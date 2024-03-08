Hogyan használhatja a DevOps mutatókat a projekt sikerének mérésére?

Tudja, mennyire fontos a kiváló minőségű szoftverek gyors szállítása.

De hogyan mérhető a DevOps-folyamatok hatékonysága és a szoftverfejlesztő csapat teljesítménye? Ehhez jönnek jól a DevOps-mutatók.

Számos DevOps eszköz és kulcsfontosságú teljesítménymutató (KPI) közül választhat. De a KPI-k önmagukban nem segítenek. Tudnia kell, hogyan válassza ki azokat, amelyek a legjobban megfelelnek a csapatának és a projektjének.

Ehhez meg kell értenie az egyes kulcsfontosságú DevOps mutatókat, mielőtt használni kezdené őket. Ez kissé kihívást jelenthet. De ne aggódjon! Mi segítünk Önnek.

Összefoglaltuk az összes DevOps mutatószámot, amelyek segíthetnek a szoftverfejlesztés hatékonyságának növelésében és a DevOps folyamatok felgyorsításában.

Mik azok a DevOps mutatók?

A DevOps mutatók adat alapú mérőszámok, amelyek nyomon követik a szoftverfejlesztésben részt vevő csapatok technikai és folyamatbeli teljesítményét. Ezek az adatpontok mérik a DevOps gyakorlatok teljesítményét, hatékonyságát és eredményességét.

Ezek a mutatók a DevOps szakembereknek betekintést nyújtanak csapataik szoftver szállítási minőségébe és sebességébe. A DevOps mutatók figyelemmel kísérése és elemzése elengedhetetlen a csapat fejlesztési folyamatának optimalizálásához és javításához, valamint a szállítási problémák megoldásához.

A DevOps mutatók nem elszigeteltek vagy függetlenek. Összefüggenek egymással, és különböző tényezők, például a csapatkultúra, az együttműködés, az automatizálás, a visszajelzések és a tanulás befolyásolják őket.

A DevOps mutatók sem univerzálisak, mivel a különböző csapatok és projektek eltérő prioritásokkal és fókuszterületekkel rendelkezhetnek.

Általánosságban a következő kategóriákba sorolhatók:

Telepítési mutatók : Ezek mérik a szoftver telepítésének sebességét, gyakoriságát és sikerességét.

Változáskezelési mutatók : nyomon követik a rendszerben végrehajtott változások stabilitását és hatékonyságát.

Felügyeleti és működési mutatók: Értékelik a szoftver és az infrastruktúra állapotát, teljesítményét és rendelkezésre állását.

A DevOps mutatók fontossága

A DevOps a szoftver és az IT-üzemeltetési csapatok közötti folyamatok automatizálásáról és integrálásáról szól.

Azok a szoftverfejlesztő csapatok, amelyek megbízhatóbb verziókat és telepítéseket tudnak gyorsabban szállítani – anélkül, hogy a legfontosabb minőségi paramétereket veszélyeztetnék –, nagyobb eséllyel érnek el sikert.

Ennek oka, hogy ezek a rendszerek rugalmasabbak és jobban reagálnak a belső és külső érdekelt felek ügyfél-visszajelzéseire és funkciók iránti igényeire.

Azonban a szoftver rugalmasságának biztosításához hatékony DevOps mutatók bevezetése nem egyszerű feladat. Ki kell választania a csapatának megfelelő mutatókat, pontos és időszerű adatokat kell gyűjtenie, és elemeznie kell az eredményeket, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

Az adatok minőségének és konzisztenciájának biztosítása minden szervezet számára kihívást jelent. De ne aggódjon, van néhány tippünk és trükkünk, amelyek segítenek leküzdeni ezeket az akadályokat és racionalizálni a DevOps-folyamatokat.

Mielőtt rátérnénk erre, először ismerkedjünk meg a négy alapvető DevOps mutatóval.

A legfontosabb DevOps mutatók részletes elemzése

Számos teljesítménymutató nyomon követhető, de a legfontosabb DevOps mutatók a négy DORA mutató. A DORA a DevOps Research and Assessment (DORA) rövidítése, egy régóta futó kutatási program, amely ezeket a négy kulcsfontosságú mutatót tette közzé a szoftver szállítási teljesítmény alapvető mutatóiként.

Vessünk egy közelebbi pillantást mindegyikre.

1. A változások átfutási ideje

A változások átfutási ideje azt az időtartamot méri, amely a kódváltozás kezdeményezésétől a termelésbe való sikeres bevezetésig eltelik. Minden kódváltozási kérelem több szakaszon megy keresztül: fejlesztés, tesztelés, kódfelülvizsgálat, összeállítás és bevezetés. A termelésbe való bevezetés után a kódváltozást ellenőrizik, hogy megerősítsék a tervezett funkcionalitását.

A sikeres csapatok a lead time-ot órában mérik, míg a viszonylag alacsony teljesítményű csapatok napokban, hetekben vagy hónapokban számolják. Minél rövidebb a változások lead time-ja, annál hatékonyabb a szoftver szállítása. A DevOps szakértők általában a teszt automatizálást, a trunk-alapú fejlesztést és a kis tételekben történő építést javasolják a lead time lerövidítése érdekében.

A változások átfutási ideje kiváló mutató a akadályok felismeréséhez és azok azonnali eltávolításához. Az átfutási idő optimalizálása nemcsak az azonnali javításban segít, hanem a csapatok számára is segítséget nyújt a szoftver szállítási folyamatának folyamatos fejlesztésében.

2. Telepítési gyakoriság

A telepítési gyakoriság azt méri, hogy milyen gyakran kerülnek kódváltozások, funkciókérések és frissítések a termelésbe. Ez egy kulcsfontosságú teljesítménymutató, amely egy szervezet szoftvereinek és rendszereinek változásait és frissítéseit méri.

A magas telepítési gyakoriság a hatékony csapat egyik mutatója. Az automatizálási eszközök használata a konzisztens kiadások biztosításához, a hatékony kiadáskezelés végrehajtása, az automatizált tesztelési gyakorlatok bevezetése és a folyamat hatékonyságának biztosítása bevált módszerek a magas telepítési gyakoriság fenntartásához.

A nagy teljesítményű csapatok egy napon belül képesek a kódváltozásokat igény szerint telepíteni. Az átlagos vagy alacsony teljesítményű csapatok a kódváltozásokat hosszabb, heti vagy havi ritmusban hajtják végre.

Az egyetlen figyelmeztetés, hogy ne veszítse szem elől a minőségi mutatókat, miközben a telepítési gyakoriságot próbálja maximalizálni. A sikeres telepítéshez ugyanolyan fontos a megbízhatóság, mint a sebesség.

3. Változási hibaarány

A változási hibaarány azt méri, hogy a kódváltozások hány százaléka igényel azonnali javítást a termelésbe való bevezetés után. Ezek általában ügyféljegyek formájában kerülnek előtérbe. A tesztelés részét képező javítások vagy módosítások nem kerülnek figyelembevételre a változási hibaarány kiszámításakor.

A magas teljesítményű csapatok változási hibaaránya 0-15 százalék között mozog. Fontos, hogy rendszeresen jelentse a változási hibaarányokat a hibák nyomon követése érdekében. Az olyan gyakorlatok, mint a trunk-alapú fejlesztés és a kis tételekben történő építés, segíthetnek a változási hibaarány racionalizálásában. A valós idejű figyelési és riasztási rendszerek szintén segíthetnek a változási hibaarány ellenőrzésében.

4. Átlagos helyreállítási idő

Az átlagos helyreállítási idő (MTTR) egy kritikus mutató, amely a szoftverfejlesztő csapat által egy rendszerhiba vagy incidens helyreállításához szükséges átlagos időt méri. Az MTTR minimalizálása fontos a jó végfelhasználói élmény biztosítása érdekében. Számos ügyféllel kötött szolgáltatási szintű megállapodás (SLA) tartalmaz MTTR-célokat.

A magas teljesítményű mérnöki csapatok kevesebb mint egy óra alatt képesek helyreállni az incidensek után. A gyorsaságuk abban rejlik, hogy képesek előre megelőzni a potenciális kockázatokat, automatikusan azonosítani az incidensek jelzőit és automatizált riasztórendszereket beállítani.

A probléma megoldása után a hatékony szoftverfejlesztő csapatok részletes ok-okozati elemzést (RCA) végeznek, hogy elkerüljék a hasonló incidensek jövőbeli előfordulását. Az MTTR figyelemmel kísérése és optimalizálása a DevOps gyakorlatok elengedhetetlen része.

