Mélyreható betekintés a RICE prioritásrendezésbe, használatra kész sablonokkal

Fantasztikus új ötletek, piackutatás, felhasználói visszajelzések – minden megvan ahhoz, hogy tökéletes termékeket hozzon létre. De hogyan dönti el, mely feladatokat vagy ötleteket valósítsa meg először?

Bármelyik választás mellett is dönt, azt indokolnia kell a részvényesek és a csapata előtt. És mi lehetne erre alkalmasabb, mint egy prioritási pontszám?

Ebben a rendkívül versenyképes világban, ahol minden feladat és ötlet a figyelemért és az erőforrásokért verseng, elengedhetetlen a prioritásrendezés művészetének elsajátítása. A RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort – hatótávolság, hatás, bizalom és erőfeszítés) prioritásrendezési keretrendszer használata segíthet ötleteinek számszerűsítésében, és alapot nyújthat egy adott ötlet másokhoz képest történő kiválasztásához.

Ez a cikk a RICE pontozási modell részleteit és azt tárgyalja, hogyan változtathatja meg döntéshozatalát.

Mi az a RICE prioritásrendezés?

A RICE modell egy prioritás-meghatározási keretrendszer, amelyet termékmenedzsmentben és projektfejlesztésben használnak a feladatok, funkciók vagy projektek értékelésére és prioritásainak meghatározására négy kritérium alapján történő pontozással.

A RICE jelentése:

R – Elérés: Az elérés azt méri, hogy egy adott feladat vagy funkció hány felhasználót vagy érdekelt felet érint.

I – Hatás: A hatás azt értékeli, hogy egy feladat vagy funkció milyen potenciális pozitív hatással lehet a termékre, a felhasználókra vagy az üzleti célokra.

C – Bizalom: A bizalom azt a bizonyosságot vagy magabiztosságot jelenti, amellyel a csapat egy adott feladat vagy funkció hatását és az ahhoz szükséges erőfeszítéseket becsüli.

E – Erőfeszítés: Az erőfeszítés méri a feladat elvégzéséhez vagy egy funkció megvalósításához szükséges erőforrásokat, beleértve az időt, a munkaerőt és a költségvetést.

A RICE módszer segít a döntéshozatal során a struktúra és az objektivitás megteremtésében, elősegítve a jobb prioritáskezelést és az objektív döntéseket.

A RICE-módszer képlete a következő:

RICE pontszám = (elérhetőség x hatás x bizalom) / erőfeszítés

Ezzel a pontszámmal könnyebb lesz eldönteni a projekt sorrendjét és a feladatok prioritását.

A RICE pontozási modell eredete

Sean McBride, az Intercom korábbi termékmenedzsere közreműködött a RICE keretrendszer kidolgozásában. Ő és kollégái nehezen találtak olyan prioritási keretrendszert, amely a legjobban megfelelt döntéshozatali igényeiknek.

A termékmenedzserek egyik gyakori problémája, hogy személyes kilátásaik alapján válasszanak-e projekteket, vagy inkább a szélesebb körűeket. McBride ezért kidolgozta a RICE pontszámot, hogy megoldja az objektív döntéshozatallal kapcsolatos problémákat.

Hogyan működik a RICE prioritásrendezés?

Korábban röviden áttekintettük a RICE-pontszám összetevőit. Ebben a részben egyenként mélyebbre ásunk ezekbe.

Elérés

A RICE keretrendszer első eleme a hatótávolság (Reach). Ez azt méri, hogy egy adott időszakban hány embert érint egy projekt. Minél nagyobb a hatótávolság, annál több ember részesül a projekt előnyeiből. Általában egy hónap vagy negyedév alatt mérik.

A hatótávolság kiszámításához megadhatja, hogy melyik felhasználói kategóriát veszi figyelembe. A legjobb azonban a termékmutatókból származó tényleges méréseket használni.

Tegyük fel például, hogy új együttműködési funkciót indít az értékelési platformján, amelynek havi 100 000 aktív felhasználója van.

Az első lépés annak a potenciális közönségnek vagy felhasználói bázisnak a meghatározása, amelyre ez a funkció egy hónap (vagy negyedév) alatt hatással lesz. Tegyük fel, hogy becslése szerint ez a funkció a felhasználói bázis 40%-a számára releváns. Tehát az elérhető közönség 40 000 felhasználó.

