Hogyan befolyásolja a termelékenységet a három csúcsnap a munkahelyen?

Mikor kapcsolta ki utoljára a számítógépét 6 órakor, és fejezte be a napját? A mai szakemberek többsége egyáltalán nem kapcsol ki, hanem akkor dolgozik, amikor az nekik a legjobban megfelel.

Különösen a világjárvány óta, amikor mindenki távmunkában vagy hibrid munkarendben dolgozik, a hagyományos 9-5-ös munkaidő helyébe a hármas csúcsnap lépett.

Mi az a hármas csúcsnap?

A hármas csúcsnap az, amikor egy szakembernek három különálló termelékenységi hulláma van egy munkanapon belül: egy reggel, egy másik ebéd után, és a harmadik késő este.

Legyen szó az esti e-mailek megválaszolásáról vagy egy jelentés megírásáról, miután a gyerekeket lefektette, a harmadik csúcs a modern munka szerves részévé válik.

A három csúcsos munkanap megértése

A világjárvány idején a Microsoft kutatói a Teams használatának növekedését tapasztalták az esti órákban. Ez a tendencia még hosszú ideig folytatódott, a Microsoft alkalmazottainak körülbelül 30%-a esti munkacsúcsot tapasztalt, és ez nem csak a belső üzenetküldésre vonatkozott, amint az az alábbi billentyűzeteseményekből is látható.

Harmadik termelékenységi csúcs 21:00 és 23:00 között (Forrás: Microsoft )

Mielőtt rátérnénk arra, hogyan használhatja ki a hármas csúcsnapokat, nézzük meg, miért alakult ki ez a tendencia.

Digitális eszközök: Az együttműködési és kommunikációs eszközök megkönnyítik az üzenetekre való válaszadást bármikor. A mobil technológiák megkönnyítik a munkát. Így, ha valakinek van egy szabad perce este, akkor dolgozhat.

Globális csapatok: Manapság a funkciók közötti csapatok időzónákon átívelően dolgoznak. Az Egyesült Államokban működő üzleti csapat rendszeresen együttműködik indiai mérnöki csapatokkal. Az idő átfedése esténként történik, ami új termelékenységi csúcsokat eredményez.

Különböző igények: A mai csapat tagjai a munkát és az életet egyformán fontosnak tartják. Mindkét szülő úgy dönt, hogy elviszi a gyerekeket az iskolából, megnéz egy focimeccset, vagy csak megnéz egy filmet párként. A harmadik termelékenységi csúcs lehetővé teszi számukra, hogy a termelékenységi mélypontok alatt szünetet tartsanak anélkül, hogy időt veszítenének.

Ahogy a világ egy új munkamodell felé fejlődik, nézzük meg, melyek a termelékenység három csúcspontjai.

A három csúcsnapok megfejtése

A hagyományos 9-5-ös munkanapnak általában két termelékenységi csúcsa volt: egy reggel és egy délután. Az üzleti igények és a munkavállalók preferenciái függvényében tervezték meg a napjukat, hogy elvégezzék a munkát.

Most, hogy már van egy harmadik csúcs, nézzük meg, hogyan alakulnak ki a három csúcsok együttesen egy munkanap során.

Fókuszcsúcs

Ez az első termelékenységi csúcs, amely a nap elején jelentkezik, amikor mély, koncentrált munkát végez, kihasználva a magas energiaszintet és a kevesebb termelékenységet gátló tényezőt. Különösen, ha reggeli típus, akkor imádhatja a korai órák csendjét és nyugalmát.

Az írók reggelente írnak vagy szerkesztik szövegeiket. A művészek alkotnak. A fejlesztők problémákat oldanak meg vagy programoznak. A projektmenedzserek ezt az időt adatgyűjtésre és a fejlesztési lehetőségek felkutatására használják.

Együttműködési csúcs

Ez a második termelékenységi csúcs, amely általában délben jelentkezik. Az ebéd után lehet, hogy már nem olyan koncentrált, mint reggel, de mégis tele van energiával, hogy elvégezze a munkáját. Tehát elvégzi a szükséges együttműködési feladatokat.

Néhány feladat, amely kiválóan alkalmas a termelékenységi csúcs elérésére:

E-mailekre való válaszadás

Belső és ügyfélhívások

Válaszoljon a csapattagok feladatokkal kapcsolatos megjegyzéseire

Vélemények és értékelések

A helyreállítás csúcsa

Az utolsó csúcs késő este jelentkezik. Ebben az időszakban befejezheti a munkáját, megtervezheti a következő napot, vagy olyan kreatív feladatokkal foglalkozhat, amelyekhez jól jön a csendes elmélkedés.

