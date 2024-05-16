Hogyan valósítson meg agilis HR stratégiát?

Még a mindenütt jelen lévő digitális átalakulás közepette is ritkán a HR-nek van elsőbbsége. Ennek eredményeként a HR-osztályok rendszeresen úgy érzik, hogy a lassú sávban ragadtak, míg az üzletágak rohamosan haladnak előre.

Bizonyára már kipróbálta a bevált gyakorlatokat, a neves HR-könyvekben szereplő stratégiákat és HR-szoftvereket is. Ha ezek közül egyik sem hozta meg a kívánt eredményt, akkor az agilis HR lehet a megoldás.

Ebben a blogbejegyzésben megvizsgáljuk, mi is az agilis HR, és hogyan valósíthatja meg azt a szervezetében a jobb teljesítmény érdekében.

Mi az agilis HR?

Az agilis HR egy új megközelítés a humánerőforrás-funkciókhoz, amelyet az agilis szoftverfejlesztési módszertanok ihlettek. Agilis/Scrum keretrendszereket alkalmaz, hogy rugalmasabb, együttműködőbb és iteratívabb HR-gyakorlatot hozzon létre, amely összhangban áll a modern üzleti menedzsmenttel.

Az agilis HR-csapatok a következőkre koncentrálnak:

Részletes struktúra : A nagy projektek kisebb, kezelhető feladatokra bontása, amelyek rövid ciklusokban, úgynevezett sprintekben kerülnek végrehajtásra.

Ügyfélközpontúság : A toborzási menedzsment (belső ügyfél) és a jelölt igényeire való összpontosítás

Visszacsatolási ciklusok : Aktívan gyűjtsön visszajelzéseket minden érdekelt féltől, és az így nyert információk alapján alkalmazkodjon az új igényekhez.

Együttműködés: A funkciók közötti együttműködés prioritása az üzleti, pénzügyi, HR és egyéb csapatok között.

Ha úgy tűnik, hogy ezt mindig is így csinálták, hadd mutassuk meg Önnek az agilis és a hagyományos HR közötti finom különbségeket.

Mi a különbség az agilis és a hagyományos HR között?

Egyszerűen fogalmazva: a hagyományos HR hasonló a vízesés módszerhez, míg az agilis HR, nos, agilis. Ha nem ismeri ezeket a kifejezéseket, itt egy rövid összefoglaló az agilis és a vízesés módszerről.

Most nézzük meg, miben különbözik az agilis és a hagyományos HR.

Agilis HR Hagyományos HR Cél Az agilitás és az innováció fokozása Megfelelés, munkaerő teljesítménye és kockázatok minimalizálása Szerkezet Rugalmas és alkalmazkodó Rigid és hierarchikus Együttműködés Funkciók közötti együttműködés és felhatalmazás Előre meghatározott szervezeti struktúrák osztályok közötti szeparációval Döntéshozatal Decentralizált döntéshozatal Központosított döntéshozatal Folyamat Iteratív és inkrementális Szekvenciális és lineáris Fókusz Ügyfélközpontú, a belső és külső érdekelt felek számára egyaránt értékteremtésre összpontosító Belső működésközpontú, az adminisztratív feladatokra és a szabályoknak való megfelelésre összpontosítva Alkalmazkodóképesség Kiváló képesség a visszajelzések gyűjtésére és a stratégiák ennek megfelelő módosítására Alacsony, nehezen reagál a külső környezet és a piaci igények változásaira

Az agilis HR előnyei és kihívásai

Az agilis HR átalakítja a toborzók, a jelöltek, a vezetők, az osztályvezetők és a felsővezetés emberkezelési módszereit. Modernizálja a humánerőforrás-tervezést és -gyakorlatot. Ennek jelentős és hatékony előnyei vannak.

Munkavállalói elkötelezettség: Azáltal, hogy bevonja a munkavállalókat a döntéshozatali folyamatokba, ösztönzi a visszajelzéseket és lehetőséget biztosít az agilis tanulásra, ez a módszer a munkavállalók körében a felelősségvállalás és a tartozás érzését kelti.

A toborzók teljesítménye: Az agilis HR lehetővé teszi a toborzók számára, hogy szorosan együttműködjenek a felvételi vezetőkkel, minimalizálva ezzel a feltételezéseket és a hibalehetőségeket. Bővíti a kollektív tudást, jelentősen javítva a toborzók eredményeit.

Munkával való elégedettség: Az agilis megközelítés lehetővé teszi a funkciók közötti csapatok számára, hogy változatos szerepeket vállaljanak és jelentőségteljes projektekhez járuljanak hozzá. Ezzel elkerülhető, hogy az alkalmazottak stagnálónak vagy unalmasnak érezzék szerepüket, és így folyamatosan biztosítható a szükséges élénkség.

