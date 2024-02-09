A legfontosabb építőipari konferenciák és rendezvények: útmutató 2025-re

A közvélemény az építőipart fizikai munkásokkal kapcsolatos területnek tekinti, de Ön, mint építésvezető, jobban tudja. Ez egy folyamatosan fejlődő terület, ahol a technológiák, technikák és trendek átalakítják az építkezés jelentését.

Építőipari szakemberekként az Önök feladata, hogy naprakészek legyenek az iparág legújabb ötleteivel a hatékonyabb építési projektmenedzsment érdekében. ?️

A legjobb módja annak, hogy naprakész maradjon az iparágában, az építőipari konferenciák látogatása. Szerencsére 2024-ben számos konferencia kerül megrendezésre. Ismerje meg a fenntarthatóság, az építési technológia és minden más terület legújabb trendjeit.

Ebben az útmutatóban elmagyarázzuk, miért olyan előnyösek az építőipari konferenciák, bemutatjuk a 2024-ben megrendezésre kerülő, kihagyhatatlan építőipari szakkiállításokat, és megosztjuk Önnel a konferencián tanultak megvalósításának trükkjeit.

Az építési konferenciák jelentősége

Az építőipari konferenciák nem csupán szórakoztató iparági rendezvények. Lehetőséget nyújtanak arra, hogy az iparág vezetőitől tanuljon, és megismerje az építőipar legújabb trendjeit. Az oktatási előadások és szemináriumok mellett az építőipari konferenciák egyedi networking lehetőségeket is kínálnak, amelyek elősegítik karrierje fejlődését. Miért ne szeretné őket?

Az építőipari konferenciákon való részvételnek számos előnye van, többek között:

Tudásbővítés: Még ha 20 éves tapasztalattal is rendelkezik az iparágban, mindig van mit tanulni. Vegyen részt releváns szekcióüléseken, szemináriumokon és előadásokon, hogy új ismereteket szerezzen a legújabb technológiákról és a bevált gyakorlatokról – soha nem lehet tudni, mire bukkanhat.

Hálózatépítő rendezvényeken való részvétel : Ezeken a rendezvényeken az építőipar minden területéről érkező szakemberek tömkelege találkozik. Nemcsak rengeteg érdekes emberrel ismerkedhet meg, de a megfelelő kapcsolatok segítségével mentorokat találhat vagy új karrierlehetőségeket fedezhet fel.

Minőségi beszállítók felkutatása: Minőségi beszállítót találni olyan, mint tűt keresni a szénakazalban. Az építőipari konferenciák lehetőséget nyújtanak arra, hogy a kiállítási csarnokban beszélgessen a potenciális beszállítókkal. Nézze meg ezeket a kiállítókat, hogy kevesebb idő alatt találjon új Minőségi beszállítót találni olyan, mint tűt keresni a szénakazalban. Az építőipari konferenciák lehetőséget nyújtanak arra, hogy a kiállítási csarnokban beszélgessen a potenciális beszállítókkal. Nézze meg ezeket a kiállítókat, hogy kevesebb idő alatt találjon új építőipari szoftvereszközöket , anyagokat és technológiákat.

Fontosabb építőipari események és konferenciák 2024-ben

Az építési konferenciákon születnek az innovációk. Ha részt szeretne venni a beépített környezet jövőjének alakításában, jegyezze be naptárába ezeket a 2024-es építési konferenciákat.

World of Concrete

Dátum: 2024. január 22–25.

Helyszín: Las Vegas, Nevada

Árak: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A World of Concrete idén ünnepelte 50. évfordulóját, ezzel az egyik legrégebbi és legelismertebb építőipari konferenciává vált az Egyesült Államokban. Ez az egyetlen olyan nemzetközi szakkiállítás, amely kizárólag a kereskedelmi beton és kőművesmunkákkal foglalkozik. A World of Concrete keretében új termékek bemutatója, képzések ( beleértve a tanúsítványok megszerzését ) és ebéddel egybekötött előadások is szerepelnek a programban. ?

Nemzetközi Építők Kiállítása

Dátum: 2024. február 27–29.

Helyszín: Las Vegas, Nevada

Ár: 175 dollár

Az International Builders Show egy hatalmas éves konferencia, amely több mint 60 000 építőipari szakembert hoz össze. A háromnapos rendezvényen Start-Up Zone, New Product Zone és még egy Construction Performance Zone bemutatószínpad is található. Ha bulizni szeretne, akkor a Young Pro Party, az Official House Party és más, kevésbé formális összejövetelek is várják, ahol lazíthat.

AGC Éves konferencia

Dátum: 2024. március 19–22.

Helyszín: San Diego, Kalifornia

Ár: 1149–1499 dollár

Az Associated General Contractors of America (AGC) az építőipar legbefolyásosabb szereplői számára rendezi meg az AGC éves konferenciáját. Ez a hatalmas éves rendezvény olyan témákat érint, mint a munkaerő-gazdálkodás, a munkaterületi termelékenység, a kockázatkezelés és az infrastruktúra-építés.

ENR FutureTech

Dátum: 2024. június 3–4.

Helyszín: San Diego, Kalifornia

Ár: 725–895 dollár

A legújabb építési technológiai trendeket keresi? Akkor az ENR FutureTech az Ön számára ideális építési konferencia. Az Engineering News-Record szervezi ezt a konferenciát, amely az építészet, a mérnöki munka és az építészet terén megvalósult innovációkra összpontosít. Mivel több szakma képviselőit vonzza, az ENR FutureTech kiváló lehetőséget kínál az új technológiák megismerésére és számos iparági kapcsolat kialakítására. Minden résztvevő hozzáférést kap a konferencia tartalmához, a kiállítási csarnokhoz, a digitális előadói anyagokhoz, étkezésekhez és networking lehetőségekhez.

Greenbuild Nemzetközi Konferencia

Dátum: 2024. november 12–15.

Helyszín: Philadelphia, Pennsylvania

Ár: még nem határozott

Érdekli a fenntarthatóság? A Greenbuild International Conference az egyik legjobb építési konferencia a zöld építkezés mozgalom számára. Az idei ülés listája még nem végleges, de a 2023-as rendezvényen szóba kerültek a nettó nulla kibocsátás, a dekarbonizáció, a szennyvízkezelés és a regeneratív tervezés témái.

CONEXPO-CON/AGG

Dátum: 2026. március 3–7.

Helyszín: Las Vegas, Nevada

Ár: még nem határozott

Rendben, ez a kiállítás csak 2026-ban tér vissza, de azért érdemes szemmel tartani!

A CONEXPO-CON/AGG Észak-Amerika legnagyobb építőipari kiállításaként hirdeti magát. Ez egy hatalmas építőipari konferencia, több mint 2000 kiállítóval és 190 oktatási előadással, így biztosan profitálhat ebből az eseményből. A 2026-os rendezvényen lesz egy anyagokkal foglalkozó és egy építésmenedzsmenttel foglalkozó szekció is, így az előadások tökéletes keverékét kínálják az üzleti oktatásnak és az építőipari innovációnak.

2024-ben felmerülő témák Építési konferenciák

Mint minden iparágban, az építőiparban is vannak trendek, amelyek jönnek és mennek. Az építőipar folyamatosan fejlődik, de bizonyos témák mindenképpen meghatározóak lesznek az idei konferenciákon. Vegyen részt azokon a szekciókon, amelyek leginkább érdeklik, de figyeljen ezekre a felmerülő témákra is, hogy naprakész legyen az építőipar legújabb fejleményeivel kapcsolatban.

Épületinformációs modellezés (BIM)

A BIM nem új keletű, de 2024-ben forró téma. A BIM egyfajta fejlett modellező szoftver, amely forradalmasítja a szakemberek építészeti tervezési, kivitelezési és épületkezelési módszereit. Megfelelő használatával csökkenthetőek a költségek és minimalizálható a hulladék. Az idei konferenciák valószínűleg a BIM legújabb fejlesztéseit fogják bemutatni, és a BIM építészek, mérnökök és építőipari szakemberek közötti együttműködésben való felhasználására fognak összpontosítani.

Fejlett technológiák

A mesterséges intelligencia (AI), a robotika és a drónok nagy potenciállal rendelkeznek az építőiparban, a biztonságtól a folyamatok feltérképezéséig. Az idei konferenciák nagy hangsúlyt fektetnek a fejlett technológiák és a digitalizálás használatára, hogy az építkezések hatékonyabbá és megfizethetőbbé váljanak.

Bónuszpontok: A konferenciákon kapcsolatba léphet azokkal a beszállítókkal, akik ezeket a fejlett technológiákat kínálják, így egyszerűsítheti a keresést és felgyorsíthatja a megvalósítás idejét.

Embermenedzsment

Készítsen munkaidő-nyilvántartást munkatársainak, és kövesse nyomon a ClickUp-ban rögzített munkaidőt.

A technológiáról szóló beszélgetések közepette könnyű megfeledkezni az építőipari vállalatok legnagyobb értékéről: az alkalmazottaikról. Senki sem születik menedzsernek, ezért nem meglepő, hogy a legjobb építőipari konferenciák általában tartalmaznak embermenedzsmentről szóló előadásokat. Keressen előadásokat az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásáról, a konfliktuskezelésről és a sokszínűséget elősegítő munkaerő-felvételről.

Fenntarthatóság és zöld építészet

A környezeti felelősség mind a fogyasztók, mind a kormányzati tisztviselők számára fontos kérdés, ezért nem meglepő, hogy oly sok konferencia (és különösen a Greenbuild International) fókuszál a fenntartható építkezésre. Keressen olyan előadásokat, amelyek a fenntartható építési gyakorlatokkal, a megújuló anyagokkal és az energiahatékony tervezéssel foglalkoznak. ?

Moduláris építkezés

Az előregyártás és a moduláris építkezés egyre népszerűbbé válik, mivel az építők igyekeznek felgyorsítani a termelési ütemtervüket. Ezek a módszerek, amelyek során az épület részeit a helyszínen kívül gyártják le, majd a helyszínen szerelik össze, egy újszerű megközelítést jelentenek, de időt és pénzt takaríthatnak meg.

A legjobb gyakorlatok az építőipari konferenciákból való maximális haszon kiaknázásához

A konferenciákon való részvétel időt és pénzt igényel. Az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy alig vagy egyáltalán semmit sem profitáljon a konferenciából, ezért indulás előtt készüljön fel a sikerre. Kövesse ezeket a bevált gyakorlatokat, hogy maximalizálja az építőipari konferenciákon való részvétel értékét.

Hálózzon komolyan!

Tudjuk, hogy egy hosszú konferencia után valószínűleg fáradt lesz, de ne hagyja ki a networking partikat! A networking új lehetőségeket nyit meg karrierje és üzleti tevékenysége számára. Kövesse ezeket a tippeket, hogy stílusosan építse ki kapcsolatait:

Tervezzen előre: Készítsen listát azokról a résztvevőkről, kiállítókról és előadókról, akikkel beszélgetni szeretne. Ha előre megszerezheti az elérhetőségüket, akkor egyeztessen időpontot azokkal a személyekkel, akikkel leginkább szeretne beszélni.

Készítsen egy rövid bemutatkozást: Nem kell semmi különlegeset mondania, csak egy rövid bemutatkozást, amelyben elmondja, ki Ön és mit keres. Sokkal könnyebb beszélgetést kezdeményezni egy idegennel, ha van egy előre elkészített bemutatkozása.

Követés: Az építőipari konferencián sok névjegykártyát fog gyűjteni. A konferencia után szánjon időt arra, hogy átnézze ezeket a névjegykártyákat, és felvegye a kapcsolatot új ismerőseivel.

Figyeljen az előadásokra

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a konferencia jegyzetek készítéséhez, hogy lássa, mit tanulnak a többi csapattagok, és ötleteljen, hogyan tudja a tanultakat a munkába való visszatérés után alkalmazni.

Jó pénzt fizet azért, hogy iparági szakértőket hallgathasson. Kövesse ezeket a bevált gyakorlatokat, hogy minden előadásból és műhelymunkából a lehető legtöbbet hozza ki:

Vegyen részt különböző előadásokon: Természetesen csábító lehet egy konferencia témakörénél maradni, de több információt szerezhet, ha különböző típusú workshopokon, előadásokon és rendezvényeken vesz részt. Még ha anyagokkal foglalkozik is, egy üzleti menedzsment előadáson való részvétel több kontextust adhat arról, hogyan működnek az üzleti tevékenységének más területei.

Legyen aktív résztvevő: Tegye el a telefonját és a laptopját! Az e-mailek és üzenetek elvonják a figyelmét a prezentáció lényegéről. Próbáljon aktív résztvevő lenni: tegyen fel kérdéseket a kérdések és válaszok során, adjon visszajelzést, vagy beszélgessen el a többi résztvevővel a szekció után.

Jegyzeteljen: Lehet, hogy gyorsabban gépel, de a kézzel írt jegyzetek kevésbé zavarják a figyelmet. Jegyezze fel a legfontosabb pontokat és ötleteket, amelyeket a konferencia után meg kell vizsgálnia. Még jobb, ha feljegyzi magának, hogy feltöltse őket egy olyan platformra, mint Lehet, hogy gyorsabban gépel, de a kézzel írt jegyzetek kevésbé zavarják a figyelmet. Jegyezze fel a legfontosabb pontokat és ötleteket, amelyeket a konferencia után meg kell vizsgálnia. Még jobb, ha feljegyzi magának, hogy feltöltse őket egy olyan platformra, mint a ClickUp Docs , és megossza őket az egész csapattal.

Használja a konferencia erőforrásait

A konferenciák kissé nyomasztóak lehetnek, ezért sok résztvevő gyakran megfeledkezik a konferencia részvételével járó ingyenes ajándékokról. Legyen szó adatbázisokról, ingyenes PDF útmutatókról vagy videó oktatóanyagokról, használja ki a konferencia által kínált összes lehetőséget. ?

Például, szánjon időt a programjában a kiállítási csarnok megtekintésére. Lehet, hogy ütemezési szoftvert kell használnia, hogy eldöntse, melyik csapattagok mikor látogatják meg a kiállítási csarnokot, de ez egy remek módja annak, hogy saját szemével lássa a kialakuló trendeket.

Ne felejtse el:

Hozzáférés a felvételekhez

Töltse le a résztvevők adatait és elérhetőségeit, ha azok rendelkezésre állnak.

Nézze át a konferencia ajándékcsomagját, és keresse meg az értékes ingyenes ajándékokat!

A konferencián szerzett ismeretek beépítése a gyakorlatba

Megtette a nehéz munkát, részt vett a konferencián és új ismereteket szerzett. De ne hagyja, hogy ezek az ismeretek a feledésbe merüljenek: használja őket!

Kövesse ezeket a tippeket, hogy a konferencia során tanultakat beépíthesse a mindennapi munkájába.

Beszámoló a konferencia után

Nem minden, amit a konferencián megtanul, lesz használható. Üljön le a csapatával, nézzék át a jegyzeteket, és döntsék el, melyik ötleteket szeretnék kipróbálni a saját vállalkozásukban. Valószínűleg prioritásokat kell felállítaniuk, és ez teljesen rendben van. Néhány ötletet gyorsan megvalósíthatnak, míg másokhoz több időre vagy gondos erőforrás-tervezésre lesz szükség.

Használjon építési projektmenedzsment eszközt

A ClickUp segítségével egy helyen tervezheti, kezelheti és nyomon követheti az építési projekteket az előzetes értékesítéstől a koncepció kidolgozásán át a megvalósításig.

Kinek van ideje a jegyzetek, az ütemezési szoftver és a számviteli adatok között váltogatni? Nem lenne egyszerűbb mindent egy helyen kezelni?

Itt jön be a ClickUp. Az építőipari csapatok a ClickUp-ot nemcsak konferenciák tervezésére és jegyzetek egy helyen történő tárolására használják, hanem építési projektek menedzselésére is. Használja ezeket a hasznos funkciókat, hogy a konferencián szerzett ismereteket beépítse a napi munkamenetbe:

Térkép nézet: Természetesen a projekteket listás nézetben és naptár nézetben is megtekintheti, de Természetesen a projekteket listás nézetben és naptár nézetben is megtekintheti, de a térkép nézet különösen hasznos az építőipari vállalatok számára. Tekintse meg az összes projektjét helyszín szerint, és lássa, hol tartózkodnak a munkatársai egy adott pillanatban.

Együttműködés: Akár HR-ről, marketingről, értékesítésről vagy a terepen dolgozó munkatársakról van szó, a projektek megvalósításához folyamatosan kapcsolatban kell maradnia a csapatával. Váltson át Akár HR-ről, marketingről, értékesítésről vagy a terepen dolgozó munkatársakról van szó, a projektek megvalósításához folyamatosan kapcsolatban kell maradnia a csapatával. Váltson át a Csevegés nézetre , hogy valós időben együttműködhessen a csapatával, akár dokumentumot néz, akár csak privát csevegést folytat.

Integrációk: Valószínűleg a ClickUp integrálható azokkal az eszközökkel, amelyeket már használ az üzleti tevékenységéhez. Hozza össze az összes szoftverét egy helyen, és élvezze az üzleti tevékenységének átfogó, magas szintű áttekintését, zavaró tényezők nélkül.

Gyorsítson fel mindent sablonokkal

Akár új adatbázisról, akár ügyfél-felvételi űrlapról van szó, nem kell mindent a nulláról kezdeni. A brainstorming tábláktól az ügyfélkapcsolat-adatbázisokig a ClickUp szinte mindenhez kínál sablont. Használja ingyenes építési menedzsment sablonjainkat napi jelentésekhez, ütemtervekhez, költségvetéshez, vészhelyzeti intézkedésekhez, módosítási űrlapokhoz és még sok máshoz.

A legjobb az egészben, hogy ezek a sablonok integrálhatók a meglévő ClickUp-projekteidbe, dokumentumaidba, feladataidba és egyebekbe, így a megvalósítás csak egy kattintásnyira van.

Felülvizsgálat és ismétlés

A ClickUp 3. 0 Dashboards segítségével átfogó képet kaphat a projekt állásáról és a csapat vagy osztály előtt álló feladatokról.

Az új folyamatok ritkán tökéletesek az első alkalommal. Rendszeresen tartson csapatértekezleteket, hogy értékelje az új folyamatok működését. Használjon olyan eszközöket, mint a ClickUp Dashboards, hogy láthatóvá tegye az előrehaladást, és gyorsan azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket.

De ne hagyja, hogy az adatok a műszerfalon porosodjanak. Legyen nyitott az iteratív változtatásokra az elsajátított ismeretek alapján. Ha valami nem működik, ne féljen elvetni a jelenlegi tervét, és kipróbálni valami újat.

Készítsen valami szépet a ClickUp segítségével

A ClickUp Chat nézet segítségével az irodától a munkaterületig együttműködhet, ahol megjegyzéseket fűzhet, megjelölheti csapatát és valós időben cseveghet bármilyen eszközről.

Az építőipar hírében áll, hogy kemény, gyakorlatias iparág, és ez ma is így van. Ennek ellenére az építőipari konferenciákon való részvétel segítségével naprakész információkat szerezhet a legújabb gyakorlatokról és technológiákról, mind a terepen, mind az irodában.

Ezeken a konferenciákon sokat tanulhat, de ne felejtse el a tanultakat a gyakorlatban is alkalmazni. Helyezze el a konferencia jegyzeteit, feladatait, KPI-jait és stratégiáit a ClickUp-ba, hogy valóban minden egy helyen legyen az építési menedzsmenthez. Nincs többé váltogatás a különböző platformok között – minden valóban egy helyen van.

Győződjön meg saját szemével a különbségről: hozza létre most ingyenes ClickUp munkaterületét.

GYIK

1. Melyek a legfontosabb építési konferenciák, amelyeken érdemes részt venni 2024-ben?

A 2024-es év legfontosabb építési konferenciái közül néhány:

A beton világa

Nemzetközi Építési Kiállítás

ACG éves kongresszus

ENR FutureTech

Greenbuild Nemzetközi Konferencia

2. Milyen előnyökkel jár a építési konferenciák látogatása?

Az építőipari konferenciák látogatásával hozzáférhet az építőipar legújabb trendjeihez, technológiáihoz és bevált gyakorlati módszereihez. Emellett lehetőséget kap arra, hogy kapcsolatokat építsen ki kollégáival és szakértőkkel, megismerje az új termékeket és fejlessze készségeit.

3. Miért érdemes a cégeknek részt venni az építőipari konferenciákon?

Nehéz lehet igazolni a konferencia részvételének költségeit, de azok a csapatok, amelyek befektetnek a szakmai fejlődésbe és a hálózatépítésbe, általában több tudással rendelkeznek és jövedelmezőbbek, mint azok, amelyek nem. Ha előrébb szeretne maradni, az építőipari konferenciák látogatása komoly előnyt jelent a versenytársakkal szemben.