Hatás

A hatás egy feladat, funkció vagy projekt egyéni felhasználókra gyakorolt potenciális hatását értékeli. A hatótávolságban megmérjük, hogy hány embert érint egy funkció. A hatásnál megmérjük, hogy az emberek milyen mértékben érintettek.

A fenti példában tehát ellenőrizheti, hogy a együttműködési funkció mennyivel növeli a felhasználói elkötelezettséget és a csapatmunkát.

A hatást általában egy magasabb cél alapján mérjük. McBride ehhez többválasztós skálát használt:

3 = Hatalmas hatással jár

2 = Nagy hatással jár

1 = Közepes hatással jár

0,5 = Alacsony hatással

0,25 = Minimális hatás

Nem kell ugyanazt a skálát használnia. Kiválaszthatja azt, amelyik az Ön igényeinek leginkább megfelel.

Ennek mérése során fontos megjegyezni, hogy a RICE-pontszám használata előtt minden projekt számára egyértelmű célokat kell meghatározni. Ehhez a legjobb módszer a csapat és az érdekelt felek bevonása. A közös táblát használhatja ötleteléshez és valós idejű kommunikációhoz.

Ossza meg ötleteit, maradjon naprakész, és működjön együtt valós időben a ClickUp Whiteboard segítségével

Bizalom

A magabiztosság az elérés, a hatás és az erőfeszítés becsléseivel kapcsolatos bizonyosságot méri. Ez a kritérium a következő kérdésre adott válasz alapján kerül meghatározásra:

Mennyire bízik ebben a funkcióban és az Ön által megadott pontszámokban?

A válasz egyszerű százalékban kerül kifejezésre. McBride a következő többválasztós skálát használta:

100% = Magas bizalom

80% = Közepes bizalom

50% = Alacsony bizalom

50% alatti értékek csak becslések. Ismétlem, bármilyen skálát használhat, amelyik Önnek a legjobban megfelel. 10%-os vagy 25%-os intervallumok közül válassza ki a követelményeinek leginkább megfelelőt. A legfontosabb azonban, hogy teljesen őszinte legyen.

A felhasználói kontextus, a kutatás és a kísérletezésnek magas bizalmi pontszámot kell eredményeznie. A termék-backlog menedzsment eszközöket is felhasználhatja fejlett elemzésekhez és betekintéshez.

A bizalmi pontszám segítségével biztos lehet benne, hogy döntései valóban adatokon alapulnak. Ha magas elérési és hatékonysági pontszámmal rendelkezik, de alacsony a bizalmi pontszáma, akkor megvizsgálhatja, hogyan javíthat ezen.

Erőfeszítés

Az erőfeszítés azt mutatja, hogy összesen mennyi munkát kell elvégeznie a projekt befejezéséhez. Figyelembe kell vennie a csapat tagjainak idejét, beleértve a termék-, a tervező- és a mérnöki csapatokat is. Ez személyhónapokban, azaz egy csapat tagjának egy hónap alatt elvégezhető munkamennyiségben kerül becslésre.

Más tényezőktől eltérően az erőfeszítés negatív tényező. Tehát minél nagyobb az erőfeszítés, annál kevésbé megvalósítható a projekt. A nagyobb erőfeszítés azt jelenti, hogy több időre van szükség a projekt befejezéséhez.

Például a példánkban szereplő funkció tervezése, tesztelése, hibakeresése és elindítása három hónapot vehet igénybe. Ha feltételezzük, hogy 5 fős csapata van, akkor az erőfeszítés pontszáma 15 ember-hónap lenne.

A pontos kép megszerzéséhez a legjobb, ha beszél a csapattagjaival.

Hogyan optimalizálhatja a RICE prioritásmeghatározási folyamatot

A sablonok és a termékmenedzsment szoftverek használata optimalizálhatja a RICE prioritásmeghatározási folyamatot.

A ClickUp egy projektmenedzsment eszköz, amely egyszerűsíti a termékmenedzsmentet, és gyorsabbá és könnyebbé teszi azt. A ClickUp for Product Management segítségével megtervezheti termékvízióját, egyszerűsítheti a prioritások meghatározását, és olyan ütemterveket készíthet, amelyek összekapcsolják a csapatmunkát.

Olvassa el a munkaprioritizálási eszközökről szóló cikkünket is, amelyek segítenek jobban rangsorolni a napi feladatait. Így teheti meg:

ClickUp feladatnézet

Személyre szabhatja feladatkezelési élményét a több mint 15 sokoldalú ClickUp nézettel.

A feladatnézetek egyedülálló lehetőséget nyújtanak a feladatok vizualizálására. Kiválaszthatja a nézetek közül a listát, a tevékenységet, a táblát, a táblázatot és a csapatot. Feladatokat sorolhat fel, frissítéseket írhat, kontextusfüggő kérdéseket tehet fel a különböző feladatokkal kapcsolatban, és feladatösszefoglalókat készíthet.

Kérdezze meg a tagokat a konkrét feladataikról, hogy megbecsülje a csapat munkájának mennyiségét (személyes órában/hetekben/hónapokban kifejezve).

Egyéni mezők

Használjon fejlett képleteket az egyéni mezőkben

Az egyéni mezők segítségével testreszabhatja munkaterületét és különböző adattípusokat adhat hozzá. Használhat fejlett képleteket, matematikai függvényeket, dátum- és időfüggvényeket stb. Ez tökéletes megoldás a RICE-komponensek pontozásához.

A ClickUp lehetővé teszi mezők létrehozását, szerkesztését, valamint szükség szerint megjelenítését és elrejtését is.

ClickUp Gantt-diagramok

A ClickUp Gantt-diagram nézet segítségével vizualizálhatja projektje idővonalát

A ClickUp Product Planning segítségével útvonalterveket készíthet, mérföldköveket állíthat be, sablonokat adhat hozzá, jobban vizualizálhat és még sok minden mást tehet. A Gantt-diagramok segítségével megtervezheti a sikert és vizualizálhatja a projekt ütemtervét. Könnyedén összehasonlíthatja és együttműködhet, kezelheti a prioritásokat és nyomon követheti az előrehaladást.

ClickUp célok

A csapat céljainak összehangolása a ClickUp Goals segítségével

A RICE prioritási keretrendszer akkor működik a legjobban, ha csapata és az érdekelt felek egyetértenek a különböző ötletek segítségével elérni kívánt célokban. A ClickUp Goals segít összehangolni a csapat céljait, egyértelmű célokat kitűzni, mérni a sikert és egyetlen helyen kezelni az összes célját.

Prioritizálási sablonok

A prioritásmeghatározási és terméktervezési sablonok használata növeli a hatékonyságot, javítja a döntéshozatalt és biztosítja a hatékony erőforrás-elosztást. Néhány sablon, amelyet használhat:

Értékelje a feladatokat azok hatása és az azok elvégzéséhez szükséges erőfeszítés mértéke alapján a ClickUp prioritási mátrix sablon segítségével.

Töltse le ezt a sablont A prioritási mátrix sablon segítségével rangsorolja az elemeket az erőfeszítés és a hatás szerint.

Kezelje ötleteit és javaslatait a színes Prioritizálási táblasablon segítségével.

Töltse le ezt a sablont Könnyedén alkoss és fogalmazz meg ötleteket a Prioritizálás fehér tábla sablon segítségével.

Vázolja fel fejlesztési folyamatát és kövesse nyomon az ütemtervet az Új termékfejlesztési sablon segítségével. Ez a sablon segít a csapatok összehangolásában is a mérföldkövek tekintetében.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon a különböző projekt mérföldköveit és eredményeit a ClickUp új termékfejlesztési projektterv sablonjával.

Vizualizálja termékfejlesztési folyamatát, és szerezzen részletes betekintést az egyes komponensekbe a Termékfejlesztési ütemterv sablon segítségével.

Töltse le ezt a sablont Képzelje el a termékfejlesztés életciklusát a termékfejlesztési ütemterv sablon segítségével.

A RICE prioritizálási módszer használatának előnyei és hátrányai

Más keretrendszerekhez hasonlóan a RICE prioritásmeghatározási módszernek is vannak előnyei és hátrányai. Noha számszerűsíti az ötleteit, pontatlan is lehet. Nézzük meg részletesen ezeket az előnyöket és hátrányokat.

Előnyök

Íme néhány előnye a RICE prioritásrendezésnek:

1. Hatékonyabb kommunikáció

Ez egy szabványosított pontozási rendszer segítségével jobb kommunikációt tesz lehetővé, és segít a prioritások egyértelmű közlésében. Segít mindenkinek azonosítani a legfontosabb feladatokat és jobban kezelni a prioritásokat. Ezenkívül a termékkezelő eszközök használata javítja az együttműködést és a frissítések valós idejű megosztását is.

2. Világos prioritások

A RICE pontszámmal egyértelműen és számszerűen rangsorolhatja a feladatokat vagy funkciókat. Így a listát prioritás szerint rendezheti, és jobban összpontosíthat a magas prioritású elemekre. Ez lehetővé teszi, hogy hatékonyan használja erőforrásait, beleértve az időt és a pénzt is.

3. Könnyen érthető

A RICE négy tényezőn alapuló egyszerű pontozási rendszert használ, így termékmenedzsment-tanúsítvány vagy képesítés nélkül is használható. A csapat tagjai, az érdekelt felek és a döntéshozók könnyen alkalmazhatják, hogy megértsék a különböző prioritásmeghatározással kapcsolatos döntések okait.

4. Figyelembe veszi a jelentős tényezőket

A pontszám négy kulcsfontosságú tényezőt rangsorol: hatótávolság, hatás, bizalom és erőfeszítés. Ezek a legfontosabb tényezők egy ötlet megvalósíthatóságának és életképességének értékelésében.

5. Adatokon alapuló prioritásrendezés

A RICE keretrendszer kvantitatív megközelítést kínál a prioritások meghatározásához, kiküszöbölve a személyes elfogultságot és a szubjektív véleményeket. Adatokkal alátámasztott, mérhető tényekre támaszkodik, amelyek segítenek megalapozott döntéseket hozni.

6. Kategória rugalmasság

Rugalmas megoldást kínál, mivel a csapatok különböző feladatkategóriákhoz, termékekhez és funkciókhoz igazíthatják és alkalmazhatják. Akár új termékfunkciókról, hibajavításokról vagy folyamatfejlesztésekről van szó, a RICE különböző kontextusokhoz igazítható.

7. Segít az összehangolásban

A RICE pontszám segít összehangolni a csapat tagjainak és az érdekelt felek munkáját, és biztosítja, hogy mindenki ugyanazokért a célokért dolgozzon. Ez egyben elősegíti az együttműködésen alapuló, koncentráltabb munkakörnyezet kialakulását is.

Hátrányok

Néhány hátránya:

1. Pontatlan lehet

A RICE egyik legnagyobb hátránya, hogy sok becslést és találgatást igényel. Előfordulhat, hogy túlbecsüljük az értékeket, ami pontatlansághoz vezet. Ráadásul a bizalmi tényező szubjektív, mivel az adott személy megértésén és a feladat iránti bizalmán alapul.

Ezért elengedhetetlen, hogy a lehető legpontosabbak legyünk. A szükséges mutatók segíthetnek ebben.

2. Kevésbé ügyfélközpontú

Ennek a módszernek egy másik problémája, hogy nem ügyfélközpontú. Az olyan tényezők, mint a hatótávolság és a hatás, ugyan figyelembe veszik az ügyfelek bizonyos aspektusait, azonban olyan fontos elemek, mint a preferenciák, a visszajelzések és az érzelmi szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

Még a hatótávolság és a hatás tekintetében is ezeket a számokat a termékmenedzser határozza meg, aki megbecsüli, hogy egy adott termék hatótávolsága és hatása egy meghatározott idő alatt mekkora lesz.

3. Könnyen kezelhető

A RICE-ban a pontok kiosztása nem teljesen mentes a szubjektív ítélettől. A különböző termékmenedzserek eltérő elfogultsággal rendelkeznek, ami következetlen pontozáshoz vezethet. Egyesek szándékosan felfelé vagy lefelé módosíthatják a pontszámokat, különösen a bizalom komponens esetében. Ennek elkerülésére egy lehetőség az, ha több embert vonnak be a pontozási folyamatba.