További DevOps mutatók: nyomon követés a siker érdekében

A négy alapvető DORA mutató mellett más DevOps mutatók is segíthetnek a szoftver szállítási teljesítményének figyelemmel kísérésében és javításában. Nézzük meg néhány további DevOps sikermutatót és azok nyomon követésének módját.

1. Ciklusidő

A ciklusidő az az idő, amely alatt a fejlesztőcsapat lezár egy elemet a szállításhoz. Az időt attól a pillanattól kezdve mérik, amikor a fejlesztők elkötelezik magukat egy elem kidolgozása mellett. A ciklusidő egy kulcsfontosságú mutató, amely segít a projektmenedzsmentben és az előrejelzésben. A rövidebb ciklusú elemek a produktív és hatékony szoftver szállítási folyamatok mutatói.

2. Hibák elkerülési aránya

Nincs olyan szoftverbevezetés, amely hibamentes lenne. DevOps szakemberként azonban igyekszik minimalizálni a gyártás utáni hibákat. Itt jön jól a „hibaelhárítási arány”.

Segít mérni, hogy a gyártás előtti fázisban és a gyártási fázisban milyen gyakran fedeznek fel hibákat. Ez százalékban kerül jelentésre. Ez a mutató segít nyomon követni a szoftver szállításának minőségét.

3. Alkalmazáshasználat és forgalom

Mindannyian azt szeretnénk, hogy szoftverünk sikeres legyen a célcsoportunk körében, és széles körben elterjedjen. Az alkalmazáshasználat és a forgalom valós időben méri a rendszerünkhöz hozzáférő felhasználók számát.

A nagy felhasználói terhelés hátránya a rendszer meghibásodásának kockázata. A DevOps szakértők rendszeresen figyelemmel kísérik az alkalmazás használatát és a forgalmi mutatókat, hogy elkerüljék ezt. Amikor egy bizonyos használati küszöbérték túllépését észlelik, csapataikat készenlétben tartják, hogy problémák felmerülése esetén gyorsan elhárítsák azokat és reagáljanak.

A használat és a forgalom hirtelen csökkenése szintén problémát jelez. A forgalom figyelemmel kísérése és a csapatok értesítése, lehetőleg valós időben, segít nekik a problémák gyorsabb megoldásában és a felhasználói elégedetlenség megelőzésében.

4. Hibaarányok

A hibaarány egy adott időtartam alatt a rendszerben előforduló hibák számát méri. Ez a mutató kritikus fontosságú a minőségellenőrzés, a telepítés és az üzemeltetés fázisaiban. A magas hibaarány hatással lehet az ügyfelek elégedettségi szintjére.

A hibaarány minimalizálása kulcsfontosságú a minőségi kultúra fejlesztésében. Figyeljen a telepítés utáni hibákra. Bár néhány hiba itt-ott előfordulhat, figyeljen a szokatlanul magas hibaszámra, és a csapatok segítségével azonnal tegye meg a szükséges lépéseket.

A DevOps mutatók nyomon követésével kapcsolatos kihívások leküzdése

A DevOps mutatók nyomon követése számos okból kihívást jelenthet.

A mutatók csak annyira jók, mint az azokat alátámasztó adatok. A DevOps-csapatoknak gondoskodniuk kell a zökkenőmentes adatáramlásról, miután azonosították a megfelelő forrásokat és bevezették az adatok pontosságát biztosító folyamatokat. Csak így tudják a mutatók mérni a DevOps sikerét.

A DevOps mutatók nyomon követésének másik kihívása a átlátható kommunikáció. Ez inkább kulturális hiányosság, mint technikai hiányosság. A DevOps csapatok gyakran figyelmen kívül hagyják a kommunikáció fontosságát és a kulcsfontosságú mutatók értékének hangsúlyozását a helyszínen dolgozó csapatok számára.

A csapatoknak jól tájékozottnak kell lenniük arról, hogy az egyes mutatók hogyan értékelik fejlesztési teljesítményüket. Emellett fel kell ruházni őket arra, hogy a változó KPI-k alapján felgyorsítsák vagy módosítsák munkájukat.

Bár ezek a kihívások megnehezítik a kiváló szoftver szállítás elérését, nem lehetetlen leküzdeni őket. Szerencsére segítséget nyújtanak a modern DevOps csapatok számára kifejlesztett eszközök.

A ClickUp egy all-in-one szoftverplatform, amely lehetővé teszi csapatainak, hogy megbízhatóbban, hatékonyabban és gyakrabban szállítsák a szoftvereket, miközben fenntartják a minőségi szabványokat.

Nézzük meg, hogyan javíthatja a ClickUp a DevOps gyakorlatokat:

1. Könnyedén építsen szoftvercsapatokat

A ClickUp szoftveres csapatprojekt-menedzsment eszközével segítheti csapatát a szoftverprojektek hatékonyabb és eredményesebb tervezésében, fejlesztésében és szállításában.

Egyszerűsítse a DevOps fejlesztési folyamatot egy all-in-one munkaközponttal a ClickUp szoftvercsapat-projektmenedzsment eszközével.

Ez az eszköz egy olyan all-in-one megoldás, amely helyettesíti a szoftverfejlesztő csapatok által általában használt több eszközt és alkalmazást. Testreszabhatja saját igényeinek és preferenciáinak megfelelően, és integrálhatja más platformokkal.

Használja a hibák és problémák nyomon követésére űrlapok segítségével, és alakítsa azokat feladatokká az egyszerű kezelés és átláthatóság érdekében. Segít továbbá agilis munkafolyamatok kialakításában a sprint backlogokhoz. Ha túl sok incidens merül fel, segíthet a csapatának a kritikus problémák prioritásainak meghatározásában és a szolgáltatás helyreállításának gyorsabb elvégzésében, miközben mindenki tájékoztatást kap a folyamat előrehaladásáról.

2. Kövesse nyomon az előrehaladást

A ClickUp segítségével nem kell időt és energiát pazarolnia több forrásból és rendszerből származó adatok gyűjtésére. Beállíthatja saját, személyre szabott ClickUp irányítópultját, amely egy lépésben összegyűjti az összes adatot a projekt dokumentumaiból, feladataiból és jelentéseiből, majd naponta, valós időben figyelemmel kísérheti az összes DevOps mutatószámot.

Használja a ClickUp-ot egyetlen megbízható forrásként az összes DevOps mutató nyomon követéséhez.

Ez megoldja az adatminőségi problémáit, mivel a ClickUp lesz az egyetlen megbízható forrása a folyamatban lévő projekt állásáról. Ugyanezt a funkciót jelentéskészítésre is felhasználhatja, hogy üzleti partnereit folyamatosan tájékoztassa a szervezet teljesítményéről.

3. Együttműködés és gyorsabb növekedés

A ClickUp projektmenedzsment funkciói segítenek a projektcélok elérése és a haladás valós idejű megosztása a csapatokkal.

A ClickUp projektmenedzsment funkcióival jobban megtervezheti és rangsorolhatja projektjeit.

A DevOps projektmenedzsment túlterhelővé válhat, ha nagy kockázatú és összetett eredményeket kell kezelni. A ClickUp megszünteti a nyomon követés és az együttműködés okozta stresszt, így Ön kizárólag a sebességre és a minőségre vonatkozó, azonosított DevOps mutatók teljesítésére koncentrálhat.

A ClickUp számos olyan funkciót kínál, amelyek segítenek a forradalmi DevOps gyakorlatok bevezetésében és a csapat tagjainak felelősségérzetének erősítésében.

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k ) és a célok és kulcsfontosságú eredmények (OKR-ek) csupán számok, amíg a csapat teljes mértékben magáévá nem teszi és magáénak nem tekinti őket.

4. Támogassa a kiválóság kultúráját

A ClickUp Goals segít az azonosított DevOps mutatókat és KPI-ket a feladatokhoz, azok tulajdonosaihoz és ütemterveihez rendelni. Így a csapat teljes mértékben láthatja, hogy munkájuk hogyan befolyásolja a sikermutatókat.

A ClickUp Goals segítségével növelje a projektcélok átláthatóságát és valós idejű láthatóságát.

A ClickUp segítségével automatikusan címkézhet és értesíthet a csapat tagjai közül azokat, akiknek ügyféljegyekkel, incidensekkel és problémákkal kell foglalkozniuk. Így segít megoldani a DevOps mutatók csapat-szintű bevezetésének problémáját, és gyorsabb együttműködést tesz lehetővé.

A ClickUp segítségével ösztönözheti a munkatársakat, hogy a feladatokat hatékonyan és pontosan végezzék el. Ha inspirációt keres a csapatának a következő negyedévre vonatkozó célkitűzéseihez, a ClickUp néhány célkitűzés-sablont is kínál.

Tökéletesítse szoftver szállítási teljesítményét a ClickUp segítségével

A folyamatos integráció és a folyamatos szállítás (CI/CD) a DevOps középpontjában áll. A hatékony DevOps mutatók figyelemmel kísérése segít a szoftverfejlesztési gyakorlatok folyamatos fejlesztésében.

Ez elengedhetetlen a nagyobb üzleti célok és stratégiák megvalósításához is. A világos KPI-k és mutatók elősegítik a funkciók közötti együttműködést, és minőségi és piaci versenyképességi szabványokat állapítanak meg.

A DevOps egy folyamatosan fejlődő terület, amelynek jövőjét a fejlett automatizálás és a részletes jelentések alakítják.

DevOps vagy agilis szakemberként használhat egy robusztus szoftverprojekt-menedzsment platformot, mint például a ClickUp, hogy növelje csapata termelékenységét.

A szoftver szállítási folyamatban megvalósuló továbbfejlesztett automatizálás és áttekinthető jelentések alakítják a DevOps jövőjét. A ClickUp pedig segít Önnek abban, hogy ezt a jövőbeli trendet magáévá tegye.

A ClickUp KPI-k hozzárendelési, nyomon követési és mérési képességeinek köszönhetően operációs csapata megbízhatóbban, hatékonyabban és gyakrabban szállíthat szoftvereket, miközben fenntartja a minőségi szabványokat.

Ne csak a szavunkat higgye el!

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és próbálja ki saját maga!

Gyakori kérdések

1. Melyek a legfontosabb DevOps mutatók?

A négy legfontosabb DevOps mutató, más néven DORA mutató, a telepítési gyakoriság, a változások sikertelenségi aránya, a változások átfutási ideje és a szolgáltatások helyreállításának átlagos ideje. Ezek a mutatók értékelik a szoftverfejlesztés és az IT-műveletek hatékonyságát és teljesítményét.

Egyéb fontos mutatók közé tartozik a hibák elkerülési aránya, a ciklusidő, az üzemidő, a kódváltás, a késedelem költsége, az incidensekre való reagálási idő stb. A mutatók pontos kiválasztása a szervezeti kontextustól és a projekt elsődleges céljától függ.

2. Melyek a DevOps 4 fő mutatója?

A csapatok által a szoftverprojektek teljesítményének mérésére használt négy legfontosabb DevOps mutató a következő:

Telepítési gyakoriság: A kódváltozások termelésbe való bevezetésének gyakorisága.

Változások átfutási ideje: Az a időtartam, amely a fejlesztési feladat megkezdésétől a befejezéséig és a termelési környezetbe való átadásáig eltelik.

Változási hibaarány : Azok a telepítések aránya, amelyek hibát okoznak, és újjáépítést vagy javítást igényelnek.

Átlagos helyreállítási idő (MTTR): Az átlagos idő, amely alatt a termelési környezetben bekövetkezett incidens vagy probléma helyreállítható.

3. Melyek a DevOps KPI-jei?

A DevOps kulcsfontosságú teljesítménymutatói vagy KPI-k azok a mutatók, amelyek segítenek nyomon követni a kritikus szoftverprojektek állapotát és előrehaladását. A KPI-k kiválóan alkalmasak arra, hogy gyors áttekintést nyújtsanak a csapat szoftveres teljesítményéről, és hogy azonnal korrekciós intézkedéseket lehessen hozni.

A DevOps-ban a teljes DevOps-csapat sikerét meghatározó legfontosabb KPI-k közé tartoznak a lead time, a ciklusidő, az átlagos helyreállítási idő (MTTR), a telepítési gyakoriság, a változási hibaarány, az üzemidő, a folyamatban lévő munkák (WIP), a visszajelzési idő stb.

A megfelelő KPI-k kiválasztása segít a szervezeteknek a magas minőségű szoftverek gyors és hatékony szállításában.