Például egy projektmenedzser áttekintheti a nap eredményeit és meghatározza a következő nap prioritásait. Egy csapatvezető pedig elintézheti a délután beérkezett e-maileket és üzeneteket.

Ez a csúcs arra szolgál, hogy lezárja a napot, és felkészüljön a következő nap sikereire.

Hogyan befolyásolják a háromcsúcsos napok a munka és a magánélet egyensúlyát?

Alapvetően a hármas csúcsnap koncepciója megváltoztatja a munka évtizedek óta bevett módját. Kihívást jelent a 9-5-ös munkarendnek, ami természetesen aggodalmakat kelt a túlmunka miatt. Különösen a világjárvány után az emberek különböző okokból hajlamosak voltak túlhajszolni magukat. Ez mélyreható hatással van a munka és a magánélet egyensúlyára.

Időgazdálkodás: A tipikus nyolcórás munkanapnak most már három csúcspontja van, ezért az egyéneknek ennek megfelelően kell módosítaniuk a napirendjüket. A munka és a magánélet egyensúlya szempontjából fontos, hogy a harmadik csúcspont ne jelentsen további két órányi munkát a napban. Ez azt is jelenti, hogy a projektmenedzsereknek a munka ütemezésénél figyelembe kell venniük minden csapattag preferenciáit.

Elérhetőség: A harmadik csúcs arra utal, hogy a tudásmunkások a nap végén még pár órára rendelkezésre állnak. Néha az, ami egy gyors e-mailek ellenőrzésével vagy egy rövid Microsoft Teams-hívással kezdődik, hosszú órákon át elhúzódhat. Ez ronthatja valakinek a személyes idejét, vagy ami még rosszabb, az alvását.

Mentális tér: Amikor a nap éjszakába nyúlik, fennáll a veszély, hogy a munka végig az ember fejében marad. Ez indokolatlanul elfoglalhatja a mentális teret, megakadályozva a munkavállalókat abban, hogy teljes figyelmüket családjukra, barátaikra és magánéletükre fordítsák. Ez kedvezőtlenül befolyásolhatja a munka és a magánélet egyensúlyát.

Halogatás: Nagy az esélye annak, hogy a munkavállalók a nehezebb feladatokat a nap utolsó csúcsára halasztják. Ez különösen igaz lehet, ha a napok tele vannak megbeszélésekkel, ami miatt a csapat tagjai késő estig dolgoznak a fontos feladatokon.

Kimerültség: Azok, akiknek rendszeresen vannak hármas csúcsnapjaik, túlterhelik magukat. Ez stresszhez és kiégéshez vezethet, ami hosszú távon termelékenységük csökkenéséhez vezet. A napi háromszori csúcs termelékenység fenntartása stresszes és szinte lehetetlen feladat.

A lehetséges buktatók ellenére a hármas csúcsnap rendkívül gyakori jelenség, amellyel foglalkozni kell. A vezetőknek célszerű alkalmazkodniuk az új modellhez és megfelelően irányítaniuk a munkát.

A vezetők szerepe a háromcsúcsos napok elfogadásában

A vezetők alapvető szerepet játszanak abban, hogy a csapatok produktívak legyenek és kiváló munka-magánélet egyensúlyt tartsanak fenn. Bár a hármas csúcsnapok új trendje produktív lehet, nem megfelelő kezelés esetén kedvezőtlen hatásokkal is járhat.

A hármas csúcsnapokkal rendelkező csapatok megfelelő irányításához a vezetőknek a következőkre van szükségük.

Empátia: Ne feledje, hogy nem mindenkinek van hármas csúcsnapja. Néhányan még mindig 9-5-ig dolgoznak, és az életüket is ehhez igazítják, még akkor is, ha rugalmas munkaidővel rendelkeznek. Ne várja el tehát, hogy mindenki éjszaka is elérhető legyen. Próbáljon ki olyan technikákat, mint az időgazdálkodási játékok, hogy megértse csapata munkarendjét, és tiszteletben tartsa preferenciáikat.

Tervezés: A harmadik csúcs nem feltétlenül jelent további terhet azoknak a csapat tagoknak, akik már így is produktív nyolcórás munkanapokat teljesítenek.

Ösztönözze az alkalmazottakat, hogy rendszeresen tartsanak szünetet, hogy feltöltődjenek. Tudassa velük, hogy nem baj, ha későn kezdenek, vagy délután szünetet tartanak, és később térnek vissza a munkához. Támogassa a fizikai és mentális jólétet elősegítő kezdeményezéseket, például edzésprogramokat, mindfulness foglalkozásokat vagy a mentális egészségügyi forrásokhoz való hozzáférést.

Környezet kialakítása: Hozzon létre olyan munkakörnyezetet, amely minimálisra csökkenti a harmadik csúcs elvárásait.

Szüntesse meg a figyelemelterelő tényezőket és a zavaró tényezőket az első csúcsidőszakban vagy a koncentrációra szánt órában.

Vezessen be csendes órákat, vagy alakítson ki külön csendes helyiségeket az irodában, hogy a csapat tagjai ne legyenek kénytelenek az éjszaka csendjére támaszkodni a koncentrációhoz.

Határozza meg a megbeszélések időkeretét, és összpontosítson a napirendre!

Használjon dokumentációt és aszinkron munkamodelleket a felesleges megbeszélések elkerülésére.

Ha távmunkában dolgozik, használja ki a legjobb otthoni irodai tippeket.

Erőforrások elosztása: Gondoskodjon arról, hogy minden csapattag hozzáférjen a termelékenységhez szükséges eszközökhöz, információkhoz és erőforrásokhoz. Ez magában foglalhatja bizonyos szoftverekhez való hozzáférés biztosítását vagy a feladatok újraelosztását a munkaterhelés kiegyensúlyozása érdekében.

Alkalmazkodóképesség: Kövesse nyomon a haladást a három csúcsnapon, és legyen nyitott a csapattagok visszajelzéseire. Hallgassa meg, mi működik és mi nem, és ennek megfelelően módosítson.

Függetlenül attól, hogy a vezetője hogyan készül fel, megfigyelheti a termelékenységi trendeket, és a hármas csúcsnapokat a saját javára fordíthatja. Nézzük meg, hogyan.

Hogyan kezeljük a három csúcsnapot?

Először is győződjön meg arról, hogy valóban vannak-e hármas csúcsnapjai. Az, hogy egyszerűen csak több időt tölt az éjszaka, hogy pótolja az elvesztett időt, nem hármas csúcs. Ahhoz, hogy hármas termelékenységi csúcsai legyenek, három különálló időtartamra van szüksége, amelyekben jó munkát végez.

Íme néhány tipp, hogyan lehet ezt jól csinálni egy olyan projektmenedzsment eszközzel, mint a ClickUp.

Tervezzen előre

Ha napjai hármas csúcsnapok, akkor ennek megfelelően tervezzen. Ossza fel napjait három termelékenységi szakaszra: egy a koncentrált munkára, egy a közös munkára és egy a pihenésre.

A ClickUp naptárnézete segít megszervezni az ütemtervét, így könnyebben kezelheti a három csúcsot. Emellett bizonyos időintervallumokat is lefoglalhat konkrét feladatokra. A ClickUp napi időbeosztási sablonja ezt a célt szolgálja azzal, hogy vizuálisan megjeleníti a fontos feladatokat a termelékenység csúcsidőszakában.

Vizualizálja napi feladatait a ClickUp napi időbeosztási sablonjával

Öt különböző nézettel és három különböző állapotmal ez a kezdő szintű sablon kiválóan alkalmas a napi időkeret maximalizálására, ami végül magasabb termelékenységet eredményez.

Prioritások

A feladatokat sürgősségük és fontosságuk szerint rangsorolja. Ez segít eldönteni, mit kell tennie a termelékenység csúcsidőszakában, és mit delegálhat vagy halaszthat későbbre.

Állítsa be az egyes feladatok prioritási szintjét a ClickUp feladatprioritások nézetével. Ez segít Önnek és csapatának tudni, mit kell tenni és milyen sorrendben, elkerülve a sürgős feladatok késedelmes teljesítését.

Rendszeresen tartson szüneteket

Tervezzen be rövid szüneteket a csúcsidőszakok között, hogy elkerülje a kiégést és egész nap fenntartsa a magas energiaszintet, amely segít a koncentrációban. A szünet lehet edzés, séta, hobbi vagy egy rövid alvás. Tegye azt, ami Önnek a legjobb.

És gondoskodjon arról, hogy a szünete valóban szünet legyen. Ne engedje, hogy bárki is megbeszélést szervezzen rá, mert az teljesen tönkreteheti a termelékenységét. Használja a ClickUp időgazdálkodási sablonjait, hogy strukturálja a napjait.

