás-igényes lehet

A Camtasia árai

Egyéni licenc: 179,88 USD (éves)

Örökös licenc: 299,99 USD

Camtasia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

4. TeamViewer

A TeamViewer, egy távoli hozzáférést és támogatást biztosító eszköz, olyan képernyőfelvevő eszközt kínál, amely az IT-támogatás és a működési hatékonyság javítására lett kifejlesztve. Használhatja képzési videók készítésére is.

Mivel az eszköz a teljes munkamenetet és a teljes képernyőt rögzíti, ideális folyamatok dokumentálására és részletes támogatási jegyzőkönyvek készítésére, amelyek segítenek a problémák diagnosztizálásában és a személyzet képzésében.

A TeamViewer legjobb funkciói

Rögzítse a távirányítású munkameneteket hibaelhárítási és képzési célokra

Biztosítson magas szintű biztonságot és megfelelést a szabályozási előírásoknak

A TeamViewer korlátai

Elsősorban IT-támogatásra tervezték, általános használatra kevésbé alkalmas

Korlátozott AI-funkciók a képernyőfelvételekhez

A TeamViewer árai

Egy felhasználó : 50,90 USD/hó

Többfelhasználós : 102,90 USD/hó

Teams: 206,90 USD/hó

TeamViewer értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Vidyard

A Vidyard egy sokoldalú és ingyenes, vízjel nélküli képernyőfelvevő eszközt kínál, amelyet kifejezetten az üzleti kommunikációra és a tartalomkészítésre szabtak.

Ezzel a képernyőfelvevővel a felhasználók a képernyőn megjelenő előadói jegyzetek segítségével rendszerezettek és pontosak maradhatnak, valamint a nem kívánt részek kivágásával egyszerűsíthetik videóikat.

A Vidyard videó teljesítménykövető eszközöket is kínál, például a megtekintések számát és értesítéseket, amikor valaki megnézi a videóját, ami értékes segítséget nyújt a marketing- és értékesítési stratégiákhoz.

A közelmúltban a Vidyard elindította az AI Avatars és az AI-generált értékesítési prezentációk szolgáltatásait, amelyek lehetővé teszik az értékesítési csapatok számára, hogy nagy mennyiségben készítsenek videóüzeneteket.

A Vidyard legjobb funkciói

Rögzítsen felvételeket a számítógép képernyőjének bármely pontjáról, így ideális oktatóanyagok, bemutatók és prezentációk készítéséhez.

Szerezzen automatikus videó-átírást és feliratozást

Videók összeillesztése – több felvétel egyesítése egy zökkenőmentes videóvá

Integrálja számos különböző marketingeszközzel

A Vidyard korlátai

Az eszköz inkább a marketing- és értékesítési csapatokra összpontosít, nem pedig általános használatra

Számos Vidyard-alternatívával ellentétben az AI-funkciók csak az értékesítésre fókuszáló tartalmak esetében érhetők el

A Vidyard árai

Ingyenes

Pro : 29 USD/hó

Plus : 89 USD/hó

Üzleti: Egyedi árazás

Vidyard értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

6. Veed.io

A Veed.io segítségével a felhasználók kiválaszthatják, hogy a kamera képét a képernyő tartalmával párhuzamosan vagy a képernyőn átfedésként szeretnék-e megjeleníteni.

További funkciók közé tartozik a Magic Cut eszköz, amely automatikusan szerkeszti a klipeket a felvétel legfontosabb részeinek kiemelése érdekében; egy webkamerás szemkövető a szemmozgások korrigálására; egy háttéreltávolító a vizuális tér rendezésére a felvétel megkezdése előtt; valamint hangtisztító eszközök, amelyek eltávolítják a töltelékszavakat a prezentáció érthetőségének javítása érdekében.

A Veed.io célja a csapatok közötti kommunikáció megkönnyítése is. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különféle típusú tartalmakat rögzítsenek és osszanak meg, például üzeneteket, magyarázó videókat és prezentációkat, ami potenciálisan csökkentheti az élő találkozók szükségességét.

A platform támogatja az együttműködési funkciókat, lehetővé téve a csapatok számára, hogy online megosszák, kommentálják és közösen áttekintsék a videókat. Ez javíthatja a termelékenységet és a csapat elkötelezettségét.

A Veed.io legjobb funkciói

Válasszon különböző felvételi elrendezéseket, amelyek lehetővé teszik a kizárólag videó, kizárólag hang vagy mindkettő rögzítését

Videók szerkesztése integrált, AI-alapú szerkesztési funkciókkal

Ossza meg videóit, és dolgozzon együtt másokkal a szerkesztésen

A Veed.io korlátai

Stabil internetkapcsolat szükséges

Korlátozott offline funkciók

A Veed.io árai

Ingyenes

Alapcsomag: 18 USD/felhasználó havonta

Pro: 30 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 59 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Veed.io értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 3,4/5 (több mint 50 értékelés)

7. Calipio

A Calipio egy egyszerű, sallangmentes, mesterséges intelligenciával működő képernyőfelvevőt kínál, amelyet a magánélet védelmét szem előtt tartó digitális környezetre szabtak. Ezen felül a Calipio zökkenőmentes megosztási lehetőségeket is kínál. A felhasználók könnyedén megoszthatják felvételeiket egy link segítségével, amely azonnali hozzáférést biztosít minden platformon, beleértve a mobil eszközöket is.

A szolgáltatás ingyenes felhőalapú tárhelyet is tartalmaz, így a felhasználók bármikor és bárhol hozzáférhetnek videofájljaikhoz anélkül, hogy helyet foglalnának a helyi merevlemezen.