A RICE módszer variációi és alternatívái

Alternatívákat keres a RICE prioritásmeghatározási modellhez? Mi segítünk!

BRICE

A BRICE pontszámítás kiváló alternatívája a RICE keretrendszernek a termékmenedzsment prioritásainak meghatározásában. Hasonló a RICE-hez, azzal a különbséggel, hogy egy további tényezőt is figyelembe vesz, az úgynevezett üzleti fontosságot.

Az öt mérhető tényező tehát a következő: üzleti fontosság, hatókör, hatás, bizalom és erőfeszítés. Az üzleti fontosság azt méri, hogy a fontolóra vett termék mennyire illeszkedik a stratégiai üzleti célokhoz. Általában 1 és 3 közötti pontszámot kap, ahol a 3 a legmagasabb pontszám (ami azt jelenti, hogy a termék kritikus fontosságú az üzlet számára).

A BRICE pontszám kiszámításához használhatja ezt a képletet:

BRICE pontszám = (üzleti fontosság x hatótávolság x hatás x bizalom) / erőfeszítés

Érték kontra erőfeszítés

Az érték kontra erőfeszítés egy prioritásmeghatározási módszer, amely az értékre és az erőfeszítésre összpontosít, és lehetővé teszi különböző funkciók értékelését. Az elv nagyon egyszerű: megmérjük az ötlet által nyújtott előnyt, és összehasonlítjuk azt az eléréséhez szükséges erőfeszítéssel.

Rendeljen minden funkciónak egy értékpontszámot és egy erőfeszítéspontszámot, hogy kiszámíthassa azt. A magas értékű és alacsony erőfeszítésű funkciók egyértelműen nyertesek. A magas értékű, magas erőfeszítésű és az alacsony értékű, alacsony erőfeszítésű funkciók következnek. A legjobb elkerülni az alacsony értékű és magas erőfeszítésű funkciókat.

Bár a módszer világos képet ad a prioritásokról, egyik hátránya, hogy nehéz megbecsülni az értékét és a vele járó erőfeszítést.

SU-RICE

A SU-RICE keretrendszer két olyan fontos tényezőt tartalmaz, amely a RICE modellben nem szerepel: a forrást és a felhasználói személyiséget. Ez egy átfogóbb keretrendszer, mivel a hatótávolság, a hatás, a bizalom és az erőfeszítés mellett azt is figyelembe veszi, hogy honnan származnak a termékfunkciók ötletei és a felhasználói személyiségek.

Négy forrást vehet figyelembe: potenciális ügyfelek, meglévő ügyfelek, piac vagy verseny, valamint belső források, és ezeket prioritás szerint sorolhatja fel. Ez a keretrendszer részletesebb képet ad egy feladat vagy funkció kontextusáról és potenciális hatásáról.

Történet-térkép

A történet-térképelés a funkciókat az alapján rangsorolja, hogy az ügyfelek hogyan tervezik a termék használatát. Ez nem egy pontozási modell. Ehelyett a funkciót leíró felhasználói történetek gyűjtését és azok térképezését jelenti.

Ezzel áttekintést kap a termékről, valamint az egyes feladatok alfeladatairól és részleteiről. Ez a módszer rendkívül ügyfélközpontú, és lehetővé teszi, hogy átlássa a teljes képet. Az ötletelés során egy vizuális dokumentumot is létrehoz, amely mindenkinek emlékezteti a céljait.

Jobb prioritáskezelés a ClickUp RICE keretrendszerével

A RICE keretrendszer kiváló módszer annak eldöntésére, mely ötletek érdemelnek elsőbbséget. Az ötleteket számszerűsíti, és megkönnyíti azok prioritásainak meghatározását. Ezenkívül használata kevés időt vesz igénybe, és segít az objektív döntéshozatalban.

A modell használata során érdemes szem előtt tartani az alábbiakat:

Koncentráljon egy célra

A pontozási rendszer hatással van a pontszámra

Vonja be csapatát a pontozási folyamatba, hogy az objektívebb legyen.

Használja a termékmenedzsment sablonokat a jobb vizualizálás érdekében.

Rendszeresen értékelje újra és frissítse a pontszámot.

A technikai adósságot alábecsülheti, ezért azt külön vegye figyelembe a prioritási rendszerében.