Használja a ClickUp munkaterhelés- és tevékenységnézetét, hogy megértse, mennyi munkája van. Tervezze meg a szüneteit ennek alapján. Használja arra, hogy megnézze, mások a csapatában mennyire elfoglaltak, arra az esetre, ha megbeszéléseket vagy közös munkát kell szerveznie.

ClickUp Workload nézet

Kommunikáljon világosan

Tartson fenn nyílt kommunikációt a csapatával arról, hogyan szervezi meg a rugalmas munkaidejét. Például, ha késő este van a legkreatívabb időszaka, akkor tájékoztassa a csapattársait, hogy nem áll rendelkezésre megbeszélésekre.

Ha délutánjai a megjegyzések és e-mailek kezelésével telnek, használja a ClickUp csevegő nézetét, hogy összes üzenetét egy helyen összegyűjtse, és így megfelelően tudjon reagálni. Jelölje meg csapattagjait, és adjon hozzá megjegyzéseket egy adott feladathoz, hogy értesítse őket. Ha online vannak, folytasson velük gyors csevegést, hogy megoldja az akadályokat.

Aszinkron munka a ClickUp csevegőablakával

Alkalmazkodjon

Rendszeresen ellenőrizze a három csúcsnap hatékonyságát a munkarend-alkalmazások segítségével. Mérje meg az energiaszintjét. Legyen nyitott a kollégák visszajelzéseire arról, hogy ez hogyan befolyásolja az együttműködést. Igazítsa a produktív időket a saját és a csapata változó igényeihez.

A ClickUp Dashboards segítségével áttekintheti a feladatok és projektek során végzett személyes tevékenységeit, hogy javítsa termelékenységi szintjét.

A hármas csúcsnap fontos változást jelent a munkavégzésünkben. Mint minden új dolog, ez is lehetőségeket és kihívásokat egyaránt rejt magában. Íme, hogyan lehet kihasználni az előbbieket és leküzdeni az utóbbiakat.

A három csúcsnap lehetőségei és kihívásai

Minden érvnek két oldala van, így a hármas csúcsnapnak is. A legnagyobb lehetőségek és a kapcsolódó kihívások a következők:

Ez új lehetőségeket teremt a termelékenység növelésére. Ha azonban nem kezelik megfelelően, kiégéshez vezethet.

Egyes csapattagok kénytelenek lehetnek kihasználni a harmadik csúcsot, hogy pótolják a munka egyenlőtlen elosztását.

A hármas csúcs által biztosított extra idő a munkaterhelés paralíziséhez vezethet.

A legrosszabb az, hogy a hármas csúcs többet vehet el a munkavállalók személyes idejéből, ami ellentmond a célnak.

Maximalizálja termelékenységét a ClickUp segítségével

Bár a hármas csúcsnap produktívnak tűnhet, ennek ára is van. Ha csak a további termelékenységre gondol, akkor túlterheltté válhat, és kiéghet.

Különösen a távmunkások esetében a munkanapok egyszerűen összeolvadhatnak az éjszakákkal, és végtelen tevékenységi ciklussá válhatnak. Ennek elkerüléséhez megfelelő eszközökre és folyamatokra van szükség.

A ClickUp projektmenedzsment szoftvere, a munkaterhelés átláthatósága és a rugalmas sablonok mindent megadnak, amire szüksége van a három csúcsnap kihasználásához.

Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!

Gyakori kérdések

1. Mi az a hármas csúcsnap a munkahelyen?

A hármas csúcsnap egy termelékenységi trend, amely a munkanapot három különálló, magas energiaszintű vagy csúcs termelékenységű időszak köré szervezi. Ezek a következők:

Fókuszcsúcs vagy reggeli csúcs Együttműködési csúcs vagy délutáni csúcs A regenerációs csúcs vagy a késő esti csúcs

2. Mi a harmadik csúcs a három csúcsos napon?

A hármas csúcsnap harmadik csúcspontját helyreállítási csúcsnak vagy késő esti csúcsnak nevezik.

Ez a nap az energia és a koncentráció újjáéledésével jellemezhető, így kiváló alkalom a napi feladatok befejezésére, a könnyebb adminisztratív munkákra, a következő nap tervezésére vagy olyan kreatív feladatok elvégzésére, amelyekhez egy nyugodtabb lelkiállapot előnyös.

3. Mik a legproduktívabb órák?

A termelékenység csúcspontjai a nap bizonyos időszakaira utalnak, amikor az energia, a koncentráció és az általános termelékenység a legmagasabb szinten van. Ezek az időszakok személyenként jelentősen eltérhetnek. A leggyakoribb termelékenységi csúcspontok a következők: