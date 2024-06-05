Slack vagy Zoom: válaszd ki a csapatod számára legjobb kommunikációs eszközt

Egy jól működő csapatnak első osztályú csapatkommunikációs alkalmazásokra van szüksége. De legyünk reálisak!

Bár nem minden alkalmazás rendelkezik mindennel, amit szeretnél, előfordulhat, hogy végül egy csomó olyan fejlett funkcióval találod magad, amelyekre nincs is szükséged.

Szóval, mi a helyzet? Ideális esetben azt kell megtalálnia, amelyik pontosan azt teszi, amit szeretne, anélkül, hogy zavaró extrákkal terhelné.

A távmunka terén a Slack és a Zoom kiemelkedően hatékony és élvezetes megoldást kínál. A Slack segítségével cseveghet és fájlokat oszthat meg, miközben a beszélgetéseket különböző csatornákon szervezetten tudja vezetni. A Zoom alkalmazás viszont kristálytiszta videokonferenciákat kínál. Mindkét eszköz elősegíti az együttműködést; úgy érezheti magát, mintha ugyanabban a szobában lenne, még akkor is, ha több ezer kilométer választja el egymástól.

Mindkét együttműködési platformnak megvannak a maga előnyei. De mindkettőt megvásárolni a csapatod számára megterhelő lehet a pénztárcádra nézve. A helyes választás a részletekben és a legfontosabb különbségekben rejlik. Részletesen bemutatjuk, melyik melyik területen a legjobb, és segítünk eldönteni, melyik felel meg jobban a csapatod igényeinek.

Mi az a Slack?

A Slack egy felhőalapú platform, amely a kollaboratív kommunikációt kezeli. Központi teret biztosít a csapatok számára az együttműködéshez, a dokumentumok megosztásához és a munkafolyamatok hatékony szervezéséhez.

Az olyan funkciókkal, mint a valós idejű üzenetküldés, a fájlmegosztás, a csapatcsevegés és a testreszabható csatornák, a Slack a kommunikáció egységesítésére összpontosít egy platformon. A fontos frissítések vagy megbeszélések nem vesznek el a rengeteg e-mail között.

A Slack funkciói

Íme néhány kulcsfontosságú funkciója, amelyek tökéletesen alkalmasak a közös munkát végző csapatok számára.

1. Üzenetküldés és fájlmegosztás

A Slacken könnyedén megoszthat dokumentumokat, megbeszélhet projekteket és azonnali visszajelzéseket kaphat. Tegyük fel, hogy feltölt egy prezentációt a Slackre, hogy a csapata átnézze. Azonnal mindenki megbeszélheti és visszajelzést adhat, miközben megnézi, ami segíthet a valós idejű szerkesztésben.

Ez különösen hasznos a projekt fontosabb mérföldköveinél, például a javaslatok véglegesítésénél vagy a marketingstratégiák finomításánál. Megkímél attól, hogy sok különböző fájlverzióval és oda-vissza repülő e-mailekkel kelljen foglalkoznod. Minden egy helyen marad, rendezett és könnyen megtalálható.

via Slack

2. Hang- és videohívások

Volt már olyan helyzet, amikor a csapatának szemtől szemben kellett volna beszélnie, de az utazás nem volt lehetséges? A Slack hívásfunkciói pont ilyen esetekre lettek kifejlesztve. Indítson el egy gyors megbeszélést vagy egy teljes videotalálkozót egy pillanat alatt. Nincs szükség más alkalmazásokra vagy hosszú e-mail-váltásokra!

Ez a funkció különösen hasznos brainstorming üléseken, a haladásról szóló beszámolók során vagy ügyfélprezentációk alkalmával. Emellett életmentő lehet a világ különböző pontjain élő, távoli munkát végző vagy különböző helyszínekről együttműködő csapatok számára is. Kapjon azonnali visszajelzést, vagy egyszerűen csak erősítse a csapatszellemet, mindenféle gond nélkül.

via Slack

3. Slack Connect

Szeretne kommunikálni a szervezeten kívüli emberekkel? A Slack Connect segítségével közös csatornákon beszélgethet külső partnerekkel, ügyfelekkel vagy beszállítókkal. Hívjon meg külső érdekelt feleket a közös csatornákra, és búcsút inthet a zavaros e-mail-váltásoknak és a különböző platformok közötti váltogatásnak.

A Slack Connect különösen előnyös a projektmenedzsment, az ügyfélszolgálat vagy a beszállítói kapcsolatok terén, ahol a gyors kommunikáció kulcsfontosságú. Segít mindenkinek látni, mi történik, jobban együttműködni csapatként és gyorsabban döntéseket hozni, még akkor is, ha különböző szervezetekhez tartoznak.

via Slack

A Slack árai

Ingyenes verzió

Standard : 8,75 USD/hó felhasználónként

Plusz : 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Mi az a Zoom?

A Zoom egy videokonferencia-eszköz, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy videotalálkozók révén kapcsolatba lépjenek egymással. Intuitív felhasználói felületének köszönhetően a felhasználók munkahelyi hívásokhoz, távoli órákon való részvételhez, vagy szétszórt kollégákkal és/vagy családtagokkal és barátokkal való kapcsolattartáshoz is használhatják.

Bárhonnan csatlakozhatsz 100 fős videocsoportos hívásokhoz. Megoszthatod a képernyődet, azonnal üzenetet küldhetsz bárkinek, és akár virtuális háttérrel is játszhatod, hogy a hívások még érdekesebbek legyenek.

A Zoom funkciói

Íme a Zoom néhány legfontosabb funkciója:

1. Zoom Phone és Zoom Team Chat

via Zoom

Gyors visszajelzést szeretne kapni egy kollégától? Írjon üzenetet a Zoom Team Chat-ben, vagy használja a Zoom Phone-t!

A Zoom lehetővé teszi várótermek létrehozását is, hogy kezelni tudja a közelgő értekezletek résztvevőit. Ez a funkció különösen hasznos spontán brainstorming üléseken, kétségek tisztázásakor vagy időszerű visszajelzések kérése esetén.

via Zoom

A legjobb rész? A Zoom AI Companion segítségével a promptjaid alapján kedvenc hangnemmel és hosszúsággal hozhatsz létre csevegési válaszokat. Akár gyors válaszokat adsz a gyakran ismételt kérdésekre, akár következetes kommunikációs szabványokat tartasz fenn, ez a funkció segít gyorsabban dolgozni és professzionálisabbnak tűnni, különösen akkor, ha gyorsan kell válaszolnod, és biztosítani kell, hogy minden válasz személyes legyen.

2. Piactér

A Zoom Marketplace integrációs lehetőségeket kínál. A Calendly segítségével Zoom-értekezleteket szervezhet, a Google Drive-ból közvetlenül a Zoom-ban oszthat meg fájlokat, és még sok minden mást! Nem számít, hogy egyedül, kis csapatban vagy nagyvállalatnál dolgozik. Az integrációhoz rendelkezésre álló sokféle eszköznek köszönhetően továbbra is kedvenc munkafolyamatait használhatja, még akkor is, ha további eszközöket ad hozzá a rendszeréhez.

3. Fehér tábla

via Zoom

A Zoom Whiteboard segítségével vizuálisan is megoszthatja ötleteit. Így könnyedén együttműködhet egy projekten, és valós időben vázolhatja fel a terveket. Ha például virtuális értekezletet vezet a csapatával, könnyedén leírhatja ötleteit, rajzolhat diagramokat és megtervezheti a projekt lépéseit, mintha egy valódi tárgyalóban ülne.

Ez az eszköz kiválóan alkalmas brainstorming üléseken, tervezési megbeszéléseken vagy tervek áttekintésén, mivel mindenki aktívan részt vesz benne, és segít ötleteket generálni. Tökéletes távoli csapatok, elosztott együttműködések és virtuális műhelyek számára, ahol fontos az ötletek vizuális megosztása.

Zoom árak

Ingyenes verzió

Pro : 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 21,99 USD/hó felhasználónként

Business Plus: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Slack és Zoom: funkciók összehasonlítása

Függetlenül attól, hogy hol dolgozol és milyen a csapatod, a Zoom és a Slack segítségével kapcsolatban maradsz és produktív maradsz.

Itt van egy gyors összehasonlító táblázat, amely segít megérteni a legfontosabb különbségeket.

Funkció Slack Zoom Csevegés Igen Igen Fájlmegosztás Igen Igen Audio- és videóalapú együttműködés Igen Igen Integrációs képességek Igen Igen AI funkcionalitás Igen Igen Fehér tábla Nem Igen Workflow Builder Igen Nem Képernyőfelvétel Igen Igen A találkozók személyre szabása Nem Igen Jegyzetelés Igen Igen Biztonsági funkciók Igen Igen

A Slack olyan, mint egy virtuális iroda, ahol aszinkron vagy valós időben cseveghetsz kollégáiddal, és zökkenőmentesen oszthatod meg fájljaidat. A Zoom a személyes csevegések és videotalálkozók elengedhetetlen eszköze, olyan praktikus funkciókkal, mint a Zoom csapatcsevegés és a Zoom Phone. Mindkettő egyszerűsíti a csapatmunkát és az együttműködést: a Slack testreszabható csatornáival, a Zoom pedig a Whiteboards funkciójával.

Most pedig hasonlítsuk össze részletesen a Slacket és a Zoomot, hogy eldöntsük, melyik a legalkalmasabb az Ön számára.

1. Csevegési funkciók

Slack

A legjobb online értekezleteszközök egyikeként a Slack lehetővé teszi csoportos csevegéseket meghatározott témákról vagy csapatokról „csatornákon” keresztül, legyen szó értékesítési prezentációkról, vállalati hírekről vagy ügyfélszolgálatról.

Cserélj üzeneteket, eszközöket és fájlokat szabadon a Slack csevegőcsatornákon belül

Kétféle csatorna létezik: nyilvános, amely az egész vállalat számára elérhető, és privát, amely csak meghívóval érhető el.

A Slack Connect segítségével külső partnerekkel is kapcsolatba léphetsz. Így közvetlenül a munkaterületedről érheted el az ügynökségeket, ügyfeleket és beszállítókat.

Az előnyök? Megszünteti az információs szigeteket és biztosítja, hogy mindenki bármikor hozzáférjen az összes releváns információhoz. A csapat kommunikációja könnyebbé válik. És amikor új emberek csatlakoznak a megbeszélésekhez, már az elejétől fogva benne vannak a képben. Ráadásul a régi csevegések mentésével bármikor előkeresheted a korábbi beszélgetéseket, hogy betekintést nyerj.

Zoom

A Zoom Team Chat funkció segít a kommunikációban, amikor nincs szükség hang- vagy videókapcsolatra.

Ugyanazt az alkalmazást integrálja, amelyet a virtuális találkozókhoz is használnak.

A Zoom Team Chat mind mobil, mind asztali eszközökön elérhető.

A Slackhez hasonlóan a Zoom Team Chat is lehetővé teszi nyilvános vagy privát csatornák létrehozását. De legfeljebb 10 000 taggal.

Videomegosztási funkciókat szeretne? Semmi gond, nem csak videókat küldhet. Küldjön hangüzeneteket, GIF-eket vagy bármilyen más fájltípust a Zoom Team Chat segítségével.

„Kedvenc” vagy rögzített üzenetek, személyes fájlok szervezése és emlékeztetők beállítása

A Zoom Team Chat alkalmazásban emlékeztetőket is beállíthat, csevegéseket archiválhat, sőt, üzeneteket is szerkeszthet vagy törölhet azok elküldése után.

Végső döntés

A Zoom és a Slack is remek csapatcsevegési funkciókkal rendelkezik. A Slack azonban néhány extra előnnyel is szolgál, például a Slack Connect funkcióval és a felhasználói korlátozás hiányával, ellentétben a Zoommal. 🙌

2. Audio- és videóalapú együttműködés

Slack

A Huddles és a Clips a Slack audio- és videokonferencia-szolgáltatásai. A Huddles a következőképpen segít:

A Huddles segítségével csapata cseveghet vagy kapcsolatba léphet külső személyekkel. Csak lépjen be egy Slack-csatornára, vagy küldjön közvetlen üzenetet, hogy videokonferenciákon működjön együtt.

A csatornán vagy a DM-ben bárki bármikor csatlakozhat vagy kiléphet a videokonferenciából.

Ossza meg képernyőjét, rajzoljon rá, és akár élő feliratokat is közzétehet videokonferencia közben. Tökéletes spontán irodai megbeszélésekhez, brainstormingokhoz vagy csak úgy, hogy együtt lógjanak.

Most pedig beszéljünk a Clipsről. Íme, mit kínál:

Gyorsan készíthet hang- és videofelvételeket, amikor frissítéseket szeretne megosztani. A képernyőt is rögzítheti.