Megtartás: Az agilis HR-gyakorlatok, mint például a személyre szabás, a folyamatos fejlesztés, a 360 fokos visszajelzés, a funkciók közötti együttműködés stb. növelhetik a megtartási arányt.

Az agilis HR-csapatok előtt álló kihívások

Bár az előnyök számtalanok, az agilis HR bevezetése nem mentes a kihívásoktól. Az emberi erőforrások csapatai előtt álló leggyakoribb kihívások a következők.

Kulturális változás: Az agilis szemlélet elfogadásával a kultúra, a gondolkodásmód és a mindennapi viselkedés is megváltozik. A szervezeten belül felmerülő ellenállást le kell küzdeni.

Erőforrás-elosztás: Az agilis HR-kezdeményezések időt, költségvetést és képzett személyzetet igényelnek. A szervezetek nehézségekbe ütközhetnek ezeknek az erőforrásoknak a hatékony elosztásában, különösen akkor, ha korlátozott kapacitással vagy egymással versengő prioritásokkal működnek.

Integráció a meglévő rendszerekkel: A régebbi rendszerek nem biztos, hogy támogatják az agilis HR által megkövetelt agilitást és rugalmasságot, ami hatékonysági problémákhoz és szűk keresztmetszetekhez vezethet. A szervezeteknek beruházniuk kell a elavult rendszerek frissítésébe vagy cseréjébe, és gondoskodniuk kell az agilis HR gyakorlatokkal való zökkenőmentes integrációról.

Azáltal, hogy proaktívan kezelik ezeket a kihívásokat és kihasználják az agilis HR előnyeit, a szervezetek agilisabb, rugalmasabb és emberközpontúbb funkciót hozhatnak létre, amely teljesíti a HR KPI-ket és elősegíti a szervezet sikerét.

Figyelje nyomon az összes KPI-jét a ClickUp Dashboards segítségével.

Az agilis szerepe a HR-ben

Az agilis HR nem egyszerű eszköz vagy folyamatváltozás. Ez az HR-csapatok gondolkodásmódjának, kommunikációjának és cselekvésének alapvető módja. Íme, hogyan lehet az agilis értékeket az HR-funkcióhoz igazítani.

Agilis HR a toborzáshoz

A hosszú álláshirdetések és interjúk ideje lejárt. Az agilis HR a legtehetségesebb munkavállalók gyors megnyerésére összpontosít. Ez agilis taktikákat jelenthet, például:

A közösségi média használata célzott elérhetőség érdekében a széles körű álláshirdetések helyett

Páros interjúk, hasonlóan a páros programozáshoz, a beszélgetések hatékonyabbá tételéhez

A jelentkezések elfogadásának, az interjúk ütemezésének, az e-mailes frissítések küldésének stb. automatizálása a megfelelő eszközökkel.

Agilis HR a munkavállalói elkötelezettség érdekében

Az agilis HR-modell agilis eszközök és folyamatok segítségével elősegíti a munkavállalói felelősségvállalás és elkötelezettség kultúráját.

Visszacsatolási ciklusok minden alkalmazottal kapcsolatos tevékenységre, hogy közel maradjon az ügyfelek igényeihez.

Nyitott kommunikációs csatornák az ötletek és betekintések megosztására

Digitális és nyílt együttműködés

Agilis HR a teljesítményértékeléshez

Búcsút inthet az éves értékeléseknek! Az agilis HR-megközelítés a folyamatos teljesítménymenedzsmentet hangsúlyozza, célok kitűzésével, rendszeres ellenőrzésekkel és az értékelés helyett a fejlesztési beszélgetésekre való összpontosítással. Ez alapvetően átalakítja a tehetségmenedzsment gyakorlatát.

Az agilis csapatok éves helyett havi és negyedéves értékeléseket tartanak. Az éves célokat kisebb részekre bontják, hetente/hónaponta. Elsőbbséget adnak a 360 fokos visszajelzéseknek.

Agilis HR a munkavállalók megtartása érdekében

Az agilis HR elősegíti a tanulás és a fejlődés kultúráját. Lehetőséget biztosít a munkavállalóknak, hogy fejlődjenek a szerepükben, és innovatív lehetőségeket kínál a karrierjük előrehaladásához.

Ez lehetővé teszi számukra, hogy a szervezeten belül azonosítsák és kihasználják a lehetőségeket, még akkor is, ha azok nem közvetlenül kapcsolódnak a jelenlegi munkájukhoz.

Segítségre van szüksége a kezdéshez? Használja ezeket az ingyenes HR-sablonokat.

A ClickUp HR SOP sablonja segít Önnek a HR-folyamatok és -eljárások létrehozásában, kezelésében és nyomon követésében.

Agilis HR-módszertanok

Az agilis stratégia néhány alapelve, mint például a visszajelzésekre való összpontosítás, a fokozatos eredmények elérése és az együttműködés a verseny helyett, könnyen megvalósítható a hagyományos HR-gyakorlatokban.

Az agilis HR azonban ennél kicsit többet igényel. Túl kell lépnie a szórványos gyakorlatokon, és átfogó megközelítést kell alkalmaznia. Néhány általánosan alkalmazott modell:

1. Scrum

A Scrum szoftverfejlesztés egy időkeretes keretrendszer, amely a nagy projekteket két hetes rövid sprintekre bontja. Ha Ön HR-szakemberként vezet projekteket, például új beilleszkedési programot fejleszt vagy a teljesítményértékelési folyamatot újítja meg, akkor a Scrum kiváló struktúra, amelyet érdemes alkalmazni.

A HR-projektek sikeres megvalósítása a Scrum módszerrel:

Gondolkodjon sprintekben: Ossza fel a munkát kis, kezelhető részekre, amelyek 1-2 hetes sprintekben elvégezhetők.

Hozzon létre egy backlogot: fogadja el az üzleti csapatok kéréseit, és rendezze őket egy egyértelműen prioritások szerint rendezett backlogba.

Prioritások: Használjon a felhasználói történetekhez hasonló folyamatot, hogy prioritásokat állítson fel az egyes sprintekben elvégzendő feladatok között.

Standupok és retrospektívák lebonyolítása: Tartson napi standup megbeszéléseket, hogy megvitassák a nap terveit és elhárítsák az akadályokat. Beszéljék meg a sikereket és kudarcokat a sprint retrospektívák során.

A haladás mérése: Állítson be alfeladatokat, amelyeket feladatokba és projektekbe foglalhat össze, így hatékonyan nyomon követheti a haladást.

2. Kanban

A Kanban vizuális táblát használ a munkafolyamatok kezeléséhez. A feladatokat kártyák jelzik, amelyek különböző szakaszok között mozognak (pl. teendő, folyamatban, kész). A HR-csapatok a számukra legrelevánsabb célokra állíthatják be Kanban-tábláikat, például az egyes pozíciókhoz tartozó felvételi folyamatra.

A Kanban maximális kihasználásához vegye figyelembe az alábbiakat.

Térképes folyamat : bontsa le minden folyamatot olyan szakaszokra, amelyek Kanban táblán megjeleníthetők.

Paraméterek meghatározása : Készítsen listát az egyes feladatokhoz szükséges dolgokról, például a megbízott személyről, a határidőről, az elfogadás kritériumairól stb.

Munkafolyamat: Tanítsa meg a csapatokat arra, hogy a feladatokat egy szakaszból a másikba átfolyó folyamatként kezeljék.

Használja a ClickUp 30-60-90 napos terv sablonját, hogy létrehozza saját Kanban tábláját az agilis projektmenedzsmenthez.

3. DevOps

A DevOps szoftverfejlesztés a csapatok felhatalmazásán, az automatizáláson és a folyamatos fejlesztésen alapul. Ezek az elvek a következőképpen alkalmazhatók a DevOps-ra:

A technológia befogadása és önkiszolgáló portálok létrehozása a munkavállalók számára, hogy hozzáférjenek a HR-erőforrásokhoz (pl. juttatások igénybevétele, szabályzati dokumentumok)

A rutin feladatok automatizálása , mint például a költségtérítési kérelmek, szabadságjogok jóváhagyása stb.

Integrálja más rendszerekkel , például a bérszámfejtéssel vagy a teljesítménymenedzsmenttel, hogy átfogó képet kapjon a munkaerőről.

Folyamatos fejlesztés a teljesítmény, a visszajelzések, a megfigyelések és az új elvárások alapján

Bónusz: Bevezető a DevOps és az Agile összehasonlításához

4. Minimálisan életképes termék

A szoftveriparban ez azt jelenti, hogy egy termék vagy szolgáltatás leegyszerűsített változatát hozzák létre, hogy korai visszajelzéseket gyűjtsenek és gyorsan iterálhassanak. Az agilis HR-csapatok számára ez rendkívül hasznos lehet, különösen a változáskezelési programokban.

Ha új javadalmazási struktúrát fontolgat, akkor azt kisebb léptékben (pl. egy új osztályon vagy csapatban) kipróbálhatja, mielőtt az egész szervezetben bevezetné.

Ez lehetővé teszi a valós felhasználói tapasztalatok alapján történő gyors kiigazításokat, és elkerüli az olyan agilis HR-menedzsmentre fordított erőforrások pazarlását, amely nem feltétlenül talál visszhangra a munkavállalók körében.

Függetlenül attól, hogy melyik agilis HR modellt választja, szüksége lesz egy megvalósítási tervre. Szerencséje van!

Agilis HR bevezetése a csapatában

Készen áll arra, hogy HR-csapatát agilis erőgéppé alakítsa? Íme egy lépésről lépésre szóló útmutató, amely segít elindulni és egyszerűsíteni a folyamatot.

1. Értékelés és összehangolás

Adatok gyűjtése: Kezdje azzal, hogy megismeri csapata jelenlegi helyzetét és a kívánt jövőbeli állapotot. Végezzen felméréseket, fókuszcsoportos beszélgetéseket vagy egyéni beszélgetéseket. Készítsen agilis dokumentációt, hogy azonosítsa az erősségeket, gyengeségeket és a fejlesztési lehetőségeket.

Határozza meg céljait: Hangolja össze a HR-célokat az általános üzleti célokkal. Melyek azok a legfontosabb HR-mutatók, amelyeket javítani szeretne? Használja a SMART célok keretrendszerét, hogy növelje esélyeit azok elérésére.

Nem tudja, hol kezdje? A ClickUp Agile Team Roadmap Template segít vizualizálni a helyét a nagyobb szervezeti kontextusban.

A ClickUp agilis csapat útiterv sablonja

2. Építsd fel az agilis HR-csapatodat

Állítsa össze a csapatot: Amikor kiválasztja az agilis HR-kezdeményezések vezetésére alkalmas HR-csapat tagjait, vegye figyelembe a készségeket, a tapasztalatot és a változások elfogadására való hajlandóságot. Azok, akik már ismerik az agilis módszert és támogatják azt, lehetnek a legjobb választás.

Ne álljon az útjukba: az agilis módszer csak akkor működik, ha a felhatalmazáson alapul. Felhatalmazza agilis csapatait az önigazgatásra, és ösztönözze őket arra, hogy egymás között hozzanak döntéseket.

3. Alkalmazzon agilis gyakorlatokat

Válassza ki a keretrendszert: Válassza ki az HR-folyamataihoz leginkább illeszkedő agilis módszertant (Scrum, Kanban stb.).

Vázolja fel gyakorlatát: Tervezze meg, hogyan fogja gyakorolni az agilis HR-t, milyen eszközöket fog fenntartani, és mely folyamatokat fogja követni.

Határozza meg és kommunikálja a vállalat alapvető szervezeti értékeit a ClickUp HR kézikönyv sablonjával.

Tegye láthatóvá és hozzáférhetővé az agilis gyakorlatokat, hogy csapata lelkesen fogadja azokat. Használja a ClickUp HR kézikönyv sablonját, hogy elkészítse az agilis HR-rel kapcsolatos mindenre kiterjedő útmutatóját.

4. lépés: Végrehajtás és iteráció

Kommunikáció: Tájékoztassa agilis HR-csapatának tagjait a munkamódszer változásáról. Beszéljék meg mind a filozófiát, mind a teendőket. Ösztönözze őket, hogy aktívan vitassák meg és mondják el véleményüket.

Ossza fel a munkát sprintekre: Ossza fel a nagyobb projekteket kezelhető részekre, egyértelmű célokkal, határidőkkel és elfogadási kritériumokkal.

Legyen átlátható: Tegye az információkat hozzáférhetővé és könnyen befogadhatóvá vizuális eszközökkel, mint például a ClickUp Kanban táblái. Így mindenki mindig tisztán láthatja a folyamatban lévő munkákat.

Visszajelzések gyűjtése és alkalmazkodás: Gyűjtsön visszajelzéseket formális és informális módon egyaránt. Formális módon végezzen felméréseket vagy interjúkat a teljesítmény felmérésére.

Informálisan figyelje meg, hogyan reagálnak az emberek a változásra. Azonosítsa, mit szeretnek és mit utálnak. Próbálja megérteni az agilis HR-szemléletüket. A visszajelzések alapján lassítsa vagy gyorsítsa az agilis HR bevezetését.

Indítsa el agilis HR gyakorlatát a ClickUp segítségével

Az agilis HR-menedzsment egy út, nem pedig cél. Bár kezdetben egy szoftverfejlesztési paradigma volt, ma már az agilis elveket széles körben alkalmazzák számos területen, és az HR is lassan átveszi őket.

Ahhoz, hogy ezt a szervezeti változást az agilis HR felé terelje, éles eszközökkel kell felvérteznie magát. A ClickUp pontosan erre lett kifejlesztve.

A ClickUp robusztus projektmenedzsmentjével, testreszabhatóságával, együttműködési lehetőségeivel és még sok más funkciójával tökéletes partner az agilis átalakulás útján. Nézze meg, hogyan segíthet a ClickUp egy magas teljesítményű, agilis HR-csapat felépítésében!

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást.