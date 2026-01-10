A 10 legjobb AI képernyőfelvevő 2026-ban: szakértői útmutató

Mivel az AI átalakítja a munkavégzés, az élet és a szórakozás módját, nem meglepő, hogy számos technológiai megoldásunkat is ez hajtja, így az olyan csúcstechnológiai eszközök, mint az AI képernyőfelvevők, elengedhetetlen kellékké váltak.
Ezek a hatékony eszközök forradalmasítják a tartalomkészítést az iparágakban, lehetővé téve a szakemberek számára, hogy hatékonyan készítsenek éles, tiszta prezentációkat, beszédeket és oktatóanyagokat.
Ezek a felvevők forradalmi változást hoznak, fejlett AI-funkcióikkal javítják a videó és hangminőséget, hatékonyabbá teszik a szerkesztést és egyszerűbbé teszik a megosztást.
Nézzük meg, mi teszi kiválóvá egy AI képernyőfelvevőt, és fedezzük fel a piacvezető legjobb képernyőfelvevő eszközöket.
Mire kell figyelnie az AI képernyőfelvevőknél?
A megfelelő AI képernyőfelvevő kiválasztása elengedhetetlen a tartalom rögzítéséhez, valamint annak teljesítményének és vonzerejének javításához.
Vegye figyelembe ezeket a kulcsfontosságú szempontokat, hogy biztosan egy hatékony eszközt válasszon:
- Felvétel minősége: Válassza a nagy felbontású videofelvételeket, hogy a vizuális elemek ugyanolyan lenyűgözőek legyenek, mint a tartalom
- Mesterséges intelligencia funkciók: Keressen olyan fejlett funkciókat, amelyek javíthatják a videó minőségét és csökkenthetik a szerkesztési időt, például valós idejű átírást, intelligens szerkesztést és automatikus kiemeléseket.
- Könnyű használat: Válasszon olyan felvevőt, amelynek intuitív felülete leegyszerűsíti a felvételi folyamatot, így időt és energiát takaríthat meg
- Integráció: Győződjön meg arról, hogy a felvevő könnyen integrálható az Ön által rendszeresen használt egyéb eszközökkel és platformokkal, javítva ezzel a munkafolyamatot
- Megbízhatóság: Válasszon olyan szoftvert, amely stabilitásáról ismert, hogy elkerülje a zavarokat a fontos felvételek során, és lépésről lépésre készíthessen útmutatókat
- Ügyfélszolgálat: Helyezze előtérbe a kiváló ügyfélszolgálatot, hogy biztos lehessen benne, hogy segítséget kap, ha bármilyen problémája adódna
Átnéztük a piacot, és összeállítottuk a 2024-es év 10 legjobb képernyőfelvevő eszközének listáját. Minden eszköz a maga módján kiváló, Önnek csak azt kell kiválasztania, amelyik a legjobban megfelel az Ön igényeinek.
A 10 legjobb AI képernyőfelvevő
Ezzel a 10 AI képernyőfelvevőből álló listával megtalálhatja az Ön egyedi igényeinek megfelelő eszközt, legyen szó részletes oktatóanyagok készítéséről, értekezletek rögzítéséről vagy biztonságos IT-támogatás nyújtásáról.
1. ClickUp
A termelékenység és a projektmenedzsment erőteljes eszköze, a ClickUp túlmutat az alapvető feladatkezelésen és a haladás nyomon követésén. A platform egy átfogó, AI-alapú termelékenységi és együttműködési eszközcsomagot kínál tartalomalkotók és projektcsapatok számára.
A dinamikus tartalomalkotók számára egyik legvonzóbb funkció a ClickUp Clips.
A Clips tökéletes megoldás, amikor a szöveg nem elég: vizuális utasításokkal vagy gyors frissítésekkel gyorsan és világosan közvetíti a komplex információkat. Áttekintheti a Clip legfontosabb részeit, az időbélyegekre kattintva ugorhat a videóban, és kivághat részleteket, amelyeket bárhol felhasználhat.
A kiváló minőségű képernyőfelvételek készítése mellett íme még néhány ok, amiért ez az eszköz remek választás:
Azonnali megosztás: A ClickUp Clips segítségével pillanatok alatt elkészítheti és megoszthatja videóit. Nincs szükség alkalmazások közötti váltásra, sem fájlok letöltésére és feltöltésére.
Kontextus hozzáadása: A távoli vagy hibrid környezetben történő csapatmunkában kihívások merülhetnek fel. A ClickUp Clips segítségével azonban megoszthatja gondolatait, végigvezetheti a táblázatokat, elháríthatja a hibákat és egyszerűsítheti a döntéshozatalt.
Cselekedjen: Bármelyik klipet alakítson át a platformon belül végrehajtható feladatokká anélkül, hogy elveszítené a kontextust. Kevés más AI képernyőfelvevő eszköz kínál ilyen funkciót.
AI Insights: A ClickUp Brain mesterséges intelligenciájának köszönhetően azonnal megkapja a teljes szöveggel ellátott képernyőfelvételeket. Áttekintheti a legfontosabb részeket, ugorhat bizonyos szakaszokra, kivonhat szövegrészleteket – a ClickUp Brain felgyorsítja a munkáját.
Rendszeresség: A Clips Hub segítségével nyomon követheti az összes képernyőfelvételét, így könnyebben megtalálhatja, rendezheti és kezelheti videóit.
Akár projekt részleteit tisztázza, akár egy folyamatot mutat be, vagy visszajelzést ad, a Clips biztosítja, hogy üzenete látható és érthető legyen, a hagyományos kommunikációs módszerekkel járó oda-vissza levelezés nélkül.
A ClickUp legjobb funkciói
- Valós idejű képernyőfelvétel és megosztás a feladatokon belül
- Könnyedén ágyazhat be videókat feladatokba, megjegyzésekbe és dokumentumokba
- Szerkessze videóit közvetlenül a platformon
- Hozzászóljon a klip egyes pillanataihoz, hogy megbeszéléseket folytasson és visszajelzéseket adjon a felvételről
- A képernyőfelvételek automatikus és azonnali leírása
A ClickUp korlátai
- A kiterjedt funkciókészlet miatt az új felhasználók számára a tanulási görbe kissé meredek.
- A leírás pontossága az audio minőségétől függően változhat
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkaterületi tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Zoom
A Zoom a legnépszerűbb videokonferencia- és képernyőmegosztó szoftver, de emellett egy fejlett, AI-alapú képernyőfelvételi funkcióval is rendelkezik, amely Smart Recording néven ismert.
Ez az eszköz a Zoom AI Companion funkciót hozza el a felhőalapú felvételekhez, javítva a felhasználói élményt azáltal, hogy a felvételeket intelligens fejezetekbe rendezi, és a legfontosabb tanulságokat kiemelt pontok és teendők formájában összefoglalja.
A Smart Recording funkció különösen hasznos hosszú üléseken, például előadásokon vagy vállalati szintű megbeszéléseken. Segít felosztani és egyszerűsíteni a visszanézési folyamatot, így könnyebb megérteni és felhasználni a fontos tartalmakat.
A Zoom legjobb funkciói
- Hozzáférés részletes elemzésekhez az értekezletek dinamikájáról, például a beszéd sebességéről, a beszéd-hallgatás arányáról és a töltelékszavak használatáról
- Videók automatikus leírása AI-alapú intelligens felvételi funkcióval
- Rögzítsen külön hangsávokat minden résztvevő számára
A Zoom korlátai
- Az ingyenes verzióban a megbeszélések hossza 40 percre korlátozott
- A felvételek során nagy terhelést jelent a rendszer erőforrásaira
A Zoom árai
- Alap: Ingyenes
- Pro: 14,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 21,99 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: Egyedi árazás
- Vállalati: Egyedi árazás
Zoom értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (több mint 50 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 13 000 értékelés)
3. Camtasia
A videószerkesztési képességeiről ismert Camtasia leggyakrabban oktatóvideók készítésére használatos, amelyek célja a közönség bevonása és az oktatás. Ez a képernyőfelvevő hasonló feladatok elvégzésében segít Önnek.
Az AI-asszisztens, a Camtasia Rev által továbbfejlesztett szoftver olyan fejlett funkciókat kínál, mint a zajcsökkentés, az audiokiegyenlítés és az intelligens szerkesztési javaslatok, amelyek optimalizálják a videó hatását.
Ezen felül a Camtasia támogatja az interaktív elemeket, például a kvízeket és a kattintható linkeket, így ideális választás lenyűgöző e-learning tartalmak készítéséhez.
A Camtasia legjobb funkciói
- Tökéletesítse videóit egy robusztus videószerkesztő eszközcsomaggal
- Kezelje a videóprodukció minden aspektusát – a vágástól és összeillesztéstől az átmenetek és megjegyzések hozzáadásáig – közvetlenül az eszközön belül
- Használjon többsávos idővonalat komplex projektekhez
A Camtasia korlátai
- Magasabb költségek más lehetőségekhez képest
- Régebbi rendszereken erőforrás-igényes lehet
A Camtasia árai
- Egyéni licenc: 179,88 USD (éves)
- Örökös licenc: 299,99 USD
Camtasia értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
4. TeamViewer
A TeamViewer, egy távoli hozzáférést és támogatást biztosító eszköz, olyan képernyőfelvevő eszközt kínál, amely az IT-támogatás és a működési hatékonyság javítására lett kifejlesztve. Használhatja képzési videók készítésére is.
Mivel az eszköz a teljes munkamenetet és a teljes képernyőt rögzíti, ideális folyamatok dokumentálására és részletes támogatási jegyzőkönyvek készítésére, amelyek segítenek a problémák diagnosztizálásában és a személyzet képzésében.
A TeamViewer legjobb funkciói
- Rögzítse a távirányítású munkameneteket hibaelhárítási és képzési célokra
- Biztosítson magas szintű biztonságot és megfelelést a szabályozási előírásoknak
A TeamViewer korlátai
- Elsősorban IT-támogatásra tervezték, általános használatra kevésbé alkalmas
- Korlátozott AI-funkciók a képernyőfelvételekhez
A TeamViewer árai
- Egy felhasználó: 50,90 USD/hó
- Többfelhasználós: 102,90 USD/hó
- Teams: 206,90 USD/hó
TeamViewer értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 3000 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
5. Vidyard
A Vidyard egy sokoldalú és ingyenes, vízjel nélküli képernyőfelvevő eszközt kínál, amelyet kifejezetten az üzleti kommunikációra és a tartalomkészítésre szabtak.
Ezzel a képernyőfelvevővel a felhasználók a képernyőn megjelenő előadói jegyzetek segítségével rendszerezettek és pontosak maradhatnak, valamint a nem kívánt részek kivágásával egyszerűsíthetik videóikat.
A Vidyard videó teljesítménykövető eszközöket is kínál, például a megtekintések számát és értesítéseket, amikor valaki megnézi a videóját, ami értékes segítséget nyújt a marketing- és értékesítési stratégiákhoz.
A közelmúltban a Vidyard elindította az AI Avatars és az AI-generált értékesítési prezentációk szolgáltatásait, amelyek lehetővé teszik az értékesítési csapatok számára, hogy nagy mennyiségben készítsenek videóüzeneteket.
A Vidyard legjobb funkciói
- Rögzítsen felvételeket a számítógép képernyőjének bármely pontjáról, így ideális oktatóanyagok, bemutatók és prezentációk készítéséhez.
- Szerezzen automatikus videó-átírást és feliratozást
- Videók összeillesztése – több felvétel egyesítése egy zökkenőmentes videóvá
- Integrálja számos különböző marketingeszközzel
A Vidyard korlátai
- Az eszköz inkább a marketing- és értékesítési csapatokra összpontosít, nem pedig általános használatra
- Számos Vidyard-alternatívával ellentétben az AI-funkciók csak az értékesítésre fókuszáló tartalmak esetében érhetők el
A Vidyard árai
- Ingyenes
- Pro: 29 USD/hó
- Plus: 89 USD/hó
- Üzleti: Egyedi árazás
Vidyard értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)
6. Veed.io
A Veed.io segítségével a felhasználók kiválaszthatják, hogy a kamera képét a képernyő tartalmával párhuzamosan vagy a képernyőn átfedésként szeretnék-e megjeleníteni.
További funkciók közé tartozik a Magic Cut eszköz, amely automatikusan szerkeszti a klipeket a felvétel legfontosabb részeinek kiemelése érdekében; egy webkamerás szemkövető a szemmozgások korrigálására; egy háttéreltávolító a vizuális tér rendezésére a felvétel megkezdése előtt; valamint hangtisztító eszközök, amelyek eltávolítják a töltelékszavakat a prezentáció érthetőségének javítása érdekében.
A Veed.io célja a csapatok közötti kommunikáció megkönnyítése is. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különféle típusú tartalmakat rögzítsenek és osszanak meg, például üzeneteket, magyarázó videókat és prezentációkat, ami potenciálisan csökkentheti az élő találkozók szükségességét.
A platform támogatja az együttműködési funkciókat, lehetővé téve a csapatok számára, hogy online megosszák, kommentálják és közösen áttekintsék a videókat. Ez javíthatja a termelékenységet és a csapat elkötelezettségét.
A Veed.io legjobb funkciói
- Válasszon különböző felvételi elrendezéseket, amelyek lehetővé teszik a kizárólag videó, kizárólag hang vagy mindkettő rögzítését
- Videók szerkesztése integrált, AI-alapú szerkesztési funkciókkal
- Ossza meg videóit, és dolgozzon együtt másokkal a szerkesztésen
A Veed.io korlátai
- Stabil internetkapcsolat szükséges
- Korlátozott offline funkciók
A Veed.io árai
- Ingyenes
- Alapcsomag: 18 USD/felhasználó havonta
- Pro: 30 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 59 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Veed.io értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 3,4/5 (több mint 50 értékelés)
7. Calipio
A Calipio egy egyszerű, sallangmentes, mesterséges intelligenciával működő képernyőfelvevőt kínál, amelyet a magánélet védelmét szem előtt tartó digitális környezetre szabtak. Ezen felül a Calipio zökkenőmentes megosztási lehetőségeket is kínál. A felhasználók könnyedén megoszthatják felvételeiket egy link segítségével, amely azonnali hozzáférést biztosít minden platformon, beleértve a mobil eszközöket is.
A szolgáltatás ingyenes felhőalapú tárhelyet is tartalmaz, így a felhasználók bármikor és bárhol hozzáférhetnek videofájljaikhoz anélkül, hogy helyet foglalnának a helyi merevlemezen.
A Calipio legjobb funkciói
- A Calipio böngészőalapú, telepítés nélküli eszközével gyakorlatilag bármilyen eszközről és operációs rendszerről elérheti az eszközt.
- Biztosítsa az adatvédelmet és a biztonságot végpontok közötti titkosítással és hozzáférés-vezérléssel
A Calipio korlátai
- Más lehetőségekhez képest korlátozott szerkesztési eszközök
- Erősen függ az internetkapcsolat minőségétől
- Korlátozott AI-funkciók alkotók számára
A Calipio árai
- Kezdőcsomag: 5 €/hó
- Professzionális: 10 €/hó
- Üzleti: 20 €/hó
Calipio értékelések és vélemények:
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
8. Snagit
A Snagit egy képernyőfelvevő szoftver, amelynek funkciói úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a szakembereket a számítógép képernyőjének képeinek rögzítésében, beleértve a görgetést igénylő területeket is.
A Snagit Smart Move funkcióval rendelkezik, amely automatikusan felismeri és lehetővé teszi a képernyőfelvételeken szereplő elemek módosítását. Emellett szövegfelismerő funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a képeken belüli szövegek szerkesztését, a betűtípus, méret és szín módosítását.