Nincs szükség sietni vagy megbeszélést szervezni; csak rögzítsd és oszd meg, amikor neked megfelel. Legyen szó a legújabb projekted bemutatásáról, egy demo végigvezetéséről vagy tippek megosztásáról.

Nézze meg ezeket a videókat, amikor Önnek a legalkalmasabb. Az összes videó szöveges átirata megkönnyíti a keresést és a szükséges információk megtalálását.

Szeretné felgyorsítani, lelassítani vagy csak a feliratokkal együtt olvasni? A Clips segítségével ez könnyedén megtehető.

Zoom

Másrészt, a Zoom meeting a következőket kínálja:

Legyen része a legkiválóbb HD hang- és videóminőségnek!

Akár 1000 felhasználót is befogadhat, közülük 49-et közvetlenül a képernyőjén.

Együttműködés beépített eszközökkel. Lehetőség van képernyő megosztásra és akár közös rajzolásra is valós időben.

Használj olyan interaktív eszközöket, mint a kreatív szűrők, reakció-emojik, sőt, szavazások és kézfeltartás.

Emlékezz vissza a múltbeli pillanatokra a találkozók felvételeivel és kereshető átirataival

Tervezze meg a találkozókat közvetlenül az Outlook, a Gmail vagy az iCalendar linkjeivel

De ez még nem minden! A Zoom Whiteboards segítségével valós időben, közösen brainstormingolhat a Zoom-értekezletek során. A Zoom Events segítségével mindent beállíthat, a regisztrációtól a márkaépítésig, és könnyedén kezelheti a jegyeket. A Zoom Spaces segítségével testreszabhatja a munkaterületét, és akár intelligens kioszkokat is beszerezhet.

Végső döntés

A Zoom inkább komoly, formális videohívásokhoz alkalmas. Minden elképzelhető formális helyzetre kiterjed. A Slack viszont lazább.

Ráadásul a Zoom felhasználói sokkal több videó opciót kapnak, mint a Slack felhasználói. 👀

3. Integrációk

A Slack és a Zoom is rengeteg integrált alkalmazással egyszerűsíti a munkafolyamatokat.

Slack

A Slack integrálható kedvenc eszközeiddel, így semmiről sem maradsz le. A legjobb Slack-integrációk közül választhatsz, például olyan meeting eszközök közül, mint a Cisco Webex és az MS Teams, vagy olyan CRM eszközök közül, mint a Salesforce, a Zoho és a HubSpot. Még a Zoommal is integrálható!

Zoom

A Zoom sem marad le. Néhány kattintással integrálhatja a Zoomot a kedvenc alkalmazásaival, például a Google Workspace-szel, az MS Teams-szel vagy a Zapierrel.

Végső döntés

A Slack és a Zoom segítségével kényelmesen dolgozhatsz kedvenc alkalmazásaiddal. 🛠️

Slack vagy Zoom a Redditen

Átnéztük a Reddit-et, hogy megnézzük, mit gondolnak az emberek a Slack és a Zoomról.

Sokan úgy érzik, hogy a Zoom rendelkezik a jobb fejlett funkciókkal.

Most váltottam munkahelyet, és a Slack környezetben a Zoom 100-szor jobb a csevegéshez. A Zoom legnagyobb előnye, hogy ha valaki vagy egy csoport üzenetet küld neked, az üzenet narancssárgán villog, és a lista tetejére kerül. Ezzel felhívja a figyelmedet. Ez egy jó megoldás.

Most váltottam munkahelyet, és a Slack környezetben a Zoom 100-szor jobb a csevegéshez. A Zoom legnagyobb előnye, hogy ha valaki vagy egy csoport üzenetet küld neked, az üzenet narancssárgán villog, és a lista tetejére kerül. Ezzel felhívja a figyelmedet. Ez egy jó megoldás.

Más Reddit-felhasználók szerint a Slacknek van előnye a megemlítések funkciójával:

A Slack rendelkezik egy „említések” nézettel, ahol láthatod az összes üzenetet, amelyben téged vagy „mindenkit” megjelöltek egy csatornában. Könnyedén láthatod, mi fontos és releváns számodra a Slackben. Ez hiányzik a Zoomban.

A Slack rendelkezik egy „említések” nézettel, ahol láthatod az összes üzenetet, amelyben téged vagy „mindenkit” megjelöltek egy csatornában. Könnyedén láthatod, mi fontos és releváns számodra a Slackben. Ez hiányzik a Zoomban.

Egy Reddit-felhasználó kifejezetten összehasonlította a két platform szálfunkcióit:

Próbálj meg beszélgetni egy témáról egy Zoom-szálban, amely a csatorna ablakában felkerült, mert más üzenetek is megjelentek. A csatornában felfelé kell görgetned, hogy elérjed azt a szálat, és megnyisd. A Slacknek ismét előnye van a „szálak” nézetével, amely az összes szálat, amelyben részt vettél, ugyanazon a nézeten jeleníti meg, így vagy ott válaszolhatsz rájuk, vagy megnyithatod a szálat.

Próbálj meg beszélgetni egy témáról egy Zoom-szálban, amely a csatorna ablakában felkerült, mert más üzenetek is megjelentek. A csatornában felfelé kell görgetned, hogy elérjed azt a szálat, és megnyisd. A Slacknek ismét előnye van a „szálak” nézetével, amely az összes szálat, amelyben részt vettél, ugyanazon a nézeten jeleníti meg, így vagy ott válaszolhatsz rájuk, vagy megnyithatod a szálat.

Objektíven egyik eszköz sem jobb a másiknál – minden attól függ, hogy Ön hogyan szeretne dolgozni.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Slack és a Zoom legjobb alternatíváját!

Ha az együttműködés a célja, akkor bemutatunk egy eszközt, amely a Slack és a Zoom legjobb tulajdonságait ötvözi: a ClickUp! A csapatcsevegéstől a beépített együttműködési és képernyőfelvételi eszközökig a ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik ahhoz, hogy csapata nagy eredményeket érjen el.

Tegyük fel, hogy egy csoportos projekten dolgozol, de mindenki máshol tartózkodik. Használd a ClickUp csevegőjét, hogy szöveges üzenetekkel tájékoztasd a csapatodat a feladatok aktuális állásáról. A ClickUp tábláival együtt rajzolhattok vagy jegyzetelhettek ötleteket, mintha egy fizikai táblán tennétek, anélkül, hogy egy helyiségben lennétek. 🤩

A ClickUp olyan, mint egy virtuális tárgyalóterem, ahol mindenki megoszthatja gondolatait. Ha tehát Slack vagy Zoom alternatívákat keresel csevegéshez vagy ötleteléshez, a ClickUp egyszerűvé teszi a dolgokat és segít csapatodnak jobban együtt dolgozni.

1. ClickUp Chat nézet

Összefogja a csapat kommunikációját a ClickUp Chat segítségével

A ClickUp csevegőablakával megszabadulhatsz a csapat üzenetküldéséhez szükséges sokféle eszköz használatának gondjától. Lehetőséged van:

Csevegj a csapatoddal, ossz meg friss híreket, és akár linkelj forrásokat is közvetlenül a feladatokon belül.

Bárkit megjelölhetsz @mentions-szel, és megjegyzéseket rendelhetsz a feladatokhoz.

Weboldalakat, videókat és bármi mást, amire szüksége van, közvetlenül a beszélgetésbe illeszthet. Ne feledje, hogy a ClickUp ingyenes, vízjel nélküli képernyőfelvevő programot kínál Clips néven.

És tudod, mi a legjobb? Nem kell a részletekkel bajlódnod, minden könnyen elérhető, áttekinthetően csoportosítva.

Ha szeretnéd egyértelművé tenni az üzenetedet, kiegészítsd kódblokkokkal, listákkal és szalagcímekkel!

Időt takaríthat meg a /Slash Command formázási gyorsbillentyűkkel

Testreszabhatja a csevegőablakot az igényeinek megfelelően, és könnyedén nyomon követheti a különböző projekteket vagy csapatokat.

Irányítsd, ki mit láthat, és maradj naprakész az értesítésekkel, anélkül, hogy aggódnod kellene a magánélet védelme miatt.

A ClickUp-on tárolt adataid biztonságban vannak a fejlett biztonsági intézkedéseknek köszönhetően, mint például az AES-256 adat titkosítás és a többfaktoros hitelesítés.

2. A ClickUp élő együttműködés-érzékelése

A ClickUp együttműködés-érzékelő funkciója valós idejű együttműködést tesz lehetővé! Azonnal értesülsz, ha kollégád megnéz egy feladatot vagy megjegyzést fűz hozzá. Ráadásul láthatod, ki módosítja a feladat leírását, amint ez megtörténik.

Dolgozzon együtt valós időben anélkül, hogy egymás útjában állnának a ClickUp élő együttműködés-érzékelőjével.

Nincs több várakozás a frissítésekre; azonnali visszajelzést kapsz az állapotváltozásokról, új megjegyzésekről és minden másról, ami a feladattal kapcsolatos.

3. ClickUp Whiteboards

A funkciók ötleteinek kidolgozásától a teljes körű munkafolyamatok elindításáig – a ClickUp Whiteboards segítségével mindenben együttműködhettek.

A ClickUp Whiteboards segítségével könnyedén valós terveket készíthetsz az ötleteidből. Még ha a csapatod tagjai szétszórtan dolgoznak is, így mindig szinkronban maradnak!

Egy helyen hozzáadhat jegyzeteket és vázlatokat. Az ötleteket gyorsan feladatokká is alakíthatja. Összekapcsolhatja a feladatokat, fájlokat és dokumentumokat, hogy munkájának komolyabb kontextust adjon.

Több kreativitásra van szüksége? Adjon hozzá jegyzeteket, képeket vagy webes linkeket. És a legjobb az egészben? Nem kell szakértőnek vagy művésznek lennie ahhoz, hogy használni tudja; az eszközök könnyen kezelhetők. Csak húzza át az elemeket, és nézze, ahogy ötletei életre kelnek!

4. ClickUp integrációk

A ClickUp több mint 1000 eszközt kínál ingyenesen! Gondolj csak a GitHubra, a GitLabra, a Google Naptárra, a Webhookokra, a HubSpotra, az Everhourra, a Harvestre, a Google Drive-ra, a Dropboxra, az Outlookra, a Microsoft alkalmazásokra, mint az MS Teams, a Microsoft 365 és az Outlook, valamint több tucatnyi más harmadik féltől származó alkalmazásra.

És tudod, mi a legjobb? A ClickUp zökkenőmentesen integrálható a Slackkel és a Zoommal is!

Ha korábban más együttműködési eszközöket használtál, mint például az Asana, a Trello, a Jira vagy a Basecamp, ne aggódj! A ClickUp zökkenőmentes átállást tesz lehetővé; csak néhány kattintás, és máris készen állsz. 🙌

5. ClickUp kommunikációs terv sablonja

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp kommunikációs terv sablonját, hogy javítsa szervezetének belső és külső kommunikációját.

Képzelje el, milyen káosz alakulhat ki egy olyan projektben, ahol mindenki a legfrissebb információkért küzd. A ClickUp kommunikációs terv sablonja ezt a problémát megoldja. Ez a központi platform, amelynek segítségével mindenki ugyanazon az oldalon maradhat.

Használja a sablont a következőkre:

Vázolja fel projektje célját, célközönségét és a kívánt eredményeket. Ez meghatározza az egész csapat irányvonalát.

Jelölj ki egyértelmű felelősöket a feladatokhoz és a kommunikációs csatornákhoz. Nincs többé egymásra mutogatás és zavarodottság azzal kapcsolatban, hogy ki miért felelős.

Határozza meg a legjobb kommunikációs módszert az egyes célcsoportok számára – heti csapatértekezletek, Slack-csatornák a gyors frissítésekhez vagy kijelölt tudásbázis-dokumentumok.

Tartsa fenn az átláthatóságot a haladás nyomon követésével és jelentésekkel

ClickUp: A megoldás a Slack és a Zoom közötti vitára

A Slack és a Zoom közötti választás attól függ, hogy mire van szüksége. Ha zökkenőmentes csapatkommunikációt szeretne olyan funkciókkal, mint a dokumentummegosztás, a valós idejű üzenetküldés és a csatornák szervezése, akkor a Slack lehet a megfelelő választás. Ha azonban a virtuális találkozókra, webináriumokra és videokonferenciákra helyezi a hangsúlyt, akkor a Zoom lehet az, amit keres.

Akár a Slacken keresztüli együttműködést, akár a Zoom virtuális találkozóit részesíti előnyben, a ClickUp mindkettő legjobb tulajdonságait kínálja, fantasztikus funkciókkal, amelyek javítják a termelékenységet és biztosítják a kiváló kommunikációt.

Csatlakozz és regisztrálj a ClickUp-ra, hogy ingyenesen hozzáférhess a fantasztikus együttműködési funkciókhoz! 🤩