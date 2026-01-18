Mesterséges intelligencia influencerek: kövesse azokat, akik a legújabb mesterséges intelligencia trendekről beszélnek

Az AI a városban mindenki száján van. Ha nem akar lemaradni, elengedhetetlen, hogy naprakész legyen az AI fejlesztéseivel kapcsolatban.

És mi lehetne jobb módja a friss hírek megszerzésének, mint a szakma legjobbjainak követése? Sokkal könnyebb lépést tartani a trendekkel, ha követi azokat, akik meghatározzák őket.

Összeállítottunk egy listát a 10 legbefolyásosabb AI-szakértőről, akik látnok gondolkodóként alakítják az AI-szcénát, és vezetik a beszélgetéseket az AI legújabb fejleményeiről.

Ha marketinges vagy, közösségi média szakértő vagy, vagy szeretnél tanulni a mesterséges intelligencia világának valódi mozgatórugóitól, ez a lista segít megérteni, milyen hozzájárulást nyújtanak.

Kik azok az AI-befolyásolók?

Az AI-befolyásolók a mesterséges intelligencia szakértői – kutatók, technológusok, vállalkozók, oktatók vagy véleményvezérek* –, akik megosztják tudásukat és betekintésüket másokkal. Elmagyarázzák az AI finomságait, alkalmazási eseteit és jelentőségét a nagyközönség számára.

Az AI-befolyásolók aktívan hozzájárulnak az AI-hez kapcsolódó technológiai szempontok megértéséhez és az AI-eszközök fejlesztéséhez.

Ezek a népszerű virtuális influencerek különböző csatornákon keresztül, például közösségi média platformokon, tudományos publikációkban, konferenciákon és iparági fórumokon osztják meg szakértelmüket és véleményüket a mesterséges intelligenciával kapcsolatos témákról.

Röviden: segítenek jobban megérteni a mesterséges intelligenciát, és felismerni, hogyan változtathatja meg az életünket a jövőben.

10 mesterséges intelligencia-befolyásoló, akiket követnie kell

Számos profil átnézése után gondosan kiválasztottunk 10 véleményvezért és mesterséges intelligencia úttörőt, akik jelentős fejlesztéseket hajtanak végre, és értékes betekintést és ismereteket nyújtanak Önnek.

Kövesse ezeket a befolyásos személyiségeket, hogy naprakész legyen az AI-vel kapcsolatban:

Samuel Harris Altman az OpenAI alapítója és vezérigazgatója – ez az egyik leghíresebb szervezet, amely az AI-forradalom élén jár.

Az OpenAI számos nagy nyelvi alapú mesterséges intelligencia modellt (LLM), nyílt forráskódú mesterséges intelligencia modellt és fejlett képgeneráló modellt (DALL•E 2, DALL•E 3) fejlesztett ki. A ChatGPT, egy népszerű generatív mesterséges intelligencia és ingyenesen használható chatbot-asszisztens, szintén az OpenAI által épített mesterséges intelligencia rendszeren alapul.

Sam nyolc évesen kezdett el programozni, ami oda vezetett, hogy 2019-ben társalapítója lett a Tools for Humanity nevű szervezetnek. Ez a szervezet olyan rendszereket fejleszt, amelyek az emberek szemét szkennelik a hitelesítés és a megélhetés igazolása érdekében, a csalások elleni küzdelem céljából. 2014 és 2019 között a Y Combinator startup-akcelerátor elnöke is volt.

Jelenleg, az X-en elért hatalmas, 2,5 millió követővel, Sam aktívan osztja meg az Open AI fejlődésével és az AI-eszközök innovációjával kapcsolatos friss híreket, miközben hozzájárul az Apollo-projekteihez (az Apollo egy korai fázisú alap, amely merész, nagyra törő projektekbe fektet be). Jelentős összegeket fektet az AI-biztonsági kutatásokba, hogy biztosítsa a hatékony AI-rendszerek ellenőrzését. Fontos szerepet játszik a fejlett AI-vel kapcsolatos politika alakításában.

Dr. Fei Fei Li mesterséges intelligencia-befolyásoló, a Stanford Emberközpontú Mesterséges Intelligencia Intézetének tárigazgatója, valamint a Stanford Egyetem Informatikai Tanszékének első Sequoia-professzora.

A Google alelnöke volt, és a Google Cloud mesterséges intelligencia és gépi tanulás területének vezető tudósa.

2020-ban kinevezték az X igazgatóságába független igazgatóként, hogy vezesse a közösségi AI fejlődését, és értékelje a közösségi médiában használt AI-eszközök alkalmazását a platform felügyelete érdekében.

Több mint 445 ezer követővel az X-en Li nemrég bemutatta hamarosan megjelenő könyvét, The Worlds I See címmel, amely az AI hajnalán tapasztalt kíváncsiságon, felfedezésen és kutatáson alapul.

Nemrégiben az AI „keresztanyjának” nevezték el, mint a STEM és az AI területén az etika és a sokszínűség nemzeti szószólóját.

Li találta ki az ImageNetet és az ImageNet Challenge-et is, egy nagyszabású adatbázist és benchmarking-kezdeményezést, amely hozzájárul a legújabb mesterséges intelligencia-fejlesztésekhez és a mélytanuláshoz.

Dr. Andrew Ng, aki 943 ezer követővel rendelkezik az X-en, a DeepLearning.AI alapítója, a Landing AI alapítója és vezérigazgatója, valamint a Coursera elnöke és alapítója.

2011-ben Andrew vezette a Stanford Egyetem fő MOOC (Massive Open Online Courses, nyílt online tömegkurzusok) platformjának fejlesztését, amely lehetővé tette egy gépi tanulás (ML) kurzus indítását a Coursera platformon, amelyen több mint 100 000 online hallgató vett részt. Coursera-kurzusai világszerte több mint 3 millió hallgatót értek el.

A Baidu és a Google Brain korábbi kutatójaként a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia oktatásának szakértője. Több mint 200 kutatási cikket írt és társszerzőként jegyzett a robotika és a gépi tanulás témakörében, miközben mesterséges intelligencia területén végzett munkájával számtalan ember életét változtatta meg.

2013-ban a Time 100 magazin „a világ legbefolyásosabb személyének” választotta.

A Stanford Egyetem Informatikai Tanszékének adjunktusaként megosztja szakértelmét és elképzeléseit a mesterséges intelligencia oktatásáról és alkalmazásairól. Továbbra is publikálja a mélytanulást előmozdító, úttörő kutatásait.

Kate Crawford, aki körülbelül 83 ezer követővel rendelkezik az X-en, egy neves szakértő, aki a mesterséges intelligencia társadalomra gyakorolt hatását tanulmányozza.

Munkássága az AI két évtizedes fejlődését öleli fel, és arra összpontosít, hogy megértsük, hogyan befolyásolják a big data, a gépi tanulás és az AI a történelmet, a politikát, a munkaerőpiacot és a környezetet.

Ő a Microsoft Research New York és az USC Annenberg elismert kutatója, és olyan széles körben elismert tudományos folyóiratokba ír, mint a Nature és a Science.

Kate egyedi projektjei, mint például az „Anatomy of an AI System” és az „Excavating. ai”, rangos díjakat nyertek és helyet kaptak nagy múzeumokban. Az „Anatomy of an AI System” az Amazon Echo eszköz mögött álló teljes ellátási láncot és adatáramlást elemzi. Az „Excavating. ai” viszont egy etnográfiai tanulmány, amely feltárja azokat az ideológiákat, értékeket és előítéleteket, amelyek az AI-fejlesztők világnézete alapján beépülnek az AI-rendszerekbe.

Mindkét projekt nagy hatással volt az AI-rendszerekben gyakran rejtőzködő emberi elemek és etikai dimenziók feltárására. Crawford munkái, köztük az Atlas of AI című könyve, nagyobb átláthatóságot és elszámoltathatóságot szorgalmaznak abban, hogy az AI-t fejlesztők értékei hogyan alakítják a mesterséges intelligenciát.

Az AI Now Institute társalapítójaként Crawford az AI társadalmi következményeire összpontosít, ami összhangban áll az AI-t kihasználó marketingesek és közösségi média szakemberek aggodalmaival.

Ian J. Goodfellow, számítógép-tudós és mérnök, jelentős hatást gyakorolt a mesterséges neurális hálózatok és a mélytanulás területén.

Goodfellow, aki jelentős követőtáborral rendelkezik a mesterséges intelligencia közösségében, 2014-ben egy alkalmi összejövetel során vetette fel forradalmi ötletét. Barátaival való beszélgetés közben kidolgozott egy módszert, amellyel a számítógépek emberi beavatkozás nélkül, önállóan képesek képeket generálni. Ez vezetett a GAN-ok, vagyis a generatív ellentétes hálózatok (Generative Adversarial Networks) létrehozásához.

A GAN-ok mögött az a kulcsgondolat húzódik, hogy két neurális hálózatot egymás ellen játszatnak, hogy új, szintetikus adatokat generáljanak, amelyek hasonlítanak egy adott tanulási adathalmazra. A két hálózat folyamatos játékot folytat, és addig fejlődik, amíg a generált példák megkülönböztethetetlenek nem lesznek a valódi adatoktól.

Goodfellow, aki jelenleg a DeepMind kutatója, visszatekint váratlan hírnevére, és kissé szürreálisnak tartja azt. Ennek ellenére elkötelezett amellett, hogy megakadályozza felfedezéseinek visszaélésszerű felhasználását. Víziója az AI etikus használatának biztosítása, egy ügy, amelyet szenvedélyesen támogat.

Allie Miller mesterséges intelligencia vállalkozó, tanácsadó és befektető.

Több mint egymillió követővel a LinkedIn-en aktívan hozzájárul a mesterséges intelligencia oktatásához, világszerte előadásokat tart a témáról, tanácsadást nyújt a globális mesterséges intelligencia közpolitikához, és oktatási forrásokat hoz létre, hogy a vállalkozások ki tudják aknázni a mesterséges intelligencia előnyeit. Népszerű virtuális influencer, aki a közösségi média platformjain a mesterséges intelligencia oktatását támogatja.

Korábban az Amazon (AWS) startupok és kockázati tőke számára végzett gépi tanulási üzletfejlesztési tevékenységét vezette.

A nulláról építette fel az AWS-en belüli üzletágat, tanácsadással és támogatással segítve a világ legjobb gépi tanulási kutatóit, alapítóit és befektetőit.

Ennek előtte Allie mérföldkőhöz érkezett, amikor nyertese lett országos innovációs versenyeknek, és az IBM legfiatalabb női munkatársaként fejlesztett ki mesterséges intelligencia terméket.

2019-ben az AIconic az „Év mesterséges intelligencia-innovációja” címmel tüntette ki, és több éve a LinkedIn „Top Voice for Technology and AI” listáján is szerepel. Kövesse őt a mesterséges intelligencia és a technológia területén megjelenő hírek, betekintések és álláskeresési tanácsokért.

Tabitha Goldstaub egy technológiai vállalkozó, aki az AI hatására összpontosít. Társalapítója a CogX-nek, egy olyan online platformnak, amely kutatókat és döntéshozókat hoz össze az AI fejlődésének megvitatására, és az Egyesült Királyság kormányának AI Tanácsának elnöke volt.

Goldstaubnak több mint 15 ezer követője van a LinkedIn-en és több mint 14 ezer követője az X-en. Aktívan részt vesz olyan szervezetek munkájában, mint a TechUK és az Alan Turing Institute, ahol mesterséges intelligencia és technológiai kérdésekben nyújt tanácsadást.

Személyes tapasztalatait megosztva Goldstaub megírta a How to Talk to Robots: A Girls’ Guide to a World Dominated by AI (Hogyan beszéljünk robotokkal: Lányok útmutatója a mesterséges intelligencia által uralt világhoz) című könyvet. * Előrejelzi a mesterséges intelligencia trendjeit, és tanácsadási szolgáltatások révén segíti a vállalkozásokat a mesterséges intelligencia etikus alkalmazásában.

2012-ben felkerült a Media Week „30 under 30” listájára. Ezen felül 2014-ben helyet kapott a London Evening Standard újság „Silicon 60” listáján is. Emellett elnyerte a Női Mérnökök Társaságának „Amy Johnson-díját” is.

Yann LeCun, a Facebook mesterséges intelligencia vezető tudósa és a New York-i Egyetem elismert professzora jelentős követőtáborral rendelkezik: 625 ezer követője van a LinkedIn-en és 641 ezer a Twitteren. Jól ismert a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a számítógépes látás és a robotika terén szerzett szakértelméről.

A 80-as évek végén ő javasolta a neurális hálózatok felépítését, hogy segítsen a számítógépeknek a képek felismerésében. Ez az úttörő munka a konvolúciós neurális hálózatok fejlődéséhez vezetett, amelyeket ma már széles körben használnak kép-, videó- és beszédfelismeréshez.

Ő a DjVu képkompressziós technológia egyik vezető fejlesztője is, amely hozzájárult ahhoz, hogy a digitális képek élesebbek legyenek, és minőségromlás nélkül tömöríthetők legyenek.

Nevéhez rangos kitüntetések fűződnek, többek között a Turing-díj (2019) és a Francia Becsületrend lovagi címe (2023).

Jelenleg a Facebook mesterséges intelligencia kutatását vezeti, és a mesterséges intelligencia technológia hangos védelmezője, aki azt állítja, hogy „a mesterséges intelligencia végítélet-propagandája végzetre van ítélve”.

165 ezer Twitter-követővel és 40 ezer LinkedIn-követővel Timnit Gebru, az eritreai és etióp származású informatikus a mesterséges intelligenciát kutatja, különös tekintettel az algoritmusok és az adatbányászat torzításaira. Ő a Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR) alapítója és ügyvezető igazgatója.

A Stanford Egyetemen szerzett doktori fokozatot, majd posztdoktori kutatóként a Microsoft Research FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI) csoportjában dolgozott, ahol olyan projektekben vizsgálta az algoritmikus torzításokat, amelyek célja az adatokból nyert betekintés volt.

2017-ben a Microsoftnál végzett kutatása feltárta az AI arcfelismerés hibáit, rámutatva a nőkkel és a színes bőrű emberekkel szembeni előítéletekre. Kiemelte, hogy az algoritmus betanításához használt adatkészletek számos fehér férfi képet tartalmaztak, de nagyon kevés fekete nőt. Az eredmények arra kényszerítették az IBM-et és a Microsoftot, hogy frissítsék adatkészleteiket.

Társalapítója a „Black in AI” kezdeményezésnek, amely az AI-kutatók körében a sokszínűséget támogatja. Gebru etikai AI-szakértelmével szerzett elismerést, bekerült a Fortune magazin „A világ 50 legnagyobb vezetője” listájára, a Nature magazin befolyásos tudományos személyiségei közé, valamint a Time magazin 2022-es legbefolyásosabb emberei közé.

Emellett egy sokszínű mesterséges intelligencia csapatot vezetett a Google-nál, kihívást jelentve az iparági normáknak és elősegítve azokat a kritikus munkákat, amelyek átformálták a mesterséges intelligencia szókincsét.

Rachel Thomas számítógép-tudós és a fast.ai társalapítója, amely az AI-oktatást teszi hozzáférhetővé. Felelősségteljes AI-fejlesztésről tart kurzusokat, hogy a szakemberek csökkenthessék a káros torzításokat. Ingyenes kurzusai elismerést hoztak számára olyan kiadványokban, mint The Economist, MIT Tech Review és Forbes. *

Ő a San Francisco-i Egyetem Alkalmazott Adatetikai Központjának alapító igazgatója is, és 90 ezer követője van a Twitteren.

A Duke Egyetemen szerzett matematikai doktori fokozatot. Karrierje elején adatelemzőként és szoftvermérnökként dolgozott az Ubernél.

Thomas elismerést kapott a Forbes magazintól, mint az AI területén tevékenykedő 20 legkiemelkedőbb nő egyike, és szerepelt a Women Tech Founders on the Rise című könyvben is. Az adateletika iránti elkötelezettsége, a mélytanulás oktatásához való jelentős hozzájárulása és befolyásos írásai aláhúzzák az AI területén betöltött jelentős szerepét.

Hatása messzire nyúlik: írásai több mint egymillió olvasót érnek el, kínai, spanyol, koreai és portugál nyelvre fordították őket, és kilenc alkalommal kerültek a Hacker News címlapjára.

via ClickUp

A mesterséges intelligencia jövője rajtunk múlik

Tagadhatatlan, hogy a mesterséges intelligencia már érezteti a jelenlétét, és egyetlen szektort sem hagy majd érintetlenül. Miközben a forradalmi mesterséges intelligencia rendszerek kerülnek a címlapokra, nem szabad elfelejtenünk, hogy a mesterséges intelligencia jövője mindannyiunk kezében van.

A mai AI-innovációt előmozdító úttörő elmék, mint azok, akiket itt bemutattunk, csupán megalapozzák a jövőt. Rajtunk múlik, hogy átgondoltan, etikusan és kreatívan irányítsuk az AI-t, hogy teljes potenciálját kiaknázhassa.

Maradjon tehát kíváncsi! Fedezze fel a lehetőségek határait! Találjon új felhasználási módokat az AI-eszközöknek, amelyek több örömet, igazságosságot és önmegvalósítási lehetőséget hoznak a világba. Az egyetlen valódi korlát az emberi képzelet.

