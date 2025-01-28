A 10 legjobb Drata alternatíva a megfelelőségi csapatok számára 2025-ben

Ha a vállalkozása biztonságáról és a szabályoknak való megfelelés automatizálásáról gondolkodik, a Drata az egyik első név, ami eszébe jut. Az adatvédelmi incidensek és a kibertámadások számának növekedésével ez a megoldás az első számú választássá vált azoknak a vállalatoknak, amelyek a biztonság megerősítésére és a szigorú szabványok, például a Systems and Organization Controls 2 (általánosan SOC 2 néven ismert) betartására törekednek.

A Drata ígéretet tesz arra, hogy automatizálja azokat a megfelelőségi folyamatokat, amelyek korábban migrént okoztak és felemésztették a költségvetést. Bár megkönnyíti az audit előkészítését, minden vállalatnak egyedi igényei vannak.

Mi van akkor, ha a Drata nem felel meg az Ön igényeinek?

Akár intuitívabb felületet, átfogóbb támogatott keretrendszereket, vagy egyszerűen csak költséghatékonyabb megoldást keres, az alternatívák felfedezése mindig bölcs lépés.

Összeállítottuk a Drata 10 legjobb alternatíváját, azok erősségeivel és korlátaival együtt, hogy segítsünk Önnek a legmegfelelőbb megoldás kiválasztásában.

Mit kell keresnie a Drata alternatíváiban?

Mielőtt a Drata alternatíváira koncentrálna, fedezzük fel a jó megfelelőségi megoldáshoz elengedhetetlen tulajdonságokat.

Átfogó megfelelési lefedettség: Győződjön meg arról, hogy az alternatíva az Ön iparágára vonatkozó többféle megfelelési szabványt és előírást is lefed.

Automatizálás és értékelés: Keressen olyan megoldásokat, amelyek automatizált megfelelés-ellenőrzést és folyamatos értékelési funkciókat kínálnak.

Könnyű használat: Győződjön meg arról, hogy az eszköz intuitív, hogy csapata könnyebben eligazodjon benne és kezelje a megfelelőségi követelményeket.

Integrációs képességek: Ellenőrizze, hogy az alternatíva integrálható-e az Ön IT-infrastruktúrájába, eszközeibe és megfelelőségi munkafolyamataiba. Az integráció más biztonsági és felügyeleti eszközökkel elengedhetetlen a átfogó kiberbiztonsági megközelítéshez.

Skálázhatóság: Válasszon olyan megoldást, amely képes kezelni a növekvő adatmennyiséget és a megfelelőségi követelményeket, ahogy vállalkozása bővül.

A 10 legjobb Drata alternatíva

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie a Drata alternatíváinak kiválasztásakor, nézzük meg a 10 legjobb lehetőséget, amelyet Önnek összeállítottunk.

1. Secureframe

via Secureframe

Ez a felhasználóbarát Drata-alternatíva erős együttműködési eszközökkel és különböző megfelelési keretrendszerek támogatásával rendelkezik. Ideális biztonságtudatos szervezetek számára.

A Secureframe kiemelkedik a komplex tanúsítási folyamatok egyszerűsítését szolgáló robusztus automatizálási megoldásaival. A platform különböző funkcióival prioritást adhat a folyamatos monitorozásnak és a kockázatcsökkentésnek.

A Secureframe legjobb funkciói

Automatizálja a manuális feladatokat és a bizonyítékok gyűjtését mesterséges intelligenciával

Kezelje a hibás ellenőrzéseket és értékelje a kockázatokat, hogy gyorsan javítsa biztonsági helyzetét.

Könnyedén mutassa be biztonsági helyzetét, hogy felgyorsítsa az értékesítési ciklusokat és elősegítse a növekedést.

Folyamatosan kövesse nyomon eszközeit és alkalmazottait egyetlen helyen

A Secureframe korlátai

Integrációs kihívások

Időigényes kezdeti beállítás

Secureframe árak

Alapvető információk: Egyedi árazás

Növekedés: Egyedi árazás

Prémium: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Secureframe értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (290+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

2. Scrut Automation

via Scrut Automation

A Scrut Automation ideális megoldás a dinamikusan fejlődő vállalatok számára, mivel gyors kockázatértékelést és jelentéstételt biztosít az all-in-one Governance, Risk, and Compliance (GRC) platformjával.

Ezzel az eszközzel egyetlen ablakon keresztül kezelheti a többféle megfelelőségi ellenőrzést, felfedezheti a kibereszközöket és bizonyíthatja ügyfelei iránti bizalmát.

A Scrut Automation legjobb funkciói

Automatizálja kockázatértékelését és -figyelését

Készítse el saját, egyedi, kockázat-orientált információbiztonsági programját!

Figyelje valós időben az infrastruktúrája és alkalmazásai kockázatait, és folyamatosan tartsa be a több mint 20 megfelelőségi keretrendszert.

Hozzon létre, rendeljen hozzá és figyeljen feladatokra a megfelelőségi követelmények teljesítése érdekében automatizált riasztások és emlékeztetők segítségével.

Scrut Automation korlátai

A felhasználók a szoftver bizonyos instabilitásáról számoltak be.

A felhasználói felületen van még mit javítani.

Scrut Automation árak

Egyedi árazás

Scrut Automation értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (690+ értékelés)

3. Vanta

via Vanta

A Vanta egy átfogó bizalomkezelési platform SaaS-vállalkozások számára. Arról ismert, hogy folyamatos áttekintést nyújt a szervezet megfelelőségi állapotáról. Ez lehetővé teszi a potenciális problémák valós idejű azonosítását és hatékony kezelését.

A Vanta előre elkészített integrációival vagy a Vanta API-val áttekintést kaphat az üzleti tevékenységének legfontosabb kockázati területeiről.

A Vanta legjobb funkciói

Automatizálja a biztonsági és adatvédelmi keretrendszerekkel kapcsolatos munkák akár 90%-át.

Óránkénti tesztekkel valós időben ismerje meg biztonsági helyzetét.

Időt takaríthat meg a zökkenőmentes auditfolyamatnak köszönhetően.

A Vanta korlátai

Nagyobb rugalmasságra van szükség a kockázatkezelésben

A felület egyes felhasználók számára túl bonyolultnak tűnhet.

Vanta árak

Alap: Egyedi árazás

Együttműködés: Egyedi árazás

Méretezés: Egyedi árazás

Vanta értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (890+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

4. Wiz

via Wiz

A Wiz egy felhőalapú biztonsági platform, amely önkiszolgáló modellt kínál a felhőalapú fejlesztés méretezéséhez és felgyorsításához.

A felhasználók értékelik, hogy lehetővé teszi számukra, hogy elmozduljanak a szigetelt eszközöktől és csatlakozzanak a többfelhős környezetekhez. Széles körű biztonsági funkciói segítségével minden réteget átvizsgálhat, lefedve a felhőbiztonság minden aspektusát.

A Wiz legjobb funkciói

A kritikus kockázatok azonosítása és eltávolítása a felhőalapú környezetekben

Blokkolja a kritikus támadási útvonalakat, és védje az érzékeny eszközöket a Wiz Security Graph segítségével.

A Wiz Integration segítségével lehetővé válik a biztonsági eredmények kétirányú megosztása a felhőalapú biztonsági ökoszisztémában.

Védje felhőalapú környezeteit egy egységes, felhőalapú platformmal

A Wiz korlátai

A felhasználók szerint egyes irányítópultok megértése zavaros.

Nincs módszer hasonló műveletek/automatizálások több projektben történő klónozására.

Wiz árak

Egyedi árazás

Wiz értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (590+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Sprinto

A gyorsan növekvő startupok számára ideális Sprinto egy Drata alternatíva, amely gyors megfelelési implementációt és intuitív munkafolyamatokat kínál.

Robusztus biztonsági auditokat végez a biztonsági megfelelési programjairól. Ez egy hatékony eszköz a kockázatok minimalizálására az egész szervezetben. A felhasználók a Sprinto-t ajánlják a megfeleléskezelés mögötti manuális munkák kiküszöbölésére.

via Sprinto

A Sprinto legjobb funkciói

Térképezze fel a szervezet szintű ellenőrzéseket, határozza meg a hiányosságokat, és hajtson végre intézkedéseket azok minimalizálására a Sprinto integrált kockázatértékelő rendszerével.

Konfigurálja az ellenőrzéseket és a szélsőséges esetekre vonatkozó rendelkezéseket már a kezdetektől fogva.

Kövesse nyomon és tartsa fenn a biztonsági megfelelési ellenőrzést az automatizálási keretrendszerek könyvtárával.

Kapcsolatba léphet és egyeztethet az auditorral közvetlenül a vezérlőpultjáról.

A Sprinto korlátai

Néhány funkcióhoz szükséges hibajavítások

Kompatibilitási problémák egyes böngészőkkel

Sprinto árak

Egyedi árazás

Sprinto értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (700+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. AuditBoard

via Auditboard

Az AuditBoard egy nagyvállalatok számára készült, robusztus Drata-alternatíva, amely kiterjedt jelentési és elemzési funkciókat kínál. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy egy olyan együttműködési platformot biztosít, amely egyszerre kezeli a megfelelőséget, a kockázatokat és az auditokat.

Ez az együttműködésen alapuló kockázatkezelési platform javítja az auditokat, a kockázatkezelést, az IT-biztonságot és az ESG-programokat.

Az AuditBoard legjobb funkciói

Szerezzen teljes áttekintést a vállalat egészének kockázatairól egyetlen nyilvántartási rendszerben.

Automatizálja a tartalomgenerálást, az intelligens betekintést és az interakciókat

Segítsen a csapatoknak abban, hogy a felhasználóközpontú élmény és a rugalmas, kódolás nélküli elemzés révén a stratégiai értékteremtésre összpontosítsanak.

Növelje a skálázhatóságot natív AI, automatizálás és vizualizációk segítségével.

Az AuditBoard korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Korlátozott jelentési lehetőségek

Az AuditBoard árai

Egyedi árazás

AuditBoard értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (890+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 260 értékelés)

7. Hyperproof

via Hyperproof

Ez a Drata alternatívája egyszerűsíti a szabályozási megfelelést azáltal, hogy integrálja a népszerű eszközöket, mint például a Slack és a Gmail.

A bizonyítékok gyűjtésének automatizálásával vált ismertté. Az egyedi keretrendszerek segítségével könnyedén nyomon követheti a bizonyítékokat, és az automatizálásnak köszönhetően megszüntetheti az auditálással járó fáradalmakat.

A Hyperproof legjobb funkciói

Egyedi irányítópultok és jelentések segítségével valós időben követheti nyomon csapata munkáját.

Takarítson meg időt az automatizált bizonyítékgyűjtéssel a Hypersyncs segítségével.

Központosítsa a kommunikációt az auditorokkal, hogy biztosan teljesüljenek az Ön kérései.

A Hyperproof korlátai

Hibajavítások szükségesek

Az adatimporttal kapcsolatos kihívások

Hyperproof árak

Egyedi árazás

Hyperproof értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

8. Lacework

via Lacework

A Lacework egy biztonsági platform, amely integrálja a megfelelőségi funkciókat, hogy átfogó képet nyújtson a biztonsági helyzetéről.

Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen platformról biztosítsa az egész felhőjét, prioritásként kezelje a kockázatcsökkentést és megfeleljen a szabályoknak. Az eszköz automatizált javítási javaslatairól ismert, amelyek segítenek a sebezhetőségek és a hibás konfigurációk kezelésében.

A Lacework legjobb funkciói

Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy a szoftverösszetétel-elemzés (SCA), a statikus alkalmazásbiztonsági tesztelés (SAST), az infrastruktúra kódként (IaC) való biztonsága és az inline sebezhetőségi vizsgálat segítségével kijavítsák a kockázatokat, mielőtt azok a termelésbe kerülnének.

Ismerje meg a harmadik és első fél kódjainak sebezhetőségi kockázatait a kódok teljes átláthatóságának köszönhetően.

Fedezze fel környezete legkockázatosabb sebezhetőségeit és hibás konfigurációit támadási útvonal-elemzés és egyedi kockázati pontozás segítségével.

A Lacework korlátai

Zavaros felhasználói felület

Nehéz navigálás az adatpontok között

Lacework árak

Előny: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Lacework értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. OneTrust

via OneTrust

A OneTrust egy felhőalapú platform, amely az adatvédelem, a kormányzás, a kockázatkezelés és a szabályozás (GRC) minden aspektusának kezelésére szolgál. Funkciók közötti adat-központosítása segít feltárni a trendeket és a program hiányosságait, valamint megvalósítható ajánlásokat ad.

Segít megérteni az adatáramlásokat, azonosítani a kockázatokat és megfelelő ellenőrzéseket végrehajtani a OneTrust mesterséges intelligenciával működő eszközei és elemzései segítségével.

A OneTrust legjobb funkciói

Együttműködés az adatvédelem és az adatok feltárása, a GRC, az etika és az ESG területén

Proaktívan csökkentse a kockázatokat, és folyamatosan alkalmazkodjon a folyamatosan változó digitális környezethez.

Kiterjedt, valós idejű információkkal figyelje a belső, szabályozási vagy harmadik felek környezetében bekövetkező változásokat.

Központi adatarchitektúrával hidalja át a csapatok és a munkafolyamatok közötti szakadékokat.

Szüntesse meg a felesleges feladatokat, hogy időt takarítson meg a kód nélküli munkafolyamat-konfigurációval.

Ismerje meg a követelményeket, és készüljön fel a felmerülő globális megfelelési követelményekre a szabályozási elemzésekhez való hozzáféréssel.

A OneTrust korlátai

Elavult felhasználói felület

Szükséges hibajavítások

OneTrust árak

Egyedi árazás

OneTrust értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (140+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (20 értékelés)

10. Thoropass

via Thoropass

A Thoropass SaaS platformot és szakértői útmutatást kínál, hogy segítsen Önnek a különböző biztonsági keretrendszerek és szabályozásoknak való megfelelést elérni és fenntartani.

Az automatizált feladatokkal növeli hatékonyságát és méretezhetővé teszi a megfelelőségi erőfeszítéseit. A platform segítségével csökkentheti a kockázatokat és proaktív módon kezelheti az információbiztonságot. Ez az egyik legnépszerűbb Drata alternatíva a felhasználók körében – a megfelelőségi végrehajtást felgyorsító irányított vezérlők a legkedveltebb funkciók közé tartoznak.

A Thoropass legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a közzétett irányelvek létrehozását, felülvizsgálatát és jóváhagyását.

Együttműködés olyan funkciók segítségével, mint a címkézés, a megjegyzések hozzáadása és a kontrollok hozzárendelése.

Automatizálja a bizonyítékok gyűjtését a megfelelőségi auditokhoz

Figyelje és fogadja a megfelelőséggel kapcsolatos problémákról szóló riasztásokat.

Az integrációk testreszabása a konkrét megfelelési igényeknek megfelelően

A Thoropass korlátai

A platform intuitívabbá tehető

Megbízhatatlan „emlékeztető” funkció

Thoropass árak

Egyedi árazás

Thoropass értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A hagyományos megfelelőségi eszközök gyakran úgy tűnnek, mint egyfunkciós megoldások, amelyek miatt táblázatokkal, szigetelt munkafolyamatokkal és manuális folyamatokkal kell bajlódnia.

De mi lenne, ha létezne egy olyan platform, amely az egész megfelelőségi folyamatot kezeli, egyszerűsíti a feladatokat, automatizálja a munkafolyamatokat és támogatja a csapatát?

Itt jön képbe a ClickUp, egy all-in-one projektmenedzsment platform.

ClickUp

A ClickUp nem csak a feladatok kezeléséről szól – hanem arról is, hogy szervezetét felkészítse a megfelelés-orientált világban való boldogulásra.

Az olyan sablonok, mint a ClickUp kockázatkezelési sablonja, átfogó funkciók és automatizálási lehetőségek praktikus megoldást kínálnak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek egységes platformot keresnek a megfelelés összetettségének kezeléséhez.

A ClickUp kockázatkezelési kockázati nyilvántartási sablonjával azonosítsa és csökkentse a potenciális kockázatokat

A ClickUp automatizálási funkciói segítenek automatizálni a rutin megfelelési feladatokat, és akár testreszabni is lehet őket. Íme néhány példa, amikor ezek jól jöhetnek:

Politika menedzsment : Hozzon létre egyéni mezőket a ClickUp-ban a politikák felülvizsgálatának és jóváhagyásának nyomon követéséhez. Állítson be automatikus emlékeztetőket, amikor a politikák időszakos felülvizsgálatára kerül sor.

Képzéskezelés : Automatizálja a képzési feladatok, értesítések és visszaigazolások kezelését a ClickUp emlékeztetőinek segítségével. Kövesse nyomon a képzések befejezésének állapotát egyéni állapotokkal.

Audit előkészítés: Használja a feladatfüggőségeket és ellenőrzőlistákat az audit bizonyítékok és dokumentumok automatikus összeállításához, amint azok elkészülnek.

Szüntesse meg az emberi hibákat és nyerjen betekintést a megfelelőségi állapotba a ClickUp Automation segítségével

Az automatizálás mellett a következő funkciók is vonzóvá teszik a ClickUp-ot a megfelelés egyszerűsítéséhez:

ClickUp Docs : Tárolja központilag a legfrissebb irányelveket, eljárásokat és kockázatértékeléseket, biztosítva, hogy mindenki hozzáférjen a legfrissebb információkhoz. A verziókezelés garantálja, hogy a korábbi feljegyzések mindig elérhetők legyenek. Tárolja központilag a legfrissebb irányelveket, eljárásokat és kockázatértékeléseket, biztosítva, hogy mindenki hozzáférjen a legfrissebb információkhoz. A verziókezelés garantálja, hogy a korábbi feljegyzések mindig elérhetők legyenek.

Próbálja ki a ClickUp Docs alkalmazást a megfelelés egyszerűsítéséhez

ClickUp egyedi munkafolyamatok : Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat az ismétlődő megfelelési feladatokhoz, mint például a bizonyítékok gyűjtése, a jelentések készítése és a képzési emlékeztetők. Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat az ismétlődő megfelelési feladatokhoz, mint például a bizonyítékok gyűjtése, a jelentések készítése és a képzési emlékeztetők.

Próbálja ki a ClickUp egyedi munkafolyamatokat az ismétlődő feladatok automatizálásához

ClickUp Dashboards : Vizualizálja a megfelelőségi állapotát valós időben. Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását, azonosítsa a potenciális kockázatokat, és maradjon tájékozott a közelgő határidőkről. Vizualizálja a megfelelőségi állapotát valós időben. Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását, azonosítsa a potenciális kockázatokat, és maradjon tájékozott a közelgő határidőkről.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja a megfelelés állapotát

ClickUp keresés : Gyorsan megtalálhatja a konkrét dokumentumokat, irányelveket vagy jelentéseket, és megszüntetheti az időpazarlást, amit a végtelen e-mailek és táblázatok átnézésével töltött volna. Gyorsan megtalálhatja a konkrét dokumentumokat, irányelveket vagy jelentéseket, és megszüntetheti az időpazarlást, amit a végtelen e-mailek és táblázatok átnézésével töltött volna.

Próbálja ki a ClickUp keresőt

ClickUp jogosultságok : Ellenőrizze a bizalmas információkhoz való hozzáférést, hogy csak az arra jogosult felhasználók láthassák és szerkeszthessék a kritikus dokumentumokat. Ellenőrizze a bizalmas információkhoz való hozzáférést, hogy csak az arra jogosult felhasználók láthassák és szerkeszthessék a kritikus dokumentumokat.

Használja a ClickUp jogosultságokat, hogy magabiztosan és biztonságosan megoszthassa az adatokhoz való hozzáférést

ClickUp integrációk : Hozzon létre zökkenőmentes munkafolyamatot a ClickUp és a biztonsági és megfelelőségi eszközök összekapcsolásával. Hozzon létre zökkenőmentes munkafolyamatot a ClickUp és a biztonsági és megfelelőségi eszközök összekapcsolásával.

Használja ki a ClickUp kiterjedt integrációinak előnyeit!

A ClickUp legjobb funkciói

Hozzon létre hatékony automatizálási szabályokat az ismétlődő feladatok kezeléséhez, például a képzési frissítésekre vonatkozó emlékeztető levelek küldéséhez vagy a magas kockázatú problémák automatikus eskalálásához.

A ClickUp Mind Maps segítségével vizuálisan ábrázolhatja a komplex megfelelési folyamatokat, a kockázatok és ellenőrzések közötti kapcsolatokat, valamint a feladatok közötti függőségeket.

Védje adatait a ClickUp Security segítségével

Határozza meg és kövesse nyomon a megfelelőségi célokat határidőkkel és mérföldkövekkel.

Hozzon létre egy központi nyilvántartást az összes azonosított kockázatról, beleértve azok súlyosságát, a kockázatcsökkentési terveket és a felelősséget.

Rögzítse a kockázatokkal kapcsolatos konkrét adatokat, például a valószínűséget, a hatást és az ellenőrzési intézkedéseket a ClickUp egyéni mezők segítségével.

Készítsen átfogó jelentéseket kockázatkezelési tevékenységéről.

A ClickUp korlátai

Néhány új felhasználó meredek tanulási görbét tapasztal.

ClickUp árak

Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Válassza ki a megfelelő megoldást a megfelelőség és a kockázatkezelés területén

A robusztus kiberbiztonsági és megfelelőségi intézkedések fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Tehát, miközben a Drata alternatíváját keresi, gondosan mérlegelje szervezete igényeit, a skálázhatóságot és a kiberfenyegetések folyamatosan változó természetét.

Miután kiválasztotta a megfelelőt, fontolja meg annak kombinálását egy átfogó projektmenedzsment megoldással, például a ClickUp-pal, hogy rugalmas és biztonságos digitális környezetet teremtsen működése számára.

Kezdje még ma ingyenes ClickUp próbaidőszakát, és tapasztalja meg az adatbiztonság és a szabályozási előírások betartásának holisztikus megközelítését. ?