Agile Kanban mutatók a projektek hatékonyságának nyomon követéséhez és méréséhez

A Kanban az egyik legnépszerűbb a különböző lean szoftverfejlesztési módszerek közül, mint például az Agile, a Scrum, az extreme programming, a DevOps stb. A Kanban – ami japánul „táblát” jelent – egy vizuális módszer a munka kezdetétől a befejezésig történő kezelésére a különböző szakaszokban, amelyet egy interaktív táblán jelenítenek meg.

Kanban tábla a munka nyomon követéséhez (Kép forrása: Wikimedia Commons )

Amikor megnézi a Kanban táblát, honnan tudja, hogy jól halad?

Elég feladatot teljesít?

Elég gyorsan végzi el őket?

A csapat produktív?

Van-e olyan lépés a folyamatban, amely késedelmet okoz?

Ezekre és más kérdésekre a válaszokért a szoftverfejlesztő csapatok a Kanban mutatókat használják.

A Kanban mutatók olyan kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k), amelyeket az agilis szoftverfejlesztő csapatok használnak a teljesítmény mérésére. Ezek olyan számok, amelyek a fejlesztőket, tesztelőket, DevOps szakembereket és projektmenedzsereket eredményeik javítására ösztönzik.

Ebben a blogbejegyzésben a gyakran használt Kanban mutatókat vesszük sorra, és azt, hogyan építheti be őket projektjeibe a csapat teljesítményének méréséhez.

A legfontosabb Kanban mutatók, amelyeket Agile projektekben érdemes nyomon követni

A projekt céljaitól, feladataitól, időtartamától és a csapat felépítésétől függően bármilyen mutatót felhasználhat a munkája értékeléséhez. Ezen dimenziók közül az alábbi öt mutatót tekintik a Kanban alapvető mutatóinak.

Áteresztőképesség

Az átfutási idő az adott időszakban, például egy nap, egy hét vagy egy sprint alatt elvégzett munka mennyisége. Általában a „munka” a Kanban táblán az elsőtől az utolsó szakaszig elvégzett feladatokként mérhető.

A szoftverfejlesztő csapat teljesítményét az egyes sprintekben kidolgozott felhasználói történetek számával lehet mérni. Ez a mutató a következőkre használható:

Mérje az egyéni termelékenységet

Mérje a csapat termelékenységét

Tervezze meg pontosan a jövőbeli projekteket

Átfutási idő

Az agilis projektmenedzsment Kanban rendszerében a lead time azt az időtartamot méri, amely egy feladat táblára való felvételétől annak befejezéséig eltelik. Ez a munkafolyamat időtartama.

Például, ha egy felhasználói történet hozzáadásától a fejlesztésig és a bevezetésig hat hét telik el, akkor a lead time hat hét. Ez a mutató a következőkre használható:

Feladatok ütemezése

Allokálja az erőforrásokat

Optimalizálja a munkafolyamatokat

Ciklusidő

A ciklusidő a lead time része, és csak arra az időre koncentrál, amikor a csapat aktívan dolgozik egy feladaton. A Kanban táblán ez akkor kezdődhet, amikor valaki egy feladatot megkezdett/folyamatban lévőként jelöl, és akkor ér véget, amikor befejezettként jelöli.

A fenti példában, ha a felhasználói történet egy nap alatt készül el, miután több mint öt hétig a backlogban volt, a ciklusidő egy nap. Ez a mutató a következőkre használható:

Mérje a hatékonyságot

Optimalizálja a folyamatokat az aktív munka felgyorsítása érdekében

Folyamatban lévő munkák (WIP)

A folyamatban lévő munkák a Kanban táblán aktív szakaszban lévő feladatok számát jelentik. Ezek a feladatok nem tartoznak a hátralékok közé és nem is készültek el, vagyis feltételezzük, hogy aktívan dolgoznak rajtuk.

Ez lehetnek olyan szakaszokban lévő feladatok, mint a folyamatban lévő, fejlesztés, tesztelés, kódfelülvizsgálat stb. A projektmenedzserek ezt a mutatót a következőkre használják:

Kövesse nyomon a csapat munkaterhelését

Kezelje jobban a felhalmozódott munkákat, és szüntesse meg a túlterheltséget.

A szűk keresztmetszetek azonosítása

Ezzel eljutottunk a Kanban mutatók következő és egyben utolsó eleméhez: a folyamatok szűk keresztmetszeteihez.

Folyamatbeli szűk keresztmetszetek

Ahogy a neve is sugallja, a szűk keresztmetszetek a folyamat azon részei, amelyek kapacitása kisebb, mint a többié, ami torlódást okoz a munkafolyamatban.

Például, ha tíz fejlesztője van, akik hetente 20 funkciót adnak ki, és csak egy senior fejlesztő tudja közülük kettő kódját leellenőrizni, akkor szűk keresztmetszetet hozott létre.

Az Agile/Kanban csapatok a szűk keresztmetszeteket a következő mutatóként használják:

Mérje a folyamatok hatékonyságát

Szüntesse meg a hiányosságokat és a torlódásokat!

Ha már ismeri az Agile, DevOps, Scrum, Kanban stb. módszereket, akkor tudja, hogy ezek a mutatók minden módszertanban használatosak. Vizsgáljuk meg a hasonlóságokat és a különbségeket!

Scrum vs Kanban: hasonlóságok és különbségek

A Scrum egy projektmenedzsment módszertan, amely a munkát kis részekre bontja egy adott időn belül elérendő cél, az úgynevezett sprint elérése érdekében. A Kanban módszer vizuális, a feladatokat egy munkafolyamatot alkotó lépések sorozatába rendezi.

A Scrum és a Kanban arra összpontosít, hogy a nagy projekteket kisebb, kezelhető feladatokra bontsa, hogy megszüntesse a szűk keresztmetszeteket, elősegítse a folyamatos fejlesztést és optimalizálja a munkafolyamatokat. Ugyanakkor vannak finom különbségek is.

Scrum Kanban A munkatervek sprintekben (1-4 hét) működnek. Használjon olyan eszközöket, mint a backlogok, a termékbővítések stb. Használjon olyan eszközöket, mint a backlogok, a termékbővítések stb. Használjon olyan eszközöket, mint a Kanban tábla és a feladatok. Magasabb termelékenység, átbocsátási képesség és minőség előnyeit kínálja. Jobb átláthatóságot és folyamatos fejlesztést kínál. A folyamatok szigorúbbak a Scrum csapatban előre meghatározott szerepekkel, mint például a Scrum mester, a termék tulajdonos és a fejlesztő csapat. A folyamatok rugalmasak, a projektmenedzser irányítja a csapatot. Leginkább olyan csapatok számára ajánlott, amelyeknek egyértelmű prioritásaik vannak, és nem szükségesek változások az egyes sprintek során. Legalkalmasabb olyan csapatok számára, amelyek prioritásai folyamatosan változnak.

A Scrum és a Kanban módszertanok hasonló kulcsfontosságú mutatókat használnak a teljesítmény értékeléséhez. Valójában a fentebb tárgyalt Kanban mutatók a Scrum projektmenedzsmentben is jelentős szerepet játszhatnak. Íme, hogyan.

Áteresztőképesség: Ez a Kanban mutató a Scrum csapatok fejlesztési sebességét mutatja. A retrospektívák és a sprinttervezési megbeszélések során a Scrum csapatok felhasználhatják az ebből a mutatóból származó adatokat az előrejelzések és az ütemezés javítására.

Folyamatban lévő munka: A Kanban folyamatos feladatáramlásában a WIP az aktív feladatokat jelenti. Ez nagyszerű párhuzamot képez a Scrum sprintjében vállalt feladatokkal. A WIP segítségével a Scrum csapatok kiszámíthatják a fejlesztési sebességet, a termelékenységet és a hatékonyságot.

Ciklusidő és átfutási idő: A Scrumban a ciklusidő általában a sprint (1-4 hét). Az átfutási idő azonban attól a naptól kezdődhet, amikor az üzleti csapat egy funkciót kér, és addig tarthat, amíg az elkészül. Az átfutási idő mérésével a Scrum-csapatok figyelemmel kísérhetik, milyen gyorsan reagálnak a piaci változásokra és az üzleti igényekre.

Szűk keresztmetszetek: A Kanban-tábla egyértelműen megmutatja, hogy hány feladat akadt el a szűk keresztmetszet előtti szakaszban. A Scrum-csapatok ezeket az adatokat felhasználva valós időben optimalizálhatják folyamataikat a sprint során.

Ha érdekelnek a Kanban mutatók a projektjeihez, itt megtudhatja, hogyan mérheti őket.

Hogyan mérjük a Kanban mutatókat?

Az összes lean menedzsment módszertan mögött az egyszerűség filozófiája áll. Ebben az értelemben a Kanban mutatók is egyszerűen használhatók. Íme az agilis mutatók mérésének lépésről lépésre történő folyamata.

1. Határozza meg a mérni kívánt mutatókat

A Kanban legfontosabb mutatói a teljesítmény, az átfutási idő, a ciklusidő, a WIP és a folyamat szűk keresztmetszetei. Ezek azonban nem az egyetlenek. A csapatok gyakran használnak olyan mutatókat is, mint a munkaterhelés elosztása, a célok felé tett előrelépés stb.

Mielőtt beállítaná a KPI mutatókat, határozza meg, melyek azok, amelyek fontosak az Ön számára. A kiválasztás során vegye figyelembe a jó és a rossz mutatókat. A jó mutatók a következők:

Érthető: A komplex mutatók nehezen érthetőek, ezért kevésbé valószínű, hogy elfogadják őket. A jó mutatók könnyen érthetőek és egyszerűen mérhetőek.

Értelmes: Ahhoz, hogy jelentős legyen, egy kiváló mutató értelmessé kell, hogy legyen a csapat számára. Például a fejlesztett funkciók a fejlesztő számára, a hibák azonosítása a minőségbiztosítási elemzők számára, a telepítési gyakoriság pedig a DevOps csapatok számára jelentősek.

Cselekvésre ösztönző: A jó mutatók betekintést nyújtanak, és cselekvésre ösztönöznek. Ha például a lead time és a cycle time mutatók jelentősen eltérnek egymástól, akkor azonosíthatja a kiváltó okot, és javíthat a helyzeten.

Releváns: A jó mutató releváns az üzleti célok szempontjából. Például a beszerzési KPI-k hozzájárulnak az eladott áruk költségéhez, az átbocsátás pedig azt méri, hogy egy vállalkozás milyen gyorsan tud reagálni a piaci változásokra.

Kontextusfüggő: Ha a termelékenységet a kifejlesztett funkciók számával méri, és konkrét célt tűz ki, akkor a sebességre való törekvés során a minőség romolhat. Ahhoz, hogy hatékony legyen, a mutatójának kontextusfüggőnek kell lennie.

2. Gyűjtse össze a Kanban mutatókhoz szükséges adatokat

Ahhoz, hogy bármelyik mutatóval pontosan mérni tudja a teljesítményt, adatokra van szüksége. Például az átbocsátási teljesítmény kiszámításához nyomon kell követnie az adott időszakban elvégzett/befejezett feladatok számát, a felelős csapattagok szerint csoportosítva.

A lead time vagy a ciklusidő kiszámításához ismernie kell minden feladat kezdő és befejező dátumát.

3. Benchmark és célkitűzés

A mutatók önmagukban értelmetlenek. Ezért határozza meg a referenciaértékeket. Ezt úgy teheti meg, hogy megismeri az iparágában vagy a hasonló méretű vállalkozásokban alkalmazott szabványokat.

Idővel teljesítményét referenciaértéknek használhatja, és törekedhet a folyamatos fejlődésre.

4. Vizualizálja projektmutatóit

A Kanban alapvetően egy vizuális módszertan. Segít a projektmutatók vizuális beállításában egy Kanban táblán.

Az összes feladat Kanban táblára helyezésével azonnal láthatóvá válik, hogy hány feladat van folyamatban, hányat már elvégeztek, és hányat kell még elkezdeni.

Az idővonal diagramok segítenek azonosítani a szűk keresztmetszeteket.

A munkaterhelési grafikonok minden csapattag termelékenységét mutatják.

A folyamatban lévő munkák vizualizálása (Kép forrása: Wikimedia Commons )

5. Fedezze fel a teljesítménymérés mélyebb rétegeit

Az alapvető mutatók képezik a teljesítménymérés alapját. A nagy hatékonyság és termelékenység érdekében azonban érdemes mélyebbre ásni.

Például nyomon követheti az iteratív és inkrementális fejlesztési mutatókat a funkciók összekapcsolásával és a konszolidált ciklusidők kiszámításával. Egy online vásárlási platformon a fizetési funkciót felbonthatja olyan funkciókra, mint a kosárba helyezés, kívánságlista, azonnali fizetés, most vásárolj, később fizess stb.

Miután ezeket a funkciókat kifejlesztette, kövesse nyomon a funkcionalitás mutatóit, hogy mérje az iteratív fejlesztési gyakorlat teljesítményét.

Most, hogy már tudja, hogyan kell mérni, íme az ezzel elérhető érték.

A Kanban mutatók szerepe a szoftverfejlesztési folyamatban

A Kanban mutatók kiválóan alkalmasak a teljesítmény mérésére, javítására és növelésére bármely lean szoftverfejlesztési gyakorlatban. Íme, hogyan.

Sebesség és gyorsaság

A Kanban mutatók, mint például az átbocsátási kapacitás, az átfutási idő és a ciklusidő, mérik a feladatok elvégzésének sebességét. Továbbá azt is megmutatják, hogy egy adott időpontban mennyi munkát tud elvégezni.

Folyamat hatékonyság

A folyamatban lévő munkák és az átbocsátási teljesítmény mutatják, mennyire hatékonyan tudja elvégezni a vállalt munkát. A szűk keresztmetszetek azonosításával folyamatosan javíthatja a hatékonyságot.

Egyértelműség

Egyszerűségük és relevanciájuk révén a Kanban mutatók lehetővé teszik, hogy a csapat minden tagja világosan megértse szerepét és céljait. Ha a csapat tagjai tudják, hogyan teljesítenek, motiváltabbak lesznek a jobb teljesítményre.

Tulajdonjog

Az Agile, Scrum és DevOps módszertanok elvárják, hogy az önszerveződő csapatok „kihúzzák” a feladatokat a hátralékból, és hatékonyan együttműködjenek a munka elvégzésében. A Kanban mutatók lehetővé teszik az önértékelést és elősegítik a felelősségvállalást.

Fókusz

Minden projekt során több tucat tényezőt mérhet: a bevonni kívánt csapattagok számát, a ledolgozott órákat, a használt programozási nyelveket, a nem produktív napokat, az előléptetéseket stb. Ezek a hiábavaló mutatók azonban alig vagy egyáltalán nem járulnak hozzá a teljesítményhez.

A jó Kanban mutatók segítenek a csapatnak a koncentrációban. Például a ciklusidő hozzájárul az alkalmazkodóképességhez, ami üzleti rugalmasságot eredményez, ami viszont növeli a bevételt. Ez a látóvonal, a kódtól az üzleti eredményekig, segít minden csapattagnak a koncentrációban.

Meggyőződtél? Nézzük meg, hogyan használhatod őket a szoftverfejlesztési folyamatban.

A Kanban mutatók erejének felszabadítása

A Kanban mutatók egyszerre biztosítanak áttekinthetőséget, azonosítják a hiányosságokat, inspirálnak ötleteket és optimalizálják a folyamatokat. Íme, hogyan növelheti a termelékenységet és a hatékonyságot a Kanban mutatók segítségével.

Mérje azt, ami fontos: összpontosítson a csapatának megfelelő Kanban mutatókra. Ha Ön egy korai fázisban lévő startup, akkor az átbocsátási képesség és a ciklusidő lehet fontos Önnek. Ha Ön egy nagyvállalati csapat tagja, akkor a WIP természetesen nagyobb lehet.

Legyen stratégiai: Kapcsolja össze mutatóit az üzleti célokkal. Az átbocsátási képesség kiváló mutató, ha vállalkozása funkciókban gazdag termék fejlesztésére törekszik. A folyamatok szűk keresztmetszetei kritikus fontosságúak, ha önálló vállalkozóként differenciált terméket fejleszt.

Tegye láthatóvá őket: Hozzon létre olyan irányítópultokat, amelyekhez a csapat minden tagja hozzáférhet. Bár a teljesítmény javulását nem feltétlenül látja naponta, a vezető mutatók nyomon követése hasznos lehet. Például az egyes feladatokra fordított idő nyomon követése segíthet a ciklusidő előrejelzésében.

Rendszeresen beszéljék meg őket: Használják a sprint tervezést, a retrospektívákat és más Agile/Scrum eseményeket, hogy megvitassák a Kanban mutatók teljesítményét. Vitassák meg a kiváltó okokat, és találjanak ki innovatív megoldásokat.

Folyamatos fejlesztés: Az agilis módszerekben a folyamatos fejlesztés nem csak a fejlesztésre vonatkozik, hanem a teljesítmény nyomon követésére is. Folyamatosan értékelje a mutatókat. Miután optimalizálta a ciklusidőt, térjen át a lead time-ra. Ha a csapata mérete növekszik, a Kanban mutatókat is ennek megfelelően módosítsa.

Ennek során kihívásokkal is szembesülhet. Íme a leggyakrabban előforduló kihívások és azok leküzdésének módja.

Kanban mutatók: kihívások és megoldások

A mai szoftverfejlesztési projektek összetettek, és bármelyik pillanatban több tucat mozgó alkatrészből állnak. Ezek emberek, folyamatok és technológiák mátrixát alkotják, amelyet hatékonyan kell kezelni.

Ez a folyamat számos kihívással jár. A robusztus projektmenedzsment szoftverek segítségével ezek közül sok leküzdhető.

1. Adathiány

A teljesítmény méréséhez adatokra van szükség. A legtöbb agilis fejlesztőcsapat ösztönösen vagy utólagos értékelés alapján gyűjt adatokat. Például a fejlesztők azt mondhatják: „Két napomba telt ennek a funkciónak a fejlesztése”, ami egy durva becslés.

Gyűjtsen pontos adatokat agilis becslési technikák segítségével a probléma megoldásához. A ClickUp rendelkezik az összes szükséges adat összegyűjtéséhez szükséges eszközökkel.

Időkövetés a munkára fordított minden perc rögzítéséhez

Minden feladat és alfeladat kezdő és befejező dátuma a ciklus/átfutási idő kiszámításához

Függőségek a szűk keresztmetszetek azonosításához

Feladatok hozzárendelése a felhasználókhoz az egyéni termelékenység méréséhez

Gyűjtse hatékonyan az adatokat a ClickUp projektidő-követő funkciójával.

2. A betekintés hiánya

Még akkor is, ha rendelkezik adatokkal, néha nehéz lehet azokból következtetéseket levonni. A projektmenedzserek gyakran órákat töltenek azzal, hogy adatokat gyűjtenek táblázatokba és számításokat végeznek.

A ClickUp Dashboards pontosan ezeknek a kihívásoknak a leküzdésére lett kifejlesztve. Kövesse nyomon a feladatokat, a termelékenységet, a hatékonyságot és a kihasználtságot valós idejű, testreszabható irányítópultokkal. A leggyakrabban használt jelentések, amelyek különböző Kanban táblasablonokban találhatók, a következők:

Halmozott áramlási diagram

Burnup és burndown diagram

Projekt/feladat állapota

Célok elérése és a célok felé tett előrelépés

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben nyerhet betekintést projektjébe.

3. Hiányzó, felhasználható információk

Tegyük fel, hogy az átlagos ciklusidő három hét. Mit tehet, ha csökkenteni szeretné? A ClickUp jelentései segítenek a döntéshozatalban.

Például a Munkafolyamat nézetben láthatja, ki min dolgozik, milyen készségek állnak rendelkezésre stb., így hatékonyan oszthatja el az erőforrásokat. Ha Python fejlesztőre van szüksége, hogy egy héttel lerövidítse a ciklusidőket, a Munkafolyamat nézetben megtalálhatja a rendelkezésre álló fejlesztőt.

ClickUp Workload nézet a hatékony erőforrás-elosztáshoz

4. A projektmenedzsment adminisztráció túlterheltsége

Az agilis szoftverfejlesztési projektek kezelése számos adminisztratív feladatot jelent, például feladatok kiosztását, állapotok módosítását, értesítések küldését, ellenőrzőlisták alkalmazását stb. Mindezen feladatok elvégzése felesleges késedelmeket és szűk keresztmetszeteket eredményez, ami negatívan hat a projektmenedzsment KPI-jeire.

A ClickUp Automations több mint 100 munkafolyamatot tartalmaz, amelyeket azonnal automatizálhat.

ClickUp automatizálási sablonok

Használja ki a Kanban mutatókat a projektmenedzsment sikeréhez a ClickUp segítségével

Az Agile mérnöki munka a folyamatos visszajelzések és az iteratív fejlesztés alapjain nyugszik. A termékfejlesztő csapatok rövid ciklusokban építik, indítják el, figyelik és javítják eredményeiket.

Ehhez elengedhetetlen a Kanban mutatók nyomon követése. A Kanban mutatók maximális kihasználásához a szoftverfejlesztő csapatoknak robusztus, rugalmas, sokfunkciós projektmenedzsment szoftverre van szükségük, mint például a ClickUp.

A ClickUp segítségével adatokat gyűjthet, trendeket követhet nyomon, betekintést nyerhet és optimalizálási stratégiákat dolgozhat ki, miközben nyomon követi feladatait. A projektmenedzserek 360 fokos rálátást kapnak, míg minden csapattag részletes jelentéseket láthat teljesítményéről.

Nézze meg, hogyan tudja a ClickUp átalakítani a projektmenedzsmentjét. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyenesen.

Gyakran ismételt kérdések a Kanban mutatókról

1. Milyen mutatókat használnak a Kanbanban?

A Kanban-csapatok a projektmenedzsment életciklus során több mutatószámot is használnak. A Kanban legfontosabb mutatószámai a teljesítmény, az átfutási idő, a ciklusidő, a folyamatban lévő munkák és a folyamat szűk keresztmetszetei.

2. Melyek a Kanban 5 elemei?

David Anderson, szerző és Kanban-coach szerint a Kanban-tábla 5 eleme a következő: