A 10 legjobb mesterséges intelligencia (AI) könyv, amit 2025-ben érdemes elolvasni

A CNN egyik riportja szerint néhány nagy technológiai vállalat 200 000 könyvet használ mesterséges intelligencia rendszerek kiképzésére. Ezek a könyvek segítik a generatív mesterséges intelligenciát az információk közlésének elsajátításában.

Érdekes megjegyezni, hogy miközben mi AI-ról, generatív AI-ról és prediktív analitikáról szóló könyveket olvasunk, ezek a modellek az emberek által írt könyveket olvasnak, hogy több kontextust szerezzenek.

Egy év alatt az AI a jövő technológiájából a szakmai életünkben széles körben elterjedt alkalmazássá vált. A feltörekvő technológiai vállalatok az AI rendszereket és azok generatív és gondolkodási képességeit használják a különböző részlegek ismétlődő feladatait automatizálni.

Ha részletesebben szeretne megismerkedni az AI-vel, tekintse át a 2024-ben elolvasandó legjobb AI-könyvek listáját.

A 10 legjobb AI-könyv, amit idén el kell olvasnod

1. Emberrel kompatibilis: mesterséges intelligencia és az irányítás problémája

A könyvről

Szerző: Stuart Russell

Oldalszám: 349

Becsült olvasási idő: 13 óra

Kiadás éve: 2019

Ajánlott szint: alap- és középhaladó olvasók

Vélemények és értékelések: 4,1/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

Stuart Russell Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control (Emberrel kompatibilis: mesterséges intelligencia és az irányítás problémája) című könyve 2019-ben viharos sikert aratott. A Guardian „2019 legfontosabb mesterséges intelligenciáról szóló könyvének” nevezte.

A könyv megadja a szükséges háttérinformációkat, mielőtt elkezdenénk a mesterséges intelligencia mellett érvelni.

Russell szerint az emberek és a gépek közötti konfliktus elkerülhetetlen, és veszélyt jelent a munkahelyekre és az emberi értékekre. Ezt azonban elkerülhetjük, ha alapjaiban gondoljuk át a mesterséges intelligenciát. Miközben megkérdőjelezi az emberi megértés és a gépi tanulás fogalmát, a szerző a szuperemberi mesterséges intelligencia lehetőségeit is megvitatja.

Szerinte az IQ tervezésének legnagyobb kihívása a szoftverben rejlik, amely több áttörést igényel, ezek közül az egyiknek a nyelv megértésének kell lennie.

„Sajnos az emberi faj nem egyetlen, racionális entitás. Csúnya, irigységtől vezérelt, irracionális, inkonzisztens, instabil, számításigényes, komplex, fejlődő és heterogén entitásokból áll.” – Stuart Russell

Főbb tanulságok

Az autonóm mesterséges intelligencia rendszerek lehetséges veszélyei között szerepelnek többek között a halálos autonóm fegyverek, az automatizált megfigyelés, a hamis hírekkel történő viselkedésmanipuláció és az automatizált zsarolás.

Amikor az AI-t valós alkalmazásokhoz használjuk, el kell kerülnünk az emberi gyengülést. Ez arra az időre utal, amikor az emberek mindent az AI-ra bíznak, és elveszítik autonómiájukat.

Mit mondanak az olvasók

„Kötelező olvasmány: ez az AI egyik igazi úttörőjének intellektuális remekműve nemcsak lenyűgöző és meggyőző módon magyarázza el a egyre erősebb mesterséges intelligencia kockázatait, hanem konkrét és ígéretes megoldást is javasol.”

2. Gépi tanulás kezdőknek

A könyvről

Szerző(k): Chris Sebastian

Oldalszám: 163

Becsült olvasási idő: 2 óra

Kiadás éve: 2019

Ajánlott szint: kezdők

Vélemények és értékelések: 3,9/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Chris Sebastian a Machine Learning for Beginners (Gép tanulás kezdőknek) című könyvében azt állítja, hogy a gép tanulás az ember megerősítéses tanulás iránti vágyából nőtt ki. Például a számítógépek először megtanultak dámaozni, majd legyőzték a sakk világbajnokokat.

A kontextus megértése érdekében Sebastian olyan történelmi találmányokat emel ki, mint Charles Babbage 1834-ben kifejlesztett mechanikus eszköze, amelyet a mérnökök lyukkártyákkal programozhattak, vagy Alan Turing 1950-ben kidolgozott „Turing-tesztje” a gépi intelligencia mérésére.

Ez a könyv azoknak szól, akik érdeklődnek a mesterséges intelligencia, az informatika, a gépi tanulás és a rajintelligencia iránt. Meg fogja érteni azt is, hogy a nagy adathalmazok miért olyan fontosak a gépi tanulás számára, mivel az AI-mérnököknek információkat nyújtanak a fejlett algoritmusok fejlesztéséhez.

„A gépi tanulás, a neurális hálózatok és a rajintelligencia kölcsönhatásba lépnek egymással és kiegészítik egymást annak érdekében, hogy olyan gépeket hozzanak létre, amelyek képesek gondolkodni és reagálni a világra.” – Chris Sebastian

Főbb tanulságok

Bár a matematikusok már régen kidolgozták a gépi tanulás alapvető elméletét, több évtizedbe telt, mire az elméleteket valós példákká tudtuk alakítani.

Mit mondanak az olvasók

„Ez egy jó könyv, amely nagyon magas szinten nyújt betekintést a gépi tanulásba és annak előnyeibe és hátrányába, hogy a gépi tanulás hogyan befolyásolhatja életünket.”

3. Mesterséges intelligencia az emberek számára

A könyvről

Szerző(k): Jeff Heaton

Oldalszám: 222

Becsült olvasási idő: 8 óra

Kiadás éve: 2013

Ajánlott szint: középhaladó és haladó olvasók

Vélemények és értékelések: 4/5 (Amazon) 3. 8/5 (Goodreads)

Van néhány népszerű AI-könyv, de a legtöbbjük alapvető ismereteket igényel. Jeff Heaton Mesterséges intelligencia embereknek: 1. kötet című könyve ezt a hiányosságot hivatott pótolni, viszonylag könnyen érthető stílusban.

Olvasóként meg fogja érteni a gépi tanulás kategóriába tartozó alapvető AI algoritmusokat. Az első kötet a számítógépes hálózatok és a gépi tanulás különböző típusainak kontextusában magyarázza a tanulást. A felügyelt és felügyelet nélküli tanulásra kitérve a szerző leírja a nagy tanulási modellek fejlesztéséhez és kiképzéséhez szükséges alapvető technikákat, mint például a regresszió és a klaszterezés.

„A számítógépes neurális hálózatok nem olyanok, mint az emberi agy, mivel nem általános célú számítási eszközök. Apró, specifikus feladatokat hajtanak végre.” – Jeff Heaton

Főbb tanulságok

A legtöbb AI algoritmus számokból álló bemeneti tömböt fogad el, és kimeneti tömböt állít elő. A mérnökök gyakran ilyen formában modellezik azokat a problémákat, amelyeket az AI megoldana.

Mit mondanak az olvasók

„Úgy találtam, hogy az ebben a könyvben szereplő információk rendkívül világosan és tömören vannak bemutatva. Nagyon hasznosak a tárgyalt témák alapvető működésének megértéséhez.”

4. Kibernetikus forradalmárok: Technológia és politika Allende Chile-jében

A könyvről

Szerző(k): Eden Medina

Oldalszám: 326

Olvasási idő: 11 óra

Kiadás éve: 2011

Ajánlott szint: Középhaladó és haladó olvasók

Vélemények és értékelések: 4,3 (Goodreads)

A Cybernetic Revolutionaries: Technology and Politics in Allende’s Chile (Kibernetikus forradalmárok: technológia és politika Allende Chile-jében) az egyetlen két AI-könyv egyike ebben a listában, amely a mesterséges intelligencia politikai és technológiai összefüggéseit mutatja be. A szerző két valós idejű projektet ismertet, amelyek feltárják az AI veszélyeit.

Az első Chile ambiciózus kísérlete volt a békés szocialista változással. Egy másik példa az ország gazdaságának irányítására létrehozott, Project Cybersyn néven ismert számítógépes rendszer megépítésére tett kísérlet volt.

Az eredmények veszélyesek voltak.

A Salvador Allende vezette chilei kormányt katonai puccs sodorta el, és a másik projektet soha nem valósította meg.

A könyv részletesen bemutatja a chilei kormány kibernetikai rendszerét, amelynek célja egy holisztikus tervezési rendszer, az ember-számítógép interakció, a decentralizált irányítás, egy nemzeti telexhálózat és a dinamikus rendszerek viselkedésének modellezése volt.

Interjúk, fényképek és a hálózat Star Trek-szerű irányítótermének élénk leírásai teszik ezt a könyvet igazán érdekesé.

„A gazdasági menedzsment problémájára technológiai megoldást keresni összhangban állt a függőségi elméletben szereplő gazdasági fejlődés elképzeléseivel, de csak bizonyos mértékig.” – Eden Medina

Főbb tanulságok

Chile Project Cybersyn programja a Cybernetics-Synergy (kibernetika-szinergia) rövidítése, amely egy kísérlet volt a nemzeti tulajdonba vett gyárak kibernetika segítségével történő irányítására.

Ezt a politikai kontextust figyelembe véve a szerző tanulságokat von le a technológia és a politika, valamint az emberi értékek közötti kapcsolatról.

Mit mondanak az olvasók

„A történet és a kutatások lenyűgözőek és pont az én ízlésemnek valók – kibernetika, menedzsment, mainframe számítógépek!!! Folyamatábrák!!! Örülök, hogy elolvastam ezt a könyvet.”

5. AI szuperhatalmak: Kína, Szilícium-völgy és az új világrend

A könyvről

Szerző(k): Kai-Fu Lee

Hallgatási idő: 9 óra 17 perc

Kiadás éve: 2018

Ajánlott szint: kezdők, középhaladók és haladók

Vélemények és értékelések: 4,4 (Audible)

Az AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order (Mesterséges intelligencia szuperhatalmak: Kína, Szilícium-völgy és az új világrend) egy lebilincselő hangoskönyv, amely a mesterséges intelligencia fejlesztésének váratlan következményeivel sokkolja a hallgatókat.

Néhány érdekes, valós AI-eseményen keresztül Dr. Lee kitér az Egyesült Államok és Kína közötti heves versenyre az AI-tal kapcsolatos találmányok terén. A könyv részletesen foglalkozik az új világrend összeesküvés-elméletével és azzal a kérdéssel, hogy egyes AI-innovációk valóban egy világkormány kialakulásához vezetnek-e.

A szerző rávilágít azokra a munkákra, amelyeket a mesterséges intelligencia érint, és azokra, amelyeket javítana. Emellett azt jósolja, hogy a mesterséges intelligencia gazdaságának küszöbén állunk.

„Az AI soha nem teszi lehetővé, hogy valóban megértsük önmagunkat; nem azért, mert ezek az algoritmusok megragadták az emberi intelligencia mechanikus lényegét. Hanem azért, mert felszabadítottak minket, hogy elfelejtsük az optimalizálást, és helyette arra koncentráljunk, ami valóban emberré tesz minket: szeretni és szeretve lenni.” – Kai-Fu Lee

Főbb tanulságok

Kína egyedülálló mesterséges intelligencia ökoszisztémával rendelkezik, amelyet heves verseny, magas szintű vállalkozói szellem, tehetséges mérnökök nagy száma, támogató kormány és kockázatvállalási hajlandóság jellemez.

Mit mondanak az olvasók

„Ez az egyik legfontosabb könyv 2018-ban. Olvassa el, ha olyan üzleti tevékenységet folytat, amelyben gépi tanulást (intenzív tanulást) alkalmaznak vagy alkalmazni fognak.”

6. Az elme társasága

A könyvről

Szerző(k): Marvin Minsky

Oldalszám: 336

Becsült olvasási idő: 11 óra

Kiadás éve: 1988

Ajánlott szint: Haladó olvasók

Vélemények és értékelések: 4,7/5 210 vélemény

A Society of Mind egyoldalas esszékben, amelyek mindegyike egy új ötletet mutat be, izgalmas vizsgálódást végez az emberi elme működéséről.

A könyv mélyrehatóan tárgyalja a számítógépes látás, a gépi tanulási hálózatok, a predikciós gépek, a robotikus manipuláció és a józan ész alapú érvelés fogalmait.

Azért foglalkozunk ezzel az AI-könyvvel, mert hatással van a mesterséges intelligencia területére, és arra ösztönzi az olvasókat, hogy gondolkodjanak el olyan moduláris és hierarchikus struktúrájú rendszerek kiépítésén, amelyek utánozzák az emberi elme sokrétű funkcióit a modern társadalomban.

„A gondolkodás, a nyelv, a memória és az „észlelés” „darabjai” kiterjedtebbek és strukturáltabbak kell, hogy legyenek, és ténybeli és eljárási tartalmuk szorosabban össze kell kapcsolódjon, hogy megmagyarázhassák a mentális tevékenységek nyilvánvaló erejét és sebességét.” – Marvin Minsky

Főbb tanulságok

Az intelligencia az elme számtalan szereplője közötti interakciókból és együttműködésekből fakad. Nem korlátozódik egyetlen központosított modellre, hanem e szereplők elosztott erőfeszítéseiből származik.

Mit mondanak az olvasók

„A szerző, az AI egyik vitathatatlan atyja, elhatározza, hogy absztrakt modellt ad az emberi elme működéséről. Tézise szerint elménk apró mini-elmék vagy ügynökök hatalmas halmazából áll, amelyek bizonyos feladatok elvégzésére fejlődtek ki.”

7. A mester algoritmus: Hogyan fogja átalakítani világunkat a végső tanuló gép keresése

A könyvről

Szerző(k): Pedro Domingos

Oldalszám: 352

Becsült olvasási idő: 11 óra

Kiadás éve: 2018

Ajánlott szint: haladó és középhaladó olvasók

Vélemények és értékelések: 4,3/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

Az AI témájában az egyik legjobb könyv, a The Master Algorithm elmagyarázza, hogyan működnek a gépi tanulási hálózatok a digitális technológia adatklasztereiből való tanulás révén. Ezek az algoritmusok figyelik online tevékenységünket, utánoznak minket, és kísérleteznek a rendelkezésre álló információkkal.

A könyv alapfeltevése, hogy a legtöbb mesterséges intelligencia kutató laboratórium és egyetem egy új tanulási algoritmus alapjainak kidolgozásán dolgozik, amelynek segítségével a adatokból bármilyen tudást ki lehet nyerni, és azt lehet tenni, amit csak akarunk. A szerző szerint egyetlen mesteralgoritmus sem képes előre jelezni bármilyen problématerületet.

Többet megtudhat az Amazon, a Google és más technológiai vállalatokat működtető tanuló gépekről.

„Ha lusta és nem túl okos informatikus vagy, akkor a gépi tanulás ideális megoldás, mert a tanulási algoritmusok elvégzik az összes munkát, de te kapod az összes dicsőséget.” – Pedro Domingos

Főbb tanulságok

A könyv bemutatja a Master Algorithm nevű, egyetlen, átfogó tanulási algoritmus koncepcióját, amely képes a gépi tanulás különböző megközelítéseinek integrálására.

A gépi tanulási megközelítéseket öt csoportba sorolhatjuk, amelyek mindegyike egy-egy különböző filozófiát képvisel. Ezek a szimbolikus logika, a kapcsolati neurális hálózatok, az evolúciós algoritmusok, a bayesi valószínűség és az analóg gondolkodás. A Master Algorithm című könyv bemutatja az egyes csoportok erősségeit.

Mit mondanak az olvasók

„Pedro Domingos demisztifikálja a gépi tanulást, és megmutatja, milyen csodálatos és izgalmas lesz a jövő.”

8. Mélytanulás

A könyvről

Szerzők: Ian Goodfellow, Yoshua Bengio és Aaron Courville

Oldalszám: 800

Becsült olvasási idő: 23 óra

Kiadás éve: 2016

Ajánlott szint: haladó és középhaladó olvasók

Értékelések: 4,3/5 (Amazon) 4,4/5 (Goodreads)

A számítástechnika és a gépi tanulás területén karriert tervező egyetemi és posztgraduális hallgatók számára a Deep Learning megbízható forrás a komplex fogalmak elsajátításához.

A könyv matematikai és elméleti háttérismereteket nyújt különböző témákban, többek között a lineáris algebrában, a valószínűségelméletben és az információelméletben, a numerikus számításokban és a gépi tanulásban.

Érdekes olvasmány lesz, hogyan alkalmazzák a szakemberek a gépi tanulást az iparban, például optimalizálás, konvolúciós hálózatok, szekvencia modellezés, regularizálás, gyakorlati módszertan és mély előrejelzés formájában.

„A neurális hálózatok sokkal kifejezőbbek lehetnek, mint a legtöbb más modell, de ez a kifejezőerő nem eredményezi automatikusan azt, hogy megtanulják az adatok valódi alapszerkezetét.” – Ian Goodfellow, Yoshua Bengio és Aaron Courville

Főbb tanulságok

A mély előrejelző hálózatok, más néven többrétegű perceptronok (MLP-k), a mélytanulás modelljeinek legjellemzőbb példái. Ezek a hálózatok meghatározzák a leképezést és megtanulják a paraméterek értékét, ami a legjobb függvény-megközelítést eredményezi.

Mit mondanak az olvasók

„Az AI bibliája... a szöveget minden adatelemző informatikusnak és gépi tanulás gyakorlójának kötelező olvasmánynak kellene tekintenie, hogy megfelelő alapot szerezzenek ebben a gyorsan növekvő, új generációs technológiai területen.”

9. Life 3. 0: Embernek lenni a mesterséges intelligencia korában

A könyvről

Szerző(k): Max Tegmark

Oldalszám: 364

Becsült olvasási idő: 11 óra

Kiadás éve: 2018

Ajánlott szint: kezdők, középhaladók és haladók

Vélemények és értékelések: 4,4/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

A Times Books of The Year között szereplő Life 3. 0: Being Human in the Age of Artificial Intelligence (Élet 3.0: Embernek lenni a mesterséges intelligencia korában) című könyv azt a kérdést veti fel, hogy a emberfeletti intelligencia eszközünk vagy istenünk lesz-e. A szerző elvezeti Önt a mesterséges intelligenciával kapcsolatos legújabb gondolkodásmód középpontjába, és segít elkülöníteni a mítoszokat a valóságtól, az utópiákat a disztópiáktól.

Tegmark elmagyarázza, hogyan segíthet az automatizálás a jólétünk növelésében anélkül, hogy az emberiség elveszítené céljait vagy jövedelmét. Megvizsgálja, hogyan lehet biztosítani, hogy a jövőbeli mesterséges intelligencia rendszerek hibátlanul és feltörés nélkül végezzék feladataikat.

„Az összehangolási probléma a szuperintelligens mesterséges intelligencia létrehozásának legfőbb kihívása – hogyan lehet elérni, hogy a gép megértse, mit akarunk, és segítsen nekünk abban, hogy elérjük azt, még akkor is, ha mi magunk sem tudjuk pontosan megfogalmazni ezt a célt.” – Max Tegmark

Főbb tanulságok

Az élet első szakasza, az Élet 1.0 biológiai jellegű; a második szakasz (Élet 2.0) kulturális jellegű; a harmadik szakasz (Élet 3.0) egy technológiai életforma, amely képes saját szoftverét és hardverét megtervezni.

A tudat szerepe a mesterséges intelligenciában és a tudatos gépek létrehozásának etikai következményei

Mit mondanak az olvasók

„Ennek a nem fikciós könyvnek a fiktív prológusa bemutatja, mennyire fontos az általános mesterséges intelligencia felé vezető fejlődés irányítása.”

10 neurális hálózatok és mélytanulás

A könyvről

Szerző(k): Charu C. Aggarwal

Oldalszám: 553

Becsült olvasási idő: 14,8 óra

Kiadás éve: 2023

Ajánlott szint: kezdők, középhaladók és haladók

Vélemények és értékelések: 4,1/5 13 vélemény

A Neural Networks and Deep Learning (Neurális hálózatok és mélytanulás) című könyv modern megközelítést alkalmaz a mélytanuláshoz, miközben kitér a klasszikus modellekre is. A szerző szerint a neurális hálózatok elméleti alapjai és felépítése elengedhetetlenek olyan komplex témák megértéséhez, mint a prediktív elemzés és a neurális architektúrák különböző esettanulmányokban.

Mi történik, ha a neurális hálózati modellek jobban teljesítenek, mint a kész gépi tanulási modellek, és miért nehéz ezeket a hálózatokat betanítani?

Megtudhatja, hogyan hoznak létre a mérnökök neurális architektúrákat más problémák megoldására. A szerző a modern gépi tanulás olyan koncepcióira összpontosít, mint a transzformátorok, a mechanizmusok és az előre betanított nyelvi modellek.

„A neurális hálózatok fontos aspektusa a szorosan integrált adattárolás és számítások. Például a neurális hálózat állapotai egyfajta átmeneti memória, amely hasonlóan viselkedik, mint a számítógép központi feldolgozóegységének folyamatosan változó regiszterei.” – Charu C. Aggarwal

Főbb tanulságok

A neurális hálózatok modelljeinek erőssége egyben legnagyobb gyengeségük is, mivel gyakran túlzottan illeszkednek a képzési adatokhoz, hacsak nem tervezzük meg gondosan a tanulási folyamatot.

A hagyományos gépi tanulási módszerek optimalizálási és gradiens-leszállási módszereket alkalmaznak a paraméterezett modellek tanulásához. A neurális hálózati rendszerek nem különböznek ettől.

Mit mondanak az olvasók

„Ez az egyik kevés akadémiai stílusú könyv a mélytanulásról, és a téma alapjaira összpontosít, beleértve a mélytanulást működtető elméletet és alkalmazásokat.”