A Calipio legjobb funkciói

A Calipio böngészőalapú, telepítés nélküli eszközével gyakorlatilag bármilyen eszközről és operációs rendszerről elérheti az eszközt.

Biztosítsa az adatvédelmet és a biztonságot végpontok közötti titkosítással és hozzáférés-vezérléssel

A Calipio korlátai

Más lehetőségekhez képest korlátozott szerkesztési eszközök

Erősen függ az internetkapcsolat minőségétől

Korlátozott AI-funkciók alkotók számára

A Calipio árai

Kezdőcsomag: 5 €/hó

Professzionális: 10 €/hó

Üzleti: 20 €/hó

Calipio értékelések és vélemények:

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Snagit

A Snagit egy képernyőfelvevő szoftver, amelynek funkciói úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a szakembereket a számítógép képernyőjének képeinek rögzítésében, beleértve a görgetést igénylő területeket is.

A Snagit Smart Move funkcióval rendelkezik, amely automatikusan felismeri és lehetővé teszi a képernyőfelvételeken szereplő elemek módosítását. Emellett szövegfelismerő funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a képeken belüli szövegek szerkesztését, a betűtípus, méret és szín módosítását.

A Snagit legjobb funkciói

Egyetlen kattintással alakítsa át a részletes képernyőképeket egyszerű grafikákká

Használja a Könyvtár funkciót, amely segít a rögzített tartalmak eszközök közötti rendszerezésében

Használja a szűrőket és a rendezési funkciókat, hogy képeket és videókat keressen dátum, fájltípus és alkalmazás szerint

Tartsa rendezett állapotban a videókönyvtárat az intelligens felhasználói felület és az egyéni címkék segítségével

A Snagit korlátai

Hiányoznak belőle a versenytársak néhány fejlett AI-funkciói

Az egyszeri vásárlási modellnél előfordulhat, hogy nem érkeznek folyamatos frissítések

A Snagit árai

Standard licenc: 45,99 USD (egyszeri vásárlás)

Snagit értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

9. Loom

A Loom egy sokoldalú képernyőfelvevő eszköz, amely számos eszközt támogat, beleértve a macOS, Windows, iOS és Android rendszereket.

A platform számos felhasználóbarát funkciót kínál, például böngészőben és mobilalkalmazásban történő szerkesztést, videók beágyazásának lehetőségét a jobb láthatóság érdekében, valamint feliratozást az akadálymentesség javítása érdekében.

A Loom teljes képernyős és egyedi méretű képernyőfelvételek készítésére is lehetőséget kínál, valamint rajzolási és jegyzetelési eszközöket is biztosít, amelyekkel kiemelheti a prezentáció során a legfontosabb pontokat.

A Loom legjobb funkciói

Rögzítse a képernyőt és a hangot is, így ez a megoldás kényelmes választás számos felvételi és feliratozási igényhez

Ossza meg a felvételeket egy azonnali link segítségével, ami gyors és egyszerű terjesztést tesz lehetővé

Akár 720p-s videóminőséget is elérhet, és lehetőség van a felbontás növelésére is

A Loom korlátai

Inkább az aszinkron kommunikációra alkalmas, mint az élő prezentációkra

Alapvető szerkesztési funkciók

A Loom árai

Starter: Ingyenes

Üzleti: 12,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Loom értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 420 értékelés)

10. Otter.ai

Az Otter.ai egy AI-alapú felvételi és AI-alapú átírási eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hangot rögzítsenek, fájlokat importáljanak és átírásokat készítsenek olyan funkciók segítségével, mint a kulcsszavak generálása és a beszélő azonosítása.

Webalkalmazásként, Chrome-bővítményként és mobilalkalmazásként is elérhető Otter.ai integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams.

Az Otter.ai valós idejű átírást biztosít, azonosítva a beszélgetés résztvevőit, ami segít a találkozók pontos rögzítésében.

Bár a leírás általában megbízható, különböző hangtechnikai tényezők miatt kisebb hibák előfordulhatnak, de az AI idővel egyre jobbá válik.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Szerezzen kiváló hangfelismerési pontosságot

A felvételek valós idejű leírása

Integrálja különböző kommunikációs platformokkal

Az Otter.ai korlátai

Inkább a leírásra, mint a képernyőfelvételre összpontosít

Az Otter.ai alternatíváitól eltérően korlátozott videószerkesztési funkciókat kínál

Otter.ai árak

Alapszint: Ingyenes

Pro: 16,99 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 30 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények:

G2: 4,2/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Fedezze fel szakmai potenciálját az AI képernyőfelvevőkkel

A képernyőfelvevő AI a digitális korszakban a következő szintű szövetségese. Akár időt szeretne megtakarítani, ötleteket generálni, vagy zökkenőmentesen feltölteni a YouTube-ra, csak nyomja meg a piros gombot, és hagyja, hogy a varázslat megtörténjen.

Az idei év legjobb választása, a ClickUp intelligens funkciókkal rendelkezik, többek között olyan AI-alapú eszközökkel, amelyek a mindennapi feladatokat hatékony kommunikációs élménnyé alakítják.

A ClickUp nem csupán rögzít és szerkeszt, hanem növeli a termelékenységét, és minden prezentációban és projektben javítja munkájának minőségét.

Használja ki ezeket az innovációkat, és figyelje meg, hogyan javítják munkáját, egyszerűsítik az együttműködést, és segítik Önt abban, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el a versenyképes világban.

