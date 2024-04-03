A 10 legjobb technológiai podcast, hogy naprakész legyen az iparági hírekkel kapcsolatban

Gondolt már arra, milyen lenne hallgatni, ahogy kedvenc technológiai szakértői gátlástalanul beszélgetnek a kedvenc témáikról?

A technológiai podcastok pontosan ezt az élményt nyújtják. Olyan, mintha egy technológiai óriás nappalijában ülne, és passzívan fejlesztené technológiai ismereteit és készségeit.

De egy nap csak annyi órából áll, és legyünk őszinték, a piac tele van látszólag „legújabb” technológiai podcastokkal, amelyek azonban messze nem azok. Szóval, hogyan találja meg a megfelelőt?

Segítünk Önnek. Ebben a cikkben összeállítottuk a 2024-es év 10 legjobb technológiai podcastjának listáját, amelyet egyszerűen nem hagyhat ki. Nyomja meg a lejátszás gombot, és hallgassa meg! ?️

A 10 legjobb technológiai podcast

Akár betekintést szeretne nyerni egy szoftverfejlesztő életébe, megérteni egy technológiai vezető gondolkodásmódját, vagy a legfrissebb technológiai híreket szeretné megismerni, ez a 10 podcast elengedhetetlen része a lejátszási listájának.

1. Darknet Diaries

via Darknet Diaries

A Darknet Diaries című műsorban Jack Rhysider műsorvezető valós történeteket mesél a hackelésről, az árnyék-IT-ről és a kiberbűnözésről. Szakértőket interjúvol meg, akik első kézből mesélnek a digitális bűncselekmények mögötti motivációkról. Ryhsider ezeket az anekdotákat felhasználva tájékoztatja hallgatóit az infobiztonság (információbiztonság) fontosságáról.

A műsorvezető lebilincselő elbeszélő stílusa és a technológiai iparág mélyreható ismeretei miatt a podcast hallgatása izgalmas élmény. A podcast kritikus kérdéseket vet fel a függőség, a közegészségügy és a büntető igazságszolgáltatási rendszer kapcsán.

A Darknet Diaries kötelező hallgatnivaló a kiberbiztonsági szakemberek és a technológiai világ rejtett aspektusai iránt érdeklődő technológiai rajongók számára.

Kihagyhatatlan epizódok

2. Az IoT Podcast

via IoT Podcast

Stacey Higginbotham és Kevin Tofel által vezetett IoT (Internet of Things) podcast a fogyasztói, vállalati és ipari IoT-t vizsgálja.

Minden epizódban a technológiai iparág vezető személyiségei vesznek részt, akik briliáns és informatív párbeszédeket folytatnak. Ez a podcast Önnek szól, ha szeretne első sorból követni az intelligens eszközökkel, a konnektivitással, a technológiai trendekkel és az IoT társadalomra gyakorolt hatásával kapcsolatos izgalmas vitákat.

Sajnos, nyolc év és 437 epizód után a podcast már nem ad ki új epizódokat. Mindazonáltal érdemes meghallgatni a korábbi epizódokat. Bár nem kap friss információkat a legújabb technológiai trendekről, a meglévő epizódok olyan értékes információkat nyújtanak, amelyeket általában az AI-ről szóló könyvekben találhat meg.

Kihagyhatatlan epizódok

3. Az a16z podcast

via a16z Podcast

Az a16z Podcastot a kaliforniai Szilícium-völgyben működő vezető kockázati tőke társaság, az Andreessen Horowitz készíti. A Stephanie Smith által vezetett podcastban tapasztalt technológiai és pénzügyi vezetők, valamint üzleti veteránok szerepelnek. Az alapítók, Ben Horowitz és Marc Andreessen is néha beugranak, hogy megosszák szakértelmüket.

Az epizódok frissítően átfogó képet nyújtanak a technológiai helyzetről befektetők és szakemberek szemszögéből, ami a legtöbbünket érdekelni fog. Foglalkoznak a feltörekvő technológiai trendekkel, a forradalmi technológiákkal és a különböző iparágak jövőjével. Amit csak el lehet képzelni, arról beszélnek.

Kiváló minőségű produkcióval és mélyreható beszélgetésekkel az a16z Podcast azoknak a forrása, akik szeretnének naprakészek maradni a legújabb technológiai fejlesztésekkel kapcsolatban, például a legjobb SaaS eszközökkel és a startup szektorral kapcsolatban.

Kihagyhatatlan epizódok

4. Waveform: Az MKBHD podcast

A Vox Media Podcast Network segítségével

A podcastot a népszerű technológiai kritikus és Youtuber Marques Brownlee (MKBHD) vezeti, Andrew Manganelli és David Imel társ-műsorvezetőkkel. Az epizódok hasonlóak az MKBHD YouTube-on közzétett technológiai tartalmakhoz, de mélyebb betekintést nyújtanak a legújabb kütyükbe és elektromos autókba.

Minden epizód tele van érdekes információkkal, de ami igazán kiemeli ezt a podcastot, az az, hogy megnevetteti a hallgatókat. Brownlee gyakran oszt meg szórakoztató anekdotákat és ironikus megjegyzéseket a fogyasztói elektronikáról, így a hangulat könnyed és vidám marad. Hasan Minhaj megjelenése a technológiai podcastban is bizonyítja annak komikus vonzerejét.

Ha technológiai rajongó vagy, és naprakész információkat szeretnél kapni a technológiai újdonságokról és az újonnan piacra dobott elektromos járművekről (EV), akkor ezt a podcastot mindenképpen meg kell hallgatnod.

Kihagyhatatlan epizódok

5. Válasz mindenkinek

via Gimlet Media

A P. J. Vogt és Alex Goldman által vezetett Reply All podcast az emberek és az online világ közötti dinamikus kapcsolatot mutatja be. Minden epizód valós élmények útjára viszi Önt, és feltárja, hogyan változtatta meg az internet életünket, munkánkat és más emberekkel való kapcsolatainkat.

A podcast alaposan megvizsgálja, hogy az internet hogyan befolyásolta az embereket, és az emberi viselkedés hogyan alakította az internetet. Minden epizódban újat tanulhat, de ne lepődjön meg, ha elgondolkodik azon, hogy a technológia áldás vagy átok.

Az internetes csalások leleplezésétől az online közösségek vizsgálatáig, a podcast ötvözi a nyomozó újságírást a humorral, így a látszólag homályos témákat szórakoztatóvá és tanulságossá teszi.

Kihagyhatatlan epizódok

6. A H3 Podcast

A H3 Podcast, melynek házigazdái a komikusok Ethan és Hila Klein, szórakoztató perspektívát kínál az internetes kultúrára, miközben időnként kitér az AI-ra, a technológiára és a politikára is.

A műsor az évek során népszerűségre tett szert a műsorvezetők komikus tehetségének és az egyes epizódokban tárgyalt változatos témáknak köszönhetően. Ha élvezetes és informatív módot keres az online és technológiai világban való tájékozódásra, hallgassa meg ezt a podcastot.

Kihagyhatatlan epizódok

7. Nagy technológiai cégek

via Centre for International Governance Innovation

A Taylor Owen által vezetett Big Tech egy érdekes podcast-sorozat, amely a technológia használatával és visszaélésszerű használatával foglalkozik a mai világban. Ha az intenzív és kemény technológiai viták érdeklik, akkor ez a podcast Önnek való.

Owen gondolatébresztő, mély beszélgetéseket folytat vendégeivel, köztük különböző iparágak és funkcionális területek üzleti vezetőivel. Az epizódok fontos kérdéseket vetnek fel a digitális korszakban a szólásszabadságról, a technológiai kormányzásról, a magánéletről és a technológiai óriások növekvő hatalmáról.

A műsorvezető időnként tiszteletteljesen ellentmond a vendégek véleményének, és előadja saját érveit. Hallgatóként többféle nézőpontot ismerhet meg a technológiai világ néhány legkomolyabb kérdéséről.

Kihagyhatatlan epizódok

8. Masters of Scale

via Masters of Scale

A Masters of Scale podcast hiteles útmutató az üzleti növekedés komplex dinamikájának megértéséhez. A műsorvezető Reid Hoffman, a LinkedIn társalapítója.

Ahogyan várható, ez a technológiai podcast a vállalkozói szellemre és az üzleti alapításra összpontosít. De dicséretére legyen mondva, hogy mélyebbre próbál ásni, feltárva azokat a nem hagyományos utakat és merész döntéseket, amelyeket a vezérigazgatók, technológiai vezetők és alapítók néha meghoznak a globális vállalatok felépítése érdekében.

Interjúk, történetmesélés és éleslátó kommentárok segítségével Hoffman rávilágít az üzleti növekedéshez szükséges stratégiákra és gondolkodásmódbeli változásokra.

Ez a podcast sok gondolkodnivalót kínál alapítóknak, befektetőknek és technológiai vezetőknek a technológiai vállalkozások méretének növeléséről.

Kihagyhatatlan epizódok

9. In Machines We Trust

via MIT Technology Review

Jennifer Strong által vezetett In Machines We Trust podcast az új technológiák, különösen a mesterséges intelligencia etikai, társadalmi és kulturális következményeit vizsgálja.

A MIT Tech Review csapata által működtetett, díjnyertes podcastban éles, gondolatébresztő vitákra számíthat többek között az algoritmikus torzításokról és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos etikai kérdésekről.

A podcast a mélyreható interjúk és a jól kutatott történetek ötvözésével vizsgálja az emberek és a technológia közötti változó kapcsolatot. Az automatizálás szélsőséges következményei iránt érdeklődőknek kötelező hallgatni.

Kihagyhatatlan epizódok

10. Pivot

via Vox Media

Kara Swisher, a neves technológiai újságíró, és Scott Galloway, a bestseller szerző, marketing guru, vállalkozó és a New York-i Egyetem professzora hetente kétszer podcastot vezetnek, amelyben a legújabb technológiai trendeket vitatják meg a Szilícium-völgyből, a Wall Streetről és Washingtonból.

A podcast a technológiát több szempontból is vizsgálja, és kommentálja, hogy a politikai és üzleti fejlemények hogyan befolyásolják az iparágat. A Pivot műsorvezetői emellett élvonalbeli és gyakran provokatív véleményeket és előrejelzéseket osztanak meg az iparági trendekről és a társadalmi változásokról.

Swisher és Galloway gyors tempójú stílusukkal folyamatosan izgalomban tartják a hallgatókat. Éles, szűrőmentes véleményeikkel és merész jóslataikkal a duó egyedülálló betekintést nyújt rajongóiknak a digitális gazdaságot és azon túlmutató területeket meghatározó tényezőkbe.

Kihagyhatatlan epizódok

Különböző témák feltárása a technológiai podcastokban

Azok, akik technológiai karriert szeretnének építeni, szívesen hallgatják a technológiai podcastokat, mert azok a technológiával, a kütyükkel, a feltörekvő technológiai trendekkel és azok társadalomra gyakorolt hatásával kapcsolatos témák széles skáláját fedik le. A technológiai podcastok népszerű témái között szerepelnek:

Technológiai hírek és trendek: A legtöbb podcast a technológia legújabb fejleményeit, a technológiát érintő politikai szabályozásokat, törvényeket és a heti technológiai híreket tárgyalja. Ezek ideálisak azok számára, akik naprakészek szeretnének maradni a technológia legújabb eseményeiről.

Újonnan piacra dobott kütyük és eszközök: Ezek a podcastok azoknak szólnak, akik szeretik felfedezni a legújabb kütyüket, viselhető eszközöket és technológiai termékeket. Gyakran meghívnak szakértőket, és részletesen bemutatják, elemzik és megvitatják az egyes kütyüket.

Fejlődő technológia: Ezek a podcastok többek között az AI-t, a robotikát, a gépi tanulást, a blokkláncot, az AR-t és a VR-t is érintik. Emellett a feltörekvő trendek alapján a technológiai terület jövőjéről is beszélnek.

Kiberbiztonság : A kibertérre fókuszáló podcastok gyakran olyan témákat tárgyalnak, mint az adatvédelem, a digitális biztonság, az internetes csalások, a kiberfenyegetések, a megfigyelési technológiák és az adatvédelmi törvények.

Internetes kultúra: Ezek a podcastok az online térben megjelenő és a közönség fantáziáját megragadó trendeket vizsgálják, mint például a mémek, a vírusként terjedő tartalmak, az online közösségek és egyéb internetes jelenségek.

Startup történetek: Ezek a podcastok általában a műsorvezető és a technológiai cégek alapítóinak beszélgetéseit tartalmazzák. A startupok vezetői a hallgatókat a startupok felépítésével kapcsolatos tapasztalataikkal, valamint sikereikkel és kudarcaikkal szórakoztatják.

Ezek közül a podcastok közül sokban iparági szakértők és befektetők is részt vesznek, hogy megvitassák a növekedési hackelést, a start-upok finanszírozását és az üzleti stratégiákat. Nagyszerű inspirációt nyújtanak a kezdő start-up alapítóknak és a technológiai szakembereknek.

Akár általános áttekintést szeretne kapni a jelenlegi technológiai helyzetről, akár egy konkrét szakterületről szeretne többet megtudni, biztosan talál magának való podcastot.

A technológiai podcastok hatásának elemzése

Akár egy vállalatot vezet, akár a vállalati technológiai csúcsra törekszik, érdemes időt szánnia egy jó technológiai podcastra. Íme, hogyan befolyásolhatják a technológiai podcastok a karrierjét:

Perspektíva alakítása: Mint minden podcast, a technológiai podcastok is a műsorvezetők perspektívájára és véleményére épülnek. Így olyan témákról szerezhet egyedülálló nézőpontot, amelyeket máshol nem talál. A podcastokból szerzett ismereteket felhasználhatja a munkahelyén hozott fontos döntések meghozatalához. Például egy podcast a piacon elérhető legjobb felhőalapú szoftvereszközökről segíthet kiválasztani a vállalkozásának Mint minden podcast, a technológiai podcastok is a műsorvezetők perspektívájára és véleményére épülnek. Így olyan témákról szerezhet egyedülálló nézőpontot, amelyeket máshol nem talál. A podcastokból szerzett ismereteket felhasználhatja a munkahelyén hozott fontos döntések meghozatalához. Például egy podcast a piacon elérhető legjobb felhőalapú szoftvereszközökről segíthet kiválasztani a vállalkozásának legmegfelelőbb SaaS-eszközöket

Közösségépítés: A technológiai podcastok összekötik a hasonló gondolkodású embereket szerte a világon. Egyes podcastok meghívják a nézőket, hogy vegyenek részt a beszélgetésben vagy küldjenek be kérdéseket. A barátságos interakciók, a belső poénok és a meghitt beszélgetések közösségi érzést teremtenek a technológiai szférában.

Oktatási központ: A technológia gyorsan fejlődik. És bár sok kiváló online tanfolyam létezik, ezek nem mindig tartanak lépést a technológiai fejlesztésekkel. A technológiai podcastok kiválóan alkalmasak egy adott területen való továbbképzésre és ismereteinek bővítésére. A legjobb benne? Útközben is tanulhat.

Bővítse technológiai szókincsét: A technológiai podcastok megismertetik a hallgatókat az A technológiai podcastok megismertetik a hallgatókat az AI szótárral , javítják a technológiai szakzsargon megértését, és feltárják, hogy az új koncepciók hogyan befolyásolják a technológiai világot. Ha meghallgatja őket, okosabbnak tűnhet a következő technológiai megbeszélésen a munkahelyén.

Inspiráló tartalom: Az oktatáson túl a technológiai podcastok sikertörténetekkel, kudarcokkal és tanulságokkal inspirálják a hallgatókat. A hallott történetek lehetnek azok a szikrák, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy jobb agyféltekéjével innováljon, vagy leküzdje a látszólag leküzdhetetlen akadályokat.

A tudás alkalmazása és a technológiai munkafolyamatok racionalizálása

A jó technológiai podcastok hallgatása befektetés önmagába. Tudását bővíti és technológiai látókörét szélesíti, hogy karrierjét fejlessze és érdeklődési körét gazdagítsa. De hogyan alkalmazza a tanultakat?

A termelékenységet és a projektmenedzsmentet segítő eszközök, mint például a ClickUp for Software csapatok, segíthetnek abban, hogy tanulmányait kézzelfogható üzleti előnyökké alakítsa. Integrálja megszerzett tudását a termékfejlesztésbe a ClickUp segítségével, amely csapatmenedzsmentet, összehangolt együttműködést és robusztus technológiai ütemterv készítését teszi lehetővé.

A technológiai podcastok olyan technológiai fejlesztéseket mutatnak be, mint a technológiai stackek vagy a munkaerő-tervező szoftverek, amelyek zökkenőmentes, funkciók közötti menedzsmentet tesznek lehetővé. Ezekkel a koncepciókkal kapcsolatos legfrissebb információk hasznosak lehetnek Önnek, mint nagy, földrajzilag szétszórt csapatokat irányító üzleti vezetőnek. A ClickUp segít Önnek a technológiai elméleteket gyakorlatba ültetni.

A technológiai podcastok hallgatása értékes stratégiákkal és technikai ismeretekkel is szolgálhat, és ezáltal megváltoztathatja a munkahelyi szoftverkezeléshez való hozzáállását. Például:

Hárítsa el a felhalmozódott munkákat: Tanuljon meg hatékony módszereket a felhalmozódott munkák kezelésére és prioritásainak meghatározására a technológiai podcastokból. Ezután szerelje fel csapatát Tanuljon meg hatékony módszereket a felhalmozódott munkák kezelésére és prioritásainak meghatározására a technológiai podcastokból. Ezután szerelje fel csapatát a ClickUp csapatprojekt-menedzsment szoftverével , hogy hatékonyan és pontosan tudják elvégezni a feladatokat. Vezessen be rugalmas munkafolyamatot, automatizálja a felhalmozódott munkákat, és összpontosítson azokra a kulcsfontosságú feladatokra, amelyek kézzelfogható eredményeket hoznak.

A ClickUp rugalmas munkafolyamatai minden típusú csapat egyedi igényeit kielégítik.

Összehangolja a csapatokat vizuális útitervekkel: Ismerje meg, hogyan használhatja a podcastokban bemutatott vizuális útiterveket, hogy biztosítsa a csapat tagjai közötti zökkenőmentes összehangolást a projekt céljait és ütemtervét illetően. Javítsa az együttműködést és a termelékenységet a projekt előrehaladásának, függőségeinek és szűk keresztmetszeteinek könnyen érthető formátumban történő nyomon követésével a ClickUp segítségével. Tájékoztassa a belső és külső érdekelt feleket a projekt teljes életciklusa alatt.

Koordináljon többfunkciós csapatokkal, és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp agilis irányítópultjával.

Optimalizálja a problémák nyomon követését: Fedezze fel a podcastokban ajánlott legújabb módszereket és eszközöket, amelyekkel egyszerűsítheti a problémák nyomon követésének folyamatát. Fedezze fel a podcastokban ajánlott legújabb módszereket és eszközöket, amelyekkel egyszerűsítheti a problémák nyomon követésének folyamatát. A ClickUp Dashboards segítségével csapata gyorsan felismerheti és kijavíthatja a problémákat, mivel a hibajavítási kéréseket nyomon követhető feladatokká alakítja, személyre szabott státuszokkal és címkékkel.

Ellenőrizze a hibajavítási kérelmek és egyéb problémák állapotát a ClickUp segítségével.

Gyorsítsa fel a fejlesztési ciklust az AI segítségével: Hallgassa meg podcastjainkat, hogy naprakész legyen az AI technológia legújabb fejlesztéseivel kapcsolatban. Tegye lehetővé csapatának, hogy AI-alapú megoldásokkal automatizálja az ismétlődő feladatokat, felgyorsítsa a fejlesztési ciklusokat és növelje a hatékonyságot.

Használja ki a ClickUp Brain képességeit új termékötletek generálásához, dokumentumok létrehozásához és keretrendszerek fejlesztéséhez, ezzel értékes időt és erőforrásokat takarítva meg.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt készítheti el a termékigény-dokumentumokat.

Tervezzen jobban a szoftvercsapatok számára tervezett sablonokkal: A podcastokban ajánlott módon szerezzen hozzáférést a szoftvercsapatok számára kifejezetten kialakított értékes sablonokhoz és keretrendszerekhez. Használja A podcastokban ajánlott módon szerezzen hozzáférést a szoftvercsapatok számára kifejezetten kialakított értékes sablonokhoz és keretrendszerekhez. Használja a ClickUp technológiai ütemterveit és egyéb testreszabható sablonjait stratégiai kezdeményezések vázlatának elkészítéséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és technológiai projektjeinek hatékony kezeléséhez meghatározott időkeretek között.

Töltse le a sablont A ClickUp technológiai ütemterv-sablonjával azonosíthatja a legfontosabb kezdeményezéseket, meghatározhatja az ütemtervet, eloszthatja az erőforrásokat, nyomon követheti az előrehaladást és még sok mást.

Bármilyen bonyolultak is legyenek a munkafolyamatai, bízza a ClickUp-ra azok szervezését és egyszerűsítését, hogy technológiai csapatait produktívak maradjanak.

Turbózza fel technológiai csapatait a megfelelő szoftverrel

Gyakran hallani az iparág vezetőit arról beszélni, hogy egy robusztus technológiai stack felépítésével simíthatóak ki a munkafolyamatok hibái. De ha a technológiai stack részeként több SaaS eszközzel dolgozik, akkor az azok közötti váltás fárasztó és időigényes lesz.

A megoldás? Egy egységes platform, amely támogatja a különböző eszközökkel való integrációt, biztosítja, hogy a fejlesztői csapat hatékonyabban dolgozzon.

Jó hír: a ClickUp integrálható a GitHub, a Figma, a Sentry, a Slack és több mint 200 egyéb szoftvereszközzel. Így egyetlen platformról könnyedén kezelheti teljes technológiai eszköztárát.

Mondjon igent a kényelemre. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!