A Snagit legjobb funkciói
- Egyetlen kattintással alakítsa át a részletes képernyőképeket egyszerű grafikákká
- Használja a Könyvtár funkciót, amely segít a rögzített tartalmak eszközök közötti rendszerezésében
- Használja a szűrőket és a rendezési funkciókat, hogy képeket és videókat keressen dátum, fájltípus és alkalmazás szerint
- Tartsa rendezett állapotban a videókönyvtárat az intelligens felhasználói felület és az egyéni címkék segítségével
A Snagit korlátai
- Hiányoznak belőle a versenytársak néhány fejlett AI-funkciói
- Az egyszeri vásárlási modellnél előfordulhat, hogy nem érkeznek folyamatos frissítések
A Snagit árai
- Standard licenc: 45,99 USD (egyszeri vásárlás)
Snagit értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)
9. Loom
A Loom egy sokoldalú képernyőfelvevő eszköz, amely számos eszközt támogat, beleértve a macOS, Windows, iOS és Android rendszereket.
A platform számos felhasználóbarát funkciót kínál, például böngészőben és mobilalkalmazásban történő szerkesztést, videók beágyazásának lehetőségét a jobb láthatóság érdekében, valamint feliratozást az akadálymentesség javítása érdekében.
A Loom teljes képernyős és egyedi méretű képernyőfelvételek készítésére is lehetőséget kínál, valamint rajzolási és jegyzetelési eszközöket is biztosít, amelyekkel kiemelheti a prezentáció során a legfontosabb pontokat.
A Loom legjobb funkciói
- Rögzítse a képernyőt és a hangot is, így ez a megoldás kényelmes választás számos felvételi és feliratozási igényhez
- Ossza meg a felvételeket egy azonnali link segítségével, ami gyors és egyszerű terjesztést tesz lehetővé
- Akár 720p-s videóminőséget is elérhet, és lehetőség van a felbontás növelésére is
A Loom korlátai
- Inkább az aszinkron kommunikációra alkalmas, mint az élő prezentációkra
- Alapvető szerkesztési funkciók
A Loom árai
- Starter: Ingyenes
- Üzleti: 12,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)
- Vállalati: Egyedi árazás
Loom értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 420 értékelés)
10. Otter.ai
Az Otter.ai egy AI-alapú felvételi és AI-alapú átírási eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hangot rögzítsenek, fájlokat importáljanak és átírásokat készítsenek olyan funkciók segítségével, mint a kulcsszavak generálása és a beszélő azonosítása.
Webalkalmazásként, Chrome-bővítményként és mobilalkalmazásként is elérhető Otter.ai integrálható olyan platformokkal, mint a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams.
Az Otter.ai valós idejű átírást biztosít, azonosítva a beszélgetés résztvevőit, ami segít a találkozók pontos rögzítésében.
Bár a leírás általában megbízható, különböző hangtechnikai tényezők miatt kisebb hibák előfordulhatnak, de az AI idővel egyre jobbá válik.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- Szerezzen kiváló hangfelismerési pontosságot
- A felvételek valós idejű leírása
- Integrálja különböző kommunikációs platformokkal
Az Otter.ai korlátai
- Inkább a leírásra, mint a képernyőfelvételre összpontosít
- Az Otter.ai alternatíváitól eltérően korlátozott videószerkesztési funkciókat kínál
Otter.ai árak
- Alapszint: Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 30 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Egyedi árazás
Otter.ai értékelések és vélemények:
- G2: 4,2/5 (több mint 170 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)
Fedezze fel szakmai potenciálját az AI képernyőfelvevőkkel
A képernyőfelvevő AI a digitális korszakban a következő szintű szövetségese. Akár időt szeretne megtakarítani, ötleteket generálni, vagy zökkenőmentesen feltölteni a YouTube-ra, csak nyomja meg a piros gombot, és hagyja, hogy a varázslat megtörténjen.
Az idei év legjobb választása, a ClickUp intelligens funkciókkal rendelkezik, többek között olyan AI-alapú eszközökkel, amelyek a mindennapi feladatokat hatékony kommunikációs élménnyé alakítják.
A ClickUp nem csupán rögzít és szerkeszt, hanem növeli a termelékenységét, és minden prezentációban és projektben javítja munkájának minőségét.
Használja ki ezeket az innovációkat, és figyelje meg, hogyan javítják munkáját, egyszerűsítik az együttműködést, és segítik Önt abban, hogy kiemelkedő eredményeket érjen el a versenyképes világban.
Hagyja, hogy az AI képernyőfelvevők új értelmet adjanak szakmai tevékenységének 2024-ben. Készen áll a változásra